Modelli gratuiti di liste di controllo per ispezioni immobiliari per valutazioni immobiliari

Stai acquistando o vendendo una casa? O sei semplicemente curioso di sapere cosa succede dietro le pareti (letteralmente) e sotto i pavimenti. Un'ispezione domestica garantisce che tutto, dal tetto alle fondamenta, funzioni come dovrebbe.

Ma tenere traccia di tutti gli angoli, le fessure e gli scricchiolii può diventare complicato e potresti perdere dettagli importanti.

Un buon modello di lista di controllo per l'ispezione della casa può aiutarti a mantenere il processo organizzato e gestibile. Questi modelli contengono tutti gli elementi essenziali che devi monitorare, rendendo facile dare priorità alle riparazioni urgenti e documentare tutto per riferimento futuro. In questo modo, acquirenti e investitori hanno un quadro chiaro di ciò che stanno acquistando.

Abbiamo elencato 12 modelli gratuiti per l'ispezione della casa per aiutarti a controllare ogni dettaglio importante e individuare potenziali problemi prima che diventino costose sorprese.

Cosa sono i modelli di lista di controllo per l'ispezione della casa?

I modelli di lista di controllo per l'ispezione domestica sono strumenti preformattati che ti aiutano a valutare sistematicamente le condizioni di un immobile. Ti guidano nell'ispezione di ogni area di una casa, come il tetto, l'impianto idraulico, l'impianto elettrico e le fondamenta, senza dover decifrare note scritte in modo disordinato.

Ad esempio, durante un sopralluogo, puoi utilizzare modelli di liste di controllo per contrassegnare gli elementi ispezionati e annotare eventuali problemi visibili. I modelli dispongono anche di campi che consentono di valutare le condizioni generali di aree specifiche come la cucina, le camere da letto, l'impianto di climatizzazione o le pareti esterne.

Puoi annotare i consigli per le riparazioni, le questioni relative alla sicurezza e le note sulla manutenzione in un unico posto.

Questi modelli per la gestione immobiliare stabiliscono un approccio sistematico alla ristrutturazione della casa e garantiscono che nulla di importante venga trascurato. Aiutano i proprietari di immobili, gli acquirenti e gli investitori immobiliari a prendere decisioni informate, negoziare meglio, stimare con precisione i costi di riparazione ed evitare spese impreviste dopo la conclusione dell'affare.

👀 Lo sapevate? Il superamento dei budget è stato un problema persistente per i progetti di costruzione, con un costo medio superiore del 28%.

Cosa rende un buon modello di lista di controllo per l'ispezione domestica?

Un modello di lista di controllo per l'ispezione della casa può trasformare una valutazione immobiliare complessa in un processo semplice e graduale. Certo, potresti scrivere delle note su un foglio di carta o creare un file Excel, ma perché partire da zero quando un modello ben fatto fa già il lavoro più difficile?

Ecco cosa rende davvero utile un modello gratuito di lista di controllo per l'ispezione della casa:

Copertura stanza per stanza: suddivide la casa in sezioni come cucina, bagni, cantina, tetto, impianto elettrico, impianto idraulico, impianto di climatizzazione ed esterni. Ogni area dovrebbe avere elementi dedicati da controllare, in modo da non trascurare dettagli piccoli ma importanti

Scala di valutazione delle condizioni: consente di contrassegnare le condizioni di ciascun elemento, ad esempio "Buono", "Da riparare" o "Da sostituire", in modo da poter valutare rapidamente ciò che è urgente. consente di contrassegnare le condizioni di ciascun elemento, ad esempio "Buono", "Da riparare" o "Da sostituire", in modo da poter valutare rapidamente ciò che è urgente. I modelli di controllo qualità di buona qualità dovrebbero anche consentire di aggiungere note di riparazione per ciascun elemento

Campi personalizzabili: Consente di personalizzare Consente di personalizzare la lista di controllo per la consegna del progetto di costruzione in base al tipo di immobile, che si tratti di una casa unifamiliare, un condominio o un edificio multi-unità. Verifica se è possibile aggiungere elementi di ispezione e scrivere un rapporto sugli incidenti con quel modello

Spazio per immagini e commenti sulla proprietà: offre spazio per aggiungere foto e video delle aree interessate. Questa documentazione visiva aiuta a fornire un supporto migliore per le richieste di riparazione, a negoziare accordi e a monitorare i problemi ricorrenti nel tempo

Layout intuitivo: organizza tutto in un formato chiaro e facile da seguire, comprensibile sia ai proprietari di casa inesperti che agli appaltatori esperti. Assicurati che funzioni bene anche su dispositivi mobili o tablet

Sezione Riepilogo/Riassunto: fornisce una panoramica delle condizioni generali, dei problemi chiave e dei passaggi successivi. Questo ti aiuta a condividere fornisce una panoramica delle condizioni generali, dei problemi chiave e dei passaggi successivi. Questo ti aiuta a condividere i rapporti di progetto con i client, gli agenti e i tuoi appaltatori

🧠 Curiosità: le maniglie delle porte in ottone non sono solo belle, ma uccidono anche i batteri! Il rame contenuto nell'ottone ha proprietà antimicrobiche in grado di uccidere i germi in poche ore, rendendolo una scelta saggia per le superfici ad alto contatto.

12 modelli di lista di controllo per l'ispezione della casa

Non sai dove trovare modelli che facciano tutto?

Questi 12 modelli gratuiti di liste di controllo per l'ispezione domestica ti offrono tutto ciò di cui hai bisogno. Ognuno di essi è progettato per guidarti attraverso aree specifiche di un immobile senza tralasciare nulla. Puoi ottenere questi modelli gratuitamente su ClickUp, l'app per tutto il lavoro.

1. Modello di lista di controllo e reportistica per ispezioni immobiliari ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il processo di ispezione della tua casa dall'inizio alla fine con il modello di lista di controllo e reportistica per ispezioni domestiche di ClickUp

Le ispezioni domestiche possono sembrare un compito arduo, con prese mancanti, segni di marciume non identificati e perdite misteriose, soprattutto quando si fa da soli. Organizzare le informazioni per ogni client in fogli di calcolo disordinati non fa che peggiorare le cose.

E se sei un appaltatore o un ispettore immobiliare, non c'è spazio per dettagli trascurati, anche quando hai più clienti in fila. Le conseguenze potrebbero essere enormi!

Il modello di lista di controllo e report per ispezioni immobiliari di ClickUp organizza tutto, dalle liste di controllo alle note e ai report, in un unico posto. Dispone di campi dedicati per aiutarti a esaminare ogni stanza e contrassegnare gli elementi in un'area di lavoro pulita.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Elenca ogni spazio della proprietà come attività con silos specifici per condizioni, stato, materiali e indirizzo

Dividi in diversi segmenti ciò che richiede un intervento urgente e ciò che può essere fatto in un secondo momento

Assegna il giusto ispettore immobiliare e monitora lo stato di avanzamento di ogni attività di ispezione

Aggiungi foto, note e raccomandazioni per le riparazioni necessarie

Crea rapporti di ispezione dettagliati con immagini

🎯 Ideale per: Mantenere tutto documentato e accessibile durante ispezioni veloci e ristrutturazioni fai da te.

2. Modello di report di ispezione domestica ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea rapidamente rapporti sulle condizioni degli immobili per i tuoi clienti con il modello di rapporto di ispezione immobiliare ClickUp

Le ispezioni domestiche spesso comportano una montagna di documenti contrattuali, note disorganizzate, foto sparse e dettagli dimenticati. Quando arriva il momento di scrivere un rapporto, mettere tutto insieme diventa molto difficile.

Il modello di report di ispezione domestica ClickUp semplifica questo processo generando istantaneamente report professionali dettagliati dalle tue note e dai tuoi risultati. Con riepiloghi/riassunti di facile lettura, elenchi di riparazioni e prove, garantisce che i tuoi report siano accurati e chiarisca le aspettative dei client fin dall'inizio.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Registra quali parti sono in buone condizioni e quali sono danneggiate

Organizza i risultati in categorie di facile lettura

Aggiungi foto della proprietà e grafici analitici da condividere con i client

Confronta le ispezioni per aiutare i potenziali acquirenti a prendere la decisione giusta

Evita costosi errori dovuti a reportistica errata e incompleta

Aiuta a proteggere gli ispettori da problemi legali dovuti a report inadeguati

Tieni traccia delle attività di ispezione domestica con registrazioni dello schermo, modifiche collaborative, automazioni, IA e altro ancora

🎯 Ideale per: ispettori immobiliari indipendenti, agenti immobiliari e appaltatori.

3. Modello di lista di controllo professionale ClickUp per ispezioni

Ottieni il modello gratis Delinea un piano di ispezione passo dopo passo con il modello di lista di controllo professionale per ispezioni di ClickUp

Tra la ricerca di problemi nascosti e la mappatura dell'elenco delle riparazioni, potresti dimenticare di controllare o aggiungere dettagli specifici. Perché correre il rischio quando puoi semplicemente utilizzare il modello di lista di controllo professionale per ispezioni di ClickUp?

Ti consente di annotare in anticipo i dettagli dell'immobile e pianificare una strategia di ispezione passo dopo passo per il project management immobiliare. Quando visiti l'immobile, segui le attività come guida, completa ogni attività di ispezione e spuntala.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Registra i dettagli del client come numero di telefono e indirizzo, insieme ai risultati dell'ispezione e ai riepiloghi/riassunti

Assegna il giusto ispettore immobiliare per ogni proprietà

Crea liste di controllo personalizzate per ogni pratica e attività di ispezione

Lascia che l'ispettore immobiliare organizzi e monitori tutti i dati in un unico posto

Scarica e condividi i risultati con colleghi, appaltatori e client

🎯 Ideale per: Organizzare ispezioni domestiche per più progetti e garantire che ogni dettaglio sia preso in account.

📖 Leggi anche: I migliori software di gestione degli audit per audit interni ottimizzati

4. Modello di report di ispezione del tetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Controlla regolarmente il tetto e registra i dettagli delle riparazioni con il modello di rapporto di ispezione del tetto ClickUp

Il tetto può sembrare a posto in superficie, ma spesso nasconde tegole rotte, scossaline usurate o perdite nascoste. Il 77% dei tetti ispezionati ogni anno necessita di riparazioni. È un numero elevato!

Il modello di rapporto di ispezione del tetto di ClickUp ti aiuta a documentare ogni dettaglio, segnalare problemi urgenti e creare report professionali che puoi scaricare e condividere con il tuo appaltatore o i tuoi client.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia dei problemi specifici di ogni parte del tetto e accedi ai dettagli delle riparazioni precedenti

Aggiungi diagrammi visivi e foto a supporto dei tuoi risultati

Confronta i preventivi di diversi appaltatori e pianifica facilmente il tuo budget

Aggiungi stati personalizzati per tenere traccia dello stato di avanzamento dell'ispezione del tetto

🎯 Ideale per: Monitoraggio dello stato del tetto e semplificazione della pianificazione delle riparazioni con report dettagliati e condivisibili.

5. Modello di lista di controllo per il controllo qualità ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che le ispezioni domestiche siano terminate correttamente con il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp

Se sei un investitore alla ricerca di immobili da affittare, l'incertezza sul fatto che l'ispettore effettuerà una due diligence adeguata può mettere a rischio l'intero investimento. Il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp aiuta a rimuovere questi dubbi con semplici barre di avanzamento, lo stato di approvazione e diversi silos per segnalare le condizioni. Puoi vedere esattamente come è stata condotta l'ispezione, garantendo la responsabilità.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Pianifica, organizza e monitora le ispezioni domestiche per una corretta gestione della qualità del progetto

Suddividi le attività complesse in liste di controllo più piccole e specifica i dettagli relativi agli accessi consentiti

Comunica con i membri del team e assegna rapidamente le attività

Aggiungi le best practice e una lista di controllo QA per le ispezioni domestiche e verifica che siano state seguite

🎯 Ideale per: Avere una visibilità completa sul processo di ispezione della casa.

👀 Lo sapevi? I proprietari di case nella California meridionale spendono oltre 10.000 dollari per riparare i danni diretti e indiretti causati da perdite nei tetti.

6. Modello ClickUp per il project management di ristrutturazioni domestiche

Ottieni il modello gratis Prendi il controllo delle ispezioni e delle riparazioni della tua casa con il modello di project management per ristrutturazioni domestiche di ClickUp

il 52% degli americani è fermamente convinto che i lavori di ristrutturazione domestica richiedano sempre più tempo del previsto. E più tempo ci vuole, più soldi si spendono a causa dei costi di manodopera.

Con il modello di project management per ristrutturazioni domestiche di ClickUp, puoi tenere sotto controllo le ispezioni domestiche, le riparazioni e le ristrutturazioni degli spazi senza sforare il budget. Ti consente di monitorare i costi di manodopera e materiali e di mappare le fasi della ristrutturazione per mantenere te e il tuo appaltatore sulla stessa pagina.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Pianifica, visualizza e gestisci i passaggi del tuo progetto di ristrutturazione fai da te in un unico posto

Assegna attività, imposta scadenze e monitora facilmente lo stato di avanzamento

Organizza i membri del team, gli appaltatori e le risorse

Crea attività con stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare lo stato di avanzamento

Tieni traccia delle spese per assicurarti che le attività siano completate in tempo e nel rispetto del budget

Stabilisci una comunicazione migliore tra il team di progetto e i client

🎯 Ideale per: Mantenere i lavori di ristrutturazione della casa nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

Con ClickUp per il project management immobiliare, puoi gestire gli appuntamenti con acquirenti, appaltatori e agenti, collaborare ai piani di ristrutturazione e persino trasformare ogni passaggio in un elenco di cose da fare. Gli agenti immobiliari e gli ispettori immobiliari possono utilizzare una mappa interattiva per delineare gli annunci o monitorare i progetti.

Ho utilizzato praticamente tutti gli strumenti di lista di controllo e project management disponibili e abbiamo scelto ClickUp perché è il più solido e flessibile, pur rimanendo davvero facile da usare per l'utente finale.

7. Modello ClickUp per pianificare progetti di ristrutturazione domestica

Ottieni il modello gratis Semplifica i progetti di ristrutturazione fai da te con il modello di pianificazione dei progetti di ristrutturazione domestica di ClickUp

Hai mai iniziato un progetto di ristrutturazione della casa e hai rinunciato a metà strada a causa della sua complessità? Rendi il processo facile e gestibile con il modello di pianificazione dei progetti di ristrutturazione domestica di ClickUp.

Con tutto ciò che serve, dagli elenchi delle attività al monitoraggio del budget, ti aiuta a organizzarti e a raggiungere i tuoi obiettivi. Puoi monitorare lo stato di avanzamento, aggiungere note e pianificare il budget di ogni spazio. Se hai scelto un appaltatore, questo modello ti aiuterà ad allinearlo al tuo budget e alla tua visione.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Crea un piano completo per il tuo progetto di ristrutturazione della casa

Visualizza lo stato delle attività con grafici Gantt interattivi

Assegna attività di miglioramento e attività secondarie ai membri del team con un solo clic

Aggiungi i primi segni di danni, osservazioni e consigli per le riparazioni

Pianifica i costi dei materiali e della manodopera necessari per definire un budget accurato ed evitare sprechi

🎯 Ideale per: Pianificare e monitorare i lavori di ristrutturazione fai da te.

🧠 Curiosità: grazie alla famosa " sentenza Ghostbusters", i venditori sono tenuti per legge a rivelare se una casa è infestata dai fantasmi!

8. Modello di project management per il settore immobiliare ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un sistema innovativo per la tua attività immobiliare con il modello di project management per il settore immobiliare di ClickUp

I progetti immobiliari comportano un turbinio di scadenze, documenti e visite sul campo. Senza il sistema giusto, rischi di deludere i tuoi client.

Il modello di project management immobiliare di ClickUp ti aiuta a organizzare in un unico posto aspettative, risultati finali, budget e scadenze. Puoi monitorare le prestazioni del tuo team, assegnare priorità alle attività, stimare la sequenza e preparare preventivi di conseguenza.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Organizza e monitora ogni dettaglio, dalla fase commerciale alla consegna del progetto

Visualizza e monitora lo stato di avanzamento dell'intero portfolio

Gestisci risorse, budget e sequenze temporali

Identifica i potenziali rischi e problemi del progetto

Garantite la trasparenza delle decisioni

Aggiungi attributi come costo stimato, durata stimata, giorni di variazione, costo di variazione e commenti

🎯 Ideale per: Sviluppatori immobiliari, project manager e consulenti immobiliari che necessitano di un sistema online e centralizzato per semplificare le operazioni.

9. Modello di lista di controllo per la chiusura di un contratto immobiliare ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che tutte le attività finali siano state completate prima di chiudere un affare con il modello di lista di controllo per la chiusura di un affare immobiliare di ClickUp

Concludere un affare immobiliare dovrebbe essere una vittoria. Tuttavia, troppo spesso, si trasforma in uno sprint dell'ultimo minuto per ordinare documenti, raccogliere firme e chiarire confusioni.

Il modello di lista di controllo per la chiusura di un contratto immobiliare di ClickUp porta ordine in questa follia. Ti aiuta a monitorare ogni attività, documento e scadenza in un unico posto, dal contatto iniziale alla consegna finale. Puoi conservare tutti i permessi e gli accordi all'interno delle attività di chiusura dell'accordo per un facile accesso.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Crea un elenco di attività da completare prima della chiusura e aggiungi liste di controllo e attività secondarie all'interno di ciascuna di esse

Monitora lo stato di avanzamento di ogni attività in tempo reale

Collabora con agenti e altre parti interessate coinvolte nella transazione

Completa tutte le pratiche burocratiche e le autenticazioni notarili in tempo

🎯 Ideale per: Agenti, broker e coordinatori di transazioni per concludere ogni progetto con successo.

10. Modello di piano di progetto per la ristrutturazione del bagno ClickUp

Ottieni il modello gratis Completa la ristrutturazione del tuo bagno in tempo con il report di ristrutturazione del bagno di ClickUp

A metà della ristrutturazione del bagno, ti sei reso conto che le piastrelle non si abbinano ai sanitari? O che i materiali non saranno consegnati prima dell'appuntamento dell'idraulico? È uno scenario comune quando non si imposta un piano definito e monitorabile prima di iniziare i lavori di ristrutturazione del bagno e della toilette.

Il modello di piano di progetto per la ristrutturazione del bagno di ClickUp organizza ogni passaggio della ristrutturazione dall'inizio alla fine e ti aiuta a evitare costosi passi falsi. Ti offre visibilità completa su sequenze, budget e appuntamenti di assistenza, consentendoti di coordinare al meglio il lavoro.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia delle dipendenze delle attività per una migliore allocazione delle risorse

Stima il tempo necessario per ottenere date di consegna più accurate

Accedi alla reportistica in tempo reale per aiutarti a rimanere in carreggiata

Consente di conoscere l'ambito e i costi relativi al progetto

🎯 Ideale per: Proprietari di immobili con poca o nessuna esperienza nella ristrutturazione di bagni.

11. Modello ClickUp per la gestione delle strutture

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo tutte le riparazioni necessarie in tutte le tue proprietà con il modello di gestione delle strutture di ClickUp

Monitorare i problemi e organizzare le riparazioni necessarie in tempo è complicato quando si gestiscono più strutture. È necessario monitorare le ispezioni delle proprietà, i programmi di manutenzione e i requisiti di conformità.

Con il modello di gestione delle strutture di ClickUp, ti assicuri che nessuna delle tue strutture venga trascurata e che tutti i servizi funzionino correttamente. In questo modo i tuoi inquilini e ospiti saranno soddisfatti e la tua attività prospererà.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Crea liste di controllo per l'ispezione immobiliare

Assegna i membri del team e monitora lo stato di avanzamento di ciascuna attività

Imposta promemoria ricorrenti per ispezioni e riparazioni di routine

Segnalate i problemi ricorrenti di un immobile per pianificare una soluzione più definitiva

🎯 Ideale per: proprietari, affittuari e albergatori per monitorare e programmare riparazioni tempestive.

12. Modello di analisi della sicurezza sul lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta i rischi per la sicurezza in ogni progetto immobiliare con il modello di analisi della sicurezza sul lavoro di ClickUp

Un singolo pericolo trascurato può causare gravi lesioni, costosi tempi di inattività o violazioni della conformità. Inoltre, se non conosci i rischi di un progetto, non puoi assegnare le persone giuste con l'esperienza giusta.

Utilizza il modello di analisi della sicurezza sul lavoro di ClickUp per analizzare i rischi. Questo modello può aiutarti a pianificare e preventivare al meglio ogni progetto di ispezione e costruzione.

🌻 Perché ti piacerà questo modello

Identifica i potenziali rischi associati a un lavoro di ispezione e costruzione

Valuta il rischio associato a ciascun pericolo

Delega i progetti in base alle competenze, all'esperienza e ai rischi correlati

Definisci strategie di controllo per mitigare i rischi

🎯 Ideale per: Identificazione e gestione dei rischi di costruzione e ristrutturazione.

Semplifica le ispezioni domestiche ed evita costosi errori con ClickUp

Ogni modello elencato sopra fornisce una parte della struttura del tuo progetto di ispezione e ristrutturazione della casa. Che tu stia pianificando la ristrutturazione della casa dei tuoi sogni o cercando di garantire ai tuoi clienti una casa sicura e bella, c'è un modello gratuito per te.

Puoi utilizzarli singolarmente. Oppure, ancora meglio, scegli ClickUp per riunire tutti i tuoi modelli di ispezione, gli elenchi delle attività, le comunicazioni con gli appaltatori e il monitoraggio dello stato in un'unica area di lavoro intelligente. ClickUp ti consente di impostare scadenze, caricare foto delle ispezioni, assegnare attività e generare senza sforzo report e riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale.

Iscriviti a ClickUp per rendere ogni ispezione domestica organizzata, accurata e facile da gestire!