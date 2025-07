le 10 migliori alternative a Kumospace per la collaborazione virtuale nel 2025

Oggi i team remoti e ibridi hanno bisogno di uffici virtuali con strumenti intelligenti che supportino il lavoro reale, come una pianificazione semplice, la condivisione dello schermo e la collaborazione in tempo reale.

Quindi, se Kumospace non soddisfa più le tue esigenze o desideri semplicemente qualcosa di più funzionale, sei nel posto giusto. Che tu stia organizzando eventi virtuali o gestendo un team remoto, la piattaforma giusta fa la differenza.

Abbiamo raccolto le migliori alternative a Kumospace che puntano sulla produttività, non sui gadget, aiutando il tuo team a comunicare, collaborare e portare a termine il lavoro in un ufficio virtuale che funziona davvero.

👀 Lo sapevi? HBR riferisce che quando i sistemi di dati non sono sincronizzati, i team remoti perdono tempo, perdono aggiornamenti e perdono fiducia nelle informazioni, rallentando le decisioni e causando attriti inutili. La soluzione? Varie piattaforme che collegano calendari, conversazioni e flussi di attività in un unico posto.

Cosa cercare in un'alternativa a Kumospace?

Un ufficio virtuale non deve solo avere un bell'aspetto, ma deve anche funzionare davvero. Oltre a un'interfaccia intuitiva, deve mantenere il tuo team connesso, produttivo e magari anche un po' entusiasta di accedere.

Ecco cosa cercare in un ambiente virtuale migliore:

Sincronizzazione del calendario + app di pianificazione: Le integrazioni native con Google Calendar, Outlook e Le integrazioni native con Google Calendar, Outlook e app di pianificazione come Calendly aiutano a risolvere i problemi di pianificazione più comuni e a mantenere tutti in linea con gli obiettivi

Spazi intelligenti, non solo belli: Cerca layout flessibili, personalizzazione dell'ufficio, condivisione di file, sale riunioni e navigazione intuitiva per supportare una comunicazione senza interruzioni, soprattutto per team di grandi dimensioni o ibridi

Funzionalità essenziali per la collaborazione integrate: condivisione dello schermo, lavagne online, condivisione di file e strumenti di presa appunti basati sull'IA aiutano il tuo team a rimanere concentrato e a ridurre le comunicazioni inutili

Scalabilità e prestazioni: Che si tratti di 20 o 2.000 utenti, la piattaforma è in grado di gestirli senza ritardi video o interruzioni audio

Conversazioni spontanee: I migliori uffici virtuali consentono di chattare e scambiare idee rapidamente senza inviti formali

Controlli amministratore: Gestisci facilmente sale, ruoli e autorizzazioni, senza problemi tecnici

Prossimamente: le migliori alternative a Kumospace per una collaborazione migliore e riunioni davvero produttive.

10 alternative a Kumospace in sintesi

Prima di entrare nei dettagli, ecco una breve guida per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, che tu stia creando un quartier generale virtuale, organizzando un grande evento o semplicemente cercando di districarti tra i calendari del team.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Team di tutte le dimensioni alla ricerca di una pianificazione intelligente e di una gestione delle riunioni con integrazione delle attività Calendario basato su IA, automazioni, sincronizzazione delle attività, blocco note IA, promemoria, registrazione dello schermo, modelli personalizzabili Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende SpatialChat Piccoli team o istituti scolastici che pianificano webinar interattivi, spazi per team ed eventi virtuali Sale, condivisione dello schermo, modalità di trasmissione, reazioni con emoji, controlli multi-ruolo Piano Free disponibile; piano personalizzato per le aziende SoWork Team asincroni e remoti alla ricerca di un'esperienza di ufficio virtuale personalizzabile Gamification, presenza intelligente, riepiloghi/riassunti IA, sale per team Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $6/mese per utente Hyhyve Team di piccole e medie dimensioni alla ricerca di spazi virtuali con hosting basato nell'Unione europea Conformità al GDPR, monitoraggio del tempo, sale spaziali e aree breakout Nessun piano Free; a partire da $35/mese Teamflow Team distribuiti e ibridi di medie dimensioni che necessitano di un ambiente simile a quello di un ufficio Lavagne online, sincronizzazione del calendario, modelli di sala e bolle di presenza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $20/mese per utente Spot Piccoli team che creano una presenza quotidiana strutturata Avvisi intelligenti, sale, integrazione con Slack e fusi orari aziendali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10/mese per utente ivCAMPUS Campus remoti privati e sicuri di tutte le dimensioni Mappe personalizzate, controlli delle stanze, avatar e hosting di eventi Nessun piano Free; a partire da $11/mese per utente Sococo Team di grandi dimensioni che necessitano di collaborazione in tempo reale Sale riunioni, integrazioni e planimetrie visive Nessun piano gratuito; a partire da $14,99/mese per utente Hopin (RC) Team alla ricerca di strumenti per webinar e eventi ibridi di livello aziendale Visualizzazione delle fasi, sale di discussione, cabine, analisi Nessun piano Free; a partire da 119 $/mese per organizzatore Raccogli Team di medie dimensioni che creano sedi virtuali con una presenza simile a quella dei videogiochi Avatar personalizzati, audio spaziale, editor di mappe e sale collaborative Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente

👀 Lo sapevi? Sviluppato da IBM oltre 70 anni fa, il framework BANT (Budget, Authority, Need, Sequenza) aiuta i team commerciali a individuare rapidamente i lead ad alto potenziale e a concentrare le riunioni di scoperta sulle opportunità reali.

Le migliori alternative a Kumospace

Indipendentemente dal formato e dallo stile delle tue riunioni, che si tratti di standup quotidiane, riunioni spontanee o eventi con tutti i partecipanti, la piattaforma giusta può fare la differenza. Ecco alcune alternative a Kumospace che apportano struttura, energia e chiarezza al tuo spazio di lavoro virtuale, senza caos.

Come recensiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per una pianificazione senza interruzioni e il coordinamento del team)

Prova subito ClickUp Usa le attività di ClickUp per suddividere le riunioni di grandi dimensioni in attività secondarie più piccole e tracciabili

Stai cercando di programmare una riunione con fusi orari diversi, metà del tuo team in remoto e l'altra metà in modalità ibrida? La situazione può diventare rapidamente caotica, a meno che non utilizzi ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Dalla sincronizzazione del calendario e la presa di appunti con IA alla prenotazione di postazioni di lavoro condivise e la pianificazione basata su moduli, ClickUp elimina il caos dal coordinamento.

Pianifica sincronizzazioni interfunzionali e incontri individuali direttamente dal Calendario ClickUp per eliminare le doppie prenotazioni

Tutto inizia con il Calendario ClickUp, dove attività, eventi e disponibilità del team si uniscono in un'unica dashboard intelligente. La sua pianificazione basata sull'IA suggerisce le fasce orarie migliori in base ai carichi di lavoro e alle scadenze, mentre i promemoria e la visibilità delle attività garantiscono l'assenza di conflitti di pianificazione.

La sincronizzazione in tempo reale con l'integrazione di ClickUp con Google Calendar e l'integrazione di ClickUp con Outlook mantiene le riunioni interne ed esterne perfettamente allineate, anche quando i piani cambiano all'ultimo minuto.

Automatizza la pianificazione delle riunioni esterne con l'integrazione ClickUp + Calendly per attivare istantaneamente la creazione delle attività

E quando le riunioni vengono avviate esternamente, l'integrazione Calendly di ClickUp interviene per automatizzare il flusso di lavoro. Triggera la creazione di attività, gli aggiornamenti del calendario e le assegnazioni ai titolari in un unico movimento fluido.

Prepararsi a riunioni efficaci diventa facile con il modello di modulo di prenotazione riunioni ClickUp.

Ottieni un modello gratis Semplifica il processo di pianificazione delle riunioni con il modello di modulo di prenotazione riunioni di ClickUp

Questo modulo pronto all'uso acquisisce i contributi dei partecipanti, gli argomenti dell'agenda, le fasce orarie preferite e qualsiasi materiale allegato, il tutto automaticamente indirizzato alle attività con i tag e gli assegnatari corretti.

Puoi personalizzarlo per la sincronizzazione interna del team, le chiamate dei clienti, le riunioni di scoperta o i check-in di onboarding, semplificando la standardizzazione della preparazione delle riunioni tra i reparti.

Invece di cercare le risposte nella finestra In arrivo, ottieni dati chiari e strutturati direttamente dove si svolge il lavoro.

Ottieni un modello gratis Assegna le scrivanie e monitora i piani di lavoro ibridi utilizzando il modello ClickUp per la gestione degli spazi dell'ufficio per una maggiore chiarezza sulle posizioni

La pianificazione ibrida non è più un gioco d'ipotesi grazie al modello di gestione degli spazi per ufficio ClickUp. Puoi assegnare scrivanie, monitorare la presenza in ufficio e gestire le prenotazioni ricorrenti con pochi clic.

I campi personalizzati facilitano l'assegnazione di tag a zone del piano, requisiti di accessibilità o turni di lavoro, mentre la visualizzazione dell'area di lavoro condivisa aiuta tutti a rimanere sulla stessa pagina.

È progettato per garantire visibilità senza confusione, offrendo al tuo team la sicurezza necessaria per pianificare il tempo in ufficio senza un coordinamento costante e riducendo al minimo i conflitti tra le riunioni.

ClickUp compare anche durante la riunione stessa. Con ClickUp Clips, puoi registrare aggiornamenti chiave o condividere rapidi riassunti video in modo asincrono.

Inoltre, ClickUp AI Notetaker si unisce a tutte le tue riunioni virtuali per acquisire note in tempo reale. Ti aiuta anche a riepilogare/riassumere le discussioni e a convertirle istantaneamente in verbali di riunione e azioni da intraprendere, in modo che i risultati non vadano mai persi nella traduzione.

Ogni riunione, dall'avvio al follow-up, fluisce direttamente nello spazio di esecuzione del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea flussi di lavoro condizionali che triggerano attività di follow-up in base agli input dei moduli

Condividi le visualizzazioni del calendario con autorizzazioni basate sui ruoli per garantire privacy e chiarezza

Allega file, presentazioni o materiale preparatorio per il programma della riunione direttamente alle attività correlate

Crea serie di riunioni ricorrenti e collegale agli obiettivi a livello di reparto

Chatta e condividi informazioni all'interno delle attività in tempo reale o in modo asincrono con ClickUp Chat

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su Capterra recita:

Il prodotto offre aree di lavoro altamente personalizzabili e si integra bene con altri sistemi. Sono disponibili numerose funzionalità/funzioni del software per le attività che garantiscono l'efficienza nella gestione delle attività e nel monitoraggio del tempo. Il software è conveniente dal punto di vista dei costi.

Il prodotto offre aree di lavoro altamente personalizzabili e si integra bene con altri sistemi. Sono disponibili funzionalità/funzioni software complete per le attività che garantiscono efficienza nella gestione delle attività e nel monitoraggio del tempo. Costo contenuto del software.

💡 Suggerimento: Comunicare troppo può essere dannoso quanto il silenzio. Imposta finestre di concentrazione durante le quali i team evitano ping e riunioni non necessari. Utilizza gli strumenti Calendario e Stato di ClickUp per segnalare quando qualcuno è immerso nel lavoro e rispetta questo momento.

📮 Approfondimento ClickUp: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione in team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread delle chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni contestualizzate e prontamente disponibili.

2. SpatialChat (Ideale per eventi di team coinvolgenti e con libertà di movimento)

tramite SpatialChat

Entrare in SpatialChat è più simile a partecipare a un incontro sociale che a una riunione. Con avatar mobili, audio spaziale e spazi personalizzabili, è perfetto per eventi di team, brainstorming o onboarding.

A differenza di Kumospace, non ha un aspetto cartoonesco e offre un'atmosfera più fluida e professionale. Puoi incorporare contenuti multimediali, impostare zone audio ed eseguire presentazioni a schermo intero, il tutto mantenendo le conversazioni naturali.

Per i team che lavorano principalmente da remoto, offre un equilibrio tra struttura e spontaneità, rendendo la collaborazione più umana e meno forzata.

Funzionalità/funzioni migliori di SpatialChat

Personalizza il layout delle sale per diversi tipi di eventi o reparti

Aggiungi lavagne online interattive e bacheche multimediali come strumenti di collaborazione

Usa i canali di chat di testo per supportare i membri del team più silenziosi

Abilita i link di accesso per gli ospiti con autorizzazioni a tempo

Integra eventi in live streaming o riunioni interne in sale condivise

Crea spazi virtuali personalizzati con temi e loghi personalizzati

Limiti di SpatialChat

Non dispone di gestione delle attività integrata o sincronizzazione del calendario

La sovrapposizione audio può causare rumore in stanze affollate

L'esperienza mobile non è fluida come quella desktop

Prezzi di SpatialChat

Free

Ufficio virtuale : 5 $ al mese per utente

Webinar : a partire da 49 $ al mese (25 utenti)

Eventi : a partire da 99 $ al mese (50 utenti)

Istruzione: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SpatialChat

G2 : 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SpatialChat?

Una recensione su G2 recita:

Eventi in cui è importante che i partecipanti possano muoversi autonomamente, scegliere i propri piccoli gruppi di conversazione, ecc., come workshop di innovazione collaborativa, formazione sulle "soft skill", incontri informali, eventi sociali.

Eventi in cui è importante che i partecipanti possano muoversi autonomamente, scegliere i propri piccoli gruppi di conversazione, ecc., come workshop di innovazione collaborativa, formazione sulle "soft skill", incontri informali, eventi sociali.

💡 Suggerimento: Crea documenti ClickUp che affiancano la tua bacheca delle attività invece di ripetere le istruzioni in ogni riunione. Usali per tenere traccia delle decisioni, delle note delle riunioni e degli aggiornamenti di stato in un unico posto. Quando si aggiungono nuovi membri o gli stakeholder effettuano il check-in, non perderai tempo a metterli al corrente.

3. SoWork (Ideale per uffici remoti gamificati con personalità)

tramite SoWork

Hai mai desiderato che il tuo ufficio remoto fosse dotato di pause danzanti, cappelli da mago e chiacchierate spontanee davanti al distributore dell'acqua? SoWork lo rende possibile, consentendo al tuo team di rimanere concentrato sulle attività. Si tratta di un'area di lavoro vivace e basata su avatar, dove puoi partecipare a una riunione standup, passare alla modalità focus o condividere una ciambella virtuale.

Più dinamico di Kumospace, SoWork aggiunge movimento, indicazioni di stato e zone interattive che rendono il lavoro quotidiano più umano. È l'ideale per i team che cercano connessione a lungo termine, cultura e ritmo nel loro quartier generale virtuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di SoWork

Organizza riunioni giornaliere in sale a tema o zone breakout

Tieni traccia della presenza e della disponibilità utilizzando icone di stato visibili

Usa la modalità walk-and-talk per aggiornamenti informali

Premiate il coinvolgimento con badge di riconoscimento gamificati

Assegna avatar e ruoli personalizzati per l'identità del team

Usa la modifica della mappa per evolvere il layout del tuo ufficio nel tempo

Limiti di SoWork

L'interfaccia potrebbe risultare troppo informale per alcuni team aziendali

Mancano integrazioni approfondite con strumenti di task/project management

Può richiedere molte risorse su dispositivi o browser meno recenti

Prezzi di SoWork

Gratis : fino a 10 membri, limite di 30 minuti per le riunioni, nessun video

Base : 6 $ al mese per utente

Premium: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SoWork

G2 : 4,8/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SoWork?

Una recensione su G2 dice:

SoWork è semplicissimo da usare e puoi iniziare subito. Il design ispirato ai videogiochi lo rende ancora più facile se sei un giocatore. È facile esprimersi con tutte le opzioni di personalizzazione e interagire con i colleghi è un gioco da ragazzi ed è super intuitivo. Adoro il fatto che puoi tenere la videocamera accesa ma non essere visto finché qualcuno non ti si avvicina. Le riunioni sono più divertenti perché puoi vedere gli avatar di tutti insieme, e mi piace che ci sia una vista più classica in stile galleria se vedere tutto il resto distrae.

SoWork è semplicissimo da usare e puoi iniziare subito. Il design ispirato ai videogiochi lo rende ancora più facile se sei un giocatore. È facile esprimersi con tutte le opzioni di personalizzazione e interagire con i colleghi è un gioco da ragazzi ed è super intuitivo. Adoro il fatto che puoi tenere la videocamera accesa senza essere visto finché qualcuno non ti si avvicina. Le riunioni sono più divertenti perché puoi vedere gli avatar di tutti insieme, e mi piace che ci sia una vista più classica in stile galleria se vedere tutto il resto distrae.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per prendere appunti durante le riunioni e redigere verbali migliori

4. HyHyve (Ideale per il networking spontaneo e le riunioni in stile evento)

tramite HyHyve

HyHyve porta una spontaneità giocosa agli eventi virtuali, dove le conversazioni nascono dal movimento, non dalle riunioni. Guida il tuo avatar in tempo reale, incontra i tuoi compagni di squadra e lascia che le interazioni si svolgano in modo naturale.

È ideale per formati che richiedono un uso intensivo di networking, come conferenze virtuali o incontri tra team diversi. A differenza dei layout fissi di Kumospace, HyHyve dà la priorità al flusso, rendendolo più simile a un'esperienza che a un luogo di incontro.

Con branding personalizzato, monitoraggio dell'engagement e configurazioni flessibili delle sale, è una buona scelta per i team che desiderano connessione, non solo coordinamento, nella loro piattaforma di ufficio virtuale.

Funzionalità/funzioni migliori di HyHyve

Lancia layout multi-room per sessioni simultanee

Abilita le bolle di interazione che triggerano i video in prossimità

Utilizza le zone sponsor per gli stand dei partner con il tuo marchio

Imposta sessioni di networking a tempo con conto alla rovescia

Consenti agli ospiti anonimi di partecipare a eventi a porte aperte

Personalizza le schermate di benvenuto e le istruzioni per un onboarding senza intoppi

Limiti di HyHyve

Utilità limitata per la collaborazione strutturata in team

Nessuna gestione nativa delle attività o monitoraggio dei follow-up

Una base di utenti più ridotta significa meno integrazioni di terze parti

Prezzi di HyHyve

Occasionale : 35 $/mese (2.000 minuti)

Medium : 70 $/mese (5.000 minuti)

Heavy : 118 $/mese (10.000 minuti)

Enterprise: prezzi personalizzati

Prezzi in euro convertiti in USD*

Valutazioni e recensioni di HyHyve

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. Teamflow (Ideale per uffici virtuali sempre attivi con flussi di lavoro visivi)

tramite Teamflow

Teamflow unisce l'atmosfera di un ufficio fisico con strumenti creati per il lavoro reale. È come se il tuo team si fosse trasferito in un loft digitale: lavagne online, riunioni e bacheche delle attività, tutto in uno spazio condiviso.

A differenza di Kumospace, che è orientato al social, Teamflow è progettato per una collaborazione mirata e in tempo reale. App trascinabili come bacheche delle attività e documenti sono disponibili in ogni stanza, così il tuo team può scambiarsi idee, assegnare attività e riunirsi senza cambiare scheda.

Funzionalità/funzioni principali di Teamflow

Usa l'audio spaziale per segmentare le conversazioni in modo naturale

Organizza riunioni improvvisate trascinando insieme gli avatar

Assegna aree di progetto con layout e autorizzazioni unici

Aggiungi alle segnalibri le risorse condivise nelle visualizzazioni permanenti dell'area di lavoro

Personalizza le stanze per diversi reparti o funzioni

Limiti di Teamflow

L'interfaccia visiva potrebbe risultare eccessiva per i minimalisti

Non ideale per il networking in stile evento o per incontri su larga scala

Alcune funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di Teamflow

Gratis : fino a 5 utenti

Seed : 20 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Teamflow

G2 : 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Teamflow?

Un recensore di G2 scrive:

Teamflow rende il lavoro quotidiano da remoto divertente e facile per tutti e consente al datore di lavoro di creare una cultura aziendale migliore. I dipendenti possono facilmente trovare persone con cui parlare quando necessario, senza sentirsi esclusi o soli quando sono bloccati a casa a lavorare ogni giorno. Aiuta a rompere le barriere più facilmente quando tutti sono nuovi gli uni agli altri e il team si sente più vicino.

Teamflow rende il lavoro quotidiano da remoto divertente e facile per tutti e consente al datore di lavoro di creare una cultura aziendale migliore. I dipendenti possono facilmente trovare persone con cui parlare quando necessario, senza sentirsi esclusi o soli quando sono bloccati a casa a lavorare tutti i giorni. Aiuta a rompere le barriere più facilmente quando tutti sono nuovi gli uni agli altri e il team si sente più vicino.

6. Spot (ideale per una presenza leggera del team e una collaborazione basata sull'umore)

via Spot

Spot è l'angolo tranquillo e accogliente del mondo dell'ufficio virtuale, creato per i team che danno valore alla connessione senza rumore. Con un design semplice, indicatori di umore e audio spaziale, crea uno spazio per una presenza reale senza ingombri digitali.

A differenza delle stanze a tema e della configurazione ricca di avatar di Kumospace, Spot mantiene tutto pulito e intuitivo. È l'ideale per team più piccoli e affiatati che desiderano collaborare, fare il punto della situazione o semplicemente stare insieme, senza la pressione della cultura performativa del lavoro a distanza.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Assegna zone a team o flussi di lavoro specifici

Abilita suoni ambientali a basso volume in stanze diverse

Crea spazi per riunioni giornaliere istantanee per brevi discussioni

Integra una chat leggera per check-in asincroni

Consenti zone audio private con un solo clic per incontri individuali tra manager

Individua i limiti

Scalabilità limitata per team di grandi dimensioni o eventi esterni

Nessuno strumento integrato per il monitoraggio dei progetti o delle attività

Il set di funzionalità/funzioni potrebbe sembrare troppo minimale per startup in rapida espansione

Prezzi spot

Gratis (fino a 5 utenti simultanei)

Crescita : 10 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Scopri valutazioni e recensioni

G2 : 4,9/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Spot?

Un recensore di G2 condivide:

Spot ha risolto una sfida continua: mantenere solide connessioni tra i team in una configurazione di lavoro da remoto. Il nostro passaggio a Spot ha rinvigorito la collaborazione remota. Combinando perfettamente personalizzazione e collaborazione, il concetto di ufficio virtuale colma le lacune precedenti. Ciò ha portato a una riconnessione del team, a un aumento della produttività e a un rinnovato spirito di squadra.

Spot ha risolto una sfida continua: mantenere forti connessioni tra i team in una configurazione di lavoro da remoto. Il nostro passaggio a Spot ha rinvigorito la collaborazione remota. Combinando perfettamente personalizzazione e collaborazione, il concetto di ufficio virtuale colma le lacune precedenti. Ciò ha portato alla riconnessione del team, all'aumento della produttività e al rinnovamento dello spirito di squadra.

7. ivCAMPUS (Ideale per campus virtuali in stile accademico e collaborazione strutturata)

tramite ivCAMPUS

Se Zoom avesse un campus e Slack funzionasse secondo un programma, otterresti ivCAMPUS. Progettato per garantire struttura e chiarezza, utilizza un layout basato su orari con privacy a livello di stanza, accesso specifico per ruolo e spazi dedicati a scopi specifici come laboratori, uffici o aule.

A differenza dei layout giocosi e aperti di Kumospace, ivCAMPUS punta sulla routine e sull'organizzazione. Prenota le sale, bloccale per le riunioni e monitora l'attività per spazio. È l'ideale per i team che prosperano grazie a flussi di lavoro prevedibili.

Per le configurazioni remote che non hanno l'ordine di un ufficio fisico, ivCAMPUS lo riporta indietro, senza spostamenti.

migliori funzionalità/funzioni di ivCAMPUS

Pianifica riunioni ricorrenti in spazi digitali fissi

Crea "orari di ufficio" utilizzando blocchi di presenza visibili

Assegna mentori o responsabili a zone specifiche per l'onboarding

Usa i check-in delle sale per monitorare la presenza o il coinvolgimento

Personalizza l'interfaccia per rispecchiare il layout reale dell'ufficio o del campus

limiti di ivCAMPUS

Meno adatto per interazioni spontanee o sociali tra team

L'interfaccia può sembrare rigida per team altamente creativi o agili

Integrazioni con app di terze parti limitate rispetto ad altre

prezzi di ivCAMPUS

Base : 11 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di ivCAMPUS

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. Sococo (Ideale per gli amanti del layout tradizionale dell'ufficio e i team distribuiti)

tramite Sococo

Ricordi le planimetrie? Sococo le riporta in vita, in formato digitale. Puoi "entrare" nelle stanze, vedere chi c'è e partecipare alle conversazioni proprio come faresti in un ufficio reale.

A differenza delle zone tematiche e dello stile visivo di Kumospace, Sococo mantiene le cose semplici e strutturate. Il suo layout in stile blueprint aiuta i team remoti a rimanere organizzati, visibili e concentrati.

Se il tuo team dà più valore alla chiarezza che alla novità, Sococo è una valida alternativa a Kumospace pensata per le operazioni quotidiane, non solo per eventi speciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sococo

Crea mappe personalizzate dell'ufficio con stanze etichettate

Coordina le riunioni prenotando gli spazi in anticipo

Monitora la presenza del team attraverso l'occupazione delle sale in tempo reale

Assegna uffici privati o zone team al personale chiave

Utilizza spazi virtuali per riunioni giornaliere per aggiornamenti specifici per reparto

Progetta layout unici per diversi reparti o posizioni

Limiti di Sococo

L'interfaccia utente potrebbe sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme più recenti

Mancanza di funzionalità/funzioni integrate per la collaborazione su attività o documenti

Personalizzazione limitata al layout strutturale

Prezzi di Sococo

Sococo: 14,99 $ al mese per utente

Sococo Unlimited: 24,99 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Sococo

G2 : 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sococo?

Una recensione su Capterra recita:

Il layout dell'ufficio virtuale è utile per vedere chi sta partecipando a una riunione. È molto meglio che vedere semplicemente che qualcuno è online, come in Hangouts, o online e in una chiamata, come in Slack. La possibilità di vedere chi sta partecipando a una riunione è molto efficace. Inoltre, è facile entrare e uscire da una riunione.

Il layout dell'ufficio virtuale è utile per vedere chi sta incontrando chi. È molto meglio che vedere semplicemente che qualcuno è online, come Hangouts, o online e in una chiamata, come Slack. La possibilità di vedere quali persone stanno partecipando a una riunione è molto efficace. Inoltre, è facile entrare e uscire da una riunione.

9. Hopin/RingCentral (Ideale per ospitare eventi virtuali e summit su larga scala)

via Hopin

A differenza della maggior parte delle opzioni qui presenti, Hopin (ora RingCentral) non imita un ufficio, ma crea un palcoscenico. Progettato per eventi su larga scala come lanci di prodotti, summit o webinar multitraccia, offre strumenti di backstage, sale di networking e sale per sessioni strutturate che vanno ben oltre le riunioni informali.

Mentre Kumospace si concentra sull'interazione libera, Hopin offre eventi raffinati e di grande capacità con funzionalità/funzioni quali programmi, biglietteria, stand virtuali e analisi in tempo reale.

Come alternativa a Kumospace, è perfetto per i team che necessitano di precisione e professionalità, ideale per ospitare clienti, partner o qualsiasi evento in cui l'impatto è importante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hopin

Imposta più fasi simultanee o sessioni di breakout

Progetta pagine di registrazione personalizzate e tipi di ticket

Incorpora stand sponsorizzati e sale demo interattive

Gestisci il backstage e l'accesso dei relatori separatamente dai partecipanti

Abilita il networking veloce con abbinamenti casuali

Monitora il coinvolgimento del team con strumenti di analisi integrati

Limiti di Hopin

Non ideale per facilitare aggiornamenti quotidiani o riunioni informali

Può sembrare complesso agli utenti alle prime armi senza assistenza tecnica

Le funzionalità/funzioni di livello superiore sono disponibili solo con prezzi personalizzati

Prezzi di Hopin

Events Pro : 119 $ al mese per organizzatore

Events Pro+ : 239 $/mese per organizzatore

Eventi Enterprise: 359 $/mese per organizzatore

Valutazioni e recensioni di Hopin

G2 : 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hopin?

Una recensione su G2 recita:

La facilità d'uso delle funzionalità e della configurazione e la presenza di RingCentral University, che fornisce passaggi dettagliati per capire come impostare il tuo evento. È facile creare la sede, i programmi e il branding. Adoro il fatto che le pagine dell'evento e della registrazione possano essere personalizzate e avere un aspetto professionale con facilità e impostazioni intuitive.

La facilità d'uso delle funzionalità e della configurazione e la presenza di RingCentral University, che fornisce passaggi dettagliati per capire come impostare il tuo evento. È facile creare la sede, i programmi e il branding. Adoro il fatto che le pagine degli eventi e delle registrazioni possano essere personalizzate e avere un aspetto professionale con facilità e impostazioni intuitive.

10. Gather (ideale per hangout virtuali gamificati con funzionalità di riunione)

via Gather

Ricordi quando le feste di compleanno e le sessioni di brainstorming si svolgevano nella stessa stanza? Gather riporta quell'energia online con avatar in pixel art, funzionalità interattive come mappe dell'ufficio e audio spaziale che reagisce al movimento. Più che semplici immagini divertenti, favorisce chiacchierate informali e momenti di condivisione spontanea tra i membri del team.

Come alternativa a Kumospace, Gather punta tutto su un design simile a quello dei giochi e su spazi personalizzabili. Dalle stanze a tema alle interazioni basate sulla vicinanza, unisce lavoro e divertimento in modo naturale, ideale per i team che hanno a cuore la connessione tanto quanto la produttività.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Mantieni i colleghi visibili sullo schermo con riquadri video mobili

Imposta stati personalizzati con collegamenti ai progetti o indicazioni di disponibilità

Avvia videochiamate all'istante con un solo clic

Assegna gruppi di lavoro per semplificare i check-in spontanei

Abilita la sfocatura dello sfondo e la soppressione del rumore

Integra una visibilità del calendario leggera per il flusso quotidiano

Limiti di Gather

Un aspetto ludico potrebbe non piacere ai team aziendali formali

La configurazione e l'onboarding possono richiedere molto tempo per spazi più grandi

Le prestazioni del browser potrebbero rallentare su macchine meno recenti o con una connessione Internet instabile

Raccogli i prezzi

Free

Premium: 7 $ al mese per utente

Raccogli valutazioni e recensioni

G2 : 4,9/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gather?

Una recensione su G2 dice:

Ciò che mi piace di più di Gather è il modo in cui umanizza il lavoro da remoto. A differenza dei tradizionali strumenti di videoconferenza, Gather crea un ambiente spaziale e ludico in cui è possibile "imbattersi" nei colleghi, recarsi alle riunioni o rilassarsi nelle lounge virtuali. Riporta la spontaneità e le interazioni informali che spesso mancano nelle configurazioni remote. Inoltre, gli spazi personalizzabili e gli avatar rendono la collaborazione più coinvolgente e persino un po' divertente.

Ciò che mi piace di più di Gather è il modo in cui umanizza il lavoro da remoto. A differenza dei tradizionali strumenti di videoconferenza, Gather crea un ambiente spaziale e ludico in cui è possibile "imbattersi" nei colleghi, recarsi alle riunioni o rilassarsi nelle sale virtuali. Riporta la spontaneità e le interazioni informali che spesso mancano nelle configurazioni remote. Inoltre, gli spazi personalizzabili e gli avatar rendono la collaborazione più coinvolgente e persino un po' divertente.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di lavoro da remoto per la collaborazione in team

Rendi stabile il tuo flusso di lavoro remoto con ClickUp

Che tu stia organizzando check-in spontanei, eventi su larga scala o pianificando la settimana ibrida che ti aspetta, il miglior strumento di ufficio virtuale si adatta al tuo ritmo, non il contrario.

Dalle lounge con avatar agli hub di collaborazione ad alte prestazioni, questo elenco mostra che esistono diverse opzioni che possono sostituire Kumospace. Alcuni strumenti apportano struttura, altri energia. Solo pochi offrono tutto sotto lo stesso tetto.

Ecco perché ClickUp è la scelta ideale. Non è solo un luogo di riunione, ma è il tuo spazio di lavoro, il tuo pianificatore, il tuo generatore di moduli, il tuo motore di automazione e la tua lavagna online collaborativa.

Se sei pronto a centralizzare i tuoi strumenti e facilitare la collaborazione tra i team, ClickUp è la soluzione all-in-one che fa per te.

Crea il tuo quartier generale virtuale più intelligente e efficiente. Registrati su ClickUp per riunire il tuo team, ovunque si trovi.