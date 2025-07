Presentazione di Brain Max: la super app IA che collega il contesto del tuo lavoro ed elimina la proliferazione dell'IA

Hai presente quella sensazione quando apri il computer e vedi decine di strumenti di IA diversi che ti fissano?

ChatGPT per una cosa. Claude per un'altra. Perplexity per la ricerca. Un'altra IA per le immagini. Un'IA per il tuo CRM. Un'IA per i tuoi documenti.

Ciascuna con il proprio login, la propria finestra contestuale e la propria sottoscrizione.

Siamo passati dall'IA come soluzione all'IA come problema.

Invece di risparmiare tempo, siamo sommersi da una miriade di strumenti scollegati tra loro che non comunicano, non capiscono il nostro lavoro e sicuramente non capiscono noi.

Questo è AI Sprawl.

Ed è il killer silenzioso della produttività nel mondo del lavoro moderno.

Pensaci:

Ogni volta che passi da uno strumento di IA all'altro, perdi il contesto .

Ogni volta che copi e incolli da un'app all'altra, perdi tempo .

Ogni volta che spieghi il tuo progetto a un altro chatbot, perdi slancio.

Ogni nuovo strumento di IA promette magie, ma finisce per creare più silos, più confusione e più lavoro.

Questo non è il futuro che ti è stato promesso. Questo non è il futuro che meriti.

Oggi eliminiamo la proliferazione dell'IA con Brain MAX

Siamo entusiasti di presentare ClickUp Brain MAX, la super app con IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro.

Non si tratta dell'ennesimo strumento di IA da aggiungere alla tua collezione.

Questa è la prima app IA contestuale che le sostituisce tutte.

Brain MAX è ciò che accade quando l'IA si connette all'intero contesto lavorativo.

Conosce le tue attività, i tuoi documenti, le tue riunioni, il tuo team e tutte le app che utilizzi.

Un'unica IA per cercare, chiedere, automatizzare ed eseguire qualsiasi operazione.

Come l'IA contestuale trasforma la produttività sul posto di lavoro

Usufruisci della potenza dell'IA contestuale

A differenza dell'IA generica che parte ogni volta da zero, ClickUp AI fa riferimento a tutto il tuo lavoro per fornire risposte pertinenti, senza più risposte generiche dell'IA.

Ricerca unificata in tutte le tue app

Effettua ricerche istantanee su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, sul web e altro ancora.

Non dovrai più cercare all'infinito i file persi.

Produttività Voice-First

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e comandare il tuo lavoro con la voce, senza mani e ovunque ti trovi.

Non si tratta solo di comodità, ma di un cambiamento fondamentale nel modo in cui interagiamo con il nostro lavoro.

Una sola app, una sola sottoscrizione, un'unica fonte di verità

Brain MAX sostituisce decine di strumenti di IA scollegati tra loro, come ChatGPT, Claude e Perplexity, con un'unica soluzione LLM-agnostica e pronta per le aziende.

Cosa rende Brain MAX diverso

Brain MAX non è un miglioramento incrementale.

Si tratta di un cambiamento fondamentale nel modo in cui lavoriamo con l'IA:

Non dovrai più copiare e incollare tra strumenti diversi.

Non dovrai più spiegare il contesto più e più volte.

Non dovrai più cercare tra una dozzina di app per trovare ciò che ti serve.

Un'unica IA che sa tutto quello che sai, trova tutto quello che ti serve e lavora ovunque tu lavori.

Funzionalità/funzioni di Brain MAX

🧠 IA contestuale che ti capisce

Brain MAX capisce il tuo lavoro come nessun altro.

Conosce i tuoi progetti, il tuo team, le tue scadenze e la tua cronologia di lavoro, così ottieni risposte e automazioni che hanno davvero senso. Niente più risposte IA generiche e fuori contesto.

🔍 Cerca tutto, all'istante

Una sola casella di ricerca per tutta la tua vita digitale.

Trova ciò che ti serve in:

ClickUp (attività, documenti, chat e progetti)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

Il web

E molto altro ancora

Non dovrai più cercare tra le schede o chiederti dove hai salvato quel file. Solo risposte immediate.

🎙️ Produttività voice-first

Parla con Brain MAX. Ti ascolta, risponde ed esegue.

Usa Talk to Text per trasformare istantaneamente le idee espresse a voce in attività, email, messaggi e contenuti, senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

🤖 Tutti i migliori modelli IA in un unico posto

Accedi agli strumenti di IA più potenti senza dover passare da un'app all'altra:

ChatGPT (versioni multiple, inclusa GPT-4o)

Claude

Gemini

Passa da un modello all'altro per ottenere i migliori risultati nella scrittura, nella codifica, nel riepilogare/riassumere e molto altro ancora. Con l'evoluzione dell'IA, Brain MAX ti mantiene sempre un passo avanti, senza alcun lavoro richiesto.

🔒 I tuoi dati, le tue regole

La tua privacy non è negoziabile.

Conservazione dei dati zero-day con provider IA

ClickUp AI non è addestrata sui dati della tua area di lavoro. I tuoi dati NON vengono utilizzati per addestrare i modelli di IA

Realizzata su AWS con sicurezza end-to-end

Hai sempre il controllo.

🎯 IA più intelligente, sempre

Brain MAX seleziona il modello IA più adatto alla tua attività, che si tratti di scrivere, analizzare dati o raccogliere idee.

Ottieni i migliori risultati senza doverci pensare.

💻 Creata per il tuo desktop

Disponibile per Mac e Windows.

Non si tratta solo di un'estensione del browser, ma di un'app nativa progettata per lavorare senza soluzione di continuità con il tuo sistema operativo per garantire la massima velocità e accessibilità.

♾️ Accesso gratuito

Chiunque può provare Brain MAX gratis!

Se hai un piano ClickUp AI Autopilot, potrai usufruire di Brain MAX senza limiti. Nessun limite alla tua produttività.

Brain MAX è disponibile ora gratis

Brain MAX è disponibile da oggi per Mac e Windows.

E qui viene il bello: l'uso illimitato è incluso per gli abbonati a ClickUp Brain durante la fase introduttiva.

E c'è di più: puoi provarla gratis

Niente più IA disorganizzata. Un'unica app, un'unica sottoscrizione, un'unica fonte di verità.

Scarica Brain MAX ora e scopri cosa succede quando l'IA finalmente capisce il tuo lavoro.

Questo è il futuro del modo in cui si lavora.