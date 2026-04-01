Le 10 migliori app per prendere appunti su Android nel 2026

Esistono innumerevoli situazioni in cui prendere appunti è essenziale nel tuo lavoro quotidiano, che si tratti di annotare i punti salienti di una riunione, catturare idee durante le riunioni giornaliere di brainstorming o semplicemente annotare la tua ultima ispirazione. Oppure, forse, ti sei recentemente imbattuto in alcune notizie online interessanti che desideri conservare per riferimento futuro.

Quando ciò accade, l'ultima cosa di cui hai bisogno è un sistema di note scritte a mano inaffidabile e disorganizzato. Ciò che ti serve, invece, è un'app per prendere appunti che ti consenta di scrivere appunti al volo con estrema facilità, organizzarli in categorie efficaci e trasformare le tue note in idee concrete.

Se sei un utente Android, alcune delle migliori app per prendere appunti per Android offrono funzionalità/funzioni e vantaggi esclusivi e specifici per Android per potenziare la tua esperienza di presa di appunti.

Cos'è un'app per prendere appunti?

Un'app per prendere appunti è uno strumento digitale che consente di scrivere, archiviare e organizzare tutte le tue note importanti. In alcuni casi, può anche includere l'archiviazione e l'organizzazione di appunti scritti a mano, grazie alla possibilità di scansionare documenti da aggiungere al tuo sistema di archiviazione.

La maggior parte delle app per prendere appunti su Android non sono semplici editor di testo con un sistema di cartelle integrato. Offrono invece funzionalità avanzate, come la possibilità di:

Organizza le note in gruppi, a seconda del loro scopo e della loro provenienza

Salva note video, vocali e di testo

Condivisione degli appunti tra i dispositivi, così potrai prendere note sul telefono e consultarle in seguito sul tablet

Inserisci immagini o note audio e crea allegati con file alle tue note per contestualizzarle

Le migliori app per prendere appunti su Android offrono anche funzionalità avanzate oltre a quelle di base elencate qui, come la possibilità di creare post-it per il brainstorming. Il loro scopo principale, tuttavia, rimane lo stesso: le app per prendere appunti aiutano a rendere il processo di annotare pensieri o informazioni più facile e diretto.

Cosa cercare in un'app per prendere appunti su Android

Sebbene le opzioni siano numerose, tutte le migliori app per prendere appunti tendono ad avere alcune funzionalità/funzioni in comune che vale la pena esaminare più nel dettaglio. Presta particolare attenzione alle funzionalità/funzioni riportate di seguito quando deciderai di portare le tue strategie di presa di appunti a un livello superiore con la tua app Android.

Facilità d'uso: più è facile scrivere, gestire e effettuare la condivisione delle note con altri dispositivi o utenti, meglio è

Gratuita o a basso costo: Probabilmente troverai alcuni acquisti in-app o livelli premium per accedere a tutte le funzionalità/funzioni. Ma una buona app per prendere appunti dovrebbe offrire una versione gratuita che ti permetta di creare note veloci e elenchi di cose da fare

Organizzazione chiara: non si tratta solo della possibilità di accedere alle note. L'app dovrebbe invece facilitare l'organizzazione delle note in base all'argomento o alla categoria

Ricerca intuitiva: più è facile trovare i file delle note recenti o persino il testo all'interno di quelle note, più l'app è utilizzabile, il che è particolarmente importante man mano che i processi della tua organizzazione diventano più complessi nel tempo

Funzionalità avanzate: Ad esempio, Ad esempio, l'app per prendere appunti include strumenti di IA ? È possibile esportare le note in altre app e in che modo l'app interagisce con gli altri servizi Google?

Le 10 migliori app per prendere appunti su Android

Tenendo presenti queste sfumature, è ora di passare all'elenco. Scopriamo le migliori app per prendere appunti su Android che ti aiutano a migliorare l'organizzazione e la memoria.

Scarica ClickUp Documenti con tecnologia IA sul tuo telefono per un'esperienza senza interruzioni

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo con strumenti per prendere appunti come ClickUp Docs e ClickUp Blocco note. Grazie al suo set di funzionalità completo e intuitivo, è anche una delle migliori alternative a Google Keep sul mercato.

Gli utenti possono accedere facilmente a ClickUp Docs per prendere note e annotare attività, oltre che per creare le proprie basi di conoscenza e wiki.

Le opzioni di formattazione del testo avanzate, come elenchi puntati, liste di controllo, banner, titoli, evidenziazioni e blocchi di codice, ti consentono di personalizzare i tuoi documenti e mettere in risalto sezioni specifiche delle tue note (un vantaggio per chi apprende in modo visivo!). Puoi anche aggiungere e incorporare elementi multimediali nei documenti.

ClickUp supporta anche i collegamenti bidirezionali all'interno delle attività di ClickUp tramite le relazioni: un modo semplice per collegare attività simili e ottenere una panoramica completa del mio flusso di lavoro.

ClickUp Brain è parte integrante della tua strategia di presa di appunti. Questo strumento basato sull'IA ti aiuta a riassumere note lunghe, creare tabelle con dati accurati, ricevere aggiornamenti automatici sulle attività e trovare rapidamente le informazioni da qualsiasi punto dell'area di lavoro di ClickUp.

Quando sei di fretta, puoi usare ClickUp Brain per riepilogare i thread di commenti sulle attività, in modo da capire cosa sta succedendo senza dover leggere ciascuno degli oltre 200 commenti.

Tuttavia, se le tue difficoltà nel prendere appunti riguardano specificamente le riunioni, ricorri a ClickUp AI Meeting Notetaker! Cattura ogni singolo dettaglio della riunione e te lo fornisce sotto forma di un documento ClickUp strutturato, così potrai concentrarti maggiormente su ciò che viene detto piuttosto che affannarti a prendere appunti.

Una volta ottenuto il documento, basta chiedere a ClickUp Brain di creare attività dalle note o inviare un riepilogo/riassunto ai tuoi colleghi tramite ClickUp Chat.

Trasforma automaticamente le riunioni in note, trascrizioni e attività con ClickUp AI Notetaker

Il Blocco note di ClickUp è un'altra funzionalità per prendere appunti velocemente, disponibile sia sul mio telefono che sul desktop. La cosa migliore è che posso trasformare queste voci anche in attività tracciabili, se necessario.

Quando non hai tempo di fare una chiamata per spiegare qualcosa a un membro del team, usa ClickUp Clips. Ti permette di condividere registrazioni dello schermo direttamente nelle note, aggiungendo un elemento visivo e interattivo che manca persino ad alcune delle migliori app per prendere appunti.

Puoi ottenere la trascrizione basata sull'IA per questi Clip, rendendo ogni parola pronunciata ricercabile all'interno di ClickUp.

Trascrivi note vocali e video con l'IA utilizzando ClickUp Clips

Puoi anche provare il blocco note online gratis di ClickUp direttamente nel tuo browser senza bisogno di registrazione.

Oltre a queste, ClickUp offre numerosi modelli per prendere appunti che consentono di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza. Uno dei preferiti dagli utenti è il modello di note per il progetto di ClickUp.

Con le app ClickUp per tutti i dispositivi, compreso Android, puoi effettuare facilmente la condivisione dei tuoi appunti recenti tra PC, telefono e tablet. È la soluzione perfetta per chiunque non cerchi solo un'app dedicata alla creazione di note, ma una suite completa di app per la produttività riunite in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Blocco note: un modo semplice per annotare rapidamente note, aggiungere immagini e trasformare semplici note di testo in attività concrete e elementi da fare

Docs : lo strumento ideale per classificare e collaborare su note multimediali che vanno oltre le note normali di testo, sostituendo Documenti Google e altri programmi di videoscrittura

ClickUp AI Assistant : un assistente AI che genera riepiloghi/riassunti di riunioni e note in pochi minuti, trasforma le note in elementi da intraprendere e formatta o modifica automaticamente le tue note per una migliore condivisione e pubblicazione

Ampie integrazioni: La possibilità di integrarsi con tutti gli strumenti necessari per la produttività, tra cui Google Calendar, Outlook e Dropbox La possibilità di integrarsi con tutti gli strumenti necessari per la produttività, tra cui Google Calendar, Outlook e Dropbox

Limiti di ClickUp

La sua ricca serie di funzionalità può comportare una curva di apprendimento per alcuni utenti

L'app mobile offre alcune funzioni limitate per gli utenti che desiderano vivere appieno l'esperienza ClickUp tramite le loro app Android

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

🧨 Non tutti gli elementi mancanti sono un problema (a meno che tu non abbia una piccola impresa) Quando gestisci il lavoro su più app indipendenti, senza il supporto di team operativi o di amministratori, tutto il coordinamento ricade su una sola persona, di solito tu. La società di produzione video path8 Productions ha raggiunto quel punto durante la sua espansione. Il lavoro era distribuito su strumenti come Smartsheet, Slack, Toggl e Dropbox Paper. I produttori dedicavano tempo a copiare gli aggiornamenti tra i vari sistemi invece di portare avanti i progetti, rallentando la consegna e aumentando il rischio di ritardi. Invece di aggiungere ulteriori processi o personale, hanno consolidato tutto nella Small Business Suite di ClickUp. ⚡ L'impatto 6 strumenti sostituiti da un unico spazio di lavoro unificato

Riduzione del 60% del tempo dedicato alla preparazione delle riunioni di team (da 30-60 minuti a circa 10 minuti)

Implementazione completa in meno di 8 settimane

Visibilità in tempo reale su pianificazione, messaggistica e monitoraggio del tempo Grazie alla centralizzazione della comunicazione, del monitoraggio dei progetti e della registrazione delle ore lavorative, il problema di dover "aggiornare ogni strumento" è scomparso. Ora i produttori registrano le ore direttamente sulle attività, le conversazioni rimangono collegate al lavoro e i programmi delle riunioni si generano automaticamente dai dati di progetto in tempo reale. Per il fondatore Pat Henderson, il vantaggio maggiore non è stato solo l'efficienza. È stata la capacità di mantenere il team in movimento senza aggiungere costi operativi.

2. OneNote

Tramite Microsoft OneNote

OneNote di Microsoft è tra le migliori app gratuite per prendere appunti, grazie alla sua semplicità e all'integrazione con altri comuni strumenti di produttività. Si integra direttamente con app come Outlook, Excel e Word, ma funziona su tutti i sistemi operativi Apple, Windows e, ovviamente, Android.

È lo standard per la creazione di note sui dispositivi Windows sotto molti aspetti, e molti considerano i suoi concorrenti nella stessa categoria come alternative a OneNote.

Le migliori funzionalità di OneNote

Possibilità di ritagliare note e screenshot da pagine web esterne e altri strumenti per aggiungere le tue note di base e i tuoi scarabocchi

Supporto multimediale per immagini, registrazioni audio e note scritte a mano

Scanner integrato per aggiungere fogli scritti a mano o altri documenti agli elenchi da fare e ad altri tipi di note

Categorizzazione delle note in base all'importanza, che può rendere più facile cercare e trovare ciò di cui hai bisogno

Limiti di OneNote

Per impostazione predefinita, le note vengono salvate su Microsoft OneDrive, il che può creare difficoltà agli utenti che utilizzano altre soluzioni di archiviazione cloud

La piena integrazione con le altre app della suite di produttività Microsoft richiede una sottoscrizione a Microsoft Office 365

Prezzi di OneNote

Free

I piani a pagamento partono da 1,99 $.

Valutazioni e recensioni di OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

3. Evernote

tramite Evernote

Evernote, popolare concorrente di Google Keep, è tra le migliori app per prendere appunti su Android grazie alla sua versatilità. Offre un editor di testo completo, una vasta gamma di modelli e una sincronizzazione perfetta tra i dispositivi, caratteristiche che la distinguono dalle altre app per prendere appunti.

Le migliori funzionalità di Evernote

Una vasta libreria di modelli Evernote che spaziano dalla pianificazione delle riunioni agli appunti delle lezioni e ai registri giornalieri

Una potente funzione di ricerca, che semplifica la ricerca di note audio, clip web e altri contenuti all'interno dell'app

Scorciatoie da tastiera, che ti consentono di creare o bloccare note, effettuare la condivisione o formattarle secondo necessità

Supporto dello stilo per le app mobili, che consente di prendere note in formato libero

Limiti di Evernote

A differenza di altre app per prendere appunti, la versione gratuita presenta alcune limitazioni, tra cui uno spazio di archiviazione ridotto, l'assenza di modelli personalizzati e l'assenza di opzioni per la gestione delle attività

Alcuni utenti hanno segnalato tempi di caricamento lenti sull'app desktop e web rispetto alle app mobili native

Prezzi di Evernote

Free

I piani a pagamento partono da 14,99 $.

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

4. Squid

Tramite Squid

Se non vuoi abbandonare del tutto gli appunti scritti a mano, Squid — precedentemente nota come Papyrus, che ha cambiato nome nel 2015 — potrebbe essere la tua opzione migliore. A differenza di altre app di Google, l'esperienza ruota attorno all'uso del dito o di uno stilo per annotare i tuoi pensieri direttamente nell'interfaccia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Squid

Editor Infinite Paper, che ti permette di creare tutte le note che vuoi su un'unica schermata

Le regolazioni dinamiche della grafia migliorano la leggibilità delle tue note sullo schermo

Funzione di importazione PDF, che ti consente di annotare manualmente documenti di grandi dimensioni

Numerose opzioni di sfondo e la possibilità di inserire immagini e condivisioni, ampliando le opportunità creative nella creazione di note da presentare agli altri

Limiti di Squid

Il sistema di archiviazione e organizzazione non è così intuitivo come alcune delle altre opzioni presenti in questo elenco

Il software non è l'ideale per chi preferisce digitare le note o creare note audio

Prezzi di Squid

Free Forever

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Squid

G2: Nessuna recensione finora

Capterra: Nessuna recensione finora

5. Google Keep

tramite Google Keep

Google Keep è una popolare alternativa a Evernote, ma è molto più di questo. È tra le app per prendere appunti più popolari per Android, grazie soprattutto a un'ampia gamma di funzionalità che ti consentono di fare qualsiasi cosa, dalla creazione di una nota veloce alla realizzazione di verbali e documenti multimediali completi.

Le migliori funzionalità di Google Keep

Una funzionalità di promemoria che puoi anche impostare come ricorrente, così non ti dimenticherai mai più di creare note

La possibilità di aggiungere facilmente immagini a qualsiasi nota, inclusa l'integrazione diretta dal rullino fotografico nell'app

Una funzionalità dell'elenco delle cose da fare con caselle di controllo che possono trasformarsi automaticamente in attività

La possibilità di utilizzare il software senza alcun costo, poiché tutte le funzionalità/funzioni sono disponibili gratis

Limiti di Google Keep

Non sono richieste autorizzazioni per bloccare le tue note; i destinatari possono effettuare modifiche su qualsiasi nota che condividi tramite l'app

Opzioni di formattazione limitate rispetto ad alcune delle altre app gratis per prendere appunti presenti in questo elenco

Prezzi di Google Keep

Free

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Nessuna recensione finora

Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

6. ColorNote blocco note notes

Tramite ColorNote

ColorNote è forse l'app per prendere appunti più popolare sul Google Play Store per un motivo, con una valutazione di 4,9 su oltre 3 milioni di recensioni. Si distingue per un'interfaccia utente semplice e intuitiva e consente la creazione di note sia tramite una lista di controllo che con testo normale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ColorNote

Le promemoria e le notifiche ti aiutano a gestire facilmente le attività di base del tuo elenco delle cose da fare quotidiano

Una funzionalità widget ti consente di aggiungere e creare note sul contenuto direttamente sulla schermata iniziale del tuo dispositivo

La funzione di ricerca ti consente di cercare le note tramite ricerca basata sul testo o vocale

La protezione con codice di accesso ti consente di mantenere private le tue note

Limiti di ColorNote

Disponibile solo per Android, quindi non è possibile effettuare la condivisione o la creazione di note su dispositivi desktop

Un sistema di archiviazione limitato può avere difficoltà a mantenere l'ordine man mano che il numero di file aumenta

Prezzi di ColorNote

Free

Valutazioni e recensioni di ColorNote

G2: Nessuna recensione finora

Capterra: Nessuna recensione finora

7. Simplenote

Tramite Simplenote

Se stai cercando un'app per prendere appunti che dia priorità alla semplicità, Simplenote è la scelta migliore. Elimina tutte le inutili fronzoli, concentrandosi su ciò che conta di più: mantenere i tuoi pensieri organizzati in modo semplice (e digitale).

Le migliori funzionalità/funzioni di Simplenote

Sincronizzazione in tempo reale su tutte le piattaforme, compresa la possibilità di andare oltre Android

Le funzionalità di tagging e aggiunta ai preferiti rendono facile trovare e classificare le tue note

Funzionalità di condivisione pubblica, che consente a chiunque disponga di un link di visualizzare le tue note

Supporto Markdown, che ti consente di formattare le tue note senza utilizzare un editor WYSIWYG

Limiti di Simplenote

Nessun supporto per immagini, audio o disegni

Mancanza della funzionalità "Annulla", che può rendere difficile correggere gli errori

Prezzi di Simplenote

Free

I piani a pagamento partono da 19,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 10 recensioni)

8. Nimbus Nota (ora Fusebase)

Tramite Nimbus Nota

Con Nimbus Note, puoi creare quelle che l'autore definisce "super note" — audio, video, testo, liste di controllo interattive, fogli di calcolo e tabelle — tutto nella stessa app. Aggiungi ritagli web annotati e avrai quella che potrebbe essere l'opzione più avanzata di questa lista.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimbus Note

Strumento avanzato di ritaglio web per PDF e singole pagine, con opzioni di annotazione incluse

Il supporto multimediale più avanzato tra tutte le app presenti in questo elenco

Interfaccia utente intuitiva e con ottime funzionalità di ricerca che semplifica l'utilizzo per gli utenti

Modelli per i tipi di note più comuni che riducono al minimo il tempo dedicato alla preparazione della presa di appunti

Limiti di Nimbus Note

La versione gratuita offre funzionalità molto limitate e funge principalmente da versione di prova per i piani a pagamento

Funzionalità limitate per fogli di calcolo e tabelle rispetto ad alternative come Microsoft Excel e Fogli Google

Prezzi di Nimbus Note

Free

I piani a pagamento partono da 32,00 $.

Valutazioni e recensioni di Nimbus Note

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

9. Bundled Notes

Tramite Bundled Notes

Come suggerisce il nome, Bundled Notes serve a classificare le note prese in un determinato giorno, settimana o mese. Ma questo non significa che il suo editor debba passare in secondo piano: l'interfaccia intuitiva ed elegante rende il processo di annotazione dei tuoi pensieri un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bundled Notes

Ordina le note in bacheche in stile Kanban per una maggiore associazione visiva

Raggruppa e aggiungi tag alle note per facilitarne la classificazione e la ricerca in un secondo momento

Configura i pacchetti nel modo più adatto alle tue esigenze grazie a funzionalità di personalizzazione avanzate

Limiti delle note Bundled

Non è possibile effettuare la condivisione delle note con altre persone che potrebbero trarne beneficio

Note illimitate e assistenza per i browser web disponibili solo con il piano di sottoscrizione

Prezzi delle note Bundled

Free

Bundled Pro: 1,89 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Bundled Notes

G2: Nessuna recensione finora

Capterra: Nessuna recensione finora

10. Standard Notes

Tramite Standard Notes

Standard Notes è open source, il che la rende più flessibile rispetto a molte altre opzioni presenti in questo elenco. È intrinsecamente personalizzabile, ma può comunque contare su un set avanzato di funzionalità che la rendono una delle migliori app per prendere appunti disponibili.

Le migliori funzionalità di Standard Notes

La crittografia end-to-end avanzata e l'autenticazione a due fattori garantiscono che le tue note private rimangano private

Il processo intuitivo di trasferimento delle note da altre piattaforme a Standard Notes semplifica la migrazione da tali piattaforme

La sincronizzazione delle note in tempo reale con una barra di stato chiara ti tiene aggiornato sul processo di sincronizzazione e di upload/download

Sincronizzazione illimitata su tutte le piattaforme, inclusi iOS e dispositivi desktop

Limiti di Standard Notes

Limitato a note in testo normale senza sottoscrizione

La sincronizzazione e la crittografia delle note possono essere lente, specialmente sui dispositivi mobili senza connessione al Wi-Fi

Prezzi delle note Standard

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Standard Notes

G2: 3,9/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 10 recensioni)

Porta la tua esperienza di presa di note su Android a un livello superiore con ClickUp

Trovare la migliore tra le app per prendere appunti su Android non è affatto semplice. Eppure, se si considerano il contesto generale e le integrazioni, ClickUp si aggiudica il primo posto.

Puoi creare facilmente tutte le note che desideri. Sfrutta funzionalità/funzioni come Blocco note, Docs e i riassunti delle riunioni basati sull'IA. Collega i tuoi appunti direttamente alla gestione delle attività per rendere la tua lista delle cose da fare più fruibile.

Ma soprattutto, è completamente gratis, il che ti permette di testarne le funzionalità come app Android prima di passare a funzionalità più complete.

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