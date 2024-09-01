Questions de sondage sur les évènements (exemples et modèles)

Cherchez-vous à évaluer la réussite de votre évènement et à l'améliorer pour l'avenir ? Les commentaires des participants sont essentiels pour comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré.

Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas, et les sondages de retour d'information sur les événements vous aident à quantifier les différents aspects de vos événements. Un sondage bien conçu peut capturer l'essence de l'évènement, vous aider à améliorer les relations avec les clients et à comprendre votre public

Cet article propose diverses questions et modèles de sondages de retour d'évènement pour vous aider à recueillir des informations auprès de vos participants.

Avantages de l'envoi d'un sondage de retour d'information après un évènement

En recueillant des informations précieuses directement auprès des participants, vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données et accélérer l'identification des domaines à améliorer.

L'envoi d'un sondage après votre évènement présente de nombreux avantages, notamment les suivants :

**Recueillir les commentaires des participants : comprendre les préférences, les besoins et les désirs des participants afin d'adapter les évènements futurs en conséquence

Mesurer la réussite de l'évènement : Déterminer si votre évènement a atteint ses objectifs et dépassé les attentes des participants

Identifier les forces et les faiblesses : Découvrir ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré lors d'évènements futurs

: Découvrir ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré lors d'évènements futurs Améliorer la pertinence du contenu : évaluer la valeur du contenu fourni et identifier les thèmes des futures sessions

Mesurer le retour sur investissement (ROI): Les sondages peuvent permettre de savoir si l'évènement a atteint ses objectifs et justifié les ressources investies, ce qui permet d'évaluer le ROI financier et stratégique

Évaluer le retour sur objectifs (ROO): Il ne s'agit pas seulement d'argent. En évaluant l'impact de l'évènement sur des objets non financiers tels que la notoriété de la marque, l'engagement des clients et la satisfaction des participants, vous pouvez mesurer la réussite globale de l'évènement et identifier les points à améliorer

Types de questions pour les sondages sur les évènements

Explorons les différents types de questions de sondage avant et après l'événement qui peuvent vous aider à créer des sondages de haute qualité et à améliorer les résultats de l'événement.

Questions de sondage avant l'évènement

Ces questions sont envoyées avant l'évènement pour évaluer les attentes et les préférences des participants. Ces données peuvent vous aider à adapter l'évènement. Par exemple, des questions sur les restrictions alimentaires pour une réception de mariage ou sur les styles d'apprentissage préférés pour un atelier peuvent améliorer le confort et l'engagement des participants.

Les questionnaires préalables à l'évènement permettent également de susciter l'anticipation, en amenant les participants à réfléchir à ce qu'ils espèrent vivre.

Questions à échelle de Likert

Ces questions mesurent les attitudes ou les opinions à l'aide d'une échelle d'évaluation (par exemple, de "Pas du tout d'accord" à "Tout à fait d'accord"). Elles sont idéales pour quantifier les commentaires sur divers aspects de l'évènement, tels que la qualité des conférenciers, la satisfaction à l'égard du lieu ou l'expérience globale.

Questions ouvertes

Offrant une toile vierge aux personnes interrogées, ces questions encouragent un retour d'information détaillé et qualitatif. Bien qu'elles soient difficiles à analyser, elles fournissent de riches instructions sur les pensées et les sentiments des participants. Par exemple, la question "Qu'avez-vous le plus apprécié lors de l'évènement ?" peut révéler des aspects positifs inattendus.

Questions fermées

Ces questions offrent des choix de réponses prédéfinis, ce qui facilite l'analyse des données. Les choix multiples, les menus déroulants et les cases à cocher sont des formes courantes. Ils permettent de recueillir efficacement des informations spécifiques, telles que les sujets préférés ou les formes de session.

Questions du sondage Pulsation Sondages Pulsation sont un moyen rapide et efficace de recueillir les réactions des participants. En posant des questions précises et ciblées, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur leur satisfaction globale, identifier les points à améliorer et mesurer l'impact de l'évènement.

Questions de type "oui" ou "non

Version simplifiée des questions fermées, elles offrent des options binaires (oui, non) ou trinaires (oui, non, plutôt) rapides. Bien que limitées en profondeur, elles peuvent être utiles pour évaluer la satisfaction générale ou des préférences spécifiques.

Échelles d'évaluation

Similaires aux échelles de Likert, les échelles d'évaluation utilisent des nombres ou des étoiles pour mesurer les niveaux de satisfaction. Elles sont souvent utilisées pour évaluer rapidement divers éléments d'un évènement, tels que les options alimentaires, les possibilités de réseautage ou la qualité audiovisuelle.

Questions matricielles

Les questions matricielles sont un type de sondage qui organise plusieurs questions connexes dans une structure en forme de grille. Les lignes représentent différentes questions liées à un même sujet, et les colonnes sont les options de réponse qui s'appliquent à toutes les questions. Elles permettent de recueillir efficacement des données sur des éléments connexes, tels que l'évaluation de différents orateurs ou sessions.

Exemple de question matrice

Questions démographiques

Les informations de base sur les participants, notamment l'âge, le sexe, la profession et le secteur d'activité, vous aident à mieux comprendre votre public. Ces données vous permettent d'adapter les évènements futurs à des données démographiques spécifiques et de mesurer l'impact de l'évènement.

A lire aussi: 8 modèles de questionnaires gratuits pour une collecte de données efficace

25 questions de sondage après l'évènement Une étude de recherche a montré que des sondages plus courts augmentent le taux de réponse et la qualité des réponses. Les sondages de plus de 28 minutes ont vu le taux d'abandon augmenter.

Les sondages réalisés après un évènement doivent donc être un échange de valeur sans faille, et non une corvée interminable. Il est important de mettre l'accent sur différents aspects de l'évènement pour rendre l'enquête attrayante et efficace.

Mesurer la satisfaction des participants

Ces questions mesurent la satisfaction générale des participants à l'égard de l'évènement, fournissant ainsi un aperçu de sa réussite.

1. Comment évaluez-vous votre expérience globale de l'évènement ? (échelle de Likert : Excellent, Très bon, Bon, Passable, Médiocre)

Utilisez un outil qualitatif tel que l'échelle de Likert pour permettre aux participants de donner une évaluation rapide de leur sentiment général. Il s'agit d'une question générale. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'évaluer un film sans spoiler.

2. L'évènement a-t-il répondu à vos attentes ?

C'est ici que vous vérifiez si vous avez tenu vos promesses. Une simple question oui/non permet de mesurer efficacement si l'évènement est conforme aux exigences et aux normes des participants.

À avez-vous dépassé les attentes ? Ou ont-elles été paramétrées trop haut ? Il s'agit d'un test de réalité. Elle vous aide à comprendre si votre marketing est en phase avec l'évènement.

3. **Quelle est la probabilité que vous recommandiez cet évènement à un collègue ou à un ami ?

Vous pouvez quantifier la fidélité et l'engagement des clients en utilisant une échelle de un à dix, dix correspondant à la " probabilité la plus élevée de recommandation ". cet indicateur est également connu sous le nom de Net Promoter Score (NPS).

Cette information est cruciale pour comprendre la satisfaction globale de l'évènement et identifier les points à améliorer.

Évaluer le contenu et les intervenants

Ces questions visent à évaluer le cœur de l'évènement : le contenu et les personnes qui l'ont présenté.

4. Dans quelle mesure le contenu était-il pertinent par rapport à vos intérêts professionnels/personnels? (échelle de Likert : très pertinent, pertinent, assez pertinent, pas pertinent)

À quel point le contenu était-il pertinent pour votre public ? Était-ce comme trouver une aiguille dans une botte de foin ou une mine d'or de connaissances utiles ? Cette question nous aide à comprendre si vous avez atteint la cible ou si vous l'avez manquée en mesurant l'adéquation entre les thèmes de votre évènement et les attentes des participants.

5. **Quel conférencier ou quelle session a eu le plus d'impact ? Pourquoi ?

Une question ouverte invite les participants à mettre en lumière les acteurs les plus importants de l'évènement. Qui a frappé un grand coup ? L'humour était peut-être au rendez-vous, ou les idées qu'ils ont exprimées étaient époustouflantes.

6. **Avez-vous trouvé le contenu de l'évènement instructif et engageant ?

Cette question simple permet d'évaluer la qualité globale du contenu. Elle fournit un aperçu clair de la satisfaction des participants. Un niveau de satisfaction élevé indique que le contenu a été fourni avec succès, tandis qu'une évaluation plus faible signale des points à améliorer, tels que la profondeur du contenu ou le style de présentation.

Les domaines où le niveau de satisfaction est moyen présentent des opportunités de gains rapides qui peuvent nécessiter peu d'efforts.

7. Les intervenants étaient-ils compétents et engageants ? (échelle de Likert : Excellent, Très bon, Bon, Passable, Médiocre)

Les intervenants de l'évènement étaient-ils suffisamment compétents et charismatiques pour vous accrocher ?

Les évaluations élevées dans les deux domaines indiquent des orateurs exceptionnels, tandis que les évaluations faibles indiquent des domaines à améliorer, tels que l'amélioration des compétences de présentation ou le renforcement de l'expertise en la matière.

8. Avez-vous fait quelque chose de nouveau ou d'utile lors de l'évènement ?

Cette question évalue directement l'impact éducatif de l'évènement.

Un pourcentage élevé de réponses "Oui" indique que l'évènement a atteint son objectif de fournir aux prestataires de nouvelles connaissances ou de nouveaux points de vue. Un faible pourcentage peut indiquer un contenu redondant ou insuffisant.

Évaluation de la logistique et de l'environnement

Ces questions portent sur les aspects pratiques de l'évènement, tels que le lieu, la nourriture et l'organisation générale.

9. À quel point avez-vous été satisfait du lieu de l'évènement ? (échelle de Likert : Excellent, Très bien, Bien, Passable, Médiocre)

Le lieu de l'évènement paramètre l'ensemble de l'évènement. L'atmosphère générale peut contribuer de manière significative à une expérience positive ou négative.

En connaissant l'opinion des participants sur des facteurs tels que l'éclairage, la musique, le décor, la taille, l'accessibilité, l'ambiance et les installations, les organisateurs peuvent prendre des décisions éclairées quant à la sélection des futurs lieux de réunion.

10. **Les possibilités de réseautage étaient-elles suffisantes ?

Vos participants ont-ils eu suffisamment d'occasions de se mêler aux autres et d'établir des connexions ? À moins qu'ils n'aient eu l'impression de se perdre dans une salle bondée ?

Mesurer l'adéquation des possibilités de mise en réseau vous permet d'évaluer si vous avez créé l'atmosphère idéale pour nouer des relations. 🤝

11. Comment s'est déroulée l'organisation et le forfait de l'évènement (échelle de Likert : excellent, très bon, bon, moyen, médiocre) ?

Cette question évalue le flux de l'évènement, la signalisation, l'assistance du personnel et les processus d'inscription.

Les évaluations élevées indiquent que l'évènement a été organisé de manière efficace et bien planifié, tandis que les évaluations faibles mettent en évidence les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées.

12. Y a-t-il eu des difficultés techniques qui ont eu un impact sur votre expérience ? Si oui, veuillez préciser.

La technologie peut améliorer un évènement ou l'achever complètement. Les microphones ont-ils été coupés, ou le Wi-Fi a-t-il tenu bon ?

Cette question permet d'identifier les problèmes récurrents, tels que les problèmes audiovisuels ou les dysfonctionnements du site web, qui peuvent être résolus pour l'évènement suivant.

13. Dans quelle mesure le lieu de l'évènement était-il accessible aux personnes handicapées ? (échelle de Likert : Excellent, Très bien, Bien, Passable, Médiocre)

Il est essentiel de prendre en compte l'accessibilité du lieu pour les personnes handicapées. Cela comprend l'accessibilité physique (rampes, ascenseurs, etc.), la signalisation et l'orientation, les toilettes, la disposition des places, les technologies d'assistance, la formation du personnel et les initiatives spécifiques visant à promouvoir l'inclusion.

Mesurer le retour sur investissement et l'intérêt futur

Ces questions du sondage post-événement visent à évaluer l'impact de l'évènement sur les objectifs professionnels des participants et leur intérêt à participer à d'autres évènements.

**14. La participation à cet évènement vous a-t-elle aidé à atteindre vos objectifs professionnels ?

Le temps de vos participants est précieux et vous souhaitez maximiser la valeur de chaque minute que vous leur offrez. Cette question vise à déterminer si l'évènement a été un catalyseur de développement professionnel ou s'il a complètement manqué sa cible.

15. Avez-vous fait des connexions intéressantes lors de l'évènement ? (Oui/Non/Plus ou moins)

Vos participants ont-ils fait la découverte de collaborateurs, de clients ou de mentors potentiels ? À moins qu'ils n'aient eu l'impression de chercher un trésor enfoui sans carte ?

Ces réponses vous permettent d'évaluer la capacité de l'évènement à générer des connexions significatives. Elles peuvent être le signe d'un évènement de mise en réseau réussi, suggérer la nécessité d'améliorer les opportunités de mise en réseau ou de proposer des activités de mise en réseau plus structurées.

16. Comment avez-vous fait connaissance avec cet évènement ? (Choix multiple : e-mail, médias sociaux, site web, etc.)

Cette question permet d'identifier les canaux de marketing les plus efficaces pour la promotion de l'évènement.

Les participants l'ont-ils découvert par hasard sur les médias sociaux, ou vos efforts de marketing ont-ils fait mouche ? En comprenant le parcours des participants à l'évènement, vous pouvez affiner vos stratégies marketing et augmenter votre portée.

17 **Partiendriez-vous à cet évènement l'année prochaine ?

Faites de votre évènement l'évènement incontournable. Une simple question de type oui/non/peut-être permet de mesurer l'intérêt des participants pour des évènements futurs. Cette question permet de comprendre l'attrait global de l'évènement et le potentiel de fidélisation.

18. Qu'aimeriez-vous voir amélioré lors du prochain évènement ?

Le retour d'information est synonyme de progression et vous donne une feuille de route pour l'amélioration. Qu'est-ce qui rendrait votre prochaine expérience encore meilleure ? À fait quelque chose qui n'a pas fonctionné ? Y avait-il quelque chose qui manquait ?

Le retour d'information sur ces questions vous permet de créer un évènement encore plus fantastique la prochaine fois.

19. Comment avez-vous entendu parler de cet évènement ?

Savoir, c'est pouvoir, et dans ce cas, il s'agit de savoir comment atteindre votre public. À fait un ami recommander l'événement ? À fait qu'ils sont tombés sur vos médias sociaux ? À fait que vos e-mails de marketing ont attiré leur attention ?

Autres considérations

Si les groupes de questions précédents constituent une base solide pour la plupart des évènements, certains évènements peuvent nécessiter des questions supplémentaires pour recueillir des informations spécifiques.

Pour les conférences

**20. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la variété des sujets abordés lors des sessions ?

Y avait-il suffisamment d'options pour satisfaire l'appétit des participants ? À la conférence, y a-t-il eu un mélange de sessions théoriques et pratiques, ou la conférence a-t-elle trop penché d'un côté ? Une échelle de Likert permet de mesurer la satisfaction des participants à l'égard des sujets abordés lors de la conférence.

Un large intervalle de sujets permet de répondre à des intérêts variés, tandis que des sujets plus spécialisés sont idéaux pour des conférences destinées à des experts.

21. **La conférence a-t-elle offert suffisamment d'opportunités pour les questions et réponses ?

Les questions-réponses sont une excellente occasion pour les participants de dialoguer avec les orateurs. Ont-elles permis de dialoguer avec les orateurs, de clarifier des doutes et de partager vos points de vue ? A agenda de la conférence sans de nombreuses possibilités de questions et réponses, c'est comme une discussion sans possibilité de s'exprimer.

Une simple question de type "oui/non/quelque chose" permet d'évaluer l'engagement des participants et leur interaction avec les orateurs. Un pourcentage élevé de réponses "oui" indique que la conférence a offert aux prestataires de nombreuses possibilités de poser des questions et de dialoguer avec les orateurs.

Pour les salons professionnels

22. **Dans quelle mesure les stands des exposants ont-ils permis de mettre en valeur leurs produits/services ?

Les stands des vendeurs ressemblaient-ils à des équipes commerciales en désordre ou à des boutiques bien organisées ? À fait en sorte que leurs produits et services se distinguent, ou étaient-ils perdus dans la foule ? Un salon professionnel réussi est un salon où les exposants peuvent présenter efficacement leurs offres et attirer des clients potentiels.

23. **Avez-vous trouvé que les produits/services exposés correspondaient à vos besoins ?

Les salons professionnels présentent une collection de produits sélectionnés.

Le salon a-t-il fait une offre de produits et de services intéressante et pertinente ? Un salon professionnel pertinent répond à vos besoins et intérêts spécifiques.

Pour les ateliers

24. **Les exercices ou activités pratiques ont-ils été utiles ?

Les exercices pratiques sont le cœur et l'âme d'un atelier. Ont-ils aidé les participants à mieux saisir les concepts ou leur ont-ils donné l'impression de se contenter de suivre les instructions ?

Un atelier réussi est un atelier qui offre aux participants de nombreuses occasions de mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises.

25. **Avez-vous fait l'expérience d'avoir acquis les compétences nécessaires pour appliquer les connaissances apprises ?

Les ateliers sont des camps d'entraînement à l'acquisition de compétences. À votre avis, les participants sont-ils devenus plus forts et mieux équipés pour relever les défis dans leur champ d'activité ? Un séminaire réussi permet aux participants d'appliquer ce qu'ils ont appris à des situations réelles.

À lire aussi: 10 Meilleures solutions CRM pour la gestion des évènements en 2024

Imaginez que vous planifiez un évènement tellement incroyable que les participants ne peuvent s'empêcher d'en parler. Pour y parvenir, il est essentiel de recueillir des commentaires. Un sondage bien conçu sur les réactions à l'évènement peut fournir des informations précieuses sur la réussite de votre évènement.

1. Définissez vos objectifs

Avant de créer votre sondage, utilisez les outils suivants

Objectifs ClickUp

pour déterminer ce que vous voulez apprendre. Vous intéressez-vous à la satisfaction générale, à des aspects spécifiques de l'évènement ou à des suggestions d'amélioration ? Définissez clairement vos objectifs pour que les questions de votre sondage soient ciblées et pertinentes.

Préparez vos objectifs et ce que vous voulez atteindre avec vos sondages grâce à ClickUp Objectifs

2. Choisissez la bonne forme

Tenez compte de la durée de votre sondage et de la méthode de diffusion préférée. Les sondages en ligne sont pratiques pour les participants et les organisateurs. Si vous souhaitez recueillir des informations plus approfondies, envisagez d'organiser des entretiens en face à face ou des groupes de discussion.

Prenez des décisions fondées sur des données en rationalisant la collecte des commentaires grâce au modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp

Modèle de formulaire de rétroaction de ClickUp

offre une plateforme centralisée pour la collecte, l'organisation et l'analyse des commentaires des clients. Les entreprises peuvent ainsi obtenir des informations précieuses sur la satisfaction des clients, identifier les domaines à améliorer et suivre la progression au fil du temps.

Ce système modèle de formulaire de retour d'information présente de nombreux avantages :

Comprendre la voix du client: Il donne aux clients un moyen structuré de partager leurs pensées, en veillant à ce que leurs opinions et leurs préoccupations soient entendues

Il donne aux clients un moyen structuré de partager leurs pensées, en veillant à ce que leurs opinions et leurs préoccupations soient entendues Stimuler l'engagement et la fidélité: En recherchant activement les commentaires, les entreprises montrent qu'elles accordent de la valeur à l'avis des clients, ce qui peut stimuler l'engagement et favoriser la fidélité

En recherchant activement les commentaires, les entreprises montrent qu'elles accordent de la valeur à l'avis des clients, ce qui peut stimuler l'engagement et favoriser la fidélité Obtenir des informations précieuses: Le retour d'information peut révéler des informations importantes sur les préférences et les expériences des clients, ce qui permet d'affiner les produits et les services

Le retour d'information peut révéler des informations importantes sur les préférences et les expériences des clients, ce qui permet d'affiner les produits et les services Améliorations ciblées: L'identification de domaines spécifiques à améliorer permet aux entreprises de développer des stratégies ciblées pour résoudre les problèmes et améliorer la satisfaction globale des clients

3. Questions pratiques sur la conception

Veillez à ce que les questions de votre sondage soient simples. Évitez d'utiliser un jargon ou un langage complexe qui pourrait dérouter les participants à l'évènement. Utilisez des formulations claires et concises pour que les personnes interrogées puissent facilement comprendre vos questions et y répondre.

Combinez des questions ouvertes, qui permettent un retour d'information détaillé, avec des questions fermées qui fournissent des données quantifiables.

Créez des réponses de retour d'information à partir des formulaires ClickUp dans des tâches traçables

Tâches ClickUp

pour une action et un suivi en temps utile

💡Pro Tip : Utiliser

Formulaires ClickUp

pour créer des formulaires de sondage et de retour d'information personnalisés et adaptés à vos besoins. Les formulaires ClickUp vous permettent d'exécuter une logique conditionnelle pour afficher ou masquer des questions en fonction des réponses précédentes, ce qui offre une expérience plus personnalisée aux répondants.

De plus, vous pouvez créer automatiquement des tâches dans ClickUp en fonction des réponses au sondage, ce qui simplifie la mise en œuvre du retour d'information et la gestion des actions de suivi.

4. Distribuer le sondage de manière stratégique

Pour maximiser les taux de réponse, envoyez le sondage rapidement après l'évènement afin de profiter des souvenirs frais des participants. Envisagez d'utiliser plusieurs canaux comme l'e-mail, les médias sociaux ou la distribution en personne pour atteindre un public plus large. Pour encourager la participation, offrez une petite récompense telle qu'une réduction ou une entrée dans une tombola.

5. Analyser les résultats et agir en conséquence

Après avoir recueilli les commentaires, utilisez des outils d'analyse de données pour identifier les tendances, les modèles et les domaines à améliorer. Partagez les résultats clés avec votre équipe et les parties prenantes afin d'éclairer les futures décisions de planification de l'évènement.

💡Pro Tip :

ClickUp propose une solution complète de gestion des évènements

qui rationalise l'ensemble du processus de forfait pour l'organisation et l'exécution d'évènements réussis. De la création d'échéanciers d'évènements détaillés qui s'intègrent à votre Calendrier à la gestion des listes d'invités et au suivi des budgets, essayez ClickUp pour tout faire sur une seule plateforme !

ClickUp Événements

Prêt à améliorer votre productivité ? Participez

Les évènements ClickUp

pour vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, apprendre des experts de l'industrie et découvrir des stratégies innovantes pour optimiser votre flux de travail.

Que vous préfériez la commodité des évènements virtuels ou l'énergie des rassemblements en personne, il y en a pour tous les goûts. C'est une occasion unique de nouer des contacts avec d'autres passionnés de ClickUp, de partager les bonnes pratiques en matière de gestion de l'information et de la communication

gestion de projet

et de garder une longueur d'avance dans le monde de la productivité.

Quand envoyer un feedback d'évènement Modèles de satisfaction

Recueillir des commentaires en temps opportun est essentiel pour assurer la réussite de votre évènement et identifier les points à améliorer.

Mais quel est le meilleur moment pour envoyer votre sondage de satisfaction sur l'évènement ?

Promptu après l'évènement: Tant que les souvenirs sont encore frais, l'envoi du sondage dans les 24 à 48 heures permet d'obtenir les commentaires les plus précis et les plus détaillésun logiciel de forfait d'évènement pour rationaliser ce processus

Tant que les souvenirs sont encore frais, l'envoi du sondage dans les 24 à 48 heures permet d'obtenir les commentaires les plus précis et les plus détaillésun logiciel de forfait d'évènement pour rationaliser ce processus Tenez compte de la durée de l'évènement: Pour les évènements de courte durée, un retour d'information immédiat peut être idéal. Pour les évènements plus longs, un sondage légèrement différé peut permettre aux participants de réfléchir à leur expérience globale

Pour les évènements de courte durée, un retour d'information immédiat peut être idéal. Pour les évènements plus longs, un sondage légèrement différé peut permettre aux participants de réfléchir à leur expérience globale Évitez de submerger les participants: Si votre évènement comprend plusieurs sessions ou activités, évitez de bombarder les participants de sondages immédiatement après chaque segment. Envoyez plutôt un seul sondage complet à la fin de l'événement

Facteurs à prendre en compte:

Type d'évènement: La nature de votre évènement peut influencer le moment optimal. Pour les conférences ou les ateliers, un retour d'information immédiat peut s'avérer plus efficace. Pour les évènements sociaux, un sondage légèrement différé peut permettre aux participants de réfléchir pleinement à leur expérience

La nature de votre évènement peut influencer le moment optimal. Pour les conférences ou les ateliers, un retour d'information immédiat peut s'avérer plus efficace. Pour les évènements sociaux, un sondage légèrement différé peut permettre aux participants de réfléchir pleinement à leur expérience Longueur du sondage: Les sondages courts ont plus de chances d'être achevés invite, instructions. Si votre sondage est long, envisagez de l'envoyer en plusieurs fois afin de ne pas submerger les participants

Les sondages courts ont plus de chances d'être achevés invite, instructions. Si votre sondage est long, envisagez de l'envoyer en plusieurs fois afin de ne pas submerger les participants Rappels de suivi: Si vous n'obtenez pas un taux de réponse élevé au départ, envisagez d'envoyer des e-mails de rappel pour encourager la participation

Stimulez l'engagement des participants avec ClickUp

Les sondages sur les évènements sont essentiels pour comprendre l'expérience des participants, identifier les points à améliorer et assurer la réussite des futurs évènements.

Les puissantes fonctionnalités de ClickUp vous aident à créer des évènements engageants et mémorables qui laisseront une impression durable sur vos participants. De la gestion des tâches et du suivi des RSVP à la facilitation d'une communication transparente et à l'offre d'une expérience personnalisée, ClickUp vous aide à simplifier le forfait des évènements et augmentent la satisfaction des participants.