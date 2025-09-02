Le 15 migliori alternative a Roam Research per prendere appunti (2026)

Le idee raramente seguono una linea retta.

Si ricollegano, si ramificano e si scontrano in modi inaspettati. Lo strumento giusto per prendere appunti rende più facile stare al passo. Roam Research ha colmato questa esigenza con il suo approccio in rete alle note, ma non è l'unico strumento creato per il pensiero non lineare.

Se sei curioso di sapere cos'altro c'è in giro, questa rassegna delle alternative a Roam Research fa al caso tuo. Ecco le migliori opzioni che offrono la loro interpretazione della presa di appunti connessa. 📝

Le migliori alternative a Roam Research in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Roam Research e di come si posizionano rispetto alla concorrenza.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Documenti nidificati con pagine comprimibili, ClickUp Brain per la scrittura e la pianificazione basate sull'IA, AI Notetaker per trascrizioni e azioni da intraprendere, lavagne online per mappare le idee Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Obsidian Spazio di archiviazione locale in formato Markdown, collegamenti bidirezionali tra le note, ecosistema di plugin, visualizzazione grafica per la mappatura delle idee Privati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 5 $ al mese per utente Logseq Strutture ad albero comprimibili, annotazioni su PDF, query avanzate con filtri e tag, sistema di diario giornaliero Privati Free Evernote Raccolta di contenuti web da qualsiasi dispositivo, OCR nelle immagini, note audio, organizzazione basata su taccuini e tag Piccole imprese Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese per utente RemNote Ripetizione spaziata integrata, generazione di flashcard dalle note, monitoraggio dei progressi nell'apprendimento Privati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente Joplin Crittografia end-to-end, modifica in formato Markdown, strumento di cattura web dal browser, marketplace dei plugin Privati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 2,99 € al mese per utente Google Keep Promemoria basati su ora e posizione, trascrizione delle note vocali, sincronizzazione in tempo reale Privati Gratis con un account Google Fusebase (precedentemente Nimbus Note) Ricche opzioni di formattazione, cartelle e aree di lavoro nidificate, link di condivisione pubblica con autorizzazioni, integrazione di app di terze parti Piccole imprese Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per utente; personalizzazione disponibile per i team Workflowy Nidificazione illimitata dei punti elenco, contenuti speculari, filtri hashtag, vista Zoom Privati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8,99 $ al mese per utente Amplenote Priorità delle attività tramite la Matrice di Eisenhower, revisione distanziata delle idee, sistema di appunti per una rapida acquisizione delle note Privati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 5,99 $ al mese per utente Tana Strutture dati basate su schemi, visualizzazioni flessibili tra cui tabelle e bacheche, query intelligenti, modelli riutilizzabili Piccole imprese Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente Anytype Priorità all'utilizzo offline con sincronizzazione peer-to-peer, struttura delle note basata su oggetti, personalizzazione della dashboard Privati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 99 $ all'anno DokuWiki Sistema di testo normale self-hosted, ampio supporto per i plugin, controllo delle versioni delle pagine Piccole imprese Free Microsoft OneNote Layout della tela illimitato, strumenti di disegno e scrittura a mano, sincronizzazione su cloud tra dispositivi, integrazione con le app Microsoft Piccole imprese Gratis con Microsoft 365; disponibili piani personali e aziendali TiddlyWiki File HTML all-in-one, blocchi di contenuto atomici (tiddler), accesso offline completo, sistema avanzato di filtri e tag Privati Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese per utente

Perché scegliere le alternative a Roam Research

La funzione di presa di appunti in rete di Roam Research stimola la creatività nel collegare le idee, ma i suoi punti deboli possono spingere gli utenti a cercare alternative più adatte ai loro flussi di lavoro o al loro budget. 💵

Ecco perché potresti voler provare altre app per prendere appunti:

Costi di sottoscrizione elevati: Il costo è di 15 $ al mese o 165 $ all'anno, una cifra che può sembrare esorbitante per studenti, liberi professionisti o utenti occasionali con un budget limitato

Lentezza nell'introduzione delle funzionalità/funzioni: ritardi negli aggiornamenti, come i filtri di ricerca avanzati o le integrazioni con strumenti come Notion, lasciando gli utenti esperti insoddisfatti

Collaborazione in team limitata: offre opzioni di condivisione minime, senza la possibilità di effettuare modifiche ai documenti in tempo reale né solide funzionalità per i progetti di gruppo finalizzate al lavoro collaborativo

Personalizzazione visiva limitata: non offre temi, font o opzioni di layout per adattare l'area di lavoro alle preferenze dell'utente

Difficoltà con grandi set di dati: Rallentamenti significativi durante la gestione di migliaia di Rallentamenti significativi durante la gestione di migliaia di note di riunioni o grafici di idee complessi, con conseguente calo della produttività

🧠 Curiosità: I taccuini Moleskine sono diventati famosi negli anni '80 dopo che viaggiatori e creativi come Hemingway e Picasso li hanno utilizzati per documentare le loro idee ed esperienze. Oggi sono sinonimo di metodi creativi per prendere appunti.

Le migliori alternative a Roam Research da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Esplora queste migliori alternative a Roam Research per trovare il sistema di presa appunti più adatto al tuo stile di pensiero, al tuo flusso di lavoro e alla tua configurazione. ⚙️

1. ClickUp (Ideale per la gestione all-in-one di progetti e documentazione)

Usufruisci delle funzionalità avanzate per la creazione di note con ClickUp Docs Usa ClickUp Docs per creare e navigare tra i contenuti utilizzando una formattazione avanzata e pagine nidificate

In quanto app completa per il lavoro, ClickUp offre un approccio più strutturato alla creazione di note rispetto alle app autonome dedicate. Combina project management, documentazione delle conoscenze e strumenti basati sull'intelligenza artificiale in un unico spazio di lavoro, rendendola una pratica alternativa a Roam Research che collega tra loro le tue idee e le tue attività.

Scrivi all'interno dei documenti ClickUp

Inizia con ClickUp Docs, un editor di documenti che unisce la flessibilità nella scrittura a una vera organizzazione.

A differenza della rete piatta di collegamenti di Roam, Docs ti offre una chiara gerarchia per organizzare idee, argomenti e temi correlati attraverso pagine nidificate. Puoi espandere o comprimere queste pagine all'interno del documento principale per mantenere raggruppati i contenuti correlati, pur rendendoli facilmente accessibili.

Supponiamo che tu stia creando un centro di ricerca sulle tecnologie climatiche. Il tuo documento principale potrebbe avere il titolo "Ricerca sull'energia pulita". Al suo interno, puoi aggiungere pagine secondarie come "Diffusione del solare in Sud America", "Casi di studio sull'energia eolica" e "Note sulle politiche". Questo ti permette di approfondire i dettagli senza perdere di vista il quadro generale.

Puoi formattare il testo in modo avanzato, incorporare immagini e file, taggare i collaboratori e persino trasformare qualsiasi riga di testo in un'attività da svolgere. Tutto questo rende Docs più dinamico e utile rispetto a una nota tradizionale o a una pagina Roam isolata.

Fai brainstorming, usa il completamento automatico ed esegui le azioni con la ClickUp AI sensibile al contesto

Evidenzia qualsiasi sezione del tuo documento e chiedi a ClickUp Brain di riepilogarla o riscriverla all'istante

Aggiungi ora ClickUp Brain, l'assistente IA più completo e sensibile al contesto al mondo, integrato in Docs. È progettato per accelerare il pensiero e la scrittura senza interrompere il tuo flusso creativo. Puoi chiedergli di riepilogare un lungo blocco di testo, riscrivere contenuti complessi o generare nuove idee basate su ciò che hai scritto.

Ad esempio, se hai raccolto diversi paragrafi di note da cinque fonti diverse sulla tecnologia di cattura del carbonio, puoi evidenziare il testo e chiedere a ClickUp Brain di creare un riepilogo/riassunto o semplificarne il linguaggio.

💡 Suggerimento da esperto: Crea documenti 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione! Scarica ClickUp Brain MAX, il tuo assistente IA per desktop, e attiva la dettatura vocale con Talk to Text. Esprimi le tue idee a voce e trasformale in contenuti curati senza muovere un dito. Che tu stia scrivendo su Docs, componendo email o creando attività, Talk to Text trasforma istantaneamente le parole pronunciate in testo raffinato. Tu parli; lui digita, corregge e struttura, senza che tu debba muovere un dito. Talk to Text funziona su diverse app desktop, come Gmail, Slack e lo stesso ClickUp.

Automatizza gli appunti delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Lascia che ClickUp AI Notetaker si occupi delle trascrizioni e dei riepiloghi delle riunioni mentre tu ti concentri sulla discussione

Poi c'è ClickUp AI Notetaker, che effettua l'automazione degli appunti delle riunioni così non devi scrivere freneticamente mentre cerchi di ascoltare. Si collega alle tue chiamate su Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, le registra e genera una trascrizione completa, le azioni da intraprendere e i punti chiave, per poi inviare un documento ben strutturato direttamente nella tua finestra In arrivo ClickUp.

Immagina di intervistare un esperto o di tenere una riunione di team sui risultati della tua ricerca.

Invece di digitare manualmente citazioni o timestamp, lo strumento di IA per gli appunti delle riunioni cattura tutto e inserisce la trascrizione nella cartella o nel documento pertinente. Puoi rimanere concentrato sul momento e ottenere comunque appunti ben strutturati.

Crea un secondo cervello con modelli pronti all'uso

Scarica il modello gratis Inizia con il modello di Knowledge Base di ClickUp per creare un repository di ricerca ben organizzato

Infine, il modello ClickUp Knowledge Base offre una sede ideale per le tue note. È progettato per un uso a lungo termine e include una gerarchia chiara, sezioni predefinite e flussi di lavoro interconnessi, in modo che le tue informazioni rimangano sia consultabili che utilizzabili.

Supponiamo che tu stia sviluppando un progetto di ricerca della durata di diversi mesi. Il modello della knowledge base ti consente di creare categorie come "Dati grezzi", "Interviste" e "Bozze dei capitoli", ciascuna delle quali contiene documenti strutturati con pagine nidificate correlate.

Se Roam ti ha aiutato a pensare in rete, ma hai bisogno di uno strumento che aggiunga struttura, collaborazione ed esecuzione, ClickUp ti offre il meglio di entrambi. Questa alternativa a Roam Research mantiene le tue note organizzate, ricercabili e pronte per essere messe in pratica.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Crea attività di ClickUp direttamente dai documenti o dai riassunti di AI Notetaker per colmare il divario tra il pensiero e l'azione

Cattura le idee fugaci nel Blocco note di ClickUp e trasformale in attività in un secondo momento, dando più struttura ai tuoi pensieri e ai tuoi piani rispetto alle note giornaliere di Roam

Crea mappe concettuali o flussi di progetto sulle lavagne online di ClickUp e collegali alle attività, offrendo un'alternativa flessibile alla vista grafica di Roam

Tieni traccia delle attività e delle riunioni in programma nel calendario ClickUp basato sull'intelligenza artificiale, aggiungendo un livello di gestione del tempo che manca a Roam. Usa il calendario per riservarti sessioni di lavoro approfondito e spostare automaticamente gli elementi a bassa priorità

Passa dalla riflessione approfondita alle chiamate su piattaforme di riunione come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom senza uscire da ClickUp

Lascia che ClickUp Brain analizzi il tuo programma e assegni automaticamente le priorità alle attività, eliminando la necessità di taggare o ordinare manualmente in Roam Research

Limiti di ClickUp

Gli utenti devono definire in anticipo spazi, cartelle e visualizzazioni personalizzate, il che può rappresentare un ostacolo per chi è alla ricerca di strumenti di gestione della conoscenza plug-and-play

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su Reddit dice davvero tutto:

Il loro sistema Docs ha silenziosamente sostituito la maggior parte del nostro lavoro su Documenti Google. Tutto scorre meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti. Il team si è adattato più velocemente di quanto pensassi. All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesima trovata pubblicitaria basata sull'IA. Ma mi ha risparmiato alcuni noiosi compiti di scrittura, specialmente quando devo riepilogare lunghe email dei clienti o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa di appunti con l'IA è stata la vera sorpresa. Prima perdevamo tantissimi elementi da intraprendere dopo le riunioni, ma ora registra tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è migliorato notevolmente...

Il loro sistema Docs ha silenziosamente sostituito la maggior parte del nostro lavoro su Documenti Google. Tutto scorre meglio quando la nostra documentazione si trova nello stesso posto dei nostri progetti. Il team si è adattato più velocemente di quanto pensassi. All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesima trovata pubblicitaria basata sull'IA. Ma mi ha risparmiato alcuni noiosi compiti di scrittura, specialmente quando devo riepilogare lunghe email dei clienti o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa di appunti con l'IA è stata la vera sorpresa. Prima perdevamo tantissimi elementi da intraprendere dopo le riunioni, ma ora registra tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è migliorato notevolmente...

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: sono oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, individuando in pochi secondi i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati concreti: Teams come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi obsoleti di gestione delle conoscenze. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

2. Obsidian (Ideale per la titolarità locale dei file)

tramite Obsidian

Obsidian trasforma i file Markdown sul tuo computer in una base di conoscenza interconnessa. Le tue note risiedono sul tuo dispositivo, non sul server di qualcun altro, garantendoti la completa titolarità dei tuoi dati. La vista grafica mappa le connessioni tra le idee, rivelando i modelli che caratterizzano il tuo pensiero.

Molti utenti passano a Obsidian dopo aver provato alternative basate sul cloud, poiché lo spazio di archiviazione locale elimina i costi di sottoscrizione e la dipendenza da Internet.

Le sue opzioni di personalizzazione ti consentono di creare un'area di lavoro personalizzata tramite temi della community e plugin. Questa flessibilità attrae chi desidera avere il controllo sia sulle proprie note che sugli strumenti utilizzati per gestirle.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Crea collegamenti bidirezionali tra le note per costruire reti di conoscenza complesse che rivelano connessioni tra argomenti apparentemente non correlati

Personalizza l'interfaccia tramite snippet CSS e temi della community per adattarla alle tue precise preferenze di flusso di lavoro e al tuo comfort visivo

Amplia le funzionalità grazie ai plugin della community che aggiungono funzionalità/funzioni che vanno dalla gestione delle attività agli strumenti di visualizzazione avanzati

Esplora le tue conoscenze attraverso diverse visualizzazioni, tra cui la visualizzazione grafica, la modalità struttura e le tradizionali strutture a cartelle

Limiti di Obsidian

Gli utenti devono scrivere in Markdown e visualizzare in anteprima il risultato formattato separatamente, il che può risultare meno intuitivo per chi è abituato agli editor di testo avanzato

A differenza di alcune alternative a Obsidian , non è previsto il supporto per elementi interattivi quali caselle di controllo, date o elenchi a discesa all'interno delle celle delle tabelle

I plugin della community potrebbero non funzionare più con gli aggiornamenti

Prezzi di Obsidian

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Questa recensione su Reddit ha attirato la nostra attenzione:

Ma i quaderni, i documenti, finiscono sempre per diventare conoscenza perduta, e col passare del tempo dimentico dove sono. Obsidian mi aiuta a stabilire la connessione tra di loro, così mi tornano in mente anche per caso, e mi toglie anche l'ansia del "devo memorizzare questo". Conosco molto bene me stesso e il mio modo di pensare, quindi quando prendo note, scrivo in modo da poter collegare facilmente i punti. Questo mi aiuta a ridurre il tempo che impiegavo solo per cercare di tenere a mente un argomento e non doverlo ricercare di nuovo, ma anche a mettere per iscritto i comportamenti che ho avuto durante la giornata o i progressi che ho fatto nella mia vita in generale.

Ma i quaderni, i documenti, finiscono sempre per diventare conoscenza perduta, e col passare del tempo dimentico dove sono. Obsidian mi aiuta a stabilire la connessione tra di loro, così mi tornano in mente anche per caso, e mi toglie anche l'ansia del "devo memorizzare questo". Conosco molto bene me stesso e il mio modo di pensare, quindi quando prendo note, scrivo in modo da poter effettuare facilmente le connessioni. Questo mi aiuta a ridurre il tempo che impiegavo solo per cercare di tenere a mente un argomento e non doverlo ricercare di nuovo, ma anche a mettere per iscritto i comportamenti che ho avuto durante la giornata o lo stato dei miei progressi nella mia vita in generale.

3. Logseq (Ideale per la creazione di schemi e la gestione delle attività)

tramite Logseq

Logseq affronta la creazione di note con schemi gerarchici che si espandono e si comprimono a richiesta. Questa struttura organizza in modo naturale argomenti complessi in parti più gestibili.

Essendo una piattaforma open source, Logseq elimina i costi di sottoscrizione pur mantenendo uno sviluppo attivo. La funzionalità diario crea automaticamente note quotidiane, rendendo semplicissimo il monitoraggio delle abitudini e la registrazione dei log giornalieri. Per i programmatori, la possibilità di incorporare blocchi di codice con evidenziazione della sintassi aggiunge un'utilità pratica che manca in molti concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Logseq

Annota i PDF direttamente all'interno della tua knowledge base interna , creando collegamenti tra i tuoi pensieri e le fonti originali senza dover passare da un'applicazione all'altra

Effettua query nei tuoi appunti con gli operatori di ricerca integrati che filtrano per tag, proprietà e relazioni, per estrarre esattamente le informazioni di cui hai bisogno

Pianifica le attività utilizzando una semplice sintassi Markdown e effettua il monitoraggio delle attività nelle note quotidiane, eliminando la necessità di strumenti separati per la gestione delle attività

Limiti di Logseq

Interfaccia utente meno raffinata rispetto alle alternative commerciali più curate

Non è possibile annullare le modifiche o ripristinare il testo che potrebbe essere stato cancellato accidentalmente

Gli utenti devono creare manualmente i collegamenti tra le note, operazione che può richiedere molto tempo

Logseq non dispone di una soluzione di sincronizzazione nativa, ma si affida a servizi di terze parti, il che potrebbe non piacere a tutti gli utenti

Prezzi di Logseq

Free

Valutazioni e recensioni di Logseq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Logseq?

Un utente di Reddit offre un'utile panoramica:

Il concetto alla base di Logseq è estremamente potente. L'obiettivo è consentire all'utente di creare un database senza doversi preoccupare di cercare e organizzare le informazioni in esso contenute. Lo stile a diario mira a rendere la pratica della presa di appunti il più fluida possibile. […] Il motivo principale per cui Logseq vacilla è che l'idea non è supportata da un'implementazione solida. L'interfaccia utente è piuttosto intuitiva una volta che l'utente ha preso confidenza con essa. Tuttavia, Logseq è semplicemente inadeguato per gestire grandi quantità di dati strutturati […]

Il concetto alla base di Logseq è estremamente potente. L'obiettivo è consentire all'utente di creare un database senza doversi preoccupare di cercare e organizzare le informazioni in esso contenute. Lo stile a diario mira a rendere la pratica della presa di appunti il più fluida possibile. […] Il motivo principale per cui Logseq vacilla è che l'idea non è supportata da un'implementazione solida. L'interfaccia utente è piuttosto intuitiva una volta che l'utente ha preso confidenza con essa. Tuttavia, Logseq è semplicemente inadeguato per gestire grandi quantità di dati strutturati […]

4. Evernote (Ideale per la sincronizzazione multipiattaforma)

tramite Evernote

Evernote eccelle nel catturare informazioni da più fonti: ritagli web, immagini, audio e testo convivono tutti insieme in taccuini organizzati.

La sincronizzazione multipiattaforma avviene automaticamente, rendendo le tue note accessibili su tutti i dispositivi senza bisogno di trasferimenti manuali. Evernote punta sull'organizzazione tramite cartelle e tag tradizionali piuttosto che sui collegamenti bidirezionali.

Il web clipper salva interi articoli, rimuovendo gli annunci pubblicitari e formattandoli per facilitarne la lettura in un secondo momento. Nonostante i recenti aumenti di prezzo, molti utenti continuano a utilizzare Evernote per la sua ricerca affidabile e l'interfaccia familiare.

Le migliori funzionalità di Evernote

Cerca tra le note scritte a mano e il testo all'interno delle immagini utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), che rende facilmente reperibili anche i contenuti non testuali

Registra note audio durante riunioni o lezioni che offrono sincronia con le tue note digitate, creando registrazioni complete delle conversazioni

Organizza le informazioni tramite quaderni, pile e tag che creano percorsi multipli per trovare i tuoi contenuti senza che tu debba ricordare le connessioni esatte

Limiti di Evernote

Funzionalità di connessione limitate tra le note

Evernote ha subito violazioni della sicurezza in passato, tra cui un grave attacco hacker nel 2013 che ha compromesso i dati degli utenti

Nessun supporto nativo per Markdown

È costoso rispetto ad altre alternative a Roam Research

Prezzi di Evernote

Free

Personale: 14,99 $ al mese

Professional: 17,99 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.010 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Direttamente da una recensione su G2:

Consolidare la creazione di note a una velocità incredibile è diventato molto più facile ed efficiente, il che è affascinante. Siamo riusciti a mantenere un alto livello di prestazioni tenendo traccia di numerose note per ogni evento specifico e organizzandole tramite taccuini e tag per rendere più facile la ricerca delle informazioni pertinenti. Mantenere tutti allineati e aggiornati sulla gestione di progetti, riunioni e attività quotidiane è facile con Evernote.

Consolidare la creazione di note a una velocità incredibile è diventato molto più facile ed efficiente, il che è affascinante. Siamo riusciti a mantenere un alto livello di prestazioni tenendo traccia di numerose note per ogni evento specifico e organizzandole tramite taccuini e tag per rendere più facile la ricerca delle informazioni pertinenti. Mantenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda e aggiornati sulla gestione di progetti, riunioni e attività quotidiane è facile con Evernote.

⚡️ Conoscenza in azione: il sistema TechPort della NASA, lanciato nel 2012, è un repository centralizzato delle attività di ricerca e sviluppo dell'agenzia, che garantisce una condivisione efficiente delle conoscenze e il monitoraggio dell'innovazione.

5. RemNote (Ideale per l'apprendimento attivo e la ripetizione spaziata)

tramite RemNote

RemNote colma il divario tra la creazione di note e la memorizzazione integrando la ripetizione spaziata. Questo software di gestione personale delle conoscenze genera automaticamente flashcard dai tuoi appunti, aiutandoti a conservare le informazioni a lungo termine.

Organizza i contenuti gerarchicamente attraverso i "rem", che sono unità atomiche di conoscenza che si collegano tra loro per formare una rete. Gli studenti apprezzano in particolare il modo in cui RemNote trasforma le note passive in materiali di studio attivi.

L'approccio incentrato sui documenti rende intuitivo il passaggio dalla tradizionale presa di appunti, introducendo al contempo concetti organizzativi più utili.

Le migliori funzionalità/funzioni di RemNote

Crea mappe concettuali e relazioni visive tra le idee grazie al grafico di conoscenza integrato che mostra le connessioni all'interno dell'intero sistema di note

Integra materiali di riferimento come PDF e articoli web direttamente nella tua base di conoscenze grazie a funzionalità di annotazione che preservano il contesto

Tieni traccia dei progressi nello studio con statistiche dettagliate e obiettivi giornalieri, che ti aiutano a mantenere la costanza e a misurare i miglioramenti nel tempo

Collabora sulle note con i membri del team o i gruppi di studio tramite documenti condivisi che mantengono la cronologia delle versioni e tengono traccia delle modifiche

Limiti di RemNote

L'interfaccia risulta disordinata quando si gestiscono grandi basi di conoscenza

Per accedere alle funzionalità avanzate di questa alternativa a Roam Research è necessaria una sottoscrizione

L'esperienza mobile deve essere migliorata

L'esportazione di note e schede didattiche verso altre applicazioni può risultare complessa a causa dei formati limitati

Prezzi di RemNote

Free

Pro: 10 $ al mese

Pro con IA: 20 $ al mese

Valutazioni e recensioni di RemNote

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di RemNote?

Un utente di Reddit la mette così:

La cosa che mi è piaciuta di più di remNote è la funzionalità delle flashcard e la loro gestione. È una delle migliori che ho trovato a livello gratis direttamente collegata alle note. Stanno lavorando attivamente anche su questo. Per quanto riguarda la presa di appunti, mi sembra che vada bene.

La cosa che mi è piaciuta di più di remNote è la funzionalità delle flashcard e la loro gestione. È una delle migliori che ho trovato a livello gratis direttamente collegata alle note. Stanno lavorando attivamente anche su questo. Per quanto riguarda la presa di appunti, mi sembra che vada bene.

🔍 Lo sapevi? Secondo una ricerca di IDC, solo il 45% dei dipendenti delle grandi aziende utilizza attivamente i propri sistemi di gestione delle conoscenze. Ciò evidenzia un notevole divario tra l'implementazione e il coinvolgimento effettivo.

6. Joplin (Ideale per la gestione delle note incentrata sulla privacy)

tramite Joplin

Joplin offre un sistema di presa di appunti open source con crittografia end-to-end che mantiene i tuoi dati privati anche durante la sincronia tra diversi dispositivi. Archivia le note nel formato standard Markdown, garantendoti l'accesso ai tuoi contenuti senza bisogno di software proprietario.

La piattaforma gestisce la sincronizzazione tramite i servizi di tua scelta: Dropbox, OneDrive, NextCloud o il tuo server. Questa flessibilità ti consente di controllare dove risiedono i tuoi dati.

Molti utenti passano a Joplin proprio per la combinazione di funzionalità di privacy e l'accesso gratuito a funzionalità avanzate che altrove richiedono una sottoscrizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Joplin

Amplia le funzionalità grazie a plugin che aggiungono funzionalità quali bacheche Kanban , mappe mentali e formati di esportazione aggiuntivi senza aumentare le dimensioni dell'applicazione di base

Salva i contenuti web utilizzando l'estensione del browser che conserva la formattazione e le immagini, salvando tutto in locale anziché su un servizio di terze parti

Inserisci schizzi, diagrammi di flusso o note visive direttamente nelle tue voci per illustrare meglio idee complesse

Passa rapidamente a qualsiasi nota, tag o taccuino utilizzando la funzionalità di ricerca "Goto Anything" con suggerimenti di completamento automatico

Limiti di Joplin

La visualizzazione grafica e le connessioni sono meno sviluppate rispetto a Roam

La ricerca potrebbe risultare più lenta con raccolte di note molto grandi

Non supporta la collaborazione in tempo reale, il che può rappresentare uno svantaggio per i flussi di lavoro basati sul lavoro di squadra

Prezzi di Joplin

Basic: 2,99 € al mese (circa 3,32 $ al mese)

Pro: 5,99 € al mese (circa 6,65 $ al mese)

Teams: 7,99 € al mese (circa 8,87 $ al mese)

Valutazioni e recensioni di Joplin

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Joplin?

Una recensione su G2 lo ha riassunto così:

Adoro la struttura organizzativa delle note, che consente di avere quaderni e diverse note al loro interno. Apprezzo anche il fatto che le note siano salvate in Markdown, il che ne facilita la lettura grazie al riquadro di anteprima e mantiene le note di dimensioni molto ridotte, poiché non vengono memorizzati enormi quantità di dati superflui. Lo uso ogni giorno ed è molto facile da utilizzare e da integrare nella vita quotidiana.

Adoro la struttura organizzativa delle note, che consente di avere quaderni e diverse note al loro interno. Apprezzo anche il fatto che le note siano salvate in Markdown, il che ne facilita la lettura grazie al riquadro di anteprima e mantiene le dimensioni delle note molto ridotte, poiché non vengono memorizzati enormi quantità di dati superflui. Lo uso ogni giorno ed è molto facile da utilizzare e da integrare nella vita quotidiana.

🧠 Curiosità: è risaputo che i taccuini di Leonardo da Vinci sono scritti al contrario o in scrittura speculare. Il motivo? Per mantenere segrete le sue idee, il testo era leggibile solo se visualizzato allo specchio.

7. Google Keep (Ideale per annotazioni veloci e promemoria)

tramite Google

Google Keep adotta un approccio minimalista alla creazione di note attraverso schede colorate che organizzano le informazioni. È affidabile per l'acquisizione rapida: annota idee, note vocali o liste di controllo che effettuano la sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi.

L'integrazione con altri servizi Google ti consente di creare documenti dalle note o impostare promemoria basati sulla posizione. Google Keep evita volutamente le funzionalità complesse, concentrandosi invece sulla velocità e sull'accessibilità.

Questa semplicità lo rende un'alternativa ideale a Roam Research per catturare pensieri fugaci piuttosto che per costruire basi di conoscenza.

Le migliori funzionalità di Google Keep

Imposta promemoria basati sull'ora o sulla posizione che triggerano notifiche quando raggiungi luoghi specifici o a orari prestabiliti, trasformando le note passive in suggerimenti concreti

Collabora su note e elenchi condivisi che si aggiornano in tempo reale sui dispositivi di più utenti, rendendole efficaci per le liste della spesa di famiglia o le idee di progetto condivise

Converti le note scritte a mano in testo tramite il riconoscimento ottico dei caratteri, che rende ricercabili e modificabili anche le idee scarabocchiate dopo la digitalizzazione

Registra note audio ovunque ti trovi: verranno automaticamente trascritte in testo per facilitarne la consultazione e la ricerca

Limiti di Google Keep

Opzioni limitate di formattazione del testo per le note

Nessuna cartella o etichetta annidata per il supporto di una struttura gerarchica

Ogni nota ha un limite di 20.000 caratteri, il che potrebbe risultare limitante

Nonostante faccia parte dell'ecosistema Google, Keep non si integra direttamente con Google Tasks

Prezzi di Google Keep

Gratis con un account Google

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Keep?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di Capterra:

Adoro il fatto che Google Keep effettui la sincronizzazione istantanea su tutti i miei dispositivi o sul mio account Google, il che significa che posso prendere delle note durante gli esami mentre sono in giro e accedervi in un secondo momento.

Adoro il fatto che Google Keep effettui la sincronizzazione istantanea su tutti i miei dispositivi o sul mio account Google, il che significa che posso prendere delle note durante gli esami mentre sono in giro e accedervi in un secondo momento.

8. Fusebase (precedentemente Nimbus Note) (Ideale per la documentazione e le basi di conoscenza)

tramite Fusebase

Nimbus Note (ora Fusebase) combina la modifica dei documenti con la gestione delle conoscenze, offrendo potenti strumenti di organizzazione senza una complessità eccessiva. La piattaforma eccelle nella strutturazione delle informazioni attraverso aree di lavoro, cartelle e sottocartelle annidate.

Le ricche opzioni di formattazione includono tabelle, blocchi di codice e contenuti incorporati, tutti ricercabili in un secondo momento. Nimbus è ideale per gli utenti che necessitano di una struttura più definita rispetto all'approccio libero di Roam.

Il web clipper merita una menzione speciale per la sua flessibilità, che ti permette di salvare intere pagine, articoli semplificati, screenshot o testo selezionato con pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fusebase

Struttura i contenuti attraverso aree di lavoro, cartelle e sottocartelle nidificate illimitate che creano gerarchie logiche per diversi progetti o aree di conoscenza

Crea link di condivisione pubblici con controlli granulari sulle autorizzazioni che determinano se gli altri possono visualizzare, commentare o effettuare modifiche alle tue note senza richiedere un account

Incorpora oltre 30 tipi di contenuti direttamente nelle note, inclusi video, mappe, fogli di calcolo e app di terze parti che raggruppano le informazioni correlate

Limiti di Fusebase

Le funzionalità di gestione delle attività sono considerate di base e prive di elenchi di cose da fare completi

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per la rimozione della funzionalità di esportazione JSON, che rende più difficile la migrazione dei dati

Prezzi di Fusebase

Solo: 39 $ al mese

Essentials: 99 $ al mese (per cinque membri)

Avanzato: 399 $ al mese (per 50 membri)

Unlimited: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Fusebase

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fusebase?

Ecco come un recensore di G2 ha descritto la propria esperienza con questa alternativa a Roam Research:

FuseBase dispone di un potente editor di documenti combinato con portali simili a siti web. È un'ottima opzione per ridurre i tempi di onboarding dei clienti, poiché abbiamo centralizzato la nostra formazione e le nostre guide. Stiamo ancora imparando e migliorando il nostro wiki, dato che lo strumento riceve aggiornamenti e nuove funzionalità/funzionalità ogni mese. Finora tutto bene: i promemoria automatici delle attività e l'editor del flusso di lavoro passo dopo passo sono le mie funzioni preferite per ora.

FuseBase dispone di un potente editor di documenti combinato con portali simili a siti web. È un'ottima opzione per ridurre i tempi di onboarding dei clienti, poiché abbiamo centralizzato la nostra formazione e le nostre guide. Stiamo ancora imparando e migliorando il nostro wiki, dato che lo strumento riceve aggiornamenti e nuove funzionalità/funzionalità ogni mese. Finora tutto bene: i promemoria automatici delle attività e l'editor del flusso di lavoro passo-passo sono le mie funzioni preferite per ora.

🔍 Lo sapevi? Il metodo Zettelkasten, utilizzato dal sociologo Niklas Luhmann, prevedeva il collegamento di migliaia di singole schede per facilitare il ricordo. Egli attribuiva a questo metodo il merito di averlo aiutato a scrivere oltre 70 libri.

9. Workflowy (Ideale per elenchi annidabili all'infinito)

tramite Workflowy

Workflowy riduce la creazione di note alla sua essenza: la struttura. Questo approccio mirato crea un ambiente fluido per acquisire informazioni gerarchiche.

Ogni punto elenco ha due funzioni: quella di contenuto e quella di contenitore, consentendo un'infinita nidificazione che mantiene le informazioni correlate in connessione. Ingrandendo un punto qualsiasi, questo diventa il punto focale temporaneo, eliminando le distrazioni.

Workflowy è ideale per gli utenti che preferiscono la semplicità a un eccesso di funzionalità/funzioni. L'interfaccia minimalista evita deliberatamente inutili complessità, consentendoti di concentrarti sui contenuti piuttosto che sui comandi o sulle impostazioni.

Le migliori funzionalità di Workflowy

Contrassegna i contenuti con tag e menzioni che creano filtri istantanei nell'intero database delle informazioni, indipendentemente da dove siano annidati gli elementi

Condividi rami specifici della tua struttura con impostazioni di autorizzazione personalizzabili che consentono agli altri di visualizzare o collaborare solo sulle sezioni rilevanti

Effettua ricerche simultanee a tutti i livelli, con risultati che mostrano il percorso contestuale completo di ogni corrispondenza, aiutandoti a individuare le informazioni all'interno di gerarchie complesse

Crea copie speculari dei punti elenco che si aggiornano simultaneamente in diverse posizioni, garantendo la coerenza in tutte le tue note

Limiti di Workflowy

Opzioni di formattazione limitate rispetto ad altri strumenti

Workflowy non dispone di promemoria integrati, date di scadenza o funzionalità di gestione del tempo

Non esiste un modo semplice per archiviare gli elementi completati

Prezzi di Workflowy

Free

Pro: 8,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Workflowy

G2: 4,5/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Workflowy?

Ecco una recensione di prima mano su questa alternativa a Roam Research:

Adoro il fatto che tutto sia semplicemente un elenco puntato. Gli elenchi puntati sono il modo in cui prendo solitamente appunti e Workflowy mi permette di farlo in modo più efficiente.

Adoro il fatto che tutto sia semplicemente un elenco puntato. Gli elenchi puntati sono il modo in cui prendo solitamente note e Workflowy mi permette di farlo in modo più efficiente.

⚡️ Conoscenza in azione: la piattaforma digitale di Siemens, ShareNet, facilita la condivisione delle conoscenze tra i dipendenti, migliorando la collaborazione e l'apprendimento in tutta l'organizzazione.

10. Amplenote (Ideale per prendere appunti con un occhio di riguardo alla produttività)

tramite Amplenote

Amplenote combina la creazione di note con la gestione delle attività attraverso un'integrazione ben studiata di idee e elementi da intraprendere. Le attività estratte dalle note popolano automaticamente un sistema di attività unificato con priorità basate su urgenza e importanza. L'alternativa a Roam Research introduce i "Jots", note di acquisizione rapida che in seguito si trasformano in contenuti permanenti.

Si distingue grazie alle funzionalità/funzioni di "idea gardening" che ripropongono le note per la revisione in base ai principi della ripetizione spaziata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amplenote

Trasforma le note in attività con metadati dettagliati, tra cui date di scadenza, priorità e stime dello sforzo richiesto, che vengono inseriti automaticamente nelle visualizzazioni delle attività

Classifica automaticamente le attività utilizzando l'approccio della Matrice di Eisenhower , che calcola l'importanza in base all'urgenza, al valore e al lavoro richiesto, per aiutarti a concentrarti sul lavoro ad alto impatto

Rivedi le idee in modo sistematico grazie a prompts basati sulla ripetizione spaziata che ripropongono le note a intervalli ottimali per favorire la conservazione della conoscenza a lungo termine

Inoltra le email importanti ad Amplenote, convertendole automaticamente in attività all'interno di note designate

Limiti di Amplenote

Non è disponibile una libreria di modelli predefiniti per note o attività

L'applicazione desktop è riservata agli abbonati a pagamento; gli utenti gratis possono utilizzare solo le versioni web e mobile

Quando le note sono collegate utilizzando la sintassi [[, vengono visualizzati solo cinque suggerimenti, il che può risultare insufficiente per gli utenti con librerie di note molto estese

Accedere allo stesso appunto giornaliero da più dispositivi nello stesso giorno può avere come risultato la creazione di voci duplicate

Prezzi di Amplenote

Basic: 5,99 $ al mese (fatturazione annuale)

Pro: 9,99 $ al mese (fatturazione annuale)

Founder: 24,99 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Amplenote

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amplenote?

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit:

È una bella app per prendere appunti e ci sono funzioni che la rendono un'unica grande app per tutte le attività legate alla produttività, ma immagino che tu debba provarla e vedere di persona se fa al caso tuo. Una cosa che non mi piace è il fatto che archivi automaticamente le tue note dopo un certo periodo di inattività. Penso che sia strano, ma non ho ancora avuto modo di risolvere il problema.

È una bella app per prendere appunti e ci sono funzioni che la rendono un'unica grande app per tutte le attività legate alla produttività, ma immagino che tu debba provarla e vedere di persona se fa al caso tuo. Una cosa che non mi piace è il fatto che archivi automaticamente le tue note dopo un certo periodo di inattività. Penso che sia strano, ma non ho ancora avuto modo di risolvere il problema.

11. Tana (Ideale per le funzionalità flessibili del database)

via Tana

Tana tratta le informazioni come dati strutturati senza rinunciare alla flessibilità. Ogni contenuto diventa un nodo che può contenere altri nodi, con proprietà personalizzabili che consentono funzionalità simili a quelle di un database.

Adotta il "pensiero schematico", in cui le informazioni acquisiscono una struttura grazie a proprietà coerenti, pur mantenendo la libertà delle note in formato libero. Tana si rivolge agli utenti frustrati dai limiti sia dei documenti tradizionali che dei rigidi database.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tana

Visualizza le stesse informazioni in diversi formati, tra cui schemi, tabelle, bacheche Kanban e calendari, che offrono diverse prospettive sui tuoi dati

Crea comandi che automatizzano i flussi di lavoro ripetitivi e trasformano il modo in cui le informazioni vengono elaborate o visualizzate all'interno della tua area di lavoro

Crea query sofisticate utilizzando il linguaggio naturale per filtrare e ordinare le informazioni nell'intera base di conoscenza

Progetta modelli per la creazione di note che consentano un'acquisizione coerente delle informazioni, standardizzando il modo in cui raccogli i dati pur rimanendo adattabile alle nuove esigenze

Limiti di Tana

Tana consente la creazione di più nodi con lo stesso nome, il che può causare confusione e disorganizzazione

L'app supporta solo l'esportazione in formato JSON

L'esperienza mobile è ancora in fase di sviluppo

Prezzi di Tana

Free

In più: 10 $ al mese

Pro: 18 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Tana

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tana?

Diamo un'occhiata a una recensione su Reddit relativa a questa alternativa a Roam Research:

Tana mi permette semplicemente di scrivere contenuti e applicare un tag. Non devo pensare a cartelle o strutture. Mi basta applicare un tag e so che le informazioni potranno essere recuperate facilmente! L'unico vero svantaggio per me al momento è l'assenza di una vera app mobile in lettura/scrittura. Non fraintendetemi, Tana Capture è ottima. Ma sono sempre in movimento e ho bisogno anche di consultare i miei contenuti.

Tana mi permette semplicemente di scrivere contenuti e applicare un tag. Non devo pensare a cartelle o strutture. Mi basta applicare un tag e so che le informazioni potranno essere recuperate facilmente! L'unico vero svantaggio per me al momento è l'assenza di una vera app mobile in lettura/scrittura. Non fraintendetemi, Tana Capture è ottima. Ma sono sempre in movimento e ho bisogno anche di consultare i miei contenuti.

🔍 Lo sapevi? L'atto di effettuare una connessione tra due idee non correlate (una caratteristica distintiva della presa di appunti collegata) è chiamato bisociazione ed è stato associato a scoperte creative sia nell'arte che nella scienza.

12. Anytype (Ideale per le relazioni tra oggetti incentrate sulla privacy)

tramite Anytype

Anytype affronta la gestione della conoscenza attraverso un design orientato agli oggetti, in cui ogni nota funziona come un oggetto distinto con proprietà personalizzabili. Archivia tutti i dati localmente con sincronizzazione peer-to-peer, eliminando completamente i server centrali.

Il modello oggetto-relazione ti consente di creare tipi personalizzati — progetti, attività, persone, libri — ciascuno con attributi e relazioni specifici. Ogni informazione diventa un mattone che si collega alle altre attraverso relazioni significative, piuttosto che semplici link o tag.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anytype

Collega le informazioni attraverso relazioni che specificano come gli oggetti interagiscono, creando una rete semantica che rispecchia le relazioni reali tra i concetti

Progetta dashboard personali che aggreghino le informazioni correlate e visualizzino le connessioni tra gli oggetti presenti nel tuo database di conoscenze

Personalizza l'interfaccia grazie a visualizzazioni flessibili, tra cui elenchi, tabelle, gallerie e bacheche che mostrano le stesse informazioni, ottimizzate per contesti diversi

Imposta semplici automazioni per gestire i tuoi flussi di lavoro, come l'assegnazione automatica di tag alle note o l'organizzazione dei contenuti man mano che li aggiungi

Limiti di Anytype

Una comunità più piccola rispetto alle alternative consolidate

Le query avanzate richiedono l'apprendimento di una sintassi specifica

L'assenza del supporto LaTeX in linea lo rende meno adatto agli utenti

Prezzi di Anytype

Free

Builder: 99 $/anno

Co-Autore: 299 $/anno

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anytype

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Anytype?

Ecco l'opinione di un utente di Reddit su questa alternativa a Roam Research:

Per quanto riguarda l'app in sé, è buona. È l'equivalente "offline-first" di Notion, perché è orientata al database. È più difficile capire i concetti alla base per una persona non esperta di tecnologia, ma non impossibile (intendo dire che usano nomi strani per le loro "cose" e che tutto lì dentro è "relazione"). Ciò che non mi è piaciuto (ma che potrebbe essere cambiato, dato che l'ho usata 6 mesi fa) è che l'app per iPad/iPhone è più simile a un compagno essenziale, non a un'app completa che potrebbe essere utilizzata in sostituzione.

Per quanto riguarda l'app in sé, è buona. È l'equivalente "offline-first" di Notion, perché è orientata al database. È più difficile capire i concetti alla base per una persona non esperta di tecnologia, ma non impossibile (intendo dire che usano nomi strani per le loro "cose" e che tutto lì dentro è "relazione"). Ciò che non mi è piaciuto (ma che potrebbe essere cambiato, dato che l'ho usata 6 mesi fa) è che l'app per iPad/iPhone è più simile a un compagno essenziale, non a un'app completa che potrebbe essere utilizzata in sostituzione.

13. DokuWiki (Ideale per i team di documentazione tecnica)

tramite DokuWiki

DokuWiki crea documentazione strutturata senza richiedere un backend di database. Questo sistema wiki in testo normale archivia le pagine come singoli file, rendendo semplici il backup e il controllo delle versioni.

Si distingue per le sue opzioni di self-hosting, che ti consentono di assumere il controllo completo della tua infrastruttura. L'ampio ecosistema di plugin soddisfa esigenze specifiche, dalla creazione di diagrammi alla gestione delle bibliografie, rendendolo adattabile a quasi tutte le esigenze di documentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di DokuWiki

Organizza le note tramite spazi dei nomi che creano sezioni e sottosezioni logiche, mantenendo al contempo URL chiari che riflettono la tua architettura delle informazioni

Controlla l'accesso con sistemi di autorizzazioni granulari che definiscono chi può leggere, effettuare modifiche o gestire le diverse sezioni in base ai gruppi di utenti o agli account individuali

Amplia le funzionalità grazie a centinaia di plugin che aggiungono funzionalità/funzioni che vanno dall'evidenziazione della sintassi agli strumenti di disegno, mantenendo al contempo la stabilità del sistema di base

Tieni traccia delle modifiche grazie al controllo delle versioni integrato che conserva la cronologia completa di ogni pagina, con la possibilità di confrontare le versioni o ripristinare gli stati precedenti

Limiti di DokuWiki

Richiede conoscenze tecniche per l'impostazione e la manutenzione

Interfaccia utente meno curata rispetto alle opzioni destinate agli utenti

Trattandosi di uno strumento open source, il supporto professionale è limitato

Funzionalità di collaborazione in tempo reale limitate

Prezzi di DokuWiki

Free

Valutazioni e recensioni di DokuWiki

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DokuWiki?

Un recensore soddisfatto su G2 ha scritto quanto segue:

Mi piace che sia così facile da configurare e gestire, senza dover affrontare complicate configurazioni di database. È perfetto per le istanze in cui non serve un enorme wiki multiutente. È ottimo per prendere note per una sola persona, un piccolo gruppo di lavoro o una famiglia. Poiché l'utente del server web deve poter scrivere su disco, questo rappresenta un problema di sicurezza. Tuttavia, una corretta configurazione dell'accesso alla rete e il mantenimento degli aggiornamenti mitigano i rischi.

Mi piace che sia così facile da configurare e gestire, senza dover affrontare complicate configurazioni di database. È perfetto per le istanze in cui non serve un enorme wiki multiutente. È ottimo per prendere note per una sola persona, un piccolo gruppo di lavoro o una famiglia. Poiché l'utente del server web deve poter scrivere su disco, questo rappresenta un problema di sicurezza. Tuttavia, una corretta configurazione dell'accesso alla rete e il mantenimento degli aggiornamenti mitigano i rischi.

14. Microsoft OneNote (Ideale per note su tela in formato libero gratis)

tramite Microsoft OneNote

OneNote si libera dai vincoli dei documenti lineari offrendo una tela infinita in cui le informazioni risiedono ovunque tu le collochi. Testo, immagini, tabelle e disegni coesistono su pagine che imitano i quaderni fisici ma ne superano le capacità.

Questa alternativa a Roam Research si integra profondamente con l'ecosistema Microsoft, effettuando automaticamente la connessione con le attività di Outlook e salvando i taccuini su OneDrive. Per i pensatori visivi che preferiscono l'organizzazione spaziale alle rigide gerarchie, OneNote offre una libertà di posizionamento unica.

Le migliori funzionalità di Microsoft OneNote

Registra note audio o video che hanno una sincronizzazione con la digitazione, creando indicatori temporali che ti consentono di passare direttamente a ciò che veniva detto mentre scrivevi note specifiche

Disegna e annota liberamente utilizzando l'input tramite penna su dispositivi touch con sensibilità alla pressione e diversi tipi di penna che imitano gli strumenti di scrittura fisici

Organizza la tua ricerca con strumenti integrati che ti consentono di cercare materiali di riferimento e citare le fonti direttamente all'interno delle tue note

Limiti di Microsoft OneNote

Collegamenti limitati tra le note rispetto a Roam

Con i notebook più grandi possono verificarsi problemi di sincronizzazione

Nessun supporto nativo per Markdown all'interno dello strumento di presa di appunti basato sull'intelligenza artificiale

Prezzi di Microsoft OneNote

Per la casa

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese (da una a sei persone)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese (per una persona)

Per l'ambito aziendale

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

Microsoft 365 Apps per azienda: 9,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.830 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.870 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft OneNote?

Questa recensione su G2 solleva un punto di vista interessante:

Penso che la funzionalità migliore di Microsoft OneNote sia la flessibilità e la facilità d'uso nell'organizzazione delle note su diverse piattaforme. La flessibilità di creare molti blocchi appunti, sezioni e pagine crea un modo altamente strutturato ma anche altamente adattabile per organizzare le informazioni. Inoltre, è possibile accedere alle note su qualsiasi dispositivo grazie all'integrazione con altri strumenti Microsoft e alla funzione di sincronizzazione basata sul cloud, il che rende tutto molto più semplice. Apprezzo molto anche il supporto multimediale avanzato, che mi permette di creare allegati con immagini, file audio e persino documenti direttamente alle mie note.

Penso che la funzionalità migliore di Microsoft OneNote sia la flessibilità e la facilità d'uso nell'organizzazione delle note su diverse piattaforme. La flessibilità di creare molti blocchi appunti, sezioni e pagine crea un modo altamente strutturato ma anche altamente adattabile per organizzare le informazioni. Inoltre, è possibile accedere alle note su qualsiasi dispositivo grazie all'integrazione con altri strumenti Microsoft e alla funzione di sincronizzazione basata sul cloud, il che rende tutto molto più semplice. Apprezzo molto anche il supporto multimediale avanzato, che mi permette di creare allegati con immagini, file audio e persino documenti direttamente alle mie note.

🧠 Curiosità: il tuo cervello elabora le informazioni spaziali più velocemente rispetto al testo lineare, ed è per questo che prendere appunti tramite grafici risulta così intuitivo e "memorabile" per molti utenti.

15. TiddlyWiki (Ideale per un controllo completo della personalizzazione)

tramite TiddlyWiki

TiddlyWiki offre un approccio unico alla gestione della conoscenza personale attraverso un unico file HTML contenente i tuoi contenuti e l'applicazione stessa. Questo design autonomo garantisce una portabilità senza precedenti; basta salvare il file in locale o su qualsiasi spazio web.

Organizza le informazioni sotto forma di "tiddler", piccoli frammenti di contenuto collegati tramite link e tag. Le opzioni di personalizzazione estreme attraggono gli utenti che amano personalizzare i propri strumenti.

Nonostante l'aspetto essenziale, TiddlyWiki offre funzionalità simili a quelle di un linguaggio di programmazione senza richiedere un server o alcuna installazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di TiddlyWiki

Componi le informazioni come "tiddler" atomici che si collegano tramite link, transclusione, tag e filtri per creare un sistema di conoscenza flessibile e non lineare

Filtra i contenuti con una potente sintassi di query che combina operatori logici, espressioni regolari e metadati per recuperare le informazioni con precisione

Implementabile ovunque, dai file locali ai server web, senza requisiti di installazione, rendendolo adatto sia all'uso personale che alla documentazione di piccoli team

Limiti di TiddlyWiki

L'interfaccia predefinita sembra datata rispetto alle app moderne

La sua esperienza mobile non è ottimale senza specifici adattamenti

Il salvataggio di più file richiede plugin aggiuntivi

Prezzi di TiddlyWiki

Free

Standard: 8 $ al mese

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TiddlyWiki

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TiddlyWiki?

Un utente di Reddit condivide ciò che funziona (e ciò che non funziona):

Uso Tiddlywiki da sempre (sul serio: dal 2005). E continuo a tornarci, perché fa cose che nessun altro fa e ti permette di pensare davvero, raccogliere informazioni e trasformarle in conoscenza in un modo diverso e più fluido rispetto a qualsiasi altro strumento che abbia mai usato. È difficile da scalare, ma io non scrivo codice JavaScript.

Uso Tiddlywiki da sempre (sul serio: dal 2005). E continuo a tornarci, perché fa cose che nessun altro fa e ti permette di pensare davvero, raccogliere informazioni e trasformarle in conoscenza in un modo diverso e più fluido rispetto a qualsiasi altro strumento che abbia mai usato. È difficile da scalare, ma io non scrivo codice JavaScript.

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