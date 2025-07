le 8 migliori alternative a Baserow per database personalizzabili nel 2025

Hai mai avuto la sensazione che il tuo strumento di database senza codice ti stia frenando invece di spingerti avanti? Baserow può offrire un'interfaccia pulita e una configurazione semplice. Tuttavia, con la crescita dei dati, iniziano a emergere alcuni difetti: collaborazione lenta, automazione limitata e troppo lavoro manuale.

Che tu stia creando strumenti interni, gestendo flussi di lavoro tra più team o monitorando grandi volumi di dati, hai bisogno di qualcosa di più di un semplice builder di base. Hai bisogno di scalabilità, automazione intelligente e collaborazione in tempo reale integrate.

Ecco perché abbiamo raccolto le migliori alternative a Baserow. Ognuna di esse è progettata per gestire progetti complessi, automatizzare le attività noiose e mantenere il tuo team sincronizzato (senza farti impazzire). Ti aiutiamo a migliorare il tuo flusso di lavoro, un'attività (e una tabella) alla volta.

Perché scegliere le alternative a Baserow?

Baserow è una buona scelta per muovere i primi passi nel mondo no-code. Ma il punto è questo: i team moderni hanno bisogno di qualcosa di più di un modello di foglio di calcolo rinnovato.

Ecco perché molti preferiscono un software per la gestione delle attività e dei progetti migliore rispetto a Baserow:

Gestione più efficiente delle attività e dei progetti: accedi a strumenti avanzati per assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e organizzare progetti complessi con facilità

Collaborazione in tempo reale: ricevi aggiornamenti istantanei e coordina più team con funzionalità di collaborazione in tempo reale

Scalabilità dei database in tutta sicurezza: gestisci le crescenti esigenze di dati con piattaforme che supportano database più grandi e scalabili

Automazione dei flussi di lavoro in modo semplice: semplifica le operazioni ed elimina il lavoro manuale con le funzionalità di automazione del flusso di lavoro

Personalizzazione completa delle aree di lavoro: Adatta viste, database e moduli alle esigenze del tuo team con opzioni di personalizzazione avanzate

Comunicare senza attriti: Utilizza la chat integrata, i commenti, gli avvisi e le integrazioni per rafforzare la comunicazione e la produttività del team

Integrazione perfetta con il tuo stack tecnologico: Connettiti con i tuoi strumenti e app preferiti attraverso un ecosistema di integrazione più ampio

👀 Lo sapevate? Edgar F. "Ted" Codd, informatico e matematico inglese, è accreditato come l'ideatore della teoria fondamentale della gestione moderna dei database, in particolare del modello relazionale.

Le migliori alternative a Baserow in sintesi

Vuoi la versione TL;DR? Ecco la tua guida rapida prima di entrare nei dettagli. Questi strumenti ti offriranno nuovi modi per gestire i progetti, collaborare in tempo reale e automatizzare le attività ripetitive.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni e grandi aziende che necessitano di una soluzione all-in-one per la gestione dei progetti e dei dati Campi personalizzati, viste Tabella ed Elenco, automazioni Piani Free disponibili, personalizzazioni disponibili per le aziende Airtable Team di piccole e medie dimensioni e gestori di progetti che necessitano di database visivi con un'esperienza utente semplice Visualizzazione a griglia, blocchi, automazioni Gratis; piani a pagamento a partire da 24 $/utente Quickbase Aziende e team di grandi dimensioni che gestiscono flussi di lavoro complessi e app di livello aziendale Generatore low-code, automazioni, reportistica Versione di prova gratuita per 30 giorni, a partire da 35 $/utente Coda Team e reparti interfunzionali che necessitano di un sistema ibrido di documenti + database Pagine, tabelle, pacchetti Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $/utente Tadabase Piccole imprese e team operativi che sviluppano app aziendali personalizzate Generatore drag-and-drop, accesso basato sui ruoli A partire da 50 $/utente Knack Piccole imprese e organizzazioni no profit che necessitano di database online semplici e automazione del flusso di lavoro Database online, automazione del flusso di lavoro A partire da 59 $/utente NocoDB Sviluppatori e team tecnici alla ricerca di un'alternativa open source ad Airtable per database collaborativi Interfaccia utente simile a un foglio di calcolo, integrazione API Gratis; piani a pagamento a partire da $15/utente Caspio Aziende e settori regolamentati che necessitano di app senza codice con sicurezza avanzata Generatore point-and-click, integrazioni A partire da 100 $/utente

Le migliori alternative a Baserow da utilizzare

Bene, rimbocchiamoci le maniche e tuffiamoci nei pezzi grossi. Questi non sono semplici cloni del database Excel, ma alternative a Baserow che diventeranno sicuramente il tuo prossimo strumento di riferimento, sia che tu cerchi semplicità o potenza di livello aziendale.

1. ClickUp (Gestione completa di progetti e dati)

Prova ClickUp gratis Crea fogli di calcolo e potenti database visivi senza utilizzare alcun codice con ClickUp

Se hai mai desiderato un'app per il lavoro che fosse tutto in uno e che lavorasse sodo quanto te, ClickUp sta per diventare il tuo nuovo migliore amico.

Combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Oltre alle attività, ClickUp trasforma l'intero flusso di lavoro, integrando project management, documenti, database e collaborazione in tempo reale in un unico pacchetto completo.

Visualizza ClickUp

Una delle funzionalità/funzioni più potenti (e popolari) è Visualizzazioni personalizzate. Consente di visualizzare le attività e i report a proprio piacimento, senza bisogno di codici.

La vista Tabella di ClickUp, ad esempio, visualizza ogni attività come una riga e i campi come colonne. Immagina le attività e i dati del tuo progetto visualizzati come un foglio di calcolo, ma in modo più intelligente: completamente interattivi, personalizzabili e direttamente collegati ai tuoi flussi di lavoro.

Crea oltre 15 tipi di campi personalizzati utilizzando la vista Tabella di ClickUp

Puoi passare dalla vista Tabella alla vista Elenco per avere prospettive diverse: Tabella per lavori con molti dati, Elenco per il monitoraggio semplice delle attività. Queste viste ti consentono anche di semplificare le azioni collettive e di utilizzare scorciatoie da tastiera per velocizzare gli aggiornamenti ripetitivi.

Baserow offre tabelle di database, ma la vista Tabella di ClickUp è perfettamente collegata alla gestione dei progetti e delle attività, consentendoti di assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e aggiornare i dati del progetto senza dover passare da uno strumento all'altro.

Campi personalizzati ClickUp

I campi personalizzati di ClickUp sono inoltre strettamente integrati con le attività e le funzionalità di project management, consentendoti di gestire sia i dati strutturati che gli elementi di lavoro utilizzabili in un unico posto.

Aggiungi campi dati personalizzati alle tue attività e ai tuoi progetti per adattare il flusso di lavoro alle tue esigenze

Puoi aggiungere campi personalizzati a elenchi, cartelle, spazi o all'intera area di lavoro e monitorare qualsiasi dato rilevante per il tuo team, come i dettagli dei client, le fasi dei progetti o i dati di budget.

Questo aggiunge contesto alle attività, rendendo i report più approfonditi. Puoi anche esercitare il controllo sulla visibilità e sulle autorizzazioni nei campi, garantendo la protezione dei dati sensibili.

Inoltre, puoi utilizzare campi formula per calcoli automatici senza codifica, riducendo così gli errori manuali.

Automazioni ClickUp

Vuoi automatizzare più che semplici numeri? Prova le automazioni di ClickUp, che gestiscono automaticamente tutte le attività ripetitive. Pensa ad esempio all'assegnazione di attività ai membri del team, all'aggiornamento degli stati o all'invio di promemoria.

Rimani proattivo impostando le automazioni di ClickUp per ridurre la necessità di attività manuali

Consente di creare regole che trigger azioni in base allo stato delle attività, alle modifiche degli assegnatari e alle date di scadenza. Queste possono essere impostate a livello di spazio, cartella o elenco.

Baserow si concentra sulla gestione dei database e non dispone di automazioni native del flusso di lavoro per le attività e i processi di progetto. Le automazioni di ClickUp, invece, sono progettate per il project management, semplificando l'applicazione dei flussi di lavoro e mantenendo i team sulla strada giusta.

Documenti ClickUp

Inoltre, ClickUp Docs centralizza tutti i dati, le attività e i documenti del progetto per un facile accesso.

Collabora con più team con ClickUp Docs

I membri del team possono commentare, taggare colleghi, allegare file e persino creare documenti collaborativi all'interno delle attività. Supporta più team che lavorano su progetti complessi con autorizzazioni granulari.

Puoi anche organizzare i tuoi documenti come un professionista utilizzando pagine e sottopagine per creare una gerarchia chiara dei contenuti. Riorganizzali facilmente con il drag-and-drop e raggruppa le pagine correlate per una struttura migliore.

Dashboard ClickUp

Per una maggiore chiarezza visiva, prova a utilizzare i dashboard di ClickUp. Ti consentono di vedere e misurare rapidamente lo stato di avanzamento personale, il tempo monitorato dal tuo team e le prestazioni del progetto.

Tieni traccia e analizza i tuoi obiettivi in dettaglio o a colpo d'occhio utilizzando i dashboard di ClickUp

I dashboard consolidano tutti i dati dei tuoi progetti (attività, sequenze, stato e metriche delle prestazioni) in un'unica interfaccia personalizzabile, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro o da un foglio di calcolo all'altro.

Puoi personalizzare le dashboard con un'ampia gamma di widget, come grafici, elenchi di attività, calendari, monitoraggio del tempo e monitoraggio degli obiettivi, per visualizzare esattamente le informazioni di cui il tuo team ha bisogno.

A differenza di Baserow, che è principalmente uno strumento di database, ClickUp combina la visualizzazione dei dati, la gestione dei progetti e delle attività e la collaborazione, offrendo al contempo una personalizzazione più approfondita e l'automazione del flusso di lavoro su un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea dipendenze tra attività e percorsi critici per gestire sequenze di progetti complessi

Usa le mappe mentali le lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e connettere le idee in modo visivo

Sfrutta le viste integrate di monitoraggio del tempo e del carico di lavoro per ottimizzare l'allocazione delle risorse

Elimina la necessità di creare strutture da zero e riduci i tempi di onboarding con i modelli ClickUp

Riduci la proliferazione degli strumenti e aumenta la produttività dei team che gestiscono sia i dati che i flussi di lavoro attraverso la collaborazione in tempo reale, i commenti e le @menzioni

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Ritardi occasionali nelle prestazioni con aree di lavoro molto grandi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e mantenere centralizzata la comunicazione. La possibilità di automatizzare i processi, passare da una vista all'altra (come elenco, bacheca e calendario) e integrarsi con altri strumenti ha aumentato notevolmente la mia produttività quotidiana. È una piattaforma all-in-one che si adatta perfettamente al nostro flusso di lavoro e rende la gestione del team molto più efficiente.

Bonus: scopri ClickUp Brain Max , un'IA contestuale che si adatta perfettamente alla tua area di lavoro. Ecco come: Effettua ricerche istantanee su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, sul web e altro ancora.

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, senza mani e ovunque ti trovi.

Brain MAX sostituisce decine di strumenti di IA scollegati tra loro, come ChatGPT, Claude e Perplexity, con un'unica soluzione indipendente da LLM

Conosce i tuoi progetti, il tuo team, le tue scadenze e la tua cronologia di lavoro, così ottieni risposte e automazioni che hanno davvero senso

2. Airtable (Ideale per database visivi con UX semplice)

tramite Airtable

Se Baserow ti sembra un po' troppo essenziale, Airtable potrebbe essere un upgrade. Combina un'interfaccia elegante e intuitiva con il tipo di flessibilità di cui hanno bisogno gli utenti esperti.

Vuoi immagini? Airtable ti offre i Blocchi, che ti consentono di creare dashboard personalizzati, grafici e altri elementi visivi senza conoscenze di codici.

Airtable aggiunge una nuova dimensione all'automazione. Puoi impostare flussi di lavoro che gestiscono attività ripetitive come l'aggiornamento dei record o l'invio di email. Con tantissime integrazioni che mantengono sincronizzate le tue app e i tuoi dati, Airtable ti consente di lavorare in modo più intelligente senza dover padroneggiare il codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Organizza attività e progetti senza sforzo con una visualizzazione a griglia intuitiva

Estendi le funzionalità con blocchi modulari per grafici, mappe e sequenze temporali

Automatizza i flussi di lavoro e connettiti senza problemi con le app di terze parti più diffuse

Accedi a una vasta libreria di modelli Airtable per iniziare più velocemente

Collabora in tempo reale con commenti, allegati e promemoria

Limiti di Airtable

Può diventare costoso man mano che il tuo team cresce

Strumenti di reportistica limitati rispetto ad alcune piattaforme incentrate sulle aziende

Prezzi di Airtable

Free

Team : 24 $/mese per utente

Business : 54 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Una recensione su G2 dice:

Airtables è ottimo per il monitoraggio e la registrazione dei dati e ha un'interfaccia utente fantastica. È semplice e facile da imparare, le sue automazioni sono potenti e possono fare davvero tanto. La cosa che preferisco è il collegamento delle tabelle, perché consente di cercare nei campi, aiutando a segmentare i dati in modo ottimale.

💡 Suggerimento: esplora i modelli integrati prima di iniziare da zero. Molti di questi strumenti offrono configurazioni già pronte per attività come il monitoraggio dei progetti o il CRM, aiutandoti a risparmiare tempo ed evitare di reinventare la ruota.

📖 Leggi anche: Come esportare dati da Airtable in altre app

3. Quickbase (Ideale per flussi di lavoro complessi e app di livello aziendale)

tramite Quickbase

Quickbase è una piattaforma senza codice creata per flussi di lavoro più complessi, come approvazioni, conformità e processi in più passaggi che richiedono uno stretto coordinamento. Viene spesso utilizzata da team di grandi dimensioni che desiderano creare app personalizzate, automatizzare attività ripetitive e mantenere il flusso dei dati tra i reparti.

Rispetto a Baserow, è più orientato verso le attività "pesanti". Offre inoltre solidi strumenti di reportistica e funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate, che lo rendono particolarmente adatto ai settori con rigorosi requisiti di conformità.

Funzionalità/funzioni migliori di Quickbase

Crea app personalizzate con un builder visivo low-code

Crea catene di approvazione in più passaggi con logica condizionale per flussi di lavoro complessi

Genera report e analisi in tempo reale per un processo decisionale migliore

Connettiti senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti e gli strumenti di terze parti

Garantisci sicurezza e conformità in tutti i tuoi progetti

Limiti di Quickbase

Il prezzo più elevato lo rende più adatto ai budget delle aziende

Curva di apprendimento per personalizzazioni avanzate

Prezzi Quickbase

Versione di prova gratuita per 30 giorni

Team : a partire da 35 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Business : a partire da 55 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Quickbase

G2 : 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Quickbase?

Una recensione su Capterra dice:

Quick Base offre applicazioni database personalizzabili, sviluppo rapido, accessibilità cloud, scalabilità, capacità di integrazione, sicurezza e automazione, migliorando l'efficienza organizzativa. .

4. Coda (ideale per documenti + database ibridi)

tramite Coda

Coda unisce l'aspetto di un documento alla potenza di un database, offrendo ai team uno spazio flessibile per creare flussi di lavoro personalizzati senza dover passare da uno strumento all'altro. Combina testo, tabelle e funzionalità simili a quelle delle app in un unico posto, così puoi scrivere, organizzare e automatizzare senza uscire dalla pagina.

Dove Coda eccelle rispetto a Baserow è nella sua versatilità. Invece di destreggiarti tra strumenti separati per documenti, attività e tabelle, puoi intrecciare tutto in un unico documento dinamico. Pagine e tabelle lavorano in tandem, consentendoti di creare database interattivi insieme a piani scritti o note di riunioni.

Con i pacchetti e i pulsanti, puoi connetterti a strumenti di collaborazione come Slack, Jira o Google Calendar e triggerare azioni senza uscire dal tuo documento. Se stai esplorando alternative ad Airtable ma desideri qualcosa di più olistico, vale la pena prendere in considerazione Coda.

Funzionalità/funzioni principali di Coda

Combina documenti, database e app in un'unica tela collaborativa

Crea tabelle interattive con dati relazionali e formule

Automatizza i flussi di lavoro utilizzando pulsanti, pacchetti e integrazioni

Personalizza le pagine in base al tuo processo e al tuo stile

Condividi aggiornamenti in tempo reale sulle pagine del team con modifiche ai documenti sincronizzate

Limiti di Coda

All'inizio può sembrare complicato a causa della sua flessibilità

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono un po' di tempo per essere apprese

Prezzi di Coda

Piano Free disponibile

Pro : 12 $ al mese per Doc Maker

Team : 36 $/mese per Doc Maker

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Coda?

Una recensione su G2 recita:

Ha tantissime possibilità. Puoi scrivere documentazione, creare tabelle (complesse), creare pagine all'interno di pagine, menzionare persone e pagine, integrare miro, fogli Google/documenti Google/ecc., inserire immagini, link... Penso che sia lo strumento più completo che abbia mai usato. [Ma] alcune funzionalità/possibilità non sono molto chiare e intuitive. Sebbene l'interfaccia sia molto intuitiva, è necessario capire come utilizzare alcune funzioni.

5. Tadabase (Ideale per app aziendali personalizzate)

tramite Tadabase

Tadabase è come un parco giochi senza codice per gli imprenditori che vogliono dare vita alle loro idee per app in modo rapido. Elimina la complessità a favore di un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, semplificando la pubblicazione di qualsiasi cosa, dai portali client ai sistemi di monitoraggio interni, senza alcun problema di codifica.

Tadabase supera Baserow grazie alle sue opzioni di personalizzazione e controllo approfondite. Puoi mettere a punto esattamente ciò che ogni utente vede utilizzando l'accesso basato sui ruoli, creare moduli e report eleganti e progettare app dall'aspetto accattivante su tutti i dispositivi. È progettato per i team che desiderano un'app completamente funzionale che rifletta il loro flusso di lavoro fin nei minimi dettagli.

Le sue funzionalità di automazione garantiscono inoltre una riduzione delle attività manuali e più tempo da dedicare a ciò che fa davvero progredire la tua azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tadabase

Imposta controlli avanzati delle autorizzazioni degli utenti per personalizzare l'accesso in modo sicuro

Progetta app raffinate e ottimizzate per dispositivi mobili complete di moduli, grafici e report

Automatizza i flussi di lavoro e gli avvisi per garantire il corretto funzionamento di tutto dietro le quinte

Crea portali per i client con login personalizzati e interfaccia utente reattiva

Limiti di Tadabase

Richiede tempo per padroneggiare le funzionalità/funzioni avanzate

Le opzioni di integrazione sono più limitate rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di Tadabase

Per team e singoli utenti

Starter : 50 $ al mese

Crescita : 125 $/mese

Professional : 250 $ al mese

Elite: 450 $ al mese

Per agenzie e rivenditori

Essentials : 500 $ al mese

Avanzato : 750 $/mese

Elite: 1.000 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Tadabase

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,9/5 (oltre 25 recensioni)

6. Knack (Ideale per piccole imprese e organizzazioni no profit)

tramite Knack

Knack mantiene le cose semplici e intuitive, offrendo al contempo una potenza notevole. È progettato per le piccole imprese e le organizzazioni no profit che hanno bisogno di un modo semplice per creare database online e semplificare i flussi di lavoro senza problemi tecnici.

Ciò che distingue Knack da Baserow è la sua attenzione particolare all'usabilità e l'ampio intervallo di modelli, che rendono facile iniziare a lavorare immediatamente.

Knack ti consente di creare tutto, dalle directory e dai sistemi di inventario alle registrazioni di eventi e ai CRM senza conoscenze di codifica. La sua automazione del flusso di lavoro garantisce che le attività ripetitive come le approvazioni o le notifiche vengano gestite dietro le quinte, mentre i ruoli utente personalizzabili ti consentono di controllare esattamente chi vede cosa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Knack

Crea database online con un builder intuitivo

Automatizza le attività e semplifica le approvazioni con facilità

Personalizza i ruoli e le autorizzazioni degli utenti per un accesso sicuro

Avvia CRM, directory o strumenti di inventario da kit di avvio specifici per il settore

Goditi layout ottimizzati per dispositivi mobili per un'esperienza senza interruzioni

Limiti di Knack

Strumenti avanzati di analisi e reportistica limitati

Può diventare costoso con componenti aggiuntivi avanzati

Prezzi Knack

Starter : 59 $ al mese

Pro : 119 $ al mese

Corporate : 269 $/mese

Plus: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Knack

G2 : 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Knack?

Una recensione su G2 dice:

Knack è abbastanza semplice da consentire a chiunque di creare app di database molto utili. Allo stesso tempo, però, è estremamente robusto e offre funzionalità di alto livello agli utenti con un po' più di esperienza. La capacità piuttosto limitata di formattare e impaginare meglio i report dettagliati e i moduli.

🧠 Curiosità: il termine "database" ha avuto origine nel mondo militare intorno al 1964. All'epoca non si riferiva ad app o siti web, ma a sistemi di condivisione dati per computer in time-sharing utilizzati nel settore della difesa!

7. NocoDB (la migliore alternativa open source ad Airtable)

tramite NocoDB

NocoDB è una buona opzione se desideri la flessibilità di Airtable ma la libertà degli strumenti open source. Trasforma qualsiasi database SQL in un'interfaccia utente collaborativa e intelligente sotto forma di foglio di calcolo, consentendoti di gestire i dati visivamente senza rinunciare al controllo del tuo backend.

Ciò che rende NocoDB un passo avanti rispetto a Baserow è la sua natura open source e il design API-first. Ottieni piena trasparenza, la possibilità di auto-hosting e una piattaforma che gli sviluppatori amano per la sua adattabilità. L'interfaccia simile a un foglio di calcolo è familiare e intuitiva, ma è progettata per essere scalabile e integrarsi perfettamente con i tuoi sistemi esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di NocoDB

Connettiti istantaneamente ai database relazionali esistenti e trasformali in un'interfaccia di foglio di calcolo intelligente

Collabora con i team utilizzando una griglia familiare e intuitiva, una galleria, un kanban e moduli

Stabilisci relazioni tra tabelle con potenti campi di collegamento per la modellazione relazionale dei dati

Automatizza i processi integrando il software di gestione del flusso di lavoro con Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, Email e altre API di terze parti tramite l'app store integrato

Condividi basi o viste pubblicamente o privatamente, con opzioni di protezione tramite password

Limiti di NocoDB

Richiede competenze tecniche per sfruttarlo appieno

Esperienza utente meno raffinata rispetto alle piattaforme a pagamento

Prezzi di NocoDB

Cloud

Free

Team : 15 $ al mese per utente

Business : 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Self-hosted

Free

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NocoDB

G2 : nessuna valutazione disponibile

Capterra: nessuna valutazione disponibile

8. Caspio (Ideale per la creazione di app aziendali senza codice)

tramite Caspio

Caspio è su misura per le aziende. Ti offre un ambiente completo per la creazione di app in cui puoi progettare, distribuire e gestire app aziendali personalizzate senza scrivere una sola riga di codice. Se lavori con dati sensibili o flussi di lavoro complessi, Caspio è progettato per gestirli e molto altro ancora.

Caspio supera Baserow in termini di sicurezza di livello aziendale, scalabilità e solide opzioni di integrazione. La sua interfaccia point-and-click semplifica la creazione di app che soddisfano esattamente le tue esigenze, mentre le funzionalità di conformità integrate (come il supporto HIPAA e GDPR) lo rendono una scelta affidabile per i settori con normative rigorose in materia di dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Caspio

Distribuisci app aziendali più rapidamente utilizzando modelli guidati e strumenti di importazione dei dati

Strumenti di conformità integrati per i settori regolamentati

Infrastruttura scalabile per supportare esigenze di dati in crescita

Ampie opzioni di integrazione con i più diffusi strumenti aziendali

Sicurezza di livello aziendale e controlli di governance

Limiti di Caspio

Il prezzo è piuttosto elevato

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme più recenti

Prezzi Caspio

Lite : 100 $ al mese

Plus : 300 $/mese

Business : 600 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Caspio

G2 : 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Il database perfetto per te ti aspetta su ClickUp

Che tu sia alla ricerca di semplicità, libertà open source o potenza di livello aziendale, vale la pena provare queste alternative a Baserow.

Ogni strumento qui presente è progettato per colmare le lacune lasciate da Baserow, offrendoti una migliore automazione, una personalizzazione più approfondita e una collaborazione in tempo reale più solida tra team tecnici e non tecnici.

La chiave è scegliere lo strumento di database personalizzato che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro e alle dimensioni del tuo team.

ClickUp è un'alternativa superiore a Baserow per i team che cercano una piattaforma flessibile e completa che unisca database personalizzabili con un potente project management, automazione del flusso di lavoro e collaborazione in tempo reale.

Le sue funzionalità/funzioni sono progettate per aiutarti a gestire progetti complessi, automatizzare attività ripetitive e mantenere allineati più team, il tutto all'interno di un'unica area di lavoro intuitiva.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma il modo in cui il tuo team collabora e gestisce database scalabili.