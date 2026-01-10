Come funziona ChatGPT? Ottieni il massimo da ChatGPT!

Facciamo un passaggio indietro per ricordare l'era pre-ChatGPT.

Scrivere e creare il codice per tutto da zero

Dedicare ore alla ricerca

Difficoltà a comprendere un articolo scientifico estremamente complesso su argomenti di nicchia

Leggere un documento di 50 pagine per scrivere un riepilogo/riassunto di 10 frasi

Non è certo il modo migliore di impiegare il tempo, soprattutto quando si devono gestire più attività contemporaneamente.

Grazie a ChatGPT, che tu stia scrivendo un riepilogo/riassunto di altri documenti o creando un post sul blog da zero, otterrai un testo simile a quello scritto da una persona in pochi secondi.

Ma come funziona ChatGPT?

Quale tecnologia utilizza?

Che tu sia un appassionato di IA che vuole saperne di più sulla modellazione linguistica di ChatGPT, uno sviluppatore che vuole sfruttare l'elaborazione del linguaggio naturale o un utente aziendale alla ricerca di un'alternativa a ChatGPT, in questo articolo rispondiamo a tutte le tue query.

Cos'è ChatGPT?

ChatGPT, ovvero Chat Generative Pre-trained Transformer, è uno strumento di IA sviluppato da OpenAI, una società di ricerca sull'IA sostenuta da Microsoft.

ChatGPT, lanciato nel novembre 2022, è un chatbot intelligente che ricorda le conversazioni passate, le riproduce, genera risposte appropriate e nuove idee, e sviluppa quelle esistenti.

Guarda l'immagine qui sotto per un esempio.

tramite ChatGPT

Abbiamo chiesto a ChatGPT di effettuare la condivisione di tre idee per episodi di podcast relativi al content marketing SaaS. Il sistema fornisce spunti per i contenuti insieme a un piano per la struttura di ciascun episodio.

ChatGPT utilizza modelli linguistici GPT per aiutarti con soluzioni pratiche e casi d'uso complessi come:

Rispondere a una domanda complessa la cui risposta non è immediatamente disponibile nei motori di ricerca, senza dover raccogliere informazioni sparse su più siti web per compilare questi dati

Fare brainstorming con te per generare idee di contenuti su un argomento specifico (come abbiamo fatto sopra)

Riassumere i dati provenienti da varie origini dati (ad esempio: riviste, siti web, articoli di cronaca) per semplificare il tuo processo di ricerca

Scrivi contenuti e testi per i tuoi articoli, le landing page, i post sui social media, le email e le sceneggiature dei video

Tradurre il codice da un linguaggio di programmazione a un altro

ChatGPT dispone attualmente di due modelli: ChatGPT 3.5 è la versione beta disponibile gratis, mentre ChatGPT 4 è la versione premium, che costa 20 dollari al mese.

Comprendere la tecnologia alla base di ChatGPT

OpenAI ha rilasciato i primi tre modelli della serie GPT, ovvero GPT 1, 2 e 3, rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020. Mentre GPT 1 conteneva solo 117 milioni di parametri, GPT 3 era una versione molto più avanzata con 175 miliardi di parametri, in grado di fornire risposte di livello umano per varie attività.

Tutti questi modelli GPT sono realizzati con la tecnologia Large Language Model [LLM] e le reti neurali.

LLM viene addestrato su un grande volume di dati come qualsiasi altro sistema basato sull'intelligenza artificiale [pensa agli assistenti virtuali Alexa e Siri, che riconoscono la tua voce, ricordano il tuo compleanno e ti avvisano delle tue riunioni].

Il Large Language Model elabora tutti i dati di addestramento (maggiori informazioni sull'addestramento nella sezione successiva) attraverso reti neurali (un programma informatico che imita la struttura del cervello umano) e il deep learning per la raccolta dei dati. ChatGPT utilizza una sofisticata rete neurale nota come transformer e il pre-addestramento.

Architettura Transformer

La complessa architettura Transformer di OpenAI legge enormi volumi di testi, identifica modelli di interrelazione tra testi e frasi e prevede la parola successiva. ChatGPT eccelle nella scrittura predittiva per generare risposte che rispecchiano la conoscenza umana.

Tuttavia, per la stessa domanda, i modelli di IA di ChatGPT forniscono risposte personalizzate che sono in qualche modo simili ma non identiche.

C'è una certa casualità nel codice scritto per abilitare le funzionalità di correzione automatica. Presto, i modelli LLM daranno filo da torcere ai motori di correzione automatica potenziati, poiché sono in grado di elaborare enormi quantità di dati basati su milioni di query degli utenti per un'attività specifica.

Pre-addestramento

Il pre-addestramento prevede due approcci: non supervisionato e supervisionato.

Nell'approccio supervisionato, il modello complessivo viene addestrato per apprendere funzioni di mappatura che mappano direttamente gli input agli output. L'apprendimento supervisionato viene utilizzato per attività di classificazione, regressione ed etichettatura di sequenze.

D'altra parte, nell'approccio di apprendimento non supervisionato, il modello di IA viene addestrato su dati in cui nessun output specifico è correlato a ciascun input. Il modello apprende invece la struttura e i modelli sottostanti nei dati di input senza attività specifiche.

Il clustering, il rilevamento delle anomalie e la riduzione della dimensionalità utilizzano questo metodo di addestramento.

Per quanto riguarda la modellazione del linguaggio, il pre-addestramento non supervisionato viene utilizzato per addestrare il modello a comprendere la sintassi e la semantica del linguaggio naturale. In questo modo, è in grado di generare testi coerenti e significativi nel contesto di una conversazione.

Poiché è impossibile prevedere tutte le domande che un utente potrebbe porre, ChatGPT non avrebbe potuto essere addestrato con un modello di apprendimento supervisionato. Al contrario, utilizza un pre-addestramento non supervisionato per rendere possibile la conoscenza illimitata di ChatGPT.

Nella prossima sezione, tratteremo il funzionamento di ChatGPT, il modo in cui OpenAI addestra i modelli di IA sulla modellazione linguistica mascherata, la previsione del token successivo e i set di dati che OpenAI utilizza per addestrare ChatGPT a generare testi coerenti.

📮ClickUp Insight: Depressione del lunedì? A quanto pare il lunedì si distingue come anello debole della produttività settimanale (gioco di parole non intenzionale), con il 35% dei lavoratori che lo identifica come il giorno meno produttivo. Questo calo può essere attribuito al tempo e all'energia spesi a cercare aggiornamenti e priorità settimanali il lunedì mattina. Un'app completa per il lavoro, come ClickUp, può aiutarti in questo. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può "aggiornarti" su tutti gli aggiornamenti critici e le priorità in pochi secondi. Inoltre, tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro, comprese le app integrate, è ricercabile con la Ricerca connessa di ClickUp. Con la Gestione delle conoscenze di ClickUp, creare un punto di riferimento condiviso per la tua organizzazione è facile! 💁

Come funziona ChatGPT?

Fondamentalmente, ChatGPT non è in grado di distinguere tra "giusto" e "sbagliato". Ogni volta che inserisci una query, ChatGPT cerca una risposta plausibile, coerente e il più possibile in linea con i dati di addestramento e il feedback degli utenti.

OpenAI ha utilizzato quattro set di dati per addestrare ChatGPT:

Dati di crawling: una raccolta di testi raccolti da Internet. Sebbene i dati di crawling includessero miliardi di pagine web, OpenAI ha filtrato ulteriormente questi set di dati e i dati dimostrativi per selezionare solo le pagine web affidabili come database di addestramento di ChatGPT

Wikipedia: L'intero database di Wikipedia è stato utilizzato per addestrare e mettere a punto ChatGPT

Chat personale: il database di OpenAI contiene milioni di set di dati relativi alle chat

WebText2: OpenAI ha inoltre effettuato il crawling di comunità online come Reddit e ha collegato i siti web menzionati nei thread di Reddit per creare questo database chiamato WebText2

Ora approfondiamo il processo di addestramento, che comprende due passaggi: la tokenizzazione e l'addestramento del modello attraverso l'approccio del Reinforcement Learning.

Tokenizzazione

Prima che i dati di addestramento passino attraverso le reti neurali, c'è un altro processo chiamato tokenizzazione, in cui grandi blocchi di set di dati vengono suddivisi in dati di dimensioni ridotte o token.

tramite ChatGPT Tokenizer

Il processo di tokenizzazione aiuta i modelli LLM ad analizzare i dati più velocemente.

Sviluppo di reti neurali

Una volta che i token sono stati suddivisi in caratteri e assegnati a un numero intero, il Transformer di OpenAI elabora questi set di dati trasformandoli in testo significativo.

Prima che il processo di addestramento abbia ufficialmente inizio, c'è una breve fase chiamata "pre-addestramento". In questa fase, la rete neurale identifica la relazione tra i token e prevede le parole e le frasi mancanti.

Ad esempio, ChatGPT può imparare che nel linguaggio umano "have" è sempre usato con "they", mentre "has" è sempre usato con "he" e "she". ChatGPT registra e memorizza questi parametri per rendere le previsioni più pertinenti in scenari futuri.

Nella fase finale, OpenAI ha utilizzato l'approccio Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) nell'ambito dell'apprendimento automatico per addestrare entrambi questi modelli.

tramite ChatGPT

Il modello di apprendimento per rinforzo basato sul feedback umano prevede tre passaggi distinti:

L'immagine qui sopra ti sembra troppo tecnica? Te la spieghiamo con interpretazioni più semplici dei modelli di machine learning.

Passaggio 1: Addestrare il modello linguistico di grandi dimensioni con numerosi set di dati di conversazioni umane. Questo addestramento basato sull'apprendimento per rinforzo aiuta i modelli ChatGPT a generare risposte simili a quelle umane sulla base della loro base di conoscenza e dei modelli di dati esistenti.

Passaggio 2: Assegnazione di un valutatore umano per i dati di confronto. La persona confronta le risposte di GPT con quelle fornite da esseri umani e le classifica dalla migliore alla peggiore in base alla comprensione del testo. OpenAI utilizza successivamente questi dati di feedback umano per addestrare il modello di ricompensa.

Passaggio 3: Riqualificare i modelli di ricompensa per perfezionarne le risposte utilizzando la Proximal Policy Optimization (PPO), un algoritmo che addestra i computer a prendere decisioni complesse sfruttando il feedback umano.

Vantaggi e svantaggi di ChatGPT

“Nel corso della mia vita, ho assistito a due dimostrazioni tecnologiche che mi sono sembrate rivoluzionarie. La prima volta è stata nel 1980, quando mi è stata presentata l’interfaccia grafica. La seconda grande sorpresa è arrivata proprio l’anno scorso. Abbiamo posto a ChatGPT una domanda non scientifica: “Cosa diresti a un padre con un figlio malato?” Ha scritto una risposta ponderata, probabilmente migliore di quella che avrebbe dato la maggior parte di noi presenti nella stanza. L'intera esperienza è stata sbalorditiva. Ho capito di aver appena assistito al progresso tecnologico più importante dai tempi dell'interfaccia grafica. Questo mi ha spinto a riflettere su tutto ciò che l'IA potrà realizzare nei prossimi cinque-dieci anni.” – Bill Gates ha scritto di ChatGPT su GatesNotes.

ChatGPT è l'applicazione in più rapida crescita di tutti i tempi. Mentre Instagram ha impiegato oltre due anni per raggiungere i 100 milioni di utenti, ChatGPT ci è riuscito in soli due mesi.

Ecco come i modelli linguistici di ChatGPT ti semplificano la vita.

Vantaggi

Risparmio di tempo

Sei a corto di creatività? ChatGPT sarà il tuo partner per il brainstorming.

Immagina di essere un rappresentante commerciale che invia e-mail a potenziali clienti sulle nuove funzionalità/funzioni di un prodotto. Senza ChatGPT, dovresti svolgere l'intero processo di scrittura dell'email manualmente. Scriveresti l'email, poi chiederesti al team di marketing di perfezionarne il testo. Ciò richiede tempo, lavoro richiesto e risorse.

Con ChatGPT puoi automatizzare attività come la scrittura di email per aumentare la tua produttività senza avere una dipendenza da altri reparti.

Tutto quello che devi fare è chiedere a ChatGPT di creare una sequenza di email che possa essere ulteriormente trasformata in un modello. Puoi modificare la struttura di base e i risultati del modello per attività specifiche in base alle tue esigenze.

Sono disponibili diversi modelli gratuiti di prompt per l'IA adatti alle tue esigenze.

Ottieni il modello gratis Crea facilmente campagne segmentate, raccogli informazioni e dati per identificare i tipi di clienti e genera idee per contenuti e promozioni per aumentare il coinvolgimento e le conversioni con il modello Chat GPT Prompts for Marketing di ClickUp

Inoltre, grazie alle funzionalità di riconoscimento vocale integrate, ChatGPT consente agli utenti di interagire con l'assistente IA.

ChatGPT è disponibile per le integrazioni

Grazie ad applicazioni come Zapier, puoi collegare ChatGPT a tutti i tuoi strumenti preferiti, come Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion e Microsoft Teams.

I project manager, le agenzie, gli sviluppatori e i professionisti del B2B devono integrare ChatGPT nella propria area di lavoro per automatizzare le attività di routine, lavorare più velocemente e sviluppare flussi di lavoro personalizzati senza dover passare da un'applicazione all'altra.

In continua evoluzione ogni giorno

ChatGPT viene addestrato con nuovi dati proprio mentre parliamo e si evolve ogni giorno. La parte migliore è che, come utente, hai anche la possibilità di contribuire al percorso di miglioramento di ChatGPT.

Ogni volta che ChatGPT condivide una risposta alla tua domanda, hai la possibilità di votarla positivamente o negativamente. Questo è il tuo modo per fornire un feedback umano a ChatGPT sulle sue prestazioni e per perfezionarlo, in modo che le capacità del modello GPT migliorino ulteriormente.

Tuttavia, i modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT hanno ancora molta strada da fare.

Prima di affidarti troppo a questo strumento, tieni presente alcuni dei suoi limiti.

Svantaggi

Le risposte non sempre corrispondono all'intento di ricerca

ChatGPT legge le tue domande e genera le risposte più vicine ai suoi dati di addestramento. A differenza di un motore di ricerca che si concentra sull'intento dell'utente, l'elaborazione del linguaggio naturale spesso non riesce a soddisfare l'intento di ricerca, principalmente perché non dispone di informazioni su di te, sulla tua professione, età, posizione o altri dati demografici.

Di conseguenza, i contenuti generati con ChatGPT spesso risultano superficiali. Assicurati di eseguire un controllo di qualità e di effettuare una modifica sul testo generato dall'IA in modo che rispecchi le tue intenzioni.

Funzionalità limitate

ChatGPT 3.5, lanciato nel novembre 2022, ha accesso a informazioni ed eventi fino a gennaio 2022. Per le query più recenti dovrai comunque affidarti ai motori di ricerca.

Le questioni etiche sono inevitabili

ChatGPT è influenzato dai dati di addestramento e non riesce a descrivere eventi e informazioni in modo imparziale. Ecco perché non puoi fare affidamento esclusivamente sui risultati del modello ChatGPT.

Molti istituti scolastici hanno vietato agli studenti l'uso di questo strumento poiché potrebbe influire sulla loro esperienza di apprendimento.

Un'altra grave preoccupazione riguarda i problemi di sicurezza legati all'utilizzo del modello linguistico di ChatGPT per generare risposte. Diversi settori ad alta sicurezza, come la sicurezza governativa e la produzione di equipaggiamenti militari, hanno vietato l'uso di ChatGPT poiché non vogliono che dati sensibili relativi al loro funzionamento interno vengano aggiunti ai modelli linguistici di grandi dimensioni.

Allo stesso modo, se utilizzi ChatGPT per la gestione del servizio clienti o del personale, permane la possibilità di fornire informazioni imprecise o di parte.

Usi comuni di ChatGPT

ChatGPT può essere il tuo assistente digitale più efficiente o il tuo peggior incubo, a seconda di come utilizzi questo strumento.

Ecco alcuni esempi di utilizzo di ChatGPT per aiutarti a sfruttarlo al meglio.

Project management

Crea in pochi secondi la documentazione di progetto , come roadmap, procedure operative standard (SOP), ambito del progetto , piani di carico di lavoro e piani di allocazione delle risorse e del budget, con ChatGPT

Condivisione degli appunti grezzi delle riunioni con ChatGPT4 e conversione in MOM come un professionista

ChatGPT fornisce supporto decisionale ai project manager attraverso la condivisione di diverse prospettive per valutare una situazione

Agenzie di marketing

Aiuta i redattori di contenuti con strumenti di copywriting per il processo di ricerca e la creazione di brief per gli articoli

Ottimizza i contenuti per i motori di ricerca utilizzando le migliori best practice SEO

Crea domande e moduli per sondaggi sui clienti per valutare la soddisfazione degli utenti

Sviluppatori

Generare codice per un'applicazione partendo da zero o verificare la frase inserita durante la scrittura del codice

Ottimizza il codice esistente per migliorare le prestazioni

Debug efficiente e risoluzione dei bug in modo rapido e semplice

Alternative a ChatGPT

Diamo un'occhiata a una delle migliori alternative a ChatGPT: ClickUp AI e a ciò che la distingue dagli altri assistenti di scrittura basati sull'IA.

Trasforma i tuoi testi rendendoli chiari, concisi e coinvolgenti con ClickUp AI

A differenza delle risposte generiche di ChatGPT, l'assistente basato sull'IA di ClickUp è progettato appositamente per le tue esigenze aziendali.

Assistente di scrittura professionale

L'assistente di scrittura basato sull'IA di ClickUp ti aiuta a generare contenuti e testi chiari e ben formattati. L'assistente di scrittura integrato in ClickUp, incentrato sull'IA, ti aiuta a:

Crea blog di alta qualità utilizzando input specifici come argomento, parole chiave e nuovi termini pertinenti al tuo pubblico, al tono del tuo marchio e al livello di creatività

L'editor di contenuti migliora i tuoi testi effettuando controlli grammaticali e ortografici, accorciando le frasi lunghe e individuando le ridondanze. Rende i tuoi contenuti concisi e coinvolgenti

ClickUp genera contenuti perfettamente formattati e ottimizzati, così non dovrai perdere tempo ad aggiungere H1, H2, H3, tabelle e parole chiave

Usa ClickUp AI per riepilogare i tuoi wiki o tradurli in diverse lingue in modo che siano facili da leggere

Aggiungi un pizzico di creatività (o anche tanta!)

Ecco come ClickUp aggiunge un tocco creativo alla tua strategia di contenuti fungendo da partner per il brainstorming:

Rispondi alle query degli utenti di ClickUp per generare una strategia di campagna personalizzata per la tua prossima iniziativa di marketing

Scrivi slogan di marketing accattivanti e cliccabili, genera idee per i nomi delle campagne e scegli quelli più adatti

Crea domande intuitive per il tuo prossimo sondaggio di marketing per comprendere a fondo le esigenze del tuo pubblico

Risparmia tempo e lavora più velocemente

Lo strumento di project management basato sull'IA di ClickUp completa attività che richiedono 30 minuti in pochi secondi. Ecco come:

Genera in pochi secondi appunti di riunioni, riassunti, elenchi di attività e aggiornamenti da contenuti grezzi, grandi blocchi di testo, file audio e trascrizioni video

Crea elementi da intraprendere per un progetto sulla base dei brief di progetto e delle note delle riunioni, suddividi questi elementi in attività e sottoattività e assegnale ai membri del team interessati per facilitare la collaborazione all'interno dello strumento di project management

Ti stai ancora chiedendo perché scegliere ClickUp invece di ChatGPT? Dai un'occhiata alla tabella qui sotto:

Funzionalità ClickUp ChatGPT 3.5 e 4 Scrittura migliorata ✅ ✅ Riassuntore di contenuti ✅ ✅ Collaborazione con i membri del team ✅ ❌ Riepilogo dei progetti ✅ ❌ Generazione di attività e sottoattività ✅ ❌ Accessibilità da più dispositivi ✅ ❌

Sei pronto a utilizzare un'alternativa a ChatGPT?

Per gli utenti che desiderano integrare le funzionalità di project management e ChatGPT per massimizzare la produttività, ClickUp AI è l'opzione migliore.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp per professionisti impegnati e titolari di aziende sono:

Usa ClickUp AI e Docs per trasformare una pagina vuota in una bozza ricca di contenuti e approfondimenti grazie all'automazione

Riassumi i contenuti per eliminare le parti superflue e concentrarti sull'essenziale, indipendentemente dal tipo di documento

Correggi gli errori grammaticali e ortografici e rendi i tuoi contenuti più concisi o più lunghi a seconda dell'obiettivo

ClickUp AI estrae automaticamente le attività che il tuo team deve completare senza che tu debba farlo manualmente

La lavagna online di ClickUp ti aiuta a visualizzare i dati relativi alle attività in corso per ottenere informazioni dettagliate sul tuo progetto

ClickUp AI crea un elenco di attività e lo condivide con il tuo team per favorire la collaborazione

Oltre 1000 modelli ClickUp predefiniti ti consentono di essere subito operativo

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