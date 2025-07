le 10 migliori alternative ad Acuity Scheduling da provare nel 2025

Acuity Scheduling è una scelta affidabile per le piccole imprese e i professionisti indipendenti: è pulito, semplice e fa il suo lavoro.

Ma con la crescita della tua azienda, potresti sentirti limitato da personalizzazioni limitate, integrazioni poco intuitive o funzionalità/funzioni che non sono scalabili.

All'improvviso, ti ritrovi a tappare i buchi con strumenti aggiuntivi e tempo extra.

Se Acuity sta iniziando a rallentarti, potrebbe essere il momento di passare al livello successivo.

Abbiamo raccolto le migliori alternative ad Acuity Scheduling che offrono automazioni più fluide, migliori funzionalità/funzioni per i team e integrazioni che si adattano al tuo flusso di lavoro, così puoi concentrarti meno sulla pianificazione e più sulla crescita.

Le migliori alternative ad Acuity Scheduling in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Ideale per privati, piccole imprese, agenzie e aziende che necessitano di una soluzione all-in-one per la pianificazione, la gestione delle attività e la collaborazione in team Calendario ClickUp, Attività ClickUp, ClickUp Brain Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Trafft Ideale per piccole imprese e imprenditori individuali che necessitano di prenotazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e assistenza in più posizioni Codici QR, moduli di prenotazione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $29/mese Amelia Ideale per piccole imprese, agenzie e provider di servizi con siti web WordPress che necessitano di prenotazioni personalizzabili e gestione dei dipendenti Plugin per prenotazioni, gestione dei dipendenti A partire da 49 $ al mese Doodle Ideale per piccole imprese, agenzie e reclutatori che pianificano colloqui o riunioni di gruppo con i candidati Sincronizzazione con strumenti per riunioni, monitoraggio delle prestazioni dei reclutatori e svolgimento dei colloqui Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $14,95/mese SimplyBook. me Ideale per piccole imprese, agenzie e provider di servizi che necessitano di pagine di prenotazione personalizzabili e gestione dei client Punto vendita, richieste automatiche di feedback Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $9,9/mese YouCanBook. me Ideale per imprenditori individuali e piccole aziende che necessitano di un sistema di prenotazione online semplice e conveniente Adattamento del fuso orario, incorporamento della pagina di prenotazione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese Goldie Ideale per imprenditori individuali, saloni e provider di servizi di bellezza indipendenti che necessitano di profili dei clienti e liste d'attesa Visualizzazione di liste d'attesa, profili dei clienti e testimonianze Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $19,99/mese Fresha Ideale per piccole imprese e agenzie nel settore della bellezza/benessere che necessitano di un marketplace di servizi e campagne automatizzate Mercato dei servizi, campagne automatizzate, tempo di buffer automatico Piano Free disponibile; prezzi personalizzati Noterro Ideale per piccole cliniche sanitarie e centri benessere che necessitano di pianificazione degli appuntamenti medici e gestione delle cartelle cliniche dei pazienti Promemoria vocali, prenotazioni di workshop e seminari, tag predittivi per le cartelle dei pazienti I piani a pagamento partono da 30 $ al mese GoReminders Ideale per piccole imprese e provider di servizi che necessitano di campagne di messaggi automatizzati e promemoria App promemoria calendario, modelli di promemoria messaggi, invio di testi I piani a pagamento partono da 9 $ al mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

Cosa cercare nelle alternative ad Acuity Scheduling?

Oltre il 70% dei consumatori preferisce fissare gli appuntamenti online.

Tuttavia, è necessario assicurarsi che il sistema di prenotazione degli appuntamenti online sia affidabile. Dovrebbe offrire agli utenti un'esperienza fluida e fornire alla tua azienda tutti gli strumenti necessari per pianificare gli appuntamenti.

Se Acuity Scheduling non soddisfa questi standard, ecco alcune caratteristiche che dovresti cercare nelle alternative:

Prenotazioni online : consente la pianificazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, promemoria automatici e sincronizzazione del calendario tramite email e SMS

Monitoraggio della cronologia dei client : registra la cronologia dei servizi, le preferenze e le note per personalizzare l'esperienza dei clienti e aumentare la fidelizzazione

Elaborazione dei pagamenti : supporta l'integrazione POS, diverse opzioni di pagamento e la fatturazione automatizzata per un'esperienza di checkout senza intoppi

Pianificazione del personale : assegna appuntamenti, tiene traccia delle ore e previene le prenotazioni in eccesso monitorando le prestazioni per la crescita del team

Strumenti di marketing : automatizza campagne email e SMS, promozioni e programmi fedeltà per mantenere i client coinvolti e fidelizzati

Monitoraggio dell'inventario : tiene traccia dei livelli delle scorte e invia avvisi per garantire che non rimaniate mai senza i prodotti di cui i vostri clienti hanno bisogno

Report e approfondimenti : fornisce dati su ricavi, prenotazioni e prestazioni per supportare decisioni aziendali più intelligenti

Accesso ottimizzato per dispositivi mobili : consente di gestire prenotazioni, personale e clienti ovunque ti trovi con un'app mobile completamente funzionale

Integrazioni intelligenti: si connette con siti web, social media, strumenti di contabilità e marketing per semplificare il flusso di lavoro in un unico posto

👀 Lo sapevi? Le grandi aziende possono risparmiare ben 100 milioni di dollari all'anno semplicemente riducendo il numero di riunioni inutili e l'elenco degli invitati.

Le migliori alternative ad Acuity Scheduling

Ora che sai cosa cercare in un'alternativa ad Acuity Scheduling, ecco le migliori opzioni che fanno al caso tuo.

Esplora le funzionalità/funzioni chiave, i limiti, i prezzi e le valutazioni per vedere quale si adatta meglio alle tue esigenze.

1. ClickUp (Ideale per semplificare la pianificazione e la collaborazione in team)

Pianifica gli appuntamenti in base alle tue priorità, attività e obiettivi con ClickUp

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, è un potente strumento per i team che desiderano unificare la gestione delle attività, la pianificazione e la collaborazione, il tutto in un'unica piattaforma intuitiva basata sull'IA. Il suo ampio set di funzionalità/funzioni la rende un'alternativa eccezionale ad Acuity Scheduling, in particolare per le aziende che desiderano qualcosa di più della semplice prenotazione di appuntamenti.

Cominciamo con ClickUp Calendar. Non è solo un semplice strumento per selezionare date e orari, ma uno strumento intelligente basato sull'IA che ti aiuta a pianificare le tue attività, i programmi del team e le prenotazioni.

L'interfaccia drag-and-drop, le viste con codici colore e il blocco automatico dei tempi ti aiutano a gestire facilmente gli appuntamenti. Che tu stia gestendo un programma giornaliero, settimanale o mensile, le funzionalità/funzioni di pianificazione basate sull'IA di ClickUp assicurano che il tuo calendario sia organizzato in modo efficiente e allineato con la disponibilità del team.

Chiedi all'IA di occuparsi delle attività più impegnative, come la pianificazione di tutti gli appuntamenti

Ad esempio, se sei stanco di copiare e incollare le stesse attività, impostale come attività ricorrenti. Oppure utilizza le automazioni di ClickUp e gli agenti Autopilot per gestire automaticamente le ripetizioni, perfetti per gestire check-in regolari o appuntamenti di servizio.

Automatizza le tue attività ricorrenti o configura gli agenti Autopilot di ClickUp per gestirle al posto tuo!

Un'altra utile funzionalità/funzione IA è ClickUp AI Notetaker, progettata specificamente per coloro che temono di prendere appunti durante le riunioni e di perdere informazioni chiave.

Trascrivi le discussioni delle riunioni senza sforzo con ClickUp AI Notetaker

Trascrive le conversazioni in tempo reale e le organizza direttamente nella tua area di lavoro. Se le note della riunione contengono elementi di azione, ClcikUp Brain può assegnarli automaticamente ai membri del team con scadenze precise. In questo modo non perderai mai i follow-up e non perderai mai di vista le richieste dei clienti o le decisioni prese durante le riunioni.

Queste funzionalità/funzioni IA rivaleggiano con gli assistenti IA autonomi e sono completamente integrate nell'ecosistema ClickUp. Non è necessario utilizzare più app per la pianificazione, le riunioni e la collaborazione.

Se desideri semplificare ulteriormente la pianificazione, prova a utilizzare il modello di agenda appuntamenti ClickUp. Ti consente di visualizzare gli appuntamenti, gestire le durate stimate e tenere traccia delle richieste di riprogrammazione, tutto in un unico posto.

Ottieni un modello gratuito Configura un semplice sistema di prenotazione appuntamenti con il modello ClickUp Appointment Book

Una volta invitati i colleghi o i clienti, questi potranno visualizzare la tua disponibilità e prenotare direttamente un appuntamento con te. È un modo semplice per centralizzare le prenotazioni e le interazioni con i clienti, senza più fogli di calcolo disordinati o appuntamenti persi. Oppure utilizza i promemoria di ClickUp per te stesso, il tuo team o i tuoi clienti per assicurarti che nessuna attività o appuntamento venga dimenticato. Basta toccare un'attività o un appuntamento in programma per creare avvisi e allegare file con l'icona della graffetta, in modo che tutti siano preparati.

Quindi, in conclusione: con una personalizzazione approfondita, una potente automazione, modelli pronti all'uso e funzionalità/funzioni IA integrate, ClickUp ti aiuta a dedicare meno tempo alla logistica e più tempo alla crescita della tua azienda. Un'alternativa perfetta ad Acuity per team di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza i turni, gestisci la disponibilità del team e coordina le sequenze dei progetti con il modello di pianificazione del team ClickUp

Imposta promemoria automatici, aggiorna gli stati delle attività personalizzate o assegna i membri del team in base al tipo di appuntamento con oltre 50 trigger di azione

Pianifica ogni ora della tua giornata o il flusso di lavoro del tuo team con il modello di pianificazione 24 ore su 24 di ClickUp

Aggiungi i link alle riunioni sul tuo Calendario ClickUp per partecipare senza ritardi

Automatizza il monitoraggio del tempo avviando o arrestando i timer quando lo stato delle attività cambia: perfetto per i provider di servizi che fatturano a ore o necessitano di registrazioni accurate degli orari degli appuntamenti

Raccogli i dati dei clienti con i modelli di modulo ClickUp per registrare direttamente nel tuo sistema di pianificazione le preferenze e le richieste dei clienti

Personalizza le dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni del team e le interazioni con i client

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni un po' eccessive all'inizio

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius recita:

Utilizzo ClickUp per centralizzare il mio lavoro quotidiano. Mi aiuta in ogni aspetto: se voglio gestire una riunione con i clienti o con un team o voglio controllare lo stato del mio lavoro precedente, ClickUp è la soluzione migliore.

Utilizzo ClickUp per centralizzare il mio lavoro quotidiano. Mi aiuta in ogni aspetto: se voglio gestire una riunione con i clienti o con un team o voglio controllare lo stato del mio lavoro precedente, ClickUp è la soluzione migliore.

2. Trafft (Ideale per prenotazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

via Trafft

il 59% delle persone è stanco di aspettare in linea solo per fissare un appuntamento durante l'orario di ufficio. Trafft offre ai tuoi clienti la comodità di prenotare online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Consente ai clienti di fissare, riprogrammare o cancellare gli appuntamenti a loro piacimento, senza dover attendere in linea o rispettare i tradizionali orari di ufficio.

Ti consente inoltre di abilitare la prenotazione direttamente tramite il tuo sito web o i canali social media, riducendo i problemi di visibilità e reperibilità.

A differenza di Acuity, Trafft offre anche un costruttore di siti web per prenotazioni senza codice, quindi non è necessario un sviluppatore sul proprio account. Dispone inoltre di supporto multi-posizione e multi-lingua, appuntamenti ricorrenti e di gruppo e automazione per promemoria e riprogrammazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trafft

Seleziona le fasce orarie disponibili, specifica i dettagli dell'appuntamento e genera codici QR e connessioni per i client

Accedi a un plugin gratuito per la prenotazione di appuntamenti per il tuo sito WordPress

Integra i moduli di prenotazione nel tuo sito web esistente utilizzando gli iframe per consentire ai client di prenotare direttamente gli appuntamenti

Rispondi e conferma le prenotazioni con messaggi personalizzati e in linea con il tuo marchio

Limiti di Trafft

Le funzionalità/funzioni di layout non sono molto versatili

Mancano funzionalità avanzate di integrazione

Prezzi Trafft

Free

Starter: 29 $/mese

Scalabilità: 69 $/mese

Enterprise: A partire da 250 $ al mese

Recensioni e valutazioni di Trafft

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trafft?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace che abbia molte funzionalità/funzioni diverse e che sia possibile utilizzare i webhook. Mi piacciono le persone che stanno dietro al prodotto.

Mi piace che abbia molte funzionalità/funzioni diverse e che sia possibile utilizzare i webhook. Mi piacciono le persone che stanno dietro al prodotto.

💡 Suggerimento: Utilizza i tasti di scelta rapida su ClickUp per ridurre i clic. Ad esempio, passando con il mouse su un'attività e digitando m, questa ti verrà automaticamente assegnata, oppure puoi creare un nuovo promemoria digitando r.

3. Amelia (ideale per siti web WordPress)

tramite Amelia

Un problema comune con Acuity Scheduling è che manca di personalizzazione e funzionalità avanzate nei suoi pacchetti di base. Amelia, un plugin WordPress, risolve entrambi i problemi. Ha moduli di prenotazione altamente personalizzabili, layout e funzionalità avanzate come la gestione dei dipendenti e delle risorse, anche nel suo piano base.

Gli strumenti di gestione degli eventi e il calendario visivo di Amelia sono particolarmente efficaci per le aziende che organizzano corsi o eventi. Inoltre, avrai a disposizione un dashboard analitico approfondito per monitorare i tuoi lead, gli appuntamenti andati a buon fine, i no-show e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amelia

Ottieni integrazioni per il pagamento con Stripe, PayPal e Square

Utilizza la pianificazione delle risorse per gestire e allocare in modo efficiente le attrezzature e le altre risorse

Progetta pacchetti di servizi personalizzabili con offerte multiple

Gestisci gli orari dei dipendenti, imposta gli orari di lavoro e gestisci le richieste di ferie

Limiti di Amelia

Non è uno strumento di pianificazione ideale se non hai un sito web ospitato su WordPress

L'integrazione con Google Calendar spesso smette di funzionare

Prezzi di Amelia

Starter: 49 $/anno

Standard: 99 $/anno

Pro: 184 $/anno

Elite: 638 $/anno

Recensioni e valutazioni di Amelia

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

👀 Lo sapevi? Le aziende registrano un aumento medio del fatturato del 27% quando utilizzano sistemi di prenotazione online

tramite Doodle

il 35% dei reclutatori afferma che pianificare e completare i colloqui è la parte più dispendiosa in termini di tempo del proprio lavoro, con il 67% che impiega da 30 minuti a due ore solo per coordinare le riunioni con i candidati. Sebbene Acuity Scheduling offra una buona automazione per gli appuntamenti con i clienti, non è progettato per affrontare il caos della pianificazione dei colloqui avanti e indietro.

Doodle offre un'interfaccia basata su sondaggi che semplifica la pianificazione di gruppo ed elimina le infinite thread di email. Ti consente di proporre più fasce orarie e di lasciare che i candidati scelgano quella che funziona meglio per loro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodle

Sincronizzazione con strumenti per riunioni online come Zoom, Google Meet o Webex e aggiunta automatica di link video in ogni riunione prenotata

Personalizza gli inviti alle prenotazioni in base al tuo marchio

Organizza colloqui di gruppo con un solo clic per semplificare il reclutamento

Tieni traccia delle prestazioni dei reclutatori sulla dashboard

Limiti di Doodle

Pianificare più eventi può essere piuttosto complicato

Le notifiche relative alla compilazione dei sondaggi non vengono visualizzate spesso

Prezzi di Doodle

Free

Base : 12,95 $ al mese per utente

Pro: 14,95 $ al mese per utente

Team: 19,95 $ al mese per cinque utenti

Recensioni e valutazioni di Doodle

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Doodle?

Una recensione su G2 recita:

Mi piace che Doodle sia facile e gratuito da usare e che mostri i risultati generati in un istante. Adoro il fatto che lo usino praticamente tutti.

Mi piace che Doodle sia facile e gratuito da usare e che mostri i risultati generati in un istante. Adoro il fatto che lo usino praticamente tutti.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di calendari carini per organizzarti con stile

5. SimplyBook.me (ideale per personalizzare la tua pagina di prenotazione)

A differenza di Acuity, SimplyBook.me ti consente di personalizzare la tua pagina di prenotazione in modo che rifletta la personalità del tuo marchio e le specifiche dei tuoi servizi. I tuoi clienti sapranno esattamente chi sei, cosa rappresenti e quali servizi offri. Puoi creare profili dei clienti per personalizzare i servizi e raccogliere le recensioni dei clienti direttamente dalla piattaforma.

L'adattabilità di SimplyBook.me è perfetta per le aziende di servizi con flussi di lavoro unici o esigenze di conformità. Rispetto ad Acuity, offre un controllo più granulare sull'esperienza di prenotazione e dà priorità alla sicurezza delle informazioni.

Funzionalità/funzioni migliori di SimplyBook.me

Gestisci le vendite giornaliere, le mance e i depositi in scheda, contanti e pagamenti anticipati online con la funzionalità/funzione punto vendita (PoS)

Invia richieste di feedback automatiche dopo un appuntamento e incorpora le recensioni sul tuo sito web direttamente dalla piattaforma

Crea profili per i clienti esistenti e quelli nuovi e accedi alla cronologia dei servizi e alle preferenze per personalizzare la loro esperienza

Scegli il layout della tua pagina di prenotazione tra oltre 20 temi e modelli

Limiti di SimplyBook.me

La configurazione manuale richiede tempo

Gli utenti non possono prenotare più fasce orarie contemporaneamente

Prezzi di SimplyBook.me

Free

Base: 9,9 $ al mese

Standard: 29,9 $ al mese

Premium: 59,9 $ al mese

Recensioni e valutazioni di SimplyBook.me

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SimplyBook.me?

Una recensione su G2 dice:

Programma moderno, dall'aspetto gradevole su diversi dispositivi. Numerose possibilità di configurazione personalizzata.

Programma moderno, dall'aspetto gradevole su diversi dispositivi. Numerose possibilità di configurazione personalizzata.

📮 Approfondimento ClickUp: Le riunioni stimolano l'innovazione e spingono all'azione, quando funzionano. Ma la realtà? Quasi la metà dei dipendenti spreca tempo prezioso cercando risposte che dovrebbero già avere a portata di mano, creando continue interruzioni del lavoro. La ricerca connessa di ClickUp e ClickUp Brain eliminano questo costoso scambio di comunicazioni fornendo risposte immediate basate sull'IA provenienti dall'intero ecosistema digitale. Ogni file, nota di riunione, clip registrata e integrazione di terze parti diventa una conoscenza ricercabile, così nessuno deve perdere tempo a cercare informazioni dai colleghi. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

6. YouCanBook. me (Ideale per piccole imprese e liberi professionisti)

Desideri un software di pianificazione avanzato per la tua piccola impresa senza spendere una fortuna? Se Acuity Scheduling è un po' fuori budget, prova invece YouCanBook. me.

Puoi utilizzarlo per impostare un programma settimanale regolare o personalizzare la disponibilità per settimane specifiche. Questo strumento ti consente di definire la durata degli appuntamenti, aggiungere tempi di buffer tra le riunioni e impostare anche periodi di preavviso minimi o massimi per le prenotazioni.

YouCanBook. me migliori funzionalità/funzioni

Rileva e regola i diversi fusi orari per le prenotazioni

Invia email di conferma automatiche e promemoria SMS ai client

Crea e incorpora la tua pagina di prenotazione direttamente nel tuo sito web utilizzando varie opzioni come incorporamenti in linea, pop-up modali o pulsanti mobili

Disponibile con una versione gratuita ricca di funzionalità/funzioni

Limiti di YouCanBook.me

Non offre la personalizzazione individuale delle notifiche

Il processo di esportazione dei dati è eccessivamente complesso

Prezzi di YouCanBook.me

Free

Individuale: 9 $ al mese

Professionale: 13 $ al mese

Teams: 18 $/mese

Recensioni e valutazioni di YouCanBook.me

G2: 4,7/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 340 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di YouCanBook.me?

Una recensione su G2 dice:

YCBM è un ottimo strumento di pianificazione quando funziona, ma necessita di funzionalità più "di base".

YCBM è un ottimo strumento di pianificazione quando funziona, ma necessita di funzionalità più "di base".

7. Goldie (Ideale per saloni e provider di servizi di bellezza indipendenti)

via Goldie

Se sei un professionista indipendente o gestisci una piccola azienda con più sedi, Goldie è l'alternativa ideale ad Acuity Scheduling. Uno strumento leggero e ottimizzato per i dispositivi mobili, Godie offre un modo intuitivo per creare il tuo sito web personalizzato, offrire ai client la possibilità di prenotare autonomamente e gestire i pagamenti con carte registrate.

Goldie ti consente anche di automatizzare le campagne di marketing. Puoi annunciare nuovi servizi e persino condividere offerte speciali per riempire gli slot rimanenti e gestire facilmente il tuo tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Goldie

Gestisci profili dettagliati dei clienti, comprese le informazioni di contatto e la cronologia degli appuntamenti

Raccogli informazioni specifiche sui client durante il processo di prenotazione attraverso campi personalizzabili

Mostra il tuo lavoro aggiungendo foto alla tua pagina di prenotazione online per creare fiducia

Gestisci gli appuntamenti al completo consentendo ai clienti di iscriversi a una lista d'attesa per sostituire le cancellazioni dell'ultimo minuto e ottimizzare le tue fasce orarie

Limiti di Goldie

La funzionalità/funzione di invio di messaggi in blocco spesso non garantisce una consegna tempestiva

La piattaforma non offre assistenza multilingue

Prezzi Goldie

Free

Pro: 19,99 $ al mese

Pro Plus: 39,99 $ al mese

Recensioni e valutazioni di Goldie

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Goldie?

Una recensione su Capterra dice:

Facile da usare e navigare. Ottimo poter aggiungere foto e note. Facile trovare le diverse sezioni delle app.

Facile da usare e da navigare. Ottimo poter aggiungere foto e note. Facile trovare le diverse sezioni delle app.

8. Fresha (Ideale per l'utilizzo come marketplace di servizi)

tramite Fresha

Sebbene Acuity Scheduling ti consenta di gestire gli appuntamenti, non offre strumenti che ti aiutano a generare più prenotazioni. Fresha sì. Questo software di prenotazione online offre un marketplace dove i clienti possono trovare e verificare la tua attività in base alle recensioni dei clienti e prenotare appuntamenti.

Progettato per cliniche di bellezza e centri benessere, Fresha ti consente di accettare prenotazioni per più clienti contemporaneamente, il che è ideale per sessioni di gruppo o eventi. Puoi anche garantire gli appuntamenti con pagamenti parziali o completi in anticipo, riducendo le cancellazioni e le mancate presentazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fresha

Prenota appuntamenti senza commissioni

Invia automaticamente ai client messaggi di follow-up con istruzioni per la cura post-trattamento

Imposta tempi di buffer tra gli appuntamenti, definisci con quanto anticipo i clienti possono prenotare e gestisci le politiche di cancellazione per evitare problemi di pianificazione al lavoro

Gestisci profili dettagliati dei clienti, monitora la cronologia degli appuntamenti e personalizza i servizi in base alle preferenze

Imposta campagne automatizzate, referral dei clienti e sconti promozionali per aumentare le prenotazioni e la fidelizzazione dei clienti

Limiti di Fresha

I pacchetti di sessioni a volte non funzionano

Più costoso rispetto ad altre alternative ad Acuity

Prezzi Fresha

Free

Team : 9,95 $/mese (versione di prova di 14 giorni)

Enterprise: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Fresha

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fresha?

Una recensione su Capterra dice:

Siamo passati da Booker, con cui abbiamo lavorato per 8 anni, e finora l'esperienza è stata ottima. Adoro il fatto che Fresha funzioni alla grande su tutti i dispositivi e che i nostri clienti possano fare praticamente tutto dai loro telefoni, compreso effettuare e modificare prenotazioni, completare moduli di consultazione, aggiungere carte di pagamento, vedere la loro cronologia, ecc. È facile per i nostri clienti prenotare e verificare la disponibilità con il loro terapista preferito in pochi clic.

Siamo passati da Booker, con cui abbiamo lavorato per 8 anni, e finora l'esperienza è stata ottima. Adoro il fatto che Fresha funzioni alla grande su tutti i dispositivi e che i nostri clienti possano fare praticamente tutto dal proprio telefono, tra cui effettuare e modificare prenotazioni, completare moduli di consultazione, aggiungere carte di pagamento, visualizzare la cronologia, ecc. È facile per i nostri clienti prenotare e verificare la disponibilità del loro terapista preferito in pochi clic.

👀 Lo sapevi? I servizi personalizzati spesso determinano un aumento del fatturato dal 10% al 15%. Quindi, assicurati di chiedere ai tuoi clienti quali sono le loro preferenze per personalizzare le loro sessioni.

9. Noterro (Ideale per cliniche di salute e benessere)

via Noterro

I rapporti dimostrano che i pazienti, specialmente quelli con condizioni a lungo termine, sono il 67% più propensi a prenotare appuntamenti medici online. Quindi, se gestisci uno studio medico o una clinica, Noterro è la tua alternativa ideale per impostare un sistema di prenotazione degli appuntamenti.

Oltre alla pianificazione, puoi gestire le assicurazioni aggiungendo codici di fatturazione, diagnostici e modificatori ed esportando moduli CMS-1500 per velocizzare il flusso di lavoro delle richieste di rimborso. Offre anche suggerimenti predittivi per taggare la storia clinica dei pazienti per una migliore organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Noterro

Configura facilmente il tuo sistema di prenotazione di appuntamenti medici online e offri la possibilità di auto-programmazione

Gestisci le tue cliniche in più posizioni da un unico posto

Crea prenotazioni di gruppo per workshop e seminari

Invia promemoria vocali ai client

Limiti di Noterro

La consegna delle ricevute via email non funziona correttamente

Una volta inserite, le note sono molto difficili da rimuovere

Prezzi di Noterro

Core: 30 $/mese

In più: 50 $ al mese

Massimo: 70 $ al mese

Recensioni e valutazioni di Noterro

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

10. GoReminders (Ideale per automatizzare le campagne di messaggi)

tramite GoReminders

Sebbene Acuity si integri con gli strumenti di email marketing, non dispone di una funzionalità integrata per inviare messaggi ai clienti sui tuoi slot gratuiti e sulle tue offerte. Oltre al calendario e alla pianificazione degli appuntamenti, GoReminder ti consente di inviare messaggi di massa con offerte personalizzate e promemoria ai clienti.

Si connette anche con il software CRM e recupera facilmente i dettagli dei client. In questo modo, è possibile analizzare i modelli commerciali, valutare le prestazioni e adeguare le strategie di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoReminders

Personalizza i modelli di promemoria per i singoli clienti con tag speciali e data e ora dell'appuntamento

Automatizza le conferme degli appuntamenti

Gestisci gli appuntamenti ovunque ti trovi con un'app di promemoria calendario

Limiti di GoReminders

È difficile vedere la disponibilità dei membri dello staff quando arriva un cliente senza appuntamento

La funzionalità/funzione di invio di messaggi in blocco può essere difettosa

Prezzi di GoReminders

A partire da 29 $ al mese

Recensioni e valutazioni di GoReminders

G2: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GoReminders?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace la comodità dell'app e la possibilità di avere tutti i nostri clienti in un unico elenco per impostare appuntamenti e inviare promemoria per ogni appuntamento e ogni volta che abbiamo bisogno di inviare loro un messaggio o qualsiasi tipo di promemoria annuale. È molto facile e veloce.

Mi piace la comodità dell'app e la possibilità di avere tutti i nostri clienti in un unico elenco per impostare gli appuntamenti e inviare promemoria per ciascuno di essi, nonché di inviare messaggi o promemoria annuali di qualsiasi tipo ogni volta che ne abbiamo bisogno. È molto facile e veloce.

Vai oltre la pianificazione di base di Acuity e gestisci tutto con ClickUp

Se sei stanco di soluzioni alternative e di mettere insieme diverse app per gestire le prenotazioni a modo tuo, prova invece uno dei concorrenti di Acuity Scheduling sopra elencati. Alcuni offrono eccellenti personalizzazioni, altri sono dotati di pianificazione e automazione basate sull'IA, altri ancora generano analisi approfondite per i tuoi appuntamenti.

Se desideri tutte queste qualità e molto altro in un'unica app, perché non scegliere ClickUp? È facile, conveniente e così ricco di funzionalità/funzioni che ti chiederai perché non l'hai utilizzato prima.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! Configura un sistema di prenotazione degli appuntamenti che soddisfi i tuoi clienti e aiuti il tuo team a gestire il lavoro in modo più rapido ed efficiente.