11 modèles gratuits de proposition d'évènement pour votre prochain évènement

Vous êtes-vous déjà sentis coincés en essayant d'élaborer une proposition pour un évènement important ? Avec toutes ces dates, ces heures, ces tâches quotidiennes et ces produits à livrer, nous savons à quel point la tâche est ardue !

Mais la rédaction d'une proposition exceptionnelle ne doit pas être une source de stress - il vous suffit d'avoir le bon modèle.

Les modèles de proposition d'évènement sont des outils essentiels qui aident les planificateurs d'évènements à présenter leurs idées de manière claire et efficace, sans grand travail de préparation. Ils fournissent un moyen de communiquer le concept et la vision de votre évènement aux clients potentiels et aux parties prenantes.

Vous vous demandez sans doute où l'on peut se procurer ces modèles ?

Dans cet article, nous allons partager 11 modèles gratuits pour vous aider à créer des propositions d'évènement gagnantes.

Qu'il s'agisse d'un événement d'entreprise ou de quelque chose d'unique, ces modèles de proposition d'événement vous aideront à réduire le travail fastidieux et à communiquer facilement votre vision. Commençons l'évènement !

Qu'est-ce qu'un modèle de proposition d'évènement ?

Les modèles de proposition d'évènement sont des documents pré-conçus utilisés dans la planification d'évènements.

Ils fournissent une structure pour présenter des idées d'évènements aux clients et aux parties prenantes. Ces modèles aident les organisateurs d'évènements à créer rapidement des propositions claires et professionnelles.

Les modèles adéquats et structurés sont généralement accompagnés des éléments suivants des checklists pour l'organisation d'évènements permettant aux planificateurs de suivre divers aspects liés à l'évènement tels que les cibles, les stratégies, les publics cibles et les techniques.

Certains modèles peuvent être dotés de sections segmentées, de fonctionnalités avancées telles que Outils d'évènements IA ou une esthétique prédéfinie pour aider à maintenir la cohérence et le ton de la marque en fonction de la nature de votre évènement.

Toutes ces fonctionnalités supplémentaires permettent aux planificateurs de se concentrer davantage sur les principaux livrables de l'évènement plutôt que de ruminer des détails insignifiants et des micro-tâches (en gros, les choses ennuyeuses).

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de proposition d'évènement ?

L'objectif principal d'un bon modèle de proposition d'évènement est de vous faciliter la tâche.

Il comprend généralement des champs essentiels tels que la description de l'évènement, le budget, le calendrier et la logistique.

À un niveau élémentaire, ils donnent les grandes lignes du concept de l'évènement, du forfait marketing et des frais de service, garantissant que le client comprend toutes les facettes de la portée et du budget de l'évènement

Dans l'idéal, les modèles de proposition d'évènement devraient également prévoir un espace pour mettre en avant les réussites passées et les témoignages des clients, ce qui permet d'instaurer un climat de confiance avec les clients potentiels.

Un bon modèle est également facile à personnaliser et à adapter à différents évènements, tels que des évènements d'entreprise ou des célébrations sociales logiciel de gestion de projet pour évènements . Pourquoi ?

Eh bien ClickUp, par exemple, permet aux organisateurs d'événements d'avoir un aperçu à 360 degrés de toutes les tâches liées à l'événement et favorise une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe. Cela permet de s'assurer que les échéanciers sont respectés, que tous les éléments sont livrés et qu'il n'y a pas de crise de dernière minute.

En outre, ClickUp peut également être utilisé comme logiciel d'évènement virtuel qui facilite le forfait et l'exécution d'évènements à distance.

Best 11 modèles de proposition d'événement pour votre prochain grand évènement

Maintenant que vous savez ce qui fait un bon modèle de proposition d'évènement, que diriez-vous de quelques modèles gratuits qui pourraient rendre votre travail 11 fois plus rapide ?

Voici 11 modèles de proposition d'évènement qui vous aideront à rédiger une proposition gagnante pour votre prochain grand évènement :

1. Modèle de planification d'évènement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-150.png ClickUp Modèle de planification d'évènement https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389476&department=other&_gl=1*4mzx49*_gcl_aw*R0NMLjE3MjM2Mjc4MjkuQ2owS0NRandxX0cxQmhDU0FSSNXBQ2M3TnhxOWJ6TFdhU09sVnhYOWVMYVQxeFBEWjRsWDNhdlhWY1dicVB1YVdsWTdNVTFjMEt5cnh4SWFBbDJ5RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTIzNjM1MTExNy4xNzIzNjI3Nzk2 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de planification d'évènement ClickUp est un excellent outil tout-en-un pour créer des forfaits détaillés et planifier vos évènements. Il dispose d'excellentes vues pré-construites :

Vue Liste: Organisez le processus de planification de votre évènement, vos ressources et votre budget sous forme de liste Vue Tableau : Visualisez les priorités et les flux de travail sur un tableau Kanban (glisser-déposer) Affichage du calendrier: Gérez les échéanciers des évènements sur un calendrier flexible

Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour suivre les budgets estimés, la progression et le statut des paiements. Il dispose également de listes préenregistrées pour les évènements, les installations, les tâches préalables à l'évènement et la facturation.

Les organisateurs d'évènements peuvent utiliser des statuts personnalisés pour marquer des étapes spécifiques dans les tâches liées aux propositions, telles que "En cours d'examen" ou "En attente d'approbation" Le modèle dispose également de ClickUp Docs intégrés pour le travail en commun sur la prospection et la finalisation des détails de l'évènement.

Le modèle ClickUp de planification d'évènement permet également de gérer les différentes parties de la planification d'évènement, de de la gestion des lieux à la gestion de la liste des invités.

2. ClickUp Grand modèle de planification d'évènement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Large-Event-Planning-1.png Modèle de planification d'un grand évènement par ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-140176846&department=marketing&_gl=1*1e0d1c7*_gcl_aw*R0NMLjE3MjM2Mjc4MjkuQ2owS0NRandxX0cxQmhDU0FSSNBQ2M3TnhxOWJ6TFdhU09sVnhYOWVMYVQxeFBEWRsWDNhdlhWY1dicVB1YVdsWTdNVTFjMEt5cnh4SWFBbDJ5RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTIzNjM1MTExNy4xNzIzNjI3Nzk2 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le ClickUp Grand modèle de planification d'évènement comme son nom l'indique, est le modèle parfait pour l'organisation de grands évènements.

Il s'agit d'un guichet unique pour la gestion de tous les aspects des propositions d'évènements et de leur forfait, y compris la budgétisation, la programmation et le suivi des tâches.

Une fois le projet lancé, vous pouvez facilement assigner des tâches à votre équipe à l'aide de ce modèle et suivre l'évolution des choses. Il s'affiche avec plusieurs vues pratiques comme :

L'affichage du résumé de l'évènement: Saisir et suivre les détails de la proposition d'évènement et l'échéancier du projet

Saisir et suivre les détails de la proposition d'évènement et l'échéancier du projet Affichage de l'accueil: Préparez la logistique et gérez l'arrivée des participants en temps voulu

Préparez la logistique et gérez l'arrivée des participants en temps voulu Vue Liste: Gérer les listes d'invités et se tenir au courant de tout changement

Gérer les listes d'invités et se tenir au courant de tout changement **Affichage du procès-verbal de la réunion : Affiche les décisions prises au cours du processus de planification de l'évènement

Le plus beau ?

Il facilite également la gestion des invités et la collecte des forfaits, qui font généralement partie des aspects les plus difficiles de la planification d'un évènement.

Ce niveau de détail dans l'organisation et l'exécution fait de ce modèle un outil indispensable lors de la création de propositions pour des évènements de grande envergure - qu'il s'agisse d'un d'un évènement de type conférence virtuelle ou un lancement de produit.

Dans l'ensemble, le modèle constitue une solution pratique pour tous ceux qui souhaitent éviter de recourir à de multiples logiciels de forfaits d'évènements ou des outils de gestion.

3. Modèle de gestion d'évènements ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Event-Management-Template.webp Modèle de gestion d'évènements https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389477&department=other&_gl=1*jyrcaa*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU2MjgyMjIuQ2owS0NRancwT3EyQmhDQ0FSSXNBQTVodWWbFZERncxczBSM2l6X1h3S2RQVm5fbXd0QmtVNDE2TWpGc1pEZ054RkJVcUZDLWdjcGlzb2FbmxzRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous devez jongler avec plusieurs évènements et rédiger des propositions pour chacun d'entre eux, le modèle Modèle de gestion d'évènements de ClickUp peut vous aider. Le modèle comprend des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour une planification complexe, des environnements de travail personnalisés et de nombreuses autres fonctionnalités, dont huit champs personnalisés.

Le modèle est livré avec :

Vue Liste: Gardez une trace de toutes les tâches de votre évènement en un seul endroit

Gardez une trace de toutes les tâches de votre évènement en un seul endroit Vue Planpper: Visualisez l'emplacement de l'évènement et planifiez votre logistique

Visualisez l'emplacement de l'évènement et planifiez votre logistique Affichage de l'échéancier: Organisez vos tâches en fonction de l'échéance afin de respecter le calendrier

Organisez vos tâches en fonction de l'échéance afin de respecter le calendrier Affichage du budget: Gérez le budget de votre évènement et suivez les dépenses

En outre, des fonctionnalités supplémentaires telles que ClickUp Automatisation peuvent vous aider à rationaliser les tâches telles que la modification des statuts et l'ajout d'éléments aux listes. Avec des champs intégrés pour les détails de l'évènement tels que les dates de début et les emplacements, vous pouvez commencer votre proposition immédiatement.

Dans l'ensemble, l'utilisation de ce modèle fait de la planification d'évènements un jeu d'enfant, aidant les planificateurs à garder le contrôle de leurs tâches du début jusqu'à la grande finale !

4. ClickUp Modèle de plan de projet d'évènement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Event-Project-Plan-Template.png Modèle de plan de projet pour un évènement ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148294&department=marketing&\_gl=1\*yz8jt6\*\_gcl\_au\*MTAyNDQ2NjA1NC4xNzIxMjMzNzE0 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Toute proposition d'évènement est en fin de compte un forfait de projet à potentiel. Si vous êtes débutant, la Modèle de plan de projet d'évènement ClickUp peut vous aider à définir, à forfaiter et à gérer facilement plusieurs évènements et échéanciers.

Il dispose d'une sous-catégorie entièrement personnalisable que vous pouvez commencer à modifier en cours avec votre créativité alimentée par la caféine ! Pour rationaliser votre processus de planification d'évènements, ce modèle affiche diverses vues, telles que des tableaux, des listes, des calendriers, des grilles et des diagrammes de Gantt.

Ce modèle modèle de planification d'évènement est particulièrement utile pour organiser les tâches, les échéanciers et les évènements.

Avec des champs personnalisés pour gérer les détails et des statuts pour le suivi de la progression, vous pouvez facilement gérer la planification de votre évènement du début à la fin.

5. Modèle de document de planification d'évènement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-99.png Modèle de document de planification d'évènement ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14961&department=other&\_gl=1\*yz8jt6\*\_gcl\_au\*MTAyNDQ2NjA1NC4xNzIxMjMzNzE0 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous êtes novice en matière de propositions d'évènement, le modèle Modèle de document de planification d'évènement ClickUp est un excellent point de départ. Il vous aidera à forfaiter, organiser et suivre chaque détail de votre évènement.

L'un des points forts de ce modèle est qu'il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour mettre en œuvre votre proposition d'évènement, comme des statuts, des champs et des affichages personnalisés. Vous pouvez même l'utiliser pour assigner des tâches, suivre la progression et tenir tout le monde au courant.

Ce modèle peut vous aider à rédiger votre proposition :

Centralisation des informations: Organise tous les détails de l'évènement en un seul document pour faciliter les références et le suivi

Organise tous les détails de l'évènement en un seul document pour faciliter les références et le suivi La gestion du temps : Capture de tous les échéanciers potentiels liés à l'évènement

Capture de tous les échéanciers potentiels liés à l'évènement Alignement des parties prenantes: Veille à ce que toutes les parties concernées soient informées et coordonnées, minimisant ainsi les malentendus

Veille à ce que toutes les parties concernées soient informées et coordonnées, minimisant ainsi les malentendus **Supervision financière : facilite l'établissement du budget et le suivi des dépenses, garantissant ainsi la responsabilité financière

De plus, le modèle est doté d'outils pratiques Le modèle est doté d'outils pratiques tels que les diagrammes de Gantt et l'automatisation pour assurer le suivi de la planification de votre évènement (plus de bousculade de dernière minute !).

6. Modèle de proposition de campagne ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image2-3.png Modèle de couverture de proposition de campagne dans ClickUp Docs https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6109564 Télécharger ce modèle /$cta/

Aucun forfait d'évènement n'est achevé sans une solide stratégie de marketing. Les Modèle de proposition de campagne ClickUp est le meilleur choix pour tous ceux qui souhaitent sérieusement créer et suivre leurs campagnes de marketing d'évènement :

Ce modèle aide à aligner toutes les parties prenantes, ce qui facilite la gestion des tâches, le suivi de la progression et le maintien de tout le monde sur la bonne voie. Ce modèle de proposition offre également un aperçu clair des objectifs, des échéanciers et des objectifs de votre campagne de promotion d'évènement, ce qui est utile pour gérer des campagnes de grande envergure.

Les statuts, champs et affichages personnalisés permettent une organisation transparente des tâches et des échéanciers. Le modèle simplifie également le brainstorming, la recherche d'audience, le développement du contenu et l'évaluation afin que vous puissiez être sûr que vos campagnes de promotion d'évènements sont paramétrées correctement et qu'elles respectent les cibles.

Le modèle de proposition de campagne ClickUp peut aider les spécialistes du marketing d'évènements qui ont besoin de plusieurs ressources à la fois à forfaiter, exécuter et contrôler des campagnes réussies rapidement et efficacement.

7. Modèle de proposition de budget ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/cbe6a5ed-600.png Modèle de proposition de budget ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6188884&department=operations&\_gl=1\*1vl6zzc\*\_gcl\_au\*MTAyNDQ2NjA1NC4xNzIxMjMzNzE0 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de proposition de budget ClickUp est parfait pour les utilisateurs débutants et avancés. Il vous aide à décrire les coûts du projet, à suivre la progression et à communiquer les détails financiers aux parties prenantes

Le modèle vous permet de créer un budget clair et précis avec des statuts, des champs et des affichages personnalisés. Les outils intuitifs de ClickUp, tels que les diagrammes de Gantt et les vues tableau, vous permettent d'organiser les données clés, d'établir des échéanciers, de calculer les coûts et d'élaborer une proposition de budget.

En utilisant ce modèle, vous pouvez éviter les erreurs, gagner du temps et faire en sorte que toutes les parties prenantes soient sur la même page - plus besoin de courir après les gens pour obtenir des mises à jour.

Dans l'ensemble, ce modèle simplifie la gestion du budget et rend la planification financière beaucoup plus efficace.

8. Modèle de proposition d'évènement par Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Event-Proposal-Template-by-Canva.jpg Modèle de proposition d'évènement par Canva /$$$img/

créez de superbes propositions d'évènement, sans code, avec le modèle gratuit de Canva_

À part ClickUp, il n'y a pas beaucoup de plateformes sur le marché qui proposent des modèles à la fois gratuits et esthétiques. Le modèle Free Modèle de proposition d'évènement par Canva est l'une des exceptions notables.

Ce modèle offre un moyen élégant d'organiser les forfaits de votre évènement. Ce modèle personnalisable aide les organisateurs d'évènements à communiquer clairement leur vision, de la définition des objets et du public cible à la description détaillée du décor, du budget et de l'échéancier

Que vous planifiez un évènement d'entreprise ou un mariage, ce modèle offre flexibilité et facilité d'utilisation, avec des sections triées pour garder les détails nécessaires en place. Avec de belles dispositions et un souci de clarté, ce modèle de proposition d'évènement vous guide tout au long du processus de planification.

Utilisez ce modèle pour élaborer des propositions de premier ordre qui mettent réellement en valeur le cœur de votre évènement et qui épatent vos partenaires avec une présentation élégante.

9. Modèle de proposition d'évènement musical par Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Music-Events-Proposal.jpg Proposition d'évènement musical /$$img/

donnez vie à votre évènement musical avec des propositions audacieuses et captivantes qui touchent toutes les bonnes notes

Les Modèle de proposition d'évènement musical par Canva est un modèle vibrant et moderne spécialement conçu pour aider à forfaiter et organiser des évènements de festivals de musique.

Le modèle comprend des sections pour les détails de l'évènement, les rôles de l'équipe, la répartition du budget et les informations sur le lieu, de sorte qu'il n'y a plus rien à manquer, même par erreur. Il fournit une disposition claire pour présenter la vision de l'évènement, les tâches et les responsabilités de l'équipe, aidant à aligner les parties prenantes autour d'objectifs clés.

En mettant l'accent sur la simplicité et l'organisation, ce modèle gratuit donne aux planificateurs d'évènements les moyens de créer des propositions engageantes. C'est un excellent moyen de faire connaître vos forfaits d'évènements musicaux à vos clients et collaborateurs.

10. Modèle de proposition de parrainage d'évènement par Better Proposals

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Event-Sponsorship-Proposal-Template.jpg Modèle de proposition de parrainage d'évènement /$$img/

Impressionnez les sponsors avec des propositions personnalisables, des signatures numériques et des paiements transparents

Il n'est pas si facile de trouver des modèles prêts à l'emploi qui s'accompagnent d'une segmentation professionnelle et d'intégrations intégrées.

Mais il y a Better Proposals.

Les Modèle de proposition de parrainage d'évènement par Better Proposals offre une solution soignée et facile à utiliser pour le forfait d'un évènement réussi. Il contient de nombreux éléments intéressants pour commencer : des couvertures visuellement étonnantes, des introductions pré-rédigées, des témoignages sur l'évènement et des options de parrainage

Vous pouvez modifier chaque aspect - des couleurs au texte et aux images - pour que le site soit aussi unique que votre évènement.

Le tableau interactif des prix facilite la présentation des coûts, et la fonctionnalité de signature numérique intégrée est conçue pour créer une expérience d'embarquement en douceur pour les utilisateurs.

De plus, vous pouvez accepter les paiements directement grâce aux intégrations avec Stripe, PayPal ou GoCardless.

11. Modèle de proposition d'évènement de collecte de fonds de Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Smartsheets-Fundraising-Event-Proposal-Template.jpg Modèle de proposition d'évènement de collecte de fonds de Smartsheet /$$$img/

planifiez des collectes de fonds percutantes, structurées sans effort pour une réussite évidente

Les évènements ne se limitent pas aux réunions de bureau, aux concerts ou aux rencontres ! Un genre majeur d'évènements implique le crowdsourcing ou la collecte de fonds. Modèle de proposition d'évènement de collecte de fonds de Smartsheet offre une structure claire pour le forfait d'un évènement caritatif réussi tel que le Gala de l'Espoir.

Le modèle de proposition d'évènement présente les éléments clés, y compris les objectifs de l'évènement, le public cible et les possibilités de parrainage, visant à collecter des montants pour des causes honorifiques

Ce modèle comprend un aperçu détaillé du budget, des stratégies de marketing et une ventilation des aspects logistiques tels que le lieu, le traiteur et les divertissements.

Dans l'ensemble, le modèle de collecte de fonds est un excellent moyen d'initier des collectes de fonds et satisfait à la plupart des exigences requises par les parties prenantes nécessaires.

Propositions d'évènements facilitées par ClickUp

L'élaboration d'une proposition d'évènement mémorable n'a rien de sorcier.

Avec les bons modèles, vous pouvez vous concentrer moins sur la conception et la structure et plus sur ce qui compte vraiment : votre proposition !

Que vous organisiez un évènement d'entreprise, un festival de musique ou un gala de charité, ClickUp vous aide à atteindre vos objectifs grâce à ses modèles gratuits.

ClickUp propose également des solutions de gestion de projet qui vous aident à résoudre des problèmes, à partager des idées et à collaborer, le tout en un seul endroit.

Communiquez votre vision, impressionnez les parties prenantes et maîtrisez tous vos évènements, de l'installation à la clôture. S'inscrire à un compte gratuit dès aujourd'hui à ClickUp !