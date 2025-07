10 alternative a Circleback IA per Teams e riunioni nel 2025

Se ultimamente hai partecipato a più chiamate Zoom che pause pranzo, probabilmente hai provato Circleback IA, il collega silenzioso che prende appunti durante le riunioni, scrive riepiloghi/riassunti e tiene traccia delle azioni da intraprendere.

È uno strumento utile, ma può diventare rapidamente costoso. Se le tue riunioni sono frenetiche o caotiche, le note potrebbero non essere sufficienti. Inoltre, manca della personalizzazione avanzata e delle funzionalità di collaborazione di team di cui molti team GTM hanno bisogno.

Se la configurazione di base non è più sufficiente, abbiamo raccolto le migliori alternative a Circleback IA: strumenti di IA per prendere appunti durante le riunioni che comprendono realmente come i team moderni si riuniscono, condividono e agiscono.

Da trascrizioni più intelligenti a integrazioni perfette, questi strumenti riportano chiarezza e controllo nel tuo calendario, senza farti dubitare della tua memoria sulle riunioni.

Cosa cercare in un'alternativa a Circleback IA

Secondo Forbes, ogni giorno si tengono circa 55 milioni di riunioni, metà delle quali sono una perdita di tempo.

Uno strumento di trascrizione può aiutarti a risparmiare tempo e a implementare le intuizioni emerse durante le riunioni con note e suggerimenti accurati, in modo da poter essere davvero produttivo dopo la riunione.

Se Circleback IA non soddisfa le tue esigenze, dai un'occhiata alle seguenti caratteristiche per aiutarti a scegliere un'alternativa:

Registrazione accurata delle riunioni : registra trascrizioni in tempo reale con etichette dei relatori, anche in conversazioni confuse o veloci. Cerca funzionalità/funzioni come la riduzione del rumore, la marcatura temporale e il supporto per diversi accenti per mantenere le note cristalline

Assistenza IA intelligente : estrai gli elementi su cui intervenire, analizza il sentiment e automatizza i follow-up delle riunioni passate. Punti bonus se il : estrai gli elementi su cui intervenire, analizza il sentiment e automatizza i follow-up delle riunioni passate. Punti bonus se il software di sintesi vocale migliora imparando i modelli del tuo team nel tempo

Integrazione multipiattaforma : sincronizzazione con Zoom, Google Meet, Slack, Notion e CRM per semplificare i flussi di lavoro. Il miglior strumento per prendere appunti dovrebbe inviare automaticamente le note al tuo stack tecnologico esistente

Opzioni di riepilogo personalizzate : regola il tono, la lunghezza e il formato dei riassunti, che tu abbia bisogno di elenchi puntati o di narrazioni complete, in modo che tutti possano accedere alle trascrizioni delle riunioni nel modo più adatto al proprio modo di lavorare

Modelli: utilizza utilizza modelli di note di riunione per chiamate commerciali, standup, retrospettive e altro ancora. I modelli riducono il lavoro manuale e mantengono costante la produttività del tuo team

Funzionalità/funzioni che favoriscono la collaborazione : collabora alle note delle riunioni con dashboard condivise, tagging dei team e riepiloghi/riassunti modificabili per mantenere tutti allineati e responsabili

Sicurezza di livello aziendale : proteggi i tuoi dati con crittografia end-to-end, archiviazione cloud sicura, accesso basato sui ruoli e conformità a standard quali SOC 2, GDPR o HIPAA

Esportazioni pronte per il contenuto: esporta note di riunioni rifinite in diversi formati, tra cui PDF, markdown o direttamente nel tuo task manager, in modo che le intuizioni si trasformino rapidamente in azioni concrete

🧠 Curiosità: Whisper di OpenAI, un sistema di riconoscimento vocale basato sull'IA, a volte può avere allucinazioni e inventare frasi e periodi interi. Immagina che ciò accada nelle note delle tue riunioni! Se il tuo strumento non è in grado di gestire conversazioni veloci, sovrapposizioni di voci o variazioni di accento, potrebbe finire per inventare elementi di azione o, peggio ancora, perderne di fondamentali.

Alternative a Circleback IA in breve

Ecco i casi d'uso e le funzionalità/funzioni chiave di ciascuno strumento di IA per prendere appunti durante le riunioni che esamineremo in questo blog:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Team di tutte le dimensioni Appunti basati sull'IA, riepiloghi delle riunioni, registrazioni, documenti collaborativi, modelli, automazione delle attività Free Forever; Unlimited: piani a pagamento a partire da $7 Fireflies. ai Assistenza sanitaria, società di venture capital Trascrizioni automatiche, analisi del sentiment, filtri intelligenti, riepiloghi/riassunti IA Free Forever; piani a pagamento a partire da 18 $ Sembly IA Aziende di medie e grandi dimensioni Chat IA, punti salienti, tagging intelligente, generazione di proposte Personale: Free Forever; piani a pagamento a partire da $15 Fathom Aziende di medie dimensioni Riepiloghi/riassunti in tempo reale, sincronizzazione CRM, esportazioni in tempo reale, multilingue Free Forever; piani a pagamento a partire da 19 $ tl;dv Team globali Trascrizioni multilingue, rilevamento dei concorrenti/frasi Free Forever; piani a pagamento a partire da 29 $ Fellow. app Piccole e medie imprese Programmi delle riunioni IA, trascrizioni contestualizzate, elementi di azione Free Forever; piani a pagamento a partire da 19 $ MeetGeek IA Aziende Registrazioni simultanee, integrazione del dialer, follow-up automatizzati Basic: gratuito per sempre; piani a pagamento a partire da 19 $ Tactiq Piccole imprese, liberi professionisti Personalizzazione del flusso di lavoro, riepiloghi/riassunti ChatGPT, follow-up Free Forever; piani a pagamento a partire da $12 Rev Ricerca, media, legale Estrazione di fatti chiave, sottotitoli multilingue, trascrizione umana/IA Free Forever; piani a pagamento a partire da $14,99 Grain Grandi aziende IT Playlist, guide passo passo, analisi delle tendenze Free Forever; piani a pagamento a partire da $19/mese/utente

Le migliori alternative a Circleback IA

Ora che sai come dovrebbe essere un'alternativa ideale a Circleback IA, esaminiamo le funzionalità/funzioni delle migliori opzioni.

1. ClickUp (Ideale per note di riunioni basate sull'IA e automazione delle attività)

Tieni traccia di ogni minuto delle tue riunioni e genera riepiloghi/riassunti utilizzabili con ClickUp AI Notetaker

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, dotata di un sistema di appunti IA integrato e di un calendario integrato che semplifica l'organizzazione delle riunioni, l'acquisizione di informazioni e la trasformazione delle discussioni in azioni concrete.

Come solida alternativa a Circleback AI, ClickUp va ben oltre la trascrizione passiva e la presa di appunti.

Ascolta attivamente, comprende e trasforma le tue riunioni in risultati strutturati che il tuo team può effettivamente utilizzare. Che tu sia un team commerciale, un fondatore o un leader GTM alle prese con chiamate continue, la piattaforma garantisce che ogni momento critico venga catturato, elaborato e archiviato senza perdere un colpo.

Cattura trascrizioni accurate delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Inizia a semplificare le tue riunioni utilizzando ClickUp AI Notetaker, che si unisce automaticamente alle tue chiamate Zoom, Google Meet o Microsoft Teams.

Registra riunioni fino a un'ora e le consegna in tempo reale, complete di trascrizioni ricercabili ed etichette dei relatori. Così, anche nelle conversazioni veloci, avrai chiarezza su chi ha detto cosa e quando. Queste trascrizioni vengono poi archiviate come documenti ClickUp privati, contrassegnati con i nomi e le date delle riunioni, rendendole facili da trovare e consultare.

Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni con ClickUp Brain

Una volta che la trascrizione è pronta, ClickUp Brain prende il controllo. Questo assistente IA per le note delle riunioni scansiona la discussione e identifica immediatamente gli elementi su cui intervenire, aiutandoti a trasformarli in attività ClickUp concrete, complete di date di scadenza e assegnatari.

Non dovrai più sfogliare infinite note: basta chiedere a Brain e la tua riunione sarà sintetizzata in informazioni chiare e concise su cui il tuo team potrà agire. Saprai se un cliente ha menzionato una richiesta di funzionalità o se un collega ha promesso un risultato entro pochi secondi.

Collabora su programmi e note delle riunioni con i documenti ClickUp

Per supportare la collaborazione continua, ClickUp Docs consente al tuo team di modificare in tempo reale i programmi e i verbali delle riunioni. Puoi commentare, taggare e assegnare follow-up direttamente nel documento.

Disponibile in tutte le aree di lavoro, puoi formattare le tue note per organizzarle visivamente e, quando sei pronto, trasformare qualsiasi elemento in un'attività completa di scadenze, assegnatari e priorità. È un modo semplice per passare da "solo un pensiero" a un risultato concreto in pochi secondi.

Inoltre, con ClickUp hai a disposizione agenti Autopilot che possono essere configurati per inviare i riepiloghi/riassunti delle riunioni ai canali di chat appropriati, aiutare i membri del team a trovare risposte basate sulle trascrizioni delle riunioni e molto altro ancora.

Automatizza facilmente le attività ripetitive con gli agenti Autopilot di ClickUp

Hai bisogno di documentazione visiva? Usa ClickUp Clips per registrare le tue riunioni o condividere brevi video per aggiornamenti asincroni. Questi clip possono essere incorporati in attività, documenti e chat per fornire un contesto aggiuntivo, facilitando la revisione o l'inserimento di altri utenti in un secondo momento.

Oltre a tutte queste funzionalità/funzioni, i modelli per prendere appunti di ClickUp possono farti risparmiare molto tempo e lavoro richiesto quando si tratta di aiutare i team ad aumentare la produttività.

Ottieni il modello gratis Organizza facilmente le trascrizioni delle riunioni con il modello per verbali di riunione di ClickUp

Il modello di verbale di riunione ClickUp, ad esempio, ti aiuta a scrivere i programmi delle riunioni e a organizzare i partecipanti, le note e i passaggi successivi, in modo da non perdere mai i dettagli importanti.

Inoltre, semplifica il follow-up consentendoti di convertire i verbali delle riunioni direttamente in attività.

Inoltre, per i check-in individuali essenziali, puoi provare il modello ClickUp Employee & Manager 1:1.

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle discussioni tra dipendenti e manager con il modello 1:1 per dipendenti e manager di ClickUp

Questo modello aiuta ad allineare gli obiettivi, monitorare le discussioni e fornire feedback che portano a miglioramenti reali. Puoi pianificare sessioni ricorrenti, monitorare lo stato di avanzamento e assicurarti che ogni riunione porti a risultati concreti.

Con trascrizione avanzata, riepiloghi intelligenti, collaborazione senza interruzioni, integrazione perfetta delle attività e modelli pronti all'uso e integrabili, ClickUp fa sembrare Circleback AI solo una bozza.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni inizialmente eccessive

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp è super intuitivo e flessibile. Mi piace particolarmente la funzionalità/funzione di tagging: ci aiuta davvero a organizzare tutti i nostri progetti per unità aziendale e quindi a creare report sul tempo impiegato/sulle risorse per BU. È stato molto facile per il team imparare e iniziare a utilizzarlo quando lo abbiamo implementato inizialmente; lo usiamo ogni singolo giorno. Ora teniamo tutto in un unico posto: tutte le nostre attività e tutte le nostre note. È così facile trasformare gli elementi di azione di una riunione in attività, cosa che in passato era un punto dolente. In precedenza utilizzavamo EasyProjects, che aveva una ricerca terribile, quindi non si riusciva mai a trovare ciò che serviva, ed era eccessivamente complicato. Ci piace anche la funzionalità Calendario, che in precedenza dovevamo gestire separatamente su Sharepoint. Ora abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un unico posto!

ClickUp è super intuitivo e flessibile. Mi piace particolarmente la funzionalità/funzione di tagging: ci aiuta davvero a organizzare tutti i nostri progetti per unità aziendale e quindi a creare report sul tempo impiegato/sulle risorse per BU. È stato molto facile per il team imparare e iniziare a utilizzarlo quando lo abbiamo implementato inizialmente; lo usiamo ogni singolo giorno. Ora teniamo tutto in un unico posto: tutte le nostre attività e tutte le nostre note. È così facile trasformare gli elementi di azione di una riunione in attività, cosa che in passato era un punto dolente. In precedenza utilizzavamo EasyProjects, che aveva una ricerca terribile, quindi non si riusciva mai a trovare ciò che serviva, ed era eccessivamente complicato. Ci piace anche la funzionalità Calendario, che in precedenza dovevamo gestire separatamente su Sharepoint. Ora abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un unico posto!

💡 Suggerimento: utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback dopo ogni riunione e capire cosa ne pensa il tuo team dell'efficacia della riunione e cosa si sarebbe potuto fare per renderla più efficiente

2. Fireflies. ai (Ideale per analizzare i sentimenti durante le riunioni online)

Mentre Circleback IA spesso si limita alle trascrizioni di base, Fireflies. ai offre approfondimenti intelligenti e collaborazione che vanno ben oltre le note delle riunioni IA.

Oltre al monitoraggio delle informazioni sulle riunioni, questo software di gestione delle riunioni si distingue per la sua funzionalità/funzione di analisi del sentiment, che mostra esattamente come si sono sentiti i partecipanti alla riunione durante la discussione.

Fireflies. ai aiuta anche le aziende sanitarie ad automatizzare le note cliniche e a registrare le informazioni sui pazienti. È possibile archiviare informazioni mediche sensibili e mantenere la conformità con la sicurezza di livello aziendale.

Fireflies. ai migliori funzionalità/funzioni

Registra automaticamente le riunioni nel tuo CRM con elementi di azione e note allegate

Cerca le trascrizioni per oratore, argomento o sentiment utilizzando filtri intelligenti

Trasforma le conversazioni vocali in attività, ticket e follow-up in tutto il tuo stack tecnologico esistente

Riepiloga/riassumi istantaneamente lunghe chiamate con briefing delle riunioni e punti chiave generati dall'IA

Limiti di Fireflies. ai

Lo strumento di trascrizione può essere costoso per le piccole imprese e le startup

Prezzi di Fireflies. ai

Free Forever

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (oltre 680 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

Una recensione su G2 dice:

In alcune riunioni Teams (a seconda delle autorizzazioni o della configurazione della riunione), l'adesione del bot può essere ritardata o potrebbe richiedere un invito manuale. Non è un grosso problema, ma è qualcosa di cui tenere conto. Se ci si trova in un'area rumorosa e affollata, Fireflies è comunque eccellente nel captare le conversazioni, ma in rare occasioni interpreta erroneamente ciò che è stato detto ed è necessario modificare manualmente le note della riunione, cosa che comunque è molto facile da fare utilizzando la loro piattaforma online. Sarebbe fantastico se potesse riepilogare/riassumere le riunioni telefoniche, ma questa funzionalità non è attualmente disponibile.

In alcune riunioni Teams (a seconda delle autorizzazioni o della configurazione della riunione), l'adesione del bot può essere ritardata o potrebbe richiedere un invito manuale. Non è un grosso problema, ma è qualcosa di cui tenere conto. Se ci si trova in un'area rumorosa e affollata, Fireflies è comunque eccellente nel captare le conversazioni, ma in rare occasioni interpreta erroneamente ciò che è stato detto ed è necessario modificare manualmente le note della riunione, cosa che comunque è molto facile da fare utilizzando la loro piattaforma online. Sarebbe fantastico se potesse riepilogare/riassumere le riunioni telefoniche, ma questa funzionalità non è attualmente disponibile.

📮 ClickUp Insight: Monday blues? A quanto pare il lunedì è il giorno più debole della settimana in termini di produttività (gioco di parole non intenzionale), con il 35% dei lavoratori che lo identifica come il giorno meno produttivo. Questo calo può essere attribuito al tempo e all'energia spesi alla ricerca di aggiornamenti e priorità settimanali il lunedì mattina. Un'app completa per il lavoro, come ClickUp, può aiutarti in questo. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può "aggiornarti" su tutti gli aggiornamenti critici e le priorità in pochi secondi. Inoltre, tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, comprese le app integrate, è ricercabile con la ricerca connessa di ClickUp. Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, creare un punto di riferimento condiviso per la tua organizzazione è facile! 💁

3. Sembly IA (Ideale per generare proposte automatiche dalle riunioni)

Con l'identificazione dei parlanti in tempo reale e il monitoraggio delle parole chiave, Sembly IA ti aiuta a superare i limiti di trascrizione di Circleback IA. Questa piattaforma trasforma le tue riunioni in un repository ricercabile, rendendola una solida alternativa.

Puoi anche generare proposte in base alle discussioni e i tuoi team possono taggare momenti specifici e assegnare attività direttamente su Sembly IA. Inoltre, la chat IA integrata può rispondere a domande sulla tua riunione e trarre informazioni da più riunioni contemporaneamente, guidandoti a dare il meglio nel tuo lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly IA

Rileva e tagga automaticamente gli oratori per trascrizioni organizzate

Utilizza Semblian 2.0, il bot di intelligenza artificiale dello strumento, per generare elementi di azione, decisioni e punti salienti

Cerca nelle trascrizioni delle riunioni utilizzando parole chiave, filtri o nomi dei relatori

Esporta le note e i riepiloghi/riassunti delle riunioni in strumenti come Notion, Slack o Trello per un facile trasferimento e una collaborazione continua tra piattaforme diverse

Limiti di Sembly IA

Il prezzo aumenta quando il tuo team cresce

Prezzi di Sembly IA

Personale: Free Forever

Professionale: 15 $ al mese

Team: 29 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly IA

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono i clienti reali di Sembly IA?

Una recensione su G2 dice:

Adoro la chat IA. È possibile elaborare le note della riunione dando i prompt alla chat IA. In realtà è stato molto più veloce e migliore di un essere umano. Mi dispiace dirlo. 🙂

Adoro la chat IA. È possibile elaborare le note della riunione dando i prompt alla chat IA. In realtà è stato molto più veloce e migliore di un essere umano. Mi dispiace dirlo. 🙂

🧠 Curiosità: Il record di partecipazione a una conferenza aziendale virtuale in una settimana è stato di ben 21.261 persone al The Home Service Super Summit e CONQUER® (USA). È stato persino inserito nel Guinness dei primati!

4. Fathom (Ideale per l'assegnazione di tag in tempo reale durante le riunioni)

tramite Fathom

Non vorresti poter contrassegnare le parti importanti di una riunione mentre si svolge, invece di doverle cercare affannosamente dopo? A differenza di Circleback IA, Fathom ti consente di taggare i momenti chiave in tempo reale e ottenere riepiloghi/riassunti istantanei con indicazione dell'ora per riunioni più produttive. Non dovrai più riavvolgere o rivedere i video.

La piattaforma sincronizza anche i punti salienti delle riunioni, le decisioni e gli elementi di azione nel tuo CRM in tempo reale. Puoi anche registrare e condividere clip di discussioni specifiche durante una riunione. Inoltre, può tradurre e riepilogare/riassumere le chiamate in 28 lingue straniere, tra cui francese, tedesco e spagnolo.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Evidenzia/riepiloga/riassumi i momenti chiave in tempo reale durante le riunioni, insieme al riconoscimento dei relatori

Sincronizza le note di più riunioni e i riassunti direttamente su strumenti come HubSpot e Salesforce

Condividi immediatamente i riepiloghi/riassunti delle riunioni tramite email o Slack

Classifica automaticamente le informazioni per argomento, progetto e relatore

Comprendi i limiti

Il partecipante che prende appunti con l'IA occupa un'intera casella utente, anche nelle riunioni a due, il che è piuttosto fastidioso

Prezzi Fathom

Free Forever

Premium: 19 $ al mese per utente

Edizione Team: 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 4.900 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 770 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Fathom?

Una recensione su G2 dice:

Da tempo stavamo cercando un sistema per prendere appunti e abbiamo valutato Decisions, ma dopo averne discusso come PMI ci siamo resi conto che il prezzo non era realistico per noi. Abbiamo quindi fatto alcune ricerche che ci hanno portato a Fathom. Dopo aver utilizzato la versione di prova di Decisions e Fathom nel loro complesso, consiglio vivamente Fathom rispetto a Decisions perché è più utile come app per prendere appunti, con collegamenti alla riunione originale in modo da poter riascoltare la comunicazione per assicurarsi che le informazioni estratte siano corrette e utilizzarle come base di riferimento per il futuro, in modo da poterlo utilizzare frequentemente per controllare le riunioni. Abbiamo implementato questo prodotto molto rapidamente, poiché è stato facile integrarlo nella nostra routine quotidiana

Da tempo stavamo cercando un sistema per prendere appunti e abbiamo valutato Decisions, ma dopo averne discusso come PMI ci siamo resi conto che il prezzo non era realistico per noi. Abbiamo quindi fatto alcune ricerche che ci hanno portato a Fathom. Dopo aver utilizzato la versione di prova di Decisions e Fathom nel loro complesso, consiglio vivamente Fathom rispetto a Decisions perché è più utile come strumento per prendere appunti, con collegamenti alla riunione originale in modo da poter riascoltare la comunicazione per assicurarsi che le informazioni estratte siano corrette e utilizzarle come base di riferimento per il futuro, in modo da poterlo utilizzare frequentemente per controllare le riunioni. Abbiamo implementato questo prodotto molto rapidamente, poiché è stato facile inserirlo nella nostra routine quotidiana

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di trascrizione IA da provare

5. tl;dv (Ideale per trascrizioni multilingue)

Se lavori con team globali, sai quanto sia importante il supporto multilingue negli strumenti di trascrizione. Chi vuole tradurre ogni trascrizione in un altro strumento per mantenere i team allineati oltre i confini? tl;dv è pensato per semplificare la trascrizione multilingue.

La piattaforma elabora anche le discussioni e i lavori delle riunioni e invia email di follow-up di conseguenza. Questo è qualcosa che non puoi fare con Circleback IA.

tl:dv migliori funzionalità/funzioni

Aggiorna automaticamente il CRM in base alle discussioni delle riunioni con i client

Tieni traccia delle menzioni dei concorrenti, oltre ad altri dettagli importanti, nelle tue ultime 20 riunioni

Invia aggiornamenti automatici sulle riunioni alla tua finestra In arrivo ogni settimana

Traduci le trascrizioni delle riunioni in oltre 30 lingue

limiti di tl:dv

L'interfaccia è un po' confusa per i principianti

tl:dv prezzi

Free Forever

Pro: 29 $ al mese per postazione

Business: 65 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di tl:dv

G2: 4,7/5 (oltre 380 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono i clienti reali di tl:dv?

Una recensione su G2 dice:

tl;dv è diventato una parte essenziale del mio flusso di lavoro quotidiano. Lo uso per registrare, trascrivere e riepilogare/riassumere tutte le mie riunioni, sia interne con il mio team, sia esterne con clienti e fornitori. Le trascrizioni sono molto accurate, i riepiloghi/riassunti mi fanno risparmiare tantissimo tempo e gli highlight dell'IA sono sorprendentemente pertinenti. Ha migliorato significativamente la comunicazione e la responsabilità nella mia organizzazione, soprattutto quando si tratta di rivedere i punti d'azione o condividere i punti chiave con gli stakeholder assenti.

tl;dv è diventato una parte essenziale del mio flusso di lavoro quotidiano. Lo uso per registrare, trascrivere e riepilogare/riassumere tutte le mie riunioni, sia interne con il mio team, sia esterne con clienti e fornitori. Le trascrizioni sono molto accurate, i riepiloghi/riassunti mi fanno risparmiare tantissimo tempo e gli highlight dell'IA sono sorprendentemente pertinenti. Ha migliorato significativamente la comunicazione e la responsabilità nella mia organizzazione, soprattutto quando si tratta di rivedere i punti d'azione o condividere gli aspetti chiave con le parti interessate assenti.

👀 Lo sapevi? I CEO trascorrono il 72% del loro tempo in riunioni. Si tratta di molte conversazioni. Affidarsi a note di riunioni accurate e basate sull'IA non è più un lusso, ma una necessità

6. Fellow. app (Ideale per pianificare le prossime riunioni)

Mentre Circleback ha funzionalità/funzioni limitate per impostare in modo collaborativo i programmi delle riunioni imminenti, l'app Fellow. eccelle in questo settore. Puoi utilizzarla come assistente di intelligenza artificiale per pianificare i programmi delle riunioni, selezionare i partecipanti e persino tenere incontri individuali direttamente sulla piattaforma.

E, naturalmente, genererà trascrizioni in tempo reale di tutte le tue riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'app Fellow

Prendi appunti accurati durante le riunioni, anche nelle discussioni più tecniche

Genera automaticamente programmi di riunioni e punti di discussione con l'IA

Dividi le trascrizioni delle riunioni in capitoli contestualizzati, elementi di azione e decisioni

Limita le ore di riunione e massimizza la loro efficienza con le linee guida integrate per le riunioni IA

Limiti dell'app Fellow

Spesso impiega un minuto in più per acquisire le trascrizioni delle riunioni

Prezzi dell'app Fellow

Free Forever

Solo: 19 $ al mese per utente

Team: 11 $ al mese per utente

Business: 23 $ al mese per utente

Enterprise: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dell'app Fellow

G2: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali dell'app Fellow.?

Una recensione su Capterra dice :

La mia area preferita in assoluto in Fellow è quella degli elementi di azione. È così che riesco a portare a termine le cose. Mi affido agli elementi di azione in tutti gli aspetti del mio lavoro, così come nelle cose da fare personali. Il pannello degli elementi di azione è fantastico. Mi permette di dare priorità all'ordine del mio elenco di azioni, il che è un enorme vantaggio che mi aiuta a completare prima le cose più importanti.

La mia area preferita in assoluto in Fellow è quella delle azioni da intraprendere. È così che riesco a portare a termine le cose. Mi affido alle azioni da intraprendere in tutti gli aspetti del mio lavoro, così come nelle cose da fare personali. Il pannello delle azioni da intraprendere è fantastico. Mi permette di dare priorità all'ordine del mio elenco di azioni, il che è un enorme vantaggio che mi aiuta a completare prima le cose più importanti.

7. MeetGeek. ai (Il migliore per il monitoraggio dei contesti delle riunioni)

Dalle riunioni giornaliere del team in inglese alle presentazioni ai clienti in francese, MeetGeek coglie l'atmosfera esatta delle tue riunioni, a differenza di Circleback IA. Identifica la lingua, il tipo di riunione e il contesto come un professionista, in modo che le tue note siano sempre precise. Nessun pulsante da premere, nessuna configurazione stressante!

I suoi punti di forza includono la registrazione video automatica, la trascrizione accurata e la consegna immediata di note e riepiloghi delle riunioni generati dall'IA subito dopo ogni chiamata.

A differenza di Circleback IA, MeetGeek si concentra fortemente sull'analisi granulare delle riunioni e sui modelli di note personalizzati. Offre inoltre solide integrazioni, rendendolo ideale per i team che gestiscono riunioni multilingue o che necessitano di un'automazione approfondita del flusso di lavoro.

MeetGeek. ai migliori funzionalità/funzioni

Registra più riunioni e genera trascrizioni simultaneamente

Valuta quanto puoi risparmiare sui costi delle riunioni con il calcolatore del ROI

Trascrivi e registra le riunioni telefoniche con le integrazioni del dialer

Automatizza l'inserimento dei dati delle riunioni e i follow-up

Integrazione con altri strumenti per la sincronizzazione di note, elementi da agire e approfondimenti nel flusso di lavoro

Limiti di MeetGeek.ai

Devi trascrivere una riunione dalla metà se non ne hai programmato la trascrizione in anticipo

Prezzi di MeetGeek. ai

Base: Gratis per sempre

Pro: 19 $ al mese per utente

Business: 39 $ al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek. ai

G2: 4,6/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono i clienti reali di MeetGeek. ai?

Una recensione su G2 dice:

La cosa che mi piace di più è che ha un'estensione Chrome e posso invitarlo manualmente a una riunione in corso. [Ma] ci vuole tempo per condividere la registrazione della riunione e le note, circa 30 minuti, che è troppo lungo.

La cosa che mi piace di più è che ha un'estensione Chrome e posso invitarlo manualmente a una riunione in corso. [Ma] ci vuole tempo per condividere la registrazione della riunione e le note, circa 30 minuti, che è troppo lungo.

8. Tactiq (Ideale per piccole imprese e liberi professionisti)

tramite Tactiq

Tactiq fornisce trascrizioni in tempo reale delle riunioni, specifiche per ogni oratore, per Google Meet, Zoom e Microsoft Teams senza registrare la riunione o richiedere l'intervento di un bot. Questo approccio dà priorità alla privacy e al comfort dei partecipanti, poiché viene generata solo la trascrizione e non viene memorizzato alcun audio.

Questo strumento, un'estensione di Chrome, è un'utile alternativa a Circleback se desideri un generatore di verbali di riunioni basato sull'IA a un prezzo accessibile. La sua configurazione non invasiva e priva di bot, l'attenzione alla trascrizione in tempo reale durante la riunione e l'immediata attuabilità lo rendono ideale per i team che desiderano evitare registrazioni e semplificare i follow-up direttamente dalla trascrizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Tagga, etichetta ed esporta momenti chiave o elementi di azione in vari formati

Integra strumenti come Slack, Notion e HubSpot per una collaborazione senza interruzioni

Genera istantaneamente riepiloghi/riassunti ChatGPT, elementi di azione e punti chiave

Sfrutta i prompt basati sull'IA per generare riepiloghi/riassunti personalizzati, email di follow-up o aggiornamenti sui progetti

Limiti di Tactiq

Alcune traduzioni (come quella in spagnolo) non sono abbastanza sofisticate

Prezzi di Tactiq

Free Forever

Pro : 12 $ al mese per utente

Team : 20 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono i clienti reali di Tactiq?

Una recensione su Product Hunt dice :

Superpoteri per le riunioni. Avere un archivio di chi ha detto cosa durante una riunione vale da solo il prezzo della voce, ma poter richiedere cose come riepiloghi/riassunti ed elementi di azione è una vera rivoluzione!

Superpoteri per le riunioni. Avere un archivio di chi ha detto cosa durante una riunione vale da solo il prezzo della voce, ma poter richiedere cose come riepiloghi/riassunti ed elementi di azione è una vera rivoluzione!

📖 Leggi anche: Come organizzare riunioni efficaci per ottenere il massimo impatto

9. Rev (Ideale per team di ricerca, aziende mediatiche e studi legali)

via Rev

I team legali e di ricerca non possono permettersi di perdere tempo con le chiamate virtuali. Hanno bisogno di trascrizioni accurate e affidabili delle riunioni che mantengano i fascicoli dei casi aggiornati, garantiscano la conformità e consentano di approfondire i dati senza grattarsi la testa.

A differenza di Circleback IA, Rev è stato progettato pensando ai flussi di lavoro di ricerca. Qui puoi trascrivere interviste e riunioni e convalidare la trascrizione umana per verificarne l'accuratezza. Ti consente di caricare più file audio e video di testimonianze, interviste e deposizioni e di estrarre fatti chiave e contraddizioni dai file in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni

Carica file audio/video o integra Zoom per generare facilmente trascrizioni

Ricevi trascrizioni con timestamp, identificazione dei relatori e testo modificabile

Scegli tra trascrizione umana o IA in base a velocità, accuratezza e budget

Aggiungi sottotitoli globali tradotti da esseri umani in oltre 17 lingue ai tuoi video

Identifica fatti chiave e contraddizioni nei file

Limiti di Rev

La funzionalità/funzione di caricamento dei video è occasionalmente lenta

Prezzi Rev

Free Forever

Basic : 14,99 $ al mese per utente

Pro : 34,99 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Rev?

Una recensione su G2 dice:

Rev mi fa risparmiare molto tempo nella trascrizione delle interviste video, così posso scrivere gli articoli direttamente dal testo. Mi piace anche il fatto che sia in grado di filtrare le parole di riempimento e gli "ehm" quando le persone vengono intervistate, rendendo le trascrizioni molto più facili da leggere e utilizzare con poche o nessuna modifica. Nel complesso, Rev è molto facile da usare.

Rev mi fa risparmiare molto tempo nella trascrizione delle interviste video, così posso scrivere gli articoli direttamente dal testo. Mi piace anche il fatto che sia in grado di filtrare le parole di riempimento e i "ehm" quando le persone vengono intervistate, rendendo le trascrizioni molto più facili da leggere e da utilizzare con poche o nessuna modifica. Nel complesso, Rev è molto facile da usare.

🧠 Curiosità: anche le api tengono delle riunioni! Quando cercano una nuova casa, centinaia di api esplorano diverse opzioni di nido e si raggruppano per prendere una decisione collettiva. Proprio come il tuo team valuta gli aggiornamenti dei progetti o il feedback dei client durante le riunioni, le api collaborano per raggiungere il miglior risultato possibile, dimostrando che anche in natura le riunioni efficaci (e prendere buoni appunti!) sono importanti.

10. Grain (Ideale per la formazione interna sul software)

via Grain

La condivisione delle risorse tecniche con i tuoi tirocinanti non dovrebbe sembrare un rompicapo. Ma con Circleback IA, in un certo senso lo è. Tutto quel gergo e quella complessità? Non fanno altro che rallentare le cose.

Grain semplifica tutto. Trasforma le tue trascrizioni in guide chiare e dettagliate che il tuo team può seguire. Puoi anche creare playlist e storie per organizzare le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni. Se desideri monitorare ogni volta che qualcuno menziona una frase importante, imposta le notifiche per parole chiave e Grain ti avviserà.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grain

Organizza e condividi le trascrizioni delle riunioni in formato storia e guida passo passo

Allega guide, suggerimenti o note importanti a elementi specifici dei verbali delle riunioni per una migliore comprensione

Crea una playlist di risorse direttamente sulla piattaforma e condividila con i tuoi tirocinanti

Individua le tendenze e monitora i termini chiave dalle trascrizioni delle riunioni

Limiti di Grain

Il riconoscimento delle frasi nei tag intelligenti è limitato

Prezzi al grano

Free Forever

Starter: 19 $ al mese per utente

Business: 39 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grain

G2: 4,6/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono i clienti reali di Grain?

Una recensione su G2 dice:

Ho trovato Grain molto facile da adattare e implementare nella nostra azienda. Zach è stato molto reattivo alle mie domande durante la versione di prova e abbiamo potuto utilizzarlo immediatamente. È stato facile creare nuovi modelli e il nostro team ha imparato molto dalla funzionalità di coaching. Abbiamo integrato Grain con il nostro account HubSpot e abbiamo già riscontrato un notevole miglioramento dei nostri dati.

Ho trovato Grain molto facile da adattare e implementare nella nostra azienda. Zach è stato molto reattivo alle mie domande durante la versione di prova e abbiamo potuto utilizzarlo immediatamente. È stato facile creare nuovi modelli e il nostro team ha imparato molto dalla funzionalità di coaching. Abbiamo integrato Grain con il nostro account HubSpot e abbiamo già riscontrato un notevole miglioramento dei nostri dati.

Trasforma ogni minuto delle riunioni in azione con ClickUp

Con la giusta alternativa a Circleback IA, il tuo team smetterà di cercare freneticamente appunti e inizierà ad agire sulla base di informazioni concrete.

Sebbene tutti gli strumenti sopra menzionati possano aiutarti con le trascrizioni delle riunioni, ClickUp si distingue per il layout altamente personalizzabile, la registrazione e la presa di appunti precise e i riepiloghi/riassunti accurati generati dall'IA.

Puoi collaborare con il tuo team sui programmi delle riunioni, discutere idee future e dare seguito alle intuizioni emerse durante le riunioni con attività pianificate. Scegliere ClickUp significa scegliere di catapultare la produttività delle tue riunioni!

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per provare tu stesso la differenza nelle tue note automatizzate.