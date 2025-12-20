Comment utiliser ClickUp pour la gestion d'évènements : modèles et flux de travail

Avez-vous déjà essayé d'organiser un évènement à l'aide de cinq feuilles de calcul, d'une douzaine de fils de discussion par e-mail et de trois applications de chat différentes ? C'est stressant, n'est-ce pas ?

C'est pourquoi les équipes modernes se tournent vers des plateformes tout-en-un telles que ClickUp.

Au lieu de passer d'un outil à l'autre, vous pouvez tout planifier, suivre et exécuter en un seul endroit. Grâce à ses modèles prêts à l'emploi, ses automatisations intelligentes et ses tableaux de bord personnalisables, ClickUp vous aide à rationaliser l'ensemble du processus.

Voyons comment ! 💁

Pourquoi utiliser ClickUp pour la gestion des évènements ?

Chaque évènement est différent. Certains sont des lancements virtuels rapides, tandis que d'autres sont des sessions complexes de plusieurs jours avec des intervenants. Qu'est-ce qui reste identique ? Le besoin de contrôle, de visibilité et de flexibilité.

ClickUp excelle dans ce domaine, s'adaptant à votre style unique de gestion des flux de travail. Voici pourquoi vous devriez utiliser ce logiciel de gestion d'évènements:

Centralisez tout , des tâches et des échéanciers aux documents et à la communication, dans un seul environnement de travail.

Utilisez des modèles évolutifs pour reproduire des flux de travail d’évènements réussis dans le cadre de webinaires, de lancements et de conférences.

Coordonnez-vous de manière transparente avec les fournisseurs, les intervenants et les équipes marketing à l'aide avec les fournisseurs, les intervenants et les équipes marketing à l'aide des champs personnalisés , des dépendances et des observateurs de ClickUp

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires sur les tâches, au chat, aux documents partagés et aux mises à jour instantanées du statut.

En tant que plateforme de planification d'évènements, ClickUp s'adapte à différents flux de travail, des lancements virtuels aux conférences de plusieurs jours.

Comment utiliser ClickUp pour la gestion des évènements

L'utilisation d'un logiciel de gestion d'évènements tel que ClickUp garantit que chaque tâche, chaque échéance et chaque partie prenante restent connectés tout au long du cycle de vie de l'évènement.

Mais comment utiliser ClickUp efficacement ?

Voici un guide étape par étape pour vous aider à planifier et à exécuter l'ensemble du flux de travail de votre évènement dans le logiciel de planification d'évènements. 🎯

Étape n° 1 : configurez un environnement de travail ou un dossier dédié à l'évènement

Si vous partez de zéro ou si vous souhaitez disposer d'un espace dédié à toutes les tâches liées à l'évènement, créez un nouvel environnement de travail. Mais si vous disposez déjà d'un environnement de travail (par exemple, Marketing ou Projets), créez un dossier à l'intérieur pour votre évènement (par exemple, Conférence annuelle).

Comment faire :

Cliquez sur le bouton + à côté de Espaces ou Dossiers dans la barre latérale.

Sélectionnez Créer un espace (pour l'environnement de travail) ou Nouveau dossier (dans un espace existant).

Nommez votre environnement de travail/dossier

Cliquez sur Créer un environnement de travail et suivez les instructions pour le configurer

Étape n° 2 : ajoutez des listes pour les étapes de planification d'évènements

Une fois votre dossier d'évènement créé, l'étape suivante consiste à créer des listes, chacune représentant un domaine clé de votre flux de travail de gestion de projet événementiel, comme par exemple :

Planification pré-évènementielle

Marketing et promotion

Logistique

Intervenants et agenda

Inscription

Suivi post-évènement

Structurez vos projets à l'aide de différentes listes

Comment faire :

Passez la souris sur votre dossier dans la barre latérale, cliquez sur l'icône + et sélectionnez la liste.

Nommez chaque liste en fonction de vos étapes de planification.

Étape n° 3 : Ajoutez des tâches ClickUp et attribuez-les à des propriétaires

Maintenant que vos listes sont prêtes, il est temps de les décomposer en tâches réalisables.

Les tâches ClickUp sont entièrement personnalisables, intelligentes et étroitement connectées à tous les autres éléments de votre environnement de travail. Grâce à des fonctionnalités telles que les niveaux de priorité, les statuts personnalisés et les types de tâches, ces éléments vous aident à rester concentré sur les moindres détails.

À faire :

Cliquez sur + Tâche dans chaque liste.

Ajoutez des détails sur les tâches, tels que les dates d'échéance, les personnes assignées, les sous-tâches et tout champ personnalisé pertinent.

Créez des tâches ClickUp avec des personnes assignées, des indicateurs de priorité et des descriptions détaillées pour rester organisé

C'est le moment idéal pour exploiter ClickUp Brain, votre assistant alimenté par l'IA et intégré directement à votre environnement de travail. L'IA dédiée à la planification d'évènements peut vous aider à démarrer en résumant les notes de réunion, en attribuant des tâches ou en obtenant des réponses rapides sur l'installation de votre environnement de travail.

Utilisez ClickUp Brain pour générer une checklist de tout ce dont vous aurez besoin pour votre environnement de travail ou dossier lié à l’évènement

Par exemple, si vous venez de créer un nouveau dossier pour votre prochaine conférence, vous pouvez demander à ClickUp Brain de générer une checklist complète en fonction du type d'évènement. Elle peut inclure des tâches telles que Réserver le lieu, Concevoir la page de l'évènement, Créer le formulaire d'inscription ou Commander les badges imprimés. Cela permet de gagner des heures de planification préalable, en particulier pour les organisateurs novices.

💡 Conseil de pro : vous pouvez accéder à ClickUp Brain depuis la barre d'outils ou en saisissant votre question dans le panneau de l'assistant IA n'importe où dans votre environnement de travail.

Étape n° 4 : utilisez le modèle de planification d'évènements ClickUp

Et si vous ne souhaitez pas créer votre environnement de travail à partir de zéro ? Utilisez les modèles ClickUp prêts à l'emploi.

Obtenir un modèle gratuit Gardez chaque phase de la gestion d'évènements en vue et systématique, tout en gagnant du temps grâce au modèle de planification d'évènements ClickUp.

Le modèle de gestion d'évènements ClickUp offre un environnement de travail prêt à l'emploi pour vous aider à planifier et à organiser tout type d'évènement, qu'il s'agisse d'une conférence virtuelle, d'une formation interne ou d'un lancement de produit.

Vous obtiendrez des listes prédéfinies telles que :

Activités : pour la planification générale, l'exécution et la gestion des flux de travail

Installations : pour gérer les lieux, les équipements et l'installation

Avant l'évènement : pour préparer les étapes essentielles du début, telles que la communication, la promotion et les ressources.

Facturation : pour suivre la planification financière, comme les budgets, les factures et les paiements aux fournisseurs.

Une fois configuré, vous pouvez :

Reliez les tâches de chaque domaine, comme la logistique, le marketing, la communication, le contenu, etc., à l'aide de dépendances entre les tâches.

Attribuez des propriétaires et des dates d'échéance afin que chacun sache ce dont il est responsable.

Utilisez des étiquettes personnalisées telles que réservation de salle, conférencier principal, liste d'invités ou budget pour regrouper et filtrer facilement les tâches.

💡 Conseil de pro : lorsque vous gérez les coûts d'un évènement, ne vous fiez pas à des notes ou à des feuilles de calcul en dehors de votre environnement de travail. Utilisez les champs personnalisés Money pour suivre les dépenses telles que les frais de location de salle, la restauration, les paiements des intervenants et les factures des fournisseurs. Ensuite, utilisez les champs personnalisés Formula pour calculer automatiquement les totaux, tels que les dépenses estimées par rapport aux dépenses réelles, le budget restant ou le coût par participant.

Étape n° 5 : gérez les échéanciers à l'aide des vues Calendrier et Gantt

Maintenant que vous avez créé votre environnement de travail ClickUp, vous devez le visualiser. Utilisez les vues personnalisées de ClickUp pour gérer vos échéanciers avec différentes vues , telles que la vue chron ologique ClickUp, la vue structurée ClickUp diagramme de Gantt ou la vue globale ClickUp Calendrier.

Par exemple, la vue Calendrier vous permet d’afficher toutes vos tâches, échéances et jalons liés à vos évènements sur un calendrier. Cela facilite les opérations suivantes :

Filtrez par champs de date personnalisés tels que Date de l'évènement et Début de la préparation pour créer des vues ciblées.

Utilisez-le chaque semaine ou chaque mois pour garantir un rythme régulier et des rappels opportuns.

Glissez-déposez les tâches sur les dates pour planifier les éléments clés avec la vue Calendrier de ClickUp

Pour obtenir un aperçu plus détaillé sous forme d’échéancier, utilisez le diagramme de Gantt. Cette vue vous aide à visualiser les dépendances entre les tâches (par exemple, Réserver le lieu doit être fait avant Envoyer les invitations).

Ajustez les échéanciers et mettez en évidence les goulots d'étranglement à l'aide du diagramme de Gantt ClickUp

Il vous suffit d'aller dans l'espace, le dossier ou la liste de votre évènement, de cliquer sur + Afficher et de sélectionner Calendrier ou diagramme de Gantt en fonction de votre flux de travail.

Étape n° 6 : collaborez avec les parties prenantes internes et externes

Pour donner vie à un évènement, il faut une communication et une coordination fluides, tant au sein de votre équipe qu'avec vos partenaires externes.

ClickUp Chat établit directement la connexion entre les discussions de toute votre équipe et les tâches, documents et échéanciers. Vous pouvez créer des canaux pour la logistique, les intervenants, le marketing et les plans d'urgence.

Passez un appel à vos fournisseurs ou aux membres de votre équipe en un seul clic et laissez l'assistant de prise de notes IA de ClickUp générer automatiquement des résumés d'appel et des éléments à mener après la réunion.

Utilisez les publications dans ClickUp Chat pour faire des annonces importantes

En plus du chat, vous pouvez stocker tous les documents importants relatifs à l'évènement et collaborer sur les briefs, les notes de réunion ou les agendas dans ClickUp Docs. Vous pouvez modifier ensemble, laisser des commentaires, recueillir des sondages de satisfaction sur l'évènement et vous assurer que tout le monde travaille à partir des dernières informations.

Effectuez des modifications en direct sur des documents et donnez vie à vos idées avec ClickUp Docs

📌 Exemple : pour un webinaire, votre équipe peut rédiger le script de l'évènement dans un document ClickUp tout en mettant à jour les détails du lieu et les exigences techniques dans Chat. Toute mise à jour signalée dans Chat est instantanément transmise au bon collègue, reflétée dans le document et déclenche des tâches de suivi.

Comment l'utiliser :

Commentez directement les tâches ou dans les documents à l'aide de @mentions pour impliquer vos collègues, fournisseurs, intervenants ou sponsors.

Invitez des fournisseurs ou des sponsors en tant qu'invités (en lecture seule ou avec des permissions contrôlées) à accéder aux dossiers, listes, tâches ou documents pertinents.

De plus, ClickUp Brain vous aide à rédiger des invitations, des calendriers et des suivis en quelques secondes grâce à son IA Writer intégré. Il transforme également les informations brutes en plans d'action clairs, vous permettant de passer de l'idée à la réalisation plus rapidement que jamais.

Rédigez du contenu pour le marketing d'évènement en quelques secondes grâce à l'IA Writer de ClickUp Brain

⚡ Mise à niveau du flux de travail : laissez les Super Agents coordonner le chaos

La réussite d'un évènement dépend de la communication, des changements de dernière minute concernant les intervenants, des changements d'échéancier des fournisseurs, des mises à jour des agendas et des autorisations manquantes. Ces mises à jour sont généralement dispersées dans les chats, les commentaires, les e-mails et les réunions. Les Super Agents vous aident à garder une longueur d'avance en surveillant discrètement les discussions dans votre environnement de travail et en transformant les détails importants en actions.

Si quelqu'un mentionne dans le chat que « le traiteur aura besoin du nombre d'invités avant vendredi », les super agents peuvent le noter, afficher le rappel et lancer automatiquement la tâche de suivi. Ils agissent comme des coordinateurs en coulisses, s'assurant que rien d'important ne passe inaperçu, surtout lorsque votre évènement évolue rapidement.

Créez des agents IA personnalisés sans code avec ClickUp.

📌 Exemple de consigne : Rédigez un e-mail d'invitation professionnel et attrayant pour un évènement virtuel de lancement de produit qui aura lieu le 18 juillet, en incluant l'agenda, les points forts des intervenants et un CTA pour s'inscrire.

🚀 Avantage ClickUp : la collaboration pour les évènements devient chaotique lorsque les mises à jour se font dans les chats. Les agents ClickUp AI résolvent ce problème en surveillant activement les discussions et en transformant les discussions en actions. Ils peuvent écouter les décisions, les changements ou les demandes dans les chats, les documents et les tâches, puis agir en temps réel. Demandez aux agents ClickUp AI de répondre à des questions spécifiques posées dans le canal de discussion de votre évènement

Étape n° 7 : Suivez les budgets, les stocks et les fournisseurs

Avant de commencer à gérer les budgets, les stocks ou les performances des fournisseurs, vous devez avoir une vision claire de la situation. C'est exactement ce que vous offrent les tableaux de bord ClickUp.

Gérez les indicateurs clés de performance (KPI) de vos évènements grâce aux tableaux de bord ClickUp

Comment l'utiliser :

Accédez au Hub Tableaux de bord dans ClickUp, cliquez sur New Tableau de bord , puis choisissez de partir de zéro ou d'utiliser un modèle.

Donnez un nom à votre tableau de bord et sélectionnez l'emplacement de l'environnement de travail/dossier/liste.

Si vous souhaitez que votre tableau de bord soit juste à côté de vos tâches, créez une vue Tableau de bord dans un espace, un dossier ou une liste.

Ajouter une carte dans votre tableau de bord et choisissez parmi les options suivantes : Diagramme circulaire pour comprendre la charge de travail de votre équipe ou de votre service Diagramme à barres pour suivre les tendances au fil du temps Carte de calcul pour le suivi du budget, l'analyse du retour sur investissement et les rapports de dépenses Carte de liste de tâches pour afficher les fournisseurs, les contrats, Cliquez surdans votre tableau de bord et choisissez parmi les options suivantes :pour comprendre la charge de travail de votre équipe ou de votre servicepour suivre les tendances au fil du tempspour le suivi du budget, l'analyse du retour sur investissement et les rapports de dépensespour afficher les fournisseurs, les contrats, les checklists de planification d'évènements et les approbations dans une seule vue

Carte de calcul pour le suivi budgétaire, l'analyse du retour sur investissement et les rapports de dépenses

Carte de liste de tâches pour afficher les fournisseurs, les contrats, pour afficher les fournisseurs, les contrats, les checklists pour la planification d'évènements et les approbations dans une seule vue

Générez des rapports d'avancement et des analyses à partir des tableaux de bord à l'aide de ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes de tâches ou les applications de e-mail. Avec ClickUp, la même IA alimente vos e-mails ou autres flux de travail de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? » ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. Ainsi, ClickUp regroupe plus de 5 applications pour vous dans une seule super application !

Étape n° 8 : effectuez l'automatisation du travail répétitif

À mesure que votre projet d'évènement prend de l'ampleur, les tâches fastidieuses se multiplient. La mise à jour manuelle de chaque tâche peut ralentir le processus. Les automatisations ClickUp vous permettent de maintenir votre élan en gérant les tâches récurrentes en arrière-plan. Elles vous aident à définir des règles « si ceci, alors cela » pour un processus de planification fluide et efficace.

Combinez ClickUp Automations et ClickUp Brain pour créer des déclencheurs personnalisés avec des invites en langage naturel.

Comment l'utiliser :

Accédez à votre liste d'évènements ou à votre dossier.

Cliquez sur le bouton Automatisations en haut de la page.

Choisissez parmi des modèles d'automatisation prédéfinis ou créez votre propre automatisation personnalisée.

Configurez des déclencheurs, des actions et des conditions : Déclencheur : l'évènement qui lance l'automatisation (par exemple, lorsque le statut d'une tâche passe à « En cours »). Action : ce qui se produit automatiquement (par exemple, attribuer à [membre de l'équipe], envoyer une notification, modifier la date d'échéance, ajouter un commentaire, etc. )

Vous pouvez consulter les journaux d'automatisation pour vous assurer que tout fonctionne correctement et apporter les ajustements nécessaires.

📌 Exemple : imaginons qu'une confirmation de conférencier soit en attente. Vous pouvez créer une automatisation qui, dès que le statut de la tâche passe à En attente du conférencier, l'attribue automatiquement au coordinateur de l'évènement, ajoute un commentaire de suivi et repousse la date d'échéance de deux jours. Ou évitez l'installation manuelle et demandez simplement à ClickUp Brain : « Si le statut est En attente du conférencier, attribuez-le au coordinateur, ajoutez un rappel et repoussez la date d'échéance de 2 jours. »

📮 ClickUp Insight : 43 % des personnes interrogées affirment que les tâches répétitives fournissent une structure à leur journée de travail, mais 48 % les trouvent épuisantes et les détournent de tâches plus importantes. Si la routine peut donner un sentiment de productivité, elle limite souvent la créativité et vous empêche de réaliser une progression significative. ClickUp vous aide à sortir de ce cycle en automatisant les tâches routinières grâce à des agents IA intelligents, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Automatisez les alertes, les mises à jour et l'attribution des tâches, et laissez des fonctionnalités telles que le blocage automatique du temps et les priorités des tâches protéger vos heures de travail les plus productives. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Modèles ClickUp pour la planification d'évènements

Les modèles de planification d'évènements dans ClickUp aident les équipes à standardiser les flux de travail tout en restant flexibles pour différents types d'évènements.

Des modèles de proposition d'évènement aux modèles d'itinéraire, voici une liste des meilleurs modèles de planification d'évènements de ClickUp, conçus pour permettre à votre équipe de rester sur la bonne voie et à vos évènements de se dérouler sans accroc. ⚒️

1. Modèle de brief d’évènement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Saisissez les informations clés telles que le type d'évènement, le format, la date, le budget et les sponsors à l'aide du modèle ClickUp Event Brief Template.

Ce modèle de briefing d'évènement ClickUp centralise toutes les informations relatives à l'évènement en un seul emplacement, ce qui permet aux équipes de rester coordonnées dès le début.

Le modèle permet aux utilisateurs de se connecter directement aux espaces de projet, aux discussions d'équipe et aux documents des exposants concernés, garantissant ainsi que tout reste connecté. Les sections telles que les jalons, les rôles de l'équipe et les informations sur le public sont organisées dans un menu déroulant, ce qui facilite la navigation.

2. Modèle de budget pour évènements ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez tous les coûts grâce au modèle de budget pour évènements ClickUp.

Les dépassements budgétaires peuvent compromettre même les évènements les mieux planifiés. Le modèle de budget événementiel ClickUp est structuré sous forme de vue Liste avec des tâches et des sous-tâches, vous aidant à décomposer chaque évènement en éléments tels que le lieu, le transport et la restauration. Chaque champ personnalisé vous permet de saisir les dates, les lieux et les allocations budgétaires de l'évènement, afin que vous puissiez facilement gérer et comparer les détails financiers.

Le modèle comprend également des champs personnalisés pour les parties prenantes telles que les employés, les sponsors ou les équipes RH, vous offrant ainsi une visibilité sur qui est impliqué et où les fonds sont alloués.

3. Modèle ClickUp pour le marketing des évènements

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle opérationnel de la promotion de vos évènements grâce au modèle ClickUp Event Marketing Template.

Lorsqu'il s'agit de gérer le marketing d'évènement, il n'y a pas de place pour la confusion, les retards ou les délais non respectés. Le modèle ClickUp Event Marketing Template aide les équipes à suivre la progression à différentes étapes, notamment la planification préalable au lancement, la promotion et l'exécution sur place.

Le modèle comprend plusieurs vues adaptées à des tâches spécifiques.

Team Docs peut être utilisé pour rédiger des briefs et des plans promotionnels, et Events View centralise les détails des évènements en un seul endroit. Le calendrier des évènements affiche un échéancier des échéances pour aider les équipes à respecter leur planning.

4. Modèle ClickUp Run of Show

Obtenir un modèle gratuit Créez un flux de spectacle en temps réel et exploitable grâce au modèle ClickUp Run of Show.

Le modèle ClickUp Run of Show vous donne un aperçu minute par minute du flux de l'évènement. Vous pouvez définir les repères scéniques, les temps de parole des intervenants, les points de contrôle audio/visuels, les transitions et les notes en coulisses dans un échéancier structuré. Chaque élément peut inclure les propriétaires, les durées d'exécution et les dépendances, afin que l'équipe de production reste parfaitement coordonnée.

5. Modèle de gestion de conférence ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez la logistique des conférences grâce au modèle de gestion de conférences ClickUp.

Le modèle de gestion de conférence ClickUp organise le processus de planification en tâches gérables et faciles à suivre. Il utilise des statuts personnalisés tels que À faire, Nouvelle inscription, Actif et En cours pour offrir une visibilité claire sur l'état d'avancement de chaque tâche.

Le modèle est structuré de manière à suivre le déroulement naturel des phases d'un évènement, de la planification et la préparation à l'opération sur site, le jour de l'évènement et l'après-évènement, afin que les équipes puissent suivre la progression à chaque étape. Les tâches peuvent également être triées par champs personnalisés, tels que Approvisionnement, Développement web, Documents, Impressions, Lieu et Réunion, ce qui aide les équipes à attribuer le travail de manière efficace.

⚙️ Bonus : consultez ces modèles d'agenda de conférence pour organiser ces évènements avec une structure efficace.

Les équipes commerciales, marketing, conception, logistique, ingénierie et assistance doivent accomplir leurs tâches dans un ordre précis pour que le projet du client soit une réussite. Avant ClickUp, cela représentait un véritable casse-tête. Sans la possibilité de suivre l’échéancier du projet, les objectifs et les tâches des équipes internationales en un seul endroit, nous avions du mal à rassembler tous les éléments nécessaires à la bonne tenue des évènements.

Les défis courants de la gestion d'évènements que ClickUp permet de relever

La planification d'évènements s'accompagne d'une pression constante, notamment des délais serrés, des détails éparpillés et de nombreux éléments variables.

ClickUp, en tant que logiciel de gestion de projet pour les évènements, simplifie le processus en résolvant les défis les plus courants auxquels les équipes sont confrontées. Voyons quelques exemples. 👀

Informations dispersées : les informations sont dispersées dans des feuilles de calcul, des e-mails et des chats, ce qui rend difficile la recherche des dernières mises à jour. ClickUp centralise les informations sur les lieux, les budgets, les contrats avec les fournisseurs, les participants et les échéanciers dans un seul environnement de travail, et effectue également des connexions avec des outils tiers pour une collaboration fluide.

Délais non respectés ou dépassements budgétaires : sans rappels ni visibilité, certaines tâches sont oubliées. ClickUp propose des dates de début/d'échéance, des notifications d'automatisation et un suivi de la progression, afin que rien ne soit négligé.

Manque de coordination au sein de l'équipe et chaos communicationnel : changer d'outil entraîne des malentendus et une perte de temps. ClickUp combine le chat, les commentaires, les documents et les environnements de travail partagés dans une plateforme unifiée.

Gestion fastidieuse des fournisseurs et des participants : le suivi des contrats, des factures, des inscriptions et des commentaires peut s'avérer compliqué. Utilisez les champs personnalisés et les listes pour les contrats/paiements et communiquez facilement avec les participants, le tout en un seul endroit.

Les tâches répétitives prennent du temps : les rappels manuels et les mises à jour de statut vous ralentissent. Les automatisations ClickUp gèrent automatiquement les actions routinières telles que l'envoi de rappels, la modification des statuts et la mise à jour des dépendances.

Réalisez la réussite de votre évènement avec ClickUp

Lorsque vous gérez un évènement complexe, ce sont les petits détails qui font la différence. ClickUp s'occupe de tout en coulisses, des délais aux changements de dernière minute, afin que rien ne soit oublié.

Ce qui rend cet outil vraiment puissant, c'est la façon dont l'IA est intégrée à chaque partie de votre environnement de travail. Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez d'une assistance intelligente au sein de votre outil de gestion de projet qui comprend vos priorités et vous aide à créer et à suivre des tâches à partir de discussions tout en facilitant la collaboration au sein de votre équipe. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions

ClickUp permet de planifier, d'organiser et de réaliser des évènements en gérant les tâches, les échéanciers, les budgets, les fournisseurs et la communication dans un espace de travail centralisé.

Oui. ClickUp fonctionne bien comme logiciel de gestion d'événements, car il combine le suivi des tâches, des modèles, des tableaux de bord, des automatisations et des Outils d'IA qui s'adaptent à différents types d'événements et à différentes tailles d'équipes.

Oui. Grâce à ses listes, ses dépendances, ses diagrammes de Gantt et ses tableaux de bord, ClickUp prend en charge les évènements complexes s'étalant sur plusieurs jours et impliquant de multiples parties prenantes, fournisseurs et flux de travail.