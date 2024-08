10 Migliori strumenti di scraping web nel 2024

Vi siete mai chiesti come le aziende raccolgano grandi quantità di dati per le ricerche di mercato, il monitoraggio dei prezzi, l'analisi del sentiment e la generazione di lead?

La risposta è "web scraping". Gli strumenti di web scraping estraggono i dati dai canali digitali e li trasformano in informazioni di facile lettura che possono essere analizzate e manipolate. Le aziende dipendono da queste informazioni per traguardare potenziali clienti e clienti con messaggi pertinenti.

Ma il web scraping non è sempre facile. I siti web adottano sempre più spesso sofisticate misure anti-scraping per bloccare l'estrazione dei dati. Ecco perché è necessario lo strumento giusto per questo lavoro.

nota: assicuratevi di seguire le best practice e di rispettare tutte le leggi locali che regolano l'uso dei dati. Utilizzate il web scraping per le giuste ragioni e rendete Internet un luogo meno pieno di spam per tutti noi **_

Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di web scraping, ciascuno con i suoi punti di forza e di debolezza, in modo che possiate trovare quello più adatto alle vostre esigenze. 🚀

Cosa cercare in uno strumento di scraping web?

I migliori strumenti di web scraping devono essere in grado di adattarsi a un panorama digitale in costante evoluzione. Ma prima di passare all'elenco dei 10 migliori, ecco alcune funzionalità/funzione chiave da ricercare:

Facilità d'uso

No-code o visual scraping : Gli strumenti che offrono interfacce intuitive per ottenere i dati estratti sono più adatti ai principianti e agli utenti non tecnici

: Gli strumenti che offrono interfacce intuitive per ottenere i dati estratti sono più adatti ai principianti e agli utenti non tecnici Basso codice: Gli utenti avanzati, invece, potrebbero preferire i framework che consentono una configurazione flessibile del web scraper e offrono la personalizzazione delle API dello scraper attraverso la codifica

Versatilità

Statico o dinamico : Lo strumento deve essere in grado di gestire siti web costruiti con JavaScript o AJAX, dove il contenuto viene caricato dinamicamente

: Lo strumento deve essere in grado di gestire siti web costruiti con JavaScript o AJAX, dove il contenuto viene caricato dinamicamente Estrazione della struttura dei dati: Deve essere in grado di estrarre i dati in un formato Excel strutturato, come CSV, o semplicemente in HTML

Scalabilità e prestazioni

Servizi cloud : Gli strumenti di data scraping basati su cloud offrono una solida infrastruttura e scalabilità per progetti su larga scala

: Gli strumenti di data scraping basati su cloud offrono una solida infrastruttura e scalabilità per progetti su larga scala Multi-threading o concurrency: Lo strumento deve essere in grado di eseguire lo scraping di più pagine contemporaneamente per un'acquisizione più rapida dei dati

Elaborazione e spazio di archiviazione dei dati

L'estrazione dei dati corretti è solo metà della battaglia. Gli strumenti che offrono funzionalità di pulizia, trasformazione e strutturazione dei dati sono inestimabili

Le piattaforme che offrono archiviazione cloud consentono di archiviare online tutti i dati provenienti dagli strumenti di web scraping. Ciò consente di accedere ai dati da remoto e di ridurre i costi dello spazio di archiviazione dei dati

Altre considerazioni

Rotazione IP e supporto proxy : Per evitare il blocco dei siti web, utilizzare strumenti che offrono la rotazione degli indirizzi IP

: Per evitare il blocco dei siti web, utilizzare strumenti che offrono la rotazione degli indirizzi IP Browser senza testa : Si tratta di browser senza interfaccia grafica che consentono di emulare e automatizzare le interazioni con le pagine web

: Si tratta di browser senza interfaccia grafica che consentono di emulare e automatizzare le interazioni con le pagine web Integrazione di apprendimento automatico e IA : Strumenti che incorporano l'IA possono identificare automaticamente i punti di dati e affinare le strategie di scraping

: Strumenti che incorporano l'IA possono identificare automaticamente i punti di dati e affinare le strategie di scraping Assistenza : Un ottimo supporto clienti è fondamentale durante l'onboarding, la formazione degli utenti e la manutenzione continua

: Un ottimo supporto clienti è fondamentale durante l'onboarding, la formazione degli utenti e la manutenzione continua Integrazione dei database: Gli strumenti che offrono integrazioni tramite API aiutano i data scientist a visualizzare e costruire modelli di dati con i loro database

Oltre a queste funzioni di base, sono necessarie altre funzionalità/funzioni, come l'accesso alle API e le capacità di pianificazione, visualizzazione dei dati le opzioni e le integrazioni con altre piattaforme possono aiutare a semplificare il flusso di lavoro.

I 10 migliori strumenti di scraping web da usare nel 2024

Ora che abbiamo esaminato i requisiti di tabella di uno strumento di scraping web, diamo un'occhiata ai 10 migliori strumenti di scraping web del 2024.

1. Importazione.io

via Importazione.io La mancanza di competenze in materia di codice non è un problema con questo strumento. L'interfaccia point-and-click di Import.io consente di estrarre rapidamente i dati di cui si ha bisogno. Basta dire cosa si vuole (prezzi dei prodotti, maniglie dei social media, ecc.) e lo strumento estrae le informazioni in un formato ordinato e strutturato.

Essendo uno dei migliori strumenti di scraper web, Import.io si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di business intelligence, piattaforme di analisi di marketing e sistemi CRM. In questo modo i dati scraped sono facilmente accessibili ovunque siano necessari.

Ma Import.io fa molto di più che estrarre dati. Può tracciare lo stato di scraping, monitorare l'esito positivo e programmare l'aggiornamento automatico dei dati.

Le migliori funzionalità di Import.io

Identificare e catturare informazioni con funzioni point-and-click di facile utilizzo, senza dover scrivere codici complessi

Integrazione delle piattaforme di analisi e delle applicazioni aziendali più diffuse tramite API

Esportazione dei dati in vari formati, tra cui CSV, JSON e XML, per ulteriori analisi con gli strumenti preferiti

Programmare l'estrazione dei dati tramite una semplice chiamata API per mantenere i dati costantemente aggiornati con flussi di lavoro automatizzati

Limiti di Import.io:

Mentre Import.io eccelle nella gestione dei dati strutturati, i siti web altamente dinamici o complessi che utilizzano AJAX o JavaScript possono richiedere tecniche di scraping più avanzate

I modelli di prezzo basati sul volume dei dati e sulle funzionalità/funzione possono diventare costosi per le aziende con estese esigenze di dati

Prezzi di Import.io

Starter : $399/mese

: $399/mese Standard : $599/mese

: $599/mese Avanzato : $1099/mese

: $1099/mese Personalizzato: Prezzo personalizzato

Import.io valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Capterra: Non abbastanza recensioni

2. Mozenda

via Mozenda Mozenda è un popolare strumento di scraping del web che rende facile e veloce l'estrazione di dati anche complessi dai siti web. Offre un'interfaccia user-friendly, un ampio intervallo di funzionalità/funzione e potenti capacità di scraping.

Consente di creare funzionalità di scraping a livello locale e di eseguire i processi di scraping nel cloud. Questa architettura consente la scalabilità e l'integrazione on-demand con le applicazioni analitiche e aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mozenda

Compilazione di moduli web e invio automatico di query utilizzando input statici o dinamici con la funzionalità/funzione di automazione web

Utilizzare funzionalità aggiuntive che consentono il recupero di immagini, il monitoraggio della cronologia, la gestione delle attività, la diffusione dei dati, la precompilazione dei campi, l'estrazione dei dati e gli aggiornamenti in tempo reale

Scrape di dati da layout di pagine web complesse, elenchi e categorie annidate

Limiti di Mozenda

L'opzione di prova gratuita ha funzionalità/funzione limitate

Prezzi di Mozenda

versione di prova gratuita : Semplificata

Semplificata Standard : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Aziendale : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Azienda: Prezzi personalizzati

Mozenda valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. ScrapeHero

via ScrapeHero Questo conveniente scraper web è in grado di estrarre dati dai siti web, creare API e analizzare i dati, il che lo rende una buona opzione per le aziende di tutte le dimensioni.

ScrapeHero è anche in grado di gestire siti JavaScript complessi, codici CAPTCHA e persino blacklist IP con il suo software e l'uso di proxy.

ScrapeHero è particolarmente utile per progetti sensibili al tempo e all'analisi. I dati raccolti includono marchi globali in molti settori e milioni di posizioni PoI (Point of Interest).

Le migliori funzionalità/funzione di ScrapeHero

Integrare i dati provenienti da siti web che non offrono API e da API con limiti di frequenza o di dati con API personalizzate in tempo reale

Analizzare i dati raccolti con gli scraper web con IA personalizzate attraverso soluzioni di machine learning (ML) e di elaborazione del linguaggio naturale (NLP)

Mantenere la qualità e la coerenza dei dati utilizzando metodi di QA manuali e automatizzati che impiegano IA e ML

Eseguire lo scraping di siti web dinamici e di pagine complesse basate su JavaScript e AJAX senza essere bloccati da CAPTCHA e blacklist IP

Limiti di ScrapeHero

Non esiste una versione gratuita

Solo il piano Enterprise Premium dispone di risorse di supporto dedicate

Prezzi di ScrapeHero

Su richiesta : $550+/per sito web per aggiornamento

: $550+/per sito web per aggiornamento Aziendale : $199+/mese per sito web

: $199+/mese per sito web Azienda Basic : $1500+/mese

: $1500+/mese Azienda Premium: $8000+/mese

Valutazioni e recensioni di ScrapeHero

G2 : 4.7/5 (50+ recensioni)

: 4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Robot Web

via Robot Web Web Robots offre servizi di scraping web completamente gestiti. Lo strumento crea, esegue e mantiene i robot che effettuano il crawling del Web, effettuando lo scraping dei dati per le vostre esigenze.

I progetti con requisiti di scraping web unici trarranno vantaggio dall'ambiente di sviluppo integrato (IDE) offerto come parte della piattaforma SaaS di Web Robots. La piattaforma supporta JavaScript e jQuery, in modo che possiate creare i vostri robot.

Inoltre, un'estensione gratuita per i browser Chrome ed Edge consente di estrarre i dati direttamente in file Excel o CSV. Pur essendo uno strumento gratuito, richiede un'operazione manuale sulla pagina desiderata. Questa opzione è ottima per attività di base come il monitoraggio dei prezzi o la ricerca universitaria.

le migliori funzionalità/funzione di #### Web Robots

Analizzare i dati raccolti grazie all'integrazione del servizio di web scraping con i vostri database

Limiti di Web Robots

Supporta solo i browser Chrome ed Edge

Prezzi di Web Robots

Estrazione una tantum : $399/sorgente

: $399/sorgente Estrazione periodica dei dati : $99/mese/sorgente

: $99/mese/sorgente Piano Enterprise Piano: Prezzo personalizzato

Web Robots valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Estrattore di contenuti web

via Estrattore di contenuti Web Grazie all'opzione di acquisto una tantum, questo strumento è ideale per le aziende con esigenze di scraping di dati limitate. Web Content Extractor offre anche diversi livelli di piani proxy a prezzi accessibili per coloro le cui esigenze di scraping potrebbero far scattare liste nere di IP o limiti di frequenza.

Questo software di scraping web di facile utilizzo consente agli utenti di estrarre dati da qualsiasi sito web senza scrivere una sola riga di codice.

le migliori funzionalità/funzione di #### Web Content Extractor

Utilizzo di piani proxy convenienti e basati sull'utilizzo

Esportazione dei dati in file CSV, testo, HTML, XML, JSON, SQL, MySQL ed Excel

Estrazione di dati da più siti web senza innescare misure anti-scraping, grazie alla rotazione automatica del proxy, che ruota il vostro indirizzo IP per ogni richiesta

Estrazione rapida ed efficiente dei dati con il crawler web multi-thread

Configurazione semplice grazie a una procedura guidata per l'utente

limiti di #### Web Content Extractor

Adatto solo per semplici operazioni di scraping dei dati

Prezzi dell'estrattore di contenuti web

Versione di prova gratuita

Acquisto una tantum: $70

Web Content Extractor valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Apify

via Apificare Cercate una soluzione end-to-end per lo scraping e l'automazione dei dati? Apify è una piattaforma completa per il web scraping, la raccolta di dati web e l'automazione. Consente di costruire crawler web scalabili, di distribuirli e di monitorare le loro attività di scraping.

Avete il vostro codice di scraper web? Apify vi permette di distribuirlo come "attore", una microapp senza server facile da eseguire, condividere e integrare.

È anche possibile archiviare i dati estratti sul cloud per renderli accessibili da qualsiasi luogo utilizzando Apify Storage.

Le migliori funzionalità/funzione di Apify

Evitate di essere bloccati durante lo scraping di siti web con la gestione dei proxy da un pool di centri dati e proxy residenziali

Addestrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i contenuti dei testi estratti con gli strumenti di scraping del web

Utilizzo di oltre 1.600 scraper precostituiti per progetti di web scraping o automazione disponibili su Apify Store

Supporto allo sviluppo con la libreria di scraping web open-source di Apify chiamata Crawlee o con l'SDK Python di Apify

Limiti di Apify

L'implementazione può essere una sfida per gli utenti senza competenze tecniche

Prezzi di Apify

**Gratuito

Starter : $49/mese

: $49/mese Scala : $499/mese

: $499/mese Business : $999/mese

: $999/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Apify

G2 : 4.8/5 (100+ recensioni)

: 4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

7. Professionisti dello scraping

via Scraping Pro Presente sul mercato dei servizi di scraping web da oltre 15 anni, Scraping Pros offre solidi servizi di scraping e pulizia dei dati. Una volta terminato il processo di scraping, il servizio di pulizia può post-elaborare i dati, trasformando i dati web grezzi in informazioni utilizzabili.

Scraping Pros mette al primo posto la sicurezza e la conformità dei dati. Mette attivamente in sicurezza i vostri dati e mantiene la conformità legale durante le vostre operazioni.

Gli utenti sperimentano una qualità dei dati costante, un'elevata precisione, una consegna tempestiva e la garanzia delle prestazioni, come indicato negli SLA dello strumento.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Scraping Pro

Assicuratevi in prima persona la qualità dei web scrapers con personalizzazioni illimitate e campioni di dati gratis

Scalare senza problemi le operazioni di scraping del web con la crescita dell'azienda

Gestione del progetto con un account manager dedicato

limiti di #### Scraping Pros

I piani di livello inferiore supportano solo i tipi di file CSV e JSON

I prezzi possono diventare costosi per le funzionalità/funzione aggiuntive

Prezzi di Scraping Pros

Essenziale : Parte da $450/mese

: Parte da $450/mese Pro : A partire da $1000/mese

: A partire da $1000/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Scraping Pros valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Prezzo

via Prezzo Gli strumenti di scraping dei dati di Priceva sono specializzati nel monitoraggio dei prezzi dei concorrenti. L'IA tiene traccia dei concorrenti nei principali mercati, fornendo informazioni in tempo reale per i vostri clienti ottimizzazione del sito web esigenze.

Lo strumento consente di gestire i siti web dei vostri clienti, impostando avvisi personalizzati, analizzando i dati con facilità e ottimizzando i prezzi da una dashboard intuitiva e completa. Questo garantisce il rispetto della politica dei prezzi minimi pubblicizzati (Mappa).

Le migliori funzionalità/funzioni di Priceva

Monitorate i prezzi utilizzando i servizi di monitoraggio dei prezzi di Priceva

Utilizzare lo strumento di repricing automatico per impostare formule definite dall'utente

Raccogliere dati aggiuntivi, come promozioni, scorte e costi di spedizione

Visualizzare i dati ricercati in un colpo d'occhio, grazie a una dashboard personalizzabile

Limiti di Priceva

Lavora solo per il monitoraggio dei prezzi. Da fare non offre altri servizi di scraping del web

Da fare non offre analisi dei canali, previsioni o piani di scenario

Prezzi di Priceva

Starter: Free

Free Business : $99/mese

: $99/mese Pro : $199/mese

: $199/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Priceva

9. NetNut

via NetNut NetNut è un provider di proxy che offre strumenti di scraping per SERP e siti di social media. Si procura gli IP direttamente dagli ISP di tutto il mondo, eliminando così i principali colli di bottiglia nella gestione di attività su larga scala. È possibile utilizzare la rotazione degli IP e cambiare server automaticamente per evitare l'inserimento nella blacklist di IP o posizioni.

Questo vi aiuta a gestire più attività di scraping, ad accedere a dati rilevanti per la posizione dell'attività e a garantire l'anonimato per le vostre attività di scraping del web.

Funzionalità/funzione migliori di NetNut

Scegliete il piano migliore tra un ampio intervallo di opzioni per varie categorie di servizi

Sfruttare un intervallo esteso di indirizzi IP e server in tutto il mondo

Utilizzo di API per lo scraping delle SERP e di strumenti per lo scraping dei social media con scraping di dati in tempo reale e su richiesta

Limiti di NetNut

Nessun supporto SOCKS5 per l'impostazione della posizione virtuale

Gli utenti hanno segnalato la mancanza di un'adeguata formazione e onboarding

Prezzi di NetNut

Starter: $300/mese (piano da 20GB)

$300/mese (piano da 20GB) Avanzato: $600/mese (piano da 50GB)

$600/mese (piano da 50GB) Produzione : $800/mese (piano da 100GB)

: $800/mese (piano da 100GB) Semi - Pro : $1625/mese (piano da 250GB)

- : $1625/mese (piano da 250GB) Professionale : $2500/mese (piano da 500GB)

: $2500/mese (piano da 500GB) Master: $4000/mese (piano da 1TB)

Valutazioni e recensioni di NetNut

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Dati luminosi

via Dati luminosi Bright Data offre proxy, servizi di dati web e un intervallo di IP residenziali provenienti da reti P2P. Sono disponibili anche IP provenienti direttamente dagli ISP di tutto il mondo per offrire maggiore affidabilità.

Lo strumento mette a disposizione degli utenti anche impostazioni di dati precompilate dove mappatura del sito e lo sblocco del sito web sono già stati terminati. Questo riduce notevolmente i costi di raccolta dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Bright Data

Connessione di framework di automazione come Puppeteer, Playwright o Selenium al browser di scraping di Bright Data per lo sblocco automatico dei siti web

Costruire scraper web in cima all'infrastruttura proxy di sblocco di Bright Data utilizzando l'IDE Web Scraper

Limiti di Bright Data

Gli utenti non tecnici riferiscono di una leggera curva di apprendimento

È una delle piattaforme di scraping web più costose

Prezzi di Bright Data

$$$a consumo

Micro – Package : $10/mese

– : $10/mese Crescita : $500/mese

: $500/mese Business : $1000/mese

: $1000/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Bright Data

G2 : 4.6/5 (150+ recensioni)

: 4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 50 recensioni)

