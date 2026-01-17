Comment les développeurs peuvent gérer efficacement les backlogs de sprint

Une gestion efficace du backlog de sprint nécessite un affinement continu, une hiérarchisation réaliste des priorités et un retour d'information quotidien.

Mais comment appliquer cela dans des sprints réels, où les exigences changent et où le temps est limité ?

Ci-dessous, nous vous montrons comment les développeurs peuvent gérer efficacement le backlog du sprint.

⭐ Modèle présenté Conservez un backlog produit centralisé et évolutif, et développez des backlogs de sprint directement à partir du même environnement de travail grâce au modèle ClickUp Backlogs and Sprints. Obtenir un modèle gratuit Organisez vos backlogs et planifiez vos sprints efficacement grâce au modèle ClickUp Backlogs and Sprints. Créez une source unique de vérité où chaque story, bug et tâche technique est assigné à des responsables, des priorités et des estimations clairs. Pour ce faire, utilisez les champs personnalisés ClickUp pour suivre les points de story, le niveau d'effort ou la catégorie de fonctionnalité, et les statuts personnalisés ClickUp tels que « Prêt pour le sprint », « En cours » et « Révision du code » pour que le travail reste visible à chaque étape.

Qu'est-ce qu'un backlog de sprint ?

Le backlog de sprint est un concept fondamental dans les cadres de gestion de projet Agile et Scrum.

Il s'agit d'un plan détaillé et réalisable qui guide les membres de l'équipe Scrum tout au long d'un sprint spécifique : une période courte et limitée dans le temps (généralement 1 à 4 semaines) pendant laquelle un ensemble de fonctionnalités ou d'améliorations du produit est développé et livré.

Sprints visualisés dans un flux de travail Kanban Board via ClickUp

L'équipe de développement est responsable du sprint backlog. Il s'agit d'un sous-ensemble du product backlog, qui est la liste plus large de tous les travaux souhaités pour le produit.

Il contient tous les éléments, tels que les user stories, les tâches, les corrections de bogues ou les défauts, que l'équipe de développement et le Scrum Master s'engagent à achever au cours d'un sprint particulier. Ces éléments sont sélectionnés lors de la réunion de planification du sprint, en fonction de la capacité de l'équipe et de l'objectif du sprint.

🎯 Exemple Objectif du sprint : améliorer l'expérience de connexion des utilisateurs Sprint backlog : User Story n° 1 : implémenter la fonction de réinitialisation du mot de passe. Tâche 1 : concevoir l'interface utilisateur de réinitialisation Tâche 2 : écrire des tests unitaires Tâche 3 : développer le point de terminaison API

User Story n° 2 : Optimiser le temps de chargement de la connexion. Tâche 1 : Analyser les indicateurs de performance actuels Tâche 2 : Optimiser la requête backend Tâche 3 : Effectuer des tests de régression

Éléments clés d'un backlog de sprint

Alors, qu'est-ce qui compose réellement un sprint backlog ? Les éléments clés qui permettent à chaque sprint de rester sur la bonne voie sont les suivants 👇

Éléments sélectionnés du backlog produit (PBI) : il s'agit des fonctionnalités ou des user stories choisies dans le backlog produit pour le sprint en cours. Ils représentent ce que l'équipe s'engage à livrer, en fonction des priorités, de l'objectif du sprint et de la capacité de l'équipe.

Répartition des tâches : chaque PBI sélectionné est divisé en tâches plus petites et réalisables qui décrivent comment l'équipe va le mettre en œuvre. Les tâches doivent être spécifiques, mesurables et suffisamment petites pour être achevées en une journée ou moins.

Objectif du sprint : une déclaration concise résumant l'objectif principal ou la valeur à atteindre pendant le sprint. Elle permet de recentrer les efforts et guide les décisions de l'équipe lors de la hiérarchisation ou de l'ajustement du travail.

Estimations du travail : estimations de l'effort (en points d'histoire, en heures ou dans une autre unité) attribué à chaque tâche ou élément du backlog. Elles aident l'équipe de projet à réaliser une prévision de la charge de travail, à planifier la capacité et à suivre la progression.

Suivi de la progression : des outils visuels, tels que des tableaux de tâches (À faire, En cours, Terminé) et des outils visuels, tels que des tableaux de tâches (À faire, En cours, Terminé) et des diagrammes burndown , permettent de suivre la progression tout au long du sprint. Ils favorisent la transparence et permettent à l'équipe d'identifier rapidement les risques ou les retards.

🧠 Anecdote : le nom « Scrum » est emprunté au rugby. Dans ce sport, un scrum est un regroupement d'équipes qui poussent ensemble vers l'avant. Dans le domaine des logiciels, le scrum emprunte cette image de mouvement unifié.

Différence entre le backlog de produit et le backlog de sprint

Si nous voulons améliorer notre façon de travailler avec les backlogs de sprint, nous devons commencer par comprendre ce qu'ils sont réellement et en quoi ils diffèrent de leur cousin plus grand, le backlog de produit.

Utilisez ClickUp pour créer une vue Liste du backlog avec des champs personnalisés tels que Priorité, ARR, etc.

En bref, voici ce sur quoi se concentrent un produit et un backlog de sprint👇

Fonctionnalité Backlog produit Sprint Backlog Portée Produit complet Sprint actuel Propriétaire Équipe produit Équipe de développement Contenu Toutes les fonctionnalités, épopées et idées épiques Tâches et éléments sélectionnés pour un sprint Fréquence des changements En constante évolution Mis à jour uniquement pendant le sprint (si nécessaire) Objectif Guider le développement de produits à long terme Offrir une valeur tangible à court terme

🚀 L'avantage ClickUp : lorsqu'un backlog de sprint est bien défini, les développeurs peuvent passer directement d'une tâche à la construction. Grâce à l'intégration de Codegen dans ClickUp, un élément de backlog clairement défini, accompagné des exigences, des critères d'acceptation et des documents associés, peut facilement être utilisé pour la génération de code assistée par l'IA. Au lieu de réécrire les spécifications ou de rechercher le contexte, les développeurs utilisent le backlog lui-même pour lancer la mise en œuvre. Plus le backlog est clair, plus Codegen peut générer et mettre à jour le code avec précision. Le raffinement du backlog cesse d'être une charge supplémentaire et devient un accélérateur de développement.

Pourquoi une gestion efficace du backlog est-elle importante pour les développeurs ?

Chaque décision relative au backlog de sprint permet soit de préserver le temps des développeurs, soit de le gaspiller petit à petit. Voici comment cela se passe :

Le quoi Ce qu'il protège ou améliore pour les développeurs Clarté technique et intégrité architecturale Des éléments de backlog clairs et affinés réduisent l'ambiguïté, aidant les développeurs à prendre de meilleures décisions architecturales et à repérer rapidement les dépendances. Flux de travail prévisible et concentration Un backlog ciblé limite les changements de contexte et les distractions, permettant ainsi des états de flux plus longs et plus cohérents. Équilibre entre la valeur du produit et la santé technique Garantit que la refonte, les tests et la maintenance sont prioritaires au même titre que les nouvelles fonctionnalités, protégeant ainsi la qualité du code à long terme. Amélioration de la collaboration et de l'alignement Les sessions de raffinement permettent aux développeurs de donner leur avis sur la portée et les risques, ce qui conduit à des plans plus réalistes et à une meilleure harmonisation entre le produit et l'ingénierie.

Comment les développeurs peuvent gérer efficacement les backlogs de sprint

Un backlog encombré peut faire dérailler même le meilleur plan de sprint.

Ci-dessous, nous vous montrons comment les développeurs peuvent gérer efficacement leurs backlogs de sprint :

Décomposez les récits en tâches réalisables

Pour rendre la progression visible et mesurable, divisez chaque story de votre développement logiciel agile en tâches plus petites et axées sur les résultats.

À cette étape, un bon flux de travail comprendra : Décomposer les fonctionnalités en livrables spécifiques, tels que « Créer une API pour l'authentification » ou « Concevoir la disposition de la carte d'analyse pour [X] ».

Rédiger des noms de tâches courts et descriptifs afin que tout le monde puisse comprendre ce qui est en cours de développement.

Lier rapidement les tâches aux dépendances afin que les développeurs puissent planifier la séquence et les transferts

Maintenir une taille de tâche suffisamment cohérente pour pouvoir l'estimer et la réviser au cours d'un seul sprint

Établissez les priorités en fonction des besoins de l’entreprise et techniques.

Au-delà de l'impact et de l'effort, vous devez également évaluer le contexte entourant le travail, y compris les dépendances, les risques de stabilité et les objectifs d'apprentissage de l'équipe. Pourquoi ? Parce que ces éléments déterminent la qualité du calendrier du sprint ou si celui-ci va entraîner des retouches.

Signal de priorité caché Ce que cela révèle Comment l'utiliser pendant la planification Dépendances en amont Tâches qui débloquent la progression d'autres stories Planifiez-les dès le début du sprint afin de ne pas bloquer le travail en aval. Volatilité du code source Modules soumis à des changements ou régressions fréquents Donnez la priorité aux refactorisations ou aux tests dans ces domaines avant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Connaissance de l'équipe Qui possède le contexte ou l'expertise nécessaires sur cette partie du produit ? Attribuez les tâches en fonction de l'expérience afin de réduire le temps d'intégration et les cycles de révision. Urgence client Problèmes rencontrés par les utilisateurs actifs ou incidents signalés Donnez la priorité aux corrections critiques plutôt qu'aux optimisations à faible impact. Dette de connaissances Confusion répétée, propriété floue ou documentation obsolète Réserver des capacités pour le nettoyage afin d'améliorer la vitesse des sprints futurs

Comment ClickUp peut vous aider

Vous pouvez modéliser cette nuance encore plus précisément avec ClickUp for Software Teams.

Rationalisez le développement grâce aux backlogs, aux Sprints et aux feuilles de route dans ClickUp pour les équipes logicielles.

En termes simples, vous pouvez :

Recueillez des commentaires instantanés : convertissez instantanément les rapports de bogues et les demandes de fonctionnalités en éléments de backlog grâce convertissez instantanément les rapports de bogues et les demandes de fonctionnalités en éléments de backlog grâce aux formulaires ClickUp personnalisés.

Visualisez les tâches à votre façon : choisissez parmi plus de 15 choisissez parmi plus de 15 vues ClickUp , telles que Liste, Tableau ou Gantt, pour voir les éléments du backlog sous différents angles.

Cartographiez les versions et les dépendances : utilisez utilisez les diagrammes de Gantt interactifs ClickUp pour établir des connexions entre les éléments du backlog et les versions futures.

🚀 L'avantage ClickUp : Puisque nous parlons déjà de faciliter les sprints, nous nous appuyons également sur l'un de nos super pouvoirs ClickUp favoris pour que tout continue à avancer sans avoir à surveiller le Tableau. Nous utilisons les Super Agents sans code de ClickUp, car ils nous évitent de nous demander sans cesse « est-ce que quelqu'un a fait ça ? ». Cet agent de création de tâches de sprint agit comme un coéquipier numérique. Vous pouvez les étiqueter dans des tâches ou leur envoyer des messages privés pour leur poser des questions. Voici comment ils nous aident chaque jour : Lorsque quelqu'un mentionne le Sprint Task Creation Agent dans un commentaire ou une discussion, celui-ci analyse le contexte et crée une tâche claire et orientée vers l'action. La tâche est liée à la discussion d'origine, est attribuée par défaut au sprint Growth Ops actuel et est assignée à la personne qui l'a invoquée, sauf si un autre destinataire est explicitement spécifié.

Lorsqu'une tâche est déplacée vers « En cours » , l' agent de création de tâches de sprint identifie automatiquement notre collègue de l'équipe d'assurance qualité et ajoute un rappel clair et convivial dans le fil de discussion, garantissant ainsi que les transferts se font sans suivi.

À la fin de la semaine, le Sprint Task Creation Agent compile un résumé clair de ce qui a été livré, de ce qui est encore en cours et de ce qui nécessite une attention particulière. Un rapport hebdomadaire léger, sans préparation manuelle nécessaire.

Utilisez des sessions de raffinement du backlog

Le backlog doit avoir quelques étapes d'avance sur le sprint, afin de servir de guide pour la planification et la hiérarchisation des ressources à venir.

Vous utiliseriez le raffinement du backlog pour :

Revoir la clarté des récits : vérifiez que chaque récit décrit un besoin réel de l'utilisateur et un résultat mesurable. Supprimez tout ce qui n'est encore qu'une idée à moitié aboutie.

Définissez ce que signifie « terminé » : recueillez les critères d'acceptation, les dépendances de données et les conditions de test afin que tous les membres de l'équipe sachent quand s'arrêter.

Valider la portée : divisez ou fusionnez les stories qui semblent trop grandes ou trop petites pour tenir dans un seul sprint.

Séquence avec un objectif : mettre en avant les tâches qui débloquent la progression pour d'autres équipes ou composants.

Gardez le backlog allégé : archivez ce qui ne correspond plus à la feuille de route actuelle au lieu de laisser s'accumuler le désordre.

Suivez quotidiennement la progression réalisée à l'aide de résumés rapides et de diagrammes burndown.

Une fois le sprint lancé, la prise de conscience prime sur la vitesse. Veillez donc à ce que les résumés rapides quotidiens soient courts, axés sur l'action et destinés à aboutir à un ajustement clair.

Une fois le sprint commencé, le backlog nécessite un retour d'information continu.

Grâce aux résumés rapides quotidiens, vous serez en mesure d'identifier les tâches bloquées et les changements de priorités avant qu'ils ne se transforment en retards plus importants.

⭐ Bonus : ClickUp SyncUps transforme les sprints en actions concrètes. Il s'agit d'un outil de réunion et de collaboration basé sur l'IA qui vous permet de lancer instantanément des appels audio et des visioconférences directement depuis votre environnement de travail ClickUp. Lancez SyncUp à partir de n'importe quel canal ou message direct dans ClickUp Chat. ClickUp AI génère des résumés clairs pour tous ceux qui n'étaient pas en ligne au même moment. Personne n'a besoin de rechercher le contexte ou d'assister à des appels de rattrapage. Plus important encore, ces mises à jour ne se limitent pas à la discussion. Les décisions clés, les obstacles et les prochaines étapes peuvent être directement convertis en tâches, mises à jour ou ajustements du backlog, ce qui permet de maintenir une connexion étroite entre l'exécution et la planification.

Outre les résumés rapides, les diagrammes burndown fournissent une vue en temps réel de la santé du sprint. Lorsque le diagramme s'aplatit ou affiche des pics inattendus, vous savez qu'un élément de l'exécution nécessite votre attention avant que l'objectif du sprint ne soit compromis.

📌 Checklist pour votre réunion de backlog Examinez la dernière tendance en matière de burndown : si la progression a ralenti, déterminez si la portée du projet s'est élargie ou si les tâches sont au point mort.

Examinez le travail en cours : si plusieurs tâches sont actives mais qu'aucune n'est en voie d'achèvement, concentrez-vous sur quelques-unes jusqu'à ce qu'elles soient achevées.

Réexaminez les obstacles : confirmez la propriété et le délai de résolution prévu avant de passer à autre chose.

Confirmez le prochain élément prêt : assurez-vous qu'il répond à la définition de « prêt » de l'équipe avant de l'intégrer.

📮 ClickUp Insight : Près de la moitié des personnes ayant participé à un sondage déclarent que la principale étape supplémentaire ajoutée par le chat consiste à déplacer manuellement les tâches vers un autre outil. 20 % passent du temps à relire les fils de discussion juste pour trouver le vrai élément à accomplir. Ces petites interruptions s'accumulent, car chaque transfert représente une petite perte de temps, d'énergie et de clarté. ClickUp remplace la course de relais par un seul mouvement. Dans ClickUp Chat, vos fils de discussion peuvent être instantanément transformés en tâches traçables. Vous ne perdez pas votre élan en transférant le contexte, car l'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp le conserve intact pour vous.

Voici les outils permettant de gérer le backlog du sprint :

1. ClickUp

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, combine des outils et des flux de travail au sein d'une plateforme unifiée.

Pour les équipes qui gèrent des sprints dans Agile, cela permet d'unifier l'exécution du backlog, les signaux d'ingénierie et l'analyse des sprints sous un même toit. En bref 👇

Gérer efficacement les projets Agile

Vous disposez d'une feuille de route, d'un backlog et d'une équipe prête à se mettre au travail.

Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'un environnement de travail qui permette une visibilité totale sur toutes les user stories, toutes les tâches et toutes les dépendances (et qui permette à tous les développeurs d'être sur la même longueur d'onde).

Découvrez ClickUp for Agile Teams. Cet outil aide les équipes de développement de toutes tailles à mener à bien leurs projets Agile en toute simplicité.

Orchestrez des cycles de vie agiles grâce à une gestion des tâches de bout en bout à l'aide de ClickUp for Agile Teams.

Dans le cadre de cette solution, vous pouvez organiser l'ensemble du cycle de vie de votre produit à l'aide de tâches ClickUp.

Adaptez les tâches à votre flux grâce aux champs personnalisés, aux catégories et à bien d'autres fonctionnalités de ClickUp Tasks.

Chaque tâche peut représenter une user story, un bug ou une amélioration technique, avec des points de story, des tâches assignées, des dates d'échéance et des dépendances.

Voici comment les développeurs et les équipes produit l'utilisent pour gérer les sprints et traiter efficacement la hiérarchisation Agile:

Reliez chaque tâche au sprint : organisez les éléments du backlog dans des listes qui représentent des sprints ou des épopées.

Flux de travail personnalisé conçu pour les cycles de développement réels : utilisez des champs personnalisés tels que « Story Points », « Priorité » ou « Sprint Number » et définissez des règles d'automatisation pour déplacer les tâches lorsqu'elles sont achevées ou bloquées.

Gardez la collaboration dans son contexte : ajoutez des commentaires, joignez des conceptions ou des spécifications, et ajoutez des étiquettes pour identifier vos coéquipiers via @mention afin que les discussions restent synchronisées avec le travail immédiat à accomplir.

Gérez les sprints, effectuez l'automatisation des informations sur les livraisons et bénéficiez de plus de 1 000 intégrations.

ClickUp Sprints est conçu pour minimiser les tâches d'installation répétitives pour les équipes de développement et de produit. Il vous permet de définir les dates de début et de fin des sprints, d'attribuer des points et de fixer des priorités, tout en laissant ClickUp gérer automatiquement le reste des transitions.

Simplifiez la planification des sprints et effectuez l'automatisation des transitions avec ClickUp Sprints.

En bref :

Lorsque la date de début du sprint arrive, ClickUp peut automatiquement faire passer le sprint à l'état « En cours ».

À la date de fin, le sprint est marqué comme achevé plutôt que de nécessiter une clôture manuelle.

Les tâches inachevées d'un sprint achevé sont automatiquement transférées (report) vers le sprint suivant afin d'éviter toute confusion inutile.

Vous pouvez dupliquer les vues de sprint afin de ne pas avoir à reconstruire la disposition de votre tableau à chaque sprint.

🤔 Questions fréquemment posées Comment définir des points de sprint pour plusieurs personnes assignées sur ClickUp ? Si votre équipe utilise la propriété partagée des tâches, vous pouvez attribuer des points de sprint à chaque personne assignée individuellement, plutôt que de diviser ou de dupliquer les tâches. Activez l'application Multiple Assignees ClickApp dans les paramètres de votre environnement de travail. Ouvrez la tâche et cliquez sur Ajouter des points de sprint dans le coin supérieur gauche. Dans la fenêtre modale de point de sprint, utilisez le menu déroulant à côté de l'avatar de chaque personne assignée : Saisissez une valeur personnalisée pour attribuer des points différents à chaque personne. Ou cliquez sur Set all (Tout définir) pour appliquer la même valeur de points à tout le monde en même temps. Saisissez une valeur personnalisée pour attribuer différents points par personne. Ou cliquez sur Tout définir pour appliquer la même valeur de points à tout le monde en même temps. Saisissez une valeur personnalisée pour attribuer différents points par personne.

Ou cliquez sur Tout définir pour appliquer la même valeur de points à tout le monde en même temps. Attribuez des points de sprint individuels à plusieurs personnes sans duplication grâce à ClickUp Sprints. Le total des points de sprint indiqués sur la tâche représente la somme de tous les points individuels. Par exemple, si Dean a 5 points et Alex 8, la tâche affichera un total de 13 points.

Utilisez les intégrations ClickUp pour connecter votre backlog/sprint aux flux de travail de développement. Cela signifie que vous pouvez l'intégrer à GitHub, GitLab ou Bitbucket afin que les validations, les branches ou les activités liées aux problèmes puissent être liées.

Connectez toutes vos principales applications spécifiques au développement/produit avec ClickUp.

Intégration Description Codegen Codegen est votre coéquipier développeur IA dans ClickUp. Il s'agit d'un agent IA qui achevait des tâches , crée des fonctionnalités et répond à des questions sur le code en utilisant le langage naturel. GitLab Reliez directement les Espaces aux projets GitLab. Les tâches dans les Espaces avec un projet connecté peuvent être reliées à des validations, des branches et des demandes de fusion. GitHub Reliez directement les Espaces aux référentiels Bitbucket (repos) afin de toujours savoir quels travaux sont liés. Les tâches dans les Espaces avec un référentiel connecté peuvent être reliées à des validations, des branches et des demandes de tirage. Bitbucket Reliez directement les Espaces aux référentiels Bitbucket (repos) afin de toujours savoir quels travaux sont liés. Les tâches dans les Espaces avec un référentiel connecté peuvent être reliées à des commits, des branches et des demandes de tirage.

🎯 Astuce ClickUp : si certaines tâches reviennent à chaque sprint (rétrospectives, nettoyage, vérifications de publication), ne les recréez pas manuellement à chaque cycle. Utilisez les automatisations ClickUp pour les insérer automatiquement afin que votre équipe puisse toujours partir d'une base de référence. Générez automatiquement des tâches récurrentes pour les sprints à l'aide de conditions grâce aux automatisations ClickUp.

Par exemple : Créez une automatisation dans votre liste d'exécution hebdomadaire qui ajoute des tâches à la liste de la feuille de route du produit lorsque la case à cocher « Sur la feuille de route » est cochée.

Créez une automatisation dans votre liste principale de backlogs de produits qui ajoute une tâche à la liste d'exécution hebdomadaire lorsque son statut passe à « prioritaire ».

Créez des automatisations dans votre liste de backlogs principaux de produits pour définir le champ personnalisé Squad lorsqu'une nouvelle tâche est créée en fonction de son libellé de fonctionnalité produit.

Bénéficiez d'une couche IA intelligente et contextuelle

Découvrez BrainGPT, la super application IA autonome de ClickUp.

L'IA contextuelle comprend le fonctionnement de votre équipe et met en évidence ce qui est important avant même que vous n'ayez à le rechercher. Pendant la planification du sprint, BrainGPT peut traduire des éléments de backlog vagues en tâches exploitables avec des sous-tâches, des estimations et des priorités suggérées.

Utilisez ClickUp BrainGPT pour obtenir une assistance contextuelle plus rapidement.

Pendant le sprint, BrainGPT analyse les mises à jour des tâches afin de signaler rapidement les risques, tels que les multiples blocages sur les tickets à haute priorité ou un objectif de sprint en retard sur le calendrier. Il peut générer des rapports de statut instantanés qui extraient des données réelles des tâches, des commentaires et des tableaux de bord, vous évitant ainsi d'avoir à les créer manuellement.

Que vous recherchiez des tâches, des documents ou des applications intégrées, Enterprise Search vous permet d'obtenir instantanément et dans leur contexte les informations exactes que vous recherchez.

Vous avez besoin de consulter un fichier de conception dans Figma, une ligne de code dans GitHub ou une discussion passée dans Slack ? Tout est accessible en une seule recherche.

Demandez à BrainGPT de trouver des réponses sur le Web, de comparer des données ou de trouver de la documentation, même au-delà de votre environnement de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Talk to Text : Capturez instantanément les mises à jour, les idées ou les changements de tâches à l'aide de la voix. Évitez de taper pendant les résumés rapides ou les revues et transformez directement les entrées vocales en tâches, commentaires ou notes. Capturez instantanément les mises à jour, les idées ou les changements de tâches à l'aide de la voix. Évitez de taper pendant les résumés rapides ou les revues et transformez directement les entrées vocales en tâches, commentaires ou notes.

Accédez à plusieurs modèles d'IA : choisissez le modèle adapté à la tâche dans l'environnement de travail et éliminez choisissez le modèle adapté à la tâche dans l'environnement de travail et éliminez la prolifération des IA . Utilisez différents modèles d'IA pour la rédaction, l'analyse, la recherche ou la synthèse en fonction des besoins réels de la tâche.

Tableaux de bord : obtenez une vue en temps réel de l'état du sprint, de la charge de travail et de la progression en un seul endroit. Suivez les burndowns, les bloqueurs et les signaux d'exécution sans avoir à extraire des rapports ou à changer d'outil. obtenez une vue en temps réel de l'état du sprint, de la charge de travail et de la progression en un seul endroit. Suivez les burndowns, les bloqueurs et les signaux d'exécution sans avoir à extraire des rapports ou à changer d'outil.

Cartes IA : affichez les informations générées par l'IA directement sur les tableaux de bord. Résumez automatiquement la progression du sprint, signalez les risques ou mettez en évidence les travaux bloqués sans analyse manuelle. affichez les informations générées par l'IA directement sur les tableaux de bord. Résumez automatiquement la progression du sprint, signalez les risques ou mettez en évidence les travaux bloqués sans analyse manuelle.

Limitations de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut être intimidant pour un nouvel utilisateur.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 585 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp AI ?

Un utilisateur de ClickUp partage également son expérience sur G2:

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la conversion de la parole en texte sur toute la plateforme permet un gain de temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. […] Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à penser plus clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

2. Azure DevOps

Azure DevOps est la plateforme intégrée de livraison de logiciels de Microsoft qui aide les équipes à planifier, créer, tester et livrer des logiciels à grande échelle.

Il combine des outils de planification agile, de contrôle des sources, de CI/CD, de test et de collaboration en un service unifié, offrant aux équipes de développement une visibilité et un contrôle sur l'ensemble du cycle de vie.

Pour faciliter la planification de vos sprints, vous disposez de fonctionnalités telles que des backlogs configurables, des tableaux et des chemins d'itération. Elles vous aident à attribuer le travail et à suivre les progrès tout au long des cycles Scrum ou Kanban. Tous ces outils de planification de sprint sont intégrés au contrôle de source, aux builds et à la CI/CD.

Principales fonctionnalités d'Azure DevOps

Pendant la planification du sprint, vous pouvez attribuer des éléments du backlog à une itération donnée en les faisant glisser dans la vue du plan du sprint.

Définissez la capacité de l'équipe ou de chaque individu (heures ou jours disponibles) afin de pouvoir détecter tout engagement excessif avant le début du sprint.

Des diagrammes et des tableaux de bord intégrés affichent l'état de santé du sprint, sa vélocité et les tendances de prévision afin d'éclairer les décisions de planification.

Limitations d'Azure DevOps

Azure DevOps impose une hiérarchie structurée (épopées → fonctionnalités → récits d'utilisateurs → tâches) qui peut sembler restrictive pour les équipes qui préfèrent des flux de travail de planification de sprint plus légers ou plus flexibles.

Tarification Azure DevOps

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Azure DevOps

G2 : 4,2/5 (plus de 680 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Azure DevOps ?

Un avis d'utilisateur dit :

Il dispose de fonctionnalités de référentiels de code permettant de stocker des codes classés par projet et de créer des pipelines pour chaque projet. Les pipelines peuvent être déclenchés manuellement à tout moment ou lorsqu'un évènement personnalisé est déclenché. Devops offre des accès et des contrôles basés sur les rôles, tels que le nombre minimum d'approbations requises pour fusionner une demande de tirage ou ajouter des verrous sur des branches spécifiques, etc.

Il dispose de référentiels de code pour stocker les codes classés par projet et créer des pipelines pour chaque projet. Les pipelines peuvent être déclenchés manuellement à tout moment ou lorsqu'un évènement personnalisé est déclenché. Devops offre des accès et des contrôles basés sur les rôles, tels que le nombre minimum d'approbations requises pour fusionner une demande de tirage ou ajouter des verrous sur des branches spécifiques, etc.

👀 Le saviez-vous ? Il existe plus de 8 000 langages de programmation! Selon The Historical Encyclopedia of Programming Languages, leur nombre atteint le chiffre incroyable de 8 945, allant des langages connus comme Python et Java à des langages obscurs que presque personne n'a jamais utilisés.

3. Jira

via Jira

Jira est un outil de planification de sprint. Il prend en charge la gestion des tâches, le suivi des user stories, la collaboration entre équipes et le suivi des sprints pour les équipes Agile.

Vous pouvez planifier, exécuter et mener des revues de sprint sur Jira. Il offre également une gestion flexible du backlog et fournit l'assistance pour Agile, le processus Scrum et d'autres méthodologies de gestion de projet.

Vous pouvez planifier les tâches de manière itérative dans le backlog afin d'obtenir une visibilité complète sur la portée du projet. Jira vous permet de lancer des sprints à durée déterminée pour traiter des parties du projet et d'utiliser des tableaux Scrum pour suivre visuellement l'avancement des travaux.

Principales fonctionnalités de Jira

Utilisez Confluence pour la documentation du sprint et pour créer une base de connaissances centralisée.

Gestion du backlog par glisser-déposer avec estimation et ajustement de la portée du sprint

Utilisez des échéanciers interactifs pour mapper visuellement les récits épiques, les récits d'utilisateurs et les dépendances.

Limites de Jira

Les tableaux Jira n'affichent pas intrinsèquement les points de story agrégés par rapport à la capacité de l'équipe sans plugins.

Tarifs Jira

Free

Standard : 7,91 $/utilisateur/mois

Premium : 14,54 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 14 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'utilise Jira depuis plus d'un an maintenant, et j'apprécie la façon dont il lie les stories ou les bugs aux demandes de tirage ou aux validations que nous créons dans Bitbucket. Cette intégration rend le suivi beaucoup plus pratique.

J'utilise Jira depuis plus d'un an maintenant, et j'apprécie la façon dont il lie les stories ou les bugs aux demandes de tirage ou aux validations que nous créons dans Bitbucket. Cette intégration rend le suivi beaucoup plus pratique.

🧠 Anecdote amusante : Ward Cunningham, l'un des auteurs du Manifeste Agile, a inventé le tout premier wiki en 1994, rendant les modifications en cours simples et accessibles.

Défis courants dans la gestion du backlog de sprint

Les backlogs de sprint peuvent sembler simples sur le papier, mais leur maintenance est plus facile à dire qu'à faire. Voici les pièges courants que vous pourriez rencontrer lors de la gestion de sprints dans Agile :

1. S'engager à trop faire lors de la planification du sprint

Les équipes acceptent souvent plus de travail qu'elles ne peuvent en achever de manière réaliste au cours du sprint. Cela se produit généralement lorsque les estimations sont trop optimistes ou lorsqu'il y a une pression pour inclure des éléments supplémentaires.

📌 Exemple : une équipe s'engage à atteindre 60 points de story alors qu'elle en a toujours atteint environ 40, ce qui entraîne de multiples débordements et des objectifs de sprint manqués.

2. Pratiques d'estimation incohérentes

Lorsque les équipes ne parviennent pas à s'accorder sur les détails spécifiques des points d'histoire, la planification devient peu fiable. Cela se traduit également par une perte de précision des chiffres de vélocité, ce qui nuit aux sprints futurs.

📌 Exemple : un développeur attribue 1 point à une modification de l'interface utilisateur, un autre lui en attribue 3, ce qui rend le diagramme de sprint de l'équipe complètement confus.

3. Les dépendances qui bloquent la progression

Le travail qui dépend d'une autre équipe ou d'un autre système est souvent bloqué. Sans une coordination adéquate, les retards s'accumulent et finissent par bloquer les sprints.

📌 Exemple : l'équipe front-end est bloquée dans l'attente des points de terminaison API du back-end, ce qui retarde l'achèvement des fonctionnalités.

4. Négliger la dette technique et le travail non lié aux fonctionnalités

Lorsque les équipes se concentrent uniquement sur les nouvelles fonctionnalités, la qualité du code a tendance à se dégrader au fil du temps. Ignorer la refactorisation ou le nettoyage peut ralentir les sprints à l'avenir.

📌 Exemple : le report répété d'une optimisation de la base de données entraîne des problèmes de performances qui nécessitent un sprint complet pour être résolus ultérieurement.

Bonnes pratiques pour les développeurs qui gèrent des backlogs de sprint

Demandez à n'importe quel développeur ce qui fait le succès ou l'échec d'un sprint, et vous verrez qu'il mentionnera (le plus souvent) la manière dont le backlog est géré.

Voici les bonnes pratiques en matière de backlog de développeur que vous devez suivre 👇

Donnez la priorité aux tâches qui débloquent les autres : commencez par les stories dont les autres membres de l'équipe ont une dépendance, telles que les API backend, les composants partagés ou les tâches d'infrastructure. En les terminant en premier, vous évitez les blocages en aval et vous maintenez le flux du sprint.

Estimez à l'aide d'indicateurs d'effort réels : ne devinez pas les points d'histoire. Utilisez comme référence les validations récentes, la taille des PR ou la durée enregistrée pour des histoires similaires. Une estimation cohérente et étayée par des données améliore la prévisibilité du sprint et réduit les finitions précipitées.

Ajoutez des détails techniques lors du raffinement : avant qu'une story n'entre dans le sprint, assurez-vous qu'elle inclut les environnements, les noms de branches et les attentes en matière de tests. Cela évite les changements de contexte une fois le travail commencé.

Équilibrez les nouvelles fonctionnalités et la refactorisation : pour chaque sprint riche en fonctionnalités, incluez au moins une tâche d'amélioration technique, telle que l'optimisation des performances, la mise à jour des dépendances ou le nettoyage. Cela permet de maintenir une vélocité stable au fil du temps et de réduire les risques futurs.

Examinez sérieusement les limites du travail en cours (WIP) : ne gardez pas cinq tâches « en cours » à la fois. Terminer de petits lots améliore le flux et permet aux responsables de l'assurance qualité ou aux réviseurs de code de travailler plus tôt, ce qui réduit la pression en fin de sprint.

Gérer les backlogs de sprint avec ClickUp

Une mesure précise vaut mille avis d'experts.

Les sprints avancent bien lorsque le backlog est clair, à jour et en connexion avec le code. Les développeurs savent ce qui est important aujourd'hui, ce qui est bloqué et ce qui est terminé.

ClickUp regroupe toutes ces fonctionnalités en un seul endroit. Il vous aide à planifier vos sprints, à définir des points et à cartographier vos capacités grâce à des vues simples et fiables. Il permet également de relier les validations et les demandes de tirage aux tâches, afin que la progression soit visible sous forme de faits. Utilisez les cartes burndown, velocity et cumulative flow pour suivre le rythme, tandis que les automatisations et l'IA gèrent les reports, les tâches récurrentes et les mises à jour de routine.

Si vous souhaitez des sprints réguliers et moins de surprises, gérez votre backlog dans ClickUp. Créez un système fiable, puis laissez l'équipe se concentrer sur le code. Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

FAQ

Un sprint backlog doit contenir toutes les stories, tâches et bogues que l'équipe de développement logiciel a validés pour ce sprint. Un sprint backlog efficace garantit que chaque collaborateur comprend son rôle et ses priorités pour le sprint.

Une fois le sprint lancé, seule l'équipe de développement gère le backlog. Le Product Owner définit les priorités avant la planification, mais c'est aux développeurs qu'il revient de mettre à jour la progression, d'ajuster les estimations et de décider comment achever le travail. Le sprint backlog agit comme un plan évolutif qui s'adapte à mesure que l'équipe en apprend davantage au cours de l'exécution.

En général, une fois par jour. Les mises à jour quotidiennes du tableau de sprint permettent à tout le monde de voir ce qui est terminé, ce qui est bloqué et ce qui reste à faire.

La règle des 20-30-50 aide à équilibrer certitude et risque dans la planification du sprint : 20 % de travail à haut degré de confiance, 30 % d'éléments de complexité moyenne et 50 % de tâches complexes ou exploratoires. Elle permet de garder les backlogs réalistes en veillant à ce que les équipes ne surchargent pas les sprints avec des tâches à haut degré d'incertitude, tout en continuant à progresser.

ClickUp est devenu l'outil préféré des équipes qui souhaitent intégrer la gestion des sprints dans un système de flux de travail plus large. Il vous permet de planifier des sprints scrum*, de définir des points d'histoire, de suivre des diagrammes d'avancement et même de gérer des documents ou des objectifs dans le même espace.

Estimez en fonction de l'effort et de la complexité, et non en fonction du nombre d'heures. Utilisez les récits précédents comme référence et discutez ensemble des parties délicates avant d'attribuer une valeur.

Un backlog clair réduit les changements de contexte, clarifie les priorités et identifie rapidement les obstacles. Grâce à un backlog bien entretenu, les développeurs passent plus de temps à livrer du code et moins de temps à deviner la suite.

Pour la plupart des équipes actuelles, ClickUp est la meilleure alternative à Jira pour la gestion du backlog de sprint. ClickUp offre une installation plus claire, une automatisation plus simple (et plus granulaire) et une plus grande flexibilité que Jira, en particulier pour les équipes de développement de toutes tailles. Il prend en charge tout, de la planification du sprint aux diagrammes burndown, s'intègre à GitHub et GitLab, et comprend des outils de documentation et de rapports, le tout dans un seul environnement de travail.