10 meilleures solutions CRM pour la gestion d'événements en 2024

L'organisation d'un évènement est l'un des meilleurs moyens d'entrer en connexion avec de nouveaux clients potentiels et des clients actuels. Il vous aide (ou votre client, si vous êtes un organisateur d'évènements) à gagner en crédibilité et en confiance, à établir des relations avec les clients et, tôt ou tard, à réaliser davantage d'équipes commerciales. 💰

Pourtant, le marketing d'évènement demande énormément de temps et d'efforts. Il y a des données à gérer, une logistique à organiser et, bien sûr, l'interaction essentielle avec les clients avant, pendant et après l'évènement.

Pour vous assurer que vos clients vivent la meilleure expérience possible et que vous optimisez les opportunités offertes par l'évènement, vous aurez besoin d'une gestion de la relation client (CRM) pour le marketing événementiel et le forfait.

Voyons comment logiciel de gestion des évènements vous assiste tout au long du processus de forfait. Nous vous proposerons également quelques-uns des meilleurs logiciels de gestion d'évènements disponibles aujourd'hui, car que vous organisiez une fête ou un festival, vous ne serez pas déçu conférence virtuelle ou un évènement en personne, ou encore un évènement hybride avec des éléments virtuels et en direct, l'automatisation du marketing est votre bonne amie. 🪄

Un système CRM de base fait exactement ce qui est indiqué sur la Box. Une plateforme CRM gère vos relations avec les clients en gardant une trace de leurs coordonnées, de leurs exigences et de toutes les interactions que vous avez eues avec eux. 🙋‍♀️

Une plateforme CRM destinée aux organisateurs d'évènements va encore plus loin. Bien sûr, elle conserve les informations relatives à vos clients, mais elle permet aussi de faire beaucoup plus. Par exemple :

Tirez parti d'outils de gestion d'évènements tels queles modèles de planification d'évènements pour vous assurer que vous avez pensé à tout, de l'inscription à l'évènement aux communications de suivi

Gérez vos fournisseurs, afin de savoir exactement qui est responsable de quoi

Utilisez les outils de communication intégrés pour lancer des campagnes d'e-mailing personnalisées et susciter l'engagement des participants dès le début de l'événement

Surveillez les inscriptions à l'évènement afin que votre planificateur d'évènements ou votre équipe marketing puisse ajuster votre campagne si nécessaire

Libellez les VIP, les clients nouveaux ou fidèles et les autres participants clés afin de savoir comment vous comporter avec eux

Suivez l'enregistrement des participants à l'évènement le jour même, à l'aide d'une application mobile qui met à jour toutes vos informations en temps réel

Assurez un suivi après l'évènement directement à partir de votre logiciel de gestion de la relation client pour tirer parti de votre réussite

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Essentiellement, les meilleures plateformes de gestion d'évènements vous assistent tout au long du processus gestion de projet d'évènement processus.

Avantages des outils de gestion d'évènements CRM

Une excellente plateforme de gestion d'évènements simplifie à la fois la gestion des clients et le forfait des évènements. Elle permet aux organisateurs d'évènements d'économiser du temps et des efforts à bien des égards.

Par exemple :

Vous pouvez segmenter vos clients afin de savoir exactement qui est votre public lorsque vous planifiez des campagnes de marketing par e-mail et sur les médias sociaux

Tous les détails concernant les fournisseurs sont regroupés en un seul endroit, ce qui facilite la recherche des meilleurs fournisseurs

Des mises en forme pratiques prédéfinies telles quemodèles d'itinéraires etmodèles d'agenda de conférence vous offrent une structure personnalisable pour l'enchaînement des évènements

Ils permettent de savoir qui est présent et qui ne l'est pas, ce qui simplifie la gestion des participants le jour J

Une plateforme d'événements rationalise votre flux de travail tout au long du cycle de vie de l'évènement en se connectant à d'autres éléments de votre pile technologique, comme votre système de gestion des tâches

Elle fournit des statistiques post-événement, telles que les ventes de billets par rapport à la fréquentation, et offre une fonction de sondage pour recueillir des commentaires afin d'améliorer votre processus la prochaine fois

Avec toutes les informations sur vos clients en un seul endroit, votre équipe commerciale dispose de tous les renseignements sur les clients dont elle a besoin pour des abonnements réussis après l'évènement 📞

10 meilleurs CRM pour les organisateurs d'évènements et la gestion des clients en 2024

Avec tout ce qu'un outil CRM pour la planification d'événements peut faire pour vous, il peut être délicat de déterminer exactement quelle plateforme fonctionnera le mieux pour vos évènements en personne ou en ligne. Heureusement, nous sommes ici pour le décomposer afin que vous puissiez choisir le meilleur CRM de gestion d'évènements pour votre entreprise.

N'oubliez pas que votre objectif est de gagner du temps et d'efforts tout en organisant le meilleur évènement possible pour toutes les personnes concernées.

Dans cette optique, voici nos 10 meilleures recommandations pour 2024. 🏆

Créez le formulaire de vos rêves et améliorez votre processus d'admission avec la fonctionnalité de formulaire personnalisable de ClickUp

ClickUp est une plateforme de travail tout-en-un qui simplifie tous les aspects de votre entreprise, y compris vos solutions de gestion de la relation client.

L'outil ClickUp, un outil de gestion de la relation client gratuit est particulièrement adapté aux petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre de dépenser une fortune dans une solution onéreuse. Avec un intervalle de Modèles CRM pour commencer, vous pouvez personnaliser votre affichage pour vous montrer les données exactes que vous recherchez, dans la forme que vous préférez.

Puis, lorsque vous êtes prêt à commencer à forfaiter votre évènement, Les outils de gestion d'évènements de ClickUp vous aident à organiser chaque détail. Échéancier dans un calendrier partageable, répartition des tâches dans le système de gestion des tâches et gestion de listes de choses à faire complexes en un coup d'œil.

Gagnez encore plus de temps avec nos autres modèles. D'un simple Modèle de dossier d'évènement ClickUp jusqu'à la création d'un dossier d'information complet Modèle de gestion d'évènements ClickUp grâce à ce modèle, vous n'aurez plus jamais à recommencer à zéro le cycle de vie de vos évènements. 📝

Utiliser des Formulaires ClickUp pour automatiser l'inscription des participants, simplifier la capture des prospects, obtenir l'approbation des conditions et envoyer ces informations directement dans votre base de données. Utilisez les formulaires pour accepter les propositions de fournisseurs potentiels afin de pouvoir comparer rapidement ce qu'ils offrent. Vous pouvez également les utiliser pour recueillir les commentaires des participants afin de vous assurer que votre prochain évènement sera encore meilleur.

Suivez tout cela en temps réel sur un tableau de bord centralisé et intuitif. Tableaux de bord ClickUp sont entièrement personnalisables afin que vous puissiez les construire pour vous donner une vision approfondie de la progression et de la réussite de votre évènement. 🙌

ClickUp meilleures fonctionnalités

Décomposez les tâches importantes en tâches plus petites, chacune avec sa propre date de début et de fin, et affichez toutes les dépendances pertinentes

Contrôlez l'accès des invités et des clients à des environnements de travail spécifiques

Paramétrez des notifications pour vous rappeler, à vous et aux autres, les tâches essentielles

Facilitez la collaboration et gardez tout le monde sur la bonne voie grâce à des checklists et des priorités de tâches claires pour le jour de l'évènement

Discutez avec votre équipe au sein de ClickUp, en conservant toutes les discussions en un seul endroit

Utilisez un appareil mobile pour accéder au système basé sur le cloud de ClickUp depuis n'importe où, y compris sur le lieu de votre évènement

Via l'intégration avec Salesforce, donnez à votre équipe commerciale l'accès aux informations dont elle a besoin pour assurer le suivi des abonnés après l'évènement

Les limites de ClickUp

Il y a tellement de fonctions utiles qu'il faut parfois un certain temps pour s'y retrouver

L'application mobile n'est pas encore à la hauteur de l'application bureau, mais l'équipe ClickUp y travaille

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,700+ reviews)

4.7/5 (8,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Cvent

Via Cvent Cvent est une plateforme de gestion d'évènements dédiée qui automatise tout, depuis la recherche d'un lieu et la planification de votre échéancier jusqu'à l'inscription des participants et le suivi du retour sur investissement (ROI). Elle peut être utilisée pour des conférences en personne à grande échelle, de petits ateliers, des évènements virtuels tels que des webinaires, et tout ce qui se trouve entre les deux. 🧑‍🏫

Axé sur l'engagement des participants et des clients, ce système vous aide à créer un site web à votre image et à personnaliser l'ensemble de votre marketing. Vous pouvez également gérer les demandes et les approbations sur la plateforme, interagir avec les fournisseurs, suivre votre budget et faire des rapports à vos parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Cvent

Forfait et promotion de votre évènement directement à partir de la plateforme

Accédez à un réseau mondial de lieux et de fournisseurs

Collaborez avec votre équipe en déplacement grâce à l'application mobile

Enregistrez les participants depuis la plateforme et imprimez les badges au fur et à mesure de vos besoins

Utilisez Cvent pour plusieurs évènements en même temps

L'assistance client fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle est donc toujours disponible si vous en avez besoin

Limites de Cvent

Certains utilisateurs estiment que la plateforme est plutôt chère et préféreraient un forfait moins onéreux

Il s'agit d'un système très complexe qui peut s'avérer un peu lourd si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technologie

Prix de Cvent

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (plus de 1 700 commentaires)

4.3/5 (plus de 1 700 commentaires) Capterra: 4.4/5 (900+ avis)

3. Forfait de planification

via Forfait de planification Planning Pod est un outil de gestion de la relation personnalisée pour les planificateurs d'évènements professionnels et les organisateurs de lieux équipes de gestion des fournisseurs . Il vous aide à créer une page web pour l'évènement et à établir des checklists, des itinéraires et des tâches de projet, et il dispose même de formulaires d'inscription en ligne intégrés.

Ce logiciel de gestion des évènements prend en charge la gestion des contacts vous permet de voir les évènements auxquels participent vos clients, les documents qui leur sont associés et leurs factures, entre autres. Une fois qu'un prospect est dans le système, vous pouvez gérer son équipe commerciale, fixer des paramètres de réunion et personnaliser la communication. 📤

Les meilleures fonctionnalités de Planning Pod

Rationalisez la communication grâce à son intégration avec les e-mails et les plateformes de médias sociaux

Intégrez un formulaire web personnalisable sur votre site web pour capturer des clients potentiels

Utilisez le système pour concevoir votre forfait et vos places

Acceptez les paiements en ligne par l'intermédiaire de la plateforme

Limites du Pod de planification

Il n'est pas toujours facile pour les organisateurs d'évènements de trouver ce qu'ils recherchent dans le système

Le site web de l'évènement n'est pas très personnalisable, ce qui limite ce que vous pouvez faire

Prix du Pod de planification

Planner: 59$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturé annuellement)

59$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturé annuellement) Business: 89$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturation annuelle)

89$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturation annuelle) Enterprise 50: $129/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturation annuelle)

$129/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturation annuelle) Entreprise 75 et plus: Contacter pour connaître les tarifs

Planning Pod évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (17 commentaires)

4.2/5 (17 commentaires) Capterra: 4.4/5 (30+ reviews)

4. EventHub

Via EventHub EventHub fonctionne à la fois comme une plateforme de gestion pour les organisateurs d'évènements en direct et comme une place de marché pour les vendeurs, les exposants et les sponsors à la recherche d'opportunités de partenariat.

Cette solution de gestion de la relation client pour la gestion d'évènements offre une gamme d'applications numériques, y compris un système de documentation qui permet les signatures électroniques, des forfaits en direct qui aident à concevoir la disposition de votre évènement, et une fonctionnalité de paiement en ligne.

Elle vous donne une vue centrale des opérations via un tableau de bord convivial, et l'ensemble du système est personnalisable et évolutif, de sorte que vous pouvez l'afficher pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de EventHub

Regroupez vos tâches par date ou par priorité à l'aide de filtres personnalisés

Trouvez des fournisseurs et des exposants, et gérez toute la communication avec eux via la plateforme

Programmez des mises à jour de lots en temps réel et des poussées de notifications pour que toutes les personnes concernées soient toujours au courant

Accédez aux informations relatives à votre évènement depuis n'importe où, car l'ensemble du système est basé sur le cloud 🌥️

Limites d'EventHub

Il est conçu principalement pour les évènements en personne plutôt que pour les évènements virtuels

L'application mobile pourrait faire l'objet de quelques améliorations supplémentaires

Prix d'EventHub

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (1 commentaire)

4.5/5 (1 commentaire) Capterra: Pas encore de commentaires

5. EventMobi

Via EventMobi EventMobi est une plateforme de planification d'évènements de bout en bout dont l'objectif est de stimuler l'engagement des participants.

Elle vous guide dans la création d'un site web de marketing d'évènement et d'invitations par e-mail avec une image de marque personnalisable. Et si votre évènement est virtuel, vous pouvez appliquer la même image de marque à votre espace d'évènement virtuel.

Les participants peuvent s'inscrire en ligne, puis vous pouvez les enregistrer via la plateforme EventMobi lors de l'évènement. Une application mobile d'évènement personnalisée aide vos invités à trouver leur chemin et les maintient engagés grâce à des fonctions telles que la gamification et les sondages, les récompensant pour leur engagement.

L'outil de gestion de la relation client les aide également à tisser des liens avec les autres participants, les exposants et les sponsors, et même à organiser des réunions en personne ou en ligne. 🤝

Les meilleures fonctionnalités d'EventMobi

Gérer des évènements en personne, virtuels ou hybrides à partir de la plateforme EventMobi

Créez des listes personnalisées de tâches liées à l'évènement en fonction de l'emplacement et de la priorité

Suivez toutes vos statistiques en temps réel à partir d'un tableau de bord central, ce qui simplifie également les rapports sur votre retour sur investissement

Utilisez Zapier pour créer des connexions d'interface de programmation d'application (API) pour les intégrations avec d'autres parties de votre pile technologique

Ce CRM pour les organisateurs d'évènements est disponible en 23 langues

Limites d'EventMobi

Certains utilisateurs trouvent les options de conception un peu limitées, par exemple, le choix des polices de caractères et des widgets

Les paramètres avancés qui permettent une plus grande personnalisation peuvent prendre du temps à comprendre

Prix d'EventMobi

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

6. Monday

Via Monday Monday est conçu pour vous aider à forfaiter tous types d'évènements, qu'il s'agisse de petites réunions internes ou de rencontres de réseautage, ou encore de grandes conférences et d'évènements en ligne. 👪

Utilisez la plateforme pour collaborer avec votre propre équipe, d'autres équipes et des fournisseurs pendant la phase de planification et durant l'évènement. Forfaitisez vos promotions et gérez vos supports marketing, puis intégrez-les aux médias sociaux pour susciter l'engouement autour de l'évènement.

Inscrivez vos participants à l'aide de formulaires personnalisables qui alimentent votre flux de travail. Envoyez des messages de bienvenue, créez et gérez des tâches et surveillez l'ensemble de l'évènement en temps réel.

Monday meilleures fonctionnalités

Son utilisation est relativement simple et intuitive

Il simplifie la gestion des tâches et la collaboration et aide à rationaliser les flux de travail

Il se met à jour en temps réel afin que vous sachiez toujours exactement où vous et votre équipe en êtes dans votre processus

Basé sur le cloud et évolutif, il peut être utilisé par des entreprises de toutes tailles

Les limites de Monday

Monday est un site de outil de gestion de projet qui vous aide à planifier et à coordonner l'évènement, mais il ne permet pas aux planificateurs d'évènements de réserver des clients ou d'être payés par le biais du système

Certains utilisateurs estiment que le tableau de bord devrait être plus personnalisable en fonction de leurs besoins

Prix du Monday

Free Forever: Gratuit pour un maximum de deux utilisateurs

Gratuit pour un maximum de deux utilisateurs Basic: $8/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$8/mois par utilisateur (facturé annuellement) Standard: 10$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

10$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Pro: 16 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

16 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4,100+ reviews)

7. Glue Up

Via Coller Glue Up est une solution de gestion de la relation client conçue pour gérer l'engagement au sein des organisations et des communautés à but non lucratif. Elle offre une plateforme numérique pour vous aider à comprendre vos membres et à gérer les processus d'adhésion, en plus de vous connecter et d'établir des relations.

L'organisation d'évènements hors ligne ou en ligne pour les membres ou les membres potentiels est simple, car la plateforme aide à rationaliser votre flux de travail. Vous pouvez créer des pages d'évènement, proposer différents niveaux de prix pour les membres et les non-membres, et choisir des options de paiement.

Les participants peuvent ensuite s'inscrire et payer en ligne, et vous pouvez utiliser le scanner de billets intégré pour les enregistrer si l'évènement est en direct. 📱

Les meilleures fonctionnalités de Glue Up

Générez du buzz autour de votre évènement et augmentez le nombre de vos membres grâce à des campagnes d'e-mailing par simple glisser-déposer

Inscrivez de nouveaux membres à l'aide de formulaires d'inscription numériques personnalisables, qui les ajoutent également directement à votre base de données de membres

Envoyez un rappel automatique par e-mail via le système lorsque les frais d'adhésion sont dus

Paramétrez et mesurez les indicateurs clés de performance de votre évènement sur le système

Limites de Glue Up

Cette plateforme de gestion de la relation client est assez complexe, avec de nombreuses fonctionnalités, ce qui signifie qu'il y a une courbe d'apprentissage

Certains utilisateurs trouvent Glue Up un peu cher, en particulier pour les petites organisations et les organisations à but non lucratif

Prix de Glue Up

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (110+ commentaires)

8. Stova

Via Stova Aventri a récemment fusionné avec Stova, qui se décrit comme "l'écosystème définitif de la technologie de l'évènement" Ce CRM de gestion des évènements est extrêmement flexible et évolutif, de sorte qu'il peut être utilisé par tous les types d'entreprises, ainsi que par les planificateurs d'évènements individuels.

Gérez vos réunions de planification d'évènements, vos réservations de lieux, vos offres de fournisseurs, ainsi que votre budget et vos dépenses, le tout depuis la plateforme Stova. Vous avez également accès à des modèles pour vous aider à créer votre site web d'évènement et vous pouvez créer vos propres modèles d'e-mail à utiliser à l'infini.

Le processus d'inscription des participants en ligne s'intègre parfaitement au processus de réservation de voyage et d'hôtel, et vous pouvez imprimer des badges, des invitations et des certificats à partir du système. 📃

Toutes les données relatives à votre évènement sont centralisées, ce qui facilite le suivi et la création de rapports personnalisés.

Stova meilleures fonctionnalités

Collaborez avec toutes vos équipes de planification via le système Stova

Tirez parti de la publicité et du sponsoring grâce à des outils de gestion et à une application mobile qui partage le contenu sponsorisé avec les participants

Intégrez d'autres solutions logicielles utiles, comme Salesforce ou Marketo, à l'aide d'API intégrées

Les limites de Stova

La tarification est orientée vers le haut de gamme du marché

De nombreuses fonctionnalités s'accompagnent de coûts supplémentaires, et choisir ce dont vous avez besoin peut s'avérer fastidieux

Prix de Stova

Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (160+ commentaires)

4.2/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (80+ commentaires)

9. Zoho CRM

via Zoho CRM La solution CRM de Zoho fait partie de l'écosystème plus large de Zoho, et elle est également bien adaptée à la planification d'évènements. Elle vous permet d'assurer le suivi de plusieurs évènements différents, en un seul endroit.

Utilisez des critères personnalisés pour créer une liste de contacts ciblés à partir de votre base de données existante et envoyez-leur un courrier directement depuis la plateforme. Vous pouvez mettre en place des paramètres de réponse automatisés de sorte que lorsque ces contacts s'inscrivent pour participer, ils reçoivent des e-mails de confirmation et de suivi pour maintenir la discussion. 📨

Pendant l'évènement, une application de scanner capable de lire 17 langues différentes recueille des données directement à partir des cartes de visite. Les nouveaux prospects issus de l'évènement sont ensuite automatiquement ajoutés à la base de données - avec une étiquette pour cet évènement - afin d'élargir votre audience.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Surveillez les mentions des participants sur les médias sociaux afin de connaître votre portée et de répondre directement aux messages

Filtrez toutes vos données pour analyser et produire des rapports sur l'information dont vous avez besoin

Évaluez la réussite de votre évènement en mesurant les équipes commerciales issues de vos nouveaux prospects

Limites de Zoho CRM

L'interface utilisateur peut sembler compliquée lorsque vous commencez à l'utiliser

Certains utilisateurs se sont plaints du manque d'efficacité de l'équipe d'assistance client dans la résolution de leurs problèmes

Prix de Zoho CRM

Standard: $14/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$14/mois par utilisateur (facturé annuellement) Professionnel: 23$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

23$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise: 40$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

40$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Ultimate: $52/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4.0/5 (2,400+ reviews) - pour Zoho CRM

4.0/5 (2,400+ reviews) - pour Zoho CRM Capterra: 4.3/5 (6,300+ reviews)

10. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 est un CRM destiné aux planificateurs et gestionnaires d'évènements, et il peut être utilisé pour des évènements en ligne ou hybrides. Outils de gestion de projet et les calendriers partagés vous aident à planifier et à organiser votre logistique. 🗓️

Ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous connecter avec les contacts existants de votre base de données ou commencer à recueillir des données sur de nouveaux prospects potentiels qui souhaiteraient participer à vos évènements. Il vous permet également de gérer vos fournisseurs, en stockant des informations sur leurs services et leurs évaluations.

Les outils de marketing facilitent la connexion avec vos contacts par e-mail ou par téléphone. Et l'affichage à 360 degrés du profil des contacts vous donne un aperçu détaillé de l'historique des relations avec chaque client, ce qui ajoute de la profondeur à votre engagement.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Profitez du nombre illimité d'enregistrements autorisés (avec plusieurs champs personnalisés) sur leur CRM basé sur le cloud

Importez ou exportez des données CRM depuis ou vers un fichier Excel ou CSV selon vos besoins

Utilisez la plateforme Bitrix via un navigateur ou en tant qu'application sur votre bureau ou sur un appareil mobile iOS ou Android

Limites de Bitrix24

Il y a une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs, et cela peut prendre un certain temps pour se sentir à l'aise avec le système

L'interface utilisateur est assez compliquée et n'est pas très intuitive

Prix de Bitrix24

Basique: 49$$/mois pour une équipe jusqu'à 5 utilisateurs

49$$/mois pour une équipe jusqu'à 5 utilisateurs Standard: $99/mois pour une équipe jusqu'à 50 utilisateurs

$99/mois pour une équipe jusqu'à 50 utilisateurs Professionnel: $199/mois pour une équipe jusqu'à 100 utilisateurs

$199/mois pour une équipe jusqu'à 100 utilisateurs Enterprise: $399/mois pour une équipe jusqu'à 250 utilisateurs (frais supplémentaires pour plus d'utilisateurs)

G2: 4.1/5 (500+ reviews)

4.1/5 (500+ reviews) Capterra: 4.2/5 (750+ avis)

Rationalisez la planification de vos évènements avec la meilleure solution CRM

Mon travail nécessite une attention particulière aux détails, des processus qui fonctionnent et une collaboration avec l'ensemble de votre équipe. De l'organisation de la logistique à la mise en place d'un site web pour l'évènement, en passant par les inscriptions en ligne, l'enregistrement des participants le jour même, le maintien de leur engagement et le suivi après l'évènement, il y a beaucoup à faire.

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour la gestion des évènements automatisent un grand nombre de ces tâches, rationalisant ainsi votre flux de travail et laissant moins de place à l'erreur. Ils permettent également de faire les choses plus rapidement, ce qui vous laisse plus de temps à consacrer aux véritables objectifs de l'évènement : générer des prospects, établir des relations et, en fin de compte, faire des équipes commerciales qui augmentent votre chiffre d'affaires. 📈

ClickUp est votre guichet unique pour la gestion des évènements. Avec des outils de gestion de projets et de tâches, un système CRM intégré et des modèles pour chaque aspect de la planification d'évènements (et bien plus encore), il vous offre toute l'assistance dont vous avez besoin. S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui et créez un évènement spectaculaire à tous points de vue. 🎆