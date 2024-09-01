10 exemples de marketing événementiel pour faire ressortir votre événement

Mener une campagne de marketing événementiel réussie figure sur la liste des souhaits de tous les passionnés de marketing.

Mais qu'est-ce qui fait vraiment le succès de ces évènements ?

Est-ce le buzz ? Le nombre de participants ? Pas tout à fait !

Bien que ces indicateurs soient importants, tout dépend finalement de l'impact réel de votre événement. Si vous parvenez à transformer un hall d'exposition bondé en une liste de clients potentiels, vous pouvez vous considérer comme un spécialiste du marketing événementiel.

Mais pour obtenir des résultats aussi fantastiques, vous devez élaborer une stratégie de marketing événementiel qui suscite l'intérêt et apporte de la valeur aux participants potentiels.

Découvrez donc ces 10 exemples variés de marketing événementiel que nous avons compilés pour affiner vos compétences en matière de gestion et d'organisation d'événements et contribuer à la réussite de votre prochain événement.

Comprendre le marketing événementiel

Le marketing événementiel est un moyen pour les entreprises de se connecter avec les gens. En termes simples, il s'agit d'une stratégie promotionnelle utilisée par les entreprises pour combler le fossé qui les sépare de leurs clients potentiels.

De la planification à l'exécution, les campagnes de marketing événementiel impliquent des sessions de brainstorming créatif à chaque étape. Elles sont menées par l'équipe marketing d'une entreprise afin de promouvoir l'entreprise, ses produits ou ses services à travers un événement virtuel ou physique. Cependant, l'objectif principal peut varier d'une entreprise à l'autre.

Si certains organisent des campagnes de marketing événementiel pour offrir des opportunités d'apprentissage à leur public cible, d'autres le font pour générer de nouveaux prospects ou accroître la notoriété de leur marque. Cependant, l'objectif fondamental est généralement le même : stimuler la croissance de l'entreprise.

Fonctionnalités du marketing événementiel

Si vous avez déjà participé à une campagne de marketing événementiel bien planifiée, vous avez probablement remarqué en quoi elle se démarquait des autres événements d'entreprise. Voici quelques-unes des fonctionnalités clés qui expliquent pourquoi :

Divers formats : Les campagnes de marketing événementiel peuvent prendre toutes les formes et tous les formats : événements virtuels, événements de réseautage, événements en ligne, événements en personne, et bien plus encore. Cette diversité leur permet d'atteindre tous les objectifs marketing

Engagement ciblé du public : Vous souhaitez générer des prospects ou booster vos ventes ? Le marketing événementiel peut vous aider à atteindre vos objectifs spécifiques. Cette approche ciblée aide les entreprises à concentrer leurs efforts marketing, Vous souhaitez générer des prospects ou booster vos ventes ? Le marketing événementiel peut vous aider à atteindre vos objectifs spécifiques. Cette approche ciblée aide les entreprises à concentrer leurs efforts marketing, à gérer efficacement l'évènement et à atteindre leur objectif plus efficacement

Expérience interactive : Les campagnes de marketing événementiel, en particulier celles qui se déroulent en personne, contiennent de nombreux éléments interactifs tels que des démonstrations en direct, des discours de leaders du secteur, etc. Cela permet de maintenir l'intérêt et l'implication des participants

Promotion multicanal : Les campagnes de marketing événementiel impliquent souvent une promotion sur différents canaux marketing tels que les réseaux sociaux, les e-mails, les sites web, etc. Cela permet à la fois d'augmenter la fréquentation et de renforcer la notoriété de la marque

Avantages du marketing événementiel

Voyons maintenant quelques avantages liés à l'organisation d'une campagne de marketing événementiel :

Augmente la notoriété de la marque : Dans un contexte de concurrence féroce, il peut être difficile pour une entreprise de créer le buzz. Les campagnes de marketing événementiel facilitent cette tâche. Elles permettent à votre entreprise de dépasser ses clients existants et d'atteindre plus largement son public cible

Offre des opportunités de réseautage : De nombreux chefs d'entreprise et experts du secteur participent à ces événements d'entreprise très médiatisés. Il peut donc être avantageux pour toute marque ou tout professionnel souhaitant renforcer son réseau d'assister à ces événements

Renforce la fidélité à la marque : Les campagnes de marketing événementiel, qu'elles soient virtuelles ou en personne, encouragent l'interaction. Cela crée un sentiment de communauté et renforce la fidélité à la marque parmi les participants

Stimule la croissance de l'entreprise : De nombreuses entreprises ont du mal à se développer car elles ne parviennent pas à générer des prospects ou à attirer de nouveaux clients. Le marketing événementiel relève ce défi en organisant des événements attrayants qui attirent le public, génèrent des prospects intéressants et, par conséquent, stimulent la croissance de l'entreprise

Différence entre le marketing événementiel et le marketing expérientiel

En marketing, les termes « marketing événementiel » et « marketing expérientiel » sont souvent utilisés de manière interchangeable. Cependant, bien qu'elles partagent quelques similitudes, ces initiatives marketing sont différentes les unes des autres. Voici en quoi :

Aspect Marketing événementiel Marketing expérientiel Focus Pour promouvoir une entreprise ou ses produits et services par le biais d'évènements en personne/virtuels Pour permettre à une entreprise d'interagir avec ses clients et de leur offrir des expériences mémorables grâce à des activités pratiques et immersives Objectif principal Promotion de marque Engagement client Engagement du public Principalement passif Très interactif Indicateurs de réussite Conversions post-évènement, génération de prospects, etc. Engagement sur les réseaux sociaux, fidélité à la marque, etc. Cas d'utilisation Lancements de produits, salons professionnels, conférences technologiques , etc. Expériences pop-up, installations immersives, activations de marque, etc.

10 exemples et stratégies de marketing événementiel efficaces à essayer

Voici quelques exemples incroyables de marketing événementiel que vous pouvez utiliser pour renforcer vos efforts marketing :

Activation expérientielle

Les activations expérientielles offrent des installations que vos clients peuvent visiter et avec lesquelles ils peuvent interagir. Comme ces activations visent à créer des expériences mémorables pour les clients, elles comprennent des installations interactives telles que des comptoirs de jeux, des murales, etc. qui représentent votre marque.

Les clients qui visitent ces installations expérientielles ont tendance à prendre des photos et à les partager sur les réseaux sociaux, ce qui renforce vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux et améliore la notoriété de votre marque.

Exemple : Audible Beach au Comic-Con de San Diego (SDCC)

En 2022, Audible a créé d'énormes sculptures de sable représentant des personnages de ses podcasts populaires lors de la convention SDCC. L'impact a été tout aussi phénoménal. Les visiteurs ont pris des photos avec les sculptures, ont écouté des échantillons d'autres podcasts Audible et ont fait l'éloge de cette expérience sur les réseaux sociaux.

À retenir : Créer des expériences interactives et mémorables grâce à des activations expérientielles peut considérablement améliorer la présence de votre marque sur les réseaux sociaux et sa notoriété globale.

Conférences utilisateurs

Les conférences utilisateurs sont des évènements organisés par les entreprises pour réunir leurs utilisateurs, les leaders du secteur et les influenceurs afin de les informer, de recueillir leurs commentaires et de créer une communauté. Elles se déroulent généralement en plusieurs étapes, avec des sessions telles que des présentations, des ateliers, des ateliers en petits groupes, etc.

Les conférences d'utilisateurs s'avèrent utiles à bien des égards. Par exemple, elles sont parfaites pour recueillir des commentaires honnêtes en temps réel sur votre produit. Ces conférences constituent également une étape importante pour le partage des connaissances et le renforcement de la communauté, deux éléments essentiels à la croissance de toute entreprise.

Exemple : Oracle Code One (JavaOne)

En 2022, le géant technologique Oracle a organisé une conférence destinée aux utilisateurs soucieux de l'environnement, Oracle Code One (JavaOne), et a invité des programmeurs du monde entier à y participer. Le programme a remporté un franc succès, avec un menu thématique axé sur les plantes, des cours sur la réduction de l'empreinte carbone et des possibilités de dons alimentaires.

À retenir : L'organisation de conférences pour les utilisateurs favorise le développement d'une communauté et fournit des commentaires précieux, essentiels à la croissance de l'entreprise.

Évènements virtuels

Un événement virtuel est un rassemblement en ligne organisé sur des plateformes numériques. Il permet aux participants d'assister à l'évènement sans se déplacer physiquement vers l'emplacement.

Quel est le principal avantage de ce type de marketing événementiel ? Vous pouvez en organiser un pour presque tous les objectifs : animer un atelier, proposer des expériences virtuelles, organiser des conférences en ligne... Tout est possible !

Exemple : événement virtuel Google I/O

via Google

En 2021, Google a organisé un événement virtuel afin de permettre à tous, partout dans le monde, de vivre l'expérience de sa conférence annuelle destinée aux développeurs, Google I/O. À l'aide d'une caméra à 360 degrés, les organisateurs de l'évènement ont enregistré une vidéo panoramique des discours des principaux intervenants et l'ont publiée sur YouTube afin que tout le monde puisse y participer.

À retenir : Les évènements virtuels offrent flexibilité et inclusivité, permettant une participation mondiale sans nécessité d'être physiquement présent.

Lancements de produits

Un événement de lancement de produit est crucial pour les entreprises basées sur des produits, où une société organise une conférence à grande échelle, souvent mondiale, pour présenter son nouveau produit sur le marché. L'événement commence généralement par la présentation des fonctionnalités du produit par le PDG, qui discute ensuite de son utilité et de son impact.

Les lancements de haut niveau comprennent souvent des démonstrations en direct et des sessions avec des conférenciers invités, généralement des experts du secteur. En fait, certaines entreprises profitent également de ce moment pour dévoiler l'ambassadeur de leur produit à leur public.

Exemple : Conférence mondiale des développeurs Apple

Chaque année, Apple organise sa Worldwide Developer Conference, au cours de laquelle elle lance ses derniers produits et technologies. Bien que l'évènement se déroule en personne, Apple diffuse le lancement afin que ses fans fidèles, dispersés à travers le monde, puissent assister à la révélation. Cela aide l'entreprise à créer une solide dynamique commerciale avant que le produit n'arrive sur le marché.

À retenir : Un lancement de produit bien exécuté peut générer un engouement considérable avant la sortie et stimuler les ventes dès le début.

Évènements de réseautage

Comme leur nom l'indique, les événements de réseautage accueillent des leaders du secteur, des experts en la matière et d'autres professionnels afin d'offrir aux participants des opportunités de réseautage. Ils sont souvent formels et structurés, commençant par une rencontre informelle et se terminant par un dîner officiel

Vous pouvez organiser un événement de réseautage en interne ou en externe. Supposons que vous souhaitiez faciliter les connexions professionnelles de vos employés. Dans ce cas, vous pouvez organiser un événement de réseautage au sein de votre organisation. Sinon, les événements de réseautage peuvent être utiles si vous souhaitez permettre à votre public cible d'interagir et d'échanger avec des experts du secteur.

Exemple : événement de réseautage Lean Startup

Lean Startup a organisé un événement de réseautage au Mob Museum afin d'offrir à ses participants des opportunités de réseautage à l'échelle mondiale. L'évènement a été conçu pour permettre à chacun de trouver une personne partageant les mêmes idées avec qui interagir, rendant l'expérience immersive, interactive et réussie.

*à retenir : faciliter les opportunités de réseautage par le biais d'évènements formels peut renforcer les connexions professionnelles et les relations au sein d'un secteur.

Gala de collecte de fonds

Les galas de collecte de fonds sont typiques des organisations à but non lucratif (OBNL). Cependant, toute entreprise peut organiser de tels évènements caritatifs pour faire parler de sa marque.

Supposons que votre entreprise souhaite amplifier ses efforts philanthropiques et communautaires. Dans ce cas, vous pouvez parrainer un gala de collecte de fonds pour une cause caritative. Si votre entreprise a déjà une image philanthropique, l'organisation de tels évènements peut renforcer votre identité de marque et renforcer votre connexion avec des clients potentiels dans votre secteur

Les participants à ces évènements sont généralement des donateurs, des philanthropes, des leaders communautaires et parfois même des célébrités. Ainsi, outre leur rôle de sensibilisation, ces évènements constituent une excellente occasion de réseautage.

Exemple : Le Bal des jonquilles de la Société canadienne du cancer

via Société canadienne du cancer Bal des jonquilles

Chaque année, la Société canadienne du cancer organise un événement unique de collecte de fonds : le Bal des jonquilles. Les participants doivent porter des masques et interagir les uns avec les autres au son d'une douce musique jazz. Avec une liste d'invités prestigieux composée de chefs d'entreprise, de philanthropes, de représentants du gouvernement et de célébrités, cette organisation à but non lucratif rend les événements caritatifs moins ennuyeux en créant une ambiance festive et divertissante.

*à retenir : les événements caritatifs tels que les galas de collecte de fonds peuvent amplifier les efforts de votre marque en matière de RSE tout en offrant de précieuses opportunités de réseautage.

Hackathons

Les hackathons sont des concours de programmation qui réunissent des programmeurs et des développeurs du monde entier pour relever un défi. Les participants s'affrontent pendant plusieurs jours, et le meilleur d'entre eux est récompensé. Ces évènements peuvent se dérouler en présentiel ou en ligne.

Si vous êtes une entreprise technologique ou un éditeur de logiciels, organiser un hackathon peut vous aider à promouvoir votre marque sur les réseaux sociaux. De plus, ce type d'évènement encourage le développement d'idées innovantes.

En savoir plus : Comment organiser un hackathon

Exemple : hackathon « Building the Future » de Microsoft

Des développeurs et programmeurs professionnels ont participé au prestigieux hackathon « Building the Future » organisé par Microsoft afin de trouver des solutions innovantes pour la mobilité électrique. Bien que l'évènement se soit déroulé entièrement en ligne, il a suscité un intérêt mondial.

À retenir : L'organisation de hackathons peut susciter l'enthousiasme pour votre marque et stimuler l'innovation au sein de la communauté technologique.

Salons professionnels

Les salons professionnels offrent aux entreprises l'occasion de présenter leurs produits et services. En tant qu'évènements hors site, ils se déroulent généralement dans des lieux externes tels que des centres de congrès et des halls d'exposition.

Ces évènements sont généralement organisés autour d'un thème spécifique à un secteur d'activité. Ils rassemblent ainsi plusieurs marques en un seul endroit et offrent aux entreprises une plateforme pour présenter leurs offres à un large public, tout en facilitant les opportunités de réseautage.

Exemple : COMPUTEX de CNET

via CNET

Lors du salon annuel COMPUTEX, CNET a offert à des entreprises technologiques telles qu'Intel l'occasion de présenter leurs derniers produits et innovations. Cela démontre comment la participation à un salon professionnel peut vous aider à présenter vos offres à des clients potentiels, même si vous n'appartenez pas directement au secteur.

À retenir : Participer à des salons professionnels vous permet de présenter vos produits à un public ciblé et d'étendre votre portée au sein de votre secteur.

Réunions internes de l'entreprise

Vous souhaitez familiariser vos nouvelles recrues avec la mission et les objectifs de l'entreprise ? Ou peut-être faire le point avec une équipe pour évaluer sa progression globale ? Organisez une réunion interne à l'entreprise !

Ces évènements sont organisés au sein d'une organisation pour discuter des stratégies, des objectifs et des mises à jour des performances. Cependant, dans une perspective plus large, ils alignent l'ensemble de votre personnel sur les valeurs de votre marque en renforçant votre culture et en offrant un cadre pour une communication et un retour d'information réguliers.

Exemple : réunion autour du livre de coloriage de Plum Organics

Lors d'une récente réunion interne, Plum Organics a encouragé ses employés à colorier avec des crayons de couleur tout en interagissant avec les autres. Cette activité les a incités à se connecter et à se réaligner sur l'image de marque conviviale de l'entreprise.

À retenir : Des réunions internes régulières renforcent la culture d'entreprise et garantissent l'alignement sur les objectifs organisationnels.

Évènements de team building

Les événements de team building consistent généralement à réunir tous les employés de votre organisation pour des fêtes, des discussions informelles et d'autres activités similaires qui favorisent l'interaction et la connexion. Leur objectif principal est d'instaurer un sentiment de communauté et d'harmonie parmi les employés

De plus, ces évènements constituent une excellente occasion de former vos employés et de développer leurs compétences. En tant qu'organisateur, vous pouvez faire preuve de créativité dans vos événements de team building et organiser des sessions de formation interactives, des ateliers de développement des compétences collaboratives, etc. afin de faciliter l'interaction et l'amélioration des compétences.

En savoir plus : Comment organiser une discussion informelle qui captivera votre public

Exemple : Tournoi de jeux de société organisé par Glassdoor

Glassdoor dispose d'une importante main-d'œuvre mondiale. Afin d'encourager l'interaction entre tous ses employés, l'entreprise a organisé un tournoi de jeux de société dans le cadre de ses évènements de team building. Tout le monde a eu l'occasion d'interagir et de nouer de nouveaux liens, même avec des personnes travaillant dans des emplacements différents.

À retenir : Les activités de team building renforcent les liens entre les employés et améliorent la collaboration, contribuant ainsi à créer un environnement de travail plus cohésif.

Planification et exécution d'un marketing événementiel réussi

La route vers un marketing événementiel réussi ne s'arrête pas à l'inspiration. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez planifier et exécuter des stratégies de marketing événementiel sans faille, et c'est là que le rôle de l'analyse et du CRM entre en jeu.

Rôle de l'analyse dans l'évaluation de la réussite du marketing événementiel

Suivi des indicateurs clés : Les analyses vous donnent accès à des ensembles de données cruciales qui vous permettent de surveiller les taux de fréquentation, d'engagement et de participation. Vous pouvez ainsi mieux comprendre la portée de votre événement et son impact sur vos clients potentiels

Mesurer le retour sur investissement (ROI) : En surveillant de près le ROI de votre marketing événementiel, vous vous assurez d'atteindre efficacement vos objectifs. Pour cela, vous pouvez envisager d'utiliser des outils d'analyse pour évaluer les prospects générés, les taux de conversion et l'impact de vos événements sur le chiffre d'affaires

Obtenir des informations sur votre audience : l'analyse vous permet d'analyser les données démographiques et le comportement des participants afin de mieux comprendre votre audience. Vous pouvez ainsi adapter vos futures stratégies de marketing événementiel et mieux répondre à leurs besoins et préférences

Rôle du CRM dans le marketing événementiel

Centralisation de la gestion des données : les systèmes CRM intègrent et centralisent les données des participants, ce qui facilite le suivi des indicateurs clés de performance tels que les interactions, les préférences et l'historique de l'engagement lors de plusieurs évènements

Personnalisation des événements : le CRM vous permet de personnaliser les événements en fonction des profils détaillés et des préférences des participants. Exploitez ces données pour adapter les expériences événementielles aux besoins et aux intérêts de chacun, créant ainsi une atmosphère plus engageante et pertinente pour chaque participant

*assurer le suivi après l'évènement : les systèmes CRM facilitent le suivi personnalisé et en temps opportun des participants. Les rappels automatisés et les messages personnalisés contribuent à maintenir l'engagement, à renforcer les relations et à améliorer les taux de conversion en garantissant que chaque participant reçoit les informations pertinentes et continue d'interagir avec votre marque

Utilisation de ClickUp pour la planification et l'exécution d'évènements

Inspiration, analyse et CRM ? C'est bon ! ✅

Il ne vous manque plus qu'un outil pour élaborer une stratégie marketing événementielle efficace et lui donner vie.

Découvrez ClickUp, un logiciel de gestion de projet robuste doté de fonctionnalités qui facilitent le marketing événementiel. Suite de gestion du travail tout-en-un, ClickUp comble le fossé entre la conception et l'exécution de votre marketing événementiel.

ClickUp pour la planification d'évènements

Collaborez avec votre équipe, attribuez des tâches et vérifiez la progression, le tout avec ClickUp Teams

Tout évènement réussi commence par une planification efficace. Avec ClickUp Teams, planifiez et organisez des évènements qui resteront gravés dans la mémoire des participants longtemps après leur fin. Voici comment :

ClickUp pour l'exécution d'évènements

Évaluez la charge de travail individuelle, suivez la progression et obtenez une représentation visuelle de vos stratégies événementielles avec ClickUp Teams

Vous avez terminé la planification de votre événement ? Passons maintenant aux choses sérieuses : voici comment vous pouvez utiliser ClickUp Teams pour mettre en œuvre vos stratégies événementielles :

En outre, ClickUp fournit quatre modèles prêts à l'emploi et facilement personnalisables pour vous faciliter la tâche. Voyons cela en détail :

1. Modèle de planification d'évènement ClickUp

Télécharger ce modèle Forfait des événements virtuels, des événements en personne, des conférences et tout ce qui se trouve entre les deux avec le modèle de planification d'événements ClickUp

Le marketing événementiel commence par la planification, et c'est exactement ce que vous offre le modèle de planification d'événements ClickUp. Ce modèle personnalisable rationalise l'ensemble du processus de planification d'événements. Il vous offre une base solide que vous pouvez utiliser pour organiser vos informations et accélérer l'efficacité de votre exécution.

Le modèle vous aide à :

Planifiez et visualisez vos évènements avec des échéanciers réalistes

Alignez votre équipe et vos ressources sur des objectifs plus larges

Suivez la progression et les indicateurs clés de performance individuels liés à la planification et à l'exécution de l'évènement

2. Modèle ClickUp pour le marketing événementiel

Télécharger ce modèle Gardez un œil sur chaque initiative de marketing événementiel grâce au modèle ClickUp Event Marketing

La gestion d'événements est une activité vaste qui comprend différentes initiatives marketing à chaque étape. Devinez quoi ? Le modèle de marketing événementiel ClickUp vous permet de surveiller l'aspect marketing de votre gestion d'événements.

Ses fonctionnalités avancées comprennent :

Vue Documents de l'équipe : stockez des documents pour examiner les événements marketing

Affichage des évènements : Suivez les évènements, les tâches et les échéances à venir

Affichage des comptes rendus de réunion : enregistrez et stockez les notes et les discussions des réunions

Affichage du calendrier des événements : planifiez et suivez les événements à venir avec les dates et les heures

3. Modèle ClickUp pour la planification d'événements de grande envergure

Télécharger ce modèle Organisez des événements exceptionnels sans lever le petit doigt grâce au modèle ClickUp pour la planification d'événements de grande envergure

Si l'idée de planifier un grand événement vous semble intimidante, découvrez le modèle de planification d'événements de grande envergure de ClickUp. Grâce à des fonctionnalités avancées telles que les champs personnalisés et les automatisations, il vous permet d'organiser des événements marketing à l'échelle mondiale. Ce modèle peut être votre solution unique pour tout gérer, du budget de l'événement aux participants.

De plus, il vous permet d'accéder rapidement à des informations grâce à des affichages tels que :

Affichage succinct des événements : conservez des enregistrements détaillés des informations et des échéanciers relatifs aux événements

Vue Accueil : rationalisez la logistique des événements et coordonnez les activités autour de l'arrivée des invités

Vue Liste des participants : gérez les informations relatives aux participants et garantissez leur exactitude

Affichage des comptes rendus de réunion : documentez les décisions clés prises pendant le processus de planification de l'évènement

4. Modèle de forfait ClickUp pour projet événementiel

Télécharger ce modèle Créez des forfaits innovants pour plusieurs projets événementiels à l'aide du modèle de plan de projet événementiel ClickUp

Conçu exclusivement pour les organisateurs d'événements très occupés, le modèle de forfait ClickUp Event Project Plan facilite la gestion de plusieurs événements. Ce modèle comprend des fonctionnalités personnalisables de suivi des événements, de calendrier et de briefing qui vous offrent une vue d'ensemble de tous vos événements en cours en un seul endroit.

Cela vous aide à :

Vérifiez que tous vos évènements se déroulent sans problème

Gagnez du temps en suivant une structure modélisée pour tous vos évènements

Assurez la cohérence de votre image de marque lors de différents évènements

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour le marketing événementiel

Voici quelques avantages clés de l'utilisation de ClickUp pour la planification et l'exécution du marketing événementiel:

Centralise les informations et la communication pour que tous les membres de l'équipe restent sur la même longueur d'onde

Facilite la collaboration en temps réel pour améliorer la communication et la coordination

Rationalisez la gestion de projet pour améliorer l'efficacité et l'organisation de votre équipe

Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps et réduire les efforts manuels

Améliore la visibilité des échéanciers de projet pour garantir l'achèvement des tâches dans les délais impartis

Rendez vos événements plus efficaces avec ClickUp !

Le marketing événementiel fait partie des rares outils marketing qui permettent aux entreprises d'interagir personnellement avec leur public. Il favorise la fidélité à la marque à un niveau plus profond en créant des expériences partagées et mémorables avec les clients. Il renforce également les connexions entre les entreprises et stimule la croissance commerciale.

Cependant, avec la montée en puissance des formats virtuels, le paysage du marketing événementiel est également en pleine mutation. Des tendances telles que la réalité augmentée, les simulations informatiques et les visites virtuelles sont appelées à jouer un rôle de premier plan. Restez donc informé et évoluez.

Quant à l'outil, ClickUp fonctionne pour tous les formats d'évènements. Avec une liste de fonctionnalités robustes pour le marketing événementiel, c'est votre solution tout-en-un pour la planification, la gestion et l'exécution d'évènements.

Alors dépêchez-vous, obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.