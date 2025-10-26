I 15 migliori software OKR del 2026 (recensioni e prezzi)

Quando sono passato dal ruolo di collaboratore individuale alla gestione di un grande team, ho avuto un importante momento di illuminazione. Ho capito cosa rende un'azienda forte e di successo: no, non è creare una vasta gamma di prodotti o inseguire i numeri come se non ci fosse un domani; si tratta piuttosto di allineare gli sforzi di tutti verso i nostri obiettivi organizzativi.

All'inizio mi affidavo ai Documenti Google e ai fogli di calcolo per creare e effettuare il monitoraggio dei nostri Obiettivi e Risultati Chiave (OKR). Gli strumenti erano semplici e intuitivi, e funzionavano bene quando il nostro team era piccolo.

Tuttavia, man mano che crescevamo, i semplici fogli di calcolo si sono rivelati insufficienti. Avevo bisogno di visibilità sugli OKR di prodotto e sugli OKR agili, di analisi e reportistica avanzate, nonché della possibilità di collegare gli OKR individuali e di team a quelli di reparto, cosa che questi semplici strumenti non offrivano.

La mia ricerca del miglior software OKR è stata lunga. Tuttavia, il risultato della ricerca che ho condotto con il mio team è stato una selezione di 15 strumenti OKR che consideriamo il meglio del meglio.

In questo articolo condivideremo le nostre intuizioni ed esperienze con gli strumenti di gestione OKR, mettendo in evidenza cosa ha funzionato bene e cosa no, per aiutarti a trovare la soluzione migliore per il tuo team.

E se desideri ricevere i nostri consigli tramite un video, abbiamo quello che fa per te:

Cominciamo!

Le piattaforme software OKR consentono di definire gli obiettivi in modo strutturato grazie a funzionalità quali il monitoraggio dei progressi, i dashboard di team, i check-in automatici e l'integrazione con altri strumenti. Aiutano i team a scalare i propri Obiettivi e Risultati Chiave in modo efficiente, mantenendo al contempo l'allineamento e la chiarezza tra i reparti e i livelli dirigenziali.

Prima di passare all'elenco, vediamo le nozioni di base. Ecco alcune funzionalità/funzioni a cui devi dare la priorità quando investi in un software di gestione OKR:

Dashboard OKR: Lo strumento deve includere una funzionalità Lo strumento deve includere una funzionalità dashboard OKR che consolidi tutti i dati in un unico posto, fornendo una visione d'insieme di come i tuoi OKR e KPI interagiscono tra loro

Monitoraggio dei progressi in tempo reale: cerca funzionalità/funzioni che consentano di monitorare in tempo reale i progressi degli OKR tramite diagrammi di Gantt, bacheche Kanban e altro, permettendo a tutti i dipendenti e ai manager di monitorare cerca funzionalità/funzioni che consentano di monitorare in tempo reale i progressi degli OKR tramite diagrammi di Gantt, bacheche Kanban e altro, permettendo a tutti i dipendenti e ai manager di monitorare le metriche degli obiettivi e prendere decisioni informate

Capacità di integrazione: assicurati che il software OKR si integri perfettamente con il tuo stack tecnologico esistente, come software di project management, sistemi CRM o piattaforme di comunicazione

Opzioni di personalizzazione: cerca uno strumento che ti consenta di personalizzare cerca uno strumento che ti consenta di personalizzare i modelli OKR , i flussi di lavoro e la reportistica in modo da allinearli alla tua strategia di definizione degli obiettivi

Funzionalità di collaborazione: Il software dovrebbe facilitare la collaborazione tra i membri del team, consentendo loro di allinearsi sugli obiettivi, effettuare la condivisione di aggiornamenti e fornire feedback

Scalabilità: scegli uno strumento in grado di adattarsi alla crescita della tua organizzazione, gestendo un numero crescente di utenti, OKR e team senza compromettere le prestazioni

Interfaccia intuitiva: Dai la priorità a un'interfaccia intuitiva e facile da usare sia per i team tecnici che per quelli non tecnici

Reportistica e analisi: scegli un software che offra funzionalità complete di reportistica e analisi. Potrai ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del tuo team e identificare le aree da migliorare

Panoramica dei software OKR

Il grafico illustra i dettagli principali delle mie scelte migliori per quanto riguarda gli strumenti software OKR.

Strumento OKR Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Project management dei progetti OKR ClickUp Obiettivi con traguardi tracciabili e modelli OKR personalizzabili Free Forever Unlimited: 7 $ al mese per utenteBusiness: 12 $ al mese per utenteEnterprise: Contattaci per i prezziClickUp Brain è disponibile su qualsiasi piano a pagamento al costo di 5 $ al mese per membro per area di lavoro Weekdone Misurare lo stato settimanale Feed di notizie quotidiane e aggiornamenti settimanali Premium gratis: A partire da 108 $ al mese (pacchetto per 10 utenti, a 10,80 $ per utente al mese) Workboard Migliorare la produttività del team Programmi intelligenti NA Lattice Gestione delle prestazioni e coinvolgimento dei dipendenti Feedback continuo Gestione delle prestazioni + OKR e obiettivi: 11 $ al mese per utenteCoinvolgimento: +4 $ al mese per utenteCrescita: +4 $ al mese per utenteRetribuzione: +6 $ al mese per utente 15Five Monitoraggio OKR basato sul feedback Dashboard di valutazione "Best-self" e "high-fives" Engage: 4 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)Perform: 10 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)Total Platform: 16 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale) Asana Gestione di progetti e attività Monitoraggio visivo dello stato e numerose integrazioni Piano Starter gratis: 13,49 $ al mese per utentePiano Advanced: 30,49 $ al mese per utentePiano Enterprise: Prezzo personalizzatoPiano Enterprise+: Prezzo personalizzato Betterworks Feedback e comunicazione Calibrazioni imparziali Enterprise: Prezzi personalizzatiAziende di medie dimensioni: Prezzi personalizzati Peoplebox Creare una cultura dell'alta performance Approfondimenti sull'allineamento del team Talent Management: 7 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)OKR Platform: 8 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)Full-Suite Professional: 12 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)Full-Suite Premium: 15 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)Piano Enterprise: Prezzi personalizzati PerformYard Valutazioni delle prestazioni personalizzabili Cascata flessibile degli obiettivi e cicli di revisione personalizzabili Gestione delle prestazioni: 5-10 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)Coinvolgimento dei dipendenti: a partire da 1-3 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale) Hirebook Aumentare il coinvolgimento dei dipendenti Grafici dettagliati Business: 15 $ al mese per utenteEnterprise: Prezzo personalizzato Quantive Results Rapporti di benchmarking Punti salienti dei risultati raggiunti e cronologia delle versioni OKR Essentials: GratisScale: 9 $ al mese per utenteEnterprise: Prezzo personalizzato Kallidus Perform Formazione e sviluppo e gestione del ciclo di vita dei dipendenti Monitoraggio OKR multilivello Prezzi personalizzati Profit. co Gestione OKR personalizzabile Oltre 400 KPI integrati e personalizzati e dashboard visiva Prezzi personalizzati Viva Obiettivi Definizione e monitoraggio degli obiettivi tramite modelli Modelli di presentazione pronti all'uso per PowerPoint Microsoft Viva in Microsoft 365: Disponibile come parte del piano Enterprise di Microsoft 365Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)Microsoft Viva Suite: 12 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale) Mooncamp Progettazione gerarchica della strategia Albero strategico Essential: 6 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale) Professional: 10 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale) Enterprise: Prezzo personalizzato

Diamo un'occhiata agli strumenti OKR che sono entrati nell'elenco dei 15 migliori. Ho evidenziato le loro funzionalità/funzioni principali, i limiti, i prezzi e le valutazioni per aiutarti a scegliere lo strumento più adatto alla tua azienda.

Gestisci i progetti con le dashboard di ClickUp Crea, raggiungi e effettua il monitoraggio di tutti i tuoi OKR tra team e reparti in un unico posto con ClickUp

Potrai anche dirci che siamo di parte, ma ClickUp non ha rivali nella gestione dei progetti basata sugli OKR. Grazie alle funzionalità avanzate di valutazione delle prestazioni e alle efficaci capacità di gestione dei team remoti, ClickUp offre un valore aggiunto rispetto alla maggior parte dei software gratuiti di project management e degli strumenti OKR. È adatto ad aziende di tutte le dimensioni e può essere personalizzato per effettuare il monitoraggio e la gestione degli OKR in tutti i settori.

Il migliore per il project management dei progetti OKR

ClickUp è la mia piattaforma di gestione OKR preferita. La uso per definire obiettivi di content marketing in linea con i nostri obiettivi generali di marketing di acquisizione.

L'utilizzo di ClickUp migliora la trasparenza tra i reparti e mi permette di tenere sotto controllo la gestione delle prestazioni del mio piccolo ma potente team.

Ecco come le funzionalità OKR di ClickUp contribuiscono al mio flusso di lavoro:

Gestisci tutti gli obiettivi in un unico posto con ClickUp Obiettivi

Definisci obiettivi strategici in linea con l'obiettivo generale della tua azienda utilizzando ClickUp Goals

Io uso ClickUp Obiettivi per gestire i miei OKR in un unico hub centrale.

Questa funzionalità è perfetta per diversi scopi di definizione degli obiettivi, dagli OKR personali agli obiettivi a livello aziendale. Posso personalizzare facilmente gli obiettivi assegnando loro un nome, impostando una data di scadenza, aggiungendo gli assegnatari incaricati, controllando l'accesso e effettuando la condivisione di una suddivisione dettagliata di ciascun obiettivo in obiettivi misurabili e attività cardine.

Suddividi gli obiettivi in traguardi più piccoli utilizzando ClickUp Goals, imposta le scadenze e monitora i progressi

Io uso ClickUp Targets per suddividere gli obiettivi più grandi in attività gestibili. Posso impostare più traguardi per ogni obiettivo e personalizzarne nomi, descrizioni, titolari e metriche di monitoraggio (come valuta, attività e numeri).

Ecco un esempio: se l'obiettivo è ottenere un aumento del 25% delle registrazioni dai post del nostro blog entro tre mesi, lo suddivido in obiettivi/traguardi più piccoli, come Pubblicare 100 nuovi post sul blog al mese

Ottimizzazione dei 50 post del blog più visitati in termini di traffico per le conversioni, aggiungendo CTA interattivi

Creazione di 20 lead magnet da scaricare e ricchi di valore come risorse gratis a corredo dei nostri migliori post sul blog

Questo approccio offre una tabella di marcia dettagliata per raggiungere i nostri obiettivi generali, tenendomi aggiornato sullo stato di ciascun traguardo.

Organizzare gli OKR utilizzando i modelli di ClickUp

Non devo più creare e gestire gli OKR da zero, grazie alla ricca libreria di modelli di ClickUp.

Scarica questo modello Struttura i tuoi OKR e le tue iniziative e effettua il monitoraggio dello stato con il modello OKR di ClickUp

Il modello OKR di ClickUp, ad esempio, offre un framework per organizzare gli OKR secondo le mie preferenze: posso ordinare gli obiettivi per priorità, reparto, stato, tempistica e altro ancora. La sezione "Planning Cadence" delinea una struttura per creare gli OKR, mentre gli "OKR Lists" suddividono gli obiettivi in azioni concrete.

Con cinque campi personalizzati e tipi di visualizzazione, oltre a sette stati per il monitoraggio accurato degli OKR, questo modello mi permette di rimanere in linea con i miei obiettivi senza alcuna difficoltà.

Scarica questo modello Offri visibilità sugli OKR a livello aziendale, monitora lo stato, mantieni la trasparenza e consolida le azioni quotidiane per raggiungere obiettivi più ambiziosi con il modello di framework OKR di ClickUp

In alternativa, per i progetti complessi che coinvolgono un gran numero di persone, preferisco il modello di framework OKR di ClickUp. Permette a tutti di essere sulla stessa lunghezza d'onda, elimina le ambiguità e migliora la responsabilità tra i membri del team.

Io e il mio team utilizziamo il modello per:

Crea obiettivi SMART in linea con gli obiettivi del team

Tieni traccia dello stato in tempo reale

Identifica gli ostacoli e intervieni rapidamente

Rimani concentrato sulle priorità

Questo strumento si rivela utile anche durante le riunioni OKR a livello di team, quando devo recuperare i rapporti sullo stato di avanzamento per esaminare le prestazioni e decidere un piano d'azione per migliorare il nostro approccio.

Generazione di OKR utilizzando ClickUp Brain

Crea rapidamente OKR contestuali utilizzando ClickUp Brain

Non posso più fare a meno di ClickUp Brain per il brainstorming e la generazione di idee! Questo strumento basato sull'intelligenza artificiale suggerisce gli OKR più rilevanti per il monitoraggio in base alle mie attività di ClickUp e alle attività in tempo reale all'interno del mio spazio di lavoro di ClickUp.

Ecco come ho proceduto:

Inserisci i dati relativi a attività e compiti: ClickUp Brain analizza le attività e i compiti all'interno dell'area di lavoro per fornire informazioni utili alla generazione degli OKR. Posso inserire io stesso i dati necessari oppure consentire a ClickUp Brain di raccogliere automaticamente le informazioni dall'area di lavoro

Genera OKR: una volta che ClickUp Brain ha analizzato i dati, suggerisce degli OKR basati sulle attività e sui compiti analizzati. Questi OKR sono personalizzati in base a contesti di lavoro e obiettivi specifici

Rivedi e modifica: Esamina gli OKR suggeriti e apporta le modifiche o gli adeguamenti necessari per assicurarti che siano in linea con i miei obiettivi e risultati chiave

Finalizza e implementa: una volta che sono soddisfatto degli OKR generati, li finalizzo, li implemento nel mio flusso di lavoro e ne monitoro lo stato utilizzando le funzionalità di monitoraggio di ClickUp

Basta inserire il contesto necessario, come l'area di interesse, il risultato desiderato o le metriche chiave, per generare gli OKR senza alcun lavoro richiesto. Questo mi fa risparmiare molto tempo e garantisce che gli OKR siano supportati dai dati e allineati agli obiettivi dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza gli obiettivi simili utilizzando le cartelle: visualizza la percentuale di stato in un'unica schermata

Aggiungi descrizioni specifiche per ogni obiettivo e traguardo, in modo che i membri del team sappiano verso cosa stanno lavorando

Collega le attività di ClickUp a un obiettivo e monitora automaticamente i progressi

Imposta e monitora risultati chiave misurabili, come numeri (ad es. creare 15 post sul blog a settimana), valori monetari (ad es. raggiungere 75.000 $ di fatturato mensile) o traguardi vero/falso (ad es. pagamenti terminati ai collaboratori esterni — Sì/No)

Assegna uno o più titolari per gli Obiettivi, gestisci le autorizzazioni per visualizzare e modificare e mantieni il controllo su chi può accedere ai tuoi OKR

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare l'ampia gamma di funzionalità/funzioni di ClickUp un po' opprimente

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Gli altri utenti apprezzano il modo in cui ClickUp rafforza la responsabilità e chiarisce i ruoli nei diversi progetti.

La possibilità di definire ruoli specifici e assegnare attività è stata fondamentale per aumentare la trasparenza all'interno del nostro team. Ognuno sa esattamente di cosa è responsabile, riducendo notevolmente le sovrapposizioni e la confusione. Siamo più coesi di prima.

La possibilità di definire ruoli specifici e assegnare attività è stata fondamentale per aumentare la trasparenza all'interno del nostro team. Ognuno sa esattamente di cosa è responsabile, riducendo notevolmente le sovrapposizioni e la confusione. Siamo più coesi di prima.

Scopri come creare una dashboard OKR per i tuoi progetti con ClickUp. Guarda come. 👇🏼

2. Weekdone

tramite Weekdone

Weekdone è uno strumento software OKR che aiuta a comunicare la strategia aziendale annuale a tutti i dipendenti e ad attuarla attraverso obiettivi trimestrali a livello di team.

Lo strumento è utile per migliorare il morale dei dipendenti, grazie alla Leaderboard, che permette ai membri del team di votare positivamente l'uno per l'altro. Questo riconoscimento crea una cultura di supporto, garantisce che i singoli collaboratori vengano notati e motiva i membri del team a dare il meglio di sé.

Il migliore per misurare i progressi settimanali

Un progresso sostenibile richiede azioni quotidiane coerenti e significative. Quando definisco i miei OKR trimestrali, li rivedo alla fine di ogni settimana per verificare lo stato dei miei progressi e assicurarmi che il lavoro richiesto vada nella giusta direzione.

Durante la prova delle funzionalità di Weekdone, ho apprezzato molto la funzione degli aggiornamenti settimanali e la possibilità di organizzare riunioni di verifica settimanali.

Per i progetti che richiedono un mio maggiore coinvolgimento, in genere preferisco organizzare StandUp quotidiani con il mio team. Ma i conflitti di orario capitano più spesso di quanto vorremmo!

In questi casi, il feed di notizie giornaliero di Weekdone è molto utile: mi tiene aggiornato su ciò a cui stanno lavorando i membri del mio team e mi permette persino di elogiare i colleghi per un lavoro ben fatto o di condividere un feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Weekdone

Definisci obiettivi e risultati chiave sia per i singoli reparti che per l'intera organizzazione

Dai priorità ai progetti ad alto impatto con obiettivi settimanali e aggiornamenti

Premi i dipendenti più performanti con la classifica

Ottieni chiarezza su come i team e le attività sono collegati alla strategia principale utilizzando l'albero della gerarchia

Collabora e effettua la condivisione di approfondimenti con i team remoti

Limiti di Weekdone

Il piano Free supporta fino a tre persone

Fissare gli obiettivi è semplice, ma definire OKR specifici è un po' più impegnativo

Prezzi di Weekdone

Free

Premium: A partire da 108 $ al mese (pacchetto da 10 utenti, a 10,80 $ per utente al mese)

Valutazioni e recensioni di Weekdone

G2: 4,1/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

3. Workboard

tramite Workboard

Workboard offre solide funzionalità OKR che facilitano il feedback in tempo reale, la visibilità degli obiettivi e il monitoraggio dei progressi. L'interfaccia potrebbe non essere la migliore in assoluto, ma svolge sicuramente il suo compito di tenerti sulla strada giusta per raggiungere i tuoi traguardi.

Il migliore per migliorare la produttività del team

Alcune funzionalità che mi hanno colpito sono state le integrazioni perfette con strumenti aziendali popolari come Microsoft Teams, Jira, Slack e Outlook, dashboard intuitive e un monitoraggio dettagliato dei progressi.

Ho trovato utili anche i programmi Smart, che registrano gli insegnamenti chiave e i punti salienti, per aumentare la produttività delle riunioni e creare una cultura della responsabilità e del miglioramento continuo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workboard

Imposta obiettivi e OKR, riepiloghi di stato e ottieni una panoramica dei progressi dei dipendenti con Co-Author (lo strumento di IA di Workboard)

Assegna gli elementi da intraprendere direttamente durante una riunione e effettua il monitoraggio dello stato nello spazio collaborativo di Workboard, Workstream

Promuovi la responsabilità attraverso promemoria e aggiornamenti automatici

Prendi decisioni informate grazie ad analisi avanzate che offrono approfondimenti dettagliati sulle metriche di performance

Ottieni reportistica personalizzabile e effettua la condivisione con i team e le parti interessate

Limiti di Workboard

Per gli utenti nuovi, l'interfaccia del software può risultare complessa da navigare

Prezzi di Workboard

Non disponibile

Valutazioni e recensioni di Workboard

G2: 4,5/5 (oltre 15 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)

4. Lattice

via Lattice

Ho spesso visto organizzazioni ignorare un fattore cruciale nella misurazione delle prestazioni: i dipendenti devono vedere quanto hanno fatto e come il loro lavoro si inserisce nel quadro generale delle cose: un modo infallibile per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti!

Ideale per la gestione delle prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti

Essendo fondamentalmente uno strumento di gestione delle risorse umane, Lattice aiuta a stabilire la connessione tra i contributi individuali e l'esito positivo dell'organizzazione.

Lo strumento integra gli OKR nella strategia di gestione delle prestazioni dell'azienda, garantendo che il lavoro richiesto dal team sia allineato alle principali priorità aziendali.

Ciò che ho apprezzato di più di questo software OKR è l'attenzione al feedback continuo. Mi ha permesso di organizzare incontri individuali con i membri del team e di effettuare rapidamente verifiche delle prestazioni, assicurandomi che ogni azione fosse intenzionale e orientata agli obiettivi e che i problemi venissero risolti senza perdite di tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Allinea gli obiettivi strategici in tutta l'organizzazione con gli strumenti di allineamento di facile utilizzo di Lattice

Monitora lo stato dei progressi in modo efficiente grazie a dashboard intuitive e personalizzabili

Facilita la comunicazione attraverso strumenti integrati che forniscono supporto per il feedback e la collaborazione

Personalizza gli OKR con modelli pensati per soddisfare esigenze e obiettivi aziendali specifici

Integra lo strumento con Jira, Salesforce e Microsoft Teams

Limiti di Lattice

Integrazioni con terze parti limitate rispetto alla concorrenza, il che potrebbe ostacolare il flusso di lavoro in ambienti tecnologicamente eterogenei

Le funzioni dell'app mobile sono limitate, il che potrebbe influire sull'esperienza dell'utente

Prezzi di Lattice

Gestione delle prestazioni + OKR e obiettivi : 11 $ al mese per utente

Engagement : +4 $ al mese per utente

Grow : +4 $ al mese per utente

Costo: +6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Lattice

G2: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

Tra le funzionalità/funzioni più apprezzate di Lattice figurano i sondaggi sul coinvolgimento, il monitoraggio degli OKR e le valutazioni delle prestazioni.

Adoro il design dell'interfaccia utente dell'intera piattaforma. L'intuitività e la semplicità non solo della gestione dello strumento, ma anche di tutti i materiali di coinvolgimento e formazione, tra cui Lattice University e l'Help Desk di Lattice. Utilizziamo tantissime funzionalità/funzioni, tra cui incontri individuali, aggiornamenti, feedback, sondaggi sul coinvolgimento, monitoraggio degli obiettivi/OKR e valutazioni delle prestazioni.

Adoro il design dell'interfaccia utente dell'intera piattaforma. L'intuitività e la semplicità non solo della gestione dello strumento, ma anche di tutti i materiali di coinvolgimento e formazione, tra cui Lattice University e l'Help Desk di Lattice. Utilizziamo tantissime funzionalità/funzioni, tra cui incontri individuali, aggiornamenti, feedback, sondaggi sul coinvolgimento, monitoraggio di obiettivi/OKR e valutazioni delle prestazioni.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi non uniformi per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, il che ha come risultato decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che tu invii note di follow-up o utilizzi fogli di calcolo, il processo è spesso frammentario e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

5. 15Five

via 15Five

15Five è una piattaforma SaaS per le risorse umane e uno strumento OKR che aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e migliora la gestione delle prestazioni attraverso un'efficace definizione degli obiettivi e il riconoscimento dei dipendenti.

Il migliore per il monitoraggio OKR basato sul feedback

Ho apprezzato molto la sua interfaccia intuitiva e l'enfasi posta sul supporto a un ciclo continuo di feedback tra manager e dipendenti. La dashboard Best-Self Review è un'ottima aggiunta: integra la crescita personale dei dipendenti con la gestione delle prestazioni.

In qualità di manager, utilizzo la dashboard di valutazione per monitorare lo stato del mio team, mentre i singoli collaboratori possono usarla per misurare lo stato dei propri cicli di valutazione personali.

Un altro dei miei preferiti è High Fives, uno strumento di riconoscimento tra colleghi che promuove una cultura lavorativa positiva. I membri del team possono scambiarsi un "High Five" per dimostrare apprezzamento, mentre i team leader possono utilizzarlo per celebrare i successi e i contributi.

Inoltre, 15Five include potenti strumenti di reportistica e integrazioni con i più diffusi software aziendali. Ho apprezzato molto la perfetta integrazione con Google Calendar: mi ha permesso di pianificare in modo estremamente rapido e semplice i colloqui individuali con i membri del mio team direttamente dall'app.

Le 15 migliori funzionalità/funzioni di 15Five

Fornisci e raccogli feedback grazie alla funzionalità di check-in settimanale che incoraggia una comunicazione aperta tra manager e dipendenti

Migliora l'allineamento strategico collegando gli obiettivi individuali dei dipendenti con quelli aziendali generali

Monitorate e analizzate le prestazioni con strumenti di reportistica completi e ottenete informazioni utili

Integrazione perfetta con altri strumenti come Slack, Microsoft Teams e piattaforme HRIS per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro

Limiti di 15Five

Dipendenza dal contributo regolare degli utenti: l'efficacia dello strumento diminuisce senza la partecipazione costante di tutti gli utenti

Prezzi di 15Five

Engage : 4 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Perform : 10 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Total Platform: 16 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di 15Five

G2: 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 880 recensioni)

6. Asana

via Asana

Asana, ampiamente riconosciuta per le sue funzionalità di project management, può anche fungere da strumento OKR per aiutare le aziende a semplificare i processi di definizione e monitoraggio degli obiettivi.

Il migliore per la gestione di progetti e attività di project management

La piattaforma integra la gestione delle attività con gli obiettivi strategici, garantendo che ogni membro del team sia in linea con la visione aziendale e che la visibilità dei contributi individuali sia chiara.

Ho apprezzato in particolare la funzionalità di monitoraggio dei progressi di Asana, che offre chiari indicatori visivi e aggiornamenti in tempo reale che mantengono i team connessi e informati. Questi strumenti sono particolarmente utili quando si intende definire OKR efficaci e monitorarli su larga scala.

Inoltre, Asana supporta una serie di integrazioni con altri strumenti aziendali, consentendoti di mantenere il tuo stack tecnologico snello e i flussi di lavoro fluidi.

Le migliori funzionalità di Asana

Stabilisci le priorità e assegna le attività in modo efficiente nella vista Elenco

Automatizza le attività ripetitive, risparmiando tempo e riducendo il lavoro richiesto

Crea un piano per gli sprint e definisci le attività cardine per mantenere il tuo team concentrato e in linea con gli obiettivi

Monitora lo stato OKR del team in tempo reale con i portfolio

Limiti di Asana

Il piano Free consente solo fino a 15 utenti per team

Principalmente orientati alle attività, il che potrebbe indebolire l'attenzione sugli obiettivi strategici di livello superiore

Impossibile assegnare attività a più membri del team, complicando la collaborazione sugli obiettivi

Prezzi di Asana

Free

Starter : 13,49 $ al mese per utente

Avanzato : 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.000 recensioni)

Gli utenti apprezzano il fatto che Asana li aiuti a tenere tutto in un unico posto:

OKR e definizione degli obiettivi dall'alto verso il basso. Dagli obiettivi principali alla definizione dettagliata delle tattiche.

OKR e definizione degli obiettivi dall'alto verso il basso. Dagli obiettivi principali alla definizione dettagliata delle tattiche.

7. Betterworks

tramite Betterworks

Betterworks è un software di gestione delle prestazioni che aiuta a definire gli OKR per promuovere il successo dell'organizzazione e l'allineamento dei dipendenti. Integra il monitoraggio degli obiettivi con un coaching continuo sulle prestazioni.

Il migliore per il feedback e la comunicazione

Abbiamo trovato impressionante la capacità di Betterworks di scalare gli OKR all'interno di grandi aziende, grazie a strumenti che supportano una comunicazione trasparente, l'allineamento degli obiettivi e frequenti valutazioni dei progressi.

Ho apprezzato molto il modo in cui questo strumento mantiene l'attenzione sui dipendenti: impegnandosi a seguire i loro progressi, investendo nella loro formazione e risolvendo i loro problemi. Ho potuto fissare immediatamente incontri individuali con i membri del mio team, fornire feedback in tempo reale e raccogliere i loro commenti su come la direzione possa migliorare la loro esperienza.

Grazie a questo strumento, è facile creare un ambiente incentrato sul raggiungimento dei risultati e sul miglioramento continuo, che alla fine avvicina l'organizzazione ai propri obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Betterworks

Pianifica gli sviluppi trimestrali e definisci le attività cardine per il monitoraggio dei progressi

Utilizza il feedback dei manager e dei colleghi per migliorare le prestazioni individuali

Esegui le valutazioni e ottieni informazioni accurate e imparziali sulle prestazioni dei dipendenti

Trasforma i manager in coach e coltiva il potenziale della tua forza lavoro

Limiti di Betterworks

Ha una curva di apprendimento ripida

Il feedback in tempo reale e multi-valutatore è disponibile solo nel piano Enterprise

Prezzi di Betterworks

Enterprise: Prezzi personalizzati

Mercato medio: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Betterworks

G2: 4,2/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 3,9/5 (oltre 15 recensioni)

8. Peoplebox

tramite Peoplebox

Peoplebox unisce la definizione degli obiettivi con la gestione dei talenti, rendendo gli OKR parte integrante del flusso di lavoro di tutti.

Ideale per creare una cultura orientata alle prestazioni elevate

Peoplebox offre una suite di potenti funzionalità quali aggiornamenti automatici degli obiettivi, feedback in tempo reale e riunioni individuali integrate, garantendo un allineamento continuo e discussioni sulle prestazioni.

Le sue potenti funzionalità di analisi mi hanno aiutato a ricavare informazioni approfondite sull'allineamento del team. Ho potuto identificare potenziali ostacoli (nel mio caso, un team a corto di personale che non riusciva a rispettare le scadenze) e prendere decisioni migliori per affrontarli.

Peoplebox si integra anche con strumenti popolari come Slack e Microsoft Teams, consentendo ai team di inserirlo senza problemi nel loro stack tecnologico esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Peoplebox

Allinea in modo efficiente gli obiettivi del team alle strategie aziendali grazie a un monitoraggio OKR intuitivo

Facilita il feedback in tempo reale per mantenere i membri del team coinvolti e informati sullo stato dei loro progressi

Conduci colloqui individuali di produttività grazie ai programmi di riunione integrati e alle azioni di follow-up direttamente collegate agli OKR

Automatizza gli aggiornamenti per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati e tenere tutti informati sullo stato degli obiettivi

Limiti di Peoplebox

Ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti che devono familiarizzarsi con le funzionalità avanzate

Nessun piano mensile

Prezzi di Peoplebox

Talent Management : 7 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Piattaforma OKR : 8 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Full-Suite Professional : 12 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Pacchetto Premium completo : 15 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Peoplebox

G2: 4,5/5 (300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (229 recensioni)

9. PerformYard

via PerformYard

Progettato per fornire supporto alle organizzazioni nel raggiungimento dell'allineamento strategico, PerformYard consente di definire, effettuare il monitoraggio e gestire in modo chiaro gli OKR a tutti i livelli aziendali. Si concentra sulla facilità d'uso per distinguersi dalla concorrenza. Ho apprezzato in particolare la facilità con cui è stato possibile familiarizzare con lo strumento e iniziare a utilizzarlo. PerformYard dovrebbe funzionare alla perfezione per le piccole imprese alle prime armi con gli OKR e le valutazioni delle prestazioni.

Il migliore per le valutazioni delle prestazioni personalizzabili

Le mie funzionalità preferite sono la cascata flessibile degli obiettivi, i cicli di revisione personalizzabili e i meccanismi di feedback in tempo reale. Queste funzionalità garantiscono che gli obiettivi siano costantemente allineati con quelli aziendali, aiutando chiunque a gestire e ottimizzare attivamente le prestazioni dei dipendenti.

PerformYard si integra perfettamente anche con i sistemi HR esistenti, offrendo un'esperienza coerente che fornisce supporto a una cultura orientata alla performance.

Le migliori funzionalità/funzioni di PerformYard

Semplifica i processi di definizione degli obiettivi con modelli OKR personalizzabili e flessibili

Migliora l'allineamento strategico attraverso un'efficace cascata degli obiettivi tra i reparti

Facilita il feedback in tempo reale per garantire una comunicazione continua e l'adeguamento degli obiettivi

Personalizza le valutazioni delle prestazioni in base alle sequenze e ai criteri specifici della tua organizzazione

Integrazione efficace con i sistemi HR esistenti per garantire la continuità dei dati e ridurre i costi amministrativi

Limiti di PerformYard

Integrazioni con terze parti limitate rispetto ad altri strumenti OKR

Manca trasparenza sui prezzi, poiché i dettagli non sono facilmente reperibili sul sito web e occorre contattare direttamente l'azienda per ottenere un preventivo

Prezzi di PerformYard

Gestione delle prestazioni : 5-10 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Coinvolgimento dei dipendenti: a partire da 1-3 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di PerformYard

G2: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 80 recensioni)

10. Hirebook

tramite Hirebook

Hirebook mette ordine nelle pratiche gestionali caotiche e guida i dipendenti a dare un contributo più efficace. Lo strumento converte automaticamente le attività quotidiane in risultati chiave, così i dipendenti possono vedere chiaramente l'impatto che stanno avendo e sentirsi motivati a dare il meglio di sé.

Il migliore per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

Per le piccole imprese e i team remoti che desiderano migliorare il coinvolgimento e integrare il monitoraggio delle prestazioni, Hirebook offre una suite di funzionalità/funzioni ben progettate. Alcune di esse favoriscono una comunicazione regolare e cicli di feedback positivi: check-in, aggiornamenti sui risultati chiave, incontri individuali e altro ancora.

Ho trovato che Org Charts si adatta bene al mio flusso di lavoro.

Dato che il nostro team sta crescendo rapidamente, diventa difficile tenere traccia di chi lavora in quale reparto e a quale progetto. Con Org Charts, ho potuto recuperare rapidamente informazioni sui nuovi assunti, verificare lo stato dei loro lavori a livello dettagliato e offrire l'aiuto necessario attraverso i check-in.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hirebook

Visualizza lo stato con gli OKR a cascata e incoraggia i dipendenti a tenersi aggiornati sul proprio contributo individuale

Ricevi i report OKR direttamente sulla tua email o sui tuoi dispositivi mobili

Personalizza i check-in per reparto, team o singolo dipendente: poni domande pertinenti e raccogli feedback accurati dai dipendenti

Consenti ai dipendenti di effettuare il check-in in modalità asincrona

Limiti di Hirebook

Nessun piano Free

Non è possibile assegnare obiettivi o attività a più membri del team

Prezzi di Hirebook

Aziendale : 15 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hirebook

G2: 4,9/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

La maggior parte degli utenti apprezza la semplicità e l'intuitività dello strumento e rimane sorpresa dalle sue numerose funzionalità.

Sebbene avessi acquistato hirebook per le sue funzionalità di allineamento OKR, sono rimasto piacevolmente sorpreso nello scoprire le altre funzionalità/funzioni che offre (ad esempio, la possibilità di creare riunioni con i colleghi e di dare seguito a diversi elementi all'ordine del giorno nel tempo, l'impostazione di KPI giornalieri per i dipendenti più operativi, il check-in per consentire ai tuoi diretti collaboratori di comunicarti regolarmente come si sentono e cosa li preoccupa). Le funzionalità OKR sono eccellenti, intuitive e visive. È possibile allineare gli OKR per l'intera organizzazione e avere un'idea di come i diversi team stiano procedendo verso i propri obiettivi.

Sebbene avessi acquistato hirebook per le sue funzionalità di allineamento OKR, sono rimasto piacevolmente sorpreso nello scoprire le altre funzionalità/funzioni che offre (ad esempio, la possibilità di creare riunioni con i colleghi e di dare seguito a diversi elementi all'ordine del giorno nel tempo, l'impostazione di KPI giornalieri per i dipendenti più operativi, il check-in per consentire ai tuoi diretti collaboratori di comunicarti regolarmente come si sentono e cosa li preoccupa).

Le funzionalità OKR sono eccellenti, intuitive e visive. È possibile allineare gli OKR per l'intera organizzazione e avere un'idea di come i diversi team stiano procedendo verso i propri obiettivi.

11. Risultati quantitativi

tramite Quantive Results

Progettato per le piccole imprese e le grandi aziende, il software OKR di Quantive aggiunge molta flessibilità al processo di gestione degli OKR. Importa automaticamente i dati da app di terze parti e aggiorna gli OKR: non è richiesto alcun lavoro richiesto!

Il migliore per la reportistica di benchmarking

Durante i nostri test, una funzionalità/funzione che si è distinta è stata la possibilità di confrontare lo stato e i processi per individuare i margini di miglioramento.

Nel mio caso, l'obiettivo era aumentare il traffico organico sul nostro sito web del 20%. Man mano che procedevamo e il sistema disponeva di dati sufficienti su cui lavorare, ho potuto confrontare i miei progressi e risultati con quelli di altri clienti Quantive con obiettivi simili.

Questo processo di benchmarking mi ha aiutato a comprendere meglio lo scenario del traffico organico. Dato che eravamo quasi alla pari con il benchmark, ho avuto la certezza che fossimo sulla strada giusta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quantive Results

Metti in evidenza i risultati più importanti di un team o di un singolo e premia le prestazioni con badge, gif e commenti per mantenere alto il livello di coinvolgimento

Rimani aggiornato sulle attività OKR del tuo team e conserva una traccia di controllo con la cronologia delle attività

Resta in contatto con i tuoi colleghi e collabora su obiettivi e attività in tempo reale grazie all'integrazione con Slack e Microsoft Teams

Crea automaticamente un organigramma per aiutare i membri del team a comprendere la struttura aziendale

Limiti dei risultati di Quantive Results

La configurazione iniziale e la formazione richiedono tempo e risorse per sfruttare appieno le funzionalità della piattaforma

Prezzi di Quantive Results

Essentials : Gratis

Scale : 9 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Quantive Results

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

12. Kallidus Perform

tramite Kallidus Perform

Kallidus Perform è uno strumento software OKR progettato per semplificare la gestione delle prestazioni e migliorare i processi di definizione degli obiettivi all'interno delle organizzazioni. Consente alle aziende di definire e monitorare chiaramente gli obiettivi e i risultati chiave sia a livello individuale che di team, promuovendo una cultura di alte prestazioni e miglioramento continuo.

Ideale per la formazione e lo sviluppo e la gestione del ciclo di vita dei dipendenti

Mi ha colpito in particolare la sua interfaccia intuitiva. Ho apprezzato molto il modo in cui semplifica il monitoraggio e la gestione degli OKR su più livelli, rendendoli accessibili a tutti i dipendenti.

Ma il punto di forza di Kallidus va oltre le già eccellenti funzionalità OKR. Si tratta di un ecosistema ben strutturato a supporto di ogni tipo di programma di formazione e sviluppo. Ho provato a riorganizzare le campagne di formazione tramite Kallidus personalizzando i modelli e progettando i moduli, e ho ricevuto feedback positivi da tutto il team.

Kallidus Perform fornisce inoltre un ciclo continuo di gestione delle prestazioni, integrando check-in regolari e feedback in tempo reale che mantengono i team allineati e concentrati sui propri obiettivi. Lo consiglio alle organizzazioni che desiderano mantenere agilità e adattabilità nelle proprie operazioni strategiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kallidus Perform

Semplifica la definizione degli obiettivi con modelli OKR personalizzabili, facili da adattare e allineare alle strategie aziendali

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti favorendo feedback e aggiornamenti regolari, promuovendo una cultura del miglioramento continuo

Semplifica il monitoraggio delle prestazioni con un'interfaccia intuitiva che rende facile per tutti adottare e utilizzare gli OKR

Personalizza le valutazioni delle prestazioni per soddisfare le esigenze specifiche e le tempistiche dei diversi team

Integra le opportunità di formazione e sviluppo nel processo di gestione delle prestazioni

Limiti di Kallidus Perform

La curva di apprendimento per i nuovi utenti può essere ripida a causa della complessità delle funzionalità/funzioni e delle opzioni di personalizzazione disponibili

Le capacità di integrazione con altri sistemi sono limitate

Prezzi di Kallidus Perform

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kallidus Perform

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

13. Profit.co

Profit.co è un altro strumento software OKR che è diventato popolare per il suo approccio completo alla gestione degli obiettivi e dei risultati chiave, consentendo alle aziende di perfezionare la pianificazione strategica e l'esecuzione.

Presenta flussi utente dal design accattivante e personalizzazioni dettagliate che rendono lo strumento un vero piacere da usare.

Il migliore per la gestione personalizzabile degli OKR

Profit.co offre una suite di funzionalità/funzioni che promuovono l'allineamento a tutti i livelli dell'organizzazione, garantendo che tutti procedano in sincronia verso obiettivi comuni. Sono rimasto impressionato dai suoi oltre 400 KPI integrati e personalizzati per misurare le prestazioni in modo efficiente.

Durante l'utilizzo di Profit.co, ho spesso sottolineato ai miei colleghi quanto fossero intuitive le dashboard. In quanto spazio all-in-one per la condivisione di aggiornamenti, feedback e risorse relative agli obiettivi, Profit.co funziona piuttosto bene: mi ha aiutato a esplorare gli aggiornamenti in tempo reale e a rimanere al passo con gli OKR mentre collaboravo con i membri del team. È inoltre possibile creare un OKR di squadra con l'aiuto di guide e modelli OKR.

Ho apprezzato molto il fatto che la piattaforma si concentri sull'offerta di risorse formative. I moduli di formazione aiutano gli utenti a massimizzare i benefici degli OKR e a migliorare le prestazioni a livello aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Profit.co

Fornisci ai dipendenti una panoramica della visione aziendale attraverso dashboard di allineamento

Sfrutta oltre 400 KPI integrati e personalizzati per misurare le prestazioni in modo efficiente

Personalizza e crea un periodo OKR o un ciclo di valutazione delle prestazioni con un titolo e una durata a tua scelta

Limiti di Profit.co

Non è possibile creare campi OKR personalizzati nel piano Free

Integrazioni limitate con altri strumenti di project management come Asana, Trello, Proofhub

Non riesci a visualizzare le tue attività nella vista Gantt

Prezzi di Profit.co

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Profit.co

G2: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 80 recensioni)

14. Viva Obiettivi

via Obiettivi Viva

Microsoft Viva Goals è uno strumento software strategico per gli OKR integrato nella suite Microsoft Viva, progettato per allineare il lavoro richiesto dal team agli obiettivi più critici dell'organizzazione.

Ideale per definire e effettuare il monitoraggio degli obiettivi utilizzando modelli predefiniti

Sfruttando la solida infrastruttura dell'ecosistema Microsoft, Viva Goals ti consente di definire, monitorare e gestire obiettivi e risultati chiave sia a livello di team che a livello organizzativo.

L'integrazione rapida e senza soluzione di continuità con altri prodotti Microsoft, come Teams e Azure DevOps, è una funzionalità/funzione indispensabile.

Inoltre, Viva Obiettivi è in grado di automatizzare gli aggiornamenti sui progressi e fornire informazioni utili attraverso analisi avanzate. Sono rimasto sorpreso anche dal gran numero di OKR personalizzabili e modelli per la definizione degli obiettivi che si adattano a numerosi casi d'uso, rendendo facile impostare e effettuare il monitoraggio delle prestazioni su larga scala.

Le migliori funzionalità di Viva Obiettivi

Si integra facilmente con gli strumenti e i servizi di Microsoft Office per mantenere un flusso di lavoro unificato

Automatizza il monitoraggio dei progressi per fornire aggiornamenti in tempo reale e ridurre l'inserimento manuale dei dati

Promuovi l'allineamento strategico collegando chiaramente gli obiettivi individuali e di squadra agli obiettivi aziendali generali

Migliora il processo decisionale grazie ad analisi avanzate che offrono approfondimenti dettagliati sulle prestazioni OKR

Facilita la collaborazione sfruttando Microsoft Teams per la comunicazione e gli aggiornamenti relativi agli OKR

Limiti di Viva Obiettivi

La dipendenza dall'ecosistema Microsoft potrebbe limitarne l'attrattiva per le organizzazioni che non sono completamente integrate con i prodotti Microsoft

Il costo può rappresentare un ostacolo per le piccole imprese o le startup, poiché il prezzo è solitamente abbinato ad altri prodotti Viva o Microsoft 365

La configurazione iniziale e l'adozione potrebbero richiedere tempo e lavoro richiesto notevoli, specialmente per le organizzazioni che non hanno familiarità con l'interfaccia di Microsoft

Prezzi di Viva Obiettivi

Microsoft Viva in Microsoft 365: Disponibile come parte del piano Enterprise di Microsoft 365

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Microsoft Viva Workplace Analytics e Employee Feedback: 6 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Microsoft Viva Suite: 12 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Viva Obiettivi

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

15. Mooncamp

via Mooncamp

Mooncamp è un software che consente di creare e comunicare la strategia aziendale agli addetti ai lavori e di favorire l'allineamento a livello aziendale utilizzando gli OKR.

Ideale per la progettazione di strategie gerarchiche

Ho provato la funzionalità Strategy Tree per offrire a tutti una visione d'insieme della nostra strategia organizzativa. La lavagna modificabile mi ha permesso di mappare le nostre aree di interesse principali per il trimestre, gli obiettivi e le iniziative in base alla gerarchia.

Ad esempio, la nostra gerarchia degli obiettivi trimestrali per i team dedicati al successo dei clienti era più o meno questa:

Area di interesse: eccellenza nel servizio clienti

Obiettivo: Migliorare la reattività e l'efficacia del supporto clienti

Risultato chiave 1: Ridurre del 20% il tempo medio di risposta alle richieste dei clienti

Risultato chiave 2: Raggiungere un tasso di risoluzione del 90% al primo contatto

Risultato chiave 3: Aumentare la valutazione del supporto clienti all'85%

Iniziative:

Implementa un nuovo sistema di ticketing per effettuare un migliore monitoraggio e gestione delle richieste

Forma gli addetti al servizio clienti sulle tecniche avanzate di risoluzione dei problemi

Crea una knowledge base del servizio clienti per una consultazione più rapida

Il software ha permesso al mio team di comprendere questa gerarchia passo dopo passo a colpo d'occhio e di agire di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mooncamp

Modifica gli obiettivi in blocco utilizzando operazioni come modifica, eliminazione o duplicazione

Rendi i tuoi obiettivi visibili a tutti o mantienili privati: il controllo è nelle tue mani

Integra lo strumento con Slack o Microsoft Teams ed effettua controlli periodici

Aggiungi proprietà personalizzate ai tuoi obiettivi utilizzando una terminologia specifica del settore

Limiti di Mooncamp

L'esperienza mobile non è fluida come quella della versione desktop

Prezzi di Mooncamp

Essential : 6 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Professional : 10 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mooncamp

G2: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Quasi tutti gli utenti di Mooncamp (come me) apprezzano la semplicità e la facilità d'uso dello strumento, riconoscendogli il merito di aver semplificato la gestione degli OKR.

Io uso Mooncamp per il monitoraggio degli OKR e mi è stato molto utile per tenere sotto controllo i miei obiettivi. In passato ho utilizzato altri strumenti di monitoraggio OKR, ma con Mooncamp sono riuscito a essere più costante. Questo è dovuto in gran parte alla sua facilità d’uso e alla sua flessibilità, caratteristiche davvero importanti nelle startup, dato che le priorità possono cambiare continuamente.

Io uso Mooncamp per il monitoraggio degli OKR e mi è stato molto utile per tenere sotto controllo i miei obiettivi. In passato ho utilizzato altri strumenti di monitoraggio OKR, ma con Mooncamp sono riuscito a essere più costante. Questo è dovuto in gran parte alla sua facilità d’uso e alla sua flessibilità, caratteristiche davvero importanti nelle startup, dato che le priorità possono cambiare continuamente.

Gli strumenti software OKR offrono una serie di vantaggi in grado di migliorare significativamente il modo in cui le organizzazioni definiscono gli obiettivi e misurano le prestazioni. Ecco i principali vantaggi:

1. Allineamento e trasparenza

Gli strumenti OKR aiutano a garantire che tutti i membri dell'organizzazione comprendano gli obiettivi strategici e vedano in che modo il proprio lavoro richiesto contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

La trasparenza aiuta ad allineare il lavoro richiesto tra i diversi reparti e team, promuovendo un approccio unificato agli obiettivi organizzativi.

2. Maggiore concentrazione e chiarezza

Stabilendo obiettivi chiari e misurabili, gli strumenti OKR aiutano i team e i singoli individui a dare priorità al proprio lavoro e a concentrarsi sulle attività più incisive.

Per noi, questo ha significato non sprecare più lavoro richiesto per attività a bassa priorità e garantire un'allocazione efficiente delle risorse.

3. Maggiore coinvolgimento

Quando i dipendenti comprendono in che modo il loro lavoro contribuisce agli obiettivi aziendali, il loro impegno e la loro motivazione aumentano.

Utilizzando ClickUp per il monitoraggio degli OKR in ClickUp, siamo riusciti a promuovere un senso di titolarità e responsabilità ancora maggiore, poiché i dipendenti possono vedere i risultati del loro lavoro e comprendere il proprio ruolo nel successo dell'azienda.

4. Agilità e adattabilità

Gli strumenti OKR incoraggiano controlli e aggiornamenti regolari, consentendo ai team di adeguare rapidamente le proprie strategie in risposta alle condizioni di mercato instabili.

Questa agilità garantisce che l'organizzazione rimanga reattiva e possa sfruttare le opportunità.

5. Decisioni basate sui dati

Con gli strumenti OKR, il processo decisionale diventa più orientato ai dati. I leader possono effettuare il monitoraggio dei progressi in tempo reale, analizzare i risultati e prendere decisioni informate basate su dati di performance effettivi piuttosto che su supposizioni, ottenendo così migliori adeguamenti strategici e risultati.

Possiamo vedere rapidamente, ad esempio, se la produzione di più contenuti è correlata a un aumento delle registrazioni o se dovremmo concentrare il nostro lavoro richiesto sull'ottimizzazione dei contenuti esistenti.

6. Migliore gestione delle prestazioni

Grazie a metriche e obiettivi chiari per valutare le prestazioni dei dipendenti, il processo di valutazione delle prestazioni diventa più snello.

L'approccio strutturato degli strumenti OKR apre la strada a valutazioni delle prestazioni oggettive, trasparenti e imparziali e aiuta a identificare le aree di miglioramento.

7. Promozione del miglioramento continuo

Le funzionalità di monitoraggio e reportistica periodica degli strumenti OKR favoriscono un ciclo continuo di impostazione degli obiettivi, misurazione dei risultati e perfezionamento delle strategie.

Questo processo continuo promuove una cultura del miglioramento continuo all'interno dell'organizzazione. In ClickUp, ciò è evidente anche in uno dei nostri valori fondamentali: Crescere dell'1% ogni giorno.

8. Scalabilità

Gli strumenti OKR sono scalabili e possono essere utilizzati efficacemente da organizzazioni di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi aziende.

Man mano che l'organizzazione cresce, questi strumenti possono adattarsi a strutture più complesse e accogliere un numero maggiore di utenti.

Tendenze degli strumenti OKR

Il panorama dei software OKR è in continua evoluzione, poiché le organizzazioni riconoscono l'importanza crescente della definizione strategica degli obiettivi e dell'allineamento. Ecco alcune tendenze chiave da tenere d'occhio nel panorama degli strumenti OKR:

1. Gli OKR si stanno diffondendo anche al di fuori del mondo aziendale

Organizzazioni no profit, istituti scolastici e persino singoli individui stanno adottando il framework OKR per la definizione degli obiettivi.

Inoltre, nelle aziende più grandi e tradizionali si sta diffondendo la tendenza a combinare gli OKR con i KPI per migliorare l'agilità e integrare l'impostazione degli obiettivi trimestrali a breve termine per i progetti con KPI di esito positivo annuali più rigidi.

Le organizzazioni sono alla ricerca di approfondimenti più dettagliati sui dati relativi alle prestazioni e sulle tendenze che possano guidare le decisioni strategiche.

Gli strumenti OKR stanno integrando funzionalità/funzioni di analisi più avanzate per fornire queste informazioni, tra cui analisi predittive e raccomandazioni basate sull'IA.

3. L'esperienza degli utenti e l'accessibilità stanno migliorando

Si sta affermando una tendenza verso strumenti OKR più intuitivi e accessibili per gli utenti.

Man mano che questi strumenti diventano parte integrante della cultura aziendale, cresce la domanda di piattaforme facili da usare e accessibili da diversi dispositivi, compresi quelli mobili.

L'obiettivo è incoraggiare tutti i dipendenti a partecipare attivamente al processo OKR.

4. Il coaching e la formazione OKR stanno diventando sempre più importanti

Con la crescente diffusione delle metodologie OKR, cresce anche la necessità di una formazione e di un supporto adeguati.

Molti provider di strumenti OKR offrono ora servizi di coaching professionale, risorse didattiche e moduli di formazione per garantire un esito positivo nell'implementazione degli OKR e un utilizzo duraturo.

Ad esempio, ClickUp University (una piattaforma di formazione online per imparare a utilizzare ClickUp) organizza il workshop dal vivo "Implementare e monitorare efficacemente gli OKR " per aiutare gli utenti nel loro percorso di monitoraggio degli obiettivi.

5. Le funzionalità di automazione la fanno da padrone

L'automazione negli strumenti OKR è in aumento, con funzionalità come gli aggiornamenti automatici sui progressi, i sistemi di notifiche e i promemoria automatici che stanno diventando standard.

Queste funzionalità/funzioni aiutano a ridurre il carico amministrativo e a tenere tutti aggiornati sugli sviluppi chiave. ClickUp Automazioni ne è un ottimo esempio!

6. L'attenzione è rivolta agli obiettivi di sostenibilità e di impatto sociale

Si sta diffondendo la tendenza a integrare obiettivi di sostenibilità e di impatto sociale nel framework OKR.

Ad esempio, Patagonia, il famoso marchio di abbigliamento e attrezzatura outdoor, ha fissato diversi obiettivi climatici, come rendere i propri imballaggi completamente riutilizzabili entro il 2025, eliminare i materiali derivati dal petrolio vergine dai propri prodotti entro il 2025 e raggiungere l'impatto zero entro il 2024.

Le organizzazioni utilizzano strumenti OKR per definire, gestire e effettuare la reportistica sugli obiettivi relativi all'impatto ambientale e alla responsabilità sociale, allineando le strategie aziendali a obiettivi sociali più ampi.

7. Le aziende stanno puntando sempre più sul coinvolgimento dei dipendenti

Con la diffusione del lavoro da remoto, cresce l'importanza dell'utilizzo di strumenti OKR per coinvolgere i dipendenti.

Vengono privilegiate le funzionalità/funzioni che promuovono il riconoscimento, lo sviluppo personale e il feedback continuo, al fine di mantenere i team remoti motivati e in connessione con gli obiettivi dell'organizzazione.

8. Maggiore trasparenza

Trasparenza, collaborazione tra i team e allineamento sono fondamentali per un'implementazione di successo degli OKR. Grazie all'uso degli strumenti OKR, gli OKR e i dati relativi all'esito positivo stanno diventando meno isolati all'interno delle organizzazioni.

Le aziende stanno combinando OKR strategici top-down con OKR bottom-up guidati dal team per colmare il divario tra la direzione generale e i contributi individuali.

Ecco perché sono sempre favorevole a rendere visibili gli OKR a ogni livello dell'organizzazione e a organizzare workshop sugli OKR tra i team per, ad esempio, definire OKR relativi ai progetti o all'esperienza del cliente.

Scegli il miglior software OKR per il tuo team

Le opzioni di software OKR che abbiamo selezionato in questo articolo sono adatte a organizzazioni di diverse dimensioni. Offrono una roadmap per definire e monitorare gli OKR e ti incoraggiano a realizzare i tuoi traguardi ambiziosi.

Sebbene dispongano di sistemi di definizione degli obiettivi perfettamente integrati, non tutti sono abbastanza completi da riunire sotto un unico tetto il personale, i processi e i sistemi dell’intera organizzazione. Alcuni funzionano alla grande come strumenti autonomi di monitoraggio OKR, mentre altri offrono funzionalità di collaborazione limitate.

Le organizzazioni in rapida crescita hanno bisogno di qualcosa di più potente di un software di monitoraggio OKR isolato. Il software OKR giusto si integra nel tuo flusso di lavoro e nel tuo sistema di project management, mantiene i team allineati e cresce insieme a te.

Tenendo conto di questi fattori, ClickUp è il chiaro vincitore.

ClickUp Obiettivi collega gli obiettivi individuali a una visione aziendale più ampia, permette ai team di comunicare tra loro e visualizzare lo stato dei progressi, ti aiuta a creare OKR in modo rapido e sistematico utilizzando modelli e, ciliegina sulla torta, hai a disposizione ClickUp Brain per ideare OKR basati sulle attività.

Inizia oggi stesso con ClickUp!

Domande frequenti sui software OKR

1. Che cos'è un software OKR?

Un software OKR è una piattaforma per l'esecuzione delle strategie progettata per aiutare le organizzazioni a definire, monitorare e gestire gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) per i team e i dipendenti. Fornisce una piattaforma centralizzata che consente ai team di creare, allineare e monitorare i propri obiettivi, garantendo trasparenza e responsabilità.

2. Il software OKR è adatto a tutti i tipi di organizzazioni?

I software OKR sono utili per organizzazioni di varie dimensioni e settori. Sebbene siano comunemente utilizzati nelle aziende tecnologiche e nelle startup, anche altri settori come quello sanitario, dell'istruzione e finanziario hanno adottato gli OKR per stimolare le prestazioni e la crescita.

3. Quali funzionalità/funzioni dovrei cercare in un software OKR?

Quando scegli un software OKR, considera funzionalità quali la definizione e il monitoraggio degli obiettivi, la visualizzazione dei progressi, le capacità di integrazione con altri strumenti (come i software di project management) e la facilità d'uso. Assicurati che il software sia in linea con le esigenze e gli obiettivi specifici della tua organizzazione.

4. Qual è la differenza tra OKR e Balanced Scorecard (BSC)?

Nel confronto tra OKR e Balanced Scorecard, gli OKR si concentrano su risultati specifici e misurabili per promuovere l'innovazione, mentre le Balanced Scorecard allineano le attività aziendali alla strategia organizzativa, utilizzando una combinazione di metriche di performance per ottenere una visione completa.