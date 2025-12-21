Les 15 meilleurs modèles de calendrier pour réseaux sociaux Notion pour rester organisé

Essayez aujourd'hui de créer une marque sans les réseaux sociaux. Cela semble presque impossible, n'est-ce pas ? La première étape pour assurer la visibilité de votre marque et accueillir des clients consiste à être présent en ligne, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou Twitter.

Et être présent là où se trouvent vos clients est quelque chose qu'ils attendent. À l'heure actuelle, 5,41 milliards de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux. Cela représente plus de 65 % de la population mondiale.

Mais voici la vérité : la réussite sur les réseaux sociaux n'est pas le fruit du hasard. Elle nécessite des efforts, une structure et de la cohérence. Un calendrier pour les réseaux sociaux joue un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif. Il vous aide à rester régulier et fiable dans vos publications, ce qui est exactement ce qui permet d'instaurer la confiance avec votre public.

Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs calendriers de réseaux sociaux de Notion que vous pouvez utiliser pour organiser votre contenu et planifier votre engagement avec soin.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier des réseaux sociaux Notion ?

En moyenne, une personne fait défiler près de 90 mètres de contenu sur son téléphone chaque jour... soit environ la hauteur de la statue de la Liberté !

En bref, c'est le niveau d'attention pour lequel vous êtes en concurrence, et c'est pourquoi un modèle de calendrier des réseaux sociaux Notion fiable est si important.

Voici donc ce qu'il faut rechercher :

✅ Une vue calendrier qui offre un aperçu clair des publications à venir sur différentes plateformes, vous aidant ainsi à respecter votre planning.

✅ Personnalisation personnalisée qui vous permet d'ajouter des étiquettes, des catégories et des réseaux sociaux adaptés à votre stratégie de contenu.

✅ Espace pour stocker des images, des vidéos et des liens en un seul endroit , ce qui rend le processus de création de contenu fluide et accessible.

✅ Fonctionnalités de collaboration intégrées permettant d'attribuer, de suivre et de mettre à jour les tâches en temps réel afin de garder vos projets organisés.

✅ Des outils simples pour suivre les performances et ajuster votre approche, en veillant à ce que chaque publication soutienne vos objectifs et trouve un écho auprès de votre public.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Notion

Aperçu des modèles de calendrier pour les réseaux sociaux

Voici un résumé des meilleurs modèles de calendrier pour réseaux sociaux Notion et ClickUp:

15 modèles gratuits de calendrier pour réseaux sociaux Notion

Les réseaux sociaux ne ralentissent jamais. Vous gérez des publications, des légendes et des campagnes sur différentes plateformes. Ces 15 modèles Notion gratuits mettent de l'ordre dans le chaos incessant des réseaux sociaux.

1. Page d'accueil des réseaux sociaux de Notion

via Notion

Le modèle Social Media Home de Notion agit comme un centre de commande pour votre calendrier des réseaux sociaux : chaque publication et chaque campagne sont regroupées au même endroit, au lieu d'être dispersées dans différents documents et feuilles de calcul.

Ce modèle est préchargé avec des vues Calendrier et Tableau, ce qui vous permet de voir en un coup d'œil ce qui est en cours de téléchargement et ce qui doit encore faire l'objet de travail. Vous pouvez regrouper les publications par plateforme, campagne ou statut, puis filtrer pour ne voir que ce qui est important ce jour-là, comme les publications urgentes pour un lancement ou un canal que vous essayez de développer.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Centralisez toutes vos publications, légendes, ressources et liens dans une seule base de données.

Passez à l'affichage calendrier pour avoir un aperçu clair de votre calendrier de publication.

Utilisez la vue Tableau pour suivre les publications par statut, campagne ou plateforme de réseaux sociaux.

Ajoutez des étiquettes et des filtres pour afficher rapidement les publications par audience, sujet ou thème.

✨ Idéal pour : les équipes chargées des réseaux sociaux qui souhaitent disposer d'un hub Notion unique pour planifier, programmer et suivre les publications sur plusieurs canaux.

🧠 Le saviez-vous ? Le premier véritable site de réseau social est souvent considéré comme étant SixDegrees.com, lancé en 1997, qui permettait aux utilisateurs de créer une liste d'amis et d'envoyer des messages.

2. Modèle de tableau de validation et de collecte d'idées par Notion

via Notion

Le modèle Idea Dump & Validation Board de Notion vous permet de laisser mûrir vos idées avant de décider lesquelles méritent une place dans votre calendrier des réseaux sociaux.

Vous insérez vos idées brutes dans un tableau Kanban simple, puis vous les faites passer par différentes étapes en ajoutant des notes et des commentaires. Au fil du temps, vous obtenez une distinction claire entre les idées à jeter et les contenus qui méritent d'être développés, de sorte que seules les idées validées sont intégrées à votre calendrier éditorial.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez vos idées de contenu dans un seul et même espace avant qu'elles ne disparaissent.

Appliquez une étiquette à chaque idée par plateforme, sujet ou pilier de contenu pour voir où elle s'intègre.

Déplacez les cartes à travers des étapes simples, du brainstorming à l'idée validée.

Conservez vos recherches, captures d'écran et commentaires en pièces jointes à chaque carte d'idée.

✨ Idéal pour : les créateurs, les stratèges de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux qui souhaitent tester leurs idées de manière structurée avant la validation du temps et du budget.

📖 À lire également : Applications de journal numérique pour le bullet journaling

3. Modèle YouTube Creator OS par Notion

via Notion

Pensez à la façon dont MrBeast est passé de vidéos de défis à petit budget à certains des contenus les plus regardés sur YouTube. Rien de tout cela n'aurait été possible sans une discipline rigoureuse en coulisses. Le modèle YouTube Creator OS de Notion vous offre un environnement de travail centralisé pour cette discipline, avec des zones dédiées aux idées, aux scripts, aux ressources et aux échéanciers de publication.

Au lieu de passer d'un document à l'autre pour les scripts, les miniatures et les échéances, vous gérez tout dans un seul système. Vous pouvez suivre les parrainages et mapper les épisodes sur un calendrier afin de toujours savoir quelles vidéos sont en préproduction, en cours de modification en cours ou prêtes à être publiées.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Stockez vos idées de vidéos, vos recherches et vos scripts dans une base de données organisée.

Suivez les épisodes depuis leur conception jusqu'à leur publication grâce à des statuts et des dates clairs.

Joignez des pièces jointes telles que des miniatures, des séquences B-roll et des liens de référence à chaque vidéo.

Utilisez les vues du calendrier pour voir les publications à venir et éviter les rushs de dernière minute.

✨ Idéal pour : les YouTubers et les créateurs de vidéos qui recherchent un hub de production regroupant les idées, la rédaction de scripts et la publication en un seul endroit.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des managers (55 %) s'efforcent d'expliquer la raison d'être des projets en reliant les tâches à des objectifs plus larges. Mais cela signifie que près de la moitié d'entre eux se concentrent uniquement sur le processus, sans but précis. Lorsque cela se produit, même vos meilleurs éléments peuvent perdre leur motivation, car ils ne comprennent pas en quoi leur travail est vraiment important. Dans ClickUp, vous pouvez relier les tâches quotidiennes à des objectifs plus larges et utiliser les relations et les dépendances pour déterminer comment chaque effort s'inscrit dans une vision d'ensemble. De cette façon, le travail semble avoir un sens et n'est pas seulement une activité fastidieuse. 💫 Résultats concrets : Cartoon Network s'est appuyé sur les outils de réseaux sociaux de ClickUp pour publier du contenu avec 4 mois d'avance et gérer un nombre deux fois plus important de canaux sociaux sans ajouter un seul nouveau membre à son équipe.

4. Modèle de système de planification de contenu pour les réseaux sociaux par Notion

via Notion

Lorsqu'une nouvelle série est diffusée sur Netflix, son lancement est rarement improvisé : des bandes-annonces, des teasers et des interviews sont diffusés plusieurs semaines à l'avance. Le modèle de système de planification de contenu pour les réseaux sociaux de Notion vous aide à apporter ce même niveau de structure (et d'enthousiasme pour votre public) à votre propre calendrier de contenu.

Vous disposez d'une base de données dans laquelle chaque publication comporte des champs pour la plateforme, le statut, la date de publication et des détails clés tels que les légendes ou les liens vers les ressources. Les vues Calendrier et Tableau vous permettent de voir le calendrier complet du contenu, tandis que les tableaux de bord de base vous aident à suivre les progrès et à repérer rapidement les lacunes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez vos publications sur plusieurs canaux à partir d'une seule base de données principale.

Utilisez la vue calendrier pour mapper les dates de publication et éviter les chevauchements.

Suivez le contenu depuis l'idée jusqu'à la publication grâce à des étapes de statut simples.

Obtenez un aperçu rapide de la charge de travail et de la couverture des campagnes grâce aux tableaux de bord.

✨ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux et les petites équipes marketing qui souhaitent disposer d'un système Notion unique pour planifier et suivre le contenu multi-plateforme.

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux de bord ClickUp pour présenter un rapport social en direct à votre équipe. Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de regrouper les indicateurs relatifs à la croissance du nombre d'abonnés, à l'engagement et aux campagnes dans une seule vue en temps réel. Obtenez des rapports détaillés et des informations précieuses dans les tableaux de bord ClickUp Le plus gros avantage ? Toutes les données sont regroupées au même endroit, vous n'avez donc pas besoin d'exporter des rapports séparés chaque semaine et de les envoyer individuellement. Vous pouvez également établir une connexion entre vos listes de réseaux sociaux et un tableau de bord et créer des widgets pour les likes, les partages, les commentaires et les clics sur les liens. Vous pouvez ensuite utiliser cette vue comme couche de surveillance pour les audits et les rapports récurrents.

5. Modèle de calendrier de contenu LinkedIn par Notion

via Notion

LinkedIn est devenu une plateforme de publication sérieuse, avec plus d'un milliard de membres qui l'utilisent pour partager des mises à jour, des opinions et des publications longues. Le modèle de calendrier de contenu LinkedIn de Notion est spécialement conçu pour ce canal. Il fournit un calendrier de contenu simple pour planifier des publications qui s'adressent directement à votre entreprise et à votre public professionnel.

Vous pouvez enregistrer vos idées, rédiger des légendes et attribuer des dates de publication en un seul endroit, puis prévisualiser votre semaine ou votre mois avant que quoi que ce soit ne soit mis en ligne. Comme il est spécialement conçu pour LinkedIn, vous pouvez vous concentrer sur les publications et les vidéos qui favorisent le leadership éclairé ou la génération de prospects sans avoir à passer au crible du contenu sans rapport.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez vos publications LinkedIn sur un calendrier afin de toujours savoir ce qui vous attend.

Enregistrez des brouillons de légendes, d'accroches et d'appels à l'action à côté de chaque publication programmée.

Filtrez par thème, campagne ou segment d'audience pour cibler vos messages.

Suivez le statut de vos publications, de la version préliminaire à la publication, afin de ne rien oublier.

✨ Idéal pour : les professionnels, les consultants et les spécialistes du marketing qui souhaitent publier régulièrement sur LinkedIn sans perdre le suivi de leurs idées ou de leurs dates.

📖 À lire également : Comment utiliser la gestion de projet Bullet Journal pour rester sur la bonne voie

6. Modèle « Viral Hooks for Instagram » (Accroches virales pour Instagram) par Notion

via Notion

Le modèle Viral Hooks for Instagram Template by Notion vous offre une bibliothèque de premières phrases conçues pour capter l'attention et devenir virales sur les réseaux sociaux. Au lieu de fixer une case de légende vide, vous pouvez choisir parmi 30 accroches à compléter, classées par ton, comme audacieux, curieux ou confessionnel.

Chaque accroche est associée à un angle ou à un appel à l'action suggéré, afin d'inciter les gens à aimer, enregistrer ou cliquer sur vos publications. Vous pouvez également filtrer les invitations par ambiance ou par style de plateforme (carrousel, légende ou bobines) afin que le message de votre marque reste cohérent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Captez rapidement l'attention grâce à des accroches toutes prêtes pour votre contenu Instagram.

Triez les accroches par ton ou ambiance pour les adapter à votre marque et à l'humeur de votre public.

Associez des accroches à des suggestions d'étapes suivantes pour générer des enregistrements, des clics ou des commentaires.

Adaptez les instructions pour les légendes, les Reels, les carrousels ou les Stories dans votre calendrier de publication.

✨ Idéal pour : les créateurs Instagram et les stratèges en réseaux sociaux qui souhaitent rédiger des premières lignes accrocheuses sans passer des heures à peaufiner leur texte.

🎥 Vous cherchez à booster la croissance de vos réseaux sociaux ? Regardez cette vidéo pour découvrir rapidement comment utiliser ChatGPT pour développer vos profils sur les réseaux sociaux :

7. Modèle de stratégie pour les réseaux sociaux par Notion

via Notion

Les changements majeurs opérés par les plateformes, comme le changement de nom de Twitter en X, montrent comment une modification de stratégie peut transformer les discussions autour de votre marque. Le modèle de stratégie pour les réseaux sociaux de Notion vous aide à définir votre approche, afin que votre calendrier de contenu reflète une orientation claire plutôt que des idées ponctuelles.

Vous travaillez sur différentes sections consacrées aux objectifs, au public cible, au message de la marque et au choix des canaux, puis vous établissez la connexion entre cette stratégie et des plans pratiques et des analyses simples. Au fil du temps, vous pouvez comparer ce que vous aviez prévu avec ce qui a été réellement réalisé et affiner votre stratégie de contenu en conséquence.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez des objectifs clairs tels que la notoriété, l'engagement ou la génération de prospects pour les réseaux sociaux.

Plannez vos publics cibles et leurs habitudes afin que vos publications soient pertinentes et non génériques.

Élaborez des forfaits spécifiques à chaque plateforme qui guideront vos modèles de calendrier de contenu.

Consultez des indicateurs de performance simples pour ajuster votre stratégie au fil du temps.

✨ Idéal pour : les entreprises, les spécialistes du marketing et les créateurs qui souhaitent que leur activité sur les réseaux sociaux s'inscrive dans une stratégie claire et à long terme.

📖 À lire également : Modèles et techniques de brainstorming

8. Modèle de planificateur de contenu pour réseaux sociaux par Notion

via Notion

Avec les tendances TikTok qui changent toutes les heures et les plateformes qui proposent constamment de nouveaux formats, il est facile de tomber dans le piège des publications réactives. Le modèle de planificateur de contenu pour réseaux sociaux de Notion vous offre un système plus ciblé : un planificateur de contenu simple qui vous permet de planifier à l'avance, de consulter votre Calendrier et d'organiser tous les éléments mobiles.

Vous pouvez classer les publications par plateforme, type de contenu ou campagne, puis les faire passer par différentes étapes telles que la rédaction et la publication. La vue du Calendrier intégrée vous offre un aperçu de votre calendrier de contenu afin que vous sachiez toujours ce qui est publié et où se trouvent les lacunes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez, rédigez et programmez vos publications sur les réseaux sociaux dans un seul modèle Notion.

Utilisez la vue du calendrier pour garder un œil sur les dates de publication à venir.

Appliquez des étiquettes à vos publications selon la plateforme, le sujet ou la campagne pour rester organisé.

Séparez les idées, les brouillons et les publications afin de pouvoir suivre clairement la progression réalisée.

✨ Idéal pour : les créateurs, les entrepreneurs et les équipes marketing qui recherchent un outil de planification minimaliste et efficace pour assurer la cohérence de leur présence sur les réseaux sociaux.

📖 À lire également : Modèles gratuits de planification média

9. Modèle de calendrier esthétique pour créateurs de contenu par Notion

via Notion

Sur des plateformes telles qu'Instagram et TikTok, l'apparence de votre flux est presque aussi importante que ce que vous dites. Le modèle de calendrier esthétique pour créateurs de contenu de Notion vous aide à maintenir la cohérence de votre histoire visuelle en combinant un calendrier de contenu avec une grille de profil de réseau social et des piliers de contenu.

Vous pouvez prévisualiser la disposition visuelle des publications, enregistrer des formats tels que les Reels, les carrousels ou les stories, et conserver les légendes, les hashtags et vos sources d'inspiration au même endroit. Vous êtes ainsi certain que votre publication correspond à votre marque avant même sa mise en ligne.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Prévisualisez la disposition de votre grille Instagram avant de publier de nouveaux posts.

Organisez votre contenu par format, tel que Reels, carrousels ou Stories.

Conservez les légendes, les hashtags et les piliers de contenu dans une bibliothèque structurée.

Recueillez des références esthétiques afin que votre flux reste cohérent au fil du temps.

✨ Idéal pour : les créateurs, les influenceurs et les marques visuelles qui recherchent un moyen élégant et organisé de planifier un flux conforme à leur image de marque.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour la rédaction de contenu afin d'accélérer la création de contenu

10. Modèle d'agent IA pour votre contenu par Notion

via Notion

Les outils de rédaction IA sont faciles à utiliser, mais le véritable défi consiste à leur donner votre touche personnelle. Le modèle Content AI Agent de Notion fournit une plateforme structurée pour former un assistant IA à votre voix, votre stratégie de contenu et votre travail passé. Ainsi, les brouillons sont plus proches de votre style dès le départ.

Dans le modèle, vous organisez les références clés : votre stratégie de contenu, vos directives stylistiques, vos glossaires et vos exemples d'articles ou de publications. Cela permet à l'IA de mieux comprendre le contexte afin de suggérer des idées de contenu et des brouillons adaptés à des plateformes ou à des segments d'audience spécifiques.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les directives relatives au ton, les exemples et les termes clés qui définissent le style de votre marque.

Utilisez ces références pour inviter l'IA à proposer des idées, des grandes lignes ou des premières ébauches.

Adaptez les suggestions à différentes plateformes telles que LinkedIn, Instagram ou les newsletters.

Conservez toutes vos expériences et améliorations en matière d'IA au même endroit afin de pouvoir les réutiliser à l'avenir.

✨ Idéal pour : les rédacteurs, les spécialistes du marketing et les créateurs qui souhaitent bénéficier d'une assistance IA sans perdre la cohérence de leur ton ou de leur message.

💡 Conseil de pro : les agents IA ClickUp et les automatisations ClickUp peuvent vous décharger du travail répétitif et multi-étape de votre calendrier des réseaux sociaux. Au lieu de vérifier manuellement chaque tâche ou de relire chaque ligne, vous pouvez configurer des agents qui réagissent à des déclencheurs (comme une tâche passant à « Révision »), inspectent le contenu, puis publient des commentaires ou alertent le bon collègue. Ces agents IA fonctionnent dans vos espaces, listes et vues ClickUp existants, ce qui signifie qu'ils comprennent votre travail : Flux de travail ClickUp AI Agent particulièrement utile pour les équipes chargées des réseaux sociaux : Configurez un agent de rapport quotidien dans votre liste de calendrier des réseaux sociaux pour résumer les publications prévues pour aujourd'hui, les tâches bloquées et les approbations en attente.

Utilisez un agent de rapport hebdomadaire pour récapituler les publications, mettre en avant les éléments les plus performants et signaler le travail en retard dans un seul message.

Configurez un agent Team Stand-up qui transforme les mises à jour de statut des tâches liées au contenu en un bref résumé rapide chaque matin. Ajoutez un agent Auto-Answers afin que vos collègues puissent poser des questions telles que « Quelles publications sont prévues pour vendredi ? » et obtenir des réponses basées sur vos données de tâches.

Comme les agents fonctionnent à partir de vos listes ClickUp, statuts et champs personnalisés existants, ils restent synchronisés avec la manière dont votre équipe planifie déjà les campagnes et le contenu. Effectuez l'automatisation des mises à jour hebdomadaires sans effort et obtenez instantanément le contexte à chaque fois grâce aux agents ClickUp AI

🧠 Le saviez-vous ? Les bots d'engagement sont plus courants que vous ne le pensez. Parfois, jusqu'à 10 % des « utilisateurs » d'Instagram étaient en réalité des bots automatisés qui aimaient, suivaient ou commentaient. Cela signifie que la preuve sociale doit parfois être prise avec prudence.

11. Threadstorm – Modèle de planificateur de contenu Thread par Notion

via Notion

Le modèle Threadstorm–Thread Content Planner de Notion vous offre un espace structuré pour saisir et planifier du contenu long sur X ou LinkedIn.

Vous pouvez conserver une banque d'idées pour les concepts de fils de discussion, rédiger des brouillons de publications dans l'ordre et utiliser une vue du Calendrier pour planifier la mise en ligne de chaque fil. Les différentes étiquettes du modèle facilitent le regroupement des fils par thème ou par série, afin que votre contenu dans son ensemble soit plus cohérent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez vos idées de fils de discussion dans une base de données dédiée avant de les oublier.

Rédigez, réorganisez et peaufinez des fils de discussion complets sans quitter Notion.

Affichez les dates de publication des fils de discussion sur un calendrier pour garantir la cohérence.

Appliquez des étiquettes aux fils de discussion par thème, campagne ou série pour créer un récit cohérent.

✨ Idéal pour : les créateurs, les rédacteurs et les spécialistes du marketing qui utilisent les fils de discussion sur X ou LinkedIn pour partager des histoires, des tutoriels ou des opinions.

📖 À lire également : Comment réaliser l'automatisation de la création de contenu ?

12. Modèle de suivi des indicateurs des réseaux sociaux par Notion

via Notion

Publier sans vérifier les analyses et les nombres est l'un des moyens les plus faciles de s'éloigner de ce que votre public souhaite réellement. Le modèle Social Media Metrics Tracker de Notion regroupe tous vos indicateurs clés dans un seul tableau, ce qui vous permet d'examiner les performances sur toutes les plateformes sans avoir à exporter chaque mois des rapports dispersés.

Vous enregistrez des statistiques telles que le nombre d'abonnés, la portée et l'engagement pour chaque canal et chaque période, puis vous filtrez par plateforme ou par date pour identifier des tendances. Grâce à une formule simple intégrée pour calculer le taux d'engagement, vous pouvez rapidement repérer les publications ou les campagnes qui méritent d'être répétées dans votre calendrier de contenu.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le nombre d'abonnés, la portée et l'engagement pour chaque plateforme de réseaux sociaux.

Enregistrez les indicateurs mensuels dans un seul tableau plutôt que dans plusieurs feuilles.

Utilisez une formule personnalisable de taux d'engagement pour comparer les résultats.

Filtrez par plateforme, mois ou campagne pour trouver les contenus les plus performants.

✨ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les agences et les créateurs qui souhaitent disposer d'une vue claire et basée sur les données de la croissance et des performances.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles gratuits pour les publications, les campagnes et le contenu sur les réseaux sociaux

via Notion

Les liens importants ont tendance à disparaître lorsque vous en avez le plus besoin. Il peut s'agir d'articles de référence, d'outils de conception, d'inspiration ou de vos propres publications passées. Le modèle « Liens, raccourcis, badges » de Notion offre à ces ressources un emplacement structuré, afin qu'elles restent à portée de main dans votre planificateur de réseaux sociaux au lieu d'être enfouies dans vos signets ou vos documents.

Vous pouvez enregistrer des URL, les classer par objectif ou par projet, et accéder à tout depuis une seule base de données. Lorsque vous planifiez du contenu, il vous suffit de puiser dans ce référentiel de liens au lieu de chercher dans différents onglets. Le résultat ? Un processus de création de contenu beaucoup plus fluide et mieux organisé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Stockez les liens, raccourcis et ressources importants dans un tableau organisé.

Appliquez des étiquettes par projet, sujet ou plateforme pour les filtrer rapidement.

Connectez votre coffre-fort de liens à d'autres bases de données Notion, comme votre calendrier de contenu.

Réduisez le temps passé à rechercher des références lors de la rédaction de publications ou de scripts.

✨ Idéal pour : les créateurs, les spécialistes du marketing et les équipes qui recherchent un hub de liens léger pour soutenir leur système de planification de contenu à plus grande échelle.

🧠 Le saviez-vous ? En août 2007, Chris Messina, défenseur de l'open source, a tweeté une suggestion informelle demandant ce que les gens pensaient de l'utilisation du symbole # pour regrouper les discussions sur Twitter. L'équipe de Twitter n'était pas convaincue au début, mais les utilisateurs ont adopté ce format de manière organique. C'est ainsi que le modeste hashtag est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de la culture des réseaux sociaux.

14. Modèle de suivi du contenu des réseaux sociaux par Notion

via Notion

Lorsque les marques publient des dizaines de fois par semaine sur différentes plateformes, il devient difficile de se souvenir de ce qui a été publié, où et avec quel résultat. Le modèle de suivi du contenu des réseaux sociaux de Notion permet de suivre toutes ces informations dans un pipeline clair, où chaque publication passe de l'idée à la planification puis à la publication en un seul flux de travail.

Vous pouvez suivre les plateformes, les dates, les propriétaires et les performances de chaque élément de contenu, tandis que les vues Calendrier et Tableau vous montrent le flux de travail. Il est ainsi plus facile de voir la couverture de toutes les campagnes et de planifier la réutilisation au lieu de réinventer les publications à chaque fois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le statut de chaque publication, de l'idée à la publication, dans une seule base de données.

Utilisez la vue du calendrier pour voir quand les publications sont mises en ligne sur différentes plateformes.

Surveillez les performances afin d'identifier les publications qui méritent d'être republiées ou réutilisées.

Regroupez et filtrez le contenu par campagne, canal ou pilier de contenu.

✨ Idéal pour : les responsables et les équipes des réseaux sociaux qui souhaitent passer d'une publication réactive à un flux de contenu cohérent et traçable.

📖 À lire également : Comment utiliser Trendspotting (avec des exemples)

15. Modèle de calendrier de contenu par Notion

via Notion

Le modèle de calendrier de contenu d'Easlo sur Notion est conçu pour vous aider à planifier votre stratégie de contenu, en vous offrant un calendrier éditorial clair où vous pouvez voir tous les prochains articles sur l'ensemble des canaux.

Vous pouvez étiqueter le contenu par plateforme, sujet et statut, filtrer par date et déplacer les publications grâce à un flux de travail simple, de l'idée à la publication en passant par la planification. Léger et ciblé, ce modèle peut également servir de modèle de stratégie de marketing de contenu. Vous pouvez également l'utiliser comme hub central pour tous vos plans de réseaux sociaux, contenus de blog et campagnes par e-mail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Affichez votre calendrier de contenu dans une disposition simple et facile à parcourir.

Organisez vos publications par plateforme, thème ou campagne à l'aide d'étiquettes et de filtres.

Suivez le statut afin de toujours savoir ce qui est en cours de rédaction, prévu ou publié.

Utilisez un seul calendrier pour les blogs, les réseaux sociaux et d'autres types de contenu.

✨ Idéal pour : les spécialistes du marketing, les freelances et les petites équipes qui souhaitent disposer d'un calendrier éditorial simple dans Notion.

📖 À lire également : Gestion de projet sur les réseaux sociaux

Limitations de Notion

Un critique de G2 a décrit Notion comme « tout ce qui manque à MS Office » et a salué l'efficacité de son système de pages et de ses raccourcis clavier. Mais il a également souligné certaines frustrations liées à l'exportation de pages au format PDF et à l'absence de formules intuitives dans les tableaux.

Voici quelques-unes des limites les plus courantes de Notion :

Les options d'exportation sont limitées et les fichiers PDF ne correspondent souvent pas à la disposition de la page d'origine.

Les cellules du tableau sont peu pratiques, avec des formules limitées et moins de fonctions que les feuilles de calcul traditionnelles.

L'accès gratuit à l'IA est limité à 20 réponses par environnement de travail sans réinitialisation, ce qui peut sembler restrictif pour les utilisateurs actifs.

L'utilisation hors ligne est irrégulière , avec des problèmes de synchronisation entre les appareils lorsque vous travaillez en mode hors ligne.

Les performances ralentissent dans les environnements de travail plus volumineux, ce qui rallonge le temps de chargement des bases de données et des pages volumineuses.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour la rédaction de contenu afin d'accélérer la création de contenu

Modèles Notion alternatifs

Pour les équipes chargées des réseaux sociaux, le véritable casse-tête n'est pas de rédiger des légendes, mais le suivi de tout ce qui est dispersé entre différents outils. Souvent, le calendrier se trouve dans Notion, le texte dans Google Docs et les validations sont enfouies dans Slack.

Au moment où une publication est mise en ligne, vous avez déjà cliqué sur une demi-douzaine d'onglets. Ces changements constants constituent un gaspillage de temps pour les réseaux sociaux. ClickUp est conçu pour y remédier. Il s'agit d'un environnement de travail convergent basé sur l'IA où votre calendrier des réseaux sociaux, vos briefs, vos tâches, vos ressources, vos commentaires et vos rapports sont regroupés en un seul endroit.

Vous pouvez planifier tout votre travail et suivre les performances sans quitter le même environnement de travail, ce qui permet de conserver le contexte intact et aux équipes d'avancer plus rapidement avec moins d'erreurs.

Les modèles ClickUp ci-dessous vous offrent ce système connecté comme une alternative solide à Notion pour la planification et l'exécution des réseaux sociaux. 🌟

1. Modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos campagnes à l'aide d'un calendrier glisser-déposer avec le modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp.

Les publications manquées sont souvent le résultat d'approbations dispersées et de feuilles de calcul partiellement mises à jour. Le modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp vous offre un calendrier de contenu unique dans ClickUp, où vous pouvez accéder à vos idées, brouillons et publications programmées.

Vous pouvez recueillir des idées à l'aide d'un simple formulaire ClickUp, les faire passer par des statuts personnalisés tels que « En cours » et « À approuver », puis tout visualiser dans une vue calendrier lorsque vous êtes prêt à planifier.

Les tableaux de bord ClickUp rassemblent ensuite les indicateurs clés, ce qui vous permet de suivre les performances sans avoir à exporter les données vers des outils distincts.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos publications dans une bibliothèque de contenu avec des étapes claires.

Recueillez et triez les idées grâce à un formulaire de suggestion intégré.

Planifiez et programmez vos publications dans le Calendrier pour maintenir un rythme régulier.

Surveillez les performances grâce à des tableaux de bord qui affichent les indicateurs clés dans leur contexte.

✨ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les propriétaires de petites entreprises et les équipes créatives qui souhaitent disposer d'un système unique pour planifier, programmer et suivre leurs publications.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour transformer vos idées brutes en publications prêtes à être programmées. Comme ClickUp Brain s'intègre à votre travail existant dans ClickUp, il peut vous aider à créer du contenu social à partir des briefs, des documents de campagne et des tâches dont vous disposez déjà. Un flux pratique consiste à conserver tout le contexte de la campagne dans une liste ou un document, puis à demander à ClickUp Brain de « transformer cela en un calendrier de contenu d'un mois avec des légendes pour LinkedIn et Instagram » ou « rédiger trois accroches pour ce fil de lancement ». Effectuez des recherches dans toutes vos applications et trouvez instantanément vos fichiers grâce à ClickUp Brain

2. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et programmez du contenu sur plusieurs plateformes grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Le marketing de contenu fonctionne mieux lorsque vos articles de blog, vos mises à jour sur les réseaux sociaux et vos e-mails suivent tous la même stratégie de contenu. Le modèle de calendrier de contenu ClickUp vous offre ce calendrier éditorial centralisé : un seul endroit où vous pouvez voir ce qui sera publié, quand et sur quel canal.

Vous pouvez organiser le contenu par type, canal et date de publication à l'aide des champs personnalisés, puis passer de la vue Liste à la vue Calendrier pour afficher le pipeline ou l'échéancier.

À mesure que chaque élément passe de l'idée à l'ébauche puis à la publication, les statuts permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde et facilitent l'identification des goulots d'étranglement avant que les délais ne soient dépassés.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Affichez tous les contenus tels que les blogs, les e-mails et les publications sur les réseaux sociaux dans un calendrier unifié.

Utilisez les champs personnalisés pour suivre le canal, le propriétaire et la campagne pour chaque élément.

Suivez d'un seul coup d'œil l'évolution du statut, de l'idée à la publication.

Filtrez par type de contenu ou par canal pour explorer des charges de travail spécifiques.

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les créateurs de contenu et les entreprises qui ont besoin d'un calendrier éditorial centralisé pour tous leurs canaux.

📖 À lire également : Modèles gratuits de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux

3. Modèle avancé pour réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos campagnes dans un calendrier flexible à l'aide du modèle avancé pour réseaux sociaux de ClickUp.

À mesure que de nouvelles plateformes de réseaux sociaux gagnent en popularité et que les algorithmes évoluent, la gestion des réseaux sociaux multicanaux peut rapidement devenir complexe. Le modèle avancé ClickUp Social Media est conçu pour répondre à cette complexité. Il combine des vues Liste, Tableau et Calendrier afin que vous puissiez organiser vos publications par plateforme ou par statut sans perdre de vue l'ensemble.

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour suivre des détails tels que la plateforme, le format, le lien vers le brouillon et le propriétaire, tandis que les documents ClickUp intégrés peuvent stocker des banques de textes et de hashtags. Vous pouvez également regrouper les publications par canal ou par campagne, ce qui facilite l'équilibrage des charges de travail et permet de garder le contenu de chaque plateforme sur la bonne voie.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Cartographiez les publications multi-plateformes dans la vue Liste à l'aide de champs personnalisés détaillés.

Visualisez les flux de travail dans un tableau Kanban glisser-déposer pour chaque étape.

Planifiez et modifiez vos publications dans le calendrier à mesure que vos priorités évoluent.

Enregistrez vos documents, briefs et ressources directement dans les tâches via Docs.

✨ Idéal pour : les équipes chargées des réseaux sociaux, les influenceurs et les agences qui gèrent des calendriers de contenu complexes et multicanaux.

📖 À lire également : Comment réaliser un audit des réseaux sociaux (avec modèles)

4. Modèle de modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs clairs et suivez la progression réalisée en matière d'engagement ou de notoriété grâce au modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp.

Lorsque les publications sont mises en ligne sans plan global, il est difficile de montrer comment vos réseaux sociaux soutiennent les objectifs de votre entreprise. Le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp vous offre un système structuré dans lequel chaque publication est reliée à des objectifs, des segments d'audience et des campagnes.

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour la plateforme, l'objectif, l'étape et le responsable, puis utiliser les vues Liste, Tableau et Calendrier pour mapper vos campagnes sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les tâches récurrentes de révision vous aident à revoir les performances et à ajuster votre plan afin que le calendrier de contenu continue de s'améliorer au lieu de répéter les anciens schémas.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Élaborez un calendrier de publication cohérent grâce aux vues Liste, Tableau et Calendrier.

Organisez vos publications à l'aide des champs personnalisés pour la plateforme, l'objectif et la propriété.

Suivez la progression grâce à des statuts clairs, de « briefé » à « publié ».

Définissez des tâches de révision récurrentes afin que la stratégie de contenu évolue en fonction des résultats.

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les agences et les petites entreprises qui souhaitent rester stratégiques et cohérentes dans leur contenu sur les réseaux sociaux.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp BrainGPT lorsque votre travail sur les réseaux sociaux nécessite une aide plus importante de l'IA. ClickUp BrainGPT est un assistant IA de bureau qui vous permet de travailler avec plusieurs modèles IA de pointe en un seul endroit, au lieu de passer d'une application IA à l'autre. Vous pouvez choisir le modèle qui convient à chaque tâche, lui demander de rechercher ou de rédiger des publications dans le contexte de vos tâches ClickUp et de vos documents ClickUp, puis affiner le texte directement dans votre calendrier de contenu ou vos flux de travail sur les réseaux sociaux. Obtenez des réponses et des résumés instantanés dans votre environnement de travail ClickUp grâce à ClickUp BrainGPT Principales fonctionnalités de ClickUp BrainGPT sur lesquelles vous pouvez compter : Environnement de travail IA multimodèle : choisissez parmi les meilleurs modèles tels que Gemini, Claude et GPT dans ClickUp, en utilisant un modèle pour explorer des idées et un autre pour peaufiner vos textes, le tout sans quitter votre environnement de travail. choisissez parmi les meilleurs modèles tels quedans ClickUp, en utilisant un modèle pour explorer des idées et un autre pour peaufiner vos textes, le tout sans quitter votre environnement de travail.

Capture vocale pour des saisies rapides : utilisez utilisez Talk to Text pour exprimer vos idées ou vos suggestions dans un langage naturel et les transformer en tâches structurées, en checklists ou en brouillons de publication liés à votre Calendrier.

Sécurité et conformité de niveau entreprise : faites confiance aux audits SOC 2 Type II, aux certifications ISO 27001/27017/27018 et ISO 42001, au chiffrement des données et à la conformité GDPR/CCPA/HIPAA de ClickUp, ainsi qu'aux politiques qui garantissent que les fournisseurs d'IA n'utilisent pas les données de votre environnement de travail à des fins d'entraînement.

5. Modèle de calendrier promotionnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les échéances et la progression grâce à des échéanciers visuels clairs à l'aide du modèle de calendrier promotionnel ClickUp.

Les campagnes saisonnières, les lancements de produits et les évènements commerciaux peuvent souvent s'accumuler rapidement tout au long de l'année. Le modèle de calendrier promotionnel ClickUp regroupe toutes ces promotions dans un calendrier partagé. Ainsi, vous pouvez voir les jours fériés et les dates clés à venir au lieu de les gérer dans des fichiers séparés.

Vous pouvez planifier vos campagnes dans une vue calendrier, ajouter des tâches pour la création, les validations et les transferts, et suivre chaque élément à l'aide de statuts tels que « À faire », « Planifié » et « Achevé ». En visualisant l'ensemble des tâches dans le temps, il devient plus facile d'éviter les chevauchements et d'aligner les calendriers des réseaux sociaux sur les campagnes marketing plus larges.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez vos campagnes autour des jours fériés, des lancements et des évènements dans un seul calendrier.

Divisez les promotions en tâches avec des propriétaires, des échéances et des statuts.

Utilisez le calendrier et les vues Liste pour repérer les chevauchements ou les semaines vides.

Assurez la cohérence des calendriers des réseaux sociaux, des e-mails et des autres canaux de promotion.

✨ Idéal pour : les professionnels du marketing, les équipes de vente au détail et les petites entreprises qui souhaitent maintenir leurs campagnes sur la bonne voie et maximiser chaque opportunité de promotion.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing

6. Modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos publications sur un calendrier pour vous assurer qu'elles soient mises en ligne au bon moment grâce au modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp.

Derrière chaque campagne soignée se cache une longue liste de publications individuelles avec leur texte, leurs ressources et leurs validations. Le modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp vous aide à gérer cette couche granulaire, en attribuant à chaque publication sa propre tâche avec des champs pour la plateforme, le format, le lien et le statut.

Vous pouvez trier les publications par plateforme (Instagram, LinkedIn ou TikTok, par exemple) et les déplacer d'un tableau de révision à l'autre à mesure qu'elles font l'objet d'une progression du stade de brouillon à celui de publication. Cela facilite la coordination entre les rédacteurs et les validateurs tout en synchronisant le calendrier global de publication.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rédigez et organisez vos publications individuelles grâce aux champs personnalisés spécifiques à chaque plateforme.

Utilisez les vues Tableau pour gérer visuellement les commentaires et les approbations.

Suivez les détails des performances tels que les hashtags, les liens vers les brouillons ou les étiquettes de campagne.

Conservez toutes les notes, commentaires et pièces jointes à la tâche postérieure.

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les créateurs de contenu et les entreprises qui souhaitent rester cohérentes et créatives sur toutes les plateformes.

💡 Conseil de pro : transformez les formulaires ClickUp en un système de collecte clair pour les demandes de contenu. Les demandes pour « juste un post de plus » arrivent souvent par chat ou par e-mail, où elles peuvent facilement passer inaperçues. ClickUp Forms vous offre un moyen structuré de collecter ces demandes et de les transformer automatiquement en tâches. Envoyez facilement des formulaires à vos équipes et parties prenantes grâce à ClickUp Forms. Vous pouvez créer un simple formulaire de « demande de contenu social » avec des champs pour la plateforme, la campagne, l'objectif, la date d'échéance et le message clé. Chaque envoi devient une tâche dans votre modèle de réseau social ou votre modèle de calendrier de réseaux sociaux, avec tous les détails dont vous avez besoin pour la planifier et la réaliser.

7. Modèle ClickUp pour les réseaux sociaux

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et programmez vos publications à l'aide d'un calendrier pour un meilleur timing grâce au modèle de réseaux sociaux de ClickUp.

Les grands lancements, comme la dernière sortie de Superman ou tout autre blockbuster hollywoodien, fonctionnent parce que tous les canaux jouent un rôle coordonné. Le modèle ClickUp Social Media est conçu pour ce type de coordination : il vous offre une bibliothèque de contenus, des étapes de contenu et des vues de calendrier afin que les campagnes et les contenus permanents partagent le même système.

Vous pouvez recueillir des idées via un formulaire de suggestions, regrouper les publications par plateforme ou par campagne, et suivre chaque élément grâce à des statuts tels que « En cours » et « Achevé ». Le partage du même modèle avec des freelances ou des partenaires permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez toutes vos publications dans une bibliothèque de contenu centralisée avec des étapes claires.

Recueillez les nouvelles idées de vos collègues grâce à un simple formulaire de saisie.

Affichez les publications par plateforme ou par campagne pour rester en phase avec vos priorités.

Suivez la progression grâce aux statuts, de « briefé » à « achevé ».

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les freelances et les agences qui recherchent un moyen structuré mais flexible de gérer leur présence sur les réseaux sociaux.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de calendrier de contenu

8. Modèle de blog sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez et affinez vos idées de blog dans une banque d'idées structurée grâce au modèle de blog pour réseaux sociaux de ClickUp.

Les moments viraux sont utiles, mais la croissance à long terme provient souvent d'un contenu de blog cohérent qui alimente les recherches et les publications sur les réseaux sociaux. Le modèle de blog pour réseaux sociaux ClickUp vous aide à gérer cet aspect de votre calendrier de contenu en transformant les idées de blog en tâches suivables avec des échéances et des étiquettes de statut.

Vous pouvez rédiger dans ClickUp Docs, joindre des notes de recherche et des mots-clés, puis planifier les dates de publication dans les vues Liste ou Calendrier. Parallèlement, les tableaux de bord ClickUp vous aident au suivi des publications en ligne et de leurs performances, afin que vous puissiez réutiliser les plus performantes dans votre calendrier des réseaux sociaux en tant que contenu réutilisé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez vos idées d'articles de blog dans un backlog organisé avec des champs pour le sujet et l'objectif.

Rédigez vos publications dans Docs tout en mettant à jour les tâches en fonction de leur statut et de leurs dates.

Planifiez votre contenu dans une vue Liste ou Calendrier pour une meilleure organisation.

Suivez les performances dans les tableaux de bord pour voir quelles publications favorisent les réseaux sociaux et la recherche.

✨ Idéal pour : les blogueurs, les spécialistes du marketing de contenu et les équipes chargées des réseaux sociaux qui s'appuient sur le contenu des blogs pour soutenir leurs campagnes sur les réseaux sociaux.

🧠 Le saviez-vous ? Le bouton « J'aime » de Facebook, désormais omniprésent, a une histoire étonnamment compliquée. L'équipe de Facebook avait d'abord envisagé de l'appeler « Génial » avant de se décider pour « J'aime » en 2009. Le PDG Mark Zuckerberg craignait au départ que cette fonctionnalité ne soit perçue comme insignifiante, mais elle est finalement devenue un élément central de la manière dont les plateformes mesurent l'engagement.

9. Modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez le calendrier du contenu grâce à un calendrier d'activités flexible avec le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp.

La cohérence est souvent plus importante que le volume, mais il est difficile de maintenir un rythme de publication régulier sur tous les canaux lorsque chaque plateforme a son propre modèle.

Le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp se concentre spécifiquement sur la cadence, vous offrant une vue par plateforme et un calendrier partagé des activités afin que vous puissiez planifier plusieurs semaines à l'avance 📅.

Vous pouvez désigner des propriétaires, utiliser des statuts pour indiquer ce qui est en cours de rédaction ou prêt, et consulter les rapports intégrés pour vérifier si vous respectez votre calendrier prévu. Une vue hebdomadaire de type « tâches à faire » met en évidence ce qui doit être préparé ensuite, afin que vous puissiez maintenir une présence fiable sans avoir à vous précipiter à la dernière minute.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos publications par plateforme en affichant des vues dédiées à chaque canal.

Planifiez votre calendrier de publication sur un calendrier partagé accessible à tous.

Suivez les tâches avec des statuts tels que « À faire », « En cours » et « Publié ».

Utilisez des rapports légers pour voir dans quelle mesure vous respectez votre plan.

✨ Idéal pour : les spécialistes du marketing, les agences et les équipes chargées des réseaux sociaux qui souhaitent publier à un rythme régulier sur plusieurs plateformes.

10. Modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Attribuez clairement les responsabilités à l'aide de la vue DACI avec le modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp.

Les campagnes en ligne populaires telles que Spotify Wrapped fonctionnent parce que les rôles et les résultats attendus sont clairement définis bien avant la publication du premier message. Le modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp vous offre cette clarté, avec des vues des rôles DACI pour la prise de décision, des échéanciers de campagne et des tableaux de bord pour suivre le suivi des performances de chaque campagne.

Vous pouvez diviser les campagnes en tâches pour la création, les validations, le lancement et les rapports, puis tout relier aux objectifs et aux indicateurs dans ClickUp. Au fur et à mesure que le contenu passe par les différentes étapes de production, les tableaux de bord ClickUp affichent la progression et les résultats sans avoir besoin de feuilles de suivi séparées.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les tâches de vos campagnes à l'aide de statuts tels que « En cours » ou « À approuver ».

Utilisez les vues DACI pour clarifier qui dirige, approuve et consulte le travail.

Suivez les performances grâce à des tableaux de bord connectés aux tâches de la campagne.

Conservez les échéanciers des campagnes et les calendriers de contenu dans un espace partagé.

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les agences et les marques qui souhaitent mener des campagnes sur les réseaux sociaux de bout en bout au sein d'un seul environnement de travail.

📖 À lire également : Outils d'IA pour la génération de légendes pour les réseaux sociaux et le contenu vidéo

11. Modèle de calendrier pour planifier vos publicités sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et visualisez l'échéancier de vos campagnes dans un calendrier partagé à l'aide du modèle de calendrier pour les publicités sur les réseaux sociaux de ClickUp.

Arrêter la publicité pour économiser de l'argent, c'est comme arrêter votre montre pour gagner du temps.

Arrêter la publicité pour économiser de l'argent, c'est comme arrêter votre montre pour gagner du temps.

Les paroles d'Henry Ford ne pourraient être plus pertinentes dans l'économie actuelle des réseaux sociaux.

Le modèle de calendrier des publicités sur les réseaux sociaux ClickUp centralise vos campagnes publicitaires afin que vous puissiez voir les dates de début et de fin, les tâches créatives et les champs budgétaires dans un seul calendrier au lieu de plusieurs calendriers ou applications.

Vous pouvez suivre les impressions, les coûts et les résultats attendus et réels à l'aide des champs personnalisés, puis ajuster les calendriers à mesure que les données de performance sont disponibles. Comme toutes les tâches publicitaires, les notes et les indicateurs sont regroupées au même endroit, il devient plus facile de coordonner le travail avec les rédacteurs et les parties prenantes tout en gardant une vue d'ensemble des dépenses.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos campagnes publicitaires grâce à des champs dédiés à la portée, au coût, aux impressions et au statut.

Planifiez les dates de diffusion et les échéances créatives sur un calendrier partagé.

Regroupez les tâches par canal, objectif ou audience pour une meilleure visibilité.

Ajustez rapidement le calendrier en fonction des performances sans perdre le contexte.

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les responsables publicitaires et les agences qui souhaitent bénéficier d'un meilleur contrôle et d'une plus grande visibilité sur leurs campagnes publicitaires payantes sur les réseaux sociaux.

ClickUp comble le vide dans le calendrier de votre équipe

En fin de compte, tous les modèles que nous avons explorés ont leurs points forts. Mais lorsqu'il s'agit de tout rassembler et de travailler sur plus qu'un simple calendrier de contenu de base, ClickUp vous offre un environnement de travail alimenté par l'IA pour votre équipe.

Ce qui distingue ClickUp, c'est sa capacité à regrouper l'ensemble de votre processus en un seul endroit.

Vous pouvez réfléchir à des idées, planifier des campagnes, programmer des publications et suivre les résultats sans avoir à passer d'une application à l'autre. C'est cette impression que votre calendrier et votre contenu sont tous connectés qui le distingue de ses concurrents comme Notion, qui propose uniquement des modèles de planificateur de réseaux sociaux.

Si vous cherchez un moyen de rester cohérent et de vous soucier moins des publications manquées, voici la solution qu'il vous faut. Essayez ClickUp gratuitement et créez un calendrier de réseaux sociaux qui suit réellement le rythme de votre équipe.