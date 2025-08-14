Les 11 meilleurs outils logiciels de calendrier de contenu en 2026

Les entreprises ont besoin de contenu de qualité. Mais pour élaborer une stratégie de contenu efficace, il ne suffit pas de publier du contenu. Vous avez besoin d'un système flexible qui vous aide également à rendre des comptes.

C'est exactement ce qu'offre un calendrier de contenu.

Avec le bon outil de calendrier de contenu, planifier votre mois ou trimestre à venir devient un jeu d'enfant. Un logiciel de calendrier de contenu performant vous aide à rester agile, à proposer du contenu captivant tout en réagissant rapidement aux tendances.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs logiciels de calendrier de contenu disponibles et vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à votre flux de travail.

Les 11 meilleurs logiciels de calendrier de contenu en un coup d'œil

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* Évaluations ClickUp Planification et exécution visuelles de campagnes de contenu pour les équipes de toutes tailles Affichage du calendrier par glisser-déposer, planification par IA, assistant de contenu par IA, automatisation des flux de travail Forfait gratuit disponible ; tarifs personnalisés disponibles pour les entreprises G2 : 4,7/5 Capterra : 4,6/5 CoSchedule Publication sur les réseaux sociaux, campagnes et gestion de contenu pour les équipes de taille moyenne à grande Calendrier unifié, automatisation ReQueue, assistant social IA, assistant marketing IA, boîte de réception sociale Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 29 $ par mois et par utilisateur G2 : 4,4/5 Capterra : 4,4/5 Planable Révision et validation rapides et collaboratives du contenu pour les grandes équipes et les agences Aperçus en temps réel, processus de validation en plusieurs étapes, historique des versions, commentaires Gratuit ; les forfaits payants commencent à 39 $/mois par environnement de travail G2 : 4,6/5 Capterra : 4,5/5 Buffer Simplifier la publication multicanal pour les petites équipes Réutilisation de publications grâce à l'IA, planification multiplateforme, tableaux de contenu, boîte de réception d'engagement, extension de navigateur Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 5 $ par mois et par utilisateur G2 : 4,3/5 Capterra : 4,5/5 ContentStudio Gestion du contenu multicanal à grande échelle pour les agences de taille moyenne à grande Calendrier unifié, publication sur blog et réseaux sociaux, découverte de contenu, assistance IA, analyses, rôles personnalisés Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 29 $ par mois et par utilisateur G2 : 4,6/5 Capterra : 4,7/5 Loomly Une collaboration structurée au sein de l'équipe et des flux de travail de validation pour les grandes équipes Accès basé sur les rôles, aperçus de contenu, étapes de validation, idées et modèles de publication, analyses Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés G2 : 4,6/5 Capterra : 4,6/5 Sendible Grandes agences gérant plusieurs marques et les validations des clients Environnements de travail spécifiques à chaque marque, tableaux de bord en marque blanche, assistant IA, planification groupée, outils de suivi Aucun forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 29 $ par mois et par utilisateur G2 : 4,5/5 Capterra : 4,6/5 StoryChief Publication multicanal et collaboration unifiées pour les équipes d'entreprise Planification multiplateforme, référencement naturel (SEO) + IA, flux de travail de l'équipe, audits de contenu Gratuit ; les forfaits payants commencent à 59 $ par mois et par utilisateur G2 : 4,6/5 Capterra : 4,7/5 Kapost Aligner les opérations de contenu sur le parcours client pour les grandes entreprises Cartographie du parcours client, générateur de flux de travail, galerie de ressources, tableaux de bord de performance Tarification personnalisée G2 : 4,0/5 Google Sheets Des calendriers de contenu flexibles et abordables pour les freelances et les petites équipes Collaboration en temps réel, mise en forme personnalisée, assistance pour les modèles, modules complémentaires pour l'échéancier Free G2 : 4,6/5 Capterra : 4,7/5 Trello Planification visuelle et gestion des tâches de contenu pour les petites équipes ou les entrepreneurs indépendants Tableaux Kanban, extension Calendrier, automatisation Butler, assistance IA, collaboration sur les checklists Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 6 $ par mois et par utilisateur G2 : 4,4/5 Capterra : 4,5/5

Comment choisir le bon logiciel de calendrier de contenu ?

Un bon logiciel de calendrier de contenu sert de centre de commande pour la planification de contenu, la collaboration en équipe et les flux de travail de publication, vous permettant de publier des posts directement sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de calendrier de contenu idéal :

Une vue calendrier visuelle avec planification par glisser-déposer pour mapper et reprogrammer vos publications sur les réseaux sociaux en un clin d'œil

Un espace intégré pour créer des publications, les prévisualiser et stocker vos ressources créatives dans une bibliothèque de contenu centralisée

Des fonctionnalités de collaboration en équipe telles que les validations, l'attribution des tâches et les commentaires pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Intégrations avec des outils de calendrier pour les réseaux sociaux qui vous permettent de programmer des publications et de publier du contenu sur tous vos comptes

Rapports et analyses pour suivre les performances et adapter votre stratégie sur les réseaux sociaux grâce à des informations basées sur les données

Assistance IA intégrée, pour vous aider à trouver des idées de contenu et à générer rapidement du texte et des images pour les réseaux sociaux

👀 Anecdote : l'alunissage de la NASA était un véritable modèle en matière de calendrier de contenu. Au cours des mois qui ont précédé Apollo 11, la NASA a collaboré avec des diffuseurs et des journalistes pour produire une série d'articles éducatifs et de contenus sur les coulisses, publiés au moment opportun.

Les 11 meilleurs logiciels de calendrier de contenu pour les équipes marketing

Il est temps de mettre vos feuilles de calcul au placard. La gestion de votre calendrier de contenu pour les réseaux sociaux deviendra beaucoup plus facile grâce à ces outils :

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits, y compris leur interface utilisateur. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour la planification visuelle et la mise en œuvre de campagnes de contenu)

Planifiez, modifiez et organisez visuellement l'ensemble de votre pipeline de contenu en toute simplicité grâce à la fonctionnalité glisser-déposer de ClickUp Calendrier View

Avec la participation de rédacteurs, de graphistes, de plateformes et d’échéanciers, la complexité des processus de création de contenu devient écrasante. Si vous avez trop de travail, vous risquez de ne pas respecter les délais, de publier du contenu de mauvaise qualité ou de perdre la confiance de vos clients.

ClickUp répond à ce besoin grâce à deux outils clés conçus pour les équipes de contenu : ClickUp Calendrier et la vue ClickUp Calendrier.

Planifiez et gérez efficacement vos calendriers de contenu

ClickUp Calendrier est un assistant de planification basé sur l'IA qui vous aide à réserver automatiquement du temps pour vous concentrer, à reprogrammer des tâches et à rester en phase avec vos objectifs quotidiens.

Affichez l'ensemble de votre planning grâce au Calendrier alimenté par l'IA de ClickUp, où tâches, projets et rendez-vous sont regroupés dans un seul et même espace intégré

Il s'intègre à Google Agenda, Outlook et votre liste de tâches pour vous suggérer les meilleurs moments pour travailler sur vos campagnes, créer du contenu ou assister à des réunions.

D'autre part, Calendar View offre aux équipes de contenu et aux équipes chargées des réseaux sociaux une interface visuelle de type glisser-déposer pour mapper les tâches par jour, par semaine ou par mois. Vous pouvez reprogrammer des campagnes sur les réseaux sociaux en un clic, suivre les propriétaires des tâches et repérer les chevauchements de travail en quelques secondes.

Si vous utilisez ClickUp pour plusieurs clients, il y a de fortes chances que vous gériez plusieurs calendriers. Voici un guide pour vous aider à tout gérer efficacement dans ClickUp Calendars :

Lorsque les délais pour les Reels Instagram et les articles de blog se chevauchent, les équipes marketing qui utilisent ClickUp peuvent facilement modifier leurs priorités directement dans le calendrier interactif.

ClickUp prend également en charge des flux de travail personnalisés qui vous permettent de mettre en place un pipeline de contenu clair : de la rédaction à la révision, puis à la publication.

Voici ce que Derek Clements, responsable marketing chez BankGloucester, a dit à propos de ClickUp.

J'utilise principalement les fonctionnalités de base de ClickUp, telles que les espaces, les dossiers et les listes, ainsi que la vue Calendrier, car ce sont les plus polyvalentes. Cependant, si vous avez besoin d'un format ou d'une visualisation spécifique, ClickUp propose une multitude de fonctionnalités plus avancées, comme le suivi du temps, l'automatisation des tâches, les tableaux de bord et bien plus encore.

J'utilise principalement les fonctionnalités de base de ClickUp, telles que les espaces, les dossiers et les listes, ainsi que la vue Calendrier, car ce sont les plus polyvalentes. Cependant, si vous avez besoin d'un format ou d'une visualisation spécifique, ClickUp propose une multitude de fonctionnalités plus avancées, comme le suivi du temps, l'automatisation des tâches, les tableaux de bord et bien plus encore.

Faites plus en moins de temps, grâce à l'IA et aux modèles

Vous êtes submergé par les tâches ? Vous pouvez utiliser des modèles de calendrier pour les réseaux sociaux et réaliser l'automatisation des tâches récurrentes pour gagner du temps. De plus, l'AI Writer for Work de ClickUp peut vous aider à générer des idées de campagne et à créer des textes, des légendes et des briefs pour les réseaux sociaux directement au sein des tâches.

ClickUp Brain propose également des mises à jour des tâches en fonction des comptes-rendus de réunion, génère automatiquement des modèles pour les types de contenu récurrents et répond à vos questions concernant votre calendrier ou vos ressources de campagne.

Par exemple, vous pouvez demander : « Quels articles sont encore en attente de validation ? » et obtenir une réponse en temps réel.

Obtenez des résumés instantanés, générez des idées de contenu et mettez en évidence des informations sur les tâches grâce à l'IA formée sur votre environnement de travail ClickUp avec ClickUp Brain

Vous souhaitez automatiser encore davantage vos tâches ? Les agents ClickUp AI agissent en votre nom pour assurer le bon fonctionnement de votre calendrier de contenu sans aucun effort manuel.

De la création d'images pour vos publications à la mise à jour du statut des tâches et au partage des résumés d'avancement en temps réel, ces outils réduisent les tâches fastidieuses afin que votre équipe puisse se concentrer sur la création de contenu.

Pour vous faciliter encore plus la tâche, ClickUp propose un modèle de calendrier de contenu prêt à l'emploi, spécialement conçu pour les équipes marketing et réseaux sociaux. Contrairement à un simple tableur, ce modèle combine un calendrier interactif, des flux de travail personnalisables et un suivi des tâches.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos publications sur les réseaux sociaux, vos articles de blog et vos campagnes en un seul endroit grâce au modèle de calendrier de contenu de ClickUp

Ce modèle est idéal pour les équipes qui souhaitent respecter leurs délais, maintenir un calendrier de publication régulier et s'assurer que tout le monde reste aligné sur les objectifs de contenu tout au long de l'année.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez visuellement vos publications sur les réseaux sociaux grâce à la vue Calendrier par glisser-déposer

Planifiez automatiquement vos tâches, vos réunions et vos moments de concentration à l'aide de ClickUp Calendrier

Créez et automatisez des flux de travail structurés pour la production de contenu à l'aide des tâches récurrentes et des automatisations ClickUp

Accélérez la création de contenu, générez des idées et obtenez des informations sur votre contenu grâce à ClickUp Brain

Connectez ClickUp à des outils tels que Google Drive, YouTube et bien d'autres pour une gestion du contenu fluide

Contrôlez qui peut afficher ou modifier votre calendrier de contenu pour une collaboration sécurisée

Suivez l'avancement du contenu et la charge de travail de l'équipe grâce aux tableaux de bord et rapports visuels de ClickUp

Limites de ClickUp

Cela peut sembler complexe pour les petites équipes qui n'ont besoin que d'une planification basique

Courbe d'apprentissage pour la mise en place de flux de travail avancés et d'automatisation

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Cet avis publié sur G2 note :

Les nouvelles mises à jour du calendrier et des diagrammes de Gantt facilitent la planification. La mise à jour de mars 2025 a fusionné les tâches, les documents, les discussions et les réunions dans une seule vue du calendrier et a ajouté une fonctionnalité de blocage de temps basée sur l'IA ; les diagrammes de Gantt se chargent nettement plus rapidement et conservent le niveau de zoom.

Les nouvelles mises à jour du calendrier et des diagrammes de Gantt facilitent la planification. La mise à jour de mars 2025 a fusionné les tâches, les documents, les discussions et les réunions dans une seule vue du calendrier et a ajouté une fonctionnalité de blocage de temps basée sur l'IA ; les diagrammes de Gantt se chargent nettement plus rapidement et conservent le niveau de zoom.

2. CoSchedule (Idéal pour gérer la publication sur les réseaux sociaux, les campagnes et le contenu dans un seul calendrier)

via CoSchedule

C'est souvent sur le plan de la cohérence que les stratégies sur les réseaux sociaux échouent, car les équipes ne disposent pas d'un système permettant d'organiser et de reproduire ce qui fonctionne.

Des outils comme CoSchedule résolvent ce dilemme en vous offrant un calendrier unifié conçu pour garantir une réussite durable. Ce calendrier de contenu et de réseaux sociaux vous permet de gérer vos publications, vos blogs, vos promotions par e-mail et vos évènements depuis un seul et même endroit.

Cet outil offre une assistance native pour les flux de travail marketing grâce à des fonctionnalités intégrées de publication sur les réseaux sociaux, d'intégration WordPress et d'analyse des performances des campagnes, spécialement conçues pour les équipes traitant un volume important de contenu.

Grâce à des fonctionnalités telles que la planification par glisser-déposer, l'automatisation ReQueue, des modèles pour les réseaux sociaux et des Outils d'IA intégrés, vous pouvez être sûr que votre meilleur contenu ne sera jamais gaspillé.

Les meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Planifiez et publiez sur toutes les plateformes grâce à un calendrier de réseaux sociaux unifié

Réutilisez vos contenus les plus performants grâce à l'automatisation de ReQueue

Créez instantanément des publications prêtes à être publiées sur les plateformes grâce à l' Assistant social IA et à plus de 1 600 modèles de modèles d'invites et d'instructions

Créez des plans de blog, des images et des idées de contenu pour vos campagnes grâce à l'assistant marketing IA

Suivez et gérez l'engagement sur les réseaux sociaux depuis un seul et même endroit grâce à la boîte de réception sociale

Utilisez la fonctionnalité de planification par glisser-déposer pour gérer votre contenu de blog, vos e-mails et vos publications sur les réseaux sociaux dans un seul calendrier qui affiche tout ce contenu

Limites de CoSchedule

Les fonctionnalités avancées de campagne ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

Options de personnalisation de la marque personnalisées, sauf si vous utilisez la suite Agency ou Marketing

Peut ne pas convenir aux équipes qui ne publient pas différents types de contenu

Tarifs de CoSchedule

Calendrier gratuit

Calendrier social : 29 $/mois par utilisateur

Calendrier d'agence : 69 $/mois par utilisateur

Calendrier du contenu : tarifs personnalisés

Marketing Suite : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoSchedule

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Ce que les utilisateurs disent de CoSchedule

Cette analyse de Capterra a mis en évidence :

Un seul endroit pour plus de 20 comptes sur les réseaux sociaux et 6 blogs. Le temps nécessaire à la publication et à la programmation a été considérablement réduit et les rapports analytiques sont excellents !

Un seul endroit pour plus de 20 comptes sur les réseaux sociaux et 6 blogs. Le temps nécessaire à la publication et à la programmation a été considérablement réduit et les rapports analytiques sont excellents !

📖 À lire également : Les meilleures plateformes de collaboration de contenu

3. Planable (Idéal pour des révisions et des validations rapides et collaboratives de contenu)

via Planable

Pour de nombreuses équipes, le principal facteur de retard dans la publication de contenu sur les réseaux sociaux réside dans les validations. Attendre des retours, relancer les clients pour obtenir leur accord ou se débattre avec des commentaires ambigus peut faire dérailler même le calendrier de réseaux sociaux le mieux planifié.

Planable résout ce problème en proposant un espace collaboratif en temps réel où vous pouvez créer, réviser et approuver des publications sur les réseaux sociaux exactement comme elles apparaîtront sur la plateforme finale.

Conçu pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les agences, Planable propose des vues côte à côte pour la planification des flux et des calendriers, des aperçus de contenu fidèles aux publications réelles et des processus de validation simples.

De plus, vous pouvez ajouter des étiquettes à vos collègues, laisser des commentaires directement sur le contenu et utiliser l'historique des versions pour suivre les modifications.

Les meilleures fonctionnalités de Planable

Prévisualisez votre contenu exactement tel qu'il apparaîtra sur les réseaux sociaux

Générez des légendes, des textes et des hashtags avec l'aide de l'IA

Mettez en place des flux de travail d'approbation en plusieurs étapes pour vos clients ou vos responsables

Collaborez en temps réel à l'aide de commentaires, d'étiquettes et de l'historique des versions

Planifiez votre contenu en mode flux ou calendrier pour une meilleure gestion du calendrier

Utilisez des liens partageables pour recueillir les commentaires des parties prenantes externes sans difficulté de connexion

Créez et partagez des rapports pour tenir vos clients informés de leurs statistiques

Limites de Planable

Les fonctionnalités d'analyse doivent être achetées séparément sous forme de module complémentaire

Intégrations limitées par rapport aux outils de gestion des réseaux sociaux plus complets

Les coûts peuvent rapidement grimper pour les équipes plus importantes qui ont besoin d'un accès complet à l'environnement de travail

Tarifs de Planable

Free

Basic : 39 $/mois par environnement de travail

Pro : 59 $/mois par environnement de travail

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Planable

G2 : 4,6/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 310 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Planable

Cette revue G2 présente :

J'apprécie la facilité de collaboration, la validation par les clients, l'application, la possibilité de regrouper les commentaires sous chaque publication, et bien plus encore !

J'apprécie la facilité de collaboration, la validation par les clients, l'application, la possibilité de regrouper les commentaires sous chaque publication, et bien plus encore !

📖 À lire également : Modèles gratuits de stratégie de contenu pour le marketing

4. Buffer (Idéal pour simplifier la publication multicanal pour les petites équipes et les créateurs indépendants)

via Buffer

Vous venez de terminer la modification en cours d'une Reel, de rédiger une légende, d'ajouter des hashtags et de la publier sur Instagram. Vous devez maintenant reformater ce même contenu pour TikTok, adapter le ton pour LinkedIn et le mettre en file d'attente pour X.

Ce numéro de jonglage est le lot quotidien des créateurs indépendants et des petites équipes, et c'est épuisant.

Buffer est conçu pour vous faciliter la tâche. Il vous offre un espace unique pour rédiger, programmer et adapter votre contenu à plus de 10 plateformes, afin que vous n'ayez jamais à repartir de zéro.

L'assistant IA de l'outil vous aide à réutiliser instantanément votre contenu, tandis que la nouvelle vue calendrier offre une visibilité complète sur votre semaine ou votre mois. De plus, grâce à son extension de navigateur, vous pouvez ajouter du contenu à votre calendrier où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Créez une seule fois et personnalisez votre contenu pour chaque plateforme grâce à la réutilisation de publications optimisée par l'IA

Planifiez et programmez vos publications grâce à un calendrier clair ou à une vue de la file d'attente sur plus de 10 plateformes

Organisez vos idées de contenu dans des tableaux visuels et réutilisez-les à tout moment

Interagissez avec vos abonnés sur Instagram et Facebook à partir d'une seule boîte de réception

Analysez les contenus les plus performants, les meilleurs moments pour publier et les données démographiques de votre audience

Limites de Buffer

Les fonctionnalités avancées telles que les analyses et la boîte de réception dédiée à l'engagement sont payantes.

Manque d'outils avancés de gestion de projet sur les réseaux sociaux ou de collaboration interne

L'éditeur de publication est moins performant que certaines alternatives à Buffer axées sur le design

Tarifs de Buffer

Free

Essentials : 6 $/mois par utilisateur

Équipe : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Buffer

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Buffer

Cet avis partagé sur Capterra indique :

La plateforme offre un moyen simple et efficace de programmer et de publier du contenu sur divers réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

La plateforme offre un moyen simple et efficace de programmer et de publier du contenu sur divers réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez vous démarquer parmi tant de professionnels ? Le guide « Comment développer votre marque personnelle sur LinkedIn » vous explique comment créer un profil qui se démarque vraiment.

5. ContentStudio (Idéal pour gérer du contenu multicanal à grande échelle)

via ContentStudio

Si votre équipe gère à la fois le contenu du blog et les publications sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que vous fassiez un double effort. Cela implique de rédiger les légendes séparément, de passer d'un outil de planification à l'autre et de courir après les validations dans des fils de discussion par e-mail.

ContentStudio résout ce problème en centralisant la création, la curation et la publication de contenu en un seul endroit, que vous planifiiez une campagne d'e-mails et une série d'articles de blog ou que vous réutilisiez des Reels pour en faire des publications LinkedIn.

Grâce à sa capacité à stocker, organiser et partager toutes vos ressources multimédias en un seul endroit, ainsi qu'à ses flux de travail simples qui vous permettent d'obtenir rapidement des commentaires et des validations, cet outil vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts dans la gestion quotidienne de vos réseaux sociaux.

Si vous manquez d'inspiration, l'assistant IA peut rapidement générer du texte, des images et des légendes pour vos publications.

Les meilleures fonctionnalités de ContentStudio

Créez des calendriers de contenu multiplateformes grâce à la planification par glisser-déposer

Automatisez la création et la publication de contenu sur les réseaux sociaux et les blogs à partir d'un tableau de bord unique

Découvrez les contenus tendance grâce à la recherche par mots-clés et aux flux RSS

Créez des rapports prêts à être présentés à vos clients, en marque blanche, avec des analyses d'engagement

Configurez des rôles personnalisés, des flux de travail de validation et des commentaires internes pour faciliter la collaboration au sein de votre équipe

Limites de ContentStudio

Courbe d'apprentissage pour l'automatisation avancée et l'installation multimarque

La publication d'articles de blog nécessite l'installation d'un CMS et peut ne pas offrir d'assistance pour toutes les plateformes

Les tarifs augmentent considérablement à mesure que vous ajoutez des utilisateurs et des environnements de travail

Tarifs de ContentStudio

Standard : 29 $/mois par utilisateur

Avancé : 69 $/mois par utilisateur

Agency Unlimited : 139 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ContentStudio

G2 : 4,6/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 670 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ContentStudio

Cet avis publié sur G2 note :

Je suis particulièrement impressionné par la possibilité de planifier minutieusement les publications, d'analyser les performances du contenu et d'effectuer l'automatisation de tâches qui me prenaient auparavant beaucoup de temps.

Je suis particulièrement impressionné par la possibilité de planifier minutieusement les publications, d'analyser les performances du contenu et d'effectuer l'automatisation de tâches qui me prenaient auparavant beaucoup de temps.

📮 ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % supplémentaires souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. À faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils permettent de gérer une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à regrouper jusqu'à plus de 5 applications sur notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles de votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu aux tâches fastidieuses !

6. Loomly (Idéal pour la collaboration en équipe structurée et les flux de travail de validation)

via Loomly

Votre équipe vient de terminer une nouvelle ébauche de campagne, que votre responsable doit approuver d'ici vendredi.

L'étape suivante se traduit par une avalanche de messages Slack, de fils de discussion par e-mail et de mises à jour manquées.

Loomly offre un moyen plus simple de faire passer le contenu de l'idée à la validation. Au lieu de courir après les retours, chaque membre de l'équipe se voit attribuer un rôle bien défini, tel que collaborateur, réviseur ou validateur, avec des étapes d'automatisation à suivre. Ainsi, les publications sont validées dans les délais, avec moins de surprises et sans précipitation de dernière minute.

La plateforme facilite également la tâche quotidienne consistant à trouver de nouvelles idées de publications grâce à ses suggestions de publications et de hashtags. Vous pouvez créer, importer et modifier des visuels adaptés à chaque réseau social, et même créer des modèles de publication pour les types de publications récurrentes.

Les meilleures fonctionnalités de Loomly

Attribuez des rôles tels que collaborateur, réviseur ou validateur pour clarifier les responsabilités de chacun

Prévisualisez vos publications dans des maquettes spécifiques à chaque plateforme avant de les publier

Suivez l'avancement grâce aux étapes de validation, aux commentaires et aux journaux d'activité

Recevez automatiquement des idées de publications basées sur les tendances et les comptes sociaux en connexion

Suivez les performances grâce aux outils d'analyse intégrés pour chaque plateforme

Limites de Loomly

Pas d'outils d'IA pour les réseaux sociaux

Les équipes créatives peuvent trouver le flux de travail trop rigide

Intégrations limitées au-delà des plateformes principales

Tarifs de Loom

Free

Beyond : Tarification personnalisée

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loomly

G2 : 4,6/5 (plus de 1 780 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Loomly

Cet avis G2 a retenu :

Il est très simple à utiliser et dispose d'un affichage sous forme de Calendrier qui me permet de voir toutes mes publications programmées pour la semaine. Il est extrêmement fiable et m'envoie des rappels si j'ai oublié de passer une publication du statut « brouillon » à « programmée ».

Il est très simple à utiliser et dispose d'un affichage sous forme de Calendrier qui me permet de voir toutes mes publications programmées pour la semaine. Il est extrêmement fiable et m'envoie des rappels si j'ai oublié de passer une publication du statut « brouillon » à « programmée ».

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Loomly pour une gestion plus intelligente des réseaux sociaux

👀 Anecdote : Dans les années 1930, des feuilletons radiophoniques ont été créés spécialement pour divertir les femmes au foyer, avec des émissions sponsorisées et même produites par des marques de savon comme Procter & Gamble. Ces émissions suivaient des calendriers de programmation hebdomadaires, ce qui en faisait les premières formes de contenu de marque sérialisé.

7. Sendible (Idéal pour gérer plusieurs marques et les validations des clients)

via Sendible

Les validations par les clients constituent l'un des principaux freins aux flux de travail des agences. Il faut en moyenne 10 jours aux marques pour valider un seul élément de contenu, un temps qui pourrait être mieux utilisé pour créer, planifier ou optimiser des campagnes.

Sendible élimine ce goulot d'étranglement grâce à des environnements de travail spécifiques à chaque marque, des flux de travail intégrés et des tableaux de bord en marque blanche qui rendent la révision du contenu plus rapide et plus professionnelle.

Que vous travailliez avec un seul client ou avec 30, Sendible vous aide à livrer votre contenu dans les délais, sans allers-retours.

La plateforme simplifie également la planification et la programmation des publications grâce à l'importation en masse, à une bibliothèque de contenu intégrée et même à la programmation récurrente de contenu intemporel. Avec IA Assist, vous pouvez également réduire le temps nécessaire à la rédaction et à l'optimisation des légendes.

Les meilleures fonctionnalités de Sendible

Gérez plusieurs marques de clients dans des environnements de travail dédiés et personnalisables

Accélérez la création de publications grâce à l'assistance IA et à la bibliothèque de contenu intégrée

Proposez à vos clients des tableaux de bord personnalisés avec des options en marque blanche

Utilisez les files d'attente intelligentes et la programmation groupée pour gérer les publications en grand nombre

Collaborez grâce à des flux de travail de validation, des notes internes et l'attribution de tâches

Surveillez les mentions de votre marque et les mots-clés sur les réseaux sociaux et le Web grâce à des outils de veille intégrés

Limites de Sendible

Pas de forfait Free, seulement un essai gratuit

L'interface semble dépassée par rapport aux outils plus récents

Les applications mobiles sont moins fiables pour la planification ou la collaboration

Fonctionnalités limitées d'aide à la création de contenu assistée par l'IA

Tarifs de Sendible

Créateur : 29 $/mois par utilisateur

Traction : 89 $/mois par utilisateur

Scale : 199 $/mois par utilisateur

Avancé : 299 $/mois par utilisateur

Enterprise : 750 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Sendible

G2 : 4,5/5 (plus de 880 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Sendible

Cette revue G2 présente :

Je ne suis pas un expert en publication sur les réseaux sociaux, mais Sendible rend tout le processus simple et sans stress. Je peux publier facilement sur plusieurs plateformes et voir très simplement ce qui doit être publié et ce qui a déjà été envoyé de manière gratuite.

Je ne suis pas un expert en publication sur les réseaux sociaux, mais Sendible rend tout le processus simple et gratuit. Je peux publier facilement sur plusieurs plateformes et voir très simplement ce qui doit être publié et ce qui a déjà été envoyé.

📖 À lire également : Outils d'IA pour la génération de légendes pour les réseaux sociaux et le contenu vidéo

8. StoryChief (Idéal pour la publication multicanal unifiée et la collaboration sur le contenu)

via StoryChief

La plupart des équipes de contenu perdent des heures à passer d'un outil externe à l'autre. StoryChief élimine ces frictions en centralisant l'ensemble de vos opérations de contenu grâce à un calendrier de contenu intuitif.

Au lieu de passer sans cesse de Google Docs aux identifiants CMS et aux innombrables validations par e-mail, votre équipe peut co-créer et publier depuis un seul et même endroit, grâce à une fonctionnalité intégrée de planification multicanal.

Grâce à son optimisation SEO intégrée, à son assistance IA pour la rédaction et l'ajout d'étiquettes aux publications, ainsi qu'à ses intégrations avec des CRM et des outils tels que OneDrive, StoryChief facilite considérablement la vie des professionnels du marketing sur les réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de StoryChief

Centralisez l'ensemble de votre calendrier de contenu sur vos blogs, réseaux sociaux, newsletters et bien plus encore

Publiez automatiquement sur plus de 1 000 canaux, notamment les CMS, les réseaux sociaux et Google My Business

Collaborez avec des équipes internes et externes à l'aide de flux de travail de validation et de briefs

Optimisez votre contenu avant publication grâce à des conseils SEO intégrés et à des Outils d'IA

Suivez les performances sur toutes les plateformes grâce à des analyses unifiées et des audits de contenu

Limites de StoryChief

L'installation initiale et la prise en main peuvent sembler complexes pour les petites équipes

Les forfaits les moins chers pour les réseaux sociaux offrent des fonctionnalités limitées

Les flux de travail personnalisés et les modèles de rédaction de contenu offrent une flexibilité limitée pour les cas d'utilisation spécifiques.

Les tarifs élevés peuvent ne pas convenir aux spécialistes du marketing indépendants ou aux startups en phase de démarrage

Tarifs de StoryChief

Free

Petites entreprises : 59 $/mois par utilisateur

Agence : Tarification personnalisée

Enterprise : tarifs personnalisés

AI Content Agent est disponible sous forme de module complémentaire au prix de 60 $ par mois

Évaluations et avis sur StoryChief

G2 : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Ce que les utilisateurs disent de StoryChief

Cette critique de Capterra indique :

Grâce à la nature visuelle de l'outil, le client peut désormais « voir » ce que nous cherchons à accomplir avec un contenu écrit. Cela nous a également aidés à envisager notre contenu de manière globale, en ne nous limitant pas à la publication d'un article, mais en réfléchissant également à la manière dont nous comptons le diffuser.

Grâce à la nature visuelle de l'outil, le client peut désormais « voir » ce que nous cherchons à accomplir avec un contenu écrit. Cela nous a également aidés à envisager notre contenu de manière globale, en ne nous limitant pas à la publication d'un article, mais en réfléchissant également à la manière dont nous comptons le diffuser.

👀 Anecdote : En 1900, les frères Michelin ont publié un guide gratuit destiné aux automobilistes, comprenant des cartes, des conseils sur les hôtels et des recommandations de restaurants. La logique ? Si les gens roulaient davantage, ils auraient besoin de plus de pneus. Un génie du marketing de contenu bien avant que ce terme n'existe.

9. Kapost by Upland (Idéal pour aligner les opérations de contenu sur le parcours client)

via Kapost by Upland

Seuls 13 % des responsables marketing citent la stratégie de contenu comme leur principal défi, mais ce faible nombre masque un problème bien plus important. La véritable difficulté réside dans la mise en œuvre.

Kapost aide les spécialistes du marketing B2B à harmoniser leurs opérations de contenu entre les équipes et les plateformes grâce à une approche axée sur la stratégie. Il permet de planifier des initiatives sur plusieurs comptes de réseaux sociaux à l'aide d'un planificateur de réseaux sociaux et de mapper le contenu sur les étapes du parcours client.

Vous pouvez également suivre les flux de travail de production et de validation et mesurer les performances en un seul endroit, tout en vous assurant que les directives de la marque sont respectées.

Avec Kapost, vous pouvez créer des galeries de contenu approuvé, publier sur plusieurs plateformes et établir des connexions avec des outils tels que Salesforce, HubSpot et Marketo pour une meilleure visibilité interfonctionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Kapost by Upland

Mappez directement votre contenu aux étapes du parcours d'achat, aux personas et aux objectifs de campagne à l'aide de Canvas

Centralisez tout votre contenu dans un référentiel consultable, doté d'un contrôle des versions et de filtres

Collaborez sur vos initiatives marketing grâce au générateur de flux de travail et aux vues du Calendrier de Studio

Donnez les moyens à vos équipes commerciales d'accéder à des ressources à la demande et adaptées à chaque persona grâce au module Galerie

Suivez les performances et le retour sur investissement de votre contenu grâce à des tableaux de bord analytiques inter-services

Limites de Kapost by Upland

Courbe d'apprentissage et délai d'adoption importants pour les équipes interfonctionnelles

Le prix élevé peut ne pas convenir aux start-ups ou aux petites équipes

L'interface utilisateur peut sembler obsolète et moins intuitive que celle des plateformes plus récentes

Tarifs de Kapost by Upland

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kapost by Upland

G2 : 4,0/5,0 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis vérifiés

Ce que les utilisateurs disent de Kapost by Upland

Cet avis publié sur G2 note :

La facilité de mise en place de flux de travail spécifiques pour chaque étape de la création de contenu, y compris la possibilité d'attribuer en toute transparence des intervenants pour la révision. Permet également de créer un excellent calendrier éditorial.

La facilité de mise en place de flux de travail spécifiques pour chaque étape de la création de contenu, y compris la possibilité d'attribuer en toute transparence des intervenants pour la révision. Permet également de créer un excellent calendrier éditorial.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez pérenniser votre stratégie de marque ? Lisez l'article « Comment repérer les tendances (avec des exemples) » pour découvrir comment les grandes marques identifient les tendances et s'y adaptent avant tout le monde.

10. Google Sheets (Idéal pour des calendriers de contenu flexibles et économiques)

via Google Sheets

La planification de contenu ne nécessite pas toujours des outils complexes ou une courbe d'apprentissage abrupte. Pour les équipes qui privilégient la simplicité, la collaboration et un contrôle total sur la mise en forme, Google Sheets reste l'un des outils de calendrier les plus sous-estimés du marché.

Cet outil de gestion de documents très répandu peut également servir de logiciel de calendrier de contenu. Il s'avère étonnamment puissant pour créer des calendriers éditoriaux adaptés à vos besoins, en particulier lorsqu'il est associé à des vues d'échéancier ou à des modèles.

Et si vous suivez déjà vos tâches, vos indicateurs ou vos budgets dans Sheets, votre calendrier peut s'intégrer parfaitement à tout le reste.

Les meilleures fonctionnalités de Google Sheets

Permettez une collaboration en temps réel avec un nombre illimité de membres de l'équipe

Assistance pour la mise en forme personnalisée pour des calendriers à code couleur et à l'image de votre marque

Activez des modules complémentaires tels que l'affichage de l'échéancier pour une planification visuelle

Intégrez-les à Google Agenda et Google Drive pour une planification centralisée

Proposez des modèles de planification média gratuits et téléchargeables pour une installation rapide

Limites de Google Sheets

Un formatage manuel est nécessaire pour le codage couleur, le balisage et le filtrage des types de contenu

Il est difficile de gérer le contenu de plusieurs marques ou régions dans une vue unique

Les limites strictes imposées au nombre de lignes/cellules peuvent affecter les calendriers éditoriaux très volumineux ou pluriannuels

Tarifs de Google Sheets

Free

Évaluations et avis sur Google Sheets

G2 : 4,6/5 (plus de 43 190 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 13 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Google Sheets

Cet avis publié sur G2 note :

Facile à utiliser et permettant de travailler en temps réel avec tous mes employés, nous utilisons principalement Google Sheets, qui est comme Excel, mais gratuit.

Facile à utiliser et permettant de travailler en temps réel avec tous mes employés, nous utilisons principalement Google Sheets, qui est comme Excel, mais gratuit.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Google Sheets

11. Trello (Idéal pour la planification visuelle et la gestion des tâches liées au contenu)

via Trello

Pour de nombreuses équipes de contenu, c'est la structure qui permet de transformer les idées en résultats concrets. Mais toutes les équipes n'ont pas besoin d'un outil lourd pour organiser cette structure.

Trello propose une approche très visuelle, de type glisser-déposer, pour la gestion de votre calendrier de contenu à l'aide de tableaux, de listes et de cartes.

Vous pouvez créer une carte pour chaque tâche de contenu, attribuer des dates d'échéance, des libellés, des personnes assignées et des checklists, puis les faire passer par des étapes personnalisées telles que « Idées », « Rédaction », « Conception » et « Publié ». Le module Calendar Power-Up offre un aperçu complet de toutes les tâches planifiées.

La fonctionnalité d'automatisation Butler de Trello permet également d'éliminer les tâches répétitives, telles que le déplacement des cartes après leur date d'échéance ou l'alerte des collègues en cas de changement de statut. Les forfaits supérieurs vous offrent également une assistance par IA pour générer et relire des textes, ainsi que pour trouver des idées de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Visualisez vos pipelines de contenu à l'aide de tableaux Kanban par glisser-déposer

Synchronisez vos échéances avec le Power-Up Calendrier pour une meilleure visibilité sur votre échéancier

Automatisez vos flux de travail avec Butler pour la gestion des tâches courantes

Collaborez grâce aux commentaires, aux mentions, aux pièces jointes et aux checklists

Intégrez-les à Google Drive, Slack et des centaines d'autres outils

Limites de Trello

Ne dispose pas de fonctionnalités d'analyse intégrées ni de suivi des performances des campagnes

La version gratuite limite les fonctionnalités d'automatisation et les Power-Ups

Ne convient pas aux flux de travail complexes de validation du contenu ni à la publication multicanal

Tarifs de Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Trello

Cette revue G2 présente :

J'apprécie particulièrement la convivialité de Trello : sa fonctionnalité glisser-déposer est intuitive et rend la gestion des tâches simple et visuelle.

J'apprécie particulièrement la convivialité de Trello : sa fonctionnalité glisser-déposer est intuitive et rend la gestion des tâches simple et visuelle.

📖 À lire également : Guide pour développer votre marque personnelle sur LinkedIn

Voici trois autres outils de calendrier de contenu qui offrent de solides fonctionnalités de planification, de publication et de collaboration :

Notion : vous aide à créer des calendriers de contenu personnalisables, à organiser les directives de marque et à collaborer au sein d'un même environnement de travail

Airtable : allie la familiarité des feuilles de calcul à la puissance des bases de données pour les équipes qui souhaitent personnaliser chaque champ et passer d'un affichage en grille, en calendrier ou en galerie à un autre

Monday.com : permet aux équipes marketing de créer des flux de travail structurés grâce à des calendriers de contenu, des étapes de validation, des automatisations et des tableaux de statut

💡 Conseil de pro : Vous gérez plusieurs campagnes clients sans que cela ne devienne le chaos ? Essayez ClickUp pour la gestion de vos campagnes marketing et gardez le contrôle.

ClickUp et Clock : votre stratégie de contenu

En matière de marketing de contenu, la régularité prime sur les coups de génie ponctuels. Sans plan clair, même vos idées les plus créatives tombent à plat.

Un logiciel de calendrier de contenu ne se contente pas de vous montrer ce qui est prévu. Il structure votre processus créatif, harmonise le travail de votre équipe et rend les échéances beaucoup moins stressantes.

Si de nombreux outils de cette liste excellent dans des tâches spécifiques, comme la planification ou les validations, ClickUp rassemble toutes ces fonctionnalités. Il vous offre un espace unique pour gérer votre contenu, collaborer avec vos collègues, suivre les échéances et même générer des idées de contenu grâce à l'IA.

Prêt à dire adieu aux feuilles de calcul éparpillées et à la course effrénée de dernière minute ? Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!