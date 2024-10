Logseq vs. Obsidian: Quale app per prendere appunti è la migliore?

Tutti noi prendiamo note, in un modulo o nell'altro: è il nostro modo di catturare i pensieri, monitorare le ricerche, fare brainstorming e tenere tutto in ordine.

Ma se non utilizzate l'IA per prendere appunti, vi state perdendo qualcosa! Che siate studenti, professionisti o semplicemente persone che amano tenersi organizzate, l'IA può aiutarvi a categorizzare le note, a evidenziare i punti chiave e a riepilogare testi lunghi per una rapida comprensione.

Esistono numerosi strumenti che aiutano a costruire una base di conoscenze e a creare documenti strutturati. Ma Da fare per scegliere quello che fa per voi? Logseq e Obsidian sono due operatori del mercato delle note. Entrambi apportano qualcosa di unico alla tabella e sono ricchi di funzionalità/funzione che possono migliorare la vostra esperienza di annotazione.

Vi state chiedendo quale dei due si distingue veramente? In questo blog vi presenteremo un confronto dettagliato tra Logseq e Obsidian per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Tuffatevi!

**Che cos'è Obsidian?

via Ossidiana Obsidian è un sistema flessibile, concentrato sulla privacy app per prendere note che si adatta al vostro processo di pensiero. È l'ideale per chi ha come priorità la sicurezza e la privacy delle proprie note.

Con solide funzionalità/funzione per organizzare e connettere visivamente i vostri pensieri, Obsidian soddisfa un intervallo di esigenze, sia che stiate annotando promemoria veloci sia che stiate costruendo appunti estesi basi di conoscenza . Questa versatilità lo rende una risorsa inestimabile per chiunque voglia migliorare il proprio lavoro cognitivo attraverso metodi di presa di nota .

Funzioni ossidionali

Obsidian offre una ricca serie di funzionalità/funzione che rispondono a vari aspetti della gestione, del collegamento e della visualizzazione delle informazioni. Vediamo le tre funzionalità/funzione più importanti di Obsidian:

Funzione #1: Toolkit dinamico

I collegamenti di Obsidian consentono agli utenti di creare una $$$a personalizzata collegando note su persone, eventi e idee, formando una rete di conoscenze facilmente navigabile.

La funzionalità grafo logseq visualizza queste connessioni, offrendo una visione a volo d'uccello che aiuta gli utenti a identificare schemi e relazioni tra i dati. Questa funzionalità/funzione è ideale per i pensatori visivi. Fornisce inoltre uno spazio digitale infinito per il brainstorming e la mappatura delle idee, supportando vari tipi di media e formati di note.

Inoltre, Obsidian consente di creare liste di controllo che possono essere collegate alle attività. Questi strumenti aiutano a esplorare gli schemi nelle note e a rendere le informazioni complesse più facili da gestire e da capire.

Funzione #2: personalizzazione

Con l'aiuto di modelli personalizzabili, Obsidian vi aiuta a inserire snippet di testo predefiniti nelle vostre note. Questa funzionalità/funzione vi permette di adattare lo strumento alle vostre esigenze specifiche, creando modelli pronti all'uso che semplificano e accelerano i processi di presa di nota e di raccolta dei dati.

Inoltre, fornisce un ampio ecosistema di plugin e temi della comunità che consente agli utenti di adattare l'applicazione al proprio modo di pensare.

Funzione #3: Sincronizzazione

Obsidian assicura che le note siano accessibili su tutti i dispositivi con la sua funzione di sincronizzazione sicura.

La crittografia end-to-end mantiene i dati privati, mentre opzioni come il controllo a grana fine sulle preferenze personali e la cronologia delle versioni garantiscono che le note siano sicure e aggiornate. Questa funzionalità/funzione supporta la produttività individuale e i progetti collaborativi senza compromettere la sicurezza.

Prezzi di Obsidian

Personale (piano Free) : Nessuna registrazione dell'account, supporto della comunità, accesso ai plugin e alle API

: Nessuna registrazione dell'account, supporto della comunità, accesso ai plugin e alle API Commerciale ($50 per utente all'anno) : Uso commerciale e assistenza con priorità

: Uso commerciale e assistenza con priorità Componenti aggiuntivi: Sincronizzazione ($4 al mese), Pubblicazione ($8 al mese per sito)

Che cos'è Logseq?

via Logseq Logseq è uno strumento open-source di gestione della conoscenza progettato per aiutare gli utenti a catturare, organizzare e recuperare le informazioni in modo efficiente.

Che si tratti di un individuo che gestisce progetti personali o di un professionista che gestisce grandi quantità di dati, Logseq trasforma le informazioni caotiche in approfondimenti strutturati. Con l'obiettivo di aumentare la produttività e la chiarezza, Logseq è stato creato per trasformare il modo di gestire le informazioni a tutti i livelli.

Funzioni di Logseq

Logseq integra funzioni avanzate con operazioni di facile utilizzo per ottimizzare la gestione di dati in estensione. Le sue funzionalità/funzioni sono orientate a massimizzare l'organizzazione, la personalizzazione e la sincronizzazione.

Diamo una breve occhiata alle sue funzionalità/funzione più importanti:

Funzione #1: riferimenti e query collegate

La forza di Logseq sta nei suoi riferimenti collegati e nelle query. Queste funzionalità consentono agli utenti di connettere idee e dati senza soluzione di continuità, creando una rete di conoscenza dinamica e interattiva.

I riferimenti collegati mostrano automaticamente i backlink a una nota, consentendo agli utenti di individuare facilmente connessioni e contesto. Le query, invece, consentono di eseguire ricerche personalizzate per trovare rapidamente le informazioni pertinenti. Insieme, queste funzionalità/funzione migliorano l'organizzazione della vostra base di conoscenze e assicurano che i vostri dati rimangano strutturati e accessibili.

Funzione #2: ampio sistema di plugin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Logseq-plugins-1400x1020.png Plugin per Logseq /%img/

Logseq offre un sistema esteso di plugin che permette agli utenti di personalizzare ampiamente la loro esperienza. Con oltre 150 plugin disponibili, gli utenti possono adattare i flussi di lavoro, migliorare le funzioni e personalizzare l'interfaccia utente in base alle loro esigenze specifiche. Che si tratti di aggiungere nuove capacità di elaborazione dei dati o di modificare l'estetica, le opzioni di personalizzazione dello strumento sono vaste e varie.

Funzionalità/funzione #3: sincronizzazione di Logseq

sincronizzare i grafici in Logseq_

Logseq sync offre capacità di sincronizzazione robuste tra i vari dispositivi. Grazie alla sincronizzazione criptata dei file, gli utenti possono assicurarsi che le loro note giornaliere siano sempre aggiornate e accessibili in sicurezza da qualsiasi luogo. Questa funzionalità/funzione rispecchia i vantaggi della sincronizzazione di Obsidian, fornendo aggiornamenti in tempo reale e backup per mantenere l'integrità e l'accessibilità dei dati su diverse piattaforme.

Prezzi di Logseq

Free Forever

Logseq Vs. Obsidian: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Logseq che Obsidian offrono potenti funzionalità/funzione progettate per aumentare la produttività e semplificare la gestione delle informazioni. Tuttavia, ogni strumento adotta un approccio diverso per aiutare gli utenti a organizzare e conservare le conoscenze in modo efficace.

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzione chiave:

Funzione #1: Funzionalità organizzate

Obsidian

Obsidian combina funzionalità/funzione di collegamento, grafici e ricerca, rendendolo particolarmente utile per i pensatori visivi e per chiunque lavori con idee interconnesse. Le funzioni di visualizzazione dei grafici e dei collegamenti sono particolarmente adatte a visualizzare e navigare tra strutture di note complesse.

Logseq

Logseq offre solidi strumenti organizzativi, come le connessioni e le query, che consentono di collegare e recuperare le informazioni senza problemi. La sua struttura basata sui contorni è perfetta per gestire in modo efficiente grandi volumi di dati interconnessi.

Vincitore: Entrambi sono eccellenti. Obsidian è più adatto agli utenti che preferiscono l'interazione visiva con i dati, mentre Logseq è ideale per chi preferisce un approccio basato sul testo e sui contorni.

Funzione #2: Personalizzazione

Obsidian

Obsidian brilla per l'estensione del sistema di plugin e per le capacità dei temi, che permettono agli utenti di personalizzare al massimo la loro esperienza. Supporta una matrice di plugin di terze parti, che possono migliorare notevolmente le funzioni e la personalizzazione del flusso di lavoro.

Logseq

Logseq offre una varietà di plugin e temi, dando la priorità alla semplicità e alla configurazione minima fin dall'inizio. La sua natura open-source fa sì che molte funzionalità/funzione siano gestite dalla comunità, il che può risultare in una qualità e in un supporto variabili.

Vincitore: In questo caso, vince Obsidian, che offre un'esperienza di personalizzazione più robusta e affidabile grazie al suo ecosistema maturo di plugin e temi.

Funzione #3: Sincronizzazione

Obsidian

La funzionalità/funzione di Obsidian fornisce una sincronizzazione affidabile e criptata tra i vari provider, garantendo la sicurezza e l'accessibilità dei dati ovunque si vada. Tuttavia, si tratta di una funzionalità/funzione a pagamento, che può rappresentare un problema per alcuni utenti.

Logseq

La funzionalità/funzione di Logseq offre la sincronizzazione tra i dispositivi, ma essendo ancora in beta, potrebbe non essere robusta o affidabile come le offerte di sincronizzazione mature di Obsidian. Il fatto che sia inclusa gratuitamente potrebbe essere un vantaggio significativo per gli utenti privati che non necessitano di misure di sicurezza intense.

Vincitore: Le forti funzionalità/funzione di sincronizzazione di Obsidian lo rendono una scelta migliore per i professionisti, mentre Logseq è un'opzione conveniente per gli utenti occasionali.

Logseq vs. Obsidian su Reddit

Oltre a condurre le nostre ricerche, abbiamo esplorato Reddit per raccogliere diverse opinioni degli utenti su Obsidian e Logseq.

Molti utenti preferiscono Logseq e apprezzano la sua capacità di lavorare in modo efficiente con i blocchi, dove spiccano funzionalità/funzione come la modifica in-place delle transclusioni e le robuste annotazioni in PDF. A ha notato che l'utente :

Logseq rende i blocchi e i contorni cittadini di prima classe. È possibile passare alla modalità documento e nascondere i puntini, ma sono ancora presenti nel file.

Ciò evidenzia l'approccio di Logseq all'organizzazione delle note, che è fondamentalmente diverso dagli editor tradizionali in stile documento. Questo approccio strutturato di Logseq è particolarmente utile per la gestione dei registri di lavoro, le note delle riunioni e la gestione delle attività.

Obsidian, invece, è riconosciuto per i suoi file markdown puliti e interoperabili, che lo rendono più adatto alla scrittura di moduli lunghi e al mantenimento di note a lungo termine. Inoltre, offre un ambiente stabile e meno buggato, oltre a una grande quantità di plugin e temi.

Un altro utente dice:

Obsidian rende i file markdown .md in chiaro e la prosa cittadini di prima classe. È possibile collegare i blocchi e usare elenchi puntati, ma non in modo così fluido e potente.

Questo riflette l'attenzione di Obsidian per un sistema di annotazioni pulito e basato sul markdown, che favorisce la scrittura a modulo lungo.

Un altro utente condiviso: > Obsidian funziona più velocemente e produce documenti di markdown più puliti e interoperabili. È molto meglio per la scrittura di moduli lunghi.

Sebbene alcuni utenti utilizzino entrambi gli strumenti per i rispettivi punti di forza - Logseq per l'annotazione di attività e informazioni transitorie e Obsidian per la scrittura strutturata a lungo termine e l'archivio completo di note giornaliere - il consenso propende per Obsidian per la sua versatilità e robustezza, se si dovesse scegliere un solo strumento.

Ecco cosa dice un altro ha detto un altro utente :

IMO, Obsidian è più versatile e Logseq è più specializzato.

Riunione ClickUp - L'alternativa definitiva a Obsidian e Logseq

Mentre Obsidian e Logseq offrono funzionalità/funzioni uniche, ClickUp porta la produttività a un livello superiore, combinando strumenti di project management, monitoraggio dei progetti e collaborazione in un'unica piattaforma.

Con la possibilità di personalizzare modelli di presa di nota personalizzabili e funzionalità avanzate, integra perfettamente queste funzioni in un sistema coeso che supporta un intervallo più ampio di operazioni aziendali e dinamiche di team.

Diamo un'occhiata alle funzionalità di ClickUp e vediamo come si distinguono dalla concorrenza:

ClickUp One Up #1: ClickUp Documenti ClickUp Documenti si integra perfettamente nel flusso di lavoro, consentendo di creare, gestire e collegare i documenti alle attività, migliorando la produttività individuale e del team. Questa funzionalità/funzione supporta la creazione di splendidi documenti, wiki e altro ancora, che possono essere collegati direttamente a flussi di lavoro o progetti specifici.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/add-a-brief-summary-at-the-top-of-meeting-notes-in-clickup-docs-1400x1161.png Stilizzazione delle note delle riunioni in ClickUp Documenti /$$$img/

creare le note di una riunione in pochi secondi con ClickUp Docs

La possibilità di incorporare segnalibri, aggiungere tabelle e utilizzare una molteplice matrice di strumenti di formattazione assicura che i vostri documenti siano sia funzionali che esteticamente gradevoli, pronti a soddisfare qualsiasi esigenza professionale, dalle roadmap alle basi di conoscenza dettagliate.

Con questa funzionalità/funzione è possibile:

Connettere i documenti direttamente alle attività per semplificare il project management

Incorporare vari tipi di media per migliorare la trasmissione e il contesto delle informazioni

Utilizzare opzioni di stile estese per adattare la documentazione a esigenze specifiche

Collaborare in tempo reale e migliorare l'interazione e l'efficienza del team nel lungo periodo

💡 Pro Tip: Utilizzo di modelli di base di conoscenza gratis per migliorare la produttività, fornendo un quadro strutturato per l'organizzazione delle informazioni. Questi modelli aiutano a categorizzare e recuperare facilmente le conoscenze, garantendo l'accesso ai dati vitali in modo rapido ed efficiente, perfetto per i professionisti impegnati che desiderano ottimizzare il proprio tempo!

#

**ClickUp's One Up

2: ClickUp Brain ClickUp Brain , un assistente IA, rivoluziona il modo di interagire con i dati aziendali. Consente di query su qualsiasi parte delle conoscenze organizzative, dalle attività e dai documenti alle informazioni sul team. Fornisce risposte immediate, promuovendo un processo decisionale più rapido e riducendo la dipendenza dalle ricerche manuali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Funzionalità di riepilogare/riassumere ClickUp per le note delle riunioni /$$$img/

riassumere le note con ClickUp Brain

Come partner di scrittura IA, semplifica la creazione di diversi tipi di contenuto. Formula rapidamente le risposte ai messaggi, corregge gli errori di ortografia e adatta il tono e il linguaggio alle vostre preferenze. Può anche generare tabelle, modelli e trascrizioni personalizzate per le riunioni video o audio, migliorando l'esperienza di scrittura delle note.

Con Brain è possibile:

Condensare note dettagliate in riepiloghi/riassunti digeribili

Accedere ai wiki e ai piani dell'organizzazione con semplici prompt guidati dall'IA

Trasformare lunghe discussioni e documenti in punti concisi che evidenziano informazioni e strategie cruciali

ClickUp's One Up #3: Modello di base di conoscenza

Il Modello di base di conoscenza ClickUp consente di creare rapidamente una bene organizzata biblioteca digitale. È ideale per i principianti e completamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze di qualsiasi team. Semplifica la presa di note, aiutandovi a catturare e organizzare le informazioni in modo efficiente.

Con sezioni per gli articoli di conoscenza, le FAQ e le risorse, consente di archiviare e condividere facilmente le informazioni importanti. Il suo design user-friendly garantisce l'accesso a tutti, promuovendo la collaborazione e la condivisione delle conoscenze.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-751.png Modello di Knowledge Base di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6449400&department=operations&\_gl=1\*1ln67b4\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Questo modello vi aiuta a:

Impostazione di una biblioteca digitale personalizzabile

Organizzare le informazioni in articoli, FAQ e risorse di facile accesso

Migliorare la comunicazione interna con una base di conoscenza strutturata

Iniziare rapidamente, semplificando la gestione delle conoscenze personali

Scarica questo modello

#

ClickUp's One Up #4: Modello di verbale di riunione di ClickUp

Il Modello di verbale di riunione di ClickUp offre una soluzione completa per una gestione efficiente delle riunioni.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Meeting-Minutes-Template.png Modello di verbale di riunione ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-15041&department=other&\_gl=1\*1e6dj9w\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Progettato per essere facile ed efficace, questo modello consente di organizzare i partecipanti, i programmi e gli elementi d'azione, di monitorare i risultati chiave e di assegnare le attività direttamente dalle note della riunione. È la scelta ideale per i team che desiderano snellire i processi di riunione e migliorare la collaborazione all'interno di un'unica e versatile piattaforma.

Scarica questo modello

#

ClickUp's One Up #5: Blocco note ClickUp

ottimizzate il vostro flusso di lavoro con la funzione Blocco Note integrata in ClickUp Blocco note di ClickUp integra perfettamente note, liste di controllo e attività in un'unica piattaforma, rivoluzionando il modo di acquisire e organizzare le informazioni.

Questo spazio di lavoro all-in-one consente di annotare rapidamente le idee, migliorarle con una ricca formattazione e convertirle in attività accessibili ovunque.

Ottimizzare i processi di annotazione con ClickUp

Efficace strumenti per prendere nota non solo aiutano a catturare le idee, ma anche a snellire il flusso di lavoro e ad aumentare la produttività. Con la piattaforma giusta, potete organizzare i vostri pensieri, gestire le attività e collaborare senza problemi.

Mentre Obsidian e Logseq offrono notevoli funzionalità/funzioni adatte a diverse esigenze, ClickUp porta la produttività a un livello superiore.

Con modelli personalizzabili e funzionalità pronte all'uso, combina la gestione dei documenti, il monitoraggio dei progetti e l'IA intelligente per offrirvi un pacchetto di produttività che funziona sia per i team che per i singoli. Perché aspettare? Iscrivetevi su ClickUp per aumentare l'efficienza del vostro team oggi stesso!