Modelli gratuiti di lettere di richiesta per raccolte fondi e donazioni

Dare è un modo di chiedere; chiedere è un modo di dare.

Questa citazione è particolarmente vera nel mondo delle organizzazioni no profit. Le ONG lavorano instancabilmente per migliorare la vita delle persone e un piccolo aiuto può fare molto. Il primo passaggio per ricevere assistenza è chiederla, in modo chiaro e professionale, spesso tramite una lettera di richiesta di donazione.

Una lettera di richiesta ben scritta è uno dei modi più efficaci per richiedere donazioni, sponsorizzazioni o supporto in natura. Comunica chiaramente il tuo scopo, come il contributo aiuterà a raccogliere fondi e delinea i tuoi obiettivi di raccolta fondi in un formato professionale.

Questi modelli di lettere di richiesta strutturati e professionali ti aiuteranno a iniziare, gratuitamente.

Cosa sono i modelli di lettere di richiesta?

A volte individui e organizzazioni hanno bisogno di richiedere donazioni, sponsorizzazioni o assistenza in natura. I modelli di lettere di richiesta sono documenti preformattati progettati per aiutare a creare lettere professionali per questo scopo.

Se desideri raggiungere potenziali donatori o sponsor aziendali, un campione di lettera di richiesta ti aiuterà a:

Definisci lo scopo della lettera di richiesta, ad esempio il finanziamento di un evento di raccolta fondi o la richiesta di assistenza finanziaria

Ti guidiamo nella stesura di un appello convincente e strutturato per raccogliere fondi o donazioni in natura, offrendoti la possibilità di personalizzare elementi quali il logo della tua organizzazione

Includi spazi riservati per informazioni chiave come i dettagli del progetto, l'utilizzo della donazione e le finalità fiscali

Offri spazio per un forte invito all'azione per motivare i potenziali donatori a contribuire

🔮 Curiosità: le persone sono più propense a donare quando vengono interpellate direttamente. Gli studi dimostrano che le richieste faccia a faccia (o anche le raccolte fondi tra pari) possono essere molto più efficaci delle email.

Cosa rende efficace un modello di lettera di richiesta?

Un modello di lettera di richiesta di donazioni efficace aumenta le possibilità di ottenere una risposta positiva e cattura efficacemente l'attenzione dei donatori, rendendolo uno strumento utile per la raccolta fondi.

Quindi, un modello ideale dovrebbe:

✅ Inizia con una storia che crea immediatamente una connessione emotiva, poi passa al tuo obiettivo di raccolta fondi

✅ Segmenta i messaggi per sponsor aziendali, donatori individuali o membri della comunità per rendere ogni lettera simile a una conversazione individuale

✅ Indica chiaramente la trasformazione che una piccola o grande donazione finanzierà, non solo il bisogno stesso

✅ Offri opzioni di donazione flessibili, che si tratti di denaro, tempo o donazioni in natura, per soddisfare le diverse capacità dei sostenitori

✅ Concludi con un passaggio successivo diretto e concreto e ringrazia in anticipo il donatore, rafforzando la gratitudine prima ancora che il dono sia stato fatto

I 20 migliori modelli gratuiti di lettere di richiesta

Ecco i migliori modelli di lettere di richiesta per aiutarti a comunicare con chiarezza e a entrare in contatto con potenziali donatori per il tuo prossimo evento. Usali per aumentare le probabilità che la tua prossima lettera di richiesta di donazione sia molto apprezzata.

1. Modello di lettera di donazione ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Dalla pianificazione degli eventi all'invio delle lettere, tutto rimane connesso con il modello di lettera di donazione ClickUp

Contattare decine o addirittura centinaia di potenziali donatori è una giornata normale per qualsiasi team di raccolta fondi. Ma quando ogni mailing diretto, follow-up e risposta si trova in una cartella o in un foglio di calcolo diverso, è facile perdere opportunità chiave.

Il modello di lettera di donazione ClickUp risolve questo problema trasformando la tua attività di sensibilizzazione in un flusso di lavoro completamente monitorato.

Con questo modello, puoi assegnare attività, impostare scadenze, organizzare e inviare lettere di richiesta di donazioni, comprese le richieste di donazioni corrispondenti, e dare seguito alle richieste in un'unica area di lavoro centralizzata.

Il risultato? Meno connessioni perse, follow-up più accurati e maggiore coinvolgimento dei donatori.

✨ Ideale per: organizzazioni no profit che gestiscono un volume elevato di richieste e necessitano di una maggiore visibilità sull'intero processo di richiesta di donazioni

2. Modello per donazioni ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Dai visibilità al lavoro richiesto per la raccolta fondi con il modello per donazioni di ClickUp

Il monitoraggio di ogni dollaro che entra, per tipo, fonte e campagna, è essenziale, ma la maggior parte dei team si affida a fogli di calcolo sparsi e supposizioni post-evento. Ciò porta a registrazioni disorganizzate e ringraziamenti mancati.

Il modello per donazioni di ClickUp risolve questo problema fornendo al tuo team uno spazio centralizzato per registrare, organizzare e analizzare le donazioni provenienti sia da singoli donatori che da sponsor aziendali.

Puoi segmentare i tipi di donatori, monitorare le donazioni in arrivo e collegare le donazioni direttamente a specifici obiettivi di raccolta fondi o lettere di raccolta fondi senza scopo di lucro, il tutto mantenendo registri chiari ai fini fiscali.

Questo modello è particolarmente utile per la reportistica ai membri del consiglio o per mostrare agli attuali donatori l'impatto delle loro contribuzioni.

✨ Ideale per: Teams che hanno bisogno di monitorare e riportare i dati relativi alle donazioni mantenendo la fiducia dei donatori e la trasparenza.

💡 Suggerimento: lascia che sia l'IA a fare il lavoro pesante. Hai trovato un modello che ti piace, ma non sai come adattarlo al tuo pubblico o al tono che desideri? Usa ClickUp Brain, l'assistente di scrittura IA integrato in ClickUp. Che tu stia redigendo una richiesta di sponsorizzazione, un appello per una donazione o una proposta di partnership, ClickUp Brain ti aiuta a riscrivere, riformulare o riformattare la tua lettera in pochi secondi, il tutto all'interno di un documento ClickUp.

Hai bisogno di ulteriori suggerimenti per scrivere con l'IA? Guarda questa breve spiegazione:

3. Modello di modulo per donazioni ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Semplifica il processo di donazione dall'interesse all'azione con il modello di modulo di donazione ClickUp

Anche la lettera di richiesta più convincente non porterà a una donazione se il modulo è macchinoso, confuso o difficile da inviare.

Evita tutto questo con il modello di modulo per donazioni ClickUp. Offre un'esperienza pulita, personalizzabile e senza attriti, insieme a un forte richiamo emotivo per coinvolgere i donatori.

Questo modello ti consente di raccogliere informazioni essenziali sui donatori, integrare opzioni di pagamento sicure e attivare messaggi di ringraziamento immediati per raccolte fondi di importo rilevante, il tutto senza cambiare piattaforma.

Questa tecnica ti garantisce di raccogliere fondi e allo stesso tempo di instaurare un rapporto di fiducia e buona volontà proprio nel momento in cui viene effettuata la donazione.

🔑 Informazioni chiave: le ONG operano con una missione, ma per avere un impatto è necessaria una struttura. ClickUp per le organizzazioni no profit aiuta i team orientati agli obiettivi a rimanere concentrati sulla missione riunendo attività, team e strumenti in un'unica area di lavoro organizzata.

✨ Ideale per: organizzazioni no profit che desiderano ridurre gli attriti e aumentare le conversioni per i programmi di donazioni corrispondenti

🔮 Curiosità: I donatori sono più propensi a donare quando viene loro mostrato l'impatto specifico del loro contributo. Dire "25 dollari consentono di acquistare materiale scolastico per 5 studenti" converte meglio di una richiesta generica.

4. Modello ClickUp per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro

Ottieni modelli gratuiti Rendi più facile la raccolta fondi e la reportistica degli esiti positivi con il modello per la pianificazione di eventi no profit di ClickUp

Gli eventi di raccolta fondi hanno il potenziale per creare uno slancio significativo, a condizione che la pianificazione dietro le quinte rimanga intatta per l'evento dell'anno. Dopo tutto, c'è molto da gestire tra il coordinamento dei materiali dell'evento, la gestione delle richieste di donazioni e il coordinamento dei volontari.

Il modello ClickUp per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro offre sequenze personalizzabili, strumenti di monitoraggio del budget e liste di controllo condivise che facilitano la collaborazione.

Con i membri del consiglio di amministrazione, gli sponsor dei progetti e i membri della comunità coinvolti, questo modello ti aiuta a collegare la logistica ai risultati della raccolta fondi.

✨ Ideale per: Teams che gestiscono eventi di raccolta fondi ad alto rischio che richiedono uno stretto coordinamento tra attività, persone e priorità

📖 Leggi anche: Il miglior software per la creazione di moduli

Ottieni modelli gratuiti Migliora le partnership a lungo termine con impostazioni chiare delle aspettative utilizzando il modello di modulo di sponsorizzazione ClickUp Bacheca

Ottenere sponsorizzazioni è solo l'inizio: la vera sfida sta nel gestire i dettagli degli sponsor, monitorare gli impegni e assicurarsi che nessun risultato venga trascurato. È qui che entra in gioco il modello di bacheca Modulo di sponsorizzazione di ClickUp.

Questo modello ti consente di centralizzare un sistema per organizzare tutto, dalle lettere di richiesta di donazioni aziendali ai vantaggi della sponsorizzazione. Puoi personalizzare i moduli di registrazione, mappare i follow-up e monitorare le prestazioni degli sponsor nel tempo, il tutto mantenendo aggiornati i membri del consiglio e il team.

Cerchi un modo per monitorare le metriche chiave degli sponsor? Le dashboard di ClickUp ti aiutano a visualizzarle a colpo d'occhio. Ecco come puoi creare una dashboard personalizzata per il tuo progetto in pochi minuti:

✨ Ideale per: organizzazioni no profit che gestiscono relazioni con più sponsor e necessitano di un modo strutturato per raccogliere, esaminare e dare seguito ai dati relativi alle sponsorizzazioni

Ottieni modelli gratuiti Costruisci relazioni con gli sponsor senza rallentare il tuo slancio con il modello di modulo di sponsorizzazione ClickUp

Secondo lo studio Sponsorship Leaders Study del 2023, quasi il 30% degli sponsor ha aumentato la propria spesa di oltre il 40% e un ulteriore 40% ha aumentato il proprio budget per le sponsorizzazioni dal 20% al 40%.

Sebbene i finanziamenti siano disponibili, la vera sfida nella raccolta fondi è trovare sponsor aziendali in linea con la tua missione e acquisire fin da subito le informazioni giuste.

Il modello di modulo di sponsorizzazione ClickUp risolve questo problema. Ti consente di creare moduli personalizzati per gli sponsor che raccolgono i livelli di contributo, le preferenze e i requisiti di branding in un unico posto.

Le organizzazioni no profit che gestiscono campagne o eventi di raccolta fondi con scadenze precise lo trovano molto utile, poiché li aiuta a passare senza soluzione di continuità dalla fase di sensibilizzazione a quella di conferma.

✨ Ideale per: organizzazioni no profit che necessitano di un modo rapido e mirato per assicurarsi e coinvolgere sponsor durante la pianificazione di campagne o eventi

Ottieni modelli gratuiti Gestisci ogni passaggio del processo di presentazione con chiarezza grazie al modello di sponsorizzazione podcast di ClickUp

La creazione di un podcast richiede tempo e denaro: attrezzature, piattaforme di hosting, strumenti di modifica, promozione e altro ancora. Gli sponsor aiutano a compensare o coprire interamente questi costi, trasformando un progetto nato dalla passione in un'impresa sostenibile (o redditizia).

Ma assicurarsi lo sponsor giusto spesso dipende dalla tua capacità di presentare, negoziare e dare seguito alla richiesta. La maggior parte degli autori non è all'altezza in questo campo.

Il modello di sponsorizzazione podcast di ClickUp ti aiuta a trasformare note sparse e thread di email in un flusso di lavoro strutturato che supporta una crescita significativa delle sponsorizzazioni. Puoi monitorare potenziali sponsor, delineare vantaggi a più livelli e registrare dettagli chiave dalle conversazioni, il tutto mantenendo una visione chiara della tua pipeline.

E poiché ogni accordo è importante, questo modello di proposta commerciale ti consente anche di confrontare le offerte, esaminare le prestazioni e costruire partnership a lungo termine che finanziano la tua voce e la tua missione.

✨ Ideale per: Autori di podcast che desiderano un sistema professionale e ripetibile per gestire e ampliare il proprio portafoglio di sponsorizzazioni

8. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Aumenta il lavoro richiesto per la raccolta fondi e migliora la comunicazione con i donatori grazie al modello di modulo di richiesta ClickUp

In genere, ogni reparto di un'organizzazione ha il proprio metodo per raccogliere informazioni. Tuttavia, la mancanza di un sistema standardizzato fa sì che le richieste spesso si trasformino in email arretrate e che le attività vengano ignorate.

Il modello di modulo di richiesta ClickUp risolve questo problema fornendo al tuo team un modo unificato e ripetibile per acquisire e agire sulle richieste.

Che tu stia gestendo richieste di donazioni, richieste di sponsorizzazioni o esigenze interne, questo modulo inserisce tutto in un flusso di lavoro centrale, dove viene monitorato, assegnato e risolto in modo efficiente.

✨ Ideale per: organizzazioni no profit e team che necessitano di un sistema coerente per gestire grandi volumi di richieste in entrata

💡 Suggerimento professionale: ti senti sopraffatto dal caos dell'organizzazione di un evento? I modelli e le liste di controllo gratuiti per l'organizzazione di eventi in Excel e ClickUp ti offrono strumenti plug-and-play per organizzare ogni dettaglio.

📮 Approfondimento ClickUp: Il lavoro non dovrebbe essere un gioco d'ipotesi, ma troppo spesso lo è. Il nostro sondaggio sulla gestione delle conoscenze ha rilevato che i dipendenti spesso perdono tempo a cercare documenti interni (31%), basi di conoscenza aziendali (26%) o persino note personali e screenshot (17%) solo per trovare ciò di cui hanno bisogno. Con la ricerca connessa di ClickUp, ogni file, documento e conversazione è immediatamente accessibile dalla tua home page, così puoi trovare le risposte in pochi secondi, non in minuti. 💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno per persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

9. Modello ClickUp per la pianificazione di eventi di raccolta fondi

Ottieni modelli gratuiti Gestisci più parti interessate in occasione di gala su larga scala e piccoli eventi comunitari con il modello per la pianificazione di eventi di raccolta fondi di ClickUp

Gli eventi di raccolta fondi non servono solo a raccogliere denaro. Creano visibilità e relazioni a lungo termine con i donatori. Tuttavia, questi eventi comportano numerosi elementi in movimento, che vanno dalla logistica dei fornitori alla sensibilizzazione dei donatori.

Ecco perché allineare il tuo obiettivo di raccolta fondi senza esaurire il tuo team diventa complicato.

Il modello di pianificazione di eventi di raccolta fondi di ClickUp ti aiuta a trasformare questa complessità in chiarezza.

Utilizzale per assegnare attività, creare una sequenza di eventi in tempo reale e monitorare le richieste di donazioni o le vendite di biglietti in un'unica area di lavoro condivisa. Ogni lista di controllo, contatto e scadenza rimane organizzata e accessibile.

✨ Ideale per: organizzazioni no profit che pianificano eventi di raccolta fondi complessi che richiedono piena visibilità e coordinamento delle attività tra i team

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di moduli di sponsorizzazione

10. Modello di piano di raccolta fondi ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Ottieni la visibilità e la struttura necessarie per gestire obiettivi, strategie ed eventi di raccolta fondi con il modello di piano di raccolta fondi ClickUp

Tutte le campagne di raccolta fondi di successo hanno una cosa in comune: un piano chiaro.

Avere un quadro strutturato ti aiuta a rimanere concentrato e il modello di piano di raccolta fondi ClickUp ti porta oltre gli elenchi di cose da fare.

Questo modello ti aiuta a definire le priorità, delineare le strategie e collegare ogni attività a uno scopo più ampio.

Puoi monitorare le sequenze, segmentare i potenziali donatori e allineare la tua attività di sensibilizzazione alle attività cardine del ciclo di vita della campagna.

✨ Ideale per: team di raccolta fondi che desiderano passare da un approccio reattivo a uno strategico con un piano chiaro e orientato ai risultati

📖 Per saperne di più: Il budget limitato della tua organizzazione no profit ti impedisce di adottare nuove tecnologie? Come utilizzare l'IA per le organizzazioni no profit ti mostra come sfruttare potenti strumenti di IA a prezzi accessibili per aumentare il tuo impatto senza costi elevati.

11. Modello di lettera di richiesta di Template. Net

Il modello di lettera di richiesta di Template.net è formattato per un utilizzo immediato, con spazio per personalizzare la tua missione, l'impatto del supporto e le tue specifiche esigenze di raccolta fondi.

Inoltre, include una lettera campione con un tono formale e raffinato, pensata per rivolgersi a sponsor aziendali, grandi donatori o membri rispettati della comunità. È estremamente utile quando hai poco tempo a disposizione.

✨ Ideale per: organizzazioni no profit che necessitano di una lettera di richiesta professionale e pre-scritta per attività di sensibilizzazione ad alto rischio, comprese opportunità di donazioni corrispondenti o partnership aziendali.

La ricerca di sponsorizzazioni consiste in definitiva nel mostrare un valore tangibile in cambio. Questo modello di lettera di richiesta di sponsorizzazione di Template.net è stato creato proprio per questo scopo.

Si tratta di una lettera formale e strutturata, pensata per presentare il tuo evento e illustrare chiaramente i vantaggi per gli sponsor aziendali.

Il modello offre anche funzionalità/funzioni personalizzabili per i livelli di sponsorizzazione, dal Platino all'Argento, con vantaggi definiti come opportunità di branding e accesso VIP per le categorie pertinenti.

✨ Ideale per: Teams che desiderano proporre in modo professionale sponsorizzazioni di eventi con vantaggi chiaramente definiti e pacchetti personalizzabili

🔮 Curiosità: se le ONG fossero un'economia, sarebbero la quinta più grande al mondo. Il loro fatturato globale complessivo supera quello di molti paesi.

13. Modello di lettera di richiesta di assistenza di Template. Net

Per le organizzazioni no profit, il supporto non sempre significa denaro. A volte, ciò che serve di più è la competenza.

Il modello di lettera di richiesta di assistenza di Template.net è stato creato proprio per questi momenti. Offre un formato raffinato per richiedere assistenza non finanziaria in modo professionale, rivolgendosi a vari ruoli. Utilizzalo per richiedere assistenza in materia di risorse umane, consulenza legale o assistenza da parte di un membro esperto del consiglio di amministrazione.

✨ Ideale per: ONG alla ricerca di una guida esperta, una collaborazione strategica o un supporto professionale che vada oltre le donazioni finanziarie

📖 Leggi anche: Il miglior software CRM per organizzazioni no profit

La forza di un'organizzazione dipende dalle persone che la sostengono. Per le organizzazioni no profit, trovare e assicurarsi talenti appassionati e competenti è un'attività di cui pochi parlano apertamente. Ma non è certo facile.

Il modello di lettera di sollecito per candidati di Template.net è stato creato per aiutarti a reclutare persone che condividono la tua causa e apportano le competenze necessarie per portarla avanti.

Progettato per raggiungere candidati qualificati, questo modello semplifica la personalizzazione del messaggio e mette in evidenza l'impatto specifico del ruolo.

✨ Ideale per: organizzazioni no profit che desiderano reclutare talenti in linea con la propria missione attraverso un approccio personalizzato e professionale

💡 Suggerimento professionale: pensi che la tecnologia all'avanguardia sia fuori dalla portata delle organizzazioni no profit? Scrivere un business case convincente può aiutarti a giustificare gli investimenti in IA e a presentare argomenti chiari a favore di strumenti che aumentano l'impatto, senza prosciugare il tuo budget.

15. Modello di lettera di richiesta di donazioni per scuole di Template.net

Le scuole spesso dipendono dalla generosità della comunità per offrire agli studenti opportunità che vanno oltre ciò che consentono i budget tradizionali. Il modello di lettera di richiesta di donazioni scolastiche di Template.net è stato creato per aiutare educatori, organizzazioni di beneficenza, aziende locali e amministratori a comunicare in modo chiaro e in linea con la loro missione.

Questo modello è particolarmente efficace per iniziative di raccolta fondi, come programmi STEM, aggiornamenti di biblioteche o eventi scolastici, dove la raccolta di denaro e di donazioni in natura vanno di pari passo.

La lettera di richiesta delinea esattamente ciò che è necessario, dalle forniture per ufficio ai computer alle conferenze degli ospiti, in modo da poter inviare lettere di raccolta fondi per la scuola che spiegano chiaramente come i potenziali donatori possono aiutare.

✨ Ideale per: scuole che desiderano coinvolgere famiglie, aziende locali ed ex studenti in campagne di donazioni mirate per programmi di arricchimento accademico

16. Modello di lettera di richiesta medica di Template. Net

I programmi di assistenza medica spesso operano con budget limitati, ma rispondono ad alcune delle esigenze più urgenti delle comunità svantaggiate.

Il modello di lettera di richiesta medica di Template.net aiuta le organizzazioni sanitarie senza scopo di lucro a creare appelli mirati e compassionevoli che entrano in profonda connessione con potenziali donatori e singoli sostenitori.

Questo modello è perfetto per esprimere il valore di servizi come iniziative per il benessere, campagne contro la droga e campi sanitari, chiedendo in modo cortese e diretto contributi in denaro o in natura.

✨ Ideale per: organizzazioni no profit nel settore medico che desiderano comunicare urgenti necessità di finanziamento e allo stesso tempo instaurare un rapporto di fiducia con donatori e sponsor attenti alla salute

📖 Leggi anche: Strumenti di IA da provare per le organizzazioni no profit

17. Modello di richiesta di donazioni per chiese di Template. Net

Raccogliere fondi in chiesa significa costruire relazioni a lungo termine.

Sebbene i piccoli doni siano frequenti, oltre un quarto dei fondi totali di una chiesa proviene da meno del 3% dei donatori.

Ciò significa che identificare, raggiungere e ispirare i principali donatori è una priorità strategica. Il modello di lettera di richiesta di donazioni per la Chiesa di Template.net ti aiuta a trasmettere questo messaggio in modo rispettoso.

Con opzioni di donazione chiare e un tono sincero, questo modello ti consente di inviare lettere di raccolta fondi per la chiesa, sia per posta che online, per aiutarti ad aumentare il supporto dove è più importante.

✨ Ideale per: Chiese che desiderano raggiungere sia i sostenitori quotidiani che i donatori di alto valore attraverso appelli di raccolta fondi mirati e ben strutturati che favoriscono una relazione positiva

Gli eventi sportivi offrono agli sponsor aziendali un mix raro di visibilità del marchio e buona volontà della comunità.

Le sponsorizzazioni mettono in contatto diretto le aziende con migliaia di partecipanti entusiasti, attraverso l'inserimento del logo, vantaggi VIP o interazioni faccia a faccia.

Il modello di lettera di richiesta di sponsorizzazione sportiva di Template.net ti aiuta a presentare la tua richiesta in modo professionale. Include una panoramica chiara dell'evento, vantaggi ben definiti per lo sponsor e un formato personalizzabile che invita alla collaborazione senza sopraffare il lettore.

✨ Ideale per: organizzazioni sportive, scuole o organizzazioni no profit alla ricerca di sponsorizzazioni per eventi sportivi incentrati sulla comunità

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per organizzazioni no profit in Excel e ClickUp

19. Modello di lettera di richiesta di raccolta fondi di Scribd

via Scribd

Vuoi scrivere una lettera di raccolta fondi convincente ma non riesci ad andare oltre la pagina bianca? Molti team incontrano questo ostacolo.

Il modello di lettera di richiesta di raccolta fondi di Scribd offre una varietà di esempi reali, rendendo più facile la creazione di appelli adatti a diverse cause, toni e destinatari.

Dall'istruzione e l'assistenza agli orfani al supporto contro il cancro e agli eventi annuali di raccolta fondi, questa raccolta presenta diversi formati per lettere di richiesta di donazioni efficaci. Ogni campione include la struttura, i messaggi suggeriti e le opzioni di personalizzazione in base ai tuoi obiettivi di raccolta fondi.

✨ Ideale per: team di raccolta fondi alla ricerca di modelli di lettere adattabili a diverse cause, destinatari e tipi di donazioni

🔮 Curiosità: aggiungere una foto a una richiesta di raccolta fondi può aumentare i tassi di donazione fino al 30%, soprattutto se condivisa con i follower sui social media. Un'immagine vale davvero più di mille parole.

20. Modello di lettera di richiesta di assistenza finanziaria di PDFFiller

tramite PDFFiller

Chiedere supporto finanziario è una parte fondamentale del lavoro di molte organizzazioni no profit, ma quando si è appena agli inizi può essere difficile trovare le parole giuste. Ciò è particolarmente vero quando la richiesta deve essere monitorata, firmata e condivisa su più canali.

Il modello di lettera di richiesta di assistenza finanziaria di pdfFiller semplifica questo processo offrendo un formato personalizzabile e compilabile, professionale e pratico.

Che tu stia organizzando un evento di raccolta fondi, richiedendo una donazione importante o semplicemente formalizzando un impegno da parte di un sostenitore chiave, questo modello garantisce che la tua lettera sia conforme, chiara e pronta per la revisione.

✨ Ideale per: Organizzazioni no profit che richiedono un supporto finanziario formale da membri del consiglio di amministrazione, donatori importanti, stakeholder interni o familiari in un formato sicuro e professionale

📖 Leggi anche: Il miglior software di project management per il successo delle organizzazioni no profit

Scrivi la lettera di richiesta perfetta con ClickUp

Solo chi lavora nelle organizzazioni no profit comprende l'importanza di una lettera di richiesta ben strutturata. Questi modelli non solo ti aiutano a contattare gli sponsor, ma anche a organizzare le risposte dei donatori e a dare seguito alle richieste senza occupare tutta la tua settimana.

ClickUp offre una soluzione completa per la gestione di vari aspetti quali richieste di donazioni, eventi, sponsorizzazioni e follow-up. Che tu stia assegnando attività di sensibilizzazione, impostando scadenze per le lettere di raccolta fondi della chiesa o monitorando le risposte dei membri del consiglio, ClickUp ti aiuta a integrare l'intero flusso di lavoro di raccolta fondi in un unico spazio unificato.

Come ha affermato Siobhan Wheelan, entità e ClickUp Consultant verificata di SDW Consulting:

ClickUp ha trasformato il modo in cui lavora il nostro team, fornendo un'unica fonte di verità che allinea il nostro team e garantisce che rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi. L'utilizzo di modelli, automazioni e la corretta configurazione dei nostri flussi di lavoro hanno cambiato le regole del gioco in termini di efficienza e comunicazione.

Iscriviti subito a ClickUp e semplifica la tua strategia di raccolta fondi!