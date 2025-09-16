Le 10 migliori alternative e concorrenti di Google Keep nel 2025

Tutti noi amiamo le app per prendere note valide e ricche di funzionalità/funzione, ma a volte anche gli strumenti più popolari come Google Keep possono sembrare con un limite.

Per cominciare, quando si tratta di organizzazione, Google Keep si affida molto alle etichette con codice colore e alle note fissate, che, sebbene con funzione, non offrono la profondità o la flessibilità di cui alcuni utenti hanno bisogno. Se sei una persona a cui piace organizzare le note in modo più strutturato e dettagliato (ad esempio, per progetto, categoria o priorità), hai bisogno di un'alternativa a Google Keep.

Se hai mai desiderato un'esperienza di presa nota più solida e flessibile rispetto a quella offerta da Google Keep, sei nel posto giusto. Esistono diverse alternative, ognuna delle quali offre qualcosa di nuovo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gestisci le tue note.

In questo elenco capiremo perché queste app potrebbero essere la scelta più intelligente per il tuo modo di lavorare.

Perché scegliere alternative a Google Keep

Sebbene Google Keep sia perfetto per prendere note veloci, ci sono un sacco di motivi per cui potresti voler provare delle alternative. Alcuni di questi sono 👇

Funzionalità di organizzazione con limite : il sistema di tagging e etichettatura con limite di Google Keep può rendere difficile la gestione di grandi volumi di note. Le alternative offrono opzioni di categorizzazione più avanzate, come notebook, cartella o tag nidificati.

Mancanza di integrazione con la gestione delle attività : se hai bisogno di qualcosa di più di un semplice posto dove annotare le idee, potresti preferire strumenti per prendere appunti che si integrano con i sistemi di gestione delle attività. Le alternative a Google Keep spesso hanno elenchi da fare, promemoria e funzionalità di monitoraggio dei progetti integrati che ti aiutano a tenere sotto controllo i tuoi obiettivi.

Personalizzazione limitata : se preferisci personalizzare la tua esperienza di presa appunti, Google Keep non è all'altezza. Gli strumenti avanzati per la presa appunti spesso offrono opzioni migliori per personalizzare layout, temi e persino l'aspetto delle note.

Funzionalità di ricerca di base: mentre Google Keep dispone di una funzionalità di ricerca di base, alcune alternative offrono funzionalità di ricerca più potenti, come la ricerca all'interno di tag specifici, il filtraggio per tipo di contenuto (immagini, audio, link) o persino la possibilità di effettuare ricerche booleane complesse.

Le 10 migliori alternative a Google Keep in sintesi

Strumento Funzionalità/funzione principali Ideale per Prezzi* ClickUp Blocco note, documenti collaborativi, formattare RTF, incorporamento di contenuti multimediali, cronologia delle versioni, condivisone sicura, assistente IA Persone, piccoli team e aziende che necessitano di una soluzione flessibile e integrata per la creazione di note e la project management Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Evernote Ricerca OCR, taccuini e tag, scanner per documenti, strumenti di modifica AI Team che gestiscono note ricche di ricerche con contenuti multimediali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese. Microsoft OneNote Tela per note in formato libero, nota collegata, lettore immersivo, IA Copilot, ricerca all'interno di audio/video Utenti di software Microsoft che desiderano la condivisione di note in modo semplice Gratis con un piano Microsoft 365 Apple Notas Registrazioni con trascrizione, note collegate, crittografia AES-GCM con sblocco tramite Face ID/passphrase, tag, cartelle intelligenti, Smart Script Persone che preferiscono prendere note in modo da garantire la sicurezza sui dispositivi Apple Free Standard Notas Open source, note crittografate end-to-end, testo ricco, Markdown, liste di controllo dinamiche, backup crittografati, visualizzare intelligenti Team remoti e in distribuzione che necessitano di prendere nota in modo crittografato e con priorità alla privacy Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 63 $/anno Joplin Open source, appunti offline, Web Clipper, full Markdown, matematica LaTeX, supporto diagrammi, stili CSS personalizzati, sub-notebook, disegni/schizzi nelle note Team di piccole e medie dimensioni alla ricerca di un'applicazione open source per prendere appunti con supporto offline Gratis (open source); piani a pagamento a partire da 3,5 $ al mese Bear Markdown, stile inline, caselle di controllo delle cose da fare, tag nidificati, blocchi di codice con evidenziazione della sintassi per oltre 150 linguaggi, modalità Focus, ricerca avanzata Persone creative e scrittori che hanno bisogno di prendere note con stile e creatività Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 2,99 $ al mese Nimbus Nota (Fuse Base) "Super Documenti" multiformato, ricerca OCR in immagini/scansioni, email-to-nota, portali pubblici con sicurezza e marchio, integrazione IFTTT, database incorporati Team di marketing che gestiscono portali client di marca e hub di conoscenza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese Zoho Notebook Nota multipiattaforma, Smart Card, quaderni con copertine, tag e pile, lavagne, trascrizione audio, riconoscimento degli schizzi tramite IA Utenti Zoho che integrano le note con strumenti aziendali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 1,99 $ al mese Simplenote Note minimaliste in testo normale/Markdown, tag nidificati, liste di controllo, collaborazione in tempo reale, pubblicazione, widget mobili, importazione in blocco Persone alla ricerca di un'app minimalista per prendere appunti senza distrazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/anno

Le migliori alternative a Google Keep da utilizzare

Vediamo nel dettaglio ciascuno di questi strumenti 👇

ClickUp (il miglior strumento all-in-one che combina la creazione di note con project management)

Annota i tuoi pensieri e organizzali all'istante con ClickUp Blocco Note

In un'epoca in cui le idee arrivano a tutte le ore e i progetti richiedono un contesto costante, prendere appunti è diventato molto più che un semplice scarabocchio veloce. Ora è la colonna portante del modo in cui catturiamo i pensieri, li perfezioniamo e li trasformiamo in azioni. Ecco perché ClickUp considera la presa di appunti come una parte viva del tuo lavoro.

Per appunti personali, elenchi rapidi o idee che non sei ancora pronto a formalizzare, ClickUp Notepad offre uno spazio privato all'interno del tuo ambiente di lavoro. Puoi annotare pensieri, creare liste di controllo e allegare file senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

Cattura idee veloci e formattale ovunque ti trovi con ClickUp blocco note

È anche ben progettato per garantire flessibilità. Grazie alla barra degli strumenti di testo e ai blocchi di contenuto, puoi stratificare le tue note con banner, titoli, evidenziazioni, frammenti di codice, citazioni e divisori.

È anche possibile allegare immagini, video o file con un semplice comando slash, incorporare liste di controllo per tenere traccia delle cose da fare personali e riorganizzare i blocchi per affinare il proprio pensiero.

Aggiungi istantaneamente i blocchi di contenuto da aggiungere ai preferiti in ClickUp blocco note

Anche la gestione delle note risulta naturale. Rinominale in base al loro scopo, convertile in attività o ordinale in base alla data più recente per un accesso rapido.

E se Notepad è il luogo in cui nascono le idee, ClickUp Docs è il luogo in cui queste idee si trasformano in progetti completi. Una volta che un pensiero è diventato troppo grande per essere catturato rapidamente, è possibile convertirlo da una nota in un documento con un solo clic.

Scrivi e gestisci flussi di lavoro e note dettagliati con ClickUp Documenti

Inoltre, Docs supporta wiki completi, con pagine gerarchiche e sottopagine che è possibile trascinare, nidificare e riordinare per creare una navigazione chiara.

Le immagini di copertina, le icone delle pagine e la formattazione personalizzata danno a ciascuna sezione un carattere visivo, mentre il Hub documenti centralizzato velocizza la ricerca in aree di lavoro di piccole e grandi dimensioni.

ClickUp Documenti supportano anche l'importazione da altre piattaforme, l'esportazione in PDF, HTML o Markdown e la cronologia delle versioni per ripristinare le modifiche.

Se stai cercando un partner IA per riepilogare/riassumere le discussioni delle riunioni e identificare gli elementi da intraprendere dalla tua nota, ClickUp Brain è l'intelligenza integrata che rimane silenziosamente in background, pronta ad aiutarti quando ne hai bisogno.

Chiedigli di trovare l'ultima volta che hai scritto su un progetto specifico e ti mostrerà immediatamente la sezione giusta. Consegnagli una bozza di riunione lunga e disordinata e lui la sintetizzerà in un elenco chiaro di elementi da intraprendere.

Trova immediatamente i documenti e i flussi di lavoro dei progetti passati con ClickUp Brain

💡 Suggerimento: in ClickUp Documenti, evidenzia il testo che desideri modificare, quindi utilizza la barra degli strumenti del testo per richiamare immediatamente ClickUp Brain. Questo strumento correggerà la grammatica, accorcerà o allungherà il testo e lo riformulerà per renderlo più semplice. Perfeziona e modifica il testo senza sforzo con ClickUp Doc abbinato a ClickUp Brain

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Spazio di archiviazione centralizzato delle conoscenze: crea un hub di informazioni ricercabili composto da documenti e wiki utilizzando crea un hub di informazioni ricercabili composto da documenti e wiki utilizzando ClickUp Knowledge Management , completa di tag, pagine collegate e contenuto incorporato.

Esecuzione automatizzata del flusso di lavoro: elimina le azioni ripetitive con ClickUp Autopilot Agents , che assegna attività, sposta elementi, invia aggiornamenti e crea riepiloghi/riassunti in base a trigger o attività cardine.

Spazi di collaborazione visiva: mappare processi e idee nelle lavagne online di ClickUp utilizzando note adesive, diagrammi di flusso e incorporamenti di attività in tempo reale.

Note dove ti servono: aggiungi note e documenti alle attività, alle chat o persino agli eventi del calendario e accedi ad essi ovunque ti trovi utilizzando l'app mobile ClickUp.

Discussioni operative durante le riunioni: registra automaticamente le note della riunione e effettua la condivisione dei riepiloghi e dei punti chiave successivamente con AI Notetaker.

Modelli per prendere appunti: risparmia tempo e lavoro richiesto con modelli di appunti personalizzabili come il modello per nota di riunione di ClickUp

Gestione avanzata delle attività: suddividi il lavoro in passaggi eseguibili utilizzando suddividi il lavoro in passaggi eseguibili utilizzando attività di ClickUp con attività secondarie, dipendenze, pianificazioni ricorrenti e campi personalizzati, passando da una visualizzazione all'altra, come Elenco, Bacheca o Sequenza.

Limite di ClickUp

Gli utenti alle prime armi a volte si sentono sopraffatti dalla vastità delle funzionalità/funzione di ClickUp.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

Mi piace molto il fatto che sia sia un'app per prendere app che un'app per project management, tutto in un unico posto. Le funzionalità/funzione e la configurazione rendono facile tenere sotto controllo più progetti e visualizzare i dashboard di tutte le attività.

Mi piace molto il fatto che sia sia un'app per prendere app che un'app per project management, tutto in un unico posto. Le funzionalità/funzione e la configurazione rendono facile tenere sotto controllo più progetti e visualizzare i dashboard di tutte le attività.

💡 Suggerimento: non hai tempo per prendere note? Basta parlare! Dettate le vostre note a ClickUp Brain MAX utilizzando la funzionalità Talk to Text con un solo tocco e le note di testo verranno salvate dove vi servono! Trasforma le tue parole in note utilizzabili ovunque con Talk to Text in ClickUp I team che utilizzano Talk to Text possono scrivere il 400% in più senza digitare e risparmiare quasi un'ora al giorno.

2. Evernote (ideale per gestire note ricche di ricerche multimediali)

tramite Evernote

Evernote, un'app per prendere note e migliorare la produttività, raccoglie note, file e idee in un unico posto e li rende facili da trovare in seguito. È possibile archiviare testo digitato, immagini, PDF, documenti scansionati, audio e pagine scritte a mano, con tutto ricercabile e organizzato con taccuini e tag.

È altrettanto efficace nel strutturare le tue idee. Puoi aggiungere liste di controllo, incorporare file, inserire foto o collegare note tra loro per creare una rete di informazioni connesse.

Inoltre, lo scanner di documenti integrato trasforma il tuo telefono in uno strumento portatile per acquisire ricevute, contratti e lavagne online, mentre il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) rende il testo all'interno delle immagini completamente ricercabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Riassumi, riscrivi o converti le tue note in diversi formati all'istante con gli strumenti AI Edit di Evernote.

Salva pagine web, articoli e schermate utilizzando Web Clipper .

Effettua ricerche all'interno di lavagne online, PDF e file Office scansionati con OCR avanzato e indice degli allegati

Collega le note collegate per creare reti di conoscenze interconnesse e generare automaticamente tabelle di contenuto cliccabili.

Collegalo al tuo calendario per la sincronizzazione delle note con gli eventi del calendario

Limite di Evernote

Alcuni utenti segnalano difficoltà con l'allegato di file, l'esportazione e una ricerca che ha una funzione malfunzionante e confonde i risultati specifici delle note con quelli di tutte le note.

Prezzi di Evernote

Gratis per sempre

Personale: 14,99 $ al mese

Professional: 17,99 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4. 4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Un recensore di Capterra afferma:

Evernote Teams è uno strumento eccellente per raccogliere note e collaborare su progetti e lavori. Mi piace particolarmente la possibilità di scrivere note, note e attività organizzati in tag e di etichettarli con un blocco note. Le opzioni per prendere note sono piuttosto buone, posso formattare il testo e inserire immagini gratis, ma anche clip audio.

Evernote Teams è uno strumento eccellente per raccogliere appunti e collaborare su progetti e lavori. Mi piace particolarmente la possibilità di scrivere appunti, note e attività organizzati in tag e di etichettarli con un blocco note. Le opzioni per prendere appunti sono piuttosto buone, posso formattare il testo e inserire immagini gratis, ma anche clip audio.

👀 Lo sapevate? Leonardo da Vinci scriveva molte delle sue note al contrario ( scrittura speculare ), forse per evitare sbavature, dato che era mancino, o per mantenere le idee private.

3. Microsoft OneNote (ideale per la condivisione seamless delle note tra gli ecosistemi Microsoft)

tramite Microsoft OneNote

OneNote è il taccuino digitale di Microsoft che si adatta ai tuoi progetti, ai tuoi corsi di studio o alla tua base di conoscenze personali. La sua tela libera ti consente di inserire testo, schizzi, audio e immagini in qualsiasi punto della pagina, in modo che le tue note possano seguire la forma dei tuoi pensieri.

Quando si effettuano ricerche o si pianifica utilizzando più fonti, le note collegate consentono di collegare il proprio testo alla diapositiva, alla pagina web o al documento a cui si riferisce. Per chi lavora con uno stilo, la visualizzazione incentrata sulla penna offre un accesso rapido agli strumenti di scrittura personalizzati, rendendo la creazione di schizzi di idee altrettanto comoda quanto l'annotazione di diapositive di lezioni.

Oltre a ciò, rivedere e riesaminare il materiale diventa più facile con Immersive Reader, che può leggere le note ad alta voce, tradurle, evidenziare le strutture grammaticali e focalizzare la tua visualizzazione riga per riga.

Tuttavia, rispetto ad alcune alternative a OneNote con funzionalità avanzate di collaborazione in tempo reale, l'esperienza di co-autore di OneNote può risultare con un limite leggermente percepito.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneNote

Cattura, annota e effettua la condivisione del contenuto web da qualsiasi luogo utilizzando Web Clipper .

Cerca le parole pronunciate all'interno di registrazioni audio e video, quindi naviga con scorciatoie di riproduzione rapida quando hai bisogno del momento esatto

Riproduci i tratti di penna per vedere lo sviluppo di un diagramma o di un brainstorming, perfetto per rivisitare come è stata elaborata una soluzione.

Chiedi a Copilot di riepilogare le pagine, estrarre gli elementi da intraprendere, trascrivere le note vocali o redigere una bozza dai tuoi appunti quando hai poco tempo a disposizione.

Condivisione di note e lavoro in modo collaborativo con i membri del team

Limite di Microsoft OneNote

Alcuni utenti segnalano ritardi nella sincronizzazione quando cambiano dispositivo, senza alcuna indicazione chiara su quale versione della nota sia la più recente.

Prezzi di Microsoft OneNote

Gratis con il piano Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft OneNote?

Un recensore di G2 afferma:

OneNote è ampiamente utilizzato nella nostra organizzazione per il monitoraggio delle attività e delle informazioni. Ci consente di aprire più blocchi note per prendere le note e raggrupparle. Permette l'integrazione delle note prese durante le riunioni con il calendario e le cose da fare con Outlook. Consente la condivisione del blocco note specifico con altri.

OneNote è ampiamente utilizzato nella nostra organizzazione per il monitoraggio delle attività e delle informazioni. Ci consente di aprire più blocchi appunti per prendere note e raggrupparle. Permette la sincronizzazione delle note prese durante le riunioni con il calendario e le cose da fare con Outlook. Consente la condivisione di un determinato blocco appunti con altri.

👀 Lo sapevate? Nel 1968, lo scienziato della 3M Spencer Silver creò accidentalmente una colla che non attaccava praticamente a nulla: un vero e proprio fallimento... fino a quando, anni dopo, non divenne il Post-it, un prodotto che ha cambiato il mondo.

4. Apple Notes (ideale per prendere note in modo sicuro sui dispositivi Apple)

tramite Apple Notes

Apple Notes è l'app per prendere note integrata di Apple, disponibile su iPhone, iPad e Mac, progettata per acquisire rapidamente informazioni e per offrire un spazio di archiviazione per le conoscenze in modo organizzato.

All'interno di Notes, puoi andare oltre la semplice presa di appunti e aggiungere registrazioni insieme alla loro trascrizione. E se sei uno studente che svolge un lavoro di matematica, risolvere equazioni mentre sei in movimento è incredibilmente semplice. Basta digitare "x = 10" su una riga e "4 * x = " su quella successiva, e Notes lo calcolerà per te.

È possibile collegare le note utilizzando ">>" per creare una rete personale di pensieri correlati. Tutte le note sono protette con crittografia AES-256 ed è anche possibile aggiungere un ulteriore livello di sicurezza con Face ID, Touch ID o una password personalizzata per le note.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apple Notes

Organizza le note con tag, cartelle intelligenti e note interne collegate rapidamente.

Aggiungi tabelle, liste di controllo, immagini, link e altro alle tue note

Dettate le vostre note all'assistente IA Siri e visualizzatele immediatamente nell'app Note.

Usa Smart Script su iPad per perfezionare e ripulire le note scritte a mano in tempo reale

Leggi o traduci le note ed evidenzia la grammatica con Immersive Reader

Accedi alle tue note su qualsiasi dispositivo Apple

Limite di Apple Notes

Alcuni utenti segnalano che le note salvate scompaiono senza possibilità di recupero nonostante la sincronizzazione con iCloud.

Prezzi di Apple Notes

Gratis per sempre con i dispositivi Apple

Valutazioni e recensioni di Apple Notes

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Apple Note?

Un utente di Quora afferma:

Non pensavo granché a Notes fino a quando non ho iniziato a usarlo per conservare articoli di mio interesse, una Sequenza aggiornata quando abbiamo recentemente acquistato una casa e persino una nota speciale per mia moglie con tutto ciò che deve sapere nel caso in cui io venissi a mancare. Notes è diventato indispensabile e può essere condiviso, ecc. Può contenere anche video, foto e file audio.

Non pensavo granché a Notes fino a quando non ho iniziato a usarlo per conservare articoli di mio interesse, una Sequenza aggiornata quando abbiamo recentemente acquistato una casa e persino una nota speciale per mia moglie con tutto ciò che deve sapere, se io venissi a mancare. Notes è diventato indispensabile e può essere condiviso, ecc. Può contenere anche video, foto e file audio.

📮 ClickUp Insight: Circa il 90% delle persone si pone obiettivi legati alla salute o alla crescita professionale, ma i progetti che nascono dalla passione e gli hobby spesso vengono trascurati. Ma anche le idee divertenti meritano di essere messe in luce. Annotale su ClickUp blocco note o abbozzale tramite ClickUp lavagna online e porta a termine quei progetti creativi che stai "rimandando" da mesi. Tutto ciò che ti serve è un piano. 🤓 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più, compreso quello divertente, da quando sono passati a questo strumento.

5. Standard Notes (ideale per chi dà priorità alla privacy e desidera prendere appunti crittografati)

tramite Standard Notes

Standard Notes è un'app per prendere app simili a un archivio, basata sui principi della privacy e su una potente modularità. Questa piattaforma open source consente di scrivere in testo normale, testo formattato, Markdown, fogli di calcolo e altro ancora.

Uno dei suoi punti di forza è che la tua nota ha una sicurezza garantita tramite una crittografia end-to-end verificata e zero-knowledge, il che significa che solo tu possiedi le chiavi.

Per chi desidera qualcosa di più delle semplici parole, 'Super Notes' usufruisce di blocchi avanzati come testo formattato, file incorporati, liste di controllo dinamiche e persino immagini incorporate.

I backup giornalieri crittografati arrivano nella tua finestra In Arrivo e la cronologia delle revisioni a lungo termine lavora come un annullamento infinito. La funzionalità Moments aggiunge un'altra dimensione che ti consente di acquisire foto crittografate collegate a note specifiche per diari visivi o contesti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Standard Notes

Tieni un diario quotidiano con note generate automaticamente e un registro opzionale di foto crittografate Moments.

Organizza facilmente tutti i tuoi dati e le tue note con Smart Visualizzare per filtri dinamici basati su tag, contenuto o intervalli di date.

Personalizza l'interfaccia con temi o inserisci CSS personalizzati per uno spazio di lavoro personalizzato

Proteggi le tue note con un codice di accesso e con la biometria sul cellulare

Limite di Standard Notes

La versione gratis ha un limite sul testo, non consente la collaborazione e presenta bug su Linux con un'interfaccia utente obsoleta.

Prezzi di Standard Notes

Standard: gratis

Produttività: 63 $/anno

Professionale: 84 $/anno

Valutazioni e recensioni di Standard Notes

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Standard Note?

Un recensore di G2 afferma:

Mi piace il fatto che diano priorità alla privacy sopra ogni altra cosa, con il loro canale altamente sicuro e crittografato per la sincronizzazione di dati e note da un dispositivo all'altro. E adoro il fatto che abbiano strumenti per sviluppatori.

Mi piace il fatto che diano priorità alla privacy sopra ogni altra cosa, con il loro canale altamente sicuro e crittografato per la sincronizzazione di dati e note da un dispositivo all'altro. E adoro il fatto che abbiano strumenti per sviluppatori.

💡 Suggerimento: inizia ogni sessione di prendere appunti durante una riunione scrivendo in alto la data e i tre risultati chiave che desideri ottenere dalla riunione. In questo modo i tuoi appunti saranno incentrati sulla raccolta di informazioni utili a raggiungere quegli obiettivi specifici, invece di trascrivere tutto.

6. Joplin (ideale per prendere appunti open source con supporto offline)

tramite Joplin

Joplin è un'app open source per prendere appunti e gestire le attività, progettata per chi valorizza il controllo e la flessibilità nel modo in cui le informazioni vengono archiviate, organizzate e consultate.

Funziona come un lavoro perfetto su desktop, dispositivi mobili e persino sulla riga di comando, con la possibilità di sincronizzazione tramite servizi come Dropbox, OneDrive o il proprio server.

Ciò che distingue Joplin è la sua capacità di adattarsi a un'ampia gamma di flussi di lavoro. È possibile salvare intere pagine web, ritagliare estratti di articoli o acquisire screenshot direttamente in blocchi note strutturati con Web Clipper.

Per chi ama personalizzare il proprio spazio di lavoro, Joplin offre diversi livelli di personalizzazione. È possibile modificare la visualizzazione di Markdown aggiungendo un file userstyle.css nella directory del proprio profilo, applicando il proprio CSS per controllare sia l'aspetto sullo schermo che quello stampato delle proprie note. L'intera interfaccia può anche essere ridisegnata con userchrome.css.

Le migliori funzionalità/funzioni di Joplin

Lavora in Markdown con modifica WYSIWYG, supporto per diagrammi, matematica LaTeX e opzioni di stile personalizzate

Organizza i blocchi note in sotto-blocchi note per creare una gerarchia ad albero chiara per progetti, lavoro o categorie personali.

Inserisci e modifica disegni direttamente nella nota: disegna con uno stilo o un touchscreen, ingrandisci per vedere i dettagli e incorpora più schizzi.

Cattura e allega file audio e foto direttamente alle tue note

Condivisione e crea note collaborative con altri utenti

Limite di Joplin

Gli utenti sottolineano che lo strumento non dispone di OCR per PDF, costringendo a ricorrere a strumenti esterni per le ricerche tramite scansione.

Alcuni recensori hanno segnalato difficoltà nella modifica delle note sull'app mobile.

Prezzi di Joplin

Open-source: gratis

Joplin Cloud Basic: 3,5 $ al mese

Joplin Cloud Pro: 7 $ al mese

Joplin Cloud Teams: 9,5 $ al mese

Convertito dal prezzo in euro*

Valutazioni e recensioni di Joplin

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Joplin?

Un recensore di G2 afferma:

Adoro la struttura organizzativa delle note, che consente di creare quaderni e inserirvi diverse note. Apprezzo anche il fatto che le note siano archiviate in Markdown, che ne facilita la lettura grazie al riquadro di anteprima e ne mantiene le dimensioni molto ridotte, poiché non memorizza una grande quantità di dati inutili.

Adoro la struttura organizzativa delle note, che consente di creare quaderni e inserirvi diverse note. Apprezzo anche il fatto che le note siano archiviate in Markdown, che ne facilita la lettura grazie al riquadro di anteprima e ne mantiene le dimensioni molto ridotte, poiché non memorizza una grande quantità di dati inutili.

🌟 Bonus: Migliora la tua esperienza di prendere appunti con uno strumento di produttività basato sull'intelligenza artificiale che si integra con tutti i tuoi file e le tue app, sia locali che basati su cloud. ClickUp Brain MAX comprende le tue attività, i tuoi documenti, le tue riunioni e le dinamiche del tuo team, fornendo approfondimenti intelligenti e automazioni contestualmente rilevanti. Ciò garantisce che le tue note non siano solo voci di testo, ma siano collegate al lavoro e agli obiettivi in corso. Passa a ClickUp Brain MAX per un'area di lavoro estremamente contestualizzata

7. Bear (ideale per prendere note con stile e creatività)

via Bear

Disponibile su iPhone, iPad e Mac, Bear combina uno spazio di scrittura pulito con un robusto sistema di tag che consente di creare gerarchie basate su hashtag. Ciò significa che è possibile raggruppare le note in categorie multilivello senza ricorrere a rigide cartelle.

Il suo approccio Markdown-first mantiene veloce e leggera la formattazione, mentre lo stile inline, le caselle di controllo delle cose da fare e il supporto per immagini, schizzi e allegati ti offrono flessibilità nel modo in cui catturi le idee. L'editor supporta anche blocchi di codice con evidenziazione della sintassi per oltre 150 linguaggi di programmazione.

In questa piattaforma è possibile utilizzare operatori booleani, filtri per tag e persino effettuare ricerche all'interno di allegati specifici. La "Modalità Focus" nasconde tutto tranne ciò che si sta scrivendo, mentre i temi personalizzati e le impostazioni tipografiche consentono di adattare lo spazio di lavoro alle proprie preferenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bear

Utilizza tag come #progetto/2025/fase1 per creare gerarchie intuitive e aggiungi TagCons (icone personalizzate) per una navigazione visiva rapida.

Collega note o titoli specifici utilizzando [[titolo nota]] o [[/Intestazione]], quindi utilizza gli alias per mantenere il testo del collegamento chiaro e significativo.

Crea una nota 'Dashboard' che sia collegata dinamicamente a tutte le note con un determinato tag utilizzando le scorciatoie.

Condivisione ed esporta le tue note in diversi formati e proteggile con una password

Limite Bear

La mancanza di supporto per le app Windows o Android rappresenta un limite all'uso multipiattaforma.

Prezzi Bear

Free

Pro: 2,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Bear

G2: 4. 6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bear?

Un recensore di Capterra afferma:

L'editor di testo Bear è uno strumento eccezionale per chiunque apprezzi la velocità e l'estetica nel proprio software di scrittura. È veloce e l'interfaccia è splendida, con un design elegante e minimalista. Una delle funzionalità/funzioni distintive di Bear è la sua capacità di ricerca e recupero. Trovare vecchie note o righe di testo specifiche è veloce, anche con una libreria di grandi dimensioni. E il supporto Markdown è di prim'ordine.

L'editor di testo Bear è uno strumento eccezionale per chiunque apprezzi la velocità e l'estetica nel proprio software di scrittura. È veloce e l'interfaccia è splendida, con un design elegante e minimalista. Una delle funzionalità distintive di Bear è la sua capacità di ricerca e recupero. Trovare vecchie note o righe di testo specifiche è veloce, anche con una libreria di grandi dimensioni. E il supporto Markdown è di prim'ordine.

8. Nimbus Note (ideale per portali client brandizzati e hub della conoscenza)

tramite Nimbus Nota

Nimbus Note, parte di Fuse Base, è uno spazio di lavoro multiformato che trasforma una nota in un piccolo sito di conoscenza.

È possibile creare "Super Documenti" che combinano testo, tabelle, PDF, immagini, video e catture web in un unico posto, per poi ritrovare qualsiasi cosa con OCR, che effettua ricerche all'interno di immagini e scansioni. È progettato per il lavoro di team e con i client, con aree di lavoro che mantengono i progetti separati e organizzati.

Puoi anche inoltrare le email a un indirizzo Nimbus privato per trasformare conversazioni e allegati in note.

Condivisione con team e colleghi è semplicissimo su questa piattaforma. Pubblica note o intere cartelle come pagine pubbliche con il tuo marchio e un sottodominio personalizzato, aggiungi una password quando necessario e incorpora persino widget HTML o JS personalizzati per documenti interattivi o portali client.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimbus Note

Cattura il contesto insieme ai promemoria impostando avvisi basati sull'ora o sulla posizione all'interno di qualsiasi nota e scegli se riceverli sul tuo dispositivo o via email.

Usa IFTTT per importare contenuto o trigger note da oltre 900 servizi

Crea dashboard dinamiche utilizzando tabelle e database incorporati ("TablesDB") che risiedono all'interno delle note.

Gestisci più utenti e aree di lavoro per la tua organizzazione con una console organizzativa centralizzata.

Limite di Nimbus Nota

Alcuni utenti hanno segnalato che la perdita delle esportazioni JSON limita le loro opzioni di migrazione dei dati.

Prezzi di Nimbus Nota

Solo : 39 $ al mese

Essentials : 99 $ al mese

Avanzato : 332 $/mese (fatturato annualmente)

Illimitato: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nimbus Note

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nimbus Note?

Un recensore di G2 afferma:

FuseBase dispone di un potente editor di documenti combinato con portali simili a siti web. È un'ottima opzione per ridurre i tempi di onboarding dei client, poiché abbiamo centralizzato la nostra formazione e le nostre guide. Finora tutto bene: i promemoria automatici delle attività e l'editor del flusso di lavoro passo dopo passo sono le mie funzioni preferite.

FuseBase dispone di un potente editor di documenti combinato con portali simili a siti web. È un'ottima opzione per ridurre i tempi di onboarding dei client, poiché abbiamo centralizzato la nostra formazione e le nostre guide. Finora tutto bene: i promemoria automatici delle attività e l'editor del flusso di lavoro passaggio dopo passaggio sono le mie funzioni preferite.

🎯 Trucco per le riunioni: quando sei in riunione, prova a utilizzare trigger di parole chiave per classificare automaticamente gli argomenti di discussione man mano che vengono trascritti. Ad esempio, imposta il software per i verbali delle riunioni in modo da contrassegnare le menzioni di "budget", "scadenza" o "azione da intraprendere", così potrai passare immediatamente a tipi di discussione specifici quando li rivedrai in seguito.

tramite Zoho Notebook

Zoho Notebook è l'app multipiattaforma per prendere note di Zoho Corporation, disponibile su iOS, Android, Mac, Windows, Linux e sul web. È progettata per catturare idee sotto forma di testo, immagini, audio, lista di controllo, schizzi e file.

All'interno del Notebook, ogni "Scheda nota" si adatta al contenuto creato. Ad esempio, una Scheda testo offre uno spazio privo di distrazioni in cui scrivere, mentre le Schede lista di controllo aiutano a creare elenchi di cose da fare o a organizzare gli elementi in un elenco ordinato.

Per organizzare le note, trascinale nei blocchi note con copertine personalizzabili, raggruppale con tag o impilale insieme per una navigazione rapida.

E se lavori in modo visivo, Noteboards (bacheche in stile Kanban) ti consentono di organizzare i contenuti come schede che puoi spostare liberamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Notebook

Registra memo vocali come schede audio che vengono automaticamente trascritte in testo ricercabile ed evidenzia la riproduzione in sincronizzazione con la registrazione

Scansiona i documenti con la fotocamera del tuo telefono e salvali ed esportali come file PDF

Crea schede video che ti consentono di registrare contemporaneamente lo schermo e te stesso, inclusi indicatori di capitolo e facile condivisione di link pubblici.

Utilizza il riconoscimento /IA Sketch in Sketch Cards per trasformare cerchi, rettangoli e frecce approssimativi in forme perfette per diagrammi e mappe mentali puliti.

Scarica Notebook IA per ricevere suggerimenti sulla scrittura veloce e sulla grammatica

Limite di Zoho Notebook

Gli utenti segnalano problemi quali formattazione errata durante il copia-incollare, perdita di paragrafi e mancanza di supporto per il markdown.

Prezzi di Zoho Notebook

Notebook Essential: gratis

Notebook Pro: 1,99 $ al mese

Notebook per Aziendale: 4,99 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Notebook

G2: 4,5/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Notebook?

Un recensore di Capterra afferma:

Questo software è facile da usare e svolge egregiamente il compito di prendere appunti e altre funzioni. Alcune funzionalità/funzioni sono davvero utili per le attività quotidiane, come i promemoria.

Questo software è facile da usare e svolge egregiamente il compito di prendere appunti e altre funzioni. Alcune funzionalità/funzioni sono davvero utili per le attività quotidiane, come i promemoria.

👀 Lo sapevate? Zettelkasten ("scatola dei foglietti") è un metodo tedesco secolare che consiste nel collegare tra loro piccole note: Niklas Luhmann lo ha utilizzato per scrivere oltre 70 libri. 😱

10. Simplenote (ideale per prendere note in modo minimalista e senza distrazioni)

tramite Simplenote

Simplenote è una soluzione minimalista e gratis per prendere appunti, basata su testo normale e markdown. Questo è in parte il motivo per cui è facile da usare ma adattabile a tutto, dagli elenchi rapidi alla gestione delle conoscenze personali.

Il suo sistema di tagging va oltre le etichette di base consentendo strutture di tag nidificate, offrendoti un modo flessibile per classificare le note senza bloccarle in cartelle rigide. Per il lavoro collaborativo, puoi invitare altri utenti a modificare una nota in tempo reale o pubblicarla come pagina web di sola lettura con un solo clic.

Sui dispositivi mobili, il widget consente di creare una nuova nota all'istante senza aprire l'app. Gli utenti desktop possono anche importare in blocco da Evernote, Markdown o file di testo normale per unificare tutte le loro note in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simplenote

Utilizza i link interni per collegare facilmente le note con i riferimenti [[titolo della nota]].

Crea liste di controllo nidificate utilizzando la sintassi Markdown in stile GitHub

Attiva la Modalità Focus per scrivere senza distrazioni, con solo una tela bianca e un cursore.

Ordina le note per data di creazione, data di modifica e in ordine alfabetico

Crea note direttamente tramite l'assistente Siri nei dispositivi iOS

Limite di Simplenote

Gli utenti notano una mancanza di organizzazione, formattare, tag e funzionalità avanzate.

Non è possibile aggiungere nulla a una nota oltre al testo

Prezzi di Simplenote

Free

Premium: 10 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2: 4. 2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Simplenote?

Un recensore di Capterra afferma:

Ci sono alcune cose che mi piacciono molto di Simplenote. Innanzitutto, è un'app per prendere note molto semplice e facile da usare. Non ha molte funzioni extra, cosa che apprezzo molto. In secondo luogo, offre la sincronizzazione su tutti i miei dispositivi, quindi posso sempre accedere alle mie note ovunque mi trovi. Infine, ha un'ottima funzionalità di ricerca che mi permette di trovare facilmente ciò che sto cercando.

Ci sono alcune cose che mi piacciono molto di Simplenote. Innanzitutto, è un'app per prendere note molto semplice e facile da usare. Non ha molte funzioni extra, cosa che apprezzo molto. In secondo luogo, offre la sincronizzazione su tutti i miei dispositivi, quindi posso sempre accedere alle mie note ovunque mi trovi. Infine, ha un'ottima funzionalità di ricerca che mi permette di trovare facilmente ciò che sto cercando.

