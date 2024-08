10 modèles gratuits de plan média pour les équipes sociales

Le choix d'un modèle de plan média adapté peut changer la donne pour les spécialistes du marketing, les publicitaires et les propriétaires de petites entreprises. Ce simple outil peut vous faire gagner un temps précieux et vous permettre de vous concentrer sur d'autres aspects importants de votre entreprise, tels que la recherche de clients et la création d'idées plus attrayantes pour accrocher votre public.

Dans ce billet, nous partagerons avec vous 10 outils gratuits modèles gratuits de planification des médias sociaux chacun d'entre eux peut vous aider à résoudre un problème différent. Nous partageons également les éléments clés à rechercher dans un modèle de planification des médias.

Plus besoin de chercher sur Google "modèle gratuit de plan média payant" !

Qu'est-ce qu'un modèle de plan média ?

Les modèles de planification sont les forfaits de planification des médias ou cadres qui mettent en forme l'organisation et la stratégie des campagnes publicitaires sur les différents canaux de commercialisation.

Ces modèles décrivent généralement des domaines vitaux tels que :

Les canaux médiatiques

Les objets de marketing

Public cible ou profils d'acheteurs

Messages

Allocation de budget

Indicateurs clés de performance (ICP)

Calendrier de publication

Ils peuvent également présenter des indicateurs tels que le retour sur investissement attendu des médias payants, les taux de conversion et le trafic sur le site web.

Outre le fait qu'ils garantissent une exécution fluide et mesurable du processus de planification média, ces modèles aident les entreprises à réfléchir et à apporter à leur stratégie publicitaire des ajustements fondés sur des données.

Par exemple, un annonceur se propose de mener une campagne médiatique sur LinkedIn.

Il utilise un modèle de planification média pour s'organiser dans un premier temps. Au cours de cette étape de planification, ils pourraient découvrir les points faibles ou les failles de leur stratégie - par exemple, se rendre compte qu'ils n'ont pas le budget nécessaire pour exécuter efficacement la campagne sur toutes les plateformes proposées. Cela peut permettre de réorienter leurs efforts de marketing de contenu vers une plateforme plus abordable, comme Instagram ou Facebook.

En d'autres termes, les modèles de plans médias vous aident à mettre en place des paramètres fiables et à maximiser les chances de réussite de chaque campagne média que vous menez.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan média ?

Les éléments clés des modèles que l'on trouve dans les meilleurs outils de planification média sont les suivants :

Des objectifs et des buts effacés : Les bons modèles comportent une section " description " ou " objectifs " pour s'assurer que vos objectifs sont en place et que les résultats souhaités sont atteints

: Les bons modèles comportent une section " description " ou " objectifs " pour s'assurer que vos objectifs sont en place et que les résultats souhaités sont atteints Segmentation de l'audience : Les campagnes médiatiques à fort retour sur investissement ciblent un groupe spécifique de clients potentiels. Un bon modèle de plan média doit comporter une section dédiée aux informations démographiques, aux détails psychographiques et aux caractéristiques comportementales de votre cible et de vos clients

: Les campagnes médiatiques à fort retour sur investissement ciblent un groupe spécifique de clients potentiels. Un bon modèle de plan média doit comporter une section dédiée aux informations démographiques, aux détails psychographiques et aux caractéristiques comportementales de votre cible et de vos clients Échéancier : Le modèle de plan média doit vous permettre de paramétrer la durée des tâches à accomplir, y compris les dates de début et de fin

: Le modèle de plan média doit vous permettre de paramétrer la durée des tâches à accomplir, y compris les dates de début et de fin Contenu et messages : La viande de toute campagne médiatique réside dans son contenu. Choisissez un modèle de plan média avec des sections de planification du contenu pour ajouter tous les éléments de contenu liés à la campagne sur les plateformes de médias sociaux

: La viande de toute campagne médiatique réside dans son contenu. Choisissez un modèle de plan média avec des sections de planification du contenu pour ajouter tous les éléments de contenu liés à la campagne sur les plateformes de médias sociaux Rôles : Votre modèle de plan média doit également comporter un espace réservé aux assignés afin que les responsables sachent qui contacter en cas de problèmes tels que des retards

En outre, de bons modèles de plans médias gratuits, tels que ceux proposés par les sites suivants logiciel de calendrier marketing -maintiennent un journal d'activité, qui commence à documenter l'activité dès qu'une tâche est créée. Lorsque quelqu'un modifie cette tâche, laisse un commentaire, réagit ou s'engage d'une autre manière, tout est documenté. Cela permet de suivre la séquence des évènements en cas de besoin.

10 modèles de plan média à utiliser en 2024

Découvrons quelques-uns des meilleurs modèles de planification média pour rationaliser votre processus de planification des médias sociaux et vous aider à tirer le meilleur parti de vos stratégies et campagnes publicitaires.

1. ClickUp Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux

Presque 76% des entreprises locales donnent la priorité au contenu des médias sociaux par rapport à tous les autres types de médias. ClickUp propose des modèles pratiques de planification des médias sociaux pour presque toutes les niches et tous les types de campagnes, ainsi que pour différents canaux de marketing.

Les Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux ClickUp est conçu pour les gestionnaires de médias sociaux, les planificateurs de médias et les propriétaires de petites entreprises afin de gérer efficacement leur présence sur les médias sociaux. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour ajouter des détails supplémentaires et essentiels tels que les objectifs, le marché cible, les types de messages, les résultats souhaités et les résultats, afin d'éviter à tout le monde de faire des allers-retours entre plusieurs documents.

Il comporte deux éléments clés :

Guide de démarrage

Lorsque vous ouvrez ce modèle gratuit, vous trouverez un "Guide de démarrage" dans la section de description. Ce guide explique les sections clés du modèle et comment l'utiliser efficacement.

Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez effacer la section et définir des paramètres personnalisés pour différentes plateformes médiatiques.

Par exemple, utilisez cette section pour expliquer votre cible à l'équipe, partager une étude de marché, documenter l'engagement des clients, dresser une liste globale de l'activité de l'entreprise, etc objectifs de marketing mentionnez les différents canaux de votre mix média et liez les posts les plus performants sur les médias sociaux à titre de référence. Vous pouvez également lier votre contenu marketing au calendrier éditorial. Vous pouvez utiliser cette section pour communiquer le code de conduite avec les collaborateurs.

Champs personnalisés

Ce modèle comporte cinq champs personnalisés clés pour assurer le suivi des mois, des plateformes de médias sociaux, de la progression du contenu, du rédacteur et du concepteur/éditeur de votre forfait.

Vous pouvez modifier à la fois le côté droit et le côté gauche du tableau. Ajoutez les étiquettes de votre choix et supprimez celles qui ne sont pas pertinentes. Mon travail, les champs par défaut conviennent pour commencer le travail sur le contenu des médias sociaux de presque toutes les plateformes.

Un onglet distinct, intitulé sous-tâches, permet aux responsables des médias sociaux d'organiser davantage les choses. Il répertorie toutes les tâches que vous avez créées pour votre équipe. Vous pouvez créer un titre et une description pour chaque tâche et paramétrer les champs personnalisés.

2. Modèle de liste de médias ClickUp

La liste Modèle de liste des médias ClickUp est le plus complet de cette liste. Il comprend quatre sections principales, à savoir

Liste des médias

Description (le guide de démarrage)

Tableau des médias

Processus médiatique

Vous pouvez visualiser la liste dans l'affichage "Tableau" et utiliser rapidement des filtres pour trouver des idées.

Ce modèle organise toutes vos stratégies médias, recherches liées au buyer persona, idées de planification de contenu et ressources en un seul endroit.

Dans la première division de ce modèle - la liste des médias - onze éléments sont listés. Il s'agit de

Banques d'idées Journaux de réunion Playbook et checklists Outils et ressources Messages et contenu Photos et affiches Recherche Indicateurs et KPIs Vidéos Concurrents Cours et formations

Vous pouvez ajouter une sous-tâche sous chacune d'elles, suivre leur statut, les attribuer à un membre de l'équipe, joindre des pièces, créer des modèles, ajouter des étiquettes et même partager l'accès.

La profondeur et le détail de chaque section vous aideront à créer un répertoire de médias complet pour votre entreprise. Vous pouvez l'utiliser pour analyser, forfaiter et mettre en œuvre stratégiquement de grandes idées.

3. Modèle de kit média ClickUp

Un kit média ou de presse est un ensemble promotionnel d'informations que vous pouvez utiliser pour fournir des détails essentiels sur votre entreprise, vos produits/services ou vos évènements aux membres des médias.

L'objectif principal de ce kit média est de permettre aux journalistes, blogueurs ou autres professionnels des médias d'accéder rapidement aux informations pertinentes nécessaires à la création d'histoires, d'articles ou de communiqués de presse sur votre entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, Modèle de kit média de ClickUp n'est pas un modèle de planification. Il vous aide plutôt à établir une liste de médias efficace pour vos relations publiques et à rationaliser l'ensemble de vos activités de relations publiques processus de planification du marketing Lorsque votre kit média est facilement accessible aux journalistes, il accélère la création d'articles et de fonctionnalités qui mettent en valeur votre entreprise - en vous aidant à obtenir du contenu de bouche-à-oreille à faible effort sur les médias sociaux et en facilitant les collaborations. Il comprend les sections clés suivantes :

À propos de moi

Réalisations/indicateurs clés

Votre image ou le logo de votre marque

Informations de contact

Un tableau des services et des évaluations

Si vous devez créer plusieurs listes de médias, vous pouvez dupliquer ce modèle de plan média gratuit, renommer la deuxième version et modifier ses détails.

4. Modèle de message pour les médias sociaux ClickUp

Ce modèle de planification média rationalise votre stratégie de planification média, en garantissant des posts opportuns et une cohérence. Les avantages de l'utilisation de ce modèle sont les suivants :

Créer des posts plus rapidement, car toutes les informations nécessaires sont centralisées

Assurer la cohérence visuelle des posts pour une visibilité unifiée de la marque

Organiser tout votre contenu en un seul endroit pour que rien ne passe inaperçu

Si vous créez du contenu pour plusieurs clients, ce modèle facilite la création d'un travail convaincant et de haute qualité, rapidement et efficacement.

5. Modèle de stratégie de médias sociaux ClickUp

Une bonne stratégie de médias sociaux est une feuille de route détaillée des étapes à suivre pour atteindre vos objectifs en matière de médias sociaux. Cependant, seuls certains ont le temps de créer une stratégie à partir de zéro et d'y travailler jusqu'à ce qu'elle soit parfaite.

C'est là qu'intervient le Modèle de stratégie de médias sociaux ClickUp est disponible en.

Utilisez ce modèle de média gratuit pour réfléchir à toutes les étapes nécessaires pour développer votre présence sur les médias sociaux avec des annonces payantes. De l'identification de la cible à la rédaction d'un texte à fort taux de conversion, ce modèle de stratégie de planification des médias numériques vous indique quoi faire et comment le faire.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des tâches et étiqueter les membres de l'équipe requis (graphiste, rédacteur de contenu et éditeur) dans la tâche afin que votre équipe de médias sociaux ne perde pas de temps à passer au crible les e-mails pour garder une trace des rôles et des responsabilités de chacun.

Vous pouvez également modifier le statut d'une tâche, ajouter des champs personnalisés et ouvrir le modèle dans différents affichages. Il s'agit d'une excellente option pour ceux qui dépendent actuellement de Google Sheets pour la rédaction de leur stratégie de marketing - elle offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour organiser des stratégies complexes.

6. ClickUp Social Media Modèle avancé

Supposons que vous soyez stratège en médias sociaux dans une entreprise de services proposant plusieurs offres. Vous gérez plusieurs pages de médias sociaux et différents canaux pour les produits, et chaque produit a un positionnement unique.

Documenter tous ces détails sur une feuille de calcul ne fera qu'accroître la confusion, principalement lorsque plusieurs parties prenantes utilisent la même feuille. Utilisez plutôt Le modèle avancé de ClickUp pour les médias sociaux pour l'idéation, la création et la documentation de votre stratégie de médias sociaux et de vos posts sur les différents canaux. Stockez tous les liens de posts, les graphiques, les brouillons et les idées en un seul endroit pour une référence et une collaboration faciles au sein de votre équipe !

Créez des tâches pour chaque membre de l'équipe et ajoutez un échéancier pour éviter les retards et la confusion, organisez les tâches en catégories pour suivre la progression et configurez des notifications pour rester à jour sur les produits livrables.

7. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

A calendrier du contenu permet d'organiser, de forfaiter et de suivre le contenu du mois ou de l'année à venir.

Le calendrier de contenu ClickUp Content Calendrier Modèle à fait exactement cela. Il vous permet d'ajouter des tâches pour des dates spécifiques (programmer des posts) et de les assigner à des collaborateurs. Vous pouvez également mentionner le niveau de priorité et la date d'échéance pour que la création de contenu se fasse toujours dans les temps.

L'Échéancier vous permet de suivre les tâches dans quatre vues : calendrier, liste, échéancier et flux de travail. Vous pouvez choisir l'affichage en fonction de ce que vous et les collaborateurs préférez.

Comme d'autres modèles gratuits répertoriés ici, ce modèle vous permet d'ajouter des champs personnalisés (comme un pour les articles invités) et de vérifier l'aperçu du calendrier.

Cela est particulièrement utile lorsque votre calendrier comporte trop de tâches de contenu et que vous souhaitez vérifier la progression globale sans entrer dans les détails.

8. ClickUp Modèle de mise à l'échelle de la production de contenu

La mise à l'échelle du contenu est essentielle au forfait média car elle stimule le trafic organique, les leads et la visibilité.

Lorsque votre équipe de contenu produit du contenu à l'échelle, vous avez besoin de visibilité sur le calendrier éditorial, les étapes de production, le carnet de commandes et la base de données des articles de blog. Modèle de mise à l'échelle de la production de contenu de ClickUp vous permet de gérer tout cela, et le même flux de travail peut être reproduit sur d'autres canaux, tels que les plateformes de médias sociaux.

Ce modèle de média gratuit est placé dans les favoris de notre équipe de contenu interne, car il vous aide, vous et votre équipe de contenu, à construire un processus évolutif.

Voici comment procéder :

Accédez aux brèves de blog, aux commentaires et aux URL en direct à partir d'un seul affichage. Profitez d'un backlog préconstruit conçu pour une vitesse et une commodité optimales

Organisez votre base de données de blogs parStatut de la tâche ClickUp pour filtrer et regrouper vos articles. Cette fonctionnalité facilite la hiérarchisation, le suivi, le filtrage et la navigation dans votre base de données tout au long du processus de contenu. Elle sert également de hub centralisé pour tous les contenus en progression

AjouterChamps personnalisés dans ClickUp à votre modèle, y compris le type de contenu, la source du rédacteur, la brève du blog, l'URL en direct et la date de publication

Assignez des tâches aux membres de votre équipe

Choisissez parmi troisVues Tableur dans ClickUpce mois-ci, le mois dernier et le mois prochain

Rédiger des commentaires et des révisions et mettre en forme le contenu dans le CMS

Réviser, publier et marquer comme terminé afin de respecter un calendrier de publication cohérent

9. Modèle de plan de contenu ClickUp

Un plan de contenu décrit la création et la distribution de contenu pour atteindre des objectifs marketing, tels que la croissance des médias sociaux ou une augmentation des revenus mensuels.

Quel que soit votre objectif, le forfait de contenu permet de s'assurer que votre contenu va dans la bonne direction, et que le.. Modèle de plan de contenu ClickUp est le point de départ idéal.

Il est simple, facile à utiliser et entièrement personnalisable. Vous trouverez trois composants dans le modèle :

Le forfait de contenu

Il s'agit du résumé de vos tâches liées au contenu. En face de chaque tâche listée, vous trouverez des champs indiquant des détails tels que le niveau de priorité, le statut, l'objectif, le type de contenu, le pilier de contenu, le rédacteur, les mots-clés, etc.

Vous pouvez modifier chacun de ces champs et en ajouter d'autres si vous le souhaitez.

Tableau d'approbation

Le tableau d'approbation permet de classer le contenu en fonction de son statut - Non commencé, En attente, En cours, A réviser, A mettre à jour, Approuvé ou Vide. Vous pouvez également ajouter des statuts personnalisés.

Cela vous permet d'avoir un bon aperçu de l'état d'avancement des travaux et des tâches qui requièrent une attention particulière.

Calendrier du contenu

Les détails de votre forfait de contenu apparaissent dans ce Calendrier. Celui-ci vous donne un aperçu de la production de votre contenu et vous permet d'ajuster les délais en glissant-déposant les tâches dans différentes cases.

En résumé, ce modèle est conçu pour vous aider à former des objectifs stratégiques, à suivre les progrès, à aligner les efforts des membres de votre équipe, à surveiller la progression et à apporter des ajustements à votre forfait si nécessaire.

10. ClickUp Modèle de marketing de contenu

Non logiciel de forfait marketing est achevé sans des modèles étendus de marketing de contenu. Les Modèle de marketing de contenu ClickUp est un modèle avancé, prêt à l'emploi, avec six composants principaux pour faciliter la vie des spécialistes du marketing de contenu. Ces composants sont les suivants

La liste des contenus

Il s'agit d'une liste des tâches de contenu incluses dans le forfait marketing. Chaque tâche est regroupée par mois de publication, ce qui facilite le suivi des contenus publiés à temps ou bloqués.

Tableau de statut

Le Tableau de statut résume la phase de chaque contenu. Vous pouvez le consulter pour rester informé de la progression du forfait marketing. Vous pouvez également cliquer sur chaque tâche pour afficher les détails du contenu.

Tableau du pipeline

La seule différence entre un Tableau de pipeline et un Tableau de statut est que le premier indique si la tâche est à l'étape de la créativité, de la production, de l'approbation ou en direct, afin de donner une idée de la vitesse à laquelle les choses évoluent.

Échéancier du contenu

L'Échéancier du contenu indique quand une tâche spécifique a été commencée et quand elle devrait se terminer. Vous ou d'autres collaborateurs auteurs attribuez ces dates.

Vous ne trouverez pas ici d'autres détails relatifs à la tâche. Toutefois, le code couleur vous aide à identifier le groupe et l'étape. Vous pouvez également modifier facilement les dates figurant dans cette section.

Échéancier du ministère

Cet échéancier est spécifique à un service. Par exemple, si vous avez créé deux départements (production vidéo et contenu du blog), l'Échéancier du département indiquera les dates de début et de fin de ces départements.

Si vous souhaitez réviser le forfait marketing ou prendre d'autres décisions importantes en fonction de ces départements, l'échéancier peut vous aider.

Ce calendrier calendrier marketing vous permet d'afficher la date de mise en ligne de chaque contenu. Vous pouvez utiliser ces données pour localiser les tâches en retard, incomplètes ou non planifiées. Cela permet de maintenir l'ensemble du forfait sur la bonne voie.

Avec autant de modèles, votre équipe sociale n'aura aucun mal à créer des plans et des calendriers de contenu ciblés et à les mettre en œuvre.

Prenez une longueur d'avance sur votre processus de planification des médias grâce à des modèles utiles

Les meilleures équipes marketing connaissent l'importance d'un processus de planification média efficace pour la gestion de la campagne et des opérations créatives cohérentes - les modèles de planification média de ClickUp vous aident à réaliser tout cela pour que vous puissiez être plus efficace.

Utilisez la plateforme ClickUp pour forfaiter, capturer, gérer et rapporter le travail depuis n'importe où, afin d'aider votre équipe à être plus performante. Créez des rapports sur les indicateurs clés, bénéficiez d'une visibilité sur le processus de planification et d'exécution des médias et utilisez des flux de travail automatisés pour tenir votre équipe informée.

