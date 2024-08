10 meilleurs logiciels de gestion d'événements en 2024

La gestion d'un évènement n'est pas une mince tâche. De la programmation à la coordination avec les organisateurs d'évènements en passant par le bon déroulement de tout, le bon logiciel de gestion d'évènements peut faire la différence entre le chaos et la réussite.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans les meilleurs logiciels de gestion de sites disponibles en 2024 pour rationaliser vos opérations de gestion d'événements et faire de votre site le lieu de prédilection pour les évènements.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de site ?

Le choix du meilleur logiciel de gestion de site nécessite une réflexion approfondie. Voici un guide pratique qui vous permettra de rester sur la bonne voie :

Interface conviviale: Optez pour une plateforme de gestion d'évènements qui offre un tableau de bord facile à naviguer

Optez pour une plateforme de gestion d'évènements qui offre un tableau de bord facile à naviguer Fonctionnalités personnalisables: Chaque lieu est unique ; assurez-vous que votre plateforme de gestion d'événements répond à vos besoins spécifiques

Chaque lieu est unique ; assurez-vous que votre plateforme de gestion d'événements répond à vos besoins spécifiques Un calendrier intégré: Un calendrier qui garde une trace de toutes vos réservations, évitant ainsi les doubles réservations

Un calendrier qui garde une trace de toutes vos réservations, évitant ainsi les doubles réservations **Outils financiers : la facturation, les paiements et autres fonctionnalités monétaires doivent être facilement accessibles

**Outils de collaboration : un travail transparent avec votre équipe ou vos partenaires externes pendant la planification de l'évènement

Rapports et analyses: Vous avez besoin de données pertinentes pour optimiser vos opérations de gestion d'évènements

Vous avez besoin de données pertinentes pour optimiser vos opérations de gestion d'évènements Assistance et mises à jour: Assurez-vous que le système de gestion de l'événement est bien adapté à vos besoins logiciel de gestion des évènements offre une assistance client fiable et des mises à jour régulières des fonctionnalités

Les 10 meilleurs logiciels de gestion d'événements à utiliser en 2024

Choisir les meilleurs systèmes de gestion des lieux peut élever votre forfait d'évènement. Laissez-nous vous aider à trouver vos solutions logicielles de gestion de lieux dans la liste ci-dessous.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/Drag-and-Drop-tasks-Calendrier-View.gif Glisser-déposer des tâches Affichage du Calendrier /%img%/

Glisser-déposer des tâches dans l'affichage du Calendrier de ClickUp

ClickUp n'est pas une plateforme de productivité comme les autres ; Les évènements ClickUp transforme cette plateforme de gestion de projet en un puissant logiciel de gestion de sites en ligne adapté aux besoins uniques des organisateurs d'évènements. En mettant l'accent sur l'adaptabilité, ClickUp peut répondre à toutes les tailles d'évènement, des rassemblements intimes aux conventions massives.

La plateforme est fière de son interface conviviale qui minimise la courbe d'apprentissage, ce qui fait de ClickUp un logiciel de gestion d'événements l'exécution du projet plus facile pour les équipes interfonctionnelles quel que soit leur niveau d'expertise technique. Les intégrations avec d'autres logiciels gratuits de gestion de sites sont un autre point fort ; ClickUp peut s'intégrer de manière transparente à d'autres solutions de gestion d'évènements, réduisant ainsi le travail manuel et améliorant l'efficacité.

Son ensemble dynamique de paramètres et de modèles d'itinéraires facilite la gestion des sites et aide les gestionnaires de sites à faire en sorte que leurs évènements soient tout simplement spectaculaires.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

L'apprentissage de certaines des fonctionnalités les plus avancées est un peu long

Nécessite Internet pour une fonction complète

Certaines fonctionnalités avancées sont payantes

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : 5$ par environnement de travail pour tous les forfaits payants

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Forfait de planification

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/93bb072e-abaf-4f34-b45a-17f195c5afdc.jpeg Tableau de bord du Pod de planification /%img%/

via Forfait de planification Planning Pod est un forfait unifié qui combine plus de 30 outils conçus spécifiquement pour la gestion des lieux d'évènements. Cette approche tout-en-un permet aux gestionnaires d'évènements de disposer de tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit.

Qu'il s'agisse de jongler avec plusieurs lieux ou de se concentrer sur un espace unique, les forfaits de Planning Pod sont conçus pour garantir une efficacité optimale. Planning Pod devient l'épine dorsale de tout évènement bien organisé, depuis la budgétisation et la facturation jusqu'à la communication et le suivi des tâches.

Sa validation de la rationalisation du processus d'évènement permet de s'assurer qu'aucun détail ne passe inaperçu, aussi petit soit-il.

Les meilleures fonctionnalités de Planning Pod

Gérez efficacement vos contacts et vos prospects

Finies les doubles réservations et les erreurs de programmation

Des propositions aux factures finales, tout est regroupé en un seul endroit

Adaptez la disposition de votre espace à différents évènements

Attribuez des tâches à votre équipe et contrôlez-les

Collaborez sans effort avec les fournisseurs de l'évènement

Faites signer les contrats en ligne rapidement et en toute sécurité

Les limites du Pod de planification

L'interface peut sembler encombrée par de nombreux outils

Options de personnalisation limitées pour certaines fonctionnalités

Certains utilisateurs trouvent la version mobile moins intuitive

Prix du Pod de planification

Planner : 59 $/mois

: 59 $/mois Business : 89 $/mois

: 89 $/mois Entreprise 50 : 129 $/mois

: 129 $/mois Entreprise 75 And Up : Contactez Planning Pod pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

: 4.2/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (30+ commentaires)

3. Tripleseat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/RestaurantPage\_HERO-1400x720.webp Tableau de bord Tripleseat /$$img/

via Tripleseat Tripleseat révolutionne la gestion des évènements en amalgamant la logistique des évènements et les équipes commerciales en une seule plateforme cohésive.

Sa conception, spécialement adaptée aux lieux tels que les restaurants, les hôtels et les espaces uniques, contribue à simplifier le processus de réservation. Les outils de la plateforme ne se limitent pas à la gestion ; ils visent à améliorer l'expérience du client.

La communication rationalisée garantit que les requêtes des clients sont traitées invitées, instructions et que les disponibilités des lieux sont mises à jour en temps réel.

L'approche holistique de Tripleseat garantit que les gestionnaires de lieux peuvent équilibrer les ventes et le service, créant ainsi des évènements mémorables à chaque fois.

Les meilleures fonctionnalités de Tripleseat

Propositions, contrats et commandes d'évènements personnalisables

Un formulaire de contact pour votre site Web, garantissant un processus de réservation simplifié

Des analyses détaillées pour surveiller les performances de votre site

Connexions avec des applications et des outils populaires pour une fonctionnalité étendue

Un espace partagé pour que les clients puissent consulter les détails de l'évènement

Rationalisez la communication avec des modèles préconçus

Suivez le nombre d'invités et les choix de repas

Limites de sièges triples

Certaines fonctionnalités peuvent être difficiles à appréhender pour les utilisateurs novices

Outils limités pour la gestion financière

Prix de Tripleseat

Contactez Tripleseat pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (300+ commentaires)

: 4.4/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (400+ commentaires)

4. Un lieu parfait

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/63f4f6a37a79a66296b7969e\_Hero\_2@2x-1400x792.png Tableau de bord de Perfect Venue /$$img/

via Un lieu parfait Perfect Venue est plus qu'un simple outil, c'est un partenaire dans la gestion des lieux. Sa plateforme, conçue pour répondre aux besoins des gestionnaires de sites, propose des outils qui couvrent l'ensemble du processus d'évènement, de la demande initiale à la facturation finale.

Sa nature intuitive garantit que les utilisateurs peuvent facilement naviguer dans ses fonctionnalités, réduisant ainsi le temps consacré à la formation.

Perfect Venue met l'accent sur l'efficacité et veille à ce que les gestionnaires d'évènements aient plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : créer des expériences inoubliables pour leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de Perfect Venue

Accédez à toutes vos réservations, tâches et données en un seul endroit central

Suivre les demandes et s'assurer qu'aucune réservation potentielle n'est manquée

Créez, envoyez et signez des contrats de manière numérique

Accélérer le processus de facturation

Assignez des tâches à votre équipe et suivez leur achevé

Obtenir des informations adaptées à vos besoins spécifiques

Gérer votre site en déplacement

Limites de Perfect Venue

Intégrations tierces limitées

L'interface utilisateur peut sembler trop basique pour les utilisateurs avancés

Quelques rapports d'utilisateurs font état de problèmes occasionnels

Prix de Perfect Venue

Basique : 59$/mois

: 59$/mois Professionnel : 119 $/mois

: 119 $/mois Premium : 189 $/mois

G2 : 4.8/5 (100+ commentaires)

: 4.8/5 (100+ commentaires) Capterra : $$$A

5. Rendez vous évènements

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot-at-Sep-01-01-13-28-1400x707.png Tableau de bord des évènements Rendez-Vous /%img%/

via Événements du rendez-vous Rendezvous Events n'est pas une application, mais elle peut aider votre entreprise à faire connaître son prochain évènement.

Cette société de relations publiques et de médias de Jackson, dans le Wyoming, excelle dans les lancements de produits, les évènements de plusieurs jours et tout ce qui se trouve entre les deux.

Leur liste de contacts approfondie dans les principales publications sera très utile à votre équipe lorsqu'il sera temps de poser l'application de gestion des lieux et de prendre le mégaphone. Leurs managers d'évènements et leur équipe de photographes sont prêts à vous donner le traitement publicitaire VIP afin que vous puissiez vous soucier moins de la presse et vous concentrer sur un évènement qui mérite les critiques dithyrambiques !

Les meilleures fonctionnalités de Rendezvous Event

Une équipe expérimentée d'organisateurs d'évènements

La liste des clients comprend des dizaines de grandes marques

Connu pour la construction de salles d'exposition personnalisées et d'autres évènements expérientiels

Limites de Rendezvous Events

Cette approche peut s'avérer coûteuse pour les petites entreprises

Cette approche peut ne pas convenir aux entreprises basées sur des sites

Prix de Rendezvous Events

Contactez Rendezvous Events pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Rendezvous Events

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. Temple de l'évènement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/pipeline\_loader-1400x865.png Tableau de bord du temple des évènements /$$img/

via Temple de l'évènement Event Temple n'est pas une plateforme de gestion de sites classique ; c'est une solution dynamique qui donne la priorité à l'automatisation. Reconnaissant les tâches qui peuvent entraver la productivité, elle se concentre sur la rationalisation et l'automatisation de ces tâches.

C'est pourquoi elle est placée dans les favoris des hôtels, des salles de banquet et des centres de conférence.

En automatisant les tâches répétitives, Event Temple permet aux gestionnaires de lieux de consacrer leur énergie et leur créativité à l'organisation d'évènements mémorables.

Les meilleures fonctionnalités d'Event Temple

Automatisation des suivis commerciaux et augmentation des réservations

Concevoir et visualiser l'installation de votre salle

Envoyez rapidement des propositions de qualité professionnelle

Affichez et gérez toutes vos réservations en un seul endroit

Suivez facilement les indicateurs de ventes et autres KPIs

Facilitez la signature des contrats

Connexion facile avec les outils logiciels les plus courants

Limites de Event Temple

L'intégration peut prendre beaucoup de temps

La personnalisation de certains outils de rapports est limitée

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une courbe d'apprentissage plus prononcée

Prix du Temple de l'évènement

Basique: $109/mois

$109/mois Professionnel: 199$/mois

199$/mois Enterprise: Contactez Event Temple pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (10+ commentaires)

: 4.8/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (60+ avis)

7. Suivi des fonctions

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/home.png Tableau de bord de la fonction /%img%/

via Fonction Tracker Function Tracker offre une solution simple et rafraîchissante pour la gestion des lieux dans un monde rempli de complexités.

Son approche simple permet aux gestionnaires d'accéder aux outils dont ils ont besoin sans avoir à se préoccuper d'éléments supplémentaires encombrants. Conçu pour un large éventail d'intervalles, il garantit une gestion efficace des évènements, quelle que soit la taille de l'établissement.

Avec Function Tracker, l'accent est mis sur la création d'évènements qui résonnent, sans distractions inutiles.

Les meilleures fonctionnalités de Function Tracker

Gérer les réservations et éviter les conflits d'horaire

Maintenance des listes de contacts et des informations sur les clients

Envoyez des factures et surveillez les paiements entrants

Faciliter les réservations directes via votre site web

Déléguez des tâches et suivez leur progression de manière transparente

Stocker en toute sécurité les contrats, les forfaits et autres documents essentiels

Recueillir les commentaires et les réactions après l'évènement

Limites de Function Tracker

L'expérience mobile pourrait être améliorée

L'interface peut sembler basique par rapport aux concurrents

Certaines fonctionnalités peuvent manquer de profondeur dans les fonctionnalités

Prix de Function Tracker

Mini: $62.50/mois

$62.50/mois Mid: $125/mois

$125/mois Major: $187.50/mois

$187.50/mois Super: $250/mois

$250/mois Ultimate: $330/mois

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.5/5 (4+ commentaires)

8. iVvy Venue Management

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/venues.jpg tableau de bord de la gestion des sites iVvy /%img%/

via iVvy Venue Management iVvy est une solution complète pour les gestionnaires de sites. Sa suite d'outils de classe mondiale, alimentée par une technologie de pointe, fait en sorte que la gestion des lieux ressemble moins à une corvée qu'à une passion.

Que vous soyez en charge d'un espace d'évènement confortable ou d'une grande arène, les outils d'iVvy sont conçus pour s'adapter et répondre à des besoins spécifiques.

Sa réputation dans l'industrie parle d'elle-même, garantissant que les évènements gérés avec iVvy ont toujours une étape d'avance.

Les meilleures fonctionnalités d'iVvy Venue Management

Optimiser les stratégies de tarification pour un maximum de revenus

Adapter l'installation des évènements aux préférences des clients

Plongez au cœur des indicateurs de ventes, de prospects et de performance

Permettre aux clients d'afficher en temps réel les disponibilités, les prix et d'effectuer des réservations

Rationaliser la facturation et les autres processus financiers

Restez en connexion avec vos clients grâce à des e-mails et des SMS automatisés

Faites figurer votre lieu sur la place de marché d'iVvy pour une plus grande visibilité

Les limites d'iVvy Venue Management

Certaines fonctionnalités peuvent sembler insurmontables pour les petites structures

Nécessite une formation pour exploiter tout son potentiel

L'intégration avec des applications tierces peut être améliorée

Prix de l'application iVvy Venue Management

Contactez iVvy Venue Management pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (10+ commentaires)

: 4.7/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20+ commentaires)

9. Priava

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/release-header-html-3-1.webp Tableau de bord Priava /$$$img/

via Priava Priava (aujourd'hui connu sous le nom de Momentous) dispose d'une infrastructure basée sur le cloud qui est plus qu'une simple merveille technologique ; c'est un témoignage de l'engagement de la plateforme en matière d'évolutivité et de flexibilité.

Le design de Priava, qui s'adresse particulièrement aux lieux uniques comme les musées et les galeries, garantit une expérience de gestion des lieux rationalisée. Ses outils puissants donnent la priorité à la convivialité, garantissant que le processus d'évènement reste fluide du début à la fin.

Dans un domaine où l'unicité est clé, Priava s'assure que chaque évènement qu'il gère se démarque.

Les meilleures fonctionnalités de Priava

La navigation simplifiée assure une exécution rapide des tâches

Contrôlez toutes les réservations d'évènements à partir d'un seul endroit

Générer des rapports sur les réservations, les revenus et les prospects

Gestion transparente de plusieurs sites sous un même toit

La protection des données reste une priorité absolue

Les profils détaillés des clients améliorent la gestion des relations

Personnalisez et intégrez d'autres systèmes selon vos besoins

Les limites de Priava

Outils marketing limités par rapport à certains concurrents

L'esthétique de l'interface utilisateur peut sembler désuète à certains utilisateurs

La réactivité mobile pourrait être améliorée

Prix de Priava

Contactez Priava pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (3+ commentaires)

: 4.7/5 (3+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (10+ commentaires)

10. BriteVenue

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/1560167417536\_2\_b\_44.png Tableau de bord de BriteVenue /$$img/

via BriteVenue BriteVenue, positionné comme un choix d'élite pour les professionnels de l'évènement, allie flexibilité et fonction.

Il ne s'agit pas seulement d'avoir des fonctionnalités, mais d'avoir les bonnes. La conception intuitive de BriteVenue garantit que la navigation à travers sa myriade d'outils se fait naturellement.

Ses fonctionnalités robustes garantissent que chaque aspect de la gestion des lieux est pris en compte, assurant ainsi une approche holistique. Pour les professionnels de l'événementiel désireux d'élever leurs évènements, BriteVenue est l'allié parfait.

Les meilleures fonctionnalités de BriteVenue

Entretenir les contacts et les relations avec les clients

Susciter l'intérêt des clients potentiels à l'aide de visuels attrayants

Assurer des paiements dans les temps grâce à des rappels et des outils de suivi

Créez un flux continu de tâches et de processus

Les clients peuvent afficher les détails de l'évènement, effectuer des paiements et communiquer

Obtenir des informations précieuses grâce à des rapports détaillés

Faciliter la communication interne et le travail d'équipe

Limites de BriteVenue

Absence d'une application mobile native

Les options de personnalisation peuvent sembler limitées

L'installation initiale peut prendre du temps pour les nouveaux arrivants

Prix de BriteVenue

Contactez Brite Venue pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (10+ commentaires)

: 4.7/5 (10+ commentaires) Capterra : 5/5 (3+ commentaires)

Pourquoi ClickUp se démarque dans le domaine de la gestion des espaces publicitaires

Choisir un logiciel de gestion de sites est une tâche difficile. Bien que chaque plateforme apporte sa touche unique, ClickUp reste une force à prendre en compte dans ce domaine.

Avec ses fonctionnalités adaptables, ses forfaits rentables et sa validation de l'amélioration continue, ClickUp est plus qu'un simple logiciel - c'est un partenaire pour la réussite de votre établissement.

Qu'il s'agisse de gérer un espace confortable ou une grande salle de bal, ClickUp s'adapte à vos besoins, garantissant que chaque évènement que vous organisez est une réussite retentissante.