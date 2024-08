Aumentare la condivisione dei contenuti: 10 migliori strumenti di link nella bio per espandere la vostra portata

In qualità di social media influencer o autore di contenuti, la vostra azienda si espande probabilmente su più piattaforme oltre a Instagram o TikTok. È probabile che utilizziate blog, YouTube o pagine di produttività per condividere altri contenuti e far crescere il vostro pubblico.

Ma c'è un problema: Instagram e TikTok limitano il numero di collegamenti che potete inserire nella vostra bio, rendendo difficile tenere aggiornati i follower sulle vostre ultime collaborazioni o mosse aziendali. 😓

È qui che vengono in soccorso i link in bio tools! Vi aiutano a generare un'unica pagina di destinazione che ospita tutti i vostri contenuti più importanti. Potete quindi aggiungere il link a questa pagina alla vostra bio sui social media, semplificando il processo di guida dei vostri follower verso tutte le vostre pagine importanti.

Con tanti strumenti disponibili, scegliere quello giusto può essere difficile. Ecco perché abbiamo collegato i 10 migliori strumenti di link nella bio, suddividendoli in pro, contro e prezzi.

Siete pronti a trovare quello che fa per voi? Esploriamo! 🧐

Quando cercate lo strumento di link in bio perfetto per la vostra azienda, ecco cosa considerare:

Personalizzabilità: Cercate opzioni che vi permettano di giocare con i modelli, i colori e i font, in modo che la vostra pagina possa adattarsi allo stile del vostro marchio

Personalizzabilità: Cercate opzioni che vi permettano di giocare con i modelli, i colori e i font, in modo che la vostra pagina possa adattarsi allo stile del vostro marchio

Facilità d'uso: Dovrete cercare qualcosa di facile da capire e da navigare. Dovete essere in grado di impostare e gestire la vostra pagina collegata alla bio senza problemi

Analisi: Lo strumento deve fornire informazioni dettagliate su clic, visualizzazioni e altre statistiche vitali. Questa panoramica vi aiuta a vedere il rendimento dei vostri collegati e a modificarli per ottenere risultati migliori

**Integrazioni: uno strumento pratico dovrebbe lavorare senza problemi con tutti i siti di social media più popolari, come Instagram e TikTok

Prezzi: Assicuratevi che il prezzo dello strumento sia adeguato al vostro budget. Alcuni offrono piani Free con funzionalità/funzione di base, mentre altri sono dotati di opzioni più sofisticate e di una migliore varietà

I 10 migliori strumenti per i collegamenti nella bio da usare nel 2024

Aumenta la tua influenza sui social media alla velocità della luce con i migliori strumenti di link in bio che abbiamo accuratamente selezionato per te. Stiamo analizzando a fondo i vantaggi, gli svantaggi e l'accessibilità di questi strumenti di collegamento alla bio per aiutarvi a trovare quello perfetto per i vostri obiettivi.

Come bonus, aggiungeremo un'alternativa pratica al mix. Diamo un'occhiata! 👀

1. Albero di collegamento

Via: Linktree Linktree è uno dei più popolari strumenti per la creazione di link nella biografia a livello globale, con oltre 40 milioni di utenti. 🌏

Lo strumento consente di scegliere tra nove tempi pronti all'uso e di modificarli utilizzando un semplice costruttore di pagine drag-and-drop. Questo strumento di personalizzazione per utenti consente di personalizzare la pagina di destinazione con i colori, i font e le animazioni del proprio marchio per far risaltare i collegamenti importanti.

È anche possibile esplorare la libreria dei modelli per trovare pagine collegate precostituite con diversi stili visivi, integrazioni e app. Una volta trovato quello più adatto alle vostre esigenze, potete giocare con il costruttore di pagine per dargli il vostro tocco personale. 👆

Per semplificare il marketing, Linktree si integra perfettamente con software di terze parti come Amazon e Mailchimp. Inoltre, è possibile incorporare lo strumento Meta Pixel, che aiuta a ritargettizzare i visitatori attraverso Facebook Ads, Google e Instagram (in particolare la bio di Instagram), consolidando in modo efficiente i lavori richiesti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Linktree

Pagine Linktree personalizzabili con più collegamenti

Pianificazione e priorità dei collegamenti

Animazioni per evidenziare i collegamenti

Analisi approfondita con Google Analytics e Meta Pixel

Condivisione dei collegamenti tramite codice QR per le piattaforme dei social media

Limiti di Linktree

La versione gratuita dello strumento bio dell'app avrebbe bisogno di maggiori opzioni di personalizzazione

Mancanza di funzionalità/funzione avanzate come domini personalizzati o incorporazione di video

Prezzi di Linktree

**Gratis

Starter: $4/mese

$4/mese Pro: $7,5/mese

$7,5/mese Premium: $19,5/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Linktree valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (70+ recensioni)

4.7/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

2. Frullato

Via: App per il frullato Il Milkshake porta veramente tutti i follower in cortile! 😉

È una delle app preferite da artisti e designer ed è famosa per la sua funzionalità $$$a website. Questo strumento consente di creare un vivace mini sito/landing page dal proprio smartphone. La pagina indirizza i vostri follower a visitare il vostro sito web, il vostro negozio online e i vostri canali di social media. 📱

All'interno del vostro mini-sito Milkshake, i follower possono scorrere senza soluzione di continuità i contenuti, imitando l'esperienza di navigazione delle Instagram Stories. È un ottimo spazio per presentare gli ultimi post del blog, i video di YouTube o i contenuti di Instagram, tutti personalizzabili con la funzionalità/funzione di Milkshake. Inoltre, è possibile includere una sezione "Business", dettagli aziendali e vari collegamenti.

Anche il monitoraggio degli insight è un gioco da ragazzi: Milkshake fornisce analisi dettagliate sui clic e le visualizzazioni giornaliere o mensili, proprio come le analitiche delle storie di Instagram.

Le migliori funzionalità/funzioni di Milkshake

Integrazione con diverse piattaforme di social media

Modelli facilmente personalizzabili

Completamente ottimizzato per i dispositivi mobili

Possibilità di collegare il proprio portfolio di design

Funzionalità/funzione a schede

Limiti di Milkshake

È possibile creare un solo account per gli strumenti bio

Alcuni utenti riscontrano ritardi nel caricamento dei modelli e delle anteprime

Prezzi di Milkshake

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Milkshake

Apple: 4,9/5 (12.000+ recensioni)

4,9/5 (12.000+ recensioni) Google Play: 4,4/5 (21.000+ recensioni)

3. elink

Via: collegamento elink è un pratico strumento per i collegamenti nella biografia che semplifica la costruzione dei contenuti , guida il traffico, condivide le risorse e aumenta il coinvolgimento del pubblico. È ideale per i marketer, i team commerciali, i ricercatori, i freelance e gli sviluppatori web, in quanto permette di collaborare sul salvataggio, la ricerca, il raggruppamento e la condivisione dei contenuti con il vostro team.

Con 50+ modelli responsivi, è possibile passare facilmente da un layout all'altro, da quello a colonna singola a quello a più colonne, a carosello o a griglia. Inoltre, è possibile modificarli anche dopo la pubblicazione. 🎨

Incorporate senza problemi la vostra pagina elink in vari siti web o condividetela come newsletter tramite servizi email. Integratevi con Zapier per diffondere i contenuti in 1.000 app più diffuse, risparmiando tempo grazie all'automazione della creazione e della pubblicazione dei contenuti.

elink migliori funzionalità/funzione

Semplice collaborazione in team

Lettore di feed RSS

Automazione dei contenuti

Oltre 1.000 integrazioni

Gestione dei segnalibri

limiti di elink

L'UX potrebbe essere migliorata

Le opzioni di design dell'app sono alquanto limitate

prezzi di elink

**Gratis

Pro: $12/mese

$12/mese Pilota Auto: $36/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

valutazioni e recensioni di elink

G2: 4/5 (10 recensioni)

4/5 (10 recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

4. LinkPilot

Via: LinkPilot LinkPilot semplifica la creazione di micro pagine di atterraggio su misura per le piattaforme dei social media. Le pagine possono essere utilizzate per centralizzare e gestire tutti i contenuti, come video, musica e portfolio.

LinkPilot si integra con Meta Pixel e Google Analytics, fornendo informazioni dettagliate sulle statistiche dei visitatori. Con l'aiuto di Meta Pixel, è possibile fare retargeting sugli utenti che visitano le pagine o i collegati. 🔗

Inoltre, la funzionalità/funzione di link programmati di LinkPilot vi permette di programmare il rilascio dei link in modo che coincidano esattamente con i vostri post e contenuti programmati.

Le migliori funzionalità di LinkPilot

Retargeting dei visitatori

Si integra con Google Analytics e Meta Pixel

Collegamenti programmati

Pagine bio personalizzate

Monitoraggio avanzato

Limiti di LinkPilot

Nessuna recensione disponibile

Prezzi di LinkPilot

Non disponibile online

Valutazioni e recensioni di LinkPilot

Nessuna recensione disponibile

5. Hopp by Wix

Via: Hopp di Wix Che si tratti di guidare i follower verso il sito web, i profili dei social media, il negozio online o contenuti specifici, Hopp by Wix garantisce che arrivino a destinazione sani e salvi. 🧭

Questa piattaforma offre collegamenti illimitati, consentendo la promozione di tutti i contenuti senza vincoli. Una funzionalità/funzione di spicco è il suo robusto motore di ricerca. Ogni link aggiunto alla vostra pagina Hopp diventa ricercabile, consentendo ai visitatori di individuare facilmente contenuti specifici, siano essi prodotti, servizi o codici promozionali.

Inoltre, è possibile personalizzare e accorciare le URL per allinearle al proprio marchio, indicizzarle nel proprio link personale nel motore di ricerca bio, impostare promozioni automatiche e accedere a all'analisi delle prestazioni .

Hopp by Wix migliori funzionalità/funzione

Accorciatore di collegamenti

Mini costruttore di pagine di atterraggio

Motore di ricerca personalizzabile

Diversi widget e personalizzazioni

Pre-roll

Limiti di Hopp by Wix

L'UX e i flussi di lavoro potrebbero essere migliorati

La varietà dei modelli è alquanto limitata

Prezzi di Hopp by Wix

**Gratis

Piano Pro: $8.33/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Hopp by Wix valutazioni e recensioni

Product Hunt: 5/5 (oltre 20 recensioni)

5/5 (oltre 20 recensioni) Trustpilot: 4/5 (meno di 10 recensioni)

controlla queste recensioni {\an8}Alternative a Wix !

6. Lnk.Bio

Via: Lnk.Bio Lnk.Bio aiuta a creare URL personalizzati, a monitorare i collegamenti e a esplorare le statistiche, consentendo il collegamento incrociato tra i vari social media. La sua estetica specchia l'interfaccia utente di Instagram, mentre le opzioni di personalizzazione includono vari temi e layout. 🖼️

Per creare la vostra pagina bastano pochi clic: potete aggiungere collegamenti e produttività semplicemente toccando i pulsanti sullo schermo e scegliendo tra layout a elenco o a griglia. È possibile incorporare brani musicali, video, foto del profilo personalizzabili e sfondi di immagini nella landing page della propria bio.

Inoltre, Lnk.Bio dispone di una speciale funzionalità di donazione, che consente ai follower di dare mance agli autori senza imporre alcun costo o commissione.

Le migliori funzionalità di Lnk.Bio

API di Instagram

Mancia gratuita

Collegamenti illimitati

URL personale

Vari modelli

limiti di #### Lnk.Bio

L'aggiunta di collegamenti personalizzabili può essere vantaggiosa

La dashboard per la gestione dei collegamenti può richiedere un po' di tempo per abituarsi

Prezzi di Lnk.Bio

**Gratis

Mini-mensile: $0,99/mese

$0,99/mese Mini-una volta: $9,99/mese

$9,99/mese Universale una volta: $24,99/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Lnk.Bio valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Google Play: 4.4/5 (200+ recensioni)

7. Tocca Bio

Via: Tocca Bio Tap Bio consente di personalizzare e creare mini-siti contenenti tutti i collegamenti desiderati per il proprio profilo Instagram. La sua interfaccia user-friendly eccelle nel trasformare la navigazione dei collegamenti in un'esperienza simile a Instagram.

Per creare il vostro mini-sito è sufficiente aggiungere delle schede. Queste schede lavorano come le storie di Instagram, consentendo agli utenti di scorrere tra di esse a destra e a sinistra. Ogni scheda può mostrare più collegamenti mantenendo un'unica call-to-action, rendendo più probabile l'impegno dei follower. 📢

È possibile monitorare statistiche dettagliate come il numero di visitatori e di clic per ogni scheda. Inoltre, è possibile effettuare il retargeting di chi clicca sui collegati con annunci pubblicitari su Facebook, Instagram e Google, espandendo così la vostra portata in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Tap Bio

Schede che assomigliano alle storie di Instagram

Feed dinamici

Statistiche e monitoraggio dei collegamenti

Retargeting

Mini-siti personalizzabili

Limiti di Tap Bio

Il pagamento con criptovaluta non è disponibile

Non c'è un'opzione per il pubblico per donare o lasciare una mancia

Prezzi di Tap Bio

Basic: Free

Free Silver: $5/mese

$5/mese Oro: $12/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Tap Bio valutazioni e recensioni

Caccia al prodotto: 4,4/5 (meno di 10 recensioni)

8. Negozio Stan

Via: Negozio Stan Stan Store non è solo uno strumento per inserire un link nella bio: funge da e-commerce hub, consentendo agli autori di vendere prodotti digitali, ospitare corsi online, raccogliere iscrizioni alle email e programmare riunioni.

L'interfaccia user-friendly di Stan Store, con un editor drag-and-drop, facilita l'aggiunta di prodotti con un'interfaccia semplice zero requisiti di codice che lo rende un'ottima scelta per i principianti. Si possono facilmente vedere sezioni separate per monitoraggio del reddito che mostra le vendite di prodotti, le iscrizioni alle email e gli appuntamenti.

La ciliegina sulla torta? È possibile creare più Stan Store, ma ognuno ha bisogno di un proprio indirizzo email. Questa flessibilità è particolarmente utile se gestite più aziende o vi rivolgete a pubblici diversi. 🍒

Le migliori funzionalità/funzione di Stan Store

Interfaccia drag-and-drop

Nessun codice necessario

Monitoraggio del reddito

Vendita facile della produttività

Possibilità di creazione di negozi multipli

limiti di #### Stan Store

Gli utenti non possono aggiungere manualmente i clienti senza richiedere un pagamento

Non c'è alcuna opzione per personalizzare l'intervallo di date quando si controllano le analisi

Prezzi di Stan Store

Autore: $29/mese

$29/mese Creator Pro: $99/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Stan Store

Trust Pilot: 4.9/5 (150+ recensioni)

9. Linkin.bio

Via: Linkin.bio Linkin.bio di Later funziona come una mini pagina web perfettamente integrata nei vostri profili Instagram e TikTok, trasformando i vostri contenuti in collegamenti cliccabili e acquistabili. Vi permette di creare la vostra pagina personalizzata, di inserire il link nella vostra bio e di offrire ai vostri follower l'opportunità di saperne di più su di voi, sui vostri prodotti e sul vostro marchio.

Questo strumento ricco di funzionalità/funzione non serve solo a creare una pagina web, ma è una risorsa che aumenta il traffico. Con Linkin.bio, potete mostrare le funzionalità/funzione in evidenza, linkare al vostro sito web, condividere i post del blog o indirizzare gli utenti al vostro negozio online.

La perfetta integrazione di Linkin.bio con il design di Instagram favorisce un'esperienza utente fluida. Inoltre, se avete un aziendale di e-commerce lo strumento si integra con Shopify, consentendo la vendita diretta dei prodotti dalla vostra pagina. 💰

Le migliori funzionalità/funzioni di Linkin.bio

Widget funzionalità/funzione in primo piano per evidenziare i collegamenti importanti

Messaggi programmati sui social media

Collegamenti illimitati

Blocchi di contenuto con un massimo di cinque collegamenti per post

Analisi avanzate per il monitoraggio delle prestazioni dei collegati

Limiti di Linkin.bio

La sezione analitica potrebbe essere più dettagliata

Alcune funzionalità/funzioni potrebbero essere più efficienti

Prezzi di Linkin.bio

Starter: $16,67/mese per utente

$16,67/mese per utente Crescita: $30/mese per tre utenti

$30/mese per tre utenti Avanzato: $53,33/mese per sei utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Linkin.bio valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Getapp: 4.4/5 (300+ recensioni)

10. Collegato a Sked

Via: Collegato a Sked Sked Link, parte del sito Instagram strumento di programmazione Sked Social vi permette di creare una pagina di destinazione ricca di collegamenti a tutti i vostri contenuti. Con la sua funzionalità/funzione Gallery, gli utenti possono accedere rapidamente al collegamento alla biografia di Instagram una volta che i vostri post sono stati pubblicati per esplorare o acquistare dal vostro sito web. 💻

Le pagine costruite con Sked Link sono ottimizzate per un caricamento veloce, offrendo un'esperienza fluida ai visitatori e aumentando le conversioni.

Lo strumento aggiunge automaticamente tag UTM (Urchin Tracking Module) per Google Analytics, permettendovi di vedere come i vostri follower di Instagram si impegnano e convertono. Si integra inoltre con Meta Pixel, consentendovi di ritargettizzare gli utenti che hanno già visitato il vostro collegato.

Funzionalità/funzione migliori di Sked Link

Capacità di collegamento illimitata

Programmazione dei post sui social media

Integrazione con Meta Pixel e Google Analytics

Analisi dettagliata

Monitoraggio dei collegamenti tracciati dall'UTM

Limiti dei link Sked

Nessun piano Free

Relativamente costoso

Prezzi di Sked Link

Fondamentali: $25/mese

$25/mese Essenziale: $74/mese

$74/mese Professionale: $133/mese

$133/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Sked Link valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (40+ recensioni)

4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

Altri strumenti per i social media

Anche se molti strumenti di link in bio si concentrano sulla memorizzazione di innumerevoli collegamenti su pagine personalizzate per la condivisione su piattaforme come Instagram e Facebook, piattaforme per il project management come ClickUp fanno un passo in più!

ClickUp offre strumenti di IA per la scrittura, strumenti di facile utilizzo per l'utente calendari di marketing e una matrice di modelli da adattare alle vostre esigenze flusso di lavoro sui social media . Scopriamo come ClickUp può potenziare la vostra presenza online e social media project management con il minimo lavoro richiesto! 💖

Utilizzare l'IA assistente di scrittura in ClickUp per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro

ClickUp non è la solita piattaforma di project management, ma una vera e propria centrale elettrica per la gestione dei progetti team di marketing , autori di contenuti, blogger e influencer che cercano di ottimizzare la propria presenza online e di semplificare la creazione di contenuti . ✨

Cercate ispirazione per un post sul blog o volete dare un tocco professionale alle email? Il ClickUp AI l'assistente di scrittura passa come aiutante dell'utente e come un strumento di IA per i social media che offre prompt specifici per ruolo per aumentare la qualità dei contenuti, il tutto risparmiando tempo.

Questo stellare strumento di IA è il vostro strumento di riferimento per:

Brainstorming di idee per il blog

Creare didascalie per i social media

Riepilogare/riassumere testi

Inchiodare le email

Strutturare i programmi delle riunioni

Vi sentite disorganizzati durante il lavoro? Documenti di ClickUp è il vostro ultimo strumento organizzativo -perfetto per ideare, delineare e creare strategie di contenuto. Che si tratti di scrivere video, redigere post per il blog o orchestrare campagne per i social media, Documenti assicura una processo di creazione dei contenuti strutturato .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione calendario /$$$img/

Tenetevi organizzati nella visualizzazione Calendario, pianificate le attività trascinandole e tenendo traccia degli obiettivi in modo semplice con ClickUp

Per gli aspiranti influencer che stanno graficando il proprio percorso, la vista Visualizzazione del calendario di ClickUp serve come stella guida! Aiuta a organizzare, pianificare e ottimizzare le strategie di contenuto rimanendo adattabili all'evoluzione delle tendenze e delle preferenze del pubblico. 👍

Visualizza il tuo calendario dei contenuti per giorno, settimana o mese per pianificare meticolosamente i caricamenti. È possibile filtrare le attività per evidenziarne di specifiche e programmare istantaneamente il caricamento dei contenuti trascinandoli sul calendario.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Un eccesso di funzionalità/funzione può risultare opprimente per i nuovi utenti

A volte si verificano ritardi nel caricamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

Migliora la tua presenza online con potenti strumenti per i collegamenti alla biografia

Scoprire il metodo ideale per condividere i propri contenuti con i follower può essere una sfida, ma il nostro elenco accuratamente selezionato dei 10 migliori strumenti di link in bio dovrebbe fare al caso vostro.

Una volta ristretta la scelta, prendete in considerazione di provare gratis ClickUp ! Si distingue come soluzione all-inclusive, che eccelle nell'ottimizzazione dei contenuti, piano di comunicazione , marketing semplificato con gli strumenti di IA e la personalizzazione attraverso una matrice di modelli predefiniti.

Unisciti a ClickUp per rendere il tuo viaggio tra gli influencer più semplice! ⛵