Fate in modo che i regali aziendali funzionino: Dite grazie con queste idee regalo perfette per i clienti!

Indipendentemente dalla qualità del prodotto o del servizio offerto, niente è così magico come un regalo ben pensato per il cliente. Proprio come una stretta di mano sigilla un accordo, i regali scelti con cura possono elevare le Relazioni aziendali, aumentare il patrocinio e perfino migliorare il ROI grazie a un maggior numero di referenze e feedback positivi. 🍀

Con il stagione delle vacanze è un'ottima occasione per esprimere il vostro apprezzamento e la vostra gratitudine nei confronti dei vostri clienti di valore e delle solide partnership che avete costruito. Ma per affrontare l'elefante nella stanza: scegliere l'elemento regalo giusto può essere un incubo aziendale!

In genere vogliamo regalare qualcosa di personalizzato che lasci un'impressione duratura, ma le idee regalo per i client nello spazio aziendale tendono a essere super generiche e superficiali.

Per rimediare a questa situazione e utilizzare al meglio il vostro budget per i regali, abbiamo messo insieme:

Suggerimenti di esperti per potenziare la vostra strategia di regali aziendali

Un elenco di 25 idee regalo per i client, adatte a vari gusti e punti di prezzo

Quali sono i vantaggi dei regali per i client?

Il mercato dei regali aziendali è ENORME e si espande di anno in anno: stiamo parlando di un progetto di mercato di oltre 300 miliardi di dollari entro il 2027 ! Allora, perché i regali dei client sono così importanti?

Il motivo: non si tratta solo di esprimere gratitudine, ma di rafforzare le relazioni B2B e B2C, promuovere la fedeltà dei clienti e migliorare l'immagine del marchio con un regalo semplice ma personalizzato. Si afferma il valore del patrocinio dei clienti e il loro impegno a mantenerli soddisfatti.

In questo modo, si crea un legame e una solidarietà con i propri client, che aiuta a mantenere il vantaggio nei mercati competitivi. E con un messaggio personalizzato su un regalo per i clienti, dimostrate che sono al centro dell'attenzione.

Secondo un'indagine di sondaggio di Forbes oltre l'80% delle aziende partecipanti ha sperimentato relazioni migliori con i propri client grazie agli omaggi aziendali. Alcuni vantaggi tangibili sono:

Fidelizzazione dei client e partnership a lungo termine

Miglioramento della consapevolezza del marchio

Recensioni positive sull'azienda e avviamento 🥳

Nuovi client (grazie alle segnalazioni e al passaparola positivo)

I regali per i clienti possono essere più vantaggiosi se l'elemento è a marchio aziendale: il merchandising serve come sottile promemoria della vostra azienda e mantiene il vostro marchio visibile e rilevante. Il marchio deve però essere sottile, perché non si vuole dare l'impressione di una promozione di cattivo gusto, ma piuttosto di regali personalizzati che dimostrino che si sta facendo un passaggio in più.

Strategia per i regali aziendali: Come gestire i regali dei clienti

Prima di immergerci nelle idee regalo, analizziamo le due best practice per migliorare la vostra strategia di regali aziendali:

Studiare il cliente: Comprendere le esigenze aziendali e la cultura della società del cliente vi aiuta a essere più sensibili e attenti nella scelta dei regali per i clienti. Ad esempio, se il vostro cliente valorizza le pratiche aziendali sostenibili, potrebbe adorare i regali personalizzati ecologici Acquistare un*: *Comprendere le esigenze del clientesoftware di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) **Gestire manualmente le esigenze e le preferenze di più client può rallentare la vostra attivitàPR o il team delle risorse umaneper questo è importanteutilizzare un potente CRM per gestire la logistica dei regali aziendali

Gestite la gestione dei regali aziendali come un professionista con ClickUp!

Scoprirete che utilizzare Il CRM di ClickUp e Team commerciali Suites può semplificare notevolmente il ciclo dei regali per i client, dal brainstorming alla comunicazione finale. Vi mostreremo come inviare e scegliere al meglio i regali per i client. ClickUp è uno strumento completo che aiuta a organizzare i contatti, a monitorare le interazioni e a gestire le attività di gifting in modo fluido ed efficiente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png Utilizzo di ClickUp come CRM e gestione dei dati dei clienti in vista Elenco di ClickUp /$$$img/

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Con ClickUp è possibile creare account dettagliati dei clienti contenenti attributi come le preferenze per i regali, le date speciali e le registrazioni dei regali passati. Raccogliete le informazioni sui clienti attraverso Moduli ClickUp e utilizzare Campi personalizzati per raggruppare i dati raccolti in modo che sia facile ordinarli e filtrarli.

Oltre a fungere da hub centralizzato per i dati dei client, ClickUp aiuta a gestire i flussi di lavoro dei regali aziendali. È possibile:

Impostare delle attività **Pianificare e gestire le attività associate ai regali dei client, assicurandosi che nessun dettaglio venga trascurato. È possibile creareDipendenze delle attività (come ordinare un regalo solo dopo l'approvazione della direzione) per un ciclo di regali ordinato

Monitoraggio delle interazioni con i client : Sfruttare15+ visualizzazioni ClickUp per tracciare le relazioni con i client esaminando le interazioni passate, lo storico dei regali e i numeri delle entrate

: Sfruttare15+ visualizzazioni ClickUp per tracciare le relazioni con i client esaminando le interazioni passate, lo storico dei regali e i numeri delle entrate *Tracciamento degli ordini e delle ricevuteVisualizzazioni ClickUp come Sequenza eCalendario aiutano a tenere sotto controllo visivamente le date degli ordini oppurei calendari degli omaggi Utilizzare le Automazioni: Impostazione di trigger per le attività di gifting automatico. Per istanza, è possibile configurare il sistema in modo che invii i buoni regalo in momenti specifici o dopo interazioni specifiche con il cliente 🥰

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/8-1400x649.gif Modello di CRM commerciale di ClickUp /$$$img/

Modello di CRM commerciale di ClickUp

Avete bisogno di aiuto per organizzare i vostri contatti e i vostri client? ClickUp ha diversi modelli di CRM pre-progettati Modelli di CRM che aiutano a organizzare gli elenchi dei client in base al tipo di account, allo stato dei regali o a qualsiasi altro parametro. Nel complesso, questa piattaforma gratuita è un must se avete bisogno di tenere sotto controllo i flussi di lavoro del CRM e di creare esperienze di regalo personalizzate per i clienti.

25 idee regalo di tendenza per i vostri clienti (+1 elemento bonus!)

Abbiamo esplorato alcune nuove tendenze nel mercato dei regali aziendali e sembra che sempre più client siano interessati a regali ecologici, esperienziali e che aumentano la produttività.

**Abbiamo scelto con cura 25 eccezionali idee regalo per i clienti che vi aiuteranno a esprimere in modo memorabile la vostra gratitudine e il vostro apprezzamento

Ma prima, abbiamo un elemento bonus da urlo per voi!

Scelta del bonus in-house: Un anno di $$$a

Anche se a prima vista non si tratta di un regalo mainstream, ascoltateci! ClickUp è un programma all-in-one per il lavoro e l'organizzazione strumento di gestione della produttività è un regalo che continua a essere dato!

Le diverse funzionalità/funzione di ClickUp supportano le aziende di qualsiasi settore e su qualsiasi scala. Può essere utile ai vostri client sia nella vita personale che in quella professionale grazie a:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif Visualizzazioni ClickUp per pianificare, monitorare e gestire il lavoro /$$$img/

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Regalando $$$a Sottoscrizione annuale ClickUp È più probabile che questo faccia colpo sui client che gestiscono molte cose con team piccoli e che hanno bisogno di un potenziamento organizzativo!

Cercate altre idee regalo per i client? Ci pensiamo noi! 😎

1. Una nota scritta a mano con un box di cioccolatini o dolci di alta qualità Basso budget ? Non si può sbagliare con un box di cioccolatini o dolciumi gourmet!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Chocolates-1304x1400.jpg Cioccolatini /$$$img/ Elle Hughes via Pexels Concedetevi il lato dolce dell'azienda con sapori squisiti e confezioni eleganti. In un mondo in cui un tocco di lusso va molto lontano, questi cioccolatini offrono un delizioso sapore di raffinatezza. Sono come token del vostro apprezzamento per la collaborazione con i client. 🍫

La scelta dei cioccolatini dipende dal vostro budget, ma vi consigliamo di aggiungere un messaggio personalizzato scritto a mano. Se si utilizza una nota ben calligrafata per accompagnare qualsiasi regalo per il cliente, quest'ultimo apprezzerà il tempo dedicato al gesto. Potete anche usare ClickUp AI , un assistente di scrittura, per creare contenuti su misura per i messaggi!

2. Calendario personalizzato

A calendario per i client è un regalo pratico e perfetto. Personalizzati con il marchio della vostra azienda, questi calendari sono un promemoria della vostra attività per tutto l'anno. Questa idea regalo per i client è un token duraturo del vostro apprezzamento che combina funzione e riconoscimento del marchio in un unico pacchetto ben accolto. 🗓️

3. Box regalo benessere

Dopo le lunghe giornate, i mesi e gli anni trascorsi nel mondo degli affari, tutti desiderano un momento di relax e rigenerazione. A set regalo benessere è stato progettato per offrire la possibilità di rilassarsi e dare priorità alla cura di sé.

Questo set accuratamente curato può includere elementi come candele rilassanti, sali da bagno di lusso e oli per l'aromaterapia per creare un'esperienza simile a quella di una spa a casa. È una promemoria dell'importanza di prendersi una pausa e di ricaricarsi, che lo rende un regalo significativo sia per i client che per i dipendenti che lavorano sodo. 🛀

4. Elementi ecologici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Eco-friendly-bag-1400x934.jpg Borsa ecologica /$$$img/ ready made via Pexels I regali ecologici simboleggiano i cambiamenti positivi che promuovete, sia nel mondo aziendale che nel mondo che tutti condividiamo. 🌍

Le aziende che fanno scelte eco-consapevoli possono apprezzare come regali prodotti sostenibili, come borse per la spesa riutilizzabili, utensili in bambù e prodotti per la pulizia ecologici.

Questi gesti indicano che siamo tutti Team Earth, incoraggiando una vita responsabile e sostenibile, il che è già di per sé una dichiarazione.

5. Organizzatore di elettronica

Un organizer per l'elettronica ha lo scopo di portare un senso di ordine e facilità nella vita quotidiana. Può tenere in ordine gadget, cavi e accessori, facendo risparmiare tempo e riducendo il disordine. 🛠️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Electronics-organizer-1400x1400.png Organizzatore di elettronica /$$$img/ Sayan Majhi via Unsplash Regalando questo prodotto ai vostri client, fornirete loro un provider per migliorare la loro efficienza quotidiana e semplificare l'esperienza tecnologica. Questo gesto simboleggia il vostro commit nel rendere la vita del vostro cliente più semplice più fluida e organizzata .

6. Orologio da tavolo a blocco orario

Un altro elemento per aumentare la produttività nel nostro elenco: un orologio da scrivania orologio da tavolo a blocco orario (adorabile la rima!) non è solo un modo per monitoraggio del tempo ma un potente strumento di gestione del tempo. Questo elegante orologio è dotato anche di una Timer per il Pomodoro che aiuterà il vostro client a pianificare efficacemente la giornata e a concentrarsi meglio. ⏰

7. Taccuino intelligente

A taccuino intelligente è uno strumento digitale che consente di digitalizzare note e schizzi scritti a mano, rendendoli facilmente accessibili su altri dispositivi. Questo elemento è perfetto per creativi e professionisti. Inoltre, riduce l'uso della carta. 📝

8. Supporto portatile per laptop

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Portable-laptop-stand-1400x935.jpg Supporto portatile per laptop /$$$img/ Anete Lusina via Pexels Uno dei modi per migliorare qualsiasi area di lavoro è avere un supporto portatile per laptop. Si regola all'altezza e all'angolazione perfetta, offrendo un comfort ergonomico e aiutando gli utenti a mantenere una postura migliore. Riduce la fatica di lunghe ore di lavoro, rendendolo un brillante regalo per i client! 💻

9. Tazza da caffè autoriscaldante

Se il caffè alimenta la produttività per il vostro client, fategli assaporare l'aroma di una tazza appena preparata e il rinvigorente primo sorso di caffeina! L'innovativa tazza autoriscaldante assicura che il caffè del vostro cliente sia sempre alla temperatura perfetta, dal primo sorso all'ultima goccia, consentendo loro di concentrarsi sul proprio lavoro senza interruzioni. 🍵

10. Libro

In base al lavoro o alle preferenze del vostro client, potete regalargli un libro per affinare il suo acume aziendale. Una lettura ricca di strategie, saggezza e consigli pratici può aiutarli a portare la loro azienda a nuovi livelli. ⛰️

11. Kindle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Kindle-1400x934.jpg Kindle /$$$img/ Özgür via Pexels Se per voi è difficile scegliere un solo libro (o avete un budget maggiore), non potete sbagliare con un Kindle! Apre le porte a un'intera biblioteca di possibilità. Con migliaia di titoli a portata di mano, i vostri clienti ameranno espandere il loro mondo letterario a loro piacimento. 📱

12. Donazione di beneficenza

Nello spirito di gratitudine e di restituzione, abbiamo scelto un regalo significativo per il cliente che potrebbe risuonare con alcuni facendo una donazione di beneficenza. Prendete nota delle cause supportate dal vostro cliente e fate una donazione di beneficenza a suo nome.

È un regalo che trascende l'aspetto materiale, evidenziando il vostro commit non solo per la vostra collaborazione professionale, ma anche per il miglioramento del mondo. 💌

13. Smartwatch

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Smartwatch-1400x788.jpg Smartwatch /$$$img/ Onur Binay via Pexels Uno smartwatch può essere una delle migliori idee regalo per i client che si dedicano alla flessibilità del lavoro e al benessere generale. Oltre a essere un assistente personale al polso, aiuterà il vostro client a tenere sotto controllo gli orari, ricevere notifiche e monitorare la propria salute e la forma fisica in movimento. ⌚

14. Bottiglia d'acqua intelligente

È frequente che le persone impegnate si dimentichino di mantenersi idratate. La bottiglia d'acqua intelligente è qui per cambiare le cose. Questo strumento innovativo promemoria ricorda agli utenti di bere acqua regolarmente, monitora lo stato di idratazione e si sincronizza perfettamente con i dispositivi smartphone.

Il vostro prezioso client avrà una cosa in meno di cui preoccuparsi, perché questo regalo aziendale lo aiuterà a mantenere livelli di idratazione ottimali durante gli orari più impegnativi. 🥤

15. Corsi online

Se il vostro client è una startup che sta cercando di "sfondare" nel mondo, regalare dei corsi online è un modo divertente per aiutare il suo team a crescere. I corsi più diffusi nello spazio dei regali aziendali riguardano l'aggiornamento professionale, ma alcune aziende scelgono anche regali che favoriscono il legame, come corsi di cucina, meditazione o nail art. 💅

Questi tipi di regali personalizzati possono dare l'impressione che stiate dando una forte raccomandazione a migliorare, quindi assicuratevi che si tratti di un regalo premuroso e non di un regalo per il cliente.

16. Mappa del graffio

Avete un client con il bug del viaggio? Allora, una mappa di mappare la Mappa sarebbe la tela perfetta per le loro avventure da giramondo. Ad ogni posizione visitata, potranno grattare la superficie per rivelare un'esplosione di colori al di sotto, creando un resoconto di viaggio personalizzato e magari pensando a voi nel frattempo! 🗺️

17. Succulente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Succulents-1400x933.png Succulente /$$$img/ Angèle Kamp via Pexels Per chi passa la maggior parte del tempo in ufficio, un tocco di natura può essere una gradita tregua. È qui che entrano in gioco i regali di piante grasse. Queste piante resistenti e graziose offrono molto di più di un semplice fascino estetico: sono una boccata d'aria fresca in una giornata lavorativa altrimenti impegnativa, trasformando qualsiasi spazio aziendale in un grazioso rifugio. 🪷

18. Biglietti per una escape room

I biglietti per le escape room non sono solo un regalo, ma un passaporto per l'avventura e la collaborazione. Sia le escape room fisiche che quelle virtuali (queste ultime sono ideali per team a distanza ) mettono alla prova le capacità di problem solving e il lavoro di squadra di qualsiasi team, il tutto divertendosi. Promuovono il cameratismo, migliorano la comunicazione e offrono un'esperienza memorabile team building memorabile esperienza. 🎟️

19. Padfolio personalizzato

Se desiderate un gesto professionale con un tocco personale, il padfolio personalizzato è proprio quello che fa per voi. È più di un semplice accessorio aziendale per conservare i documenti.

Aggiungendo il nome o le iniziali del vostro cliente all'elemento, aggiungerete un messaggio e una dimensione personalizzati, mostrando la vostra attenzione ai dettagli e la vostra dedizione al suo esito positivo. 🗂️

20. Zaino intelligente

In un mondo in cui le persone sono sempre in movimento, uno zaino diventa un compagno essenziale per trasportare tutto il necessario.

Potete scegliere uno zaino antifurto con marchio aziendale, dotato di scomparti per i gadget e altri oggetti essenziali. Regali per i clienti come questo potrebbero diventare il compagno di viaggio e di lavoro del vostro cliente, migliorando la sua mobilità e assicurando che sia sempre ben equipaggiato. 🎒

21. Localizzatore di piastrelle

Immaginate di non dover più rovistare alla ricerca delle chiavi o del portafoglio smarriti. Questa è la magia del tracker di piastrelle grazie alla tecnologia di monitoraggio Bluetooth, il vostro cliente saprà sempre dove si trovano i suoi oggetti, rendendo la sua vita quotidiana un po' più semplice. 🏷️

22. Macchina per il rumore bianco

A dispositivo per il rumore bianco è un buon regalo per i client stressati.

Molte persone hanno difficoltà a dormire dopo una lunga e impegnativa giornata di lavoro. Un gadget per il rumore bianco offre un intervallo di suoni, dal rumore bianco calmante alle melodie rilassanti. Questo regalo aziendale permette al vostro client di adattare l'ambiente in cui dorme alle sue preferenze, assicurando che si svegli rinfrescato e pronto ad affrontare ogni nuovo giorno con vigore. 🎼

23. Anelli per l'ansia

Se volete che il vostro regalo sia all'insegna della promozione della salute mentale, gli anelli a spiga anelli per l'ansia (chiamati anche anelli sensoriali) possono essere un'ottima opzione. Sono disponibili all'ingrosso, sono super economici e possono essere davvero utili per i lavoratori aziendali soggetti a stress e ansia o per chi che soffrono di ADHD . Questi anelli lavorano attivando le terminazioni nervose e i punti di pressione delle dita, innescando un effetto calmante.

24. Portachiavi inciso

Per i client del settore dinamico mondo immobiliare dove le chiavi sono la chiave di innumerevoli opportunità, un portachiavi inciso è molto più di un regalo spiritoso. Simboleggia il vostro apprezzamento per il loro instancabile lavoro richiesto per aprire le porte di Home e degli investimenti. È possibile far incidere sul portachiavi un nome o un messaggio speciale, a seconda delle preferenze del cliente. 🗝️

25. Componenti aggiuntivi per la salute e la cura della pelle

Volete mostrare al vostro client un po' di TLC? Provate a regalare componenti aggiuntivi per la salute e la cura della pelle! Questi elementi includono prodotti di marca di lusso che mirano a riequilibrare i danni al corpo e alla pelle causati da lunghe ore di lavoro e di schermo.

Parliamo di integratori, maschere rinfrescanti per il viso e per gli occhi, sieri idratanti e tonici per la cura dei capelli: sono elementi unisex che piacciono a tutti! 💆

Semplificate i vostri piani regalo per i client con ClickUp!

Una volta deciso cosa regalare, fate un piano meticoloso per presentare e consegnare l'elemento entro scadenze ragionevoli: nessuno vuole ricevere un regalo di Natale dopo Capodanno!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Tabella-view-with-Calendar-bundle.png ClickUp 3.0 Visualizzazione tabella con bundle calendario /$$$img/

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutti i vostri lavori

Per fortuna, gestire i dati del vostro client regali diventa un gioco da ragazzi con ClickUp strumento di project management per semplificare i processi di donazione in ogni fase del processo viaggio del cliente . Utilizzate ClickUp per:

Monitorare l'inventario dei regali: Tenere sotto controllo quali regali avete a disposizione, quali client hanno ricevuto e quando Impostazione dei promemoria: Programmare promemoria per attività come l'ordine o la spedizione di un regalo Gestire il budget: Tieni sotto controllo le spese per i regali e assicurati di essere in regola con il pagamentodi allocare le risorse bene Collaborate con il vostro team: Condividete con il vostro team l'attività di brainstorming e di gestione del gifting, favorendo un senso di unità e di responsabilità condivisa in questo periodo di festività

Quindi iscriversi a ClickUp e trasforma il compito di fare regali in una gioiosa festa! 🎄