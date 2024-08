20 Migliori alternative a Obsidian nel 2024

Quante volte ci dimentichiamo di qualcosa di importante fino a un paio d'ore prima della scadenza?

Troppe volte, se siamo onesti con noi stessi.

Fortunatamente, oggi abbiamo applicazioni per prendere appunti come Obsidian ci aiutano a evitare questo tipo di situazioni. Come la maggior parte delle app per prendere appunti, Obsidian promette un modo semplice per annotare tutto ciò che si deve ricordare per evitare di dimenticare dettagli cruciali.

Ma questa app per prendere appunti in markdown è la migliore sul mercato?

Oggi esploriamo tutte le alternative a Obsidian che dovreste conoscere.

Cosa cercare in un'alternativa a Obsidian?

Un esempio di come appare una pagina di Obsidian Publish accessibile al pubblico

Obsidian è un app per prendere appunti progettata per consentire alle persone di creare la propria gestione personale delle conoscenze. Grazie ai plugin, ai temi e ai CSS personalizzati disponibili nella sua cassetta degli attrezzi, l'utente ha il controllo dei dati e del design.

Obsidian organizza tutte le note in cartelle chiamate vault. È possibile avere diversi vault per diversi argomenti o progetti. È anche possibile collegare documenti e note attraverso collegamento bidirezionale per creare un database collegato che può essere visualizzato come un grafo della conoscenza.

Questa applicazione funziona benissimo per chi preferisce le semplici azioni di acquisizione e archiviazione degli appunti. Ma se il vostro obiettivo è creare un sistema di note e attività condivisibili in un unico hub di conoscenza, avete altre opzioni!

Le 20 migliori alternative a Obsidian

1. ClickUp - I migliori documenti alimentati dall'intelligenza artificiale

ClickUp Docs per documentare e condividere informazioni importanti con il team

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one in cui i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando attività, documenti, chat, obiettivi, lavagne e altro ancora. Facilmente personalizzabile con pochi clic, ClickUp consente a team di ogni tipo e dimensione di svolgere il lavoro in modo più efficace, aumentando la produttività a nuovi livelli!

A differenza di Obsidian, Documenti di ClickUp semplifica la co-autorizzazione di note in tempo reale o asincrono, in modo che tutti abbiano accesso alle informazioni più aggiornate. Sia che stiate scrivendo note di getto o piani d'azione dettagliati, l'uso di ClickUp Doc vi collegherà al resto dei vostri compiti e progetti!

Abbinate ClickUp Docs a Cervello ClickUp il nostro strumento di scrittura dotato di intelligenza artificiale che può essere utilizzato all'interno di Docs per riassumere appunti, creare testi convincenti, fare brainstorming e molto altro ancora!

Provate la versione gratuita Modello di appunti per riunioni ClickUp e consegnate il vostro lavoro migliore con queste funzioni di Docs che consentono di risparmiare tempo:

Collegare i documenti e le attività per creare connessioni e relazioni tra i contenuti e il lavoro

Portare i contenuti da altre applicazioni per utilizzare la formattazione avanzata e l'editing collaborativo

Archiviare i documenti per ripulire l'area di lavoro ma salvarli per riferimento

Impostare le autorizzazioni di condivisione per persone, team o ospiti specifici

Trovare e creare modelli per accelerare il processo di scrittura Scarica il modello di appunti di riunione ClickUp pro

15+ visualizzazioni personalizzabili pervisualizzare attività, progetti e flussi di lavoro in ClickUp oltre 1.000 integrazioni conconnettete le vostre applicazioni preferite a ClickUp Blocco note in ClickUp per inserire note nei segnalibri, creare attività e altro ancora dal browser web

Contro ClickUp

Curva di apprendimento dovuta al numero di funzioni disponibili e al livello di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7 per membro al mese

: $7 per membro al mese Business : $12 per membro al mese

: $12 per membro al mese Enterprise: Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i vostri carichi di lavoro e processi aziendali, saremo lieti di aiutarvi a raggiungere il successo! Per favorecontattare le vendite quando siete pronti

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.800+ recensioni)

: 4.7/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.100+ recensioni)

2. Notion - Il migliore per prendere appunti

Via NozioneNozione è una popolare alternativa a Obsidian per la sua semplicità, l'interfaccia minimalista e la grande comunità. Oltre che per prendere appunti, Notion può essere usato come un gestione dei compiti per creare semplici compiti da svolgere o per costruire una base di conoscenze personali. È anche possibile incorporare link, immagini, video, frammenti di codice, ecc. Notion dispone anche di funzionalità bidirezionali che consentono di interconnettere tutte le note e gli spazi di lavoro.

I vantaggi di Notion

Potente funzionalità per prendere appunti

Si integra con le app più diffuse

Ottime funzioni di collaborazione

Contro di Notion

L'app per dispositivi mobili può essere lenta e poco intuitiva

Difficile creare e mantenere la personalizzazione per un utilizzo a lungo termine

La ricerca e la navigazione non sono così intuitive

Prezzi di Notion

Notion offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 4 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Notion

G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)

: 4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (800+ recensioni)

3. Evernote - Il migliore per il web-clipping

Via EvernoteEvernote è uno strumento per prendere appunti con fantastiche funzionalità di web-clipping. Questa pratica applicazione consente di appuntare, salvare e sincronizzare gli appunti da qualsiasi punto del web a tutti i dispositivi.

Pro di Evernote

Interfaccia utente semplice e pulita con molteplici funzionalità

È possibile creare appunti offline

Taglia web per salvare tutti gli appunti più importanti durante la ricerca

Possibilità di condividere le note sui canali social

I contro di Evernote

Versione a pagamento costosa con una versione gratuita limitata

Manca di collaborazione in tempo reale

Manca di funzionalità di gestione delle attività come la maggior parte delle app di questo elenco

Prezzi di Evernote

Evernote offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 7,99 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Evernote

G2 : 4.4/5 (oltre 1.900 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 1.900 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 7.500 recensioni)

4. Microsoft OneNote - Il migliore per gli utenti Microsoft

Via Microsoft OneNoteOneNote è un'applicazione gratuita per prendere appunti disponibile per chiunque abbia un account Microsoft. Pur essendo comoda, OneNote ha un'interfaccia poco intuitiva. Tuttavia, OneNote ha diverse funzioni degne di nota, tra cui le note vocali, la traduzione del testo, note appiccicose e note scritte a mano.

È anche possibile proteggere le sezioni delle note di OneNote con una password.

Professionisti di Microsoft OneNote

Modelli di OneNote che aiutano a creare rapidamente le note

Un clipper web per catturare appunti da qualsiasi luogo online

Possibilità di organizzare gli appunti in un taccuino simile a un quaderno

Collegamenti interni per collegare l'intero ecosistema di note

Conseguenze di Microsoft OneNote

Funzionalità minime di annotazione delle note

Complicato se si è un nuovo utente di Microsoft 365

Piuttosto lento e macchinoso

Prezzi di Microsoft OneNote

OneNote è disponibile con un abbonamento Microsoft 365 a pagamento.

Valutazioni dei clienti di Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (oltre 1.700 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 1.700 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1.200 recensioni)

5. Google Keep - Il migliore per gli utenti mobili

Via Google KeepGoogle Keep ha la maggior parte di ciò che serve in un'applicazione per prendere appunti: elenchi di cose da fare, note audio, un clipper web e immagini. Inoltre, è possibile archiviare le note per ottenere un'interfaccia più pulita.

I vantaggi di Google Keep

Strumento facile da usare per prendere appunti personali nell'area di lavoro di Google

Trascrizione automatica di tutti gli audio registrati

I contro di Google Keep

Opzione di personalizzazione limitata

Interfaccia utente datata

Manca un controllo granulare dei permessi

Nessuna collaborazione in tempo reale

Integrazione limitata

Prezzi di Google Keep Google Keep è gratuito con un account Google.

Valutazioni dei clienti su Google Keep

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

6. nTask - Il migliore per tracciare le attività

Via nTask nTask è un strumento di gestione dei progetti con funzionalità di presa di appunti. Principalmente, è possibile prendere appunti per le riunioni, nTask è dotato anche di un rilevatore di tempo e di una funzionalità di collaborazione per tenere sotto controllo le attività team interfunzionali sulla stessa pagina. Ad esempio, gli utenti possono aggiungere immagini, commenti e video alle loro note o assegnare un compito particolare a un membro del team.

pro di nTask

Le visualizzazioni multiple includono calendario, Kanban e Gantt

Flessibile per l'utilizzo da parte dei team come strumento di gestione delle attività

Notifiche in tempo reale

Funzioni di stato e priorità delle attività

nTask contro

Manca di funzioni critiche nella versione gratuita

L'interfaccia non è così intuitiva

Integrazione limitata per una solida base di conoscenze

Prezzi di nTask

nTask offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 3 dollari al mese con fatturazione annuale.

valutazioni dei clienti di nTask

G2 : 4.4/5 (15+ recensioni)

: 4.4/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (90+ recensioni)

7. Workflowy - Il migliore per prendere appunti in modo minimalista

Via Flusso di lavoroFlusso di lavoro è un'applicazione per prendere appunti con diversi strumenti di gestione delle attività. Questa applicazione si definisce un assistente per persone impegnate e ambiziose. Workflowy fa parte di questo elenco di alternative a Obsidian per la sua semplicità. Tutto ciò che dovete fare è accedere e iniziare a scrivere i vostri pensieri su Workflowy!

Pro di Workflowy

Veloce e semplice

Copie in tempo reale di qualsiasi nota o elenco di cose da fare

Funzionalità di trascinamento e rilascio per la creazione rapida di note

Una funzione di ricerca globale per individuare facilmente una nota importante

File markdown in testo normale

Contro di Workflowy

Manca di strumenti di visualizzazione

Gestione limitata delle attività

Prezzi di Workflowy

Workflowy offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 4,99 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti su Workflowy

G2 : 4.4/ (20+ recensioni)

: 4.4/ (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (meno di 5 recensioni)

8. Coda - Il migliore per la centralizzazione dei documenti

Via CodaCoda è stato costruito per i team . In poche parole, Coda riunisce tutti i documenti e i dati in un documento centrale e in continua evoluzione. Questa applicazione dispone anche di diversi blocchi di costruzione che consentono di personalizzare i documenti in base alle esigenze.

Coda pro

Si integra con Google Calendar per una gestione più semplice delle attività

Notifiche di modifiche e cambiamenti

Modelli multipli di Coda a seconda delle esigenze

Coda contro

Piuttosto costoso, con funzionalità limitate nel piano gratuito

Integrazione limitata

Difficile da scalare per una base di conoscenza completa

Prezzi di Coda

Coda ha piani gratuiti e a pagamento a partire da 10 dollari al mese per membro.

Valutazioni dei clienti di Coda

G2 : 4.7/5 (300+ recensioni)

: 4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)

Bonus:_

**Airtable Vs. Coda_

9. Basecamp - Il migliore per i cruscotti per prendere appunti

Via BasecampCampo base è uno strumento di gestione dei progetti, ma offre la possibilità di prendere appunti e di gestire le attività. Tutti i progetti (in questo caso le note) sono ospitati in un'unica dashboard dove è possibile visualizzare, modificare, riorganizzare e archiviare le note secondo le necessità.

L'applicazione supporta anche il monitoraggio dei compiti da svolgere e dispone di messaggistica in-app per tenere tutti a bordo.

I vantaggi di Basecamp

Programma del progetto che mostra le scadenze, gli eventi rilevanti e gli stati delle cose da fare

Visualizzazione Kanban semplicistica

Numerose integrazioni con gli strumenti più diffusi

Cronologia delle modifiche nelle note

Contro di Basecamp

Personalizzazione limitata

Le notifiche e gli avvisi di attività possono essere eccessivi

Gli strumenti di modifica sono limitati

Prezzi di Basecamp

Basecamp ha piani gratuiti e a pagamento a partire da 11 dollari al mese per membro.

Valutazioni dei clienti Basecamp

G2 : 4.1/5 (5.000+ recensioni)

: 4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 13.500 recensioni)

10. Notejoy - Il migliore per la collaborazione di gruppo

Via Nota bene Notejoy potrebbe essere un'alternativa a Obsidian se volete prendere appunti veloci e mirati. In pratica, Notejoy è l'applicazione che si usa quando si vuole prendere appunti, dopo una riunione veloce con un collega o dopo che il professore ha consegnato i compiti.

Pro di Notejoy

Gallerie di immagini illimitate istantanee, chiare e bellissime

Possibilità di allegare file alle note

Lista di controllo per catturare i vostri impegni

Tracciamento delle attività per vedere chi ha visualizzato il vostro profilo

Discussioni con thread per una collaborazione più semplice

I contro di Notejoy

Integrazioni limitate per la gestione dei progetti

Non è così intuitivo

L'interfaccia utente e le funzionalità possono essere sovraccariche

Prezzi di Notejoy

Notejoy ha piani gratuiti e a pagamento a partire da 4 dollari al mese con fatturazione annuale.

Valutazioni dei clienti su Notejoy

G2 : 4.3/5 (30+ recensioni)

: 4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (180+ recensioni)

11. pNotes - Il migliore per la personalizzazione del desktop

Via note pNotes è un software per appunti che consente di appuntare sul desktop le note più importanti e le cose da fare. È possibile modificare ogni nota adesiva in modo che rifletta il suo contenuto. Ad esempio, è possibile modificare il colore, il carattere e la trasparenza di ogni nota.

pNotes pro

Raggruppare le note e contrassegnare le note adesive preferite

Creare rapidamente una nota con un doppio clic

Programmazione delle note adesive in modo che appaiano solo quando ne avete bisogno

Aggiornamenti automatici

pNotes contro

Può essere complicato se si vogliono annotare più cose

Non è così efficace intracciare i compiti all'interno dei vostri appunti

Manca l'intuitività della maggior parte delle app per prendere appunti

pNotes prezzi

pNotes è un'applicazione gratuita.

valutazioni dei clienti su pNotes

G2 : Nessuna valutazione

: Nessuna valutazione Capterra: Nessuna valutazione

12. QuickJots - Il meglio per la velocità

Via QuickJots Come suggerisce il nome, QuickJots consente di creare e salvare rapidamente una nota in movimento. Funziona sia su cellulare che su computer ed è piuttosto veloce.

Pro di QuickJots

Funziona offline

Tutte le note vengono salvate automaticamente nel momento in cui vengono create

Supporta il markdown

Supporta l'editor di testo semplice

Non è necessario registrarsi per utilizzare Quick jots

Contro di QuickJots

Manca di funzioni avanzate di tracciamento delle attività

Non si sincronizza perfettamente tra i vari dispositivi

Interfaccia utente obsoleta

Prezzi di QuickJots

QuickJots è un'applicazione gratuita.

Valutazioni dei clienti di QuickJots

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

13. Apple Notes - Il meglio per gli utenti Apple

Via Mela Apple Notes è disponibile gratuitamente sui dispositivi macOS/iOS. Questa app consente di scrivere o prendere appunti a mano o con la Apple Pencil. È anche possibile aggiungere foto e video o allegare link alle note.

Pro di Apple Notes

Elenchi di cartelle per organizzare gli appunti per argomento

Funzionalità Pin per tenere in evidenza i dettagli più importanti

Vista Galleria per una visione più intelligente degli appunti

Face ID, Touch ID e password per proteggere gli appunti

Apple Notes contro

Non si integra perfettamente con le app esterne all'ecosistema Apple

Prezzi di Apple Notes

Apple Notes è disponibile gratuitamente su macOS e dispositivi iOS.

Valutazioni dei clienti su Apple Notes

G2 : Nessuna valutazione

: Nessuna valutazione Capterra: Nessuna valutazione

14. Simplenote - Il meglio per i minimalisti

Via Nota semplice Simplenote è un'ottima alternativa a Obsidian grazie alla sua semplicità e all'interfaccia priva di fronzoli. Dispone inoltre di una potente funzionalità di sincronizzazione che consente di accedere ai propri appunti in qualsiasi momento.

Pro di Simplenote

Tag per trovare rapidamente le note

Supporto Markdown

Completamente gratuito

Backup automatico delle modifiche

Contro di Simplenote

Opzioni di personalizzazione limitate

Non supporta gli allegati di immagini e grafici

Difficile da scalare con molte note

Prezzi di Simplenote

Simplenote è un'applicazione gratuita.

Valutazioni dei clienti di Simplenote

G2 : 4.1/5 (20+ recensioni)

: 4.1/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (meno di 5 recensioni)

15. Joplin - Il migliore per privacy e crittografia

Via Joplin Joplin è meglio definita come un'applicazione open-source per prendere appunti. L'applicazione consente di prendere appunti e di accedervi ovunque, poiché esegue il backup di tutti gli appunti su cloud. È possibile creare liste di controllo, note e tabelle all'interno di Joplin o allegare immagini e video. Inoltre, Joplin supporta diagrammi e funzioni matematiche, il che la rende un'app per prendere appunti completa, indipendentemente dalla materia o dall'argomento.

I vantaggi di Joplin

È possibile catturare un'immagine sull'app mobile e salvarla come nota

Collaborare con amici, familiari o colleghi attraverso il cloud di Joplin

È possibile rendere le note disponibili pubblicamente pubblicandole online

Joplin è dotato di un'estensione web clipper per salvare le note su internet

Supporto per l'editing sia di testo ricco che di markdown

I contro di Joplin

Nessun supporto tecnico diretto in caso di problemi

La sincronizzazione richiede un piano premium

L'applicazione desktop è piuttosto lenta

Prezzi di Joplin

Joplin offre piani gratuiti e a pagamento.

Valutazioni dei clienti su Joplin

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

16. Dropbox Paper - Il migliore per la scrittura collaborativa

Via Dropbox Tipicamente indicato come Paper, Dropbox Paper è un software per l'editing collaborativo di documenti . Secondo l'azienda, Paper è perfetto per collaborare al lavoro creativo. Con Paper è possibile prendere appunti sulle riunioni, assegnare compiti e citare persone senza lasciare il documento.

Pro di Dropbox Paper

È gratuito

Ha ottimi strumenti di collaborazione

È possibile annotare immagini all'interno delle note

Modelli per creare documenti, come ad esempio i modelli dei verbali delle riunioni

Si sincronizza con il calendario, in modo da sapere quale riunione richiede documenti specifici

Dropbox Paper ha i seguenti svantaggi

Integrazione limitata al di fuori di Dropbox

Archiviazione limitata per gli utenti Dropbox gratuiti (solo 2 GB)

Costoso aggiornamento

Prezzi di Dropbox Paper

Dropbox ha piani gratuiti e a pagamento a partire da 11,99 dollari al mese per un singolo utente.

Valutazioni dei clienti di Dropbox Paper

G2 : 4.1/5 (oltre 4.400 recensioni)

: 4.1/5 (oltre 4.400 recensioni) Capterra: 4.4/5 (149 recensioni)

17. ProofHub - Il migliore per le agende giornaliere

Via ProofHub ProofHub è principalmente uno strumento di gestione dei progetti, ma può anche essere un'applicazione per prendere appunti con funzionalità di gestione delle attività. La funzione Note di Proofhub consente di prendere appunti di qualsiasi tipo, sia in un contesto formale che a livello individuale. È inoltre possibile collaborare alla creazione di appunti grazie a funzionalità quali @menzioni, discussioni e schede Kanban.

I professionisti di ProofHub

Funzionalità di gestione dei progetti, delle attività e degli appunti sotto un unico tetto

Molteplici viste, tra cui calendario, tabella e kanban, per visualizzare le note

Modelli per semplificare la creazione di note

Agende giornaliere per iniziare bene la giornata

I contro di ProofHub

Manca di sottocartelle che rendono più difficile la ricerca dei documenti

Curva di apprendimento impegnativa

Si carica lentamente

Prezzi di ProofHub

Proofhub ha piani gratuiti e a pagamento a partire da 45 dollari al mese con fatturazione annuale.

Valutazioni dei clienti di ProofHub

G2 : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

18. Orso - Il migliore per il markdown

Via Orso Quando Orso quando gli utenti ne parlano, il tema comune a tutti è l'interfaccia utente minimalista di Bear. Bear è privo di campanelli e fischietti, a parte alcune opzioni di formattazione. Gli utenti di Bear possono collegare le loro note tra loro e sincronizzarle su tutti i loro dispositivi Apple.

I vantaggi di Bear

Interfaccia utente minimalista

Diretta e semplice da usare

Si sincronizza con tutti i dispositivi Apple

Editor Markdown che supporta oltre 150 linguaggi di programmazione

Collegamenti tra note per creare un grafo di conoscenza interconnesso

Orso contro

Manca delle funzioni avanzate necessarie in un'app per prendere appunti, anche nei piani a pagamento

Manca la funzione tabella

Piano a pagamento costoso

Prezzi da orso

Bear ha piani gratuiti e a pagamento a seconda della regione.

Valutazioni dei clienti di Bear

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (Meno di 3 recensioni)

Controlla questi_

Hef/_Frequentazione CHIEDI A ME Alternative all'orso* /%href/

!

19. Todoist - Il migliore per la creazione di liste di cose da fare

Via TodoistTodoist si concentra sulla gestione semplice delle attività e degli elenchi di cose da fare. È una delle alternative più popolari di Obsidian grazie alla sua intuitività e alle funzionalità avanzate di presa di appunti. Questa app per prendere appunti consente di creare attività e sottoattività e di impostare promemoria una tantum o ricorrenti. Todoist offre anche funzionalità di discussione e commenti per semplificare la collaborazione.

I vantaggi di Todoist

Promemoria per non perdere un'attività

Visualizzazione del calendario per avere un quadro completo dei vostri impegni

Modelli per iniziare

Contro di Todoist

Ha una curva di apprendimento ripida

L'applicazione per Windows è lenta

Attività limitate nella versione gratuita

Prezzi di Todoist

Todoist offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 4 dollari al mese con fatturazione annuale.

Valutazioni dei clienti su Todoist

G2 : 4.4/5 (700+ recensioni)

: 4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.600+ recensioni)

20. Hive - Il migliore per il monitoraggio del tempo

Via AlveareAlveare offre diversi modi per visualizzare gli appunti, tra cui Kanban, tabella, calendario e portfolio. Questa applicazione per la gestione dei progetti offre anche funzionalità di tracciamento del tempo e di presa di appunti in collaborazione.

I vantaggi di Hive

Più di 1000 integrazioni

Ottimo materiale di supporto ai clienti

Sincronizza le note con il calendario

Tracciamento del tempo

Hive contro

Applicazione mobile difficile da usare

Manca la funzionalità di ricerca avanzata

Difficile tenere traccia delle modifiche apportate all'applicazione

Prezzi di Hive

Hive offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 12 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Hive

G2 : 4.6/5 (oltre 350 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.5/5 (160+ recensioni)

Possiedi le tue note con le migliori alternative a Obsidian

La migliore alternativa a Obsidian è l'app per prendere appunti che vi permette di:

Collaborare alla stesura degli appunti con @menzioni, notifiche, tracciamento delle modifiche e discussioni in-app

Scalare in base alle esigenze di annotazione che cambiano

Sincronizzare gli appunti su più dispositivi

Accedere agli appunti offline e online

Queste e altre funzioni sono disponibili in ClickUp. Creare un account gratuito e inizia a creare note infinite a modo tuo!