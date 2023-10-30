9 modi comprovati per migliorare le tue prestazioni di lavoro

Vuoi migliorare le prestazioni di lavoro? Dovrai imparare a stabilire le priorità, delegare le attività e assumere il controllo della tua agenda. E la parte migliore? In questo modo potrai evitare di perdere tempo e preservare il tuo benessere.

Secondo un sondaggio condotto da FlexJobs nel 2020, il 75% dei dipendenti ha sperimentato il burnout nel lavoro.

Evitare il temuto esaurimento non significa solo sopravvivere, ma anche prosperare. È ora di scoprire come ottenere di più senza incatenarti alla scrivania per ore extra.

Sei pronto per un'immersione profonda nel mondo delle prestazioni di lavoro e delle competenze innovative che possono aiutarti a padroneggiare la tua settimana lavorativa? Intraprendiamo insieme questo viaggio verso un equilibrio più produttivo, equilibrato e appagante tra vita lavorativa e vita privata. 👊

Che cos'è la produttività nel lavoro?

Le prestazioni lavorative misurano l'efficacia con cui svolgi il tuo ruolo e le tue responsabilità sul lavoro. I leader valutano le prestazioni lavorative dei dipendenti in base alla qualità e alla quantità del loro lavoro e al tempo impiegato per portarlo a termine. ⏰

Migliorare le prestazioni di lavoro richiede un lavoro richiesto a livello individuale e organizzativo. A livello organizzativo, la leadership aziendale deve:

Stabilisci KPI ragionevoli: gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sono misure quantificabili per il raggiungimento di obiettivi specifici. I KPI aiutano ogni dipendente a capire cosa ci si aspetta da lui e in che modo le sue mansioni contribuiscono agli obiettivi generali dell'azienda

Crea un quadro di comunicazione: efficaci capacità comunicative sono fondamentali per il successo dell'organizzazione. La dirigenza aziendale dovrebbe organizzare regolarmente riunioni con tutto il personale e incontri individuali per fornire feedback e aiutare i dipendenti a migliorare le loro prestazioni lavorative

Aiuta i dipendenti a identificare le aree di miglioramento: Ogni membro del team ha i propri punti di forza e i propri punti deboli. I manager di successo investono nello sviluppo professionale e personale dei colleghi, insegnando loro a sfruttare i propri punti di forza e a migliorare le aree di debolezza

Delega le attività in modo equo: lo sviluppo professionale è impossibile se i dipendenti si sentono esausti. La leadership aziendale ha la responsabilità di lo sviluppo professionale è impossibile se i dipendenti si sentono esausti. La leadership aziendale ha la responsabilità di distribuire il carico di lavoro in modo equo , assicurandosi che ogni membro del team si senta stimolato ma in grado di portare a termine le attività assegnate

Aumenta la produttività con la gestione collaborativa delle attività assegnando compiti, aggiungendo tag ai commenti e attivando la condivisione delle registrazioni dello schermo in un'unica piattaforma

A livello individuale, i dipendenti devono fissare obiettivi chiari, scrivere elenchi da fare, sfruttare le loro capacità di gestione del tempo e riordinare i loro calendari.

Ma cos'altro possono fare i manager per migliorare lo sviluppo professionale dei loro team e assorbire meglio i feedback costruttivi? Approfondiremo tutti questi aspetti di seguito!

9 modi per migliorare le prestazioni del lavoro

Cerchi semplici passaggi pratici per migliorare le tue prestazioni nel lavoro? Segui questi suggerimenti e trucchi per ridurre lo stress, liberare la capacità e, in definitiva, ottenere più cose terminate alla fine della giornata. 🤩

1. Delega le attività per i progetti più grandi

Come team puoi ottenere risultati migliori di quelli che potresti mai ottenere da solo. Traduzione: se vuoi migliorare le tue prestazioni di lavoro, devi imparare l'arte di delegare.

Raggruppa le attività sulla tua bacheca Kanban in base allo stato, ai campi personalizzati, alla priorità e altro ancora nella vista Bacheca di ClickUp

Ma soprattutto, per migliorare davvero le prestazioni del lavoro servono gli strumenti giusti. Con le attività di ClickUp, puoi suddividere i progetti più grandi in attività di dimensione nugget.

ClickUp semplifica l'assegnazione di più membri del team alle attività, l'inserimento di commenti sugli elementi da intraprendere o la prevenzione di malintesi grazie alle registrazioni dello schermo. Inoltre, puoi utilizzare diverse visualizzazioni per visualizzare tutte le attività e le attività secondarie (ovvero ogni azione dall'inizio alla fine del progetto) in un unico posto.

2. Fissa obiettivi SMART e comunica in modo efficace

Gli obiettivi SMART sono obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo, e ClickUp ti aiuta a soddisfare tutti e cinque questi requisiti.

Scegli tra vari tipi di obiettivi da misurare in base a valuta, percentuali, numeri e vero o falso

Con ClickUp Goals, puoi impostare scadenze chiare, misurare i risultati settimanali e aggiungere attività di diversi team in un unico obiettivo raggiungibile. Inoltre, puoi monitorare i tuoi progressi con obiettivi numerici, vero/falso e monetari.

Per aiutare il tuo team a organizzarsi, valuta la possibilità di aggiungere descrizioni a ciascun obiettivo e traguardo, in modo da sapere quali attività vengono svolte da ciascun collega. Obiettivi chiari e raggiungibili aiutano i team a vedere il traguardo invece di renderlo irraggiungibile. Ciò richiede una comunicazione chiara con il tuo team, in modo da ridurre al minimo lo stress ed evitare che un progetto entusiasmante si trasformi in un completo esaurimento.

Niente disturba una giornata di lavoro produttiva come la tecnologia che semplicemente non funziona. Per evitare di sprecare preziose ore di lavoro chiamando il reparto IT, utilizza strumenti che aumentano la produttività dei dipendenti.

Accedi alla barra degli strumenti in azione nella vista Elenco di ClickUp 3.0 per passare rapidamente da una visualizzazione all'altra, ai documenti e altro ancora

Ad esempio, in ClickUp rinnoviamo continuamente la nostra infrastruttura per garantirne l'affidabilità e le prestazioni. In ClickUp 3.0 abbiamo migliorato la velocità delle attività e delle notifiche, rinnovato i nostri widget Sprint e aumentato del 20% le automazioni.

Traduzione: avrai un accesso più rapido e affidabile agli strumenti che ami.

4. Scrivi il tuo elenco da fare la sera prima per rimanere concentrato

Se vuoi affrontare con esito positivo la tua mattinata, assicurati di conoscere le tue priorità principali nel momento in cui ti siedi alla scrivania. Come fare? Non aspettare la mattina stessa per scrivere la tua lista di attività da fare. Se vuoi evitare il multitasking, un ottimo punto di partenza è iniziare la giornata con un elenco di attività per limitare le distrazioni.

Invece, quando chiudi il negozio la sera prima, elenca questi tre elementi:

Cosa hai terminato quel giorno Quello che speravi di finire ma non sei riuscito a fare Le tue attività più importanti per la mattina successiva

Imposta attività ricorrenti in ClickUp per semplificare il lavoro ripetitivo

Per prepararti al successo, sfrutta uno dei tanti modelli di elenco delle cose da fare di ClickUp. Con ClickUp, puoi creare un sistema affidabile di elenchi delle cose da fare sfruttando la vista Elenco, codificando con colori le tue attività, pianificando attività ricorrenti o persino impostando flussi di lavoro automatizzati per completare le attività al volo.

5. Imposta un timer

Ti è mai capitato di metterti a fare un'attività che ti spaventa... solo per ritrovarti a fissare il computer per diverse ore?

Nessuno è perfetto e la procrastinazione tende a insinuarsi anche nelle persone più produttive. Per rompere lo stallo della procrastinazione, prova questo trucco: imposta un timer.

L'impostazione di un timer per un periodo di tempo ragionevole (non superiore a 90 minuti) fornisce la motivazione necessaria per completare l'attività assegnata. Oppure, se hai davvero bisogno di interrompere quella gara di sguardi con il tuo computer, imposta un timer per farti da promemoria per fare brevi pause durante la giornata lavorativa.

Registra con precisione il tempo dedicato alle attività e ai progetti in ClickUp

ClickUp Time Tracking ti consente di impostare un timer da qualsiasi dispositivo. Per aiutarti a organizzarti e a tenere sotto controllo le tue brevi pause, puoi aggiungere note, etichette o filtri al monitoraggio del tempo. A questo proposito, l'impostazione di un timer non solo crea un senso di urgenza, ma ti aiuta anche a tenere sotto controllo la project management, dandoti un promemoria su come hai trascorso la tua giornata lavorativa.

6. Chiedi un feedback costruttivo ai tuoi superiori

Come dice il proverbio, se sei la persona più intelligente nella stanza, sei nella stanza sbagliata.

Ogni persona all'interno di un'azienda, anche il team dirigenziale, può imparare qualcosa dai propri colleghi. Pertanto, se osservi con ammirazione i membri del tuo team portare a termine un'attività dopo l'altra, chiedi loro consigli su cosa fanno per migliorare le loro prestazioni.

Ciascuno dei tuoi colleghi ha le proprie competenze specifiche e può offrirti consigli e suggerimenti su come aumentare la tua produttività durante la giornata lavorativa.

Con questo in mente, impara ad aspettare con ansia le valutazioni delle prestazioni. Certo, le valutazioni delle prestazioni possono intimidire, ma sono un'opportunità per ottenere consigli dal tuo team dirigenziale.

Il modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti di ClickUp aiuta i team a migliorare la condivisione dei feedback e dei miglioramenti attuabili

Con gli strumenti e i modelli di valutazione delle prestazioni di ClickUp, i supervisori possono fissare obiettivi e creare report sulla produttività per i propri diretti collaboratori, mantenendo così l'intero team sulla strada giusta. Inoltre, possono creare un piano personalizzato di miglioramento delle prestazioni dei dipendenti per aiutare i propri team a raggiungere gli obiettivi.

Le tue prestazioni sul lavoro dovrebbero essere evidenti, soprattutto se stai cercando di migliorare in modo significativo. Le valutazioni delle prestazioni possono aiutarti a ottenere maggiore chiarezza.

7. Imposta promemoria automatici

Man mano che il lavoro si accumula, diventa sempre più difficile ricordare tutto ciò che è da fare. Per liberare la capacità mentale, imposta dei promemoria automatici in modo da non dimenticare le attività più urgenti.

Imposta facilmente dei promemoria con il comando "R" di ClickUp

Con ClickUp Reminders, puoi impostare un promemoria per praticamente qualsiasi attività, da qualsiasi dispositivo. Puoi creare promemoria da un'attività o una notifica esistente, oppure partire da zero. Puoi visualizzare tutti i promemoria dalla schermata iniziale, quindi posticiparli, riprogrammarli o delegarli per assicurarti che nessuna attività vada persa nella confusione.

Inoltre, puoi aggiungere date di scadenza, allegati e programmi ricorrenti ai promemoria per migliorare le tue prestazioni complessive.

8. Implementa il time blocking per riordinare il tuo calendario

Passare continuamente da un'attività all'altra causa uno stress mentale inutile, che può portare all'esaurimento. Cercare di concentrare troppe attività non correlate in un'unica giornata lavorativa è un po' come cercare di eseguire 25 esercizi diversi in palestra: ti stanca rapidamente ma non fornisce i risultati migliori.

Per riprendere il controllo della tua agenda, prova il time blocking per migliorare le tue prestazioni nel lavoro. Il time blocking è una tecnica di gestione del tempo che consiste nel raggruppare attività simili. Ad esempio, potresti scegliere di concentrare tutte le tue riunioni in soli due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, per liberare lo spazio mentale nei restanti tre giorni.

Gestisci la tua settimana lavorativa e impara a organizzare il tempo con il modello di blocco della pianificazione ClickUp

Oppure, se lavori in un settore basato sui servizi (come un'agenzia di marketing), potresti scegliere di lavorare sui risultati finali per un solo client al giorno (anziché per tutti i client del tuo portafoglio). Non sai da dove iniziare?

ClickUp offre diversi modelli di time blocking per aiutarti a migliorare l'equilibrio tra la vita lavorativa e la vita privata.

9. Fissa delle attività cardine e ricordati di festeggiarle!

Mentre ti impegni per migliorare le prestazioni del lavoro, ricorda questo: la perfezione è irraggiungibile. E in realtà, perseguire la perfezione potrebbe essere dannoso per la tua produttività.

Per proteggere i tuoi livelli di energia e prevenire l'esaurimento, ricordati di festeggiare ogni attività cardine. Una celebrazione può essere semplicemente una breve pausa per sgranchirti le gambe e fare un giro del blocco. Oppure potresti invitare un collega a tenere una riunione in un bar invece che Chattare nella sala conferenze.

Individua facilmente i punti critici del tuo progetto con ClickUp attività cardine e utilizza icone audaci a forma di diamante per mantenere tutti concentrati sui traguardi chiave

Mentre festeggi un traguardo e passi al successivo, ricorda che ClickUp Attività cardine offre una rappresentazione visiva delle attività più urgenti del tuo progetto. Basta raggruppare le diverse attività, quindi personalizzare la visualizzazione per avere una vista dettagliata delle fasi chiave del tuo progetto.

5 modelli per aiutarti a migliorare le tue prestazioni nel lavoro

Vuoi ottenere di più dando priorità alle tue capacità mentali? Prova questi cinque modelli di ClickUp per migliorare le tue prestazioni complessive sul lavoro. 📚

1. Modello KPI ClickUp

Ottieni una panoramica di alto livello su quali KPI sono stati completati, sono in linea con gli obiettivi o sono a rischio con questo pratico modello di ClickUp.

Vuoi sapere se ogni reparto è in monitoraggio per raggiungere gli obiettivi di questo trimestre? Il modello KPI di ClickUp suddivide ogni KPI dell'azienda, organizzato per reparto.

Da lì, sfrutta un sistema basato su codici colore per capire immediatamente se il team ha completato un obiettivo, è in corso o ha perso di vista i propri obiettivi. Inoltre, aggiungi note e attività secondarie per aiutare il tuo team a rimanere in carreggiata.

2. Modello di balanced scorecard ClickUp

Comprendi in che modo ogni iniziativa contribuisce alla visione e alla strategia complessiva della tua azienda con questo modello facile da usare di ClickUp.

Vuoi fissare obiettivi raggiungibili per il tuo team? Assicurati che i membri del team sappiano in che modo ogni iniziativa contribuisce all'esito positivo complessivo dell'azienda.

Con questo modello di Balanced Scorecard di ClickUp, facile da seguire, puoi visualizzare gli obiettivi, le iniziative, i traguardi e gli incentivi per quattro aree dell'azienda: clienti, apprendimento e crescita, finanza e processi aziendali interni.

Inizia a collaborare nella lavagna online ClickUp, poi affronta la tua lista da fare con le visualizzazioni Calendario o vista Elenco.

3. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Stabilisci le priorità giornaliere, settimanali o mensili con questo chiaro modello di ClickUp.

Uno dei migliori strumenti di gestione delle prestazioni a tua disposizione è imparare a stabilire le priorità. Con il modello di gestione delle attività di ClickUp, qualsiasi membro del team può facilmente vedere quali incarichi hanno priorità alta, priorità media o priorità bassa.

Puoi assegnare codici colore al modello, aggiungere attività secondarie e assegnare date di scadenza per aiutare i colleghi a gestire al meglio le attività.

4. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Gestisci la tua lista da fare settimanale con questo modello dettagliato di ClickUp.

Hai difficoltà a conciliare la tua vita personale e lo sviluppo della tua carriera? Il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp ti consente di organizzare la tua lista da fare settimanale raggruppando le attività per lavoro, vita personale, viaggi o altre categorie.

Utilizza il sistema di codifica a colori per assegnare il livello di priorità a ciascuna attività, imposta le date di inizio e di scadenza e aggiungi commenti per aiutarti a mantenere una settimana di produttività. Tutto ciò porterà a un miglioramento del morale e dei livelli di energia, senza dover perdere la concentrazione o acquisire una serie di nuove competenze.

5. Modello di reportistica sulle prestazioni ClickUp

Ottieni una valutazione dettagliata delle prestazioni dei dipendenti o dei programmi con questo modello di ClickUp.

Stai valutando l'efficacia di un progetto in corso? Stai sviluppando un piano di miglioramento delle prestazioni per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti? Questo modello dettagliato di rapporto sulle prestazioni di ClickUp offre grafici, calcoli integrati e numerose sezioni per misurare le prestazioni.

Sfrutta la sezione "Punteggio indice" per nota quali elementi sono in linea con i tempi previsti, urgenti, in ritardo o completamente da completare, in modo da far progredire i progetti e migliorare le prestazioni del team.

Migliora le tue prestazioni nel lavoro con ClickUp

Per migliorare le tue prestazioni sul lavoro, segui i consigli sopra riportati, come fissare obiettivi SMART, stabilire in anticipo le tue priorità, festeggiare ogni traguardo raggiunto e suddividere il tuo calendario in blocchi di tempo. In questo modo potrai ottenere maggiori risultati durante la settimana lavorativa, preservando al contempo la tua energia mentale. 🙌

Fortunatamente, ClickUp ha tutti gli strumenti necessari per migliorare le prestazioni di lavoro, dare priorità alle attività e aiutarti a suddividere i progetti in carichi di lavoro realizzabili. Per accedere ai modelli di prestazioni, sfruttare migliaia di integrazioni e utilizzare viste personalizzabili per gestire il tuo calendario, iscriviti oggi stesso a ClickUp.