I vantaggi dell'integrazione di un sistema operativo aziendale nel flusso di lavoro del tuo team

*Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando senti le parole "sistema operativo lavoro"?

È l'ultima versione del framework Apple per il tuo iPad o Mac Pro? La prossima grande novità che Windows sta preparando?

Sebbene si tratti di sistemi operativi, non sono necessariamente sistemi operativi per il lavoro. E sebbene un sistema operativo normale e un sistema operativo per il lavoro presentino delle somiglianze, non sono la stessa cosa.

Che cos'è un sistema operativo per il lavoro da remoto?

Un sistema operativo per il lavoro da remoto è una piattaforma software che fornisce alla tua organizzazione e al tuo team l'infrastruttura tecnologica adeguata per gestire i progetti senza intoppi, prendere decisioni rapide e comunicare in modo efficace. Di solito include funzionalità di reportistica, commento e condivisione di file per facilitare un project management efficace.

Sembra piuttosto utile, vero?

In questo articolo imparerai le nozioni di base su cosa sia un sistema operativo per il lavoro da remoto, perché ne hai bisogno e in che modo può aiutare un'organizzazione. Ti indicheremo anche il miglior sistema operativo per il lavoro da remoto attualmente disponibile sul mercato, per aiutarti a iniziare subito.

Cominciamo subito!

Che cos'è un sistema operativo in parole semplici?

Il sistema operativo (OS) su un dispositivo (come un computer Windows o Mac, un dispositivo mobile o un tablet) consente agli utenti di interagire con il dispositivo. Gestisce ed esegue tutte le funzioni di base di quel dispositivo per voi.

Un sistema operativo per il lavoro da remoto, invece, è diverso.

Se desideri conoscere le caratteristiche di un sistema operativo standard, come le cinque funzioni principali di un sistema operativo o i quattro tipi di sistemi operativi esistenti, passa a questa sezione.

Che cos'è un sistema operativo per il lavoro da remoto?

Un sistema operativo per il lavoro da remoto è una piattaforma software che aiuta i team a pianificare, eseguire e monitorare il proprio lavoro.

Funge da spazio di lavoro digitale per un'organizzazione, dove puoi gestire le attività, creare flussi di lavoro personalizzati e attivare la condivisione di file per tenere sotto controllo i tuoi progetti e processi. I sistemi operativi di lavoro più completi sono una combinazione dei quattro tipi che abbiamo menzionato sopra.

È piuttosto diverso dal tuo normale sistema operativo, come Mac OS X, vero?

È tuttavia simile al Mac OS, nel senso che non è possibile eseguire alcun gioco su di esso.

Uff.

Sappiamo cosa stai pensando:

Monitoraggio delle attività, comunicare con i membri del team, controllare i flussi di lavoro... Ho già delle app per tutte queste cose. Perché ho ancora bisogno di un sistema operativo per il lavoro da remoto?

Capiamo perfettamente.

Oggi i luoghi di lavoro pullulano di software che hanno lo scopo di "rivoluzionare" il nostro modo di lavorare.

Ma cosa succede se queste app, pensate per velocizzare le operazioni, in realtà ti rallentano?

(Non preoccuparti, non stiamo cadendo nella spirale delle teorie cospirative)

Ecco cosa intendiamo..

Supponiamo che a un dipendente venga assegnata un'attività di:

Invio di email

Redazione di una proposta interna

Creazione di un flusso di lavoro per un nuovo progetto

Se la tua azienda utilizza un'app diversa per tutte e tre le attività, ciò significa triplicare il tempo impiegato per passare da una finestra all'altra, effettuare il login, gestire i ritardi, ecc.

In tal caso, speriamo solo che i tuoi dispositivi possano... ehm... resistere alla tua frustrazione.

Perché le protezioni per lo schermo non possono proteggere il tuo Mac o dispositivo Android dalle mazze da baseball.

Un sistema operativo per il lavoro da remoto, invece, riunisce diverse funzioni aziendali sotto lo stesso tetto.

Poiché si adatta facilmente alle mutevoli esigenze, non dovrai sottoscrivere nuovi servizi ogni volta che la tua azienda ha bisogno di qualcosa di diverso.

In parole povere:

Un sistema operativo per il lavoro da remoto è una soluzione completa che è migliore di un'app destinata a attività specifiche.

A chi è destinato un sistema operativo per il lavoro da remoto?

Quasi tutte le aziende o i team di progetto alla ricerca di una piattaforma unificata per tutte le loro esigenze possono trarre vantaggio dall'utilizzo di un sistema operativo per il lavoro da remoto. Ma per essere ancora più sicuri, ecco una pratica lista di controllo per trovare la risposta:

La tua azienda ha diversi settori verticali che devono lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni?

Vuoi accedere alle informazioni in modo più rapido?

Vuoi che tutta l'organizzazione (indipendentemente dalla dimensione del team) si coordini su un'unica piattaforma invece di lavorare in silos?

Scrum? Vuoi che tutti i tuoi reparti seguano una pratica aziendale standard come Agile

Se la tua risposta alla maggior parte di queste domande è sì o anche forse, allora hai sicuramente bisogno di un sistema operativo per il lavoro da remoto. In caso contrario, forse non ne hai bisogno e si tratta solo di un altro software di cui puoi fare a meno.

Dopotutto, dovreste investire solo negli strumenti di cui avete davvero bisogno.

Ricorda, quel nuovo televisore 4K da 75 pollici sembra davvero invitante finché non ti rendi conto che finisci per guardare le serie Netflix sul tuo laptop alle 3 del mattino!

E se utilizzi metodologie Agile come Scrum o Kanban, leggi questi articoli per scoprire come la piattaforma giusta può aiutarti:

Ma questo non è l'unico motivo per cui un'organizzazione dovrebbe passare a un sistema operativo per il lavoro da remoto.

Il motivo più importante per dotarsi di un sistema operativo per il lavoro da remoto è proprio davanti ai nostri occhi: il lavoro da remoto !

Con la pandemia di COVID-19 che ha reso il lavoro da casa la nuova normalità, le principali aziende tecnologiche come Twitter e Facebook hanno già consentito alla maggior parte della loro forza lavoro di lavorare da casa a tempo indeterminato.

E come pensi che gestiscano le loro operazioni remote?

Con un sistema operativo per il lavoro da remoto!

Dopotutto, non è possibile affidarsi alle telefonate per la collaborazione a progetti da remoto:

vuoi sapere come il sistema operativo giusto per il lavoro da remoto può aiutarti ad affrontare queste sfide?

Quale sistema operativo per il lavoro da remoto dovresti utilizzare?

Una piattaforma OS per il lavoro da remoto ben progettata può accelerare i tuoi progetti e aiutare il tuo team a raggiungere facilmente nuovi traguardi. E se stai cercando un OS per il lavoro da remoto che copra tutto ciò di cui hai bisogno, non cercare oltre: ClickUp è quello che fa per te!

cos'è ClickUp? *

ClickUp è il sistema operativo per il lavoro da remoto con la più alta valutazione al mondo, utilizzato da team altamente produttivi, dalle startup alle principali aziende di sviluppo prodotti.

E per quanto riguarda i requisiti dei sistemi operativi per il lavoro da remoto, ClickUp è il tuttofare definitivo!

Non solo offrirà supporto al tuo team nei progetti Agile e Scrum, ma gestirà anche diverse funzioni interne come lo spazio di archiviazione dei documenti, la gestione della produttività e molto altro ancora!

ClickUp è il sistema operativo perfetto per il lavoro da remoto, con diverse funzionalità/funzione di collaborazione che risolvono tutte le sfide dei team virtuali. E noi tutti amiamo i nostri team virtuali!

E quando si tratta di compatibilità con le piattaforme, il sistema operativo per il lavoro da remoto ClickUp offre diverse opzioni, come ad esempio:

Un'app desktop per Windows, macOS e Linux

Un'app iOS (iPhone e iPad) e un'app Android

Un'app web per i browser Chrome, Firefox, Edge e Safari

Un'estensione Chrome per una facile gestione della produttività

Indipendentemente dal sistema operativo con supporto dal tuo computer o dispositivo mobile, ClickUp è in grado di gestirlo.

Puoi persino utilizzare ClickUp con Google Assistant e Amazon Alexa!

Voice-first + IA più intelligente, integrata. Potenzia ClickUp con ClickUp Brain MAX per scegliere il modello migliore in termini di velocità, sfumature o profondità e abbinalo a Talk to Text in modo che chiunque possa dettare aggiornamenti che diventano immediatamente attività, commenti o documenti senza interrompere il flusso.

Parliamo di massima compatibilità!

Perché il mio team dovrebbe utilizzare un sistema operativo per il lavoro da remoto?

Un sistema operativo per il lavoro da remoto aggiunge valore all'aziendale in 4 modi unici:

Ecco una panoramica dettagliata di ciascuna funzione e di come ClickUp può aiutarti:

Funzione n. 1: facilita una comunicazione efficace a livello aziendale

Troppe o troppo poche informazioni sono un problema ben noto nei luoghi di lavoro moderni.

I membri del team perdono la concentrazione in una spirale di riunioni inutili o continuano a lavorare nel loro lavoro in silos informativi.

Un sistema operativo per il lavoro da remoto è estremamente efficace nell'evitare tali ostacoli alla comunicazione, poiché facilita la comunicazione contestualizzata. Ogni messaggio o file appare nel canale pertinente del progetto o del team a cui appartiene, aiutando i membri del team a collaborare ai progetti in tempo reale.

In questo modo, nessuno perderà messaggi importanti, che si tratti di aggiornamenti sui client o dell'Happy Hour del venerdì!

Una delle sfide più grandi nel mondo aziendale è una comunicazione chiara e trasparente sui progetti. E se fai parte di un team remoto, una comunicazione inadeguata può portare al mancato rispetto delle scadenze, a prodotti scadenti e a conflitti all'interno del team.

Ma non se usi ClickUp!

Mantieni le conversazioni accessibili con le sezioni commenti specifiche per ogni attività nel sistema operativo per il lavoro da remoto di ClickUp.

Utilizzalo per:

Conversazioni in tempo reale su attività, incarichi specifici o su incarichi in generale

Tagga i membri del team per notifiche importanti

Condivisione di documenti, file e istruzioni dettagliate per una collaborazione rapida

Assegna i commenti a un membro specifico del team in modo che non sfuggano mai alla sua attenzione

Ma dove puoi avere conversazioni non correlate?

Ottima domanda!

Lavorare da remoto non è una scusa per rinunciare a chattare davanti al distributore dell'acqua.

Ecco perché ClickUp crea spazio per le chiacchiere in ufficio con la funzionalità/funzione Chat view!

Puoi utilizzarlo per fare brainstorming sui prodotti, sugli sprint, per condividere codice o per parlare incessantemente della tua nuova serie TV da aggiungere ai preferiti.

Abbiamo capito, ti piace Schitt's Creek.

Hai già fatto una menzione mille volte.

Inoltre, dimenticatevi delle email e di Slack: con l'applicazione mobile e desktop ClickUp, la collaborazione non è mai stata così facile.

Funzione n. 2: flussi di lavoro personalizzabili

Non ordini la stessa pizza per tutti i tuoi dipendenti, giusto?

Insomma, se ti piace l'ananas sulla pizza, va bene, ma non costringere tutti gli altri a partecipare a questa parodia..

Allo stesso modo, perché utilizzare lo stesso flusso di lavoro per tutti i vostri progetti?

Una giornata tipo nella vita di un professionista delle risorse umane può iniziare con la selezione dei candidati e terminare con l'inserimento dei dipendenti. Tuttavia, il tuo ingegnere informatico avrà bisogno di un flusso di lavoro completamente diverso.

Fortunatamente, non hai bisogno di costose app personalizzate per il flusso di lavoro.

Un sistema operativo per il lavoro da remoto crea spazio per tutti!

Ti consente di creare percorsi personalizzati in base alle esigenze del tuo progetto o del tuo team.

In questo modo, potrai avere un flusso di lavoro per i tuoi progetti software e uno completamente diverso per le tue operazioni commerciali, il tutto sulla stessa piattaforma.

Sebbene i flussi di lavoro personalizzabili siano importanti per qualsiasi team, lo sono in modo particolare per i team che lavorano da remoto.

Perché?

Non potendo più contare sul vantaggio di lavorare insieme nello stesso spazio, hai bisogno di flussi di lavoro personalizzabili per far fronte alle esigenze specifiche del tuo reparto. In questo modo, potrai portare a termine i tuoi processi con la massima facilità.

Fortunatamente, un sistema operativo per il lavoro da remoto come ClickUp ti consente di creare flussi di lavoro per qualsiasi team, progetto o settore verticale con stati personalizzati.

La parte migliore?

Gli amministratori o i manager possono monitorare lo stato di avanzamento delle attività con una semplice occhiata allo stato di un'attività!

Funzione n. 3: Gestione del team

Quando si parla di gestione del team, ecco qualcosa che non vorrete dire nel 2021:

Il posto di lavoro moderno è incentrato sull'autonomia.

E un sistema operativo per il lavoro da remoto garantisce proprio questo!

I manager possono risolvere i problemi quotidiani con i dati su:

Tempo impiegato dai dipendenti per completare le attività

Lavoro assegnato a ciascun membro del team

Potenziali ostacoli alle attività

Questo vi permette di prevedere le sfide prima che si presentino e di pensare a come affrontarle prima che diventino un problema. Naturalmente, questi dati sono fondamentali per i team virtuali, poiché non è possibile fare affidamento sui check-in quotidiani per vedere cosa stanno facendo tutti.

Inoltre, poiché la maggior parte di queste informazioni è facilmente accessibile, i manager o gli amministratori possono utilizzarle per ottenere informazioni accurate sulla produttività dei dipendenti.

Se vuoi gestire il tuo team in modo efficiente, devi fare in modo che i membri del team lavorino solo sul numero di attività che sono in grado di gestire. Questo aspetto diventa particolarmente importante per i team che lavorano da remoto, poiché non è possibile organizzare infinite riunioni di assegnazione del lavoro per garantire che tutti abbiano un carico di lavoro adeguato.

A tal fine, ClickUp ha creato la vista Carico di lavoro per comprendere la capacità del tuo team, rendendolo il sistema operativo perfetto per il lavoro da remoto per la gestione delle risorse!

Ti fornisce dati visivi e accurati sui membri del team:

Orari : il tempo in cui sono disponibili

attività*: il numero di attività che possono completare al giorno

Punti: utilizza un sistema a punti per comprendere la loro capacità

Combinalo con le funzionalità/funzioni Dashboard e Pulse di ClickUp per ottenere una maggiore chiarezza sul carico di lavoro e sulle prestazioni del tuo team.

Soluzione ClickUp n. 2: Profili

Se sei un team leader, avrai sempre bisogno di informazioni dettagliate su ciò su cui sta lavorando ogni membro del team. Questo ti aiuterà a determinare se sono stati assegnati ai compiti giusti e se hanno abbastanza lavoro da svolgere.

E questo diventa doppiamente importante per i manager che lavorano da remoto, poiché non è più possibile avvicinarsi alla scrivania di un membro del team e chiedergli cosa sta facendo!

Fortunatamente, se stai cercando un sistema operativo per il lavoro da remoto che ti consenta di approfondire i compiti di ciascun membro del team, ti basta utilizzare la funzionalità/funzione Profili di ClickUp.

Basta aprire il profilo di un membro del team nello strumento e lo scoprirai:

Quali attività sono state completate

A cosa stanno lavorando attualmente nel campo del lavoro

Su cosa hanno in piano di lavorare

Funzione n. 4: automazione dei processi

Tutti a favore di svolgere attività ripetitive e monotone?

Sistema operativo per il lavoro da remoto: sì, sì, sì!

Un sistema operativo per il lavoro da remoto può occuparsi di attività di routine come la pianificazione delle attività, l'inserimento delle voci e qualsiasi altra operazione che non richieda l'intervento umano. Questo non solo elimina l'errore umano, ma libera anche le tue risorse per attività che contano davvero.

Sebbene la maggior parte dei sistemi operativi per il lavoro sia dotata di impostazioni di automazione predefinite, un ottimo sistema operativo per il lavoro da remoto, come ClickUp, ti consentirà anche di creare la tua automazione dei processi.

La soluzione di ClickUp: oltre 50 automazioni delle attività

Probabilmente fai ampio uso di software per gestire i tuoi progetti. Questo aspetto è ancora più evidente se fai parte di un team virtuale.

E questa è una buona cosa.

Perché, a differenza degli esseri umani, il software può effettuare l'automazione per semplificarti notevolmente la vita.

Con un sistema operativo per il lavoro da remoto come ClickUp, puoi automatizzare oltre 50 attività ripetitive definendo istruzioni dettagliate (trigger e azioni) per quella specifica attività.

Quindi, mettetevi comodi, prendete una tazza di caffè e godetevi la magia di ClickUp!

Ecco alcuni dei sistemi operativi per il lavoro da remoto che puoi utilizzare:

Contrassegna un'attività come alta priorità quando la data di scadenza si avvicina

Crea nuove attività secondarie dopo averle assegnate a un membro del team

Pubblica un commento quando lo stato dell'attività cambia

Sono inoltre disponibili numerose automazioni con applicazioni esterne quali Bugsnag, GitHub e Calendly.

Clicca qui per saperne di più sul manuale di automazioni di ClickUp.

ClickUp non sarebbe l'unico strumento di cui hai bisogno se offrisse solo questi quattro sistemi operativi per il lavoro da remoto, giusto?

Ed è per questo che l'elenco delle funzionalità/funzione non si ferma qui.

Ecco un breve campione di ciò che otterrai con questo sistema operativo per il lavoro da remoto:

Mappe mentali: crea mappe mentali in formato libero per la pianificazione e l'organizzazione

Finestra In arrivo: crea i tuoi promemoria in un'area di lavoro semplificata, pensata appositamente per te

Priorità: aiuta i membri del team a svolgere prima le attività più importanti

obiettivi *: suddividi i tuoi obiettivi sprint in traguardi più piccoli e accessibili

Blocco note: annota idee o istruzioni dettagliate con il blocco note sulla tua Dashboard

Accedi a queste e a molte altre nuove funzionalità/funzione nell'ultima versione dell'app desktop, dell'app web e dell'app mobile di ClickUp per il tuo dispositivo iOS o Android.

Domande frequenti sui sistemi operativi

Quali sono le 5 funzioni principali di un sistema operativo?

Queste sono le cinque funzioni principali di un sistema operativo:

Gestione del file system e delle varie risorse di un computer come tastiera, schermo, mouse, ecc.

Fornire un'interfaccia utente per una migliore accessibilità della funzione

Allocazione e gestione della memoria della CPU durante l'esecuzione delle applicazioni

Supporto e risoluzione degli errori

Controllo dell'hardware e dei driver del computer

Quali sono i 4 tipi di sistema operativo?

Esistono principalmente quattro tipi di sistemi operativi disponibili:

Sistema operativo batch : elabora attività/programmi simili come un unico batch

Sistema operativo di condivisione di tempo : consente a più persone di utilizzare il sistema contemporaneamente

Sistema operativo distribuito : include un gruppo di sistemi interconnessi che lavorano insieme

Sistema operativo in tempo reale: elabora attività o dati in un momento specifico

E poiché le aziende rispondono costantemente alle nuove richieste e ai reclami dei clienti, modificano continuamente questi sistemi operativi.

È uno dei motivi per cui vengono rilasciati così tanti aggiornamenti: per garantire che non si utilizzi una versione precedente del sistema operativo con supporto.

(A volte sono un po' troppo insistenti con questi aggiornamenti infiniti, ma è per il meglio, giusto?)

Conclusione

L'utilizzo di un sistema operativo aziendale è il modo più rapido per aumentare l'agilità del team e prepararlo ad affrontare qualsiasi sfida. E se il tuo è un team che lavora da remoto, avere un sistema operativo per il lavoro da remoto che unifichi tutte le attività del progetto online è essenziale.

Ma con centinaia di offerte di sistemi operativi per il lavoro da remoto disponibili, quale strumento dovresti scegliere?

Semplice: ClickUp!

Quando si tratta di funzionalità e compatibilità massime per i sistemi operativi per il lavoro da remoto, ClickUp è davvero il migliore. Dalla collaborazione remota al monitoraggio delle prestazioni, ClickUp ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova la magia del miglior sistema operativo per il lavoro da remoto!