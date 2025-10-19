Template Daftar Tugas Monday.com Gratis untuk Mengatur Tugas

Sebagian besar dari kita menghabiskan terlalu banyak waktu mengelola pekerjaan daripada melakukannya. Dan hal itu paling terasa saat Anda menatap papan proyek kosong, mencoba mencari cara untuk mengatur tugas-tugas Anda.

Monday.com adalah alat yang fleksibel, tetapi tanpa templat untuk memulainya, alat ini bisa menjadi pemborosan waktu daripada penghemat waktu.

Anda akhirnya harus membangun struktur dari nol padahal yang Anda inginkan hanyalah menyelesaikan tugas. Untuk membantu Anda melewati proses pengaturan dan langsung bertindak, kami telah memilih secara khusus templat daftar tugas Monday.com gratis terbaik.

Dan jika Monday.com masih terasa terlalu rumit untuk gaya Anda, kami juga menyertakan beberapa templat daftar tugas ClickUp yang menawarkan pengalaman yang lebih lancar dan intuitif.

Apa Itu Template Daftar Tugas Monday.com?

Template daftar tugas Monday.com adalah papan manajemen tugas siap pakai yang membantu Anda mengatur, melacak, dan menyelesaikan tugas-tugas Anda dengan mudah.

Mereka menghilangkan kebutuhan untuk membuat sistem daftar tugas dari awal, sehingga Anda dapat mulai merencanakan segera.

Template-template ini biasanya mencakup:

Daftar tugas dengan batas waktu dan prioritas

Kolom status untuk melacak kemajuan (To Do, In Progress, Done)

Otomatisasi untuk menyederhanakan tugas-tugas berulang

Bagian untuk perencanaan harian, mingguan, atau berdasarkan proyek

🎉 Fakta Menarik: Rata-rata orang dewasa di Inggris membuat sekitar 156 daftar tugas setiap tahun — sekitar 3 per minggu. 74% mengatakan daftar tulisan tangan membantu mereka ingat tugas dengan lebih baik, dan 68% merasa lebih terorganisir saat mencatat hal-hal tersebut

Apa yang Membuat Template Daftar Tugas Monday.com yang Baik?

Template daftar tugas Monday yang tepat harus menyeimbangkan antara struktur dan fleksibilitas untuk mendukung prioritas harian Anda. Berikut ini yang perlu diperhatikan saat memilihnya: 👇

Struktur tugas yang jelas dengan kolom pemilik, prioritas, dan tanggal jatuh tempo: Cari templat yang menampilkan tugas dengan pemilik yang ditugaskan, batas waktu, dan prioritas, sehingga semua orang tahu apa yang harus dilakukan, kapan batas waktunya, dan seberapa pentingnya

Label status kustom: Pilih templat yang memudahkan pelacakan kemajuan tugas menggunakan label kustom dan berwarna tanpa perlu alur kerja yang rumit

Otomatisasi bawaan: Pilih templat yang secara otomatis mengirim pengingat, memindahkan tugas ke tahap berikutnya, atau memperbarui status, menghemat banyak waktu Anda

Penyaringan dan pengurutan: Pastikan daftar tugas memungkinkan Anda menyaring berdasarkan tanggal jatuh tempo, orang, atau prioritas sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang penting

Berbagi dan kolaborasi: Pilih templat yang mendukung diskusi real-time dan berbagi file untuk membantu menjaga percakapan, pembaruan pekerjaan, catatan, dan dokumen penting tetap berada di tempat kerja

Pelacakan kemajuan: Pilih templat dengan indikator visual kemajuan, seperti dashboard, penghitung tugas yang selesai, item daftar periksa, atau widget status, untuk membantu Anda tetap termotivasi dan selaras

🎯 Tips Produktivitas: Luangkan 5 menit setiap pagi untuk mencatat semua hal yang ada di pikiran Anda ke dalam satu daftar tugas. Kemudian kelompokkan tugas berdasarkan proyek atau kategori. Hal ini akan membersihkan pikiran Anda dari kekacauan sebelum mulai memprioritaskan tugas.

Templat Daftar Tugas Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat daftar tugas yang tercantum di blog:

Template Daftar Tugas Monday.com Gratis

Monday.com menyediakan beberapa templat daftar tugas terbaik yang membantu Anda merencanakan minggu Anda, menjaga tim Anda tetap sinkron, atau melewati semester Anda tanpa melewatkan tenggat waktu.

Berikut adalah pilihan terbaik kami:

1. Daftar Tugas Mingguan untuk Pengelolaan Tugas yang Mudah

Template Daftar Tugas Mingguan untuk Pengelolaan Tugas yang Mudah memberikan struktur siap pakai untuk merencanakan seluruh minggu kerja Anda. Tugas-tugas dikelompokkan berdasarkan hari kerja (Senin hingga Jumat), memungkinkan Anda melihat apa yang perlu dilakukan setiap hari, menandai anggota tim, dan melacak kemajuan.

Gunakan templat ini untuk:

Atur daftar tugas Anda menggunakan papan ‘Minggu Ini’ dan ‘Minggu Depan’ untuk membuat pemisahan visual yang jelas antara tugas saat ini dan tugas yang akan datang

Gunakan label berwarna seperti ‘Selesai,’ ‘Sedang Berlangsung,’ atau status kustom untuk melihat dengan cepat status setiap tugas

Sertakan pemangku kepentingan utama, tenggat waktu, dan detail proyek untuk meningkatkan koordinasi dan menghindari komunikasi bolak-balik

✅ Ideal untuk: Tim atau profesional yang mengelola pengiriman mingguan untuk beberapa klien atau pemangku kepentingan yang ingin memiliki visibilitas nyata terhadap status tugas, beban kerja, dan waktu

🎥 Tonton: Pelajari cara menguasai prioritas tugas seperti seorang CEO

2. Template Daftar Tugas Tim

64% karyawan membuang setidaknya tiga jam seminggu akibat ketidak efisienan kolaborasi, dengan 20% kehilangan hingga enam jam. Template Daftar Tugas Tim membantu tim mengelola tugas-tugas, pemilik, ketergantungan, dan tahap proyek dari satu papan bersama.

Gunakan templat ini untuk:

Tentukan pemilik tugas, tetapkan daftar prioritas , dan tambahkan tanggal jatuh tempo untuk memastikan kejelasan dan tanggung jawab

Atur tugas berdasarkan departemen, alur kerja, atau fase proyek untuk menjaga struktur dan memperlancar kolaborasi

Aktifkan otomatisasi untuk mengarsipkan tugas yang telah selesai, mengirim pembaruan, atau memindahkan item

✅ Ideal untuk: Tim atau departemen lintas fungsi yang ingin berkolaborasi lebih baik, tetap sejalan, dan mengelola beban kerja

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis kritis hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik saja!

3. Template Matriks Eisenhower

Ketika semuanya terasa mendesak, sulit untuk mengetahui apa yang benar-benar penting. Template Eisenhower Matrix membantu Anda memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya menggunakan metode Eisenhower yang teruji . Tugas-tugas secara otomatis dikategorikan ke dalam kuadran seperti ‘Lakukan,’ ‘Jadwalkan,’ ‘Delegasikan,’ atau ‘Hapus,’ sehingga Anda dapat menghentikan pemborosan waktu pada pekerjaan yang kurang berdampak.

Gunakan templat ini untuk:

Tambahkan saran cerdas ke setiap tugas—lakukan, delegasikan, jadwalkan, atau hapus, berdasarkan posisinya dalam grid prioritas Anda.

Gunakan indikator yang jelas seperti ‘Selesai,’ ‘Menunggu,’ atau ‘Terhambat’ untuk langsung melihat status setiap tugas di kuadran.

Catat secara sederhana tugas-tugas yang telah Anda delegasikan atau batalkan, sehingga Anda tidak perlu mengulanginya lagi.

✅ Ideal untuk: Profesional, manajer, atau wirausaha tunggal yang membutuhkan cara praktis untuk menentukan apa yang layak mendapatkan waktu mereka, dan apa yang tidak.

Wawasan kepemimpinan: Penting ≠ Mendesak 🧩 Dalam pidato tahun 1954, Eisenhower, mengutip mantan presiden universitas, mengatakan, “Saya memiliki dua jenis masalah: yang mendesak dan yang penting. Yang mendesak tidak penting, dan yang penting tidak pernah mendesak. ” Kemudian, Stephen Covey mengadopsi ide ini dalam bukunya tahun 1989 The 7 Habits of Highly Effective People, menciptakan Matriks Eisenhower (Urgent-Important) yang kini terkenal.

4. Template Jurnal Pribadi Online

Template Jurnal Pribadi Online ini membawa fleksibilitas catatan tangan ke dalam papan yang bersih dan terorganisir. Catatan mingguan, pelacak kebiasaan, blok waktu, dan pembaruan status dalam satu ruang kerja interaktif memberi Anda fleksibilitas untuk merencanakan, merefleksikan, dan melacak tujuan pribadi dengan jelas dan mudah.

Gunakan templat ini untuk:

Bagi tugas dan acara Anda per minggu, dengan alat bawaan untuk melacak prioritas, kemajuan, dan waktu yang dihabiskan.

Jadikan jurnal Anda lebih menarik dengan menyisipkan gambar, daftar periksa, tautan, atau bahkan GIF yang mencerminkan tujuan dan mindset Anda.

Tag orang lain atau tinggalkan komentar jika jurnal bullet Anda merupakan bagian dari proyek kelompok, kolaborasi kreatif, atau pelacak kebiasaan bersama.

✅ Ideal untuk: Para kreator, mahasiswa, dan pecinta produktivitas yang ingin melacak kebiasaan, mengelola tugas pribadi, dan tetap konsisten.

5. Template Pengatur Tugas untuk Mahasiswa

Mengelola kelas, tugas, ujian, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat dengan cepat menjadi membingungkan. Template Pengatur Kegiatan Siswa membantu siswa melacak semuanya dengan menempatkan setiap tugas, proyek, tenggat waktu, dan mata pelajaran pada papan yang jelas dan terorganisir.

Dirancang untuk menggantikan tata letak statis Monday.com, template ini memberikan fleksibilitas penuh bagi siswa dengan fitur seret dan lepas tugas, bilah kemajuan, dan kategori berwarna untuk pengelolaan waktu yang lebih mudah.

Gunakan templat ini untuk:

Tambahkan tanggal jatuh tempo, tetapkan perkiraan waktu, dan dapatkan gambaran jelas tentang bagaimana waktu Anda terpakai setiap minggu.

Grupkan tugas Anda berdasarkan subjek, jenis tugas, atau bahkan klub dan proyek sampingan menggunakan folder atau tag kustom.

Bagikan akses dengan rekan kerja untuk proyek kelompok atau tandai mentor untuk mendapatkan umpan balik dan saran.

✅ Ideal untuk: Pelajar SMA dan mahasiswa yang ingin cara yang lebih cerdas untuk mengelola pekerjaan akademik, mengurangi stres tenggat waktu, dan tetap mengontrol semuanya dalam satu tampilan.

🌟 Bonus: Menggunakan beberapa alat yang masing-masing memerlukan login, konteks, dan langganan terpisah? ClickUp Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang mengintegrasikan seluruh ruang kerja digital Anda. Dengan fitur Talk to Text , Anda dapat mengetik perintah dan konten, membuat daftar tugas di mana saja. Fitur ini juga memahami konteks ruang kerja Anda dan mengeksekusi perubahan status dan kemajuan tanpa perlu mengklik melalui menu-menu yang berlapis.

6. Template Onboarding Pelanggan

Untuk membantu mengelola seluruh proses onboarding klien, Template Onboarding Klien Monday.com memungkinkan Anda melihat di mana setiap klien berada dalam proses onboarding dengan bidang kustom seperti nama klien, tanggal mulai, anggota tim yang bertanggung jawab, kemajuan, dan catatan untuk setiap tahap.

Tampilan yang tersedia dalam templat ini meliputi Gantt, Tabel, Garis Waktu, dan Grafik, sehingga Anda dapat menyesuaikan tampilan sesuai dengan peran yang berbeda. Misalnya, manajer mungkin lebih menyukai tampilan garis waktu yang menyeluruh, sementara spesialis onboarding mungkin lebih memilih tampilan berbasis tugas untuk pengelolaan yang lebih baik.

Gunakan templat ini untuk:

Otomatiskan pengingat tanggal jatuh tempo dan pembaruan prioritas/status untuk penugas tugas.

Aktifkan pelacakan waktu untuk mengukur berapa lama setiap fase memakan waktu dan mengidentifikasi hambatan.

Integrasikan dengan Slack, Gmail, Outlook, Zoom, dan lainnya untuk menjaga alur kerja tetap berjalan tanpa perlu transfer data manual.

✅ Ideal untuk: Tim onboarding pelanggan yang ingin menstandarkan proses onboarding tanpa sistem yang rumit.

📚 Baca Juga: Template Daftar Tugas Notion Gratis untuk Tetap Produktif

7. Desain Template Tugas Mingguan

Revisi berulang, masukan yang bertentangan, prioritas yang tidak jelas, dan visibilitas beban kerja yang buruk hanyalah beberapa tantangan yang dihadapi tim desain. Template Design Weekly Tasks membantu menghindari kekacauan ini dengan memberikan tim satu papan tempat mereka dapat merencanakan tugas mingguan, menetapkan tanggung jawab, melacak beban kerja, dan mengelola aset desain secara visual.

Karena terintegrasi dengan alat desain populer seperti Adobe Creative Cloud dan Dropbox, Anda dapat dengan mudah melampirkan, berbagi, dan melihat pratinjau file dari papan kerja Anda.

Gunakan templat ini untuk:

Saring tugas berdasarkan anggota tim untuk memantau beban kerja individu/tim dan mengidentifikasi di mana perlu dilakukan penugasan ulang

Beralih antara tampilan Gantt untuk mengatur jadwal tugas dan grafik kemajuan, atau dasbor untuk tampilan visual cepat tentang apa yang sedang berjalan atau tertunda

Pilih dari lebih dari 30 jenis kolom, seperti tautan, file, dropdown, tanggal, orang, dll., untuk menambahkan konteks pada setiap item di daftar Anda

✅ Ideal untuk: Profesional desain dan studio kreatif yang mencari kerangka kerja terstruktur untuk mengelola pengiriman mingguan

8. Template Proses Rekrutmen

Template Proses Rekrutmen dapat menjadi tambahan yang berguna dalam toolkit Anda jika Anda ingin mengorganisir proses pengajuan calon karyawan melalui setiap tahap perekrutan. Meskipun tampilan Kanban memberikan gambaran jelas tentang alur proses, dashboard adalah cara yang bagus untuk memvisualisasikan sumber rujukan atau tren perekrutan.

Dengan formulir bawaan yang dapat disesuaikan, Anda juga dapat mengumpulkan aplikasi calon karyawan dan permintaan posisi baru dari manajer proyek. Semua pengajuan secara otomatis terintegrasi ke papan Anda sebagai item baru di daftar tugas Anda.

Gunakan templat ini untuk:

Buat grup kustom atau kolom status untuk tahap perekrutan, departemen, dll., untuk visualisasi yang lebih baik

Hubungkan data ke papan 'Daftar Karyawan' untuk mengonsolidasikan semua informasi karyawan setelah perekrutan

Jadikan papan HR Anda pribadi untuk memastikan kerahasiaan kandidat dan membatasi akses hanya untuk anggota tim yang berwenang

✅ Ideal untuk: Profesional HR dan tim perekrutan yang mengelola seluruh siklus perekrutan

📚 Baca Juga: Daftar Tugas di Google Calendar: Panduan Langkah demi Langkah

9. Template Proyek Tunggal

Dirancang untuk mengelola satu proyek dari awal hingga implementasi, templat Single Project Template menyatukan fase proyek, anggaran, jadwal, sumber daya, dan lainnya dalam satu papan yang jelas dan terpusat. Tugas dapat diorganisir ke dalam grup yang mencerminkan fase proyek atau kategori seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Pengiriman, dll. Selain itu, otomatisasi berbasis pemicu membantu memberi tahu penugas, memindahkan tugas, mengubah status, atau mengirim pengingat untuk tenggat waktu yang akan datang.

Gunakan templat ini untuk:

Sesuaikan dasbor untuk memantau kemajuan dan dapatkan wawasan proyek secara cepat dan real-time

Buat kolom status dan prioritas untuk memberikan tim Anda visibilitas penuh terhadap tugas-tugas mendesak

Integrasikan dengan Gmail, Dropbox, Jira, atau Excel untuk menghindari perpindahan alat yang terus-menerus saat mengelola proyek

✅ Ideal untuk: Freelancer yang mengelola proyek mandiri dan startup yang meluncurkan produk atau inisiatif baru

📚 Baca Juga: Cara Membuat dan Mengelola Daftar Proyek yang Efektif

10. Template Layanan Dukungan IT

Mencari cara untuk mengelola permintaan dan insiden IT dengan lebih efisien? Template IT Service Desk menyediakan tampilan terpadu dari semua tiket masuk dan statusnya dalam satu pusat kendali terpusat.

Ada formulir pendaftaran yang mengumpulkan detail seperti informasi pemohon, deskripsi masalah, tingkat urgensi, tangkapan layar, dll., dan dapat disesuaikan untuk menyertakan bidang yang relevan dengan tim Anda.

Papan secara otomatis membuat grup (misalnya, Permintaan Baru, Dalam Proses, Selesai), tetapi Anda dapat menambahkan atau memodifikasi grup-grup ini sesuai dengan struktur alur kerja Anda. Template ini terintegrasi dengan Jira, Zendesk, Slack, dll., untuk memastikan alur kerja yang lancar dan kolaborasi yang efisien.

Gunakan templat ini untuk:

Berikan visibilitas status antrian dan beban kerja kepada teknisi dan manajer

Otomatiskan penugasan tiket ke teknisi yang tersedia dan pemberitahuan/pengingat

Buat dasbor untuk metrik kritis, seperti waktu penyelesaian rata-rata, volume tiket, atau skor kepuasan pelanggan

✅ Ideal untuk: Tim IT dan dukungan teknis yang mengelola permintaan perubahan, laporan insiden, dukungan perangkat, dan tiket pemecahan masalah

💡 Tips Pro: Template memang bagus, tapi menggabungkannya dengan aplikasi daftar tugas yang tepat dapat meningkatkan produktivitas Anda secara signifikan. Dari pelacakan tugas hingga kolaborasi tim, aplikasi yang tepat membantu Anda mengelola semuanya dalam satu tempat. Ini seperti memiliki planner pintar yang bekerja bersama Anda, bukan hanya untuk Anda.

Batasan Template Daftar Tugas Monday.com

Meskipun Monday.com menawarkan templat yang menarik secara visual dan fleksibel, pengguna kadang-kadang menyoroti beberapa keterbatasan:

Template ini menyediakan daftar periksa dasar tanpa dukungan untuk langkah-langkah bersarang atau subtugas di dalam daftar periksa

Tidak ada pelacakan waktu tingkat tugas bawaan; alat eksternal diperlukan untuk pelaporan detail

Tugas tidak dapat dihubungkan secara otomatis antar papan untuk ketergantungan atau referensi silang

Tata letak tabel visual tidak cukup fleksibel untuk tampilan kalender atau Kanban di perangkat seluler

💡 Bonus: Coba aplikasi daftar tugas yang didukung AI dengan fitur canggih seperti prioritas otomatis untuk tugas, penjadwalan cerdas, masukan bahasa alami, dan saran tugas berdasarkan kebiasaan dan preferensi Anda.

Templat Alternatif Monday.com

Dengan batasan yang semakin meningkat pada templat Monday.com, banyak tim beralih ke alternatif Monday yang lebih cerdas. ClickUp adalah salah satunya.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang memungkinkan Anda mengelola tugas, dokumen, tujuan, obrolan, dan alur kerja dari satu antarmuka. Aplikasi ini menawarkan berbagai templat daftar tugas gratis yang dapat disesuaikan, lebih mudah diatur, dan lebih mudah diskalakan.

Di bawah ini, kami telah memilih secara khusus templat daftar tugas ClickUp terbaik yang dapat Anda mulai gunakan segera.

1. Template Daftar Tugas ClickUp Basic

Dapatkan templat gratis Tetap terorganisir dan selesaikan tugas dengan mudah menggunakan Template Daftar Tugas ClickUp Basic

Template Daftar Tugas ClickUp Basic adalah template manajemen tugas yang siap pakai, dirancang untuk kecepatan dan kemudahan. Template ini dilengkapi dengan status yang sudah ditentukan, seperti ‘To-Do’ dan ‘Complete’, dan tersedia dalam tampilan Board dan List.

Dengan struktur yang sepenuhnya dapat disesuaikan, templat ini sempurna untuk mereka yang menginginkan fungsionalitas cepat dengan usaha minimal. Gunakan templat ini untuk:

Kelola item tindakan Anda dengan hanya dua status inti untuk kejelasan

Sesuaikan tampilan alur kerja Anda sesuai dengan cara Anda merencanakan dan memvisualisasikan kemajuan

Gunakan filter sederhana untuk menyoroti tugas yang belum selesai atau sudah selesai tanpa gangguan

✅ Ideal untuk: Profesional pemula, asisten administrasi, atau pengguna individu yang mencari pelacak tugas sederhana tanpa fitur yang membingungkan

🎥 Tonton: Cara membuat daftar tugas mingguan di ClickUp?

2. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Dengan mudah membagi tugas dan tetap fokus pada tugas harian Anda menggunakan templat daftar tugas harian ClickUp

Template Daftar Tugas Harian ClickUp dirancang untuk pengguna yang ingin merencanakan setiap hari dengan cara yang terstruktur namun fleksibel. Template ini menyederhanakan alur kerja Anda dengan memberikan ruang untuk mencatat tugas harian, mengorganisirnya berdasarkan prioritas, dan tetap berada di jalur yang benar jam demi jam.

Gunakan templat ini untuk:

Lacak kebiasaan dan rutinitas harian untuk memperkuat perilaku baik dan kelompokkan tugas-tugas Anda berdasarkan prioritas, lokasi, kategori, atau tahap alur kerja

Simpan catatan, SOP, atau materi pendukung lainnya yang terhubung langsung di dalam alur tugas harian Anda dengan ClickUp Docs

Atur pemicu dan pemberitahuan, serta gunakan daftar periksa untuk menyederhanakan tindakan bertahap agar pelaksanaan menjadi lebih baik

✅ Ideal untuk: Profesional, freelancer, atau individu yang ingin meningkatkan produktivitas pribadi dengan tetap terorganisir dan konsisten dalam perencanaan harian dan pelacakan kebiasaan

3. Template Daftar Tugas Kalender ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan tugas Anda dan kelola jam kerja dengan efisien menggunakan templat daftar tugas kalender ClickUp

Template Daftar Tugas Kalender ClickUp dirancang untuk membantu Anda merencanakan pekerjaan mingguan, dua mingguan, atau bulanan dengan kendali penuh atas kategori, peran, dan prioritas. Anda dapat beralih antara berbagai tampilan kustom, seperti Gantt, Daftar, atau Tampilan Jadwal, sesuai dengan gaya perencanaan Anda.

Gunakan templat ini untuk:

Isi formulir Permohonan Rapat untuk mengusulkan rapat dengan rekan kerja atau anggota tim, termasuk tujuan rapat, peserta, peran mereka, dan tingkat urgensi pembicaraan

Lihat semua pertemuan yang dijadwalkan untuk bulan ini di kalender By Role, yang diwarnai sesuai peran masing-masing peserta, sehingga memudahkan Anda untuk memeriksa janji temu bulanan dan dengan cepat mengidentifikasi peran masing-masing orang langsung dari kartu tugas

✅ Ideal untuk: Profesional dan freelancer yang mengelola jadwal sibuk di berbagai proyek, tenggat waktu, dan komitmen pertemuan

4. Template Daftar Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan semua tugas kerja Anda di satu tempat dengan templat daftar tugas ClickUp Work

Template Daftar Tugas Kerja ClickUp adalah sistem manajemen tugas yang kuat dan all-in-one yang memungkinkan Anda menambahkan detail yang lebih rinci, seperti Jenis Tugas, Catatan Penting, Alamat Email Kontak, Sumber Daya, dan Frekuensi, untuk melacak tugas-tugas di tempat kerja.

Gunakan templat ini untuk:

Lihat semua tugas yang dijadwalkan sepanjang minggu di tampilan Kalender Mingguan untuk tetap terorganisir dan dengan mudah menemukan waktu luang di hari Anda

Gunakan tampilan kalender bulanan untuk melihat semua tugas Anda tersusun rapi sepanjang bulan, sehingga mudah melihat hari-hari yang masih kosong dan yang sudah terisi.

✅ Ideal untuk: Tim dan profesional yang mengelola proyek bertahap atau operasional harian yang membutuhkan ruang terpadu untuk mengatur, memprioritaskan, dan melacak pekerjaan

💡 Tips Pro: Gabungkan ClickUp Brain dengan templat daftar tugas apa pun (seperti Basic, Daily, Calendar, atau Work Checklists) untuk mengotomatisasi perencanaan rutin dan menjaga ruang kerja Anda tetap rapi dan terorganisir. Berikan perintah: “Ubah tujuan ‘Meluncurkan kampanye email pada hari Jumat’ menjadi daftar tugas yang dapat dilaksanakan dengan perkiraan waktu.” Buat daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan perkiraan waktu menggunakan ClickUp Brain

5. Template Daftar Aktivitas ClickUp

Dapatkan templat gratis Bagi proyek Anda menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dan selesaikan dengan mudah menggunakan templat Daftar Aktivitas ClickUp

Template Daftar Aktivitas ClickUp menyediakan solusi terpusat dan terstruktur untuk mengelola segala hal mulai dari daftar tugas sederhana hingga rencana sprint terperinci dan jadwal proyek yang kompleks.

Kolom Kustom, seperti jenis tugas, tingkat urgensi, dan jadwal, membantu mengelompokkan aktivitas ke dalam kelompok logis untuk visibilitas dan kontrol yang lebih baik.

Gunakan templat ini untuk:

Bagikan tanggung jawab secara efisien dan hindari kelebihan beban sumber daya dengan fitur Workload View

Buat hubungan ketergantungan antara subtugas untuk menunjukkan apa yang perlu dilakukan sebelum atau setelah aktivitas tertentu

✅ Ideal untuk: Manajer proyek klien, manajer akun, dan pemimpin tim yang menangani beberapa proyek klien secara bersamaan

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh Daftar Tugas Terbaik

6. Template Pengelolaan Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap mengontrol setiap detail, besar maupun kecil, dengan Template Manajemen Tugas ClickUp

Template Manajemen Tugas ClickUp adalah solusi yang kuat untuk tim yang ingin tetap mengontrol setiap tugas, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Tugas dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang dapat ditindaklanjuti, seperti Ide, Tindakan, dan Antrian.

Sesuaikan pengaturan sesuai gaya Anda, baik itu dengan memvisualisasikan minggu Anda, mendelegasikan tugas berdasarkan kapasitas tim, atau mengelola berdasarkan urgensi.

Gunakan templat ini untuk:

Sortir tugas berdasarkan prioritas (Urgent, Tinggi, Normal, Rendah), atau kelompokkan berdasarkan departemen untuk visibilitas dan akuntabilitas yang lengkap

Beralih ke tampilan Board untuk melihat tugas sebagai kartu yang disusun dalam kolom, tambahkan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, dan label prioritas

Buka tampilan Kalender untuk melihat tugas tim berdasarkan hari, minggu, atau bulan, dan klik pada tanggal untuk dengan cepat membuat tugas baru dengan detail seperti judul, deskripsi, prioritas, atau penugas

✅ Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin tim, dan koordinator operasional yang mengelola tugas dan beban kerja yang kompleks di seluruh tim

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Perangkat Lunak Manajemen Tugas Terbaik

7. Template Daftar Periksa Pindah Rumah ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan pindahan Anda dengan percaya diri menggunakan templat daftar periksa pindahan ClickUp

Template Daftar Periksa Pindahan ClickUp membantu Anda memberikan struktur dan ketenangan pada salah satu pengalaman paling kacau dalam hidup, yaitu pindahan rumah atau kantor. Dengan kategori tugas yang jelas seperti ‘Sebelum Pindahan’ dan ‘Hari Pindahan’, template ini membantu Anda mempersiapkan diri sebelumnya dan menangani setiap fase secara sistematis.

Fitur pengelompokan cerdas dan daftar periksa yang sudah diisi sebelumnya memungkinkan Anda lebih fokus pada penyelesaian tugas daripada merasa stres.

Gunakan templat ini untuk:

Tugaskan anggota tim atau anggota keluarga ke tugas-tugas menggunakan bidang penugas kustom sehingga semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa

Gunakan bagian Komentar untuk mencatat janji temu dengan pemindahan barang, tips packing, atau instruksi khusus langsung di dalam tugas

Manfaatkan bilah kemajuan dan tampilan daftar bawaan untuk melihat secara instan apa yang sudah selesai dan apa yang masih tertunda

✅ Ideal untuk: Pemilik rumah, manajer kantor, dan koordinator pindahan yang ingin rencana langkah demi langkah untuk mengelola dan melaksanakan pindahan dengan lancar

👀 Tahukah Anda? Rata-rata orang Amerika pindah rumah sekitar 11,7 kali sepanjang hidupnya.

8. Template Daftar Keinginan ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah setiap impian menjadi tujuan dengan perencanaan yang matang menggunakan templat ClickUp Bucket List

Template Daftar Impian ClickUp adalah alat andalan Anda untuk mengubah impian daftar impian menjadi tujuan yang dapat diimplementasikan. Template ini membantu Anda merencanakan segala hal mulai dari liburan eksotis hingga pengalaman seumur hidup menggunakan elemen visual seperti kategori berwarna dan bidang kustom.

Template ini mencakup tiga daftar: Tempat untuk Dieksplorasi, Makanan untuk Dicoba, dan Aktivitas. Di tingkat folder, Anda dapat melihat semua entri Anda yang diorganisir berdasarkan daftar, sehingga memudahkan Anda untuk melacak semuanya di satu tempat.

Gunakan templat ini untuk:

Beralih ke tampilan Board untuk melihat entri Anda dengan foto yang terlampir sebagai sampul—sempurna untuk dorongan visual yang menginspirasi

Gunakan tampilan papan By People untuk mengelompokkan aktivitas yang ingin Anda lakukan sendiri atau bersama pasangan, teman, atau keluarga, dan gunakan tampilan papan By Continent untuk mengelompokkannya berdasarkan lokasi

Gunakan subkategori seperti ‘Travel’, ‘Nature’, atau ‘Just for Fun’ untuk memberikan konteks pada setiap tugas

✅ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin menambahkan struktur, kolaborasi, dan sedikit kegembiraan dalam perencanaan daftar impian mereka

9. Template Daftar Tugas Tugas Kelas ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola kemajuan siswa dan tugas dengan mudah menggunakan Template Tugas Kelas ClickUp

Template Daftar Tugas ClickUp untuk Tugas Kelas adalah papan perencanaan akademik ultimate bagi guru dan dosen yang menangani beberapa kelas, tugas, dan siklus penilaian. Gunakan alat seperti Pelacakan Waktu, Ketergantungan, dan Integrasi Email untuk mengoptimalkan setiap langkah mulai dari merencanakan pelajaran hingga menjadwalkan tugas dan menilai tugas.

Gunakan templat ini untuk:

Beralih antara tampilan seperti ‘Ujian’, ‘Tugas’, dan ‘Daftar’ untuk memvisualisasikan tugas dalam format yang sesuai dengan gaya pengajaran Anda

Pantau setiap tugas dari 'Belum Dimulai' hingga 'Selesai' untuk memastikan tidak ada yang terlewat

Kategorikan tugas berdasarkan jenis, seperti ‘Topik yang Dibahas’ atau ‘Nilai Tugas’, untuk dengan cepat menyortir dan memprioritaskan tugas-tugas kelas

✅ Ideal untuk: Guru, koordinator akademik, dan dosen yang mengelola alur kerja tugas, penilaian, dan kemajuan siswa untuk beberapa kelas

10. Template ClickUp untuk Menyelesaikan Tugas

Dapatkan templat gratis Atasi tugas harian Anda dengan lebih sedikit stres menggunakan templat Getting Things Done dari ClickUp

Template ClickUp Getting Things Done (GTD) menghadirkan metode produktivitas GTD David Allen ke dalam ruang kerja yang terstruktur dengan baik, membantu Anda mengumpulkan, memproses, mengatur, dan melaksanakan tugas dengan jelas.

Dengan tampilan yang disesuaikan, status berdasarkan tindakan, dan kategori yang sudah ditentukan seperti ‘Tindakan Berikutnya,’ ‘Menunggu,’ atau ‘Suatu Saat/Mungkin,’ Anda dapat memprioritaskan tugas-tugas mendesak dan menunda ide-ide yang tidak mendesak tanpa kehilangan fokus pada mereka.

Gunakan templat ini untuk:

Tambahkan tag 'Context,' 'Effort,' dan 'Blocked' untuk memberikan kejelasan tentang waktu yang dibutuhkan, hambatan saat ini, atau area fokus

Pindahkan tugas secara otomatis dari 'Inbox' ke 'Scheduled' setelah tanggal jatuh tempo ditambahkan, atau sesuaikan tampilan berdasarkan konteks atau prioritas yang dipilih

Akses SOP bawaan, catatan rapat, dan dokumen berbagi ide langsung di dalam ruang kerja untuk memudahkan koordinasi tim

✅ Ideal untuk: Profesional, penggemar produktivitas, dan pengikut GTD yang ingin sistem terstruktur dan dapat diulang untuk mengelola tugas, komitmen, dan tujuan di semua aspek kehidupan

💡 Tips Pro: Gunakan Hierarki ClickUp untuk menguasai metode GTD. Bagi tugas menjadi Daftar, kelompokkan Daftar tersebut ke dalam Folder, dan atur Folder di bawah Ruang. Struktur ini membantu Anda menyortir, memprioritaskan, dan mengambil tindakan tanpa merasa kewalahan

11. Template Daftar Tugas Renovasi Rumah ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar renovasi rumah Anda tetap terkendali dan bebas stres dengan templat daftar tugas renovasi rumah ClickUp

Baik itu merenovasi satu ruangan atau merencanakan renovasi rumah secara keseluruhan, templat daftar tugas renovasi rumah ClickUp membantu Anda dalam segala hal, mulai dari perencanaan anggaran dan penjadwalan hingga pemantauan pekerjaan kontraktor dan penyelesaian tugas. Tampilan Papan membantu memvisualisasikan kemajuan proyek dan tingkat prioritas, sementara Tampilan Garis Waktu memberikan alur tugas yang lancar seiring berjalannya waktu.

Anda juga dapat membuat dan memantau anggaran renovasi kustom, yang akan memastikan keuangan dan pengelolaan tugas Anda tetap terkendali.

Gunakan templat ini untuk:

Gunakan bidang khusus untuk mencatat dan memantau pengeluaran untuk setiap tugas renovasi, memastikan anggaran yang akurat dan visibilitas pengeluaran

Grup dan atur tugas berdasarkan area berbeda di rumah, seperti Dapur, Kamar Bayi, atau Kamar Mandi, untuk mengelola alur kerja paralel dengan efisien

Tambahkan sub-tugas atau catatan untuk detail seperti instruksi kontraktor atau ketersediaan bahan tanpa mengacaukan daftar tugas utama Anda

✅ Ideal untuk: Pemilik rumah, desainer interior, atau manajer proyek yang ingin menyederhanakan dan mengoptimalkan proyek renovasi rumah dengan kejelasan biaya, jadwal, dan tugas

📚 Baca Juga: Template Daftar Tugas Asana Gratis untuk Mengatur Tugas

12. Template Daftar Tugas Produk Digital ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir tugas produk digital Anda dalam format dokumen yang rapi dengan templat daftar tugas produk digital ClickUp

Template Daftar Tugas Produk Digital ClickUp menyederhanakan seluruh siklus hidup produk digital Anda, mulai dari brainstorming dan desain hingga pengemasan dan promosi.

Alih-alih mengelola alat yang terpisah atau catatan tempel, templat ini mengorganisir semuanya dalam satu format dokumen yang dapat dibagikan dan dapat disesuaikan sesuai dengan tingkat keahlian Anda dan jenis proyek spesifik

Gunakan templat ini untuk:

Rencanakan berbagai jenis aset seperti buku kerja, lembar kerja, mockup, atau presentasi slide, tergantung pada jenis produk Anda

Lacak semua tugas kreatif, termasuk konten media sosial per platform, opt-in, dan aset email

Gunakan kotak centang untuk tugas seperti membuat lead magnets dan panduan penggunaan produk untuk mempersiapkan funnel Anda

✅ Ideal untuk: Pencipta, pembuat kursus, atau pelatih yang ingin daftar periksa terstruktur untuk meluncurkan dan mempromosikan produk digital dengan mudah

👀 Tahukah Anda? Para ahli merekomendasikan tiga daftar tugas terpisah untuk orang dewasa dengan ADHD: Daftar harian singkat (3–5 tugas teratas)

Daftar jangka panjang untuk proyek-proyek besar, dan

Daftar rutin untuk kebiasaan harian, seperti obat-obatan atau makan

13. Template Daftar Tugas Perencanaan Pesta ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan setiap detail acara Anda dengan mudah menggunakan templat perencanaan acara ClickUp

Template Daftar Tugas Perencanaan Pesta ClickUp memudahkan koordinasi pesta dengan mengorganisir tugas-tugas acara Anda melalui tiga tahap utama: persiapan, hari acara, dan penutupan acara.

Template ini dilengkapi dengan daftar tugas yang sudah disiapkan untuk pemasaran acara, pendaftaran, desain kreatif, dan tugas penutupan, yang semuanya dapat Anda sesuaikan atau perluas. Anda juga dapat menetapkan jadwal terpisah untuk setiap acara (seperti pesta pertunangan pukul 5–10 malam atau makan malam latihan pukul 6–9 malam) untuk menghindari benturan jadwal.

Gunakan templat ini untuk:

Gunakan indikator visual dan subtugas untuk mengelola tugas yang sedang berjalan dan memastikan semua orang tetap sejalan

Kelola segala hal mulai dari lokasi acara dan katering hingga pembayaran akhir dengan bagian yang sudah disiapkan untuk setiap aspek acara

Lacak pengeluaran berdasarkan acara untuk menghindari pengeluaran berlebihan

✅ Ideal untuk: Mengelola acara seperti pesta pertunangan, perayaan tim, atau pencapaian tonggak yang memerlukan perencanaan terstruktur dan koordinasi di berbagai tahap

📚 Baca Juga: Ide Daftar Tugas yang Estetis untuk Produktivitas

14. Template Daftar Tugas Perawatan Diri ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur aktivitas Anda untuk fokus pada aspek penting dalam hidup Anda dengan templat Rencana Perawatan Diri dari ClickUp

Jika Anda ingin membangun rutinitas perawatan diri yang terstruktur untuk merawat pikiran, tubuh, dan jiwa Anda, templat daftar tugas perawatan diri ClickUp adalah panduan utama Anda.

Template yang dirancang dengan cermat ini membantu Anda mengelompokkan tugas ke dalam kategori kesehatan, menetapkan kategori perawatan diri, dan melacak kemajuan Anda menggunakan enam label status seperti ‘On Track,’ ‘Off Track,’ dan ‘Crushing.’

Gunakan templat ini untuk:

Grupkan tugas Anda ke dalam kategori ‘Mind’, ‘Body’, atau ‘Spirit’, dan klasifikasikan lebih lanjut berdasarkan jenis aktivitas seperti ‘Screen Time’, ‘Beauty’, ‘Health’, atau ‘Hobby’

Gunakan kolom referensi dan catatan untuk melampirkan pengingat, praktik terbaik, atau motivasi yang terkait dengan setiap aktivitas

Segera ketahui aspek mana dari kesejahteraan Anda yang memerlukan perhatian melalui tata letak berwarna-warni yang mudah dipindai

✅ Ideal untuk: Individu yang ingin membangun rutinitas perawatan diri yang konsisten dan personal dengan tujuan yang jelas dan pelacakan kemajuan

📚 Baca Juga: Cara Menggunakan ClickUp untuk Penetapan dan Pelacakan Tujuan

15. Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan produk dan proses Anda memenuhi standar dengan templat Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp

Template Daftar Periksa Kontrol Kuantitas ClickUp adalah ruang kerja yang dirancang khusus untuk memastikan setiap produk atau proses memenuhi standar tertinggi sebelum diluncurkan.

Dengan bidang yang telah ditentukan untuk pembaruan status, kategorisasi, dan catatan, ini membantu tim memastikan kepatuhan terhadap semua standar kualitas, baik itu pemeriksaan produksi kritis maupun koreksi minor.

Gunakan templat ini untuk:

Kategorikan setiap tugas sebagai minor, major, atau kritis untuk mengarahkan fokus tim dan jalur eskalasi, dan gunakan status kustom seperti ‘Persetujuan Baru,’ ‘Menunggu,’ atau ‘Disetujui’ untuk mempermudah pengambilan keputusan

Gunakan aturan otomatisasi tanpa kode untuk memicu pembaruan berdasarkan penyelesaian tugas atau umpan balik, sehingga proses menjadi lebih lancar

Catat catatan, hasil, dan prosedur pengujian di bidang kustom khusus untuk dokumentasi lengkap dan jejak audit

✅ Ideal untuk: Tim QA dan pemimpin operasional yang membutuhkan sistem yang andal untuk memastikan kepatuhan kualitas di setiap tahap siklus hidup produk

16. Template Daftar Periksa SEO ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi dan perbaiki celah dalam strategi SEO Anda dengan templat daftar periksa SEO ClickUp

Template Daftar Periksa SEO ClickUp memberikan gambaran terstruktur dan jelas tentang strategi SEO Anda secara keseluruhan. Template ini membantu Anda membagi tugas-tugas kompleks menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola di berbagai halaman, seperti daftar produk, blog, dan formulir kontak.

Mulai dari mengelola SEO on-page dan memperbaiki tautan yang rusak hingga memantau kualitas metadata, platform ini menawarkan kategorisasi fleksibel dan pelacakan visual yang dapat disesuaikan dengan alur kerja Anda.

Gunakan templat ini untuk:

Buat kolom daftar periksa untuk jenis halaman SEO tertentu seperti halaman beranda, FAQ, halaman produk, dan lainnya untuk optimasi yang terarah

Beralih antara tampilan Kapasitas Tim dan tampilan Daftar Periksa SEO untuk mengevaluasi beban kerja tim dan celah proses

Masukkan jenis metadata, tingkat penting, dan tingkat keparahan masalah untuk mengevaluasi prioritas tugas dan memastikan kepatuhan SEO

✅ Ideal untuk: Profesional SEO dan tim pemasaran yang mencari alat terpusat yang tepat untuk mengelola tugas SEO on-page dan teknis secara efisien

📌 Bonus: Ingin mempermudah alur kerja SEO Anda? Gunakan templat ini dengan strategi cerdas berikut: Tugaskan riset kata kunci, pembaruan konten, dan audit backlink kepada tim Anda dengan prioritas yang jelas, dan lacak tugas SEO on-page dan off-page di satu tempat

Tetapkan tanggal jatuh tempo dan ketergantungan untuk melacak perbaikan teknis dan pembaruan algoritma

Gunakan Dashboard ClickUp untuk memantau kinerja SEO, implementasi kata kunci, dan dampak lalu lintas

Gabungkan dengan ClickUp Brain untuk secara otomatis menghasilkan meta tag, kerangka blog, atau menemukan celah SEO dalam konten Anda

17. Template Daftar Periksa Perekrutan ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan proses perekrutan dan onboarding anggota tim baru menggunakan templat daftar periksa perekrutan ClickUp

Template Daftar Periksa Perekrutan ClickUp membantu menyederhanakan setiap langkah proses perekrutan Anda. Template ini mencakup daftar periksa untuk segala hal mulai dari pengumuman lowongan pekerjaan hingga onboarding karyawan. Template ini membagi tugas perekrutan menjadi tahap-tahap yang dapat dilaksanakan, seperti pencarian kandidat, penyaringan, wawancara, dan dokumentasi.

Selain itu, dengan fitur komentar bawaan, lampiran file, dan pelacakan status, platform ini memusatkan komunikasi dan umpan balik.

Gunakan templat ini untuk:

Tugaskan tanggung jawab, lacak kemajuan dengan tampilan Gantt Chart ClickUp , dan pastikan semua orang tetap sinkron dengan pembaruan status real-time

Lampirkan CV, tambahkan umpan balik wawancara, dan kelola semua data kandidat dalam satu tampilan terpusat

Gunakan label seperti Tinggi, Sedang, dan Rendah untuk fokus pada tugas-tugas yang sensitif waktu dan item tindakan kritis

✅ Ideal untuk: Tim HR, perekrut, dan manajer perekrutan yang ingin mengelola alur kerja kandidat secara efisien dan memastikan proses perekrutan yang terstruktur dan bebas kesalahan

👀 Tahukah Anda? Survei global terhadap lebih dari 40.000 perusahaan di 42 negara menunjukkan bahwa 74% pemberi kerja kesulitan menemukan talenta terampil. Template daftar periksa perekrutan yang sederhana dapat memberikan struktur. Hal ini membantu Anda: Standarkan proses Anda untuk menghindari langkah yang terlewat atau keputusan yang terburu-buru

Percepat proses perekrutan dengan memastikan semua pihak terkait tetap sejalan

Berikan pengalaman kandidat yang lebih baik dengan memastikan komunikasi yang tepat waktu dan persyaratan peran yang jelas

18. Template Daftar Periksa Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar tugas proyek tim Anda tetap terorganisir dan berjalan lancar dengan templat daftar periksa proyek ClickUp

Template Daftar Periksa Proyek ClickUp memberikan keteraturan dan visibilitas pada proyek-proyek yang paling rumit sekalipun dengan pendekatan daftar periksa terlebih dahulu.

Dengan tampilan daftar terperinci, bilah kemajuan, dan tahap persetujuan, Anda mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan datang. Aplikasi ini juga mendukung kustomisasi mendalam dengan ketergantungan, penandaan prioritas, dan pelacakan waktu untuk membantu Anda mengelola sumber daya dan alur kerja secara efektif.

Gunakan templat ini untuk:

Dengan mudah membedakan antara tugas utama dan tugas sekunder sehingga tim Anda tahu di mana harus fokus terlebih dahulu

Mencegah dimulainya tugas secara prematur dengan menetapkan hubungan tugas yang memastikan urutan eksekusi yang benar

Gunakan pelacakan waktu dan batas waktu yang dapat diedit untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kelincahan proyek

Pantau penyelesaian tugas, hambatan, dan beban kerja dengan dasbor visual ClickUp yang mengintegrasikan semua informasi dalam satu tempat

✅ Ideal untuk: Tim dan manajer proyek yang membutuhkan cara sederhana namun powerful untuk mengeksekusi, melacak, dan menyelesaikan proyek secara efisien di seluruh departemen

📚 Baca Lebih Lanjut: Daftar Periksa Manajemen Proyek

19. Template Daftar Periksa Liburan ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadikan perencanaan liburan lebih mudah dan terorganisir dengan templat daftar periksa liburan ClickUp

Template Daftar Periksa Liburan ClickUp adalah asisten perencanaan Anda kapan saja untuk perjalanan, baik itu liburan akhir pekan singkat maupun liburan panjang.

Ini membantu Anda mengelola semua tugas pra-perjalanan di satu tempat, dengan status dan detail item yang jelas, seperti tanggal perjalanan, teman perjalanan, jenis liburan, dan kategori perjalanan. Memvisualisasikan apa yang masih tertunda, sudah dikemas, atau siap dibeli memberikan rasa teratur dalam kekacauan packing.

Gunakan templat ini untuk:

Golongkan item menggunakan bidang ‘Perjalanan Liburan’ untuk mengelompokkan semuanya ke dalam kategori pantai, berkemah, perjalanan darat, atau jenis perjalanan kustom lainnya

Grup berdasarkan jenis barang (misalnya, pakaian, perlengkapan mandi) dan lacak jumlah barang menggunakan bidang 'Jumlah' sehingga Anda tidak akan kehabisan atau membawa terlalu banyak barang

Manfaatkan fitur Komentar Penugasan ClickUp untuk mendistribusikan tugas packing atau persiapan di antara anggota grup dan menetapkan batas waktu sebelum keberangkatan

✅ Ideal untuk: Pelancong yang ingin mengemas barang secara efisien dan tetap terorganisir sepenuhnya untuk perjalanan multi-tipe tanpa stres

20. Template Daftar Periksa Pensiun ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak pengeluaran daftar impian Anda, dan rencanakan tujuan pensiun utama dengan templat daftar periksa pensiun ClickUp

Template Daftar Periksa Pensiun ClickUp adalah solusi yang dirancang untuk menyederhanakan setiap aspek perencanaan pensiun, baik finansial maupun pribadi.

Dengan halaman khusus untuk keuangan dan aktivitas pensiun, platform ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan tujuan keuangan kustom, menetapkan jadwal pensiun, dan mengatur setiap tugas dan dokumen.

Gunakan templat ini untuk:

Catat tujuan seperti penghasilan pensiun, investasi, dan saldo rekening di bawah item daftar periksa yang jelas

Tambahkan rencana perjalanan, hobi, dan kegiatan pasca-karier ke bagian khusus untuk memvisualisasikan gaya hidup pensiun ideal Anda

Tambahkan tautan ke sumber daya tepercaya yang memudahkan proses perencanaan Anda

✅ Ideal untuk: Individu atau pasangan yang merencanakan tujuan keuangan dan rencana gaya hidup untuk pensiun secara terorganisir

Bersihkan Hari Anda dengan Template ClickUp Gratis

Meskipun Monday.com menawarkan templat daftar tugas yang solid, ClickUp melangkah lebih jauh dengan fleksibilitas, kedalaman, kemudahan penggunaan, dan fitur-fitur canggihnya.

Dengan fitur seperti dashboard, tampilan kustom, pelacakan waktu, dan bahkan AI bawaan, ClickUp mengurangi beban kerja dan memberikan cara yang lebih cerdas untuk mengelola daftar tugas Anda.

Jika Anda mencari alat yang berkembang seiring dengan tugas-tugas Anda (dan kehidupan Anda), templat daftar tugas ClickUp benar-benar sulit dikalahkan.

Daftar sekarang di ClickUp!