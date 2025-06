ClickUp Vs. Obsidian: quale strumento per prendere appunti è il migliore?

Mettere per iscritto lezioni e pensieri è sempre stato un modo efficace per conservare le informazioni e comunicare in modo efficiente. Che si tratti di riunioni aziendali intense e su larga scala o di un progetto personale, prendere appunti è stata fin dall'inizio una pratica comune a quasi tutti.

Detto questo, scrivere le cose non porta necessariamente a chiarezza o produttività, soprattutto quando si tratta di un processo macchinoso o quando le note sembrano troppo disordinate per poter essere consultate e condivise.

Sono state lanciate decine di app per prendere appunti, tanto che la dimensione del mercato per questo tipo di software è stata valutata a 7,36 miliardi di dollari nel 2023. Dopo aver esaminato molte opzioni, abbiamo scoperto che le due app per prendere appunti più utilizzate sono ClickUp e Obsidian. Tuttavia, scegliere tra queste due diventa piuttosto difficile.

Questo articolo illustrerà le funzionalità/funzioni chiave e le differenze tra ClickUp e Obsidian e ti aiuterà a decidere quale strumento per prendere appunti è più adatto alle tue esigenze.

Che cos'è ClickUp?

ClickUp è uno strumento completo per la gestione del lavoro che semplifica la presa di appunti e la integra con attività, flussi di lavoro e progetti. Come strumento per prendere appunti, è progettato per aumentare la produttività, l'efficienza e la collaborazione del team.

ClickUp offre funzionalità/funzioni quali sincronizzazione in tempo reale, strumenti di gestione delle attività e tag per semplificare il processo di presa di appunti e amplificarne l'impatto. Questo non solo ti aiuterà a prendere appunti in modo efficace, ma anche a gestirli, assegnare loro priorità e metterli in pratica, eliminando tutti gli aspetti noiosi della presa di appunti.

Come piattaforma di project management, ClickUp offre un'ampia gamma di strumenti di collaborazione altamente personalizzabili che vanno oltre la semplice presa di appunti e migliorano ogni aspetto del lavoro e della gestione dei progetti.

Analizziamo e approfondiamo le funzionalità/funzioni di presa di appunti offerte da ClickUp.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

Le aziende, gli autori e i professionisti hanno tutti le loro numerose esigenze in fatto di strumenti per prendere appunti. ClickUp dispone di un arsenale di funzionalità/funzioni per soddisfare ognuna di esse. Ecco le tre chiavi che si concentrano sulla presa di appunti:

Funzionalità/funzione n. 1: Gestione delle conoscenze

Quando si tratta di creare note e documenti e gestire tutte le informazioni cruciali all'interno di un'organizzazione, ClickUp offre due potenti funzionalità.

Prendi appunti al volo, modifica i tuoi contenuti e trasforma i tuoi pensieri in attività con il blocco note di ClickUp

ClickUp Notepad, il blocco note online gratuito dedicato alla piattaforma, è lo strumento ideale per creare e organizzare rapidamente note, liste di controllo e attività. Offre un'interfaccia semplificata, intuitiva e facile da usare, che lo rende perfetto per catturare e gestire i tuoi pensieri ovunque ti trovi.

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni chiave di ClickUp Blocco note:

Modifica facile: Modifica con accesso a numerose funzionalità/funzioni, dal formattare i font e i titoli all'aggiungere elenchi e collegamenti. Questo aiuta a creare note strutturate facili da leggere e comprendere

Liste di controllo: crea liste di controllo per tenere traccia delle cose da fare. Il blocco note aggiunge facilmente nuovi elementi, rimuove elementi dalle liste di controllo e li contrassegna come completati quando hai finito. Questa funzionalità è ottima per gestire attività personali o cose da fare relative a un progetto

Converti in attività: converti le tue note in attività tracciabili. Questo è un ottimo modo per trasformare le tue idee in passaggi concreti . Assegnare attività a te stesso o ad altri membri del team, impostare date di scadenza e monitorare lo stato di avanzamento è semplificato con il blocco note di ClickUp. Questa perfetta integrazione colma il divario tra ideazione ed esecuzione

Compatibilità dei dispositivi: utilizza il blocco note ClickUp nell'app mobile e nell'estensione Chrome. In questo modo potrai annotare idee o informazioni ogni volta che ti viene l'ispirazione, ovunque ti trovi

Integra facilmente note, documenti e attività in un unico posto utilizzando ClickUp Docs per creare uno spazio collaborativo per tutta la tua organizzazione

Inoltre, ClickUp Docs è lo strumento di creazione e collaborazione di documenti nativo della piattaforma che consente di creare e condividere documenti, wiki e altro ancora. Offre modifiche in tempo reale, gestione delle attività e condivisione dei documenti, rendendolo uno strumento eccellente per team di tutte le dimensioni.

Ecco cosa fa ClickUp Docs per le tue esigenze di prendere appunti:

Collaborazione in tempo reale: lavora sui documenti con il tuo team in tempo reale senza doverti preoccupare del controllo delle versioni o dei conflitti

Gestione delle attività: crea attività direttamente dai tuoi documenti, assegnale ai membri del team, imposta scadenze e monitora lo stato di avanzamento

Condivisione di documenti: condividi i documenti in modo sicuro con il tuo team, i tuoi clienti o chiunque altro desideri autorizzare

Efficienza: scrivi e modifica in modo efficiente con funzionalità/funzioni come i comandi slash, simili alle scorciatoie da tastiera, che ti consentono di inserire rapidamente elementi come tabelle, blocchi di codice o titoli senza navigare nei menu

Visualizzazione: Incorpora contenuti multimediali come immagini, video e grafici direttamente nei tuoi documenti per semplificare concetti complessi e aumentare l'appeal visivo. ClickUp Docs ti consente anche di creare documenti interattivi in modo che gli utenti possano esplorare dati e informazioni in modo più coinvolgente

Avere tutti i tuoi documenti, appunti e idee raggruppati in un unico posto ti consente di creare facilmente un Wiki o un repository di conoscenze per la tua organizzazione. Con tutte le tue risorse e i documenti importanti archiviati sulla stessa piattaforma, puoi cercare, ordinare e filtrare facilmente le risorse per trovare i file e i dati di cui hai bisogno in pochi secondi.

Docs è così valido che non vorrei più usare Word per delineare processi o prendere appunti.

Funzionalità/funzione n. 2: produttività basata sull'IA

Automatizza senza sforzo la tua lista di cose da fare, riepiloga/riassumi le informazioni dei progetti nelle tue note ed estrai da esse chiari elementi di azione con ClickUp Brain

ClickUp Brain porta la potenza dell'IA nei flussi di lavoro quotidiani.

Ecco come ClickUp Brain aiuta a migliorare la produttività, l'allineamento del team e la gestione complessiva delle attività:

Raccolta di informazioni: utilizza ClickUp Brain come AI Knowledge Manager per rispondere a domande sulle tue note, documenti o trascrizioni di riunioni e trovare immediatamente le informazioni di cui hai bisogno. Ciò è particolarmente utile quando si ha a che fare con grandi volumi di dati

Automazioni: automatizza le attività ripetitive relative alla presa di appunti, come l'estrazione di elementi di azione dai documenti o la creazione di elenchi di cose da fare dagli aggiornamenti dei progetti esistenti. Ciò riduce il tempo dedicato alle attività operative e ti consente di concentrarti sulla presa di appunti per funzioni strategiche

Reportistica: Genera report basati sulle informazioni estratte da note e documenti e monitora lo stato di avanzamento degli obiettivi di progetto

Riepilogo/riassunto: Condensa lunghi appunti di riunioni, documenti o risultati di ricerche in riepiloghi concisi con AI Writer di ClickUp Brain. Questo è fondamentale quando è necessario comprendere rapidamente i punti chiave senza leggere tutto nei dettagli

Funzionalità/funzione n. 3: Personalizzazione e modelli

Sebbene esistano diversi strumenti che consentono di prendere appunti e salvarli, ClickUp eccelle in termini di personalizzazione e modelli. Crea l'ambiente perfetto per prendere appunti, adatto al tuo flusso di lavoro specifico, con funzionalità/funzioni quali:

Note multimediali: aggiungi contesto e informazioni rilevanti alle tue note utilizzando la funzionalità di trascinamento per aggiungere immagini, video o GIF direttamente nella nota

Ricerca universale per parole chiave : trova facilmente le note con la funzione : trova facilmente le note con la funzione Ricerca universale di ClickUp , indipendentemente da dove sono archiviate nel tuo ecosistema ClickUp

Formattazione rapida: Risparmia tempo con Risparmia tempo con i comandi slash di ClickUp . Utilizza queste scorciatoie rapide per formattare le tue note con intestazioni, elenchi puntati, liste di controllo e altro ancora, risparmiando tempo prezioso

Area di lavoro personalizzata : scegli i tuoi stili di font, combinazioni di colori e altri elementi visivi per creare un ambiente di presa di appunti che ti ispiri

Dalle note all'azione: converti le tue note in documenti dettagliati per aggiungere facilmente contesto e commenti e taggare facilmente le parti interessate. Inoltre, puoi persino prendere il contenuto delle tue note e trasformarlo in attività concrete, consentendoti di assegnare elementi di azione ai membri del team pertinenti

Categorizzazione in base alle tue esigenze: definisci ulteriori punti dati specifici per le tue esigenze con : definisci ulteriori punti dati specifici per le tue esigenze con i campi personalizzati di ClickUp . Crea campi personalizzati specifici per il tuo flusso di lavoro. Ad esempio, potresti creare un campo personalizzato per "Priorità" (Alta, Media, Bassa) o "Fase del progetto" (Pianificazione, Sviluppo, Test). Ti consente inoltre di filtrare e trovare i dettagli più rapidamente

Che si tratti di verbali di riunioni, roadmap delle attività di un progetto o brainstorming, le funzionalità/funzioni di ClickUp sono una soluzione completa per ogni esigenza di presa di appunti. ClickUp dispone anche di diversi modelli di appunti pronti all'uso che ti consentono di iniziare immediatamente.

Scarica questo modello Crea istantaneamente note, delega attività e struttura le tue riunioni con il modello di note di riunione di ClickUp

Il modello di note di riunione di ClickUp è ideale per aiutarti a guidare le discussioni del tuo team. Il modello ti consente di stabilire le linee guida per la riunione e di rispondere alle aspettative delle parti interessate. Ti consente inoltre di creare attività in base all'ordine del giorno, delegarle istantaneamente a qualsiasi membro del team e organizzare perfettamente tutte le occorrenze della riunione in cartelle e sottopagine ordinate.

Questo modello ClickUp ti consente di stabilire flussi di lavoro, collegare attività in corso e personalizzare il documento per iniziative personali e progetti su larga scala.

Prezzi ClickUp

ClickUp offre ai propri utenti quattro piani tariffari:

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro per l'area di lavoro

Che cos'è Obsidian?

via Obsidian

Obsidian è uno strumento per prendere appunti e gestire le conoscenze che funziona su file Markdown. Oltre alla funzionalità di presa rapida di appunti, basata su file Markdown o testo normale, aiuta anche a visualizzare le connessioni tra le note. È possibile annotare idee, scrivere ed esplorare i propri pensieri in una base di conoscenze personalizzata.

Funzionalità/funzioni di Obsidian

Obsidian è una piattaforma che si concentra principalmente sulla presa di appunti e sulla creazione di uno spazio per aumentare l'efficienza. Con i giusti metodi di presa di appunti, lo strumento è in grado di semplificare la presa di appunti e di liberare spazio mentale per intuizioni migliori.

Ecco le funzionalità/funzioni chiave di Obsidian:

Funzionalità/funzione n. 1: prendere appunti

via Obsidian

Obsidian si distingue per il suo approccio unico alla presa di appunti, che dà priorità al controllo dell'utente e a una base di conoscenze di cui sei il proprietario esclusivo. Alcune delle sue funzionalità principali includono:

Possibilità di utilizzare Markdown per formattare il testo normale, aiutandoti a creare note con titoli, elenchi puntati, frammenti di codice e persino elementi multimediali incorporati. Questo approccio leggero ma versatile garantisce che le tue note siano a prova di futuro e accessibili su diverse piattaforme

Proteggi le tue note utilizzando file non proprietari , così non rimarrai mai bloccato e potrai conservare i tuoi dati per un utilizzo a lungo termine

Personalizza la tua esperienza di presa di appunti con vari temi e opzioni di personalizzazione . Scegli un tema che si adatta al tuo stile visivo e alle tue preferenze, creando un'area di lavoro che ispira concentrazione e creatività

Crea connessioni tra le tue note utilizzando Obsidian Links , che ti consentono di collegare idee, persone, luoghi, libri e altro ancora, aiutandoti a creare il tuo Wiki personale

Organizza le tue note con cartelle e sottocartelle, mentre lo spazio di archiviazione locale garantisce che le tue conoscenze rimangano accessibili anche offline

Funzionalità/funzione n. 2: Visualizzazione

via Obsidian Canvas

Uno degli aspetti fondamentali di Obsidian è Obsidian Canvas, che consente di raccogliere tutte le note, le ricerche, i diagrammi e le idee in un unico posto. Ciò consente di creare connessioni visive e di definire una roadmap o un argomento di progetto end-to-end. Ogni nota può essere incorporata nelle viste Canvas, consentendo all'intero team di espandere le note per ottenere ulteriori informazioni e avere facilmente una panoramica dell'intero progetto.

La piattaforma dispone anche di una visualizzazione grafica per visualizzare queste relazioni, rivelando la struttura della tua base di conoscenza e scoprendo connessioni nascoste. Questo rende Obsidian ideale per creare un wiki personale o un repository di note interconnesse.

Funzionalità/funzione n. 3: Personalizzazione e modelli

Analogamente alle funzionalità di personalizzazione di ClickUp, Obsidian consente di inserire frammenti predefiniti di testo nelle note attive utilizzando i modelli Obsidian. Ciò consente di sfruttare Obsidian per le proprie esigenze specifiche e creare modelli personalizzabili pronti all'uso che possono velocizzare il processo complessivo di presa di appunti e raccolta dei dati.

Inoltre, con i temi Obsidian e i plugin della community, puoi facilmente modificare l'aspetto dei tuoi documenti e delle tue note, modificandoli per renderli esattamente come desideri. Grazie alla sua vasta community, puoi persino trovare temi personalizzabili gratuiti e a pagamento che ti consentono di creare uno stile per i tuoi documenti unico per la tua organizzazione.

Prezzi Obsidian

Obsidian offre due piani tariffari e alcune funzionalità/funzioni come componenti aggiuntivi:

Uso personale: Gratis

Uso commerciale: 50 $/anno per utente

Componenti aggiuntivi: Catalyst è un pagamento una tantum di 25 $, Sync costa 5 $ al mese per utente e Publish costa 10 $ al mese per utente

Confronto tra le funzionalità/funzioni di ClickUp e Obsidian

Ogni strumento per prendere appunti presenta molti vantaggi e trovare quello giusto dipende dalle esigenze e dai processi specifici. Prima di arrivare al confronto finale, ecco un breve riassunto di ciascuno strumento:

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea e modifica documenti ricchi con il tuo team su ClickUp Docs e Blocco note

Catturare idee e archiviare note mentre si è in movimento è semplicissimo

Utilizza ClickUp Brain basato sull'IA per riepilogare/riassumere le note, estrarre elementi di azione e automatizzare le attività

Collega le note ad attività concrete e organizza le attività in cartelle per tenerne traccia facilmente

Collabora su note e documenti in tempo reale

Aggiorna i flussi di lavoro, modifica lo stato dei progetti e assegna attività con i widget API di ClickUp

Personalizza le metriche nelle tue note con i campi personalizzati

Accedi alle tue note, attività e progetti da qualsiasi luogo grazie alla compatibilità multi-dispositivo di ClickUp

Inizia a prendere appunti all'istante con modelli predefiniti per note, documenti e progetti. Inoltre, crea facilmente modelli adatti alle diverse situazioni e esigenze

Condividi in modo sicuro le tue note con le parti interessate grazie alle funzionalità di privacy e accesso

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,7/5 (oltre 9500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4100 recensioni)

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Visualizza le connessioni tra le tue note e le tue idee con i collegamenti e una visualizzazione grafica

Utilizza i file md per una facile formattazione e flessibilità

Archivia le tue note localmente sul tuo dispositivo per avere il controllo e la titolarità dei dati

Estendi le funzionalità di Obsidian con una vasta libreria di plugin creati dalla community

Personalizza l'aspetto della tua area di lavoro con diversi temi e stili

Unisciti alla vivace community di utenti Obsidian che condividono suggerimenti, flussi di lavoro e plugin personalizzati

Utilizzabile su più sistemi desktop come Windows, macOS e Linux

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Ecco un'analisi approfondita delle funzionalità/funzioni specifiche di ClickUp rispetto a Obsidian:

ClickUp vs. Obsidian: gestione della conoscenza

La struttura organizzativa di uno strumento ne determina l'usabilità e la produttività di base. Ecco una panoramica delle funzionalità/funzioni di organizzazione e gestione delle conoscenze di ciascuno strumento.

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp per la gestione delle conoscenze

Organizza le note in cartelle, come in un archivio

Aggiungi etichette alle note per filtrarle facilmente

Crea modelli per formattare le note in modo coerente, come liste di controllo

Collega le note ad attività, progetti o obiettivi per avere una visione più ampia

Strumento di ricerca esteso per trovare rapidamente le note

Condividi facilmente note e documenti con i controlli di modifica

Crea link condivisibili per uso interno o link pubblici per gli ospiti con controlli limitati

Gestione delle conoscenze in ClickUp

In ClickUp, tutti i tuoi documenti, attività, note e progetti vengono archiviati in un'area di lavoro o in un repository centralizzato noto come Hub. Ciò ti consente di creare documenti strutturati con formattazione avanzata, tabelle ed elementi multimediali per ospitare verbali di riunioni, documenti di ricerca o piani di progetto. Promuovi una collaborazione di squadra senza soluzione di continuità con la modifica in tempo reale, le funzionalità di commento e una cronologia delle revisioni chiara.

Trova qualsiasi cosa nel tuo ecosistema ClickUp in pochi secondi con la funzionalità Ricerca universale

Inoltre, puoi organizzare la tua knowledge base ClickUp in base alle tue esigenze specifiche con cartelle personalizzabili, strutture nidificate e tag. Inoltre, Ricerca universale ClickUp ti consente di individuare facilmente le informazioni di cui hai bisogno, risparmiando tempo nella ricerca tra montagne di note.

Crea qualsiasi soluzione, metrica, metadato e flusso di lavoro desideri con i campi personalizzati di ClickUp

Inoltre, i campi personalizzati di ClickUp consentono di aggiungere metadati alle note, consentendo filtri e ordinamenti avanzati in base alle esigenze specifiche. I modelli garantiscono la coerenza nel formato delle note, mentre le relazioni collegano le note a flussi di lavoro più ampi per una visione olistica della base di conoscenze. La potente funzionalità di ricerca semplifica l'individuazione di note specifiche, anche all'interno di una vasta raccolta.

Tutte le funzionalità/funzioni organizzative di ClickUp consentono un enorme miglioramento della produttività.

Quando la società di servizi finanziari Atrato ha adottato gli strumenti ClickUp come Docs, la sua organizzazione è stata semplificata e la produttività è aumentata del 30%.

Funzionalità/funzioni chiave di Obsidian per la gestione delle conoscenze

Naviga facilmente tra idee correlate con i backlink di Obsidian

Usa la vista grafica di Obsidian per visualizzare una mappa di come tutte le tue note sono connesse

Aggiungi tag ed etichette alle tue note per classificarle e facilitarne la ricerca

Raggruppa le tue note in cartelle per una struttura chiara e organizzata

Accedi alle note che hai creato in un giorno specifico grazie all'ordinamento per data

Gestione della conoscenza in Obsidian

Obsidian adotta un approccio di organizzazione in rete, creando un ambiente digitale che imita il modo in cui vengono stabilite le connessioni. I collegamenti e la visualizzazione grafica creano una rete di conoscenze interconnesse, consentendoti di passare senza sforzo da una nota all'altra ed esplorare le tue idee in modo non lineare.

Man mano che crei più note e le colleghi tra loro su Obsidian, la tua base di conoscenze diventa più completa e rivela relazioni più profonde. Questo aiuta a far emergere nuove idee e intuizioni che potrebbero non essere immediatamente evidenti.

Chi vince?

ClickUp eccelle nell'organizzazione strutturata, con cartelle, elenchi e campi personalizzati che creano un sistema chiaro e lineare, ideale per gli utenti orientati ai progetti che preferiscono ordine e strutture predefinite. I modelli rendono l'organizzazione ancora più semplice, consentendoti di impostare rapidamente le tue note in base al tuo flusso di lavoro. Inoltre, con ClickUp Docs, tutti i tuoi dati e il tuo archivio di conoscenze possono essere facilmente memorizzati nella stessa piattaforma, con controlli di accesso per garantire che solo chi dispone delle autorizzazioni appropriate possa accedervi.

Obsidian, invece, prospera sulle connessioni. I backlink collegano tra loro le note correlate e la visualizzazione grafica rende visibile questa rete di conoscenze, stimolando nuove idee e intuizioni. Questo approccio libero è adatto a chi preferisce esplorare e scoprire in modo organico.

Sebbene entrambi siano potenti strumenti di organizzazione, ClickUp vince nella categoria dell'organizzazione strutturata. Le sue solide funzionalità/funzioni sono pensate specificamente per chi cerca un percorso chiaro e lineare per le proprie note, rendendolo una soluzione più efficace per individui e team focalizzati sui progetti.

ClickUp vs. Obsidian: collaborazione

Il nostro lavoro quotidiano è profondamente influenzato dalle attività dei nostri numerosi stakeholder e colleghi. Senza collaborazione, i processi diventano macchinosi, quindi confrontiamo le funzionalità/funzioni collaborative di ciascuno strumento per un lavoro di squadra e una condivisione delle conoscenze senza intoppi.

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp per la collaborazione

Lavora con più utenti per modificare i documenti contemporaneamente, assicurandoti che tutti vedano gli ultimi aggiornamenti

Aggiungi commenti per evidenziare sezioni specifiche delle note e lasciare feedback dettagliati

Assegna attività ai membri del team direttamente dalle tue note o dai tuoi documenti

Suddividi i progetti in attività concrete, assegnale a membri specifici del team, imposta scadenze e monitora le liste di controllo utilizzando le tue note

Integra le tue note con oltre 1000 app e piattaforme, tra cui Slack, GitHub, Gitlab, Webhooks, Google Drive, OneDrive e altre ancora, assicurandoti che le tue note possano essere sincronizzate su tutti i tuoi dispositivi tecnologici

Definisci autorizzazioni specifiche per gli utenti ospiti, controllando il loro accesso alla modifica, alla visualizzazione o al commento dei documenti, garantendo la protezione delle tue informazioni riservate.

Non perdere mai traccia delle modifiche, poiché ClickUp mantiene una cronologia delle revisioni chiara per tutti i tuoi documenti collaborativi. Ciò ti consente di vedere chi ha apportato le modifiche e quando sono state apportate e persino di ripristinare una versione precedente, se necessario

Collaborazione in ClickUp

Crea e modifica le tue note, assegna attività e crea visualizzazioni in tempo reale insieme ai tuoi colleghi con ClickUp Docs

ClickUp favorisce un ambiente collaborativo che consente ai team di lavorare insieme senza soluzione di continuità. La modifica in tempo reale consente a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, mentre i commenti e le discussioni in thread forniscono una piattaforma per il feedback e il brainstorming.

La possibilità di assegnare attività direttamente dalle note garantisce che le idee vengano tradotte in elementi attuabili, mentre le integrazioni con gli strumenti di comunicazione semplificano lo scambio di informazioni. La cronologia delle versioni e le notifiche assicurano che tutti siano sulla stessa pagina e che lo stato dei progetti collaborativi sia chiaro.

Oltre a fornire funzionalità collaborative integrate, ClickUp Docs e Blocco note le offrono anche in modelli pronti all'uso per prendere appunti.

Scarica questo modello Gestisci tutti i tuoi stakeholder e tieni traccia degli aggiornamenti nell'agenda e dei punti di azione senza soluzione di continuità con il modello ClickUp Recurring Meeting Notes

Il modello di note per riunioni ricorrenti di ClickUp è la scelta ideale per la collaborazione. Questo modello è progettato per aiutarti a monitorare le riunioni ricorrenti e prendere appunti rapidamente. Questo modello efficiente aiuta a organizzare i punti di discussione, le attività e gli elementi di azione in un unico posto e rende semplice la revisione per prendere decisioni e trovare idee.

Gli elementi collaborativi di ClickUp aiutano i team a lavorare insieme in modo produttivo.

Funzionalità/funzioni chiave di Obsidian per la collaborazione

Pubblica le note come siti web per una facile condivisione

Utilizza servizi di sincronizzazione di terze parti per la collaborazione

Modalità Anteprima dal vivo per visualizzare contemporaneamente

Controllo delle versioni tramite integrazione Git

Condividi le note come file PDF o Markdown

Collaborazione in Obsidian

Obsidian, progettato principalmente per la gestione delle conoscenze personali, offre funzionalità/funzioni di collaborazione integrate limitate. Sebbene non sia supportato in modo nativo, Obsidian consente di pubblicare note come siti web o condividerle come PDF; la collaborazione in tempo reale è possibile, ma non è supportata in modo nativo.

Tuttavia, i servizi di sincronizzazione di terze parti e l'integrazione Git cercano di aggiungere aspetti collaborativi ai progetti. La modalità Live Preview di Obsidian consente la visualizzazione simultanea, ma la modifica rimane individuale.

Chi vince?

Le funzionalità/funzioni collaborative appositamente progettate di ClickUp lo rendono il vincitore indiscusso per la presa di appunti in team.

Con la modifica in tempo reale, l'assegnazione delle attività e la perfetta integrazione con gli strumenti di comunicazione, ClickUp semplifica i flussi di lavoro collaborativi e migliora la produttività. Sebbene Obsidian offra soluzioni alternative per la collaborazione, le sue funzionalità/funzioni integrate limitate lo rendono più adatto alla gestione delle conoscenze individuali.

L'attenzione di Obsidian alla gestione delle conoscenze individuali lo rende uno strumento potente per prendere appunti e organizzarsi a livello personale. Tuttavia, le sue capacità collaborative sono meno robuste rispetto a quelle di ClickUp. Se date priorità alla collaborazione in tempo reale senza interruzioni, all'assegnazione delle attività e all'integrazione con gli strumenti di comunicazione, ClickUp è la scelta migliore.

ClickUp vs Obsidian: IA e automazioni

L'IA ci ha permesso di ridurre la complessità delle attività e semplificare i nostri metodi, migliorando la produttività, risparmiando tempo e persino semplificando la presa di appunti. Ecco una panoramica delle funzionalità di automazione di ciascuno strumento.

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp per IA e automazioni

Riepiloga/riassumi, ottieni risposte alle domande e redigi una bozza con ClickUp Brain

Usa l'automazione per trigger azioni basate su eventi, come creare un'attività quando una nota viene taggata

Sfrutta i modelli predefiniti per formattare le note ricorrenti e i flussi di lavoro

Approfitta dell'integrazione con oltre 1000 strumenti, da Zapier a Google Drive, per connettere ClickUp con altre app e automatizzare le attività

IA e automazione in ClickUp

Riepiloga/riassumi le note delle riunioni, cerca informazioni specifiche e automatizza le attività manuali con ClickUp Brain

L'enfasi di ClickUp sull'IA e l'automazione è evidente attraverso i suoi strumenti e funzionalità di IA integrati, le ampie opzioni di integrazione e l'automazione personalizzabile.

ClickUp Brain è una potente funzionalità/funzione IA ed è perfetta come AI Writer for Work. Questa applicazione aiuta a semplificare l'elaborazione delle note riassumendo i punti chiave, estraendo gli elementi di azione e persino rispondendo alle domande basate sulle note.

Le automazioni personalizzabili di ClickUp ti consentono di definire trigger e azioni, adattando i flussi di lavoro alle tue esigenze specifiche. L'integrazione con la sua API ClickUp integrata e oltre 1000 integrazioni apre un mondo di possibilità, collegando ClickUp con diverse app per automatizzare le attività e lo scambio di informazioni.

Funzionalità/funzioni chiave di Obsidian per IA e automazioni

Crea e inserisci modelli di note riutilizzabili con il plugin Templater

Utilizza plugin creati dalla community per varie attività di automazione

Risparmia tempo con i tasti di scelta rapida e i comandi personalizzati per azioni più veloci

Integrazione con strumenti esterni tramite plugin

IA e automazione in Obsidian

Obsidian non è così ben integrato con l'IA o l'automazione come ClickUp. Tuttavia, offre un certo grado di automazione attraverso plugin e personalizzazioni. Il plugin Templater consente di creare modelli di note riutilizzabili, risparmiando tempo e garantendo la coerenza.

La comunità di sviluppatori di Obsidian ha creato vari plugin per la piattaforma open source per espandere le sue capacità di automazione. Inoltre, i tasti di scelta rapida e i comandi personalizzati sono facilmente configurabili per semplificare le attività ripetitive. Sebbene non siano così estese come le funzionalità di automazione native di ClickUp, la flessibilità e l'ecosistema di plugin di Obsidian consentono un notevole grado di personalizzazione dell'automazione.

Chi vince?

La suite completa di funzionalità di automazione di ClickUp, che include assistenza basata sull'IA e ampie opzioni di integrazione, lo rende il vincitore indiscusso per chi cerca un'esperienza di presa di appunti altamente automatizzata.

Il vasto set di funzionalità/funzioni e applicazioni di ClickUp Brain semplifica notevolmente l'elaborazione delle note e migliora la produttività. L'automazione e le integrazioni personalizzabili estendono ulteriormente le capacità di ClickUp, rendendolo uno strumento potente per coloro che desiderano ridurre al minimo il lavoro manuale e concentrarsi su attività di alto livello.

Sebbene Obsidian offra un notevole grado di automazione tramite plugin per gli utenti che desiderano personalizzare i propri flussi di lavoro, non è paragonabile a ClickUp Brain. Obsidian richiede più lavoro manuale e conoscenze tecniche per raggiungere un livello simile di automazione.

ClickUp vs Obsidian: personalizzazione e customizzazione

Le note sono personali. Riflettono il tuo processo di pensiero e il tuo flusso di lavoro unici. Vediamo come ClickUp e Obsidian offrono opzioni di personalizzazione per soddisfare le preferenze individuali.

Funzionalità/funzioni di personalizzazione di ClickUp

ClickUp offre una vasta matrice di funzionalità/funzioni per personalizzare la tua esperienza di presa di appunti:

Layout personalizzabili : progetta la tua area di lavoro con campi personalizzati, viste (Elenco, Bacheca, Kanban, Calendario) e funzionalità drag-and-drop

Modelli flessibili : sfrutta i modelli esistenti o crea modelli di note preformattati per attività ricorrenti o tipi di progetti, garantendo coerenza e risparmiando tempo

Stati personalizzati : vai oltre i generici "Da fare" e "Terminato" con stati personalizzati che riflettono le fasi specifiche del tuo flusso di lavoro

Campi personalizzati : ordina i campi in base all'importanza con le opzioni di ordinamento di ClickUp, come "Aperto", "In corso" o "Approvato"

Dashboard personalizzate: cura dashboard e visualizzazioni per visualizzare lo stato di avanzamento e monitorare le metriche chiave a colpo d'occhio

Funzionalità/funzioni di personalizzazione di Obsidian

Obsidian adotta un approccio diverso, offrendo una personalizzazione illimitata attraverso plugin e risorse della community:

Ecosistema di plugin : una vasta libreria di plugin estende le funzionalità di Obsidian. Tra i plugin più popolari figurano strumenti di personalizzazione come "Daily Notes" e "Templates", che consentono di preformattare le strutture delle note e di creare note ricorrenti

Padronanza di Markdown : sfrutta la sintassi Markdown per una formattazione e una personalizzazione approfondite. Crea intestazioni e liste di controllo personalizzate, incorpora elementi multimediali e crea persino strutture di collegamento interno all'interno delle tue note

Temi guidati dalla community : cambia l'aspetto di Obsidian con un'ampia gamma di temi disponibili online, che soddisfano diverse preferenze visive

Modelli Obsidian: la funzionalità integrata consente la creazione di modelli personalizzati all'interno di Obsidian stesso, replicando le strutture delle note utilizzate di frequente

Chi vince?

Pareggio. Se ti piace partire da una tela bianca, Obsidian potrebbe essere la soluzione giusta per te. Tuttavia, se desideri qualcosa di intuitivo con cui iniziare rapidamente e senza perdere troppo tempo a personalizzare, ClickUp è l'opzione giusta. Ti aiuterà a iniziare più velocemente, guidandoti in ogni passaggio.

ClickUp si rivolge agli utenti che preferiscono un'esperienza guidata e intuitiva con funzionalità di personalizzazione integrate. La selezione di opzioni predefinite e la funzionalità drag-and-drop rendono ClickUp semplicissimo da personalizzare, mentre la varietà di modelli pronti all'uso offerti da ClickUp è ideale per la maggior parte degli usi aziendali.

Obsidian, d'altra parte, offre agli utenti che amano la personalizzazione approfondita e la sperimentazione. La vasta libreria di plugin, le funzionalità markdown e i modelli integrati offrono un livello di controllo senza pari, ma richiedono alcune conoscenze tecniche.

ClickUp vs. Obsidian: prezzi

Il budget gioca un ruolo importante nella selezione degli strumenti per prendere appunti, sia per uso personale che aziendale. Confrontiamo il modello di prezzo di ciascuno strumento per aiutarti a prendere una decisione informata.

Piani tariffari chiave di ClickUp

Piano Free Forever: Ottieni le funzionalità/funzioni essenziali per uso personale

Piano Unlimited: al prezzo di 7 $ al mese per utente con spazio di archiviazione illimitato e funzionalità/funzioni avanzate

Piano Business: al prezzo di 12 $ al mese per utente con funzionalità/funzioni aggiuntive per team e aziende

Piano Enterprise: contatta il reparto commerciale per prezzi personalizzati e soluzioni pensate per le grandi organizzazioni

ClickUp AI: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Piani tariffari chiave di Obsidian

Uso personale: Accesso gratuito per uso personale

Uso commerciale: 50 $/anno per utente

Componenti aggiuntivi: Catalyst: 25 $ (pagamento una tantum) Sincronizzazione : 5 $ al mese per utente Pubblicazione : 10 $ al mese per sito

Catalyst: 25 $ (pagamento unico)

La sincronizzazione costa 5 $ al mese per utente

Pubblica costa 10 $ al mese per sito

Chi vince?

La struttura dei prezzi a più livelli di ClickUp offre una maggiore trasparenza e consente agli utenti di scegliere il piano più adatto al proprio budget e alle proprie esigenze, rendendolo chiaramente la scelta più vantaggiosa.

Sebbene le funzionalità/funzioni principali di Obsidian siano gratuite per uso personale, i costi aumentano rapidamente per le aziende e i team, soprattutto se si considerano i servizi aggiuntivi come Sync e Publish. I costi aggiuntivi di Obsidian per l'uso commerciale e i servizi aggiuntivi potrebbero scoraggiare alcuni utenti.

Il modello di prezzo flessibile di ClickUp, con un piano gratuito e vari piani a pagamento che soddisfano diverse esigenze, lo rende una soluzione più accessibile ed economica per un intervallo più ampio di utenti.

ClickUp Vs. Obsidian su Reddit

Per comprendere il punto di vista degli utenti, abbiamo consultato Reddit.

Una rapida ricerca su Reddit tra ClickUp e Obsidian ha rivelato che ClickUp è di gran lunga preferito per prendere appunti grazie alle sue numerose funzionalità/funzioni:

Ho uno spazio in cui conservo le mie note e i miei documenti. Un'attività è il titolo della mia nota e nell'area di descrizione dell'attività ho tutte le opzioni di layout e formattazione disponibili per creare la mia nota, incluse immagini, elementi incorporati e simili. L'organizzazione è terminata con cartelle, elenchi e campi personalizzati.

Ho uno spazio in cui conservo le mie note e i miei documenti. Un'attività è il titolo della mia nota e nell'area di descrizione dell'attività ho tutte le opzioni di layout e formattazione disponibili per creare la mia nota, incluse immagini, elementi incorporati e simili. L'organizzazione è effettuata con cartelle, elenchi e campi personalizzati.

Clickup ha aggiornato i suoi documenti: ora batte tutte le altre app per prendere appunti e consente di creare attività direttamente nelle note. Consiglio vivamente di utilizzare i loro documenti per prendere appunti.

Clickup ha aggiornato i suoi documenti: ora batte tutte le altre app per prendere appunti e ti permette di creare attività direttamente nelle tue note. Consiglio vivamente di utilizzare i loro documenti per prendere appunti.

Alcuni utenti di Reddit menzionano che Obsidian è una scelta preferibile per chi cerca semplicità offline:

Obsidian è semplicemente plug and play per me. Collego le note ai MOC e non le perdo mai, e se dovesse succedere, ho una visualizzazione grafica che mi aiuta a trovarle.

Obsidian è semplicemente plug and play per me. Collego le note ai MOC e non le perdo mai, e se dovesse succedere, ho una visualizzazione grafica che mi aiuta a trovarle.

Oltre a ClickUp, abbiamo anche confrontato Obsidian con alcuni altri strumenti per prendere appunti. Ecco cosa abbiamo scoperto:

Obsidian vs. Notion : Se confrontati, entrambi gli strumenti presentano vantaggi e svantaggi. Obsidian è una scelta migliore per prendere appunti offline e gestire le conoscenze, mentre Notion è più adatto alla collaborazione online e all'integrazione del flusso di lavoro

Obsidian vs. Evernote : Scegliere tra questi due è piuttosto difficile. Evernote è la scelta migliore per acquisire e organizzare note in movimento, grazie alla sua potente app mobile e al web clipper. Obsidian eccelle nella creazione di una base di conoscenza in rete, collegando le idee tramite backlink e una visualizzazione grafica. Detto questo, il piano Free di Evernote ha funzionalità molto limitate, mentre la curva di apprendimento di Obsidian e la piattaforma non basata su cloud possono essere ripide e noiose per i principianti

Sebbene esistano numerose alternative a Obsidian, nessuna è così completa, facile da usare ed efficiente come ClickUp.

Qual è il miglior strumento per prendere appunti?

Dopo la nostra recensione approfondita di entrambi gli strumenti per prendere appunti, il vincitore di questo confronto è chiaro. Tra ClickUp e Obsidian, ClickUp è senza dubbio la scelta migliore.

Sebbene le funzionalità semplici e veloci di Obsidian per prendere appunti abbiano guadagnato popolarità, non sono state in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. Sebbene il linguaggio markdown, il formato di file di testo per prendere appunti e l'interfaccia open source rendano l'esperienza di prendere appunti veloce e senza interruzioni, mancano elementi di collaborazione, compatibilità, organizzazione e automazione basata sull'IA.

ClickUp, d'altra parte, è la perfetta app di secondo cervello e si distingue in ogni aspetto della presa di appunti. Si estende per semplificare le tue note con la sua vasta gamma di funzionalità. Inoltre, ti consente anche di integrarla con oltre 1000 altre app e strumenti. Inoltre, puoi agire rapidamente sulle tue note trasformandole in attività in ClickUp in modo da non perdere lo slancio.

Che si tratti di prendere appunti, gestire attività o eseguire progetti, ClickUp è tutto ciò di cui hai bisogno.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!