10 meilleurs outils de planification média en 2024 (avis et prix)

Que vous soyez une agence, une équipe de marketing, un propriétaire de média ou un éditeur, il est indispensable de bien choisir vos forfaits médias. Sinon, vous risquez de cibler la mauvaise cible et de dépenser trop. 💸

Au lieu de gérer la folie manuellement, obtenez des médias outil de forfait pour faire le gros du travail. Avec le bon logiciel, vous pouvez automatiser l'achat de médias, suivre les ajustements en temps réel et obtenir des informations détaillées sur les préférences de votre cible.

Préparez-vous à abandonner les feuilles de calcul Excel et rejoignez-nous pour découvrir les fonctionnalités incontournables pour les médias logiciels de forfaits .

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un Outil de planification média ?

Les outils de planification média font bien plus que gérer des campagnes média. Ils transforment l'ensemble du processus de forfait, le rendant tout à la fois plus efficace, plus précis et plus convivial. Néanmoins, tous les outils de planification des médias ne valent pas leur pesant d'or. 🧂

Nous recommandons de rechercher des outils de marketing numérique qui s'accompagnent de fonctionnalités précieuses telles que :

Gestion complète gestion des médias : Ce point n'est pas négociable. Recherchez un outil qui gère un large intervalle de canaux médiatiques, y compris la télévision et la presse écrite ainsi que les médias numériques et les plateformes de médias sociaux

Ce point n'est pas négociable. Recherchez un outil qui gère un large intervalle de canaux médiatiques, y compris la télévision et la presse écrite ainsi que les médias numériques et les plateformes de médias sociaux Analyses et indicateurs en temps réel : Les données d'un jour ne sont pas exploitables dans le monde moderne des médias payants. Les outils de planification des médias numériques doivent vous fournir des indicateurs en temps réel pour le suivi du temps de la campagne afin que vous puissiez prendre des décisions rapides et fondées sur des données.

Les données d'un jour ne sont pas exploitables dans le monde moderne des médias payants. Les outils de planification des médias numériques doivent vous fournir des indicateurs en temps réel pour le suivi du temps de la campagne afin que vous puissiez prendre des décisions rapides et fondées sur des données. automatisation et flux de travail optimisation : Le forfait média comporte de nombreux éléments mobiles. Pourquoi ne pas automatiser certains des aspects les plus répétitifs du travail ? Recherchez des outils qui automatisent l'achat de médias, les demandes de propositions (RFP) et les rapports

Le forfait média comporte de nombreux éléments mobiles. Pourquoi ne pas automatiser certains des aspects les plus répétitifs du travail ? Recherchez des outils qui automatisent l'achat de médias, les demandes de propositions (RFP) et les rapports Gestion de l'audience: Les meilleurs logiciels de planification média sont dotés de fonctionnalités permettant d'identifier et de segmenter votre cible. Recherchez des outils qui proposent des analyses démographiques, des données comportementales et des informations psychographiques afin d'élaborer une stratégie média personnalisée

Les meilleurs logiciels de planification média sont dotés de fonctionnalités permettant d'identifier et de segmenter votre cible. Recherchez des outils qui proposent des analyses démographiques, des données comportementales et des informations psychographiques afin d'élaborer une stratégie média personnalisée Interface conviviale: Plus votre logiciel de media planning est facile à utiliser, plus vous serez rapide à le mettre en œuvregagner du temps et de l'argent. Recherchez des solutions flexibles basées sur le cloud qui permettent aux membres de l'équipe de collaborer et d'accéder aux données où qu'ils se trouvent

Plus votre logiciel de media planning est facile à utiliser, plus vous serez rapide à le mettre en œuvregagner du temps et de l'argent. Recherchez des solutions flexibles basées sur le cloud qui permettent aux membres de l'équipe de collaborer et d'accéder aux données où qu'ils se trouvent Intégrations utiles: Les intégrations doivent simplifier le processus de planification. Recherchez un logiciel de planification média qui s'intègre à votre plateforme de gestion de la relation client (CRM),les outils de gestion de projetet des applications tierces populaires comme Slack

Les intégrations doivent simplifier le processus de planification. Recherchez un logiciel de planification média qui s'intègre à votre plateforme de gestion de la relation client (CRM),les outils de gestion de projetet des applications tierces populaires comme Slack Outils d'optimisation : L'exécution des campagnes est une chose, mais qu'en est-il si vous souhaitez retravailler une campagne existante ? Les outils de planification média essentiels sont accompagnés de fonctionnalités d'optimisation avancées pour l'achat programmatique, l'allocation des dépenses, le ciblage de l'audience, et bien plus encore

Les 10 meilleurs outils de planification média à utiliser en 2024

Vous en avez assez de gérer vos campagnes manuellement ? Le bon outil de planification média met vos campagnes en mode facile. Avec des interfaces simplifiées basées sur le cloud, des indicateurs complets et une optimisation des processus, ces 10 outils de planification des médias numériques vous permettront de franchir la ligne d'arrivée. 🏁

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ affichages et des automatisations de tâches

Ce n'est pas pour se vanter, mais les équipes marketing adorent ClickUp . Notre plateforme tout-en-un assiste les processus marketing de bout en bout, de l'idéation à l'optimisation en passant par l'exécution.

Plus besoin de passer d'une solution de gestion de projet à une solution de gestion de la relation client (CRM) ou à des documents Google Docs - tout est vraiment au même endroit avec ClickUp. De plus, si nous n'avons pas exactement ce que vous recherchez, nos intégrations ajoutent encore plus de fonctions à votre compte. 🛠️

ClickUp visualise l'ensemble du pipeline média sous forme de Calendrier, Liste, Tableau, et plus de 10 autres vues. La plateforme dispose de bases de données sans code et de tableaux de projets à glisser-déposer pour tout, des annonces payantes aux relations publiques en passant par les médias sociaux.

Utilisation Objectifs ClickUp pour créer des tableaux de bord 100 % personnalisables afin de ne voir que les indicateurs qui comptent le plus. 📈 Pour les forfaits médias avec ClickUp, créez vos forfaits de campagne et votre contenu. Créez des études de cas, des e-mails, des blogs et des textes publicitaires solides, à la vitesse de l'éclair et en temps réel avec ClickUp Docs . Vous pouvez même utiliser ClickUp AI pour rédiger, modifier et optimiser ce texte pour votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp Outils IA pour les équipes marketing Rédiger un exemple d'étude de cas /$$img/

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Vous n'avez pas non plus à créer des documents, des rapports ou des tableaux de bord par vous-même. Les modèles ClickUp sont une ressource permettant de gagner du temps, intégrée à la plateforme, pour une planification média plus rapide et de meilleure qualité.

Copiez le Modèle de gestion de contenu ClickUp pour forfaiter des campagnes sur plusieurs canaux, notamment votre site web, vos blogs, les médias sociaux et les e-mails.

de ce que le modèle comprend et de la manière de le personnaliser.

ClickUp propose des dizaines de modèles pour la planification média en ligne et hors ligne, dont le modèle Modèle de liste de médias ClickUp qui permet d'enregistrer tous les documents et forfaits de marketing en un seul endroit. Vous pouvez également extraire le modèle de liste des médias de Modèle de plan marketing ClickUp pour garder tous vos canards en ligne et ne plus jamais manquer une échéance de campagne. 🎯

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp s'intègre à des dizaines d'outils populaires comme HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl, et bien d'autres encore

Affichez les indicateurs de performance de la campagne dans un tableau de bord personnalisable

Utilisez les modèles ClickUp pour élaborer des forfaits média structurés en quelques minutes

Besoin d'aide pour la rédaction ? ClickUp IA est l'un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion de campagnes publicitairesmeilleurs outils d'écriture IA pour donner un coup de main

Gérer toutes les tâches et tous les projets dans les plus de 15 affichages de ClickUp

Les limites de ClickUp

ClickUp IA n'est disponible que sur les comptes payants, mais un essai gratuit est également disponible

ClickUp est totalement personnalisable, mais cela peut prendre un certain temps pour se familiariser avec tout ce que la plateforme a à offrir

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. MediaPlanHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/MediaPlanHQ.jpg Outils de planification des médias : Page Plans médias de MediaPlanHQ /$$img/

via MediaPlanHQ MediaPlanHQ est un outil de forfait média qui permet de conserver tous vos forfaits marketing en un seul endroit. La plateforme affiche toujours les rapports et les forfaits les plus récents, de sorte que vous n'avez jamais à vous soucier d'afficher les mauvais rapports. 👀

MediaPlanHQ meilleures fonctionnalités

Envoyez rapidement des briefs structurés aux équipes créatives

Contrôle des dépenses publicitaires, des besoins en matériel et des factures

Mon travail avec les fournisseurs ? Évitez les boîtes de réception d'e-mails surchargées et envoyez vos demandes par l'intermédiaire de MediaPlanHQ

Collaborer surcalendriers de contenu marketing et créatifs avec les parties prenantes clés

MediaPlanHQ limites

L'interface utilisateur de MediaPlanHQ peut être envahissante

La plateforme ne dispose pas d'un grand nombre d'avis

MediaPlanHQ prix

45 $$$a par utilisateur et par mois, avec un minimum de trois utilisateurs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. BriefBid

via Brève offre Vous êtes à la recherche d'un forfait média abordable ? BriefBid est une solution d'un autre genre, gratuite pour les agences et les marques. L'inconvénient est que les partenaires rémunérés de BriefBid vous contacteront probablement pour promouvoir leurs services. Mais si vous êtes d'accord avec cela, il s'agit d'un outil de planification média solide pour les marques à court de ressources .

BriefBid meilleures fonctionnalités

Si vous êtes fournisseur prestataire, BriefBid vous met en connexion avec les appels d'offres des agences et des acheteurs de médias

Créez des organigrammes personnalisés pour les médias

Décomposer les rapports par fournisseur, canal et campagne

Créez des forfaits médias visuels en affichant le calendrier, les tactiques et les indicateurs

Limites de BriefBid

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

Est-ce vraiment "gratuit" si vous êtes le produit ?

Prix de l'enchère brève

Free

BriefBid évaluations et revues

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Bionic

via Bionique Bionic Media Planning s'adresse aux agences, aux annonceurs et aux professionnels de la vente de publicité. Cela signifie que ce forfait convient à presque tous les acteurs du processus de planification média. Elle est particulièrement utile si vous souhaitez une solution axée sur le client un forfait axé sur le client . Bionic rationalise le forfait et l'achat média, ce qui en fait un outil adapté à une grande variété d'utilisateurs. 🤝

Bionic meilleures fonctionnalités

Bionic offre aux annonceurs un tableau de bord média transparent affichant les KPI de performance et les objectifs

Centraliser la planification média, l'achat et le suivi des performances dans une seule et même plateforme

Intégration du numérique, de la télévision, de la radio, de la presse, de la publicité extérieure et d'autres canaux médiatiques

Bionic est basé sur le cloud, ce qui facilite son paramétrage et sa gestion en déplacement

Bionic limites

Il n'y a pas beaucoup d'avis sur ce produit

Son prix est assez élevé

Bionic prix

Mois par mois: $225/mois par utilisateur, avec un minimum de trois utilisateurs

$225/mois par utilisateur, avec un minimum de trois utilisateurs Contrat annuel: $$$$a par utilisateur, avec un minimum de trois utilisateurs

$$$$a par utilisateur, avec un minimum de trois utilisateurs Prépaiement annuel: 175 $$$a par mois par utilisateur, avec un minimum de trois utilisateurs

G2: 5/5 (Deux commentaires)

5/5 (Deux commentaires) Capterra: 4.8/5 (15+ commentaires)

5. Nielsen Scarborough

via Nielsen La célèbre société de données marketing Nielsen fait également partie de l'équipe d'experts le forfait marketing entreprise. Scarborough est sa réponse à la demande des spécialistes du marketing en matière de données précises sur les consommateurs. C'est un outil de planification média d'un genre différent qui se concentre davantage sur les profils des consommateurs, les préférences de consommation et les tendances en matière de contenu que sur l'exécution ou la planification de campagnes à proprement parler. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Scarborough

Utilisez les données de Scarborough pour mieux comprendre les comportements des consommateurs

Obtenez des données sur les plateformes préférées de votre cible

Concentrez-vous sur des groupes démographiques et des communautés spécifiques pour obtenir des informations de niche

Scarborough vous aide à créer des messages ciblés qui se démarquent

Les limites de Scarborough

Scarborough n'a pas beaucoup d'avis

Il s'agit davantage d'un outil de données et d'études de marché, vous aurez donc toujours besoin d'une solution distincte pour gérer votre stratégie marketing

Tarification de Scarborough

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Scarborough

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Quantcast

via Quantcast Quantcast est un autre nom bien connu dans le monde du forfait média. Il se spécialise dans la publicité sans publicité et les données quantitatives, donc si votre équipe est affamée d'indicateurs de performance mesurables, c'est la plateforme qu'il vous faut. 🙌

Quantcast meilleures fonctionnalités

Essayez la solution gratuite de la marque, Quantcast Measure, pour vous faire une idée de la plateforme avant d'investir dans un forfait payant

L'IA est un outil d'aide à la décisionOutil d'IA pour le marketing qui assiste la surveillance et l'optimisation des campagnes en temps réel

Tirez des données de 100 millions de sources et augmentez-les avec vos propres données de première partie

Créez du rich media personnalisé, des publicités pour la télévision connectée (CTV), et plus encore

Quantcast limites

Certains utilisateurs affirment que la plateforme est encombrante et difficile à gérer

D'autres disent que les données peuvent être trop génériques et inopérantes

Quantcast prix

Contact pour les tarifs

G2: 4.3/5 (15+ reviews)

4.3/5 (15+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ avis)

7. Basis

via Base Basis est un outil de planification média qui intègre la publicité programmatique, le référencement, les médias sociaux et les données du site web. Non seulement cela, mais la plateforme offre également des services supplémentaires pour l'activation des médias, les stratégies omnicanales et le conseil. 📡

Les meilleures fonctionnalités de Basis

Prêt à diffuser des publicités ? Basis est une plateforme à la demande (DSP) de premier ordre

Stockez tous les documents et actifs média en un seul endroit

Basis Assistant génère automatiquement des notes de campagne

Abandonnez les fils d'e-mail au profit du portail de collaboration Basis

Limites de Basis

Les rapports ne sont pas très personnalisables

Certains clients disent que l'interface utilisateur est difficile à suivre

Prix de la base

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de la base

G2: 4.5/5 (270+ commentaires)

4.5/5 (270+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (15+ commentaires)

8. Comscore

via Comscore Comscore est spécialisé dans le forfait média multiplateforme, c'est donc un outil à essayer absolument si vous faites de la publicité sur le CTV, les réseaux sociaux, les réseaux mobiles et les moteurs de recherche. Contrairement à d'autres logiciels de planification des médias, Comscore dispose de fonctionnalités supplémentaires pour mesurer les performances du box-office des films, l'engagement sur les médias sociaux et le CTV. 📺

Les meilleures fonctionnalités de Comscore

Évaluez facilement les performances de vos campagnes avec Comscore Campaign Ratings (CCR)

Créez de meilleures publicités avec Comscore Ad Metrix

Gérer toutes les expériences numériques en une seule vue avec Comscore Total Digital

Comscore identifiera et segmentera les consommateurs en fonction de leur comportement, de leur style de vie, de leurs données démographiques, etc

Limites de Comscore

Certains utilisateurs disent que Comscore n'est pas une bonne valeur pour l'argent

D'autres affirment que la quantité de données est écrasante et qu'il serait bon de disposer d'un meilleur outil d'analyse et d'interprétation des données

Tarification de Comscore

Contact pour les tarifs

Évaluations et critiques de score

G2: 4.1/5 (60+ commentaires)

4.1/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (10+ avis)

9. Simpli.fi

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Simpli.fi\_.jpg Les solutions d'achat d'espace de Simpli.fi /$$$img/

via Simpli.fi "Simpli.fi a beau être un nom simple, ses offres sont tout sauf simples. Cet outil de planification média robuste comprend des fonctionnalités pour les médias programmatiques, les expériences omnicanales et des paramètres de campagne spécialisés pour les publicités politiques, DTC et de détail. 🛍️

Simpli.fi meilleures fonctionnalités

Simpli.fi assiste le ciblage et la segmentation pour les publicités natives, mobiles et CTV

Vous n'êtes pas sûr que vos publicités soient percutantes ? Simpli.fi évalue votre création pour une meilleure performance

Centraliser tous les médias sociauxcalendriers de contenu* Le ciblage intelligent de Simpli.fi réduit le nombre d'acheteurs précédents qui voient vos annonces

Simpli.fi limites

Certains utilisateurs disent que les rapports sont trop simples

D'autres utilisateurs disent que l'assistance client n'est pas très bonne

Simpli.fi prix

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (115+ commentaires)

4.5/5 (115+ commentaires) Capterra: 5/5 (Une évaluation)

10. SRDS

via SRDS Standard Rate and Data Service (SRDS) est une solution d'évaluation et d'achat de médias proposée par Adwanted Group. Non seulement il fait intervenir un nombre impressionnant de points de données pour éclairer votre stratégie média, mais il se spécialise également dans tous les types de médias, y compris la radio, la télévision par câble, la CTV, l'affichage et les magazines.

Les meilleures fonctionnalités de SRDS

Vous ne savez pas quelles publicités choisir ? SRDS affiche toutes les options publicitaires côte à côte

Insérez les données relatives à votre cible et SRDS vous proposera la meilleure combinaison de médias pour obtenir des résultats

SRDS est spécialisé dans le ciblage de publics multiculturels et inclusifs

Si votreest au maximum de ses capacitésengagez l'équipe SRDS pour obtenir des données personnalisées pour vos campagnes

Les limites du SRDS

Il n'y a pas beaucoup d'évaluations

Les données SRDS ne sont pas toujours à jour

Tarifs du SRDS

Contact pour les prix

Évaluations et critiques du SRDS

G2: 3.2/5 (3 critiques)

3.2/5 (3 critiques) Capterra: N/A

