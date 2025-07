Modelli di IOU gratuiti per monitorare i prestiti informali

Presti denaro a un client, a un membro del team o anche a un amico di famiglia? È generoso da parte tua. Ma non tenerne traccia? È rischioso.

I prestiti informali vengono spesso concessi o richiesti senza alcun monitoraggio o documentazione, il che porta a mancati rimborsi, follow-up imbarazzanti e un sacco di stress.

Buone notizie? Non è necessario assumere un contabile o creare complicati fogli di calcolo da zero.

La nostra guida ti offre modelli di pagherò gratuiti, che ti consentono di monitorare i prestiti informali con facilità, chiarezza e tranquillità. Inizia subito il monitoraggio! 💰

Cosa sono i modelli di pagherò?

Un modello di IOU è un documento legale semplice e informale utilizzato per registrare prestiti e termini di rimborso senza la complessità di un contratto di prestito formale. I. O. U sta per "I Owe You" (Ti devo). Un modello di IOU include dettagli chiave come l'importo preso in prestito, la data di scadenza, il tasso di interesse (se presente) e le parti coinvolte.

Dai prestiti occasionali ai pagamenti freelance, mettere per iscritto i termini con un modello di IOU mantiene chiare le aspettative ed evita malintesi.

📌 Ricorda questo: il tuo IOU deve essere un documento semplice e affidabile che spiega quanto è dovuto, quando sarà rimborsato e se ci sono condizioni come interessi maturati o un pagamento forfettario previsto.

I migliori modelli di pagherò

Sei pronto a rendere tutto ufficiale? Ecco 21 modelli di pagherò facili da usare che ti aiutano a documentare i debiti nel modo giusto:

1. Modello di contratto di prestito ClickUp

Ottieni il modello gratis Redigi e monitora i dettagli del prestito come importo, tasso di interesse e termini di rimborso con il modello di contratto di prestito ClickUp

Il modello di contratto di prestito ClickUp è perfetto per privati o aziende che necessitano di un modo strutturato per documentare prestiti o finanziamenti. Ti aiuta a registrare tutti i dettagli critici del prestito, dall'importo del prestito e dal tasso di interesse ai piani di pagamento che soddisfano entrambe le parti (settimanali, mensili, annuali o personalizzati).

Include anche sezioni come la rinuncia del mutuatario, i termini di risoluzione delle controversie e la giurisdizione legale, per garantire che l'accordo sia equilibrato e applicabile in caso di problemi.

✅ Ideale per: Liberi professionisti, titolari di piccole imprese o chiunque presti denaro e cerchi un contratto di prestito chiaro e tracciabile senza gergo legale

2. Modello di accordo di pagamento semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente i termini di pagamento, il calendario e gli obblighi tra debitore e creditore utilizzando il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp

Il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp semplifica i pagamenti una tantum o ricorrenti tra due parti che desiderano evitare confusione e documentare tutti i termini fin dall'inizio.

Integrato in ClickUp Docs, definisce chiaramente quando sono dovuti i pagamenti e cosa succede in caso di mancato pagamento, per evitare controversie e mantenere tutte le parti coinvolte sulla stessa pagina. Include anche clausole legali come la responsabilità del successore e la giurisdizione per rendere l'accordo più solido.

All'interno di Documenti, le attività di ClickUp ti aiutano ad assegnare follow-up e monitorare le azioni di pagamento. Puoi anche utilizzare promemoria ricorrenti per tenere sotto controllo le date di scadenza, semplificando la gestione dei pagamenti senza monitoraggio manuale.

✅ Ideale per: Freelance, coach o piccole aziende che desiderano semplificare gli accordi di pagamento una tantum o ricorrenti con i propri client

📮 Approfondimento ClickUp: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per contestualizzare il proprio lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread di Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp converge l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, sincronizzato e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e recupera il tuo tempo produttivo. 💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno per persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

3. Modello di lettera di accordo ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea contratti di prestito o rateali flessibili con termini di pagamento chiaramente definiti utilizzando il modello di lettera di accordo ClickUp

Il modello di lettera di accordo ClickUp aiuta i liberi professionisti, le agenzie o i titolari di piccole imprese a documentare chiaramente le aspettative nei contratti di servizio.

Il modello definisce in anticipo l'ambito del progetto e i termini di pagamento, garantendo che entrambe le parti siano allineate prima dell'inizio del lavoro. È possibile annotare il metodo e la sequenza preferiti per i pagamenti, in modo che non ci siano congetture o confusione in seguito.

Per garantire che tutto sia legalmente valido, il modello include clausole integrate per la protezione dai rischi e la flessibilità, come termini di indennizzo e modifica, senza appesantire il documento.

✅ Ideale per: Appaltatori, consulenti o piccoli team che intraprendono una nuova partnership aziendale o un nuovo progetto e desiderano un modo rapido e chiaro per documentare i termini.

🧠 Lo sapevi? Il primo IOU conosciuto in Gran Bretagna risale all'8 gennaio 57 d.C. ed è stato scoperto tra le tavolette romane sotto la sede londinese di Bloomberg. Questa tavoletta di legno, incisa in latino corsivo, è la prima testimonianza di attività commerciale in quello che oggi è il quartiere finanziario di Londra.

4. Modello di contratto di acquisto ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta facilmente le informazioni sul venditore e sull'acquirente, i dettagli dell'elemento e i termini di pagamento utilizzando il modello di contratto di acquisto ClickUp

Il modello di contratto di acquisto ClickUp è utile per chiunque abbia bisogno di formalizzare l'acquisto o la vendita di beni, che si tratti di approvvigionamento, gestione di un'azienda o gestione commerciale in proprio.

Offre uno spazio personalizzabile per aggiungere informazioni sul venditore e sull'acquirente, compreso il marchio aziendale come i loghi, e descrivere esattamente ciò che viene scambiato con le specifiche e le foto degli elementi.

Ti consente inoltre di definire i termini di pagamento, come il prezzo concordato e le modalità di trasferimento del denaro. Puoi aggiungere le tue condizioni e, una volta che entrambe le parti hanno firmato, avrai un accordo chiaro e professionale archiviato.

✅ Ideale per: Liberi professionisti, startup o aziende che gestiscono acquisti, vendite o accordi con fornitori che richiedono una documentazione chiara e tracciabile

5. Modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente ruoli, termini di pagamento e ambito di lavoro utilizzando il modello di contratto per appaltatori ClickUp

Il modello di contratto per appaltatori ClickUp è pensato per aziende, startup e agenzie che lavorano con appaltatori indipendenti o liberi professionisti. Ti aiuta a stipulare un contratto legalmente valido che definisce la relazione, i termini di pagamento, l'ambito di lavoro e altro ancora.

Il modello descrive in dettaglio le responsabilità del contraente e del client, compresi i servizi previsti e le modalità di pagamento. È inoltre possibile inserire clausole per maggiore chiarezza a lungo termine, come la durata del contratto, il rinnovo e le modalità di gestione delle modifiche.

Gli ultimi ritocchi? Una sezione relativa alla legge applicabile e uno spazio per le firme di entrambe le parti per siglare l'accordo.

✅ Ideale per: Aziende, agenzie e liberi professionisti che necessitano di un documento legalmente vincolante per assumere appaltatori e liberi professionisti per pratiche aziendali trasparenti

6. Modello di contratto di locazione commerciale ClickUp (Texas)

Ottieni il modello gratis Imposta i termini del contratto di locazione, le regole di occupazione e le condizioni di affitto con il modello di contratto di locazione ClickUp Texas

Quando si gestiscono affitti commerciali, le cose possono diventare rapidamente poco chiare. Il modello di contratto di locazione commerciale ClickUp aiuta sia i proprietari che gli inquilini in Texas a documentare correttamente il loro contratto di locazione, delineando chiaramente i termini e riducendo al minimo la confusione.

Questo modello contiene diversi dettagli fondamentali del contratto di locazione, come la data di scadenza dell'affitto, il deposito cauzionale e i limiti di occupazione. Puoi anche documentare i dettagli dell'immobile, come la posizione e il numero di stanze, fornendo a proprietari e inquilini un punto di riferimento condiviso fin dal primo giorno.

Copre anche situazioni pratiche di locazione che molti trascurano, come cosa succede se l'affitto viene pagato in ritardo, come vengono gestite le ispezioni al momento del trasloco o chi è responsabile dei danni. Puoi anche impostare regole per gli animali domestici o aggiungere una clausola di conformità basata sulle leggi locali per evitare controversie.

✅ Ideale per: Proprietari o professionisti del settore immobiliare in Texas che gestiscono immobili commerciali e necessitano di un contratto di locazione personalizzabile

🧠 Bonus: Con ClickUp Brain, puoi persino automatizzare la chiarezza su questo modello. Ad esempio, basta inserire il prompt: "Cosa succede se l'inquilino non paga l'affitto in tempo?" Usa ClickUp Brain per comprendere le penali per il ritardo nel pagamento dell'affitto e le azioni legali all'interno del modello di contratto di locazione ClickUp Texas Brain estrae immediatamente dal modello informazioni utili, come procedure predefinite, diritti legali e clausole penali, consentendoti di risparmiare tempo ed evitare confusione.

7. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente le aspettative relative a servizi, pagamenti e termini di risoluzione utilizzando il modello di contratto di servizi ClickUp

Il modello di contratto di servizi ClickUp aiuta i liberi professionisti e i consulenti a definire chiaramente i servizi che forniscono e le scadenze dei pagamenti. Aiuta a delineare l'ambito del lavoro, a stabilire le sequenze e a garantire che entrambe le parti rimangano allineate.

Puoi anche lasciare note o registrare aggiornamenti lungo il percorso, creando un'unica fonte di verità per l'accordo. Inoltre, funge anche da registro. Quindi, se un client dimentica ciò che ha firmato (ci siamo passati tutti 😅 ), hai l'accordo pronto per essere rivisto.

✅ Ideale per: Freelance, agenzie e provider di servizi che desiderano delineare chiaramente il proprio lavoro ed evitare variazioni di ambito

💡 Suggerimento: se gestisci più contratti con diversi client, l'uso di un software di gestione dei contratti insieme a questo modello può aiutarti a semplificare gli aggiornamenti, le approvazioni e il controllo delle versioni.

8. Modello di contratto con fornitori ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci i ruoli dei fornitori, i risultati finali e le sequenze con il modello di contratto con fornitori di ClickUp

Il modello di contratto fornitori ClickUp è stato creato per i team di approvvigionamento, i project manager e i titolari di aziende che hanno bisogno di formalizzare le relazioni con i fornitori e definire aspettative chiare.

Progettato per garantire la responsabilità reciproca, aiuta a chiarire prezzi, termini di consegna, responsabilità e sequenze. Cosa c'è di più? Puoi gestire più accordi con i fornitori in un unico posto, aggiornarli secondo necessità e persino collaborare con i team interni durante le negoziazioni.

Se stai monitorando queste transazioni anche a fini contabili, dare un'occhiata ad alcuni esempi di contabilità generale può aiutarti a classificare i pagamenti dei fornitori e a mantenere registri puliti.

✅ Ideale per: Piccole imprese e team di approvvigionamento che gestiscono relazioni con i fornitori e necessitano di accordi chiari e affidabili sin dal primo giorno

Domanda frequente: una cambiale scritta è legale? Risposta: Affinché una cambiale abbia valore legale, deve indicare chiaramente: L'importo del denaro preso in prestito

I nomi del debitore e del creditore

Termini di rimborso (come quando e come saranno effettuati i pagamenti)

Qualsiasi importo di interessi rateali pari o pagamenti forfettari previsti

Firme sia del mutuatario che del prestatore

9. Modello ClickUp per conti da pagare

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato delle fatture, dei termini di pagamento e dei dettagli dei fornitori in un unico posto utilizzando il modello ClickUp Accounts Payable

Il modello ClickUp Accounts Payable è progettato per i team finanziari e operativi che gestiscono fatture di più fornitori. Aiuta a semplificare il monitoraggio delle fatture e l'elaborazione dei pagamenti con fasi chiaramente definite come ricezione, catalogazione, inoltro e verifica.

Il modello include campi essenziali per acquisire i dettagli del fornitore, i tipi di pagamento (come pagamento completo o parziale) e le date chiave delle fatture. Puoi anche registrare gli importi dovuti e monitorare gli ID attività e le priorità per un'elaborazione dei pagamenti più fluida.

Inoltre, grazie ai promemoria e ai flussi di lavoro automatizzati, non dovrai più rincorrere manualmente le scadenze. Abbinalo ai modelli di note spese di ClickUp per ottenere una visione chiara delle uscite e delle spese interne.

✅ Ideale per: Titolari di aziende, contabili o chiunque gestisca pagamenti ricorrenti e abbia bisogno di un modo affidabile e tracciabile per tenere sotto controllo le uscite di cassa

Vuoi semplificare ulteriormente il processo di approvazione delle fatture? Guarda questo tutorial sull'automazione del flusso di lavoro per imparare ad automatizzare attività, approvazioni e promemoria all'interno di ClickUp.

10. Modello di contratto di noleggio ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente i termini di affitto, l'uso della proprietà e le responsabilità sia per i proprietari che per gli inquilini con il modello di contratto di affitto ClickUp

Progettato per uso residenziale, il modello di contratto di locazione ClickUp aiuta proprietari e inquilini a creare contratti di locazione semplici senza gergo legale complesso. Copre elementi di base come l'importo dell'affitto, la durata del contratto, il deposito e l'indirizzo dell'immobile, oltre a dettagli opzionali come i pagamenti anticipati e le regole relative alle utenze.

Include anche sezioni utili sull'uso della proprietà, le ispezioni e la risoluzione del contratto per evitare confusione in seguito. Integrato in ClickUp Docs, questo modello ti consente di assegnare follow-up e archiviare gli accordi firmati in un unico posto, il che è ideale per gestire più unità in affitto senza intoppi.

✅ Ideale per: Proprietari indipendenti o piccoli gestori immobiliari che desiderano un contratto di affitto chiaro, professionale, facile da gestire e aggiornare

11. Modello di fattura freelance ClickUp

Ottieni il modello gratis Genera fatture professionali e monitora i pagamenti in sospeso per i progetti dei tuoi clienti utilizzando il modello di fattura freelance di ClickUp

Il modello di fattura per freelance di ClickUp aiuta i liberi professionisti a creare rapidamente fatture professionali e curate, così puoi ricevere i pagamenti senza sovraccaricare l'amministratore. Questo modello include campi personalizzabili per i dettagli del client, i servizi, i termini di pagamento e le informazioni bancarie per facilitare i pagamenti.

Meglio ancora, puoi monitorare ogni fattura in tempo reale, rimanere aggiornato con le notifiche e persino organizzare più fatture con la vista Tabella o Elenco di ClickUp.

E se stai anche tenendo sotto controllo le tue finanze complessive, abbinalo ai modelli di bilancio personale per visualizzare in modo più chiaro il tuo flusso di cassa.

✅ Ideale per: Freelance e imprenditori individuali che desiderano fatture veloci, tracciabili e dall'aspetto professionale

12. Modello di fattura per liberi professionisti ClickUp

Ottieni il modello gratis Invia richieste di pagamento formali e registra i servizi freelance in modo professionale utilizzando il modello di fattura per collaboratori indipendenti di ClickUp

Il modello di fattura per liberi professionisti ClickUp ti aiuta a monitorare i tuoi guadagni con fatture chiare e dettagliate senza il fastidio del monitoraggio manuale.

Questo modello rende facile includere tutto ciò di cui i clienti hanno bisogno: ambito di lavoro, ore, tariffe, tasse e date di scadenza. Puoi anche suddividere i servizi e le spese riga per riga, rendendo la tua fattura chiara e a prova di contestazione, tenendo sotto controllo i pagamenti rimanenti.

Se spesso hai difficoltà a chiedere il pagamento in modo professionale, questo modello ti offre anche gli strumenti per rimanere fermo e cordiale allo stesso tempo.

✅ Ideale per: Appaltatori indipendenti che gestiscono più clienti o progetti e hanno bisogno di un modo pulito e affidabile per fatturare e seguire i pagamenti in modo efficiente

13. Modello "Ti devo" di Smallpdf

tramite Smallpdf

Il modello "I Owe You" di Smallpdf è utile per accordi di prestito informali tra amici, familiari o colleghi. È facile da completare e supporta semplici condizioni di rimborso come pagamenti una tantum o rateali. Se necessario, puoi anche includere gli interessi o le date di erogazione.

Facile da compilare e firmare, garantisce che entrambe le parti siano d'accordo sui termini senza bisogno di un contratto formale e può anche aiutare a monitorare debiti minori o KPI finanziari personali.

✅ Ideale per: Persone che necessitano di un documento legale IOU semplice e veloce per uso personale o informale senza registrazioni e senza complicazioni

14. Modello di pagherò di eSign

tramite eSign

Questo modello di IOU di eSign copre i termini di rimborso chiave e le date di scadenza, offrendo al contempo un peso legale aggiuntivo grazie a funzionalità/funzioni quali la confessione di giudizio del mutuatario (ove consentito).

Puoi finalizzare l'accordo con le firme digitali del mutuatario, del prestatore e di un testimone, direttamente sulla piattaforma eSign, rendendo il processo ufficiale ed efficiente.

✅ Ideale per: Persone che prestano denaro ad amici, familiari o colleghi e desiderano un accordo semplice e strutturato con dettagli di rimborso integrati

15. Modello di pagherò di PandaDoc

tramite PandaDoc

Il modello IOU di PandaDoc è ideale per documentare prestiti personali o aziendali strutturati. Supporta piani di rimborso flessibili, garanti opzionali e consente di suddividere gli interessi in rate uguali per un periodo determinato.

Sono presenti clausole quali responsabilità solidale, diritti di modifica e legge applicabile, che rendono questo modello di IOU particolarmente dettagliato.

✅ Ideale per: Chiunque presti denaro e desideri un accordo IOU flessibile ma ben strutturato con elementi legali opzionali come interessi, cofirmatari o rate

16. Modello di prestito personale IOU di Template.net

Modello. Il modello di prestito personale di net offre un modo chiaro e rispettoso per documentare lo scambio, sia che si tratti di amici, familiari o colleghi.

Si concentra sulla semplicità, mantenendo i registri puliti con dettagli chiave come l'importo del prestito e la scadenza del rimborso. È anche uno strumento utile se stai cercando di capire come organizzare le tue finanze e desideri avere un registro pulito dei prestiti personali.

✅ Ideale per: Persone che prestano o prendono in prestito grandi somme di denaro e desiderano un accordo chiaro e facile da compilare

17. Modello di nota promissoria IOU di Template.net

Il modello di nota promissoria IOU di Template.net combina la semplicità di una nota IOU con la struttura legale di una nota promissoria, garantendo chiarezza, applicabilità e protezione per entrambe le parti.

Descrive un piano di rimborso di 24 mesi con un tasso di interesse annuo del 5%, una commissione di mora di 50 $ per i pagamenti in ritardo e una clausola di pagamento anticipato che consente al mutuatario di estinguere il prestito in anticipo senza penali.

✅ Ideale per: Persone fisiche o istituti di credito che offrono prestiti formali con interessi e desiderano una promessa di rimborso documentata e legalmente vincolante

18. Modello di IOU per client di Template.net

Modello. Il modello Client IOU di net è un documento personalizzabile progettato per formalizzare i contratti di prestito tra mutuatari e prestatori. Include sezioni per le informazioni sul mutuatario e sul prestatore, l'importo dell'entità, i termini di rimborso, il tasso di interesse, le condizioni del contratto, i termini aggiuntivi e le firme del prestatore e del mutuatario.

Il modello rende facile descrivere i dettagli del debito in un linguaggio semplice: quanto è dovuto, da chi e quando è dovuto il saldo residuo.

✅ Ideale per: Titolari di aziende o liberi professionisti che concedono crediti o favori finanziari ai propri clienti e necessitano di un documento IOU personalizzato con il proprio marchio che dia un'immagine professionale

💡 Suggerimento: per il tuo prestito, è una buona idea monitorare separatamente l'entità del prestito e gli interessi per evitare confusione. L'entità è l'importo originale preso in prestito, mentre gli interessi sono pari al totale degli interessi divisi equamente nel periodo di rimborso.

19. Modello di pagamento affitto IOU di Template.net

Il Modello di pagamento affitto di Template.net documenta gli affitti scaduti tra proprietario e inquilino con campi chiave che includono l'affitto totale dovuto, le date di scadenza originali e nuove e gli interessi di mora (5% al mese).

I termini chiariscono che il mancato pagamento può comportare interessi aggiuntivi e una sezione dedicata alla firma conferma che il mutuatario riconosce il debito e le condizioni di rimborso.

✅ Ideale per: Proprietari e inquilini che hanno a che fare con ritardi nei pagamenti dell'affitto e desiderano chiarire per iscritto i nuovi termini senza aumentare la tensione

20. Modello di riconoscimento di debito IOU di Template.net

Il modello di riconoscimento di debito IOU di Template.net viene utilizzato per confermare per iscritto un debito esistente. 🧾 Include campi di base come i nomi del mutuatario e del prestatore, l'importo del prestito, le informazioni di contatto e la sequenza di rimborso.

C'è anche spazio per le firme del mutuatario e del prestatore e di un testimone facoltativo, rendendolo un modo pratico per mettere per iscritto accordi verbali passati o saldi non pagati senza redigere un nuovo contratto di prestito.

✅ Ideale per: Chiunque abbia già prestato denaro e ora desideri una ricevuta scritta del debito per documentare chiaramente l'accordo e i termini di rimborso

21. Modello di pagherò di Wondershare

tramite Wondershare

Il modello di pagherò Wondershare è chiaro, ben strutturato e adatto sia per denaro che per elementi non monetari come attrezzature, terreni o altri beni.

Il modello copre gli elementi essenziali, come nomi, importo dovuto, metodo di rimborso e data di scadenza, offrendo anche extra come campi opzionali per gli interessi e note legali. È più strutturato di una semplice cambiale, ma comunque facile da personalizzare utilizzando qualsiasi editor di testo di base.

✅ Ideale per: Privati o piccole aziende che desiderano un modello di IOU flessibile e scaricabile che funzioni sia per debiti monetari che non monetari

Cosa rende un modello di IOU efficace?

Un buon modello di IOU mantiene tutto chiaro ed evita* momenti del tipo "Aspetta, qual era l'accordo?".

Ecco cosa offre:

Personalizzazione: personalizza i campi per nomi, importo del denaro preso in prestito, date di scadenza e note in modo che si adattino a qualsiasi accordo

Monitoraggio dei rimborsi: registra ogni transazione di prestito, monitora i pagamenti, imposta promemoria e rispetta le scadenze

Promemoria e liste di controllo: utilizza modelli che ti consentono di monitorare i follow-up o i pagamenti ricorrenti come un elenco di cose da fare

Collaborazione: condividi il documento con tutte le parti coinvolte per evitare comunicazioni errate

Flessibilità: modifica i piani di rimborso, gli importi o le sequenze al volo, senza dover ricominciare da capo

In sostanza, scegli un modello semplice ma completo. Ecco una breve panoramica degli elementi essenziali che ogni buon modello di IOU deve includere:

Elemento della cambiale Perché è importante? Nomi completi di entrambe le parti Chiarisci chi presta e chi prende in prestito 🧍‍♀️ Importo esatto del prestito Evita errori quando scrivi numeri e parole 💸 Data della transazione Registra quando è stato emesso il prestito 📅 Data o calendario di rimborso Imposta un piano di rimborso chiaro, che si tratti di un pagamento unico o ricorrente ⏳ Termini di rimborso Specifica se include gli interessi 🧾 Firme di entrambe le persone Aggiungi un ulteriore livello di fiducia reciproca e legale ✍️ Formato modificabile e accessibile Facile da riutilizzare, aggiornare o condividere in formato digitale 📱

Tieni traccia dei prestiti informali nel modo giusto con ClickUp

Prestare denaro senza documentazione può portare a confusione o, peggio, alla perdita della fiducia. Che si tratti di un piccolo favore o di un accordo serio, avere il modello di IOU giusto può risparmiarti stress in seguito.

ClickUp ti offre un modo organizzato e flessibile per gestire tutti i tipi di documenti relativi ai prestiti. Da semplici accordi di pagamento a contratti dettagliati con i fornitori, c'è un modello per ogni situazione. E la parte migliore? Non è necessario essere esperti legali per utilizzarli.

Quindi vai avanti, scegli il modello che fa per te, compila e condividi con sicurezza. ✅

ClickUp ti copre le spalle. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! 🙌