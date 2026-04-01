Le 10 migliori app per prendere appunti su Android nel 2026

Esistono innumerevoli situazioni in cui prendere appunti è essenziale nel tuo lavoro quotidiano, che si tratti di annotare i punti salienti di una riunione, catturare idee durante le riunioni giornaliere di brainstorming o semplicemente annotare la tua ultima ispirazione. Oppure, forse, ti sei recentemente imbattuto in alcune notizie online interessanti che desideri conservare per riferimento futuro.
Quando ciò accade, l'ultima cosa di cui hai bisogno è un sistema di note scritte a mano inaffidabile e disorganizzato. Ciò che ti serve, invece, è un'app per prendere appunti che ti consenta di scrivere appunti al volo con estrema facilità, organizzarli in categorie efficaci e trasformare le tue note in idee concrete.
Se sei un utente Android, alcune delle migliori app per prendere appunti per Android offrono funzionalità/funzioni e vantaggi esclusivi e specifici per Android per potenziare la tua esperienza di presa di appunti.
Cos'è un'app per prendere appunti?
Un'app per prendere appunti è uno strumento digitale che consente di scrivere, archiviare e organizzare tutte le tue note importanti. In alcuni casi, può anche includere l'archiviazione e l'organizzazione di appunti scritti a mano, grazie alla possibilità di scansionare documenti da aggiungere al tuo sistema di archiviazione.
La maggior parte delle app per prendere appunti su Android non sono semplici editor di testo con un sistema di cartelle integrato. Offrono invece funzionalità avanzate, come la possibilità di:
- Organizza le note in gruppi, a seconda del loro scopo e della loro provenienza
- Salva note video, vocali e di testo
- Condivisione degli appunti tra i dispositivi, così potrai prendere note sul telefono e consultarle in seguito sul tablet
- Inserisci immagini o note audio e crea allegati con file alle tue note per contestualizzarle
Le migliori app per prendere appunti su Android offrono anche funzionalità avanzate oltre a quelle di base elencate qui, come la possibilità di creare post-it per il brainstorming. Il loro scopo principale, tuttavia, rimane lo stesso: le app per prendere appunti aiutano a rendere il processo di annotare pensieri o informazioni più facile e diretto.
Cosa cercare in un'app per prendere appunti su Android
Sebbene le opzioni siano numerose, tutte le migliori app per prendere appunti tendono ad avere alcune funzionalità/funzioni in comune che vale la pena esaminare più nel dettaglio. Presta particolare attenzione alle funzionalità/funzioni riportate di seguito quando deciderai di portare le tue strategie di presa di appunti a un livello superiore con la tua app Android.
- Facilità d'uso: più è facile scrivere, gestire e effettuare la condivisione delle note con altri dispositivi o utenti, meglio è
- Gratuita o a basso costo: Probabilmente troverai alcuni acquisti in-app o livelli premium per accedere a tutte le funzionalità/funzioni. Ma una buona app per prendere appunti dovrebbe offrire una versione gratuita che ti permetta di creare note veloci e elenchi di cose da fare
- Organizzazione chiara: non si tratta solo della possibilità di accedere alle note. L'app dovrebbe invece facilitare l'organizzazione delle note in base all'argomento o alla categoria
- Ricerca intuitiva: più è facile trovare i file delle note recenti o persino il testo all'interno di quelle note, più l'app è utilizzabile, il che è particolarmente importante man mano che i processi della tua organizzazione diventano più complessi nel tempo
- Funzionalità avanzate: Ad esempio, l'app per prendere appunti include strumenti di IA? È possibile esportare le note in altre app e in che modo l'app interagisce con gli altri servizi Google?
Le 10 migliori app per prendere appunti su Android
Tenendo presenti queste sfumature, è ora di passare all'elenco. Scopriamo le migliori app per prendere appunti su Android che ti aiutano a migliorare l'organizzazione e la memoria.
1. ClickUp
ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo con strumenti per prendere appunti come ClickUp Docs e ClickUp Blocco note. Grazie al suo set di funzionalità completo e intuitivo, è anche una delle migliori alternative a Google Keep sul mercato.
Gli utenti possono accedere facilmente a ClickUp Docs per prendere note e annotare attività, oltre che per creare le proprie basi di conoscenza e wiki.
Le opzioni di formattazione del testo avanzate, come elenchi puntati, liste di controllo, banner, titoli, evidenziazioni e blocchi di codice, ti consentono di personalizzare i tuoi documenti e mettere in risalto sezioni specifiche delle tue note (un vantaggio per chi apprende in modo visivo!). Puoi anche aggiungere e incorporare elementi multimediali nei documenti.
ClickUp supporta anche i collegamenti bidirezionali all'interno delle attività di ClickUp tramite le relazioni: un modo semplice per collegare attività simili e ottenere una panoramica completa del mio flusso di lavoro.
ClickUp Brain è parte integrante della tua strategia di presa di appunti. Questo strumento basato sull'IA ti aiuta a riassumere note lunghe, creare tabelle con dati accurati, ricevere aggiornamenti automatici sulle attività e trovare rapidamente le informazioni da qualsiasi punto dell'area di lavoro di ClickUp.
Quando sei di fretta, puoi usare ClickUp Brain per riepilogare i thread di commenti sulle attività, in modo da capire cosa sta succedendo senza dover leggere ciascuno degli oltre 200 commenti.
Tuttavia, se le tue difficoltà nel prendere appunti riguardano specificamente le riunioni, ricorri a ClickUp AI Meeting Notetaker! Cattura ogni singolo dettaglio della riunione e te lo fornisce sotto forma di un documento ClickUp strutturato, così potrai concentrarti maggiormente su ciò che viene detto piuttosto che affannarti a prendere appunti.
Una volta ottenuto il documento, basta chiedere a ClickUp Brain di creare attività dalle note o inviare un riepilogo/riassunto ai tuoi colleghi tramite ClickUp Chat.
Il Blocco note di ClickUp è un'altra funzionalità per prendere appunti velocemente, disponibile sia sul mio telefono che sul desktop. La cosa migliore è che posso trasformare queste voci anche in attività tracciabili, se necessario.
Quando non hai tempo di fare una chiamata per spiegare qualcosa a un membro del team, usa ClickUp Clips. Ti permette di condividere registrazioni dello schermo direttamente nelle note, aggiungendo un elemento visivo e interattivo che manca persino ad alcune delle migliori app per prendere appunti.
Puoi ottenere la trascrizione basata sull'IA per questi Clip, rendendo ogni parola pronunciata ricercabile all'interno di ClickUp.
Puoi anche provare il blocco note online gratis di ClickUp direttamente nel tuo browser senza bisogno di registrazione.
Oltre a queste, ClickUp offre numerosi modelli per prendere appunti che consentono di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza. Uno dei preferiti dagli utenti è il modello di note per il progetto di ClickUp.
Con le app ClickUp per tutti i dispositivi, compreso Android, puoi effettuare facilmente la condivisione dei tuoi appunti recenti tra PC, telefono e tablet. È la soluzione perfetta per chiunque non cerchi solo un'app dedicata alla creazione di note, ma una suite completa di app per la produttività riunite in un'unica piattaforma.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Blocco note: un modo semplice per annotare rapidamente note, aggiungere immagini e trasformare semplici note di testo in attività concrete e elementi da fare
- Docs: lo strumento ideale per classificare e collaborare su note multimediali che vanno oltre le note normali di testo, sostituendo Documenti Google e altri programmi di videoscrittura
- ClickUp AI Assistant: un assistente AI che genera riepiloghi/riassunti di riunioni e note in pochi minuti, trasforma le note in elementi da intraprendere e formatta o modifica automaticamente le tue note per una migliore condivisione e pubblicazione
- Ampie integrazioni: La possibilità di integrarsi con tutti gli strumenti necessari per la produttività, tra cui Google Calendar, Outlook e Dropbox
Limiti di ClickUp
- La sua ricca serie di funzionalità può comportare una curva di apprendimento per alcuni utenti
- L'app mobile offre alcune funzioni limitate per gli utenti che desiderano vivere appieno l'esperienza ClickUp tramite le loro app Android
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)
🧨 Non tutti gli elementi mancanti sono un problema (a meno che tu non abbia una piccola impresa)
Quando gestisci il lavoro su più app indipendenti, senza il supporto di team operativi o di amministratori, tutto il coordinamento ricade su una sola persona, di solito tu.
La società di produzione video path8 Productions ha raggiunto quel punto durante la sua espansione. Il lavoro era distribuito su strumenti come Smartsheet, Slack, Toggl e Dropbox Paper. I produttori dedicavano tempo a copiare gli aggiornamenti tra i vari sistemi invece di portare avanti i progetti, rallentando la consegna e aumentando il rischio di ritardi.
Invece di aggiungere ulteriori processi o personale, hanno consolidato tutto nella Small Business Suite di ClickUp.
⚡ L'impatto
- 6 strumenti sostituiti da un unico spazio di lavoro unificato
- Riduzione del 60% del tempo dedicato alla preparazione delle riunioni di team (da 30-60 minuti a circa 10 minuti)
- Implementazione completa in meno di 8 settimane
- Visibilità in tempo reale su pianificazione, messaggistica e monitoraggio del tempo
Grazie alla centralizzazione della comunicazione, del monitoraggio dei progetti e della registrazione delle ore lavorative, il problema di dover "aggiornare ogni strumento" è scomparso. Ora i produttori registrano le ore direttamente sulle attività, le conversazioni rimangono collegate al lavoro e i programmi delle riunioni si generano automaticamente dai dati di progetto in tempo reale.
Per il fondatore Pat Henderson, il vantaggio maggiore non è stato solo l'efficienza. È stata la capacità di mantenere il team in movimento senza aggiungere costi operativi.
2. OneNote
OneNote di Microsoft è tra le migliori app gratuite per prendere appunti, grazie alla sua semplicità e all'integrazione con altri comuni strumenti di produttività. Si integra direttamente con app come Outlook, Excel e Word, ma funziona su tutti i sistemi operativi Apple, Windows e, ovviamente, Android.
È lo standard per la creazione di note sui dispositivi Windows sotto molti aspetti, e molti considerano i suoi concorrenti nella stessa categoria come alternative a OneNote.
Le migliori funzionalità di OneNote
- Possibilità di ritagliare note e screenshot da pagine web esterne e altri strumenti per aggiungere le tue note di base e i tuoi scarabocchi
- Supporto multimediale per immagini, registrazioni audio e note scritte a mano
- Scanner integrato per aggiungere fogli scritti a mano o altri documenti agli elenchi da fare e ad altri tipi di note
- Categorizzazione delle note in base all'importanza, che può rendere più facile cercare e trovare ciò di cui hai bisogno
Limiti di OneNote
- Per impostazione predefinita, le note vengono salvate su Microsoft OneDrive, il che può creare difficoltà agli utenti che utilizzano altre soluzioni di archiviazione cloud
- La piena integrazione con le altre app della suite di produttività Microsoft richiede una sottoscrizione a Microsoft Office 365
Prezzi di OneNote
- Free
- I piani a pagamento partono da 1,99 $.
Valutazioni e recensioni di OneNote
- G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)
3. Evernote
Evernote, popolare concorrente di Google Keep, è tra le migliori app per prendere appunti su Android grazie alla sua versatilità. Offre un editor di testo completo, una vasta gamma di modelli e una sincronizzazione perfetta tra i dispositivi, caratteristiche che la distinguono dalle altre app per prendere appunti.
Le migliori funzionalità di Evernote
- Una vasta libreria di modelli Evernote che spaziano dalla pianificazione delle riunioni agli appunti delle lezioni e ai registri giornalieri
- Una potente funzione di ricerca, che semplifica la ricerca di note audio, clip web e altri contenuti all'interno dell'app
- Scorciatoie da tastiera, che ti consentono di creare o bloccare note, effettuare la condivisione o formattarle secondo necessità
- Supporto dello stilo per le app mobili, che consente di prendere note in formato libero
Limiti di Evernote
- A differenza di altre app per prendere appunti, la versione gratuita presenta alcune limitazioni, tra cui uno spazio di archiviazione ridotto, l'assenza di modelli personalizzati e l'assenza di opzioni per la gestione delle attività
- Alcuni utenti hanno segnalato tempi di caricamento lenti sull'app desktop e web rispetto alle app mobili native
Prezzi di Evernote
- Free
- I piani a pagamento partono da 14,99 $.
Valutazioni e recensioni di Evernote
- G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)
4. Squid
Se non vuoi abbandonare del tutto gli appunti scritti a mano, Squid — precedentemente nota come Papyrus, che ha cambiato nome nel 2015 — potrebbe essere la tua opzione migliore. A differenza di altre app di Google, l'esperienza ruota attorno all'uso del dito o di uno stilo per annotare i tuoi pensieri direttamente nell'interfaccia.
Le migliori funzionalità/funzioni di Squid
- Editor Infinite Paper, che ti permette di creare tutte le note che vuoi su un'unica schermata
- Le regolazioni dinamiche della grafia migliorano la leggibilità delle tue note sullo schermo
- Funzione di importazione PDF, che ti consente di annotare manualmente documenti di grandi dimensioni
- Numerose opzioni di sfondo e la possibilità di inserire immagini e condivisioni, ampliando le opportunità creative nella creazione di note da presentare agli altri
Limiti di Squid
- Il sistema di archiviazione e organizzazione non è così intuitivo come alcune delle altre opzioni presenti in questo elenco
- Il software non è l'ideale per chi preferisce digitare le note o creare note audio
Prezzi di Squid
- Free Forever
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Squid
- G2: Nessuna recensione finora
- Capterra: Nessuna recensione finora
5. Google Keep
Google Keep è una popolare alternativa a Evernote, ma è molto più di questo. È tra le app per prendere appunti più popolari per Android, grazie soprattutto a un'ampia gamma di funzionalità che ti consentono di fare qualsiasi cosa, dalla creazione di una nota veloce alla realizzazione di verbali e documenti multimediali completi.
Le migliori funzionalità di Google Keep
- Una funzionalità di promemoria che puoi anche impostare come ricorrente, così non ti dimenticherai mai più di creare note
- La possibilità di aggiungere facilmente immagini a qualsiasi nota, inclusa l'integrazione diretta dal rullino fotografico nell'app
- Una funzionalità dell'elenco delle cose da fare con caselle di controllo che possono trasformarsi automaticamente in attività
- La possibilità di utilizzare il software senza alcun costo, poiché tutte le funzionalità/funzioni sono disponibili gratis
Limiti di Google Keep
- Non sono richieste autorizzazioni per bloccare le tue note; i destinatari possono effettuare modifiche su qualsiasi nota che condividi tramite l'app
- Opzioni di formattazione limitate rispetto ad alcune delle altre app gratis per prendere appunti presenti in questo elenco
Prezzi di Google Keep
- Free
Valutazioni e recensioni di Google Keep
- G2: Nessuna recensione finora
- Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)
6. ColorNote blocco note notes
ColorNote è forse l'app per prendere appunti più popolare sul Google Play Store per un motivo, con una valutazione di 4,9 su oltre 3 milioni di recensioni. Si distingue per un'interfaccia utente semplice e intuitiva e consente la creazione di note sia tramite una lista di controllo che con testo normale.
Le migliori funzionalità/funzioni di ColorNote
- Le promemoria e le notifiche ti aiutano a gestire facilmente le attività di base del tuo elenco delle cose da fare quotidiano
- Una funzionalità widget ti consente di aggiungere e creare note sul contenuto direttamente sulla schermata iniziale del tuo dispositivo
- La funzione di ricerca ti consente di cercare le note tramite ricerca basata sul testo o vocale
- La protezione con codice di accesso ti consente di mantenere private le tue note
Limiti di ColorNote
- Disponibile solo per Android, quindi non è possibile effettuare la condivisione o la creazione di note su dispositivi desktop
- Un sistema di archiviazione limitato può avere difficoltà a mantenere l'ordine man mano che il numero di file aumenta
Prezzi di ColorNote
- Free
Valutazioni e recensioni di ColorNote
- G2: Nessuna recensione finora
- Capterra: Nessuna recensione finora
7. Simplenote
Se stai cercando un'app per prendere appunti che dia priorità alla semplicità, Simplenote è la scelta migliore. Elimina tutte le inutili fronzoli, concentrandosi su ciò che conta di più: mantenere i tuoi pensieri organizzati in modo semplice (e digitale).
Le migliori funzionalità/funzioni di Simplenote
- Sincronizzazione in tempo reale su tutte le piattaforme, compresa la possibilità di andare oltre Android
- Le funzionalità di tagging e aggiunta ai preferiti rendono facile trovare e classificare le tue note
- Funzionalità di condivisione pubblica, che consente a chiunque disponga di un link di visualizzare le tue note
- Supporto Markdown, che ti consente di formattare le tue note senza utilizzare un editor WYSIWYG
Limiti di Simplenote
- Nessun supporto per immagini, audio o disegni
- Mancanza della funzionalità "Annulla", che può rendere difficile correggere gli errori
Prezzi di Simplenote
- Free
- I piani a pagamento partono da 19,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Simplenote
- G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 10 recensioni)
8. Nimbus Nota (ora Fusebase)
Con Nimbus Note, puoi creare quelle che l'autore definisce "super note" — audio, video, testo, liste di controllo interattive, fogli di calcolo e tabelle — tutto nella stessa app. Aggiungi ritagli web annotati e avrai quella che potrebbe essere l'opzione più avanzata di questa lista.
Le migliori funzionalità/funzioni di Nimbus Note
- Strumento avanzato di ritaglio web per PDF e singole pagine, con opzioni di annotazione incluse
- Il supporto multimediale più avanzato tra tutte le app presenti in questo elenco
- Interfaccia utente intuitiva e con ottime funzionalità di ricerca che semplifica l'utilizzo per gli utenti
- Modelli per i tipi di note più comuni che riducono al minimo il tempo dedicato alla preparazione della presa di appunti
Limiti di Nimbus Note
- La versione gratuita offre funzionalità molto limitate e funge principalmente da versione di prova per i piani a pagamento
- Funzionalità limitate per fogli di calcolo e tabelle rispetto ad alternative come Microsoft Excel e Fogli Google
Prezzi di Nimbus Note
- Free
- I piani a pagamento partono da 32,00 $.
Valutazioni e recensioni di Nimbus Note
- G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)
9. Bundled Notes
Come suggerisce il nome, Bundled Notes serve a classificare le note prese in un determinato giorno, settimana o mese. Ma questo non significa che il suo editor debba passare in secondo piano: l'interfaccia intuitiva ed elegante rende il processo di annotazione dei tuoi pensieri un gioco da ragazzi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Bundled Notes
- Ordina le note in bacheche in stile Kanban per una maggiore associazione visiva
- Raggruppa e aggiungi tag alle note per facilitarne la classificazione e la ricerca in un secondo momento
- Configura i pacchetti nel modo più adatto alle tue esigenze grazie a funzionalità di personalizzazione avanzate
Limiti delle note Bundled
- Non è possibile effettuare la condivisione delle note con altre persone che potrebbero trarne beneficio
- Note illimitate e assistenza per i browser web disponibili solo con il piano di sottoscrizione
Prezzi delle note Bundled
- Free
- Bundled Pro: 1,89 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Bundled Notes
- G2: Nessuna recensione finora
- Capterra: Nessuna recensione finora
10. Standard Notes
Standard Notes è open source, il che la rende più flessibile rispetto a molte altre opzioni presenti in questo elenco. È intrinsecamente personalizzabile, ma può comunque contare su un set avanzato di funzionalità che la rendono una delle migliori app per prendere appunti disponibili.
Le migliori funzionalità di Standard Notes
- La crittografia end-to-end avanzata e l'autenticazione a due fattori garantiscono che le tue note private rimangano private
- Il processo intuitivo di trasferimento delle note da altre piattaforme a Standard Notes semplifica la migrazione da tali piattaforme
- La sincronizzazione delle note in tempo reale con una barra di stato chiara ti tiene aggiornato sul processo di sincronizzazione e di upload/download
- Sincronizzazione illimitata su tutte le piattaforme, inclusi iOS e dispositivi desktop
Limiti di Standard Notes
- Limitato a note in testo normale senza sottoscrizione
- La sincronizzazione e la crittografia delle note possono essere lente, specialmente sui dispositivi mobili senza connessione al Wi-Fi
Prezzi delle note Standard
- Free
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Standard Notes
- G2: 3,9/5 (oltre 10 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 10 recensioni)
Porta la tua esperienza di presa di note su Android a un livello superiore con ClickUp
Trovare la migliore tra le app per prendere appunti su Android non è affatto semplice. Eppure, se si considerano il contesto generale e le integrazioni, ClickUp si aggiudica il primo posto.
Puoi creare facilmente tutte le note che desideri. Sfrutta funzionalità/funzioni come Blocco note, Docs e i riassunti delle riunioni basati sull'IA. Collega i tuoi appunti direttamente alla gestione delle attività per rendere la tua lista delle cose da fare più fruibile.
Ma soprattutto, è completamente gratis, il che ti permette di testarne le funzionalità come app Android prima di passare a funzionalità più complete.
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