i 15 migliori strumenti di cattura dello schermo per il lavoro nel 2025

Vuoi condividere un'idea brillante con il tuo team? Un breve video o uno screenshot possono dire più di mille parole.

Ecco perché gli strumenti di cattura dello schermo stanno diventando essenziali per i moderni ambienti di lavoro. Questi pratici strumenti aiutano i team a comunicare in modo chiaro, creare contenuti coinvolgenti e condividere le conoscenze in modo efficiente.

Le aziende utilizzano software per video tutorial per formare i dipendenti, fornire assistenza ai clienti e aumentare la produttività. Team di diversi settori, tra cui istruzione, marketing, gaming e molti altri, si affidano a questi strumenti per creare contenuti chiari e coinvolgenti che trasmettono il messaggio desiderato.

Sei pronto a scegliere lo strumento di cattura schermo più adatto alle tue esigenze? Abbiamo raccolto i migliori strumenti per semplificare il tuo lavoro.

Ecco un elenco di strumenti di cattura schermo selezionati che puoi utilizzare:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Privati, piccole imprese, agenzie e aziende che necessitano di funzionalità complete per la pianificazione, la gestione delle attività e la collaborazione in team, con registrazione dello schermo integrata Gestione delle attività, documentazione, collaborazione in team, registrazione dello schermo, assistenza IA, integrazioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Snagit Professionisti e docenti che necessitano di strumenti precisi per l'acquisizione di immagini, l'annotazione e la documentazione Acquisizione di immagini/video, annotazioni, modelli, scorrimento panoramico, estrazione di testo Nessun piano gratuito; il piano a pagamento costa 62,99 $ (una tantum) Loom Team remoti, docenti e autori che si affidano alla comunicazione video asincrona e alle guide dettagliate Registrazione dello schermo + webcam, messaggi video, approfondimenti sul coinvolgimento, trascrizione, integrazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $12,50/utente/mese Camtasia Docenti, formatori e autori di contenuti che producono video tutorial raffinati e di alta qualità Registrazione dello schermo + webcam, editor integrato, animazioni, modelli, effetti cursore Nessun piano gratuito; il piano a pagamento costa 179,99 $ (una tantum) ShareX Sviluppatori, designer e utenti esperti alla ricerca di uno strumento di cattura schermo gratuito, personalizzabile e open source Cattura a schermo intero/finestra/area, GIF, cattura a scorrimento, flussi di lavoro personalizzati, OCR, caricamento su oltre 80 destinazioni Free Lightshot Utenti che necessitano di screenshot veloci e semplici con funzionalità di modifica di base e condivisione immediata Interfaccia semplice, caricamento immediato, modifiche di base, condivisione di URL Free Strumento di cattura schermo di Windows Utenti Windows che desiderano una soluzione rapida e integrata per screenshot e annotazioni di base Ritaglio libero/rettangolare/a schermo intero, annotazioni, salvataggio/condivisione Gratis (integrato in Windows) ScreenRec Privati e professionisti alla ricerca di soluzioni leggere e incentrate sulla privacy per la registrazione dello schermo e della webcam Registrazione illimitata, link di condivisione privati, analisi, spazio di archiviazione crittografato Free Nimbus Capture Marketer, team e utenti che utilizzano principalmente il browser e hanno bisogno di registrare rapidamente lo schermo con annotazioni Screenshot, acquisizione video, annotazioni, integrazioni (Slack, Google Drive), gestione delle attività Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4 $/utente/mese Awesome Screenshot Utenti Chrome che desiderano uno strumento semplice e integrato per catturare schermate e aggiungere annotazioni all'interno del browser Screenshot, sfocatura, ritaglio, annotazioni, registrazione video, integrazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese Movavi Screen Recorder Professionisti indipendenti e autori alla ricerca di strumenti semplici per registrare video con funzioni di modifica e pianificazione Registrazioni programmate, strumenti di disegno, sovrapposizione webcam, acquisizione audio, opzioni di esportazione Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 42,95 $/anno Greenshot Utenti Windows che preferiscono strumenti di cattura schermo leggeri e minimali per l'uso quotidiano Cattura di una regione/finestra/schermo intero, annotazioni, esportazione rapida Gratis (Windows); 1,99 $ (Mac) PicPick Designer, autori di contenuti e professionisti del marketing che necessitano di immagini accurate con strumenti di modifica e misurazione Righello pixel, selettore di colori, goniometro, cattura schermo, editor di immagini Gratuito per uso personale; piani a pagamento a partire da 29,99 $ (a vita) Zight (precedentemente CloudApp) Team e aziende ibridi che necessitano di una comunicazione visiva rapida tramite video, GIF o screenshot Registrazione dello schermo/webcam, GIF, annotazioni, condivisione di link, analisi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $9,95/utente/mese Screenpresso Utenti che creano documentazione o report e necessitano di uno strumento di cattura dello schermo portatile con organizzazione dei file Screenshot + video, editor, generatore di documenti, cronologia file, tasti di scelta rapida Piano Free disponibile; il piano a pagamento costa 29,99 $ (una tantum)

Cosa cercare in uno strumento di cattura dello schermo?

Quando si sceglie uno strumento di cattura dello schermo, le funzionalità/funzioni chiave distinguono i registratori di base da quelli che creano contenuti davvero preziosi.

Flessibilità di registrazione : scegli uno strumento che ti consenta di catturare l'intero schermo, una finestra specifica o un'area personalizzata, ideale per tutorial, demo o segnalazioni di bug

Controllo della qualità video : scegli un registratore con impostazioni di risoluzione regolabili. Utilizza una qualità elevata per una maggiore nitidezza o una qualità inferiore per file di dimensioni più piccole

Strumenti di modifica intelligenti : cerca funzionalità/funzioni quali ritaglio, zoom, effetti cursore e annotazioni di testo per evidenziare i punti chiave

Condivisione senza interruzioni : scegli strumenti che salvano in formati standard, caricano sul cloud, generano link e offrono impostazioni di autorizzazione

Collaborazione in team : assicurati che lo strumento supporti commenti nei video, thread di feedback, cronologia delle versioni, librerie condivise e accesso sicuro

Interfaccia intuitiva : seleziona un registratore facile da usare con un layout pulito e tasti di scelta rapida, senza bisogno di manuali

Supporto multipiattaforma : assicurati che funzioni correttamente su tutti i sistemi operativi utilizzati dal tuo team, specialmente in ambienti con dispositivi misti

Rapporto qualità-prezzo: valuta attentamente i prezzi. Le versioni gratuite potrebbero limitare le funzionalità/funzioni, mentre i piani a pagamento dovrebbero offrire ciò di cui hai bisogno

🧠 Curiosità: Lo Strumento di cattura originale è stato introdotto in Windows Vista nel 2005, ma è stato quasi sostituito più volte, fino a quando Windows 11 lo ha combinato con Snip & Sketch per creare un nuovo Strumento di cattura unificato. Nonostante la sua semplicità, milioni di persone lo utilizzano ancora ogni giorno per creare screenshot rapidi.

Perché a volte le parole non bastano: gli strumenti di cattura dello schermo ti consentono di mostrare esattamente ciò che intendi. Che si tratti di un bug, di un vanto o di un tutorial, uno scatto vale più di mille Slack!

Sfoglia i diversi strumenti di cattura dello schermo più adatti alle tue esigenze.

1. ClickUp (Ideale per il project management con registrazione dello schermo integrata)

Nel caos dei flussi di lavoro moderni, dove un singolo dettaglio trascurato può compromettere un intero sprint, la chiarezza non è un lusso, ma una questione di sopravvivenza.

Ecco perché ClickUp è la scelta perfetta.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina project management, documenti e comunicazione del team, tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

Quando devi mostrare rapidamente a qualcuno come fare qualcosa, digitare istruzioni passo dopo passo può richiedere tempo prezioso. È qui che entra in gioco ClickUp Clips: un registratore di schermo nativo che risiede direttamente all'interno dell'area di lavoro di project management.

Cattura tutto con ClickUp Con un solo clic, condividi registrazioni dello schermo in documenti, chat e incorporale nelle attività con ClickUp Clips

Lo strumento di registrazione integrato semplifica l'acquisizione dell'intero schermo o solo di una finestra specifica. Puoi aggiungere filmati dalla webcam e narrazioni vocali per rendere le tue spiegazioni cristalline.

Ogni clip registrata, che si tratti di un commento, un'attività o un documento, viene immediatamente salvata nell'Hub clip, in modo che tutto sia ben organizzato e facile da trovare.

Commenta, dai feedback o fai domande su qualsiasi momento della registrazione dello schermo con ClickUp Clips

I thread di commenti trasformano i feedback sparsi in discussioni mirate. Quando qualcuno guarda la registrazione dello schermo, può mettere in pausa in momenti specifici e lasciare commenti con indicazione dell'ora.

Il collegamento delle attività aiuta a connettere le registrazioni dello schermo agli elementi di lavoro correlati. Supponiamo che tu abbia registrato un bug: puoi collegarlo direttamente all'attività di sviluppo in cui verrà risolto.

Ottieni ClickUp AI Notetaker per trascrivere riunioni, creare attività ed elementi di azione e delegare il lavoro

Ti stai chiedendo come prendere note da un video? ClickUp Brain trascriverà automaticamente ogni clip per te.

Devi spiegare qualcosa in diretta durante una chiamata? Il Notetaker IA di ClickUp lavora al tuo fianco per registrare le tue riunioni. Quando presenti processi complessi o condividi aggiornamenti sui progetti, l'IA può generare automaticamente riepiloghi/riassunti e azioni da intraprendere dalle tue riunioni video.

ClickUp Brain va oltre la semplice presa di appunti. Ti aiuta a organizzare e taggare le tue registrazioni, rendendole più facili da trovare in seguito. Inoltre, puoi utilizzare il linguaggio naturale per cercare nella tua libreria video e individuare rapidamente informazioni specifiche.

Guarda questo breve video tutorial per vedere queste funzionalità/funzioni in azione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Compila i campi personalizzati con riepiloghi delle attività, aggiornamenti dei progetti, analisi dei dati aziendali o opinioni dei clienti

Converti le note delle riunioni in piani di progetto dettagliati con la creazione di attività basata sull'IA

Ottieni informazioni dettagliate sullo stato dei progetti con riepiloghi/riassunti generati istantaneamente dall'IA

Mappa i programmi delle riunioni sul Calendario ClickUp AI

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni un po' eccessive all'inizio

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius recita:

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato dei miei sprint, l'avanzamento delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

2. Snagit (ideale per acquisire e modificare screenshot dettagliati)

tramite Snagit

Snagit è un potente strumento per chiunque abbia bisogno di qualcosa di più di uno screenshot di base. È progettato per i professionisti che desiderano catturare immagini dettagliate e spiegare le idee in modo chiaro senza inutili perdite di tempo.

Puoi acquisire schermate a scorrimento, catturare aree specifiche e persino estrarre testo direttamente dalle immagini. I suoi strumenti di modifica intelligenti ti consentono di contrassegnare istantaneamente gli screenshot con frecce, didascalie o guide passo passo. L'interfaccia è pulita, veloce e intuitiva, rendendo semplicissimo organizzare e condividere ciò che hai catturato.

Funzionalità/funzioni principali di Snagit

Registra video dello schermo con webcam e audio

Cattura ampie aree di scorrimento orizzontale

Usa modelli drag-and-drop per creare guide visive

Condividi direttamente su Slack, Google Drive e Dropbox

Limiti di Snagit

Strumento a pagamento con licenza una tantum, che potrebbe non essere adatto agli utenti occasionali o sporadici alla ricerca di una soluzione gratuita

Prezzi di Snagit

Una tantum: 62,99 $

Valutazioni e recensioni di Snagit

G2: 4,7/5 (oltre 5.520 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 494 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Snagit?

Una recensione di Capterra dice:

Ho scoperto SnagIt mentre lavoravo in un'altra azienda circa 10 anni fa e mi sono assicurato che fosse disponibile per me nelle mie posizioni successive. Ho anche acquistato la mia versione per uso domestico. È l'unico programma per la cattura dello schermo IMO. Niente altro è paragonabile.

Ho scoperto SnagIt mentre lavoravo in un'altra azienda circa 10 anni fa e mi sono assicurato che fosse disponibile per me nelle mie posizioni successive. Ho anche acquistato la mia versione per uso domestico. È l'unico programma per la cattura dello schermo IMO. Niente altro è paragonabile.

3. Loom (Ideale per la comunicazione video asincrona)

tramite Loom

Loom è lo strumento ideale per chiunque sia stanco di riunioni interminabili e lunghe email. Ti consente di registrare rapidamente lo schermo, la voce e il volto per spiegare idee, esaminare file o fornire feedback, senza bisogno di sincronizzare i calendari.

Ti stai chiedendo come usare Loom? Basta cliccare sul pulsante di registrazione, catturare lo schermo e la webcam e, una volta terminato, il video è immediatamente pronto. Il link viene automaticamente copiato negli appunti in modo da poterlo condividere in pochi secondi.

È perfetto per aggiornamenti del team, guide dettagliate di progettazione o video di onboarding. Nessun download, nessuna complicazione. Basta registrare e inviare.

Funzionalità/funzioni principali di Loom

Registra istantaneamente in HD con webcam, microfono e schermo

Rimuovi le parole di riempimento e genera riassunti automatici con Loom IA

Consenti agli spettatori di reagire con commenti ed emoji sulla sequenza del video

Usa gli strumenti di disegno e di evidenziazione con il mouse durante la registrazione

Tieni traccia di chi ha visualizzato il tuo video e per quanto tempo

Limiti di Loom

Alcuni utenti potrebbero ritenere che le opzioni di modifica siano basilari rispetto agli strumenti avanzati di produzione video

Prezzi di Loom

Starter: Gratis

Business: 15 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Business+ IA: 20 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Loom

G2: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Loom?

Una recensione su G2 dice:

Loom è incredibilmente facile da usare e fornisce tutto il necessario per iniziare a registrare le tue idee da condividere con il tuo team, risparmiando tempo nel processo. Hai mai pensato: "Questa riunione avrebbe potuto essere un'email"? Con Loom, puoi evitare completamente questa situazione, poiché migliora notevolmente il lavoro asincrono. Adoro usarlo e mi affido ad esso quasi ogni settimana. Inoltre, con gli strumenti di IA che generano email, segnalazioni di bug, documentazione del codice e altro ancora, consente di risparmiare una notevole quantità di tempo.

Loom è incredibilmente facile da usare e fornisce tutto il necessario per iniziare a registrare le tue idee da condividere con il tuo team, risparmiando tempo nel processo. Hai mai pensato: "Questa riunione avrebbe potuto essere un'email"? Con Loom, puoi evitare completamente questa situazione, poiché migliora notevolmente il lavoro asincrono. Adoro usarlo e mi affido ad esso quasi ogni settimana. Inoltre, con gli strumenti di IA che generano email, segnalazioni di bug, documentazione del codice e altro ancora, consente di risparmiare una notevole quantità di tempo.

👀 Lo sapevi? Loom può trasformare automaticamente i primi secondi della tua registrazione in un'anteprima GIF animata. Quando è abilitata nelle impostazioni video, questa piccola miniatura in loop viene riprodotta al passaggio del mouse, offrendo agli spettatori un'anteprima rapida e accattivante, molto più invitante di un'immagine statica.

📖 Leggi anche: Come condividere una registrazione dello schermo

4. Camtasia (ideale per creare tutorial professionali e curati)

tramite Camtasia

Camtasia è la scelta ideale per chiunque desideri creare video tutorial chiari e professionali senza una curva di apprendimento ripida. È perfetto per educatori, formatori e professionisti del marketing che desiderano un maggiore controllo sui propri contenuti.

Puoi registrare l'intera presentazione e persino registrare te stesso mentre presenti un PowerPoint con facilità. La cattura della webcam integrata aiuta ad aggiungere un tocco personale e, una volta che il file video è pronto, puoi rifinirlo utilizzando l'editor della sequenza.

Funzionalità/funzioni principali di Camtasia

Importa e modifica file video, audio e immagini in un'unica sequenza

Scegli tra un ampio intervallo di risorse royalty-free incluse nel tuo piano

Usa annotazioni, effetti e transizioni con il drag-and-drop

Sfrutta elementi interattivi come quiz e hotspot cliccabili

Esporta video in diversi formati, incluso il caricamento diretto su YouTube o Vimeo

Limiti di Camtasia

Software più pesanti che richiedono maggiori risorse di sistema e spazio di archiviazione

Prezzi di Camtasia

Licenza perpetua: 299 $ (acquisto una tantum)

Camtasia Essentials (sottoscrizione annuale): 179,88 $

Camtasia Create (sottoscrizione annuale): 249 $

Camtasia Pro (sottoscrizione annuale): 499 $

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4,6/5 (oltre 1.560 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 440 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Camtasia?

Una recensione di Capterra dice:

Mi è piaciuto creare il mio corso video e ho utilizzato la maggior parte delle funzionalità di Camtasia e, nonostante avessi una memoria RAM di dimensioni molto ridotte, alla fine ho ottenuto un prodotto valido e fluido.

Mi è piaciuto creare il mio corso video e ho utilizzato la maggior parte delle funzionalità di Camtasia e, nonostante avessi una memoria RAM di dimensioni molto ridotte, alla fine ho ottenuto un prodotto valido e fluido.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di cattura schermo per registrazioni video

5. ShareX (Ideale per la cattura dello schermo open source e per utenti esperti)

tramite ShareX

ShareX è uno strumento open source per la cattura dello schermo creato per gli utenti che desiderano precisione e controllo. Consente di catturare qualsiasi cosa, da uno schermo intero a un'area personalizzata, persino pagine web a scorrimento.

Una delle sue funzionalità/funzioni principali è la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati che modificano, caricano e organizzano automaticamente le tue catture. Se stai cercando come registrare lo schermo di un browser, ShareX ti semplifica la vita: scegli la finestra del browser, premi "Registra" e il gioco è fatto.

Supporta la creazione di GIF, acquisizioni ritardate, OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e persino la selezione dei colori dello schermo.

Funzionalità/funzioni migliori di ShareX

Imposta tasti di scelta rapida personalizzabili per flussi di lavoro più veloci

Estrai testo dalle immagini utilizzando l'OCR integrato

Modifica le immagini con sfocature, frecce ed effetti utilizzando l'editor integrato

Carica automaticamente i file su oltre 80 destinazioni come Imgur o Google Drive

Limiti di ShareX

L'interfaccia può risultare complessa e intimidatoria per i principianti

Prezzi di ShareX

Gratis; donazioni ben accette

Valutazioni e recensioni di ShareX

G2: 4,8/5 (oltre 79 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 19 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ShareX?

Una recensione su G2 dice:

La cosa più utile di ShareX è sicuramente il facile accesso tramite tasti di scelta rapida, che puoi personalizzare in ogni aspetto e rendere un potente alleato per catturare lo schermo, una finestra o persino creare una GIF da condividere in seguito.

La cosa più utile di ShareX è sicuramente il facile accesso tramite tasti di scelta rapida, che puoi personalizzare in ogni aspetto e rendere un potente alleato per catturare lo schermo, una finestra o persino creare una GIF da condividere in seguito.

📮 Approfondimento ClickUp: I dati del sondaggio sull'efficacia delle riunioni condotto da ClickUp suggeriscono che quasi la metà di tutte le riunioni (46%) coinvolge solo 1-3 partecipanti. Sebbene queste riunioni più piccole possano essere più mirate, potrebbero essere sostituite da metodi di comunicazione più efficienti, come una migliore documentazione, aggiornamenti asincroni registrati o soluzioni di gestione delle conoscenze. I commenti assegnati nelle attività di ClickUp consentono di aggiungere contesto direttamente all'interno delle attività, condividere messaggi audio rapidi o registrare aggiornamenti video con ClickUp Clips, aiutando i team a risparmiare tempo prezioso e garantendo al contempo che le discussioni importanti continuino a svolgersi, senza perdite di tempo! 💫 Risultati reali: Team come Trinetrix stanno registrando una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni inutili grazie a ClickUp

6. Lightshot (ideale per screenshot rapidi e condivisione immediata)

tramite Lightshot

Lightshot è uno strumento leggero e intuitivo creato per screenshot rapidi e condivisione immediata. È perfetto quando hai solo bisogno di catturare qualcosa sullo schermo, contrassegnarlo rapidamente e inviarlo. Puoi selezionare qualsiasi area, aggiungere frecce, testo o evidenziazioni, quindi caricare lo screenshot con un solo clic per ottenere un link condivisibile.

È disponibile su tutte le piattaforme e, sebbene non sia un registratore a schermo intero come potrebbero aspettarsi gli utenti Mac, offre tutte le funzionalità di base con velocità e semplicità. Lightshot consente anche di cercare immagini simili online, il che è un vantaggio molto utile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lightshot

Cattura istantaneamente qualsiasi area selezionata dello schermo

Aggiungi annotazioni con strumenti integrati per testo, evidenziazioni e forme

Carica con un clic per ottenere un link condivisibile

Cerca immagini al contrario direttamente dal tuo screenshot

Limiti di Lightshot

Potrebbero mancare funzionalità/funzioni avanzate come la registrazione video o l'integrazione con il cloud

Prezzi di Lightshot

Free

Valutazioni e recensioni di Lightshot

G2: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 38 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lightshot?

Una recensione di Capterra dice:

Lightshot è uno strumento straordinario per acquisire screenshot. È possibile salvare lo screenshot acquisito o copiarlo negli appunti. È molto facile da usare e offre la flessibilità di acquisire una parte dello schermo invece che l'intero schermo.

Lightshot è uno strumento straordinario per acquisire screenshot. È possibile salvare lo screenshot acquisito o copiarlo negli appunti. È molto facile da usare e offre la flessibilità di acquisire una parte dello schermo invece che l'intero schermo.

7. Strumento di cattura di Windows (ideale per funzionalità di screenshot di base integrate)

tramite Microsoft

Windows Snipping Tool è una soluzione semplice e integrata che soddisfa le esigenze di screenshot di base senza richiedere download aggiuntivi. È ideale per catturare rapidamente una parte dello schermo, contrassegnarla e salvarla o condividerla.

Con i recenti aggiornamenti, funziona anche come software leggero per la registrazione dello schermo su cui gli utenti Windows possono fare affidamento, perfetto per tutorial rapidi o guide alle app. Puoi annotare ritagli, copiarli negli appunti o salvarli direttamente.

Funzionalità/funzioni principali di Windows Snipping Tool

Scegli tra diverse modalità di cattura: forma libera, rettangolare, finestra o schermo intero

Aggiungi annotazioni con strumenti di base come penna, evidenziatore e gomma

Registra lo schermo con audio (disponibile nelle versioni recenti)

Copia automaticamente le catture negli appunti per un accesso rapido

Limiti dello Strumento di cattura di Windows

Non dispone delle opzioni avanzate di modifica e condivisione presenti negli strumenti di terze parti

Prezzi di Windows Snipping Tool

Gratis con Windows

Valutazioni e recensioni di Windows Snipping Tool

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. ScreenRec (ideale per registrazioni dello schermo leggere con funzionalità/funzioni per la privacy)

tramite ScreenRec

ScreenRec è uno strumento pulito per acquisire screenshot e registrazioni dello schermo con pochi clic. Il registratore video dello schermo è progettato per gli utenti che desiderano velocità e semplicità senza sacrificare la qualità. Puoi registrare lo schermo, aggiungere una narrazione vocale e ottenere immediatamente un link condivisibile, senza caricamenti o tempi di attesa.

Se ti stai chiedendo come ritagliare una registrazione dello schermo, ScreenRec ti semplifica il lavoro fin dall'inizio, consentendoti di selezionare l'area esatta che desideri acquisire prima di iniziare. Inoltre, salva i tuoi contenuti in modo sicuro nel cloud con controlli integrati per la privacy.

Senza filigrane e senza limiti di tempo, questo strumento è ideale per demo rapide, tutorial o segnalazioni di bug.

Funzionalità/funzioni migliori di ScreenRec

Registra lo schermo con microfono e webcam opzionali

Genera link privati e condivisibili immediatamente dopo la registrazione

Archivia le registrazioni in modo sicuro nel cloud con controlli di accesso

Cattura senza filigrane o limiti di tempo

Limiti di ScreenRec

Strumenti di modifica limitati rispetto ai registratori di schermo IA più avanzati

Prezzi di ScreenRec

Free Forever

Pro: 9 $ al mese per utente

Premium: 95 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Prezzi in euro convertiti in USD*

Valutazioni e recensioni di ScreenRec

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ScreenRec?

Una recensione su G2 dice:

Si tratta di un registratore dello schermo leggero, gratuito e facile da usare. Con l'aiuto di Screenrec, puoi registrare lo schermo e persino fare uno screenshot dello stesso. Oltre alla registrazione dello schermo, puoi registrare la tua voce con un microfono. Inoltre, puoi caricare in modo sicuro i tuoi video sul cloud.

Si tratta di un registratore di schermo leggero, gratuito e facile da usare. Con l'aiuto di Screenrec, puoi registrare lo schermo e persino fare uno screenshot dello stesso. Oltre alla registrazione dello schermo, puoi registrare la tua voce con un microfono. Inoltre, puoi caricare in modo sicuro i tuoi video sul cloud.

9. Fusebase Capture (ideale per catturare schermate con annotazioni tramite browser)

via Fusebase

Fusebase (precedentemente Nimbus) Capture è uno strumento versatile creato per chi trascorre la maggior parte del tempo sul browser. Consente di acquisire screenshot o registrare video direttamente dallo schermo e dalle schede del browser. È possibile aggiungere annotazioni, evidenziare aree chiave e persino sfocare le informazioni sensibili prima della condivisione.

Parte della suite di produttività Fusebase, l'estensione per browser Capture è particolarmente utile per i team che necessitano di un feedback visivo chiaro. Con funzionalità/funzioni progettate per supportare la collaborazione sul posto di lavoro, Capture consente di condividere istantaneamente link, organizzare i contenuti in cartelle e mantenere tutti sulla stessa pagina.

Puoi catturare intere pagine web, ritagliare le registrazioni e salvarle nel cloud.

Fusebase Capture: migliori funzionalità/funzioni

Cattura pagine web complete, sezioni visibili o aree personalizzate

Registra lo schermo o la scheda del browser con il supporto di webcam e microfono

Aggiungi annotazioni utilizzando strumenti come frecce, caselle di testo e sfocatura

Organizza le catture in cartelle con la sincronizzazione cloud

Limiti di Fusebase Capture

L'interfaccia può sembrare disordinata a causa delle numerose funzionalità/funzioni per gli utenti di base

Prezzi di Fusebase Capture

Gratis con la piattaforma Fusebase

Fusebase Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 26 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fusebase Capture?

Una recensione su G2 dice:

L'interfaccia intuitiva e le solide funzionalità/funzioni di cattura dello schermo di Capture hanno rivoluzionato il lavoro del nostro team di marketing. La possibilità di acquisire, annotare e condividere screenshot senza sforzo ha migliorato la nostra comunicazione e collaborazione durante le discussioni sui progetti.

L'interfaccia intuitiva e le solide funzionalità/funzioni di cattura dello schermo di Capture hanno rivoluzionato il lavoro del nostro team di marketing. La possibilità di acquisire, annotare e condividere screenshot senza sforzo ha migliorato la nostra comunicazione e collaborazione durante le discussioni sui progetti.

10. Awesome Screenshot (ideale per gli utenti Chrome che desiderano catturare immagini nel browser)

tramite Awesome Screenshot

Awesome Screenshot funziona per gli utenti Chrome che desiderano immagini potenti nel browser senza uscire dalle schede. Cattura pagine complete, schermate intere, una finestra specifica o un'area personalizzata, il tutto con un solo clic.

Puoi registrare contemporaneamente lo schermo e la webcam, scegliendo tra i formati MP4 o WebM, e annotare istantaneamente screenshot o video.

La condivisione è semplice, con caricamenti sul cloud o collegamenti diretti, oltre a integrazioni con Slack, Trello, Jira e Asana. Inoltre, salva automaticamente gli screenshot nella cartella Download o in percorsi personalizzati, senza bisogno di clic manuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Awesome Screenshot

Registra sia l'audio interno che quello delle schede, utile per walkthrough e segnalazioni di bug

Ti aiuta a passare dallo schermo alla webcam durante la registrazione senza dover riavviare il computer

Offre scorciatoie da tastiera per acquisizioni e annotazioni più veloci

Carica automaticamente sul cloud sicuro con monitoraggio della cronologia delle versioni

Limiti di Awesome Screenshot

Non supporta l'acquisizione di menu a tendina o stati di hover negli screenshot, il che può essere un limite per il feedback UI/UX

Prezzi di Awesome Screenshot

Free Forever

Base: 6 $ al mese per utente

Professionale: 8 $ al mese per utente

Workspace Lite : Gratis

Area di lavoro Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Awesome Screenshot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 28 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Awesome Screenshot?

Una recensione di Capterra dice:

Nel complesso, mi è piaciuto molto usare Awesome Screenshot. Lo uso tutti i giorni al lavoro e mi offre gratuitamente tutte le funzionalità che cerco. Mi piacerebbe anche che catturasse l'ispettore del codice quando è aperto, perché a volte vorrei evidenziare gli aspetti del codice che devono essere modificati.

Nel complesso, mi è piaciuto molto usare Awesome Screenshot. Lo uso tutti i giorni al lavoro e mi offre gratuitamente tutte le funzionalità che cerco. Mi piacerebbe anche che catturasse l'ispettore del codice quando è aperto, perché a volte vorrei evidenziare aspetti del codice che devono essere modificati.

11. Movavi Screen Recorder (ideale per registrazioni video semplici e programmate)

tramite Movavi Screen Recorder

Movavi Screen Recorder è l'ideale per chiunque desideri acquisire video in modo semplice e programmato. Puoi registrare lo schermo per intero o solo alcune aree personalizzate, includere la sovrapposizione della webcam, l'audio del sistema, il microfono e persino evidenziare i movimenti del mouse, il tutto con pochi clic.

Hai bisogno di catturare un webinar in un secondo momento? Utilizza lo scheduler integrato: imposta la data, l'ora, la durata e l'area e lo strumento avvierà e interromperà automaticamente la registrazione, spegnendo anche il computer al termine.

Il suo editor post-registrazione ti consente di tagliare, aggiungere annotazioni e salvare in formato MP4, MKV o GIF. Se il tuo file video necessita di una riduzione del rumore, è disponibile anche una funzione di pulizia audio basata sull'IA.

Funzionalità/funzioni migliori di Movavi Screen Recorder

Pianifica le registrazioni dello schermo con avvio/arresto automatico e spegnimento automatico opzionale

Evidenzia i tasti premuti e i clic del mouse durante la registrazione

Esporta in diversi formati come MP4, AVI, MOV e GIF

Utilizza la riduzione del rumore e il taglio di base dall'editor integrato

Limiti di Movavi Screen Recorder

La versione gratuita aggiunge una filigrana e limita le opzioni di esportazione avanzate

Prezzi di Movavi Screen Recorder

Sottoscrizione di 1 anno : 44,95 $

Licenza personale a vita (1 PC): 39,95 $

Licenza Business : 49,95 $ all'anno

Pacchetto Screen Recorder + Video Editor: 59,95 $ (a vita)

Valutazioni e recensioni di Movavi Screen Recorder

G2: 4,5/5 (oltre 53 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 26 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Movavi Screen Recorder?

Una recensione su G2 dice:

Movavi Screen Recorder è un programma semplice che sono riuscito a utilizzare senza bisogno di una formazione approfondita. Mi piacciono i software che sono generalmente abbastanza semplici da poter essere utilizzati senza leggere le istruzioni. Tutti gli strumenti e gli elementi funzionali di Movavi Screen Recorder sono estremamente semplici da utilizzare. La qualità delle registrazioni dello schermo è fantastica. Posso salvare i video per importarli e modificarli molto rapidamente.

Movavi Screen Recorder è un programma semplice che sono riuscito a utilizzare senza bisogno di una formazione approfondita. Mi piacciono i software che sono generalmente abbastanza semplici da poter essere utilizzati senza leggere le istruzioni. Tutti gli strumenti e gli elementi funzionali di Movavi Screen Recorder sono per me il più semplici possibile. La qualità delle registrazioni dello schermo è fantastica. Posso salvare i video per importarli e modificarli molto rapidamente.

12. Greenshot (il migliore per screenshot di base su Windows)

tramite Greenshot

Greenshot è uno strumento leggero per screenshot pensato per gli utenti Windows che desiderano velocità e semplicità senza funzioni superflue. Consente di catturare l'intero schermo, una finestra o una regione specifica con rapide scorciatoie da tastiera.

Dopo aver acquisito uno screenshot, puoi modificarlo immediatamente aggiungendo frecce, evidenziazioni, testo o sfocando le informazioni sensibili. Puoi salvare l'immagine, copiarla negli appunti o inviarla direttamente ad app come Outlook, Word o Paint. È particolarmente utile per chi documenta regolarmente problemi o fornisce feedback.

Funzionalità/funzioni principali di Greenshot

Cattura pagine web a scorrimento nel tuo browser

Personalizza le scorciatoie da tastiera per un flusso di lavoro più veloce

Esporta direttamente su app come Microsoft Office, Imgur o email

Limiti di Greenshot

Limitato a Windows; la versione per macOS è a pagamento e non include alcune funzionalità/funzioni

Prezzi di Greenshot

Free

Valutazioni e recensioni di Greenshot

G2: 4,7/5 (oltre 163 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 38 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Greenshot?

Una recensione su G2 dice:

Greenshot consente di acquisire rapidamente screenshot e offre poi una moltitudine di modi semplici per salvarli in vari formati.

Greenshot consente di acquisire rapidamente screenshot e offre poi una moltitudine di modi semplici per salvarli in vari formati.

tramite PicPick

PicPick è un potente strumento di cattura schermo e progettazione creato per gli autori che richiedono precisione. È perfetto per designer, sviluppatori ed educatori che desiderano qualcosa di più di un semplice screenshot. È possibile catturare schermate complete, finestre attive, aree a mano libera o persino pagine web a scorrimento.

Una volta acquisita, l'editor integrato ti consente di perfezionare l'immagine con frecce, testo, forme ed effetti. Accessori di design esclusivi, tra cui un righello pixel, un goniometro, una lente di ingrandimento, un mirino e una lavagna online, ti offrono un controllo preciso su layout e immagini.

Funzionalità/funzioni migliori di PicPick

Utilizza il supporto per doppio monitor per acquisire e modificare su più schermi

Salva automaticamente i file con regole di denominazione e formattazione personalizzabili

Disegna o presenta le tue idee in tempo reale con la modalità lavagna online integrata

Carica direttamente su server FTP, cloud drive o piattaforme social

Limiti di PicPick

Disponibile solo per Windows, senza versione nativa per macOS

Prezzi di PicPick

Free

Licenza singola Pro: 30 $/anno per utente

Licenza Team: 120 $/anno per utente

Licenza commerciale a vita: 55 $

Licenza a vita per team: 225 $ per un massimo di 5 utenti

Valutazioni e recensioni di PicPick

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

14. Zight (precedentemente CloudApp) (Ideale per comunicazioni visive rapide tramite GIF o video)

via Zight

Zight (precedentemente CloudApp) rende la comunicazione visiva semplicissima. Cattura screenshot, registrazioni dello schermo, GIF e sovrapposizioni della webcam in pochi secondi, quindi li carica istantaneamente sul cloud.

Che tu abbia bisogno di una GIF in loop per evidenziare un bug o di un MP4 veloce con commento vocale, questo strumento lo gestisce con facilità.

Lo strumento copia automaticamente i link condivisibili negli appunti non appena hai terminato, così puoi inserirli nella chat o in un'email e andare avanti. Puoi organizzare le immagini in raccolte, aggiungere annotazioni e gestire le autorizzazioni su Mac, Windows, iOS e nelle estensioni del browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zight

Cattura video con risoluzione fino a 4K con la bolla webcam e la voce fuori campo opzionali

Converti le registrazioni dello schermo direttamente in GIF in loop per un caricamento e una condivisione più rapidi

Tieni traccia di quando i destinatari visualizzano i tuoi contenuti condivisi utilizzando le analisi integrate

Annota gli screenshot con emoji, frecce e strumenti di sfocatura prima della condivisione

Limiti di Zight

Non consente il branding personalizzato o i controlli di accesso avanzati sui piani Free o Basic, disponibili solo nei livelli Pro e Team

Prezzi di Zight

Free Forever

Pro: 9 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Team: 11 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zight

G2: 4,6/5 (oltre 1.227 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 184 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zight?

Una recensione su G2 dice:

Zight è uno strumento fantastico da avere nella tua cassetta degli attrezzi digitale. È pratico, veloce e anche un'ottima base di memoria. Lo uso tutti i giorni.

Zight è uno strumento fantastico da avere nella tua cassetta degli attrezzi digitale. È pratico, veloce e anche un'ottima base di memoria. Lo uso tutti i giorni.

15. Screenpresso (Il migliore per la cattura di schermate portatile e la documentazione)

tramite Screenpresso

Screenpresso è uno strumento portatile per catturare schermate pensato per gli utenti che hanno bisogno di documentare o mostrare qualcosa mentre sono in movimento. Si trova nella barra di accesso rapido di Windows o può essere eseguito da una chiavetta USB, senza bisogno di installazione.

Gli screenshot vengono triggerati istantaneamente con il tasto Print Screen, catturando con precisione finestre, regioni o pagine interamente scorrevoli. Dopo l'acquisizione, il leggero editor integrato consente di aggiungere rapidamente didascalie, frecce, ritagli a livello di pixel, ombre, passaggi numerati e altro ancora.

Per i video, registra clip HD in formato MP4, WMV, GIF, WebM, AVI e persino PNG animato; inoltre, è possibile zoomare intorno al cursore durante la registrazione.

Funzionalità/funzioni migliori di Screenpresso

Unisci automaticamente le finestre a scorrimento in un'unica cattura

Cattura video HD con funzionalità di zoom sul cursore e ritaglio

Genera manuali utente completi (PDF, DOCX, HTML) dalle catture selezionate

Decodifica codici OCR e QR per l'estrazione di testo e la scansione di link

Limiti di Screenpresso

Assistenza per MacOS e dispositivi mobili non disponibile, solo Windows

Prezzi di Screenpresso

Free

Pro (utente singolo) : 29,99 $

Enterprise: licenza a vita a 2.190 $

Valutazioni e recensioni di Screenpresso

G2: 4,6/5 (oltre 38 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Screenpresso?

Una recensione su G2 dice:

Screenpresso è molto utile per catturare i contenuti dello schermo. Che si tratti di un'immagine, una foto o un documento, puoi selezionare facilmente le aree dello schermo che desideri catturare e salvarle come file o copiarle/incollarle in un documento Word o in un'email.

Screenpresso è molto utile per catturare i contenuti dello schermo. Che si tratti di un'immagine, una foto o un documento, puoi selezionare facilmente le aree dello schermo che desideri catturare e salvarle come file o copiarle/incollarle in un documento Word o in un'email.

