10 Migliori alternative e concorrenti di Milanote nel 2024 (gratis e a pagamento)

Cercate un'alternativa a Milanote? Nessun problema!

Milanote è un'ottima alternativa a strumento per prendere note per la ricerca, l'ideazione, la creatività collaborazione al progetto organizzazione, mappatura mentale e creazione di diagrammi.

Gli appassionati amano la versione gratuita e l'interfaccia semplice di Milanote, ma non è adatto a tutti. Per fortuna, esistono altre fantastiche opzioni. Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a Milanote per il 2024 per aiutarvi a organizzare i vostri progetti creativi.

Siete pronti ad esplorare nuovi strumenti per prendere appunti? Da fare! 🙂

Cos'è Milanote?

Milanote è una famosa app digitale per prendere appunti e uno strumento di collaborazione che consente di organizzare le idee utilizzando grandi tabelloni visivi. Consente a voi e al vostro team di condividere note adesive, elenchi di cose da fare, collegamenti, file, immagini e promemoria.

Molti utenti di Milanote ne lodano le funzioni avanzate, i prezzi competitivi e la personalizzazione. È preferito da designer, scrittori e altri professionisti creativi che hanno bisogno di catturare le loro idee, ispirazioni e piani in un'area di lavoro visiva. 🎨

Via Milanote Nessuno strumento è perfetto per tutti, tuttavia, e Milanote non fa eccezione. È ottimo per il brainstorming visivo e l'organizzazione, ma alcuni utenti hanno bisogno di più funzionalità o di un layout diverso per ottimizzare il flusso di lavoro del loro team. E va bene così!

Cosa cercare in un'alternativa a Milanote

Se state cercando un'alternativa a Milanote, scommettiamo che avete bisogno di qualche funzionalità/funzione in più nel vostro strumento per prendere appunti. Ecco alcune cose da tenere a mente mentre cercate il vostro prossimo strumento per tenere organizzate le vostre note:

Calendario facile da visualizzare: Molti strumenti per prendere appunti offrono funzionalità di programmazione specifica del tempo e di project management basate sul calendario

Molti strumenti per prendere appunti offrono funzionalità di programmazione specifica del tempo e di project management basate sul calendario Integrazioni: Molte alternative a Milanote offrono integrazioni con altri strumenti popolari per semplificarvi la vita

Molte alternative a Milanote offrono integrazioni con altri strumenti popolari per semplificarvi la vita **Monitoraggio dei lavori in corso (WIP): troverete diverse opzioni per monitorare le valutazioni, gli stati delle attività e le sequenze di tempo, sia per la vita personale che per il lavoro professionale

Naturalmente, Milanote ha alcune funzioni che non vorrete perdere! Ecco alcune funzionalità/funzioni da tenere a mente quando si passa a un nuovo strumento:

Interfaccia elegante: Assicuratevi che il vostro nuovo strumento abbia un'interfaccia facile da usare e da comprendere

Assicuratevi che il vostro nuovo strumento abbia un'interfaccia facile da usare e da comprendere Collaborazione: Non sacrificate il lavoro di squadra! Lavorare insieme in tempo reale è fondamentale per i team creativi con funzionalità/funzione di note collaborative

Non sacrificate il lavoro di squadra! Lavorare insieme in tempo reale è fondamentale per i team creativi con funzionalità/funzione di note collaborative Brainstorming : È necessario uno strumento abbastanza flessibile da consentire un brainstorming efficiente

È necessario uno strumento abbastanza flessibile da consentire un brainstorming efficiente Modelli personalizzabili: Cercate qualcosa con molti modelli personalizzabili per risparmiare tempo

Cercate qualcosa con molti modelli personalizzabili per risparmiare tempo Gestione dei progetti: Organizzare le note all'interno del vostro project management e software di collaborazione è essenziale per progetti che richiedono più utenti

10 Migliori alternative e concorrenti di Milanote nel 2024

Siete pronti a prendere il vostro gestione delle attività al livello successivo? Non perdete l'occasione di scoprire le 10 migliori alternative a Milanote!

Questi strumenti snelliranno il vostro flusso di lavoro e terranno il vostro team in carreggiata. Scoprite qual è l'alternativa più adatta a voi.

1. ClickUp Prova le lavagne online ClickUp

Per noi le recensioni degli utenti sono fondamentali, ed è per questo che abbiamo assegnato a ClickUp il primo posto. Ma non dovete fidarvi della nostra parola. Proprio quest'anno, ClickUp si è piazzato in cima all'elenco di G2 degli Migliori prodotti software per il project management per il 2024 ! 🏆 🙌

ClickUp è un'applicazione strumento software gratuito per il project management con tutto ciò che si può chiedere a un'alternativa a Milanote.

Combinate il brainstorming con il monitoraggio dello stato di avanzamento utilizzando Mappe mentali con ClickUp . Utilizzerete gli oggetti del progetto e attività per creare processi visivi di passaggio che danno vita alla vostra Sequenza. E il nostro modelli di mappe mentali rendono facile l'avvio del progetto.

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

Connessione del team mediante Lavagne online ClickUp che consente di vedere le attività di tutti, sia che si lavori fianco a fianco sia che si lavori a distanza. Ognuno può aggiungere note, inserire le proprie idee creative sulla tela e fare brainstorming con i propri colleghi collaborazione in tempo reale .

Gestite i vostri progetti con una visualizzazione dall'alto verso il basso utilizzando l'opzione ClickUp Kanban board . Le funzionalità di trascinamento e rilascio, l'ordinamento delle attività e il filtraggio rendono il nostro sistema Kanban personalizzabile e agile come il vostro team.

E non dimenticate Automazioni ClickUp ! È possibile personalizzare le Automazioni precostituite per adattarle alle proprie esigenze, in modo da mettere le attività di routine su pilota automatico e lasciare che il team si concentri sulle cose importanti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creare bellissimi wiki, documenti e molto altro ancora usandoDocumenti di ClickUp e collegarli ai flussi di lavoro in modo da poter realizzare le idee con il vostro team

Visualizzate, organizzate e riepilogate le vostre idee creative utilizzando l'opzione personalizzabileModello di mappa concettuale ClickUp* Approfittate dimodelli di brief creativo,modelli di tracker delle abitudiniemodelli di flusso di lavoro per garantire che il team sia sempre in linea con i propri traguardi

Mantenete i team multipiattaforma sulla stessa pagina grazie alla compatibilità con Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android e la maggior parte dei browser

Integrazione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti per rendere il vostro lavoro più efficientela gestione del flusso di lavoro più facile per tutti, compresi Dropbox, Slack, Asana, Trello, Gitlab e Outlook

Personalizzate l'interfaccia utente e i dashboard in modo che i membri del team abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano

Accedete a tutte le funzionalità/funzione menzionate sopra senza spendere nulla con il piano Free Forever

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento con le funzionalità/funzione di ClickUp (risolta con tonnellate di video tutorial gratuiti!)

Alcune funzionalità sono disponibili solo sul browser e sulle app desktop (come la lavagna digitale collaborativa)

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ recensioni)

4,7/5 (8.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Evernote

Via Evernote Evernote è un software leader per la presa di note che esiste dal 2008$$a. Questa semplice app per prendere appunti ha definito lo standard del settore insieme a Microsoft OneNote. È popolare tra i piccoli team che desiderano gestire elenchi di cose da fare, organizzare attività e (avete indovinato) prendere note.

Invece di una lavagna visiva come Milanote, Evernote utilizza taccuini e tag per organizzare le idee e le informazioni. Esiste già da un po', ma ha aggiornato le funzionalità/funzioni come l'accesso offline ai file, la modalità scura e il supporto per le note scritte a mano. ✏️

L'avete già provata? Ce ne sono molti altri Alternative a Evernote per chi volesse verificare altre opzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Utilizzate funzionalità/funzione specializzate per prendere appunti, come la scansione di documenti, il web clipper, l'integrazione con il calendario e le note scritte a mano

Organizzare le idee e le note utilizzando tag che facilitano la ricerca delle informazioni necessarie

Accesso alle funzionalità/funzione di base per singoli e piccoli team utilizzando la versione gratuita

Lavoro multipiattaforma con app desktop e mobile compatibili con Windows, iOS e Android

Limiti di Evernote

L'organizzazione e la formattazione dei documenti non offrono le stesse funzionalità/funzione di altri strumenti per prendere appunti

Gli utenti segnalano una scarsa compatibilità con altri strumenti di project management

Questa alternativa a Milanote invia ripetuti messaggi di upselling ai suoi utenti gratis e limita gli utenti gratuiti a 50 taccuini

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $14,99/mese per utente a pagamento mensile

$14,99/mese per utente a pagamento mensile Professionale: $17,99/mese per utente a pagamento mensile

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4.4/5 (2.000+ recensioni)

4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

3. Rodeo Drive

via Rodeo Drive Rodeo Drive è una strumento per il project management con molteplici funzionalità/funzione a supporto dei team creativi. Mettete fine ai flussi di lavoro frammentati e guidate i progetti dall'inizio alla fine utilizzando un'unica interfaccia basata sui dati.

In contrasto con il modulo visivo libero di Milanote, Rodeo Drive enfatizza l'organizzazione e la gestione finanziaria. È possibile prendere note sui progetti, gestire il carico di lavoro del team con un'accurata programmazione delle attività e utilizzare un project management basato sul calendario per tenere tutti sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rodeo Drive

Semplificate la collaborazione del team e la gestione dei progetti grazie alle funzionalità di assegnazione delle attività, alle sequenze temporali dei progetti e alla semplice app per prendere appunti

Ottenere informazioni sui progetti utilizzando la funzione di reportistica per controllare il tempo monitorato e le prestazioni del team

Integrazione con QuickBooks e Xero persemplificare il processo di contabilità* Sfruttare le funzionalità di budgeting e di reportistica finanziaria per monitorare la salute finanziaria dei progetti durante il loro ciclo di vita

Limiti di Rodeo Drive

Il piano Free è limitato a 10 utenti e non consente l'accesso ad alcune funzionalità/funzioni avanzate

Alcuni utenti segnalano una mancanza di funzionalità/funzione rispetto ad altre app per la tenuta delle note

Prezzi di Rodeo Drive

**Gratis

Achiever: $14,99/mese per utente a pagamento mensile

Valutazioni e recensioni di Rodeo Drive

G2: 4.5/5 (4+ recensioni)

4.5/5 (4+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3+ recensioni)

4. Miro

via Miro Miro è uno strumento di mappe mentali per i team che vogliono catturare, strutturare e organizzare le proprie idee. Facilita la collaborazione tramite chat e commenti, organizza automaticamente le mappe mentali con un solo clic e aggiunge contenuti a una tela infinita per illustrare le idee.

Come alternativa superflessibile a Milanote, Miro si distingue per funzionalità/funzione come la condivisione dello schermo, la modalità di presentazione e la conferenza di team. Vanta una libreria di modelli di facile utilizzo che aiutano a rendere più agevole la curva di apprendimento, indipendentemente dal progetto a cui si sta lavorando.

Per coloro che hanno già provato questo programma, ci sono molti Alternative a Miro -Avete delle alternative!

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Utilizzate la lavagna online per il brainstorming creativo, la mappa mentale per catturare le idee e il piano per creare una rappresentazione visiva di ogni progetto

Importazione di fogli di calcolo di Microsoft Excel e Fogli Google con un semplice pulsante, grazie alle integrazioni di Miro

Utilizzate il modello del calendario dei social media per monitorare le idee delle campagne, prendere nota dei progetti e tenere sotto controllo il team su tutti i profili social

Creare strumenti e plugin personalizzati utilizzando HTML, JavaScript e CSS

Limiti di Miro

Il piano Free è limitato a un'unica area di lavoro, cosa che alcuni team con più utenti trovano troppo limitante

Alcuni utenti segnalano bug con l'editor di testo e le funzioni di drag-and-drop, oltre alla necessità di un supporto per Markdown nell'app per le note

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter: $10/mese per utente pagato mensilmente

$10/mese per utente pagato mensilmente Business: $20/mese per utente pagato mensilmente

$20/mese per utente pagato mensilmente Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (5.100+ recensioni)

4,8/5 (5.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

5. Notion

via Notion Notion è un'elegante area di lavoro per la collaborazione, la presa di note e gli elenchi di cose da fare. I team lo usano per organizzare le attività in schede Kanban, viste Calendario e tabelle. Questo software di gestione delle attività connette note flessibili, elenchi di cose da fare e wiki, mantenendo i membri del team informati e connessi.

Un'altra grande alternativa a Milanote è Notion, che unifica diversi strumenti in un'unica dashboard con un layout semplice e fornisce funzionalità aggiuntive come i fogli di calcolo. La sua struttura a blocchi consente di creare database personalizzati, pagine e altro ancora per soddisfare le esigenze di project management.

Ci sono tonnellate di Alternative a Notion se avete già provato questo. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Mantenere il teamsessioni di brainstorming e le idee creative con una semplice funzionalità/funzione di controllo grammaticale

Utilizzate le API di Notion per integrare le vostre pagine e i vostri database con gli strumenti che il vostro team già utilizza, per una completa versatilità

Progettate spazi collaborativi personalizzati, sequenze temporali dei progetti, schede Kanban, calendari ed elenchi di attività con tutto ciò che vi serve

Lavorate con team multipiattaforma utilizzando una dashboard semplificata che mantiene tutti sulla stessa pagina

Limiti di Notion

Alcuni utenti segnalano tempi lunghi per l'avvio e la necessità di maggiori configurazioni rispetto ad altri strumenti di project management

Alcune menzioni indicano che l'interfaccia utente dell'app per dispositivi mobili è confusa o difficile da navigare

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $10/mese per utente a pagamento mensile

$10/mese per utente a pagamento mensile Business: $18/mese per utente pagato mensilmente

$18/mese per utente pagato mensilmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 4.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 4.700 recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

6. Asana

via Asana Asana è uno strumento leader nella gestione del lavoro e dei progetti che aiuta i team di tutte le dimensioni a realizzare le loro idee e a rispettare le scadenze. Eccelle nella gestione degli elenchi di cose da fare, con un fantastico monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività. L'interfaccia user-friendly permette agli utenti di cambiare visualizzazione, dare priorità alle attività e prendere note specifiche per il progetto.

Asana è la soluzione ideale per chi cerca un'alternativa più organizzata a Milanote e non ha problemi a perdere la funzionalità/funzione di brainstorming. Utilizzate le attività cardine del progetto, i campi personalizzati e le dipendenze delle attività per semplificare la vita a tutto il team.

Conoscete già Asana? Potete scegliere tra diversi altri Alternative ad Asana per trovare una soluzione migliore.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Tiene traccia dello stato di avanzamento dei progetti, notifica a tutti i membri del team l'aggiornamento delle attività e lascia commenti con menzioni @ per una comunicazione in tempo reale

Lavorate più velocemente grazie all'interfaccia pulita che riduce al minimo la curva di apprendimento per i membri del team

Scegliete tra le viste Bacheca, Elenco o Sequenza per organizzare visivamente il progetto nel modo più adatto a voi

Utilizzate le automazioni per gestire le piccole cose e far risparmiare tempo ai membri del vostro team

Limiti di Asana

Alcuni team segnalano la mancanza di funzionalità personalizzate per il dashboard e le funzioni di monitoraggio dei progetti

Alcune recensioni menzionano la mancanza di funzionalità avanzate e di flessibilità con il piano Free (su più dispositivi)

Prezzi di Asana

Basic: Gratis

Gratis Premium: $13,49/mese per utente pagato mensilmente

$13,49/mese per utente pagato mensilmente Business: $30,49/mese per utente pagato mensilmente

$30,49/mese per utente pagato mensilmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.400+ recensioni)

4,3/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

7. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep è un'app per prendere appunti personali progettata per i consumatori più che per i team collaborativi. È un'opzione ideale per organizzare i propri pensieri e prendere note al volo. È possibile personalizzare l'interfaccia, aggiungere immagini e utilizzare lo spazio di archiviazione illimitato per tutte le idee.

Potete utilizzare gratis Google Keep per monitorare le vostre note personali, le vostre idee brillanti e i vostri pensieri. È l'alternativa a Milanote per chi non utilizza le funzionalità di collaborazione e non ha bisogno di funzioni di project management. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Utilizzate Google Keep su Android, iOS e Chrome per prendere facilmente appunti ovunque vi troviate

Accesso gratis a tutte le funzionalità/funzione di annotazione; tutto ciò che serve è un account Gmail

Salvate i vostri file in Google Drive con un pulsante per accedere più comodamente alle vostre note

Prendete note rapide e semplici mentre navigate sul web, risparmiando tempo e organizzando le vostre idee

Limiti di Google Keep

Le note di Keep non sono disponibili offline, a meno che non si utilizzi un Chromebook

Non è stato progettato per la collaborazione, il lavoro da remoto o il project management

Prezzi di Google Keep

**Gratuito

Valutazioni e recensioni su Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

8. Nuclino

via Nuclino Nuclino è un'area di lavoro collaborativa con un'interfaccia utente leggera che aiuta il team a rimanere concentrato. Offre una funzionalità/funzione di ricerca rapida e consente agli utenti di unificare tutti i progetti, le conoscenze e i documenti in un'unica piattaforma.

Nuclino enfatizza l'essenziale con una visualizzazione per ogni flusso di lavoro. Potrebbe mancare di alcune funzionalità avanzate presenti in altre alternative di Milanote in questo elenco, ma esegue le funzioni che include in modo eccellente.

Le migliori funzionalità/funzione di Nuclino

Passare da viste Elenco, Tabella e Grafico per cambiare il modo in cui esplorare visivamente le idee e le conoscenze del team

Collaborare con membri del team di tutto il mondo in tempo reale utilizzando una piattaforma veloce e affidabile

Ridurre al minimoil passaggio da un contesto all'altro e dire addio al caos della gestione di cartelle e file mantenendo tutto in un'area di lavoro collaborativa condivisa dal team

Lavorate con membri del team multipiattaforma su dispositivi Windows, macOS, Linux, iOS e Android

Limiti di Nuclino

Alcune recensioni menzionano la mancanza di integrazione con gli strumenti di project management esistenti

In base alle recensioni dei clienti, potrebbe non essere utile per database e team di grandi dimensioni

Prezzi di Nuclino

**Gratis

Standard: $5/mese per utente pagato mensilmente

$5/mese per utente pagato mensilmente Premium: $10/mese per utente pagato mensilmente

Nuclino valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

9. Ricerca Roam

via Ricerca Roam Roam Research è uno strumento di annotazione basato su cloud che consente di organizzare ricerche e documenti. Crea note puntate, collega le note, salva automaticamente il lavoro e conserva le note in una scheda laterale per una rapida consultazione durante le ricerche sul web.

Roam funziona come un wiki con collegamenti automatici, in modo che gli utenti possano connettere le loro note e idee utilizzando gerarchie sovrapposte. Utilizzatelo per la gestione collaborativa della conoscenza all'interno di team remoti, in modo che tutti possano condividere le proprie idee, organizzare i propri pensieri ed essere più produttivi.

funzionalità/funzione migliori di #### Roam

Passate da una funzione all'altra, come il project management, il riepilogare/riassumere progressivamente e il bullet journaling, per ottenere sempre il formato perfetto

Tieni traccia delle tue ricerche con link bidirezionali, tag collegati e pagine singole

Creare una rete interconnessa di conoscenze a cui il team può contribuire e su cui può contare in tutti i progetti

Lavorare con team multipiattaforma utilizzando un'area di lavoro online a cui chiunque può accedere

Limiti di Roam

L'interfaccia semplice potrebbe ostacolare la funzione di alcuni team, in base alle recensioni degli utenti

Non esiste una versione gratuita e alcune recensioni menzionano la frustrazione per la mancanza di trasparenza dei prezzi

Prezzi di Roam

Pro: $15/mese per utente pagato mensilmente

Valutazioni e recensioni su Roam

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

10. Trello

tramite Trello Trello è uno dei migliori strumenti Kanban in circolazione, grazie alla sua interfaccia utente. Non ha la flessibilità di Milanote, ma molti utenti trovano che questa struttura più rigida spesso renda più facile l'organizzazione del lavoro.

Scegliete dall'estesa libreria di Power-up (alias plugin) di Trello per aggiungere le funzionalità/funzioni di cui avete bisogno per ogni progetto o team. Anche senza i Power-up, Trello consente di visualizzare facilmente l'elenco delle cose da fare, di gestire le attività imminenti e di creare schede personalizzate per tenere traccia delle date di scadenza, dei dettagli del progetto e dei file. 📚

Avete già provato Trello? Avete a disposizione diversi fantastici Alternative a Trello tra cui scegliere.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Passate dalla visualizzazione della bacheca a quella del calendario, della dashboard, della timeline, della tabella, della mappa e dell'area di lavoro per avere una nuova prospettiva sul vostro progetto

Visualizzare il progetto dall'alto verso il basso utilizzando una struttura di lavagne Kanban per monitorare lo stato da ogni angolazione

Mantenete il vostro lavoro organizzato utilizzando schede e tabelle a cui tutto il team può accedere, condividere, aggiornare e commentare

Sfruttare oltre 200 integrazioni per riunire tutto in un'unica semplice area di lavoro

Limiti di Trello

Secondo le recensioni, la mancanza di funzionalità/funzione aggiuntive per il project management, come report e analisi, ostacola alcuni progetti

Alcuni potenziamenti non sono disponibili per gli utenti free

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard: $6/mese per utente pagato mensilmente

$6/mese per utente pagato mensilmente Premium: $12,50/mese per utente pagato mensilmente

$12,50/mese per utente pagato mensilmente Azienda: $17,50+/mese per utente pagato annualmente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (13.000+ recensioni)

4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.000+ recensioni)

Porta il tuo Project Management al livello successivo

Ecco 10 fantastiche alternative a Milanote per migliorare il vostro project management. Vi meritate uno strumento che vi permetta di organizzare le vostre attività con facilità e di raggiungere i vostri obiettivi come un professionista. 🤩

Quindi, cosa state aspettando? Portate il vostro project management al livello successivo senza spendere un centesimo. Iscrivetevi subito a ClickUp !