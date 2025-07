les 15 meilleures alternatives à Buffer pour la gestion des réseaux sociaux en 2025

La gestion des réseaux sociaux n'est pas chose facile : entre les mises à jour constantes, les demandes croissantes en matière d'engagement et le suivi des performances, il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi le bon outil de gestion des réseaux sociaux peut faire toute la différence.

Buffer est l'un de ces outils de planification des réseaux sociaux, populaire pour sa capacité à aider les équipes chargées des réseaux sociaux à planifier les publications, à gérer un calendrier de contenu et à organiser l'engagement de base. Mais à mesure que les stratégies sociales deviennent plus complexes, les analyses de base et l'automatisation limitée de Buffer commencent à montrer leurs limites, en particulier dans les forfaits les moins chers.

L'avantage ? De nombreuses alternatives à Buffer offrent des fonctionnalités plus riches, des flux de travail plus intelligents et une meilleure valeur ajoutée.

Dans ce guide, nous allons découvrir 15 des meilleures alternatives à Buffer et comment rationaliser votre flux de travail sur les réseaux sociaux avec ClickUp. C'est parti ! 🚀

5 limites de Buffer qui affectent les processus de gestion des réseaux sociaux

📌 Avant d'explorer les alternatives à Buffer, examinons de plus près les raisons pour lesquelles Buffer ne répond souvent pas aux besoins des équipes en pleine croissance et des stratégies complexes :

Pas d'assistance pour le profil Google Business : Contrairement à certaines plateformes de gestion des réseaux sociaux, Buffer ne prend pas en charge Google Business Profile, ce qui rend le marketing des entreprises locales plus difficile

Analyses et rapports de base : Bien que Buffer propose des analyses des réseaux sociaux, il ne dispose pas d'analyses approfondies pour le suivi des performances sur les réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et l'engagement sur les réseaux sociaux

Pas d'outils natifs d'écoute des réseaux sociaux : L'écoute sociale est essentielle pour le suivi des mentions, des tendances et de l'engagement liés à la marque. Buffer ne dispose pas de fonctionnalités de surveillance des réseaux sociaux pour obtenir des informations plus approfondies

La collaboration en équipe est limitée : Vous gérez plusieurs comptes de réseaux sociaux avec une équipe ? Les forfaits inférieurs de Buffer limitent le nombre de membres, ce qui rend la collaboration plus difficile pour les équipes marketing et les agences

Fonctionnalités d'automatisation et d'IA limitées : D'autres D'autres outils de gestion des réseaux sociaux offrent des fonctionnalités avancées telles que la curation de contenu basée sur l'IA et la planification visuelle du contenu. Buffer est à la traîne en matière d'automatisation

📮 Insight ClickUp : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails.

Les alternatives à Buffer en un coup d'œil

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Buffer :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp – Création de contenu alimentée par l'IA – Gestion des tâches – Planification et analyse – Collaboration et intégration Équipes ayant besoin d'une plateforme complète pour la gestion des réseaux sociaux, la création de contenu et la planification Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Hootsuite – Planification multi-plateforme – Analyses et rapports – Surveillance des réseaux sociaux – Collaboration en équipe Équipes gérant plusieurs comptes de réseaux sociaux et analysant les performances sur les réseaux sociaux Professionnel : à partir de 149 $/mois par utilisateur Sprout Social – Planification et publication – Analyses avancées – Écoute sociale – Boîte de réception unifiée pour la gestion des messages Entreprises ayant besoin d'une gestion complète des réseaux sociaux et d'analyses avancées Standard : à partir de 199 $/mois par utilisateur SocialPilot – Planification économique – Analyse des performances des publications – Curation de contenu et collaboration en équipe Petites entreprises et freelances qui gèrent des publications et du contenu sur les réseaux sociaux Essentiel : à partir de 30 $/mois par utilisateur Agorapulse – Boîte de réception unifiée pour l'engagement – Modération automatisée – Écoute des réseaux sociaux – Rapports détaillés Équipes axées sur l'engagement, les interactions et l'automatisation sur les réseaux sociaux Gratuit pour toujours ; Standard : à partir de 79 $/mois par utilisateur CoSchedule – Calendrier éditorial – Fonctionnalité ReQueue pour recycler les publications – Intégration avec WordPress et HubSpot Entreprises axées sur le contenu ayant besoin d'outils de planification et de marketing de contenu Gratuit pour toujours ; Calendrier social : à partir de 19 $/mois par utilisateur SocialBee – Planification de contenu basée sur l'IA – Catégorisation du contenu – Analyse des performances Entreprises ayant besoin d'une assistance IA pour la planification de contenu et le maintien d'une présence diversifiée sur les réseaux sociaux Bootstrap : à partir de 29 $/mois par utilisateur Plus tard – Planification de contenu visuel – Planification Instagram, Pinterest, Facebook – Calendrier par glisser-déposer Équipes se concentrant sur les plateformes visuelles telles qu'Instagram et Pinterest Gratuit pour toujours ; Starter : à partir de 25 $/mois par utilisateur Zoho Social – Surveillance en temps réel – Analyses avancées – Planification sur plusieurs plateformes – Suivi des performances Entreprises axées sur les données qui cherchent à surveiller et suivre les performances sur les réseaux sociaux Gratuit pour toujours ; Standard : à partir de 15 $/mois par utilisateur Sendible – Gestion multi-comptes – Analyses et rapports – Système de gestion des clients Agences et freelancers gérant plusieurs profils clients et comptes de réseaux sociaux Créateur : à partir de 29 $/mois par utilisateur Metricool – Analyse des performances – Intégration de Google Analytics – Planification des publications sur les réseaux sociaux Responsables des réseaux sociaux et spécialistes du marketing axés sur l'analyse et le suivi des performances des publications Gratuit pour toujours ; Starter : à partir de 22 $/mois par utilisateur Loomly – Calendrier de contenu – Suggestions d'optimisation des publications – Intégration avec Canva et Unsplash Équipes produisant beaucoup de contenu et ayant besoin d'un outil intuitif pour la création et la planification de contenu Base : à partir de 42 $/mois pour 2 utilisateurs maximum HubSpot – Planification des réseaux sociaux – Intégration CRM – Outils d'écoute sociale – Analyse de l'engagement Entreprises utilisant HubSpot pour le marketing intégré et la gestion de la relation client Gratuit pour toujours ; Marketing Hub Starter : à partir de 20 $/mois par place Planable – Collaboration en équipe – Flux de travail pour la validation du contenu – Calendrier de contenu – Gestion visuelle des publications Équipes ayant besoin d'une création et d'une validation collaboratives du contenu avant publication Gratuit pour toujours ; Basic : à partir de 39 $/mois par utilisateur Tailwind – Téléchargement groupé d'images – Suggestions de hashtags – Analyse des performances – Planification pour Instagram et Pinterest Blogueurs, influenceurs et entreprises axés sur le contenu visuel pour Instagram et Pinterest Gratuit pour toujours ; Pro : à partir de 24,99 $/mois par utilisateur

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voici les 15 meilleurs outils pour vous aider à rationaliser la gestion de vos réseaux sociaux, à accroître l'engagement et à améliorer vos performances globales :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion tout-en-un des réseaux sociaux et des projets)

Alors que Buffer se concentre uniquement sur la planification et l'engagement sur les réseaux sociaux, ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail où toute votre stratégie de réseaux sociaux, de la planification et la création de contenu à la supervision de la planification et l'analyse des performances, cohabite avec vos autres projets marketing. Elle est idéale pour les équipes qui ont besoin d'un hub centralisé pour gérer l'intégralité du flux de travail des réseaux sociaux, et pas seulement la publication.

Que vous planifiiez des campagnes, créiez du contenu ou suiviez l'engagement sur plusieurs plateformes, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin.

Ajoutez une couche supplémentaire d'efficacité avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA de la plateforme, vous aide à créer du contenu, vous suggère instantanément des légendes, des hashtags et des publications sur les réseaux sociaux axées sur l'engagement.

Générez des légendes Instagram, des hashtags et des idées de publications futures à l'aide de ClickUp Brain

Vous avez du mal à trouver une légende pour Instagram ou une idée pour votre prochaine campagne Facebook ? ClickUp Brain peut générer des suggestions basées sur des données en utilisant les tendances d'engagement passées, afin que vous n'ayez plus à deviner ce qui fonctionne.

Les gestionnaires de réseaux sociaux peuvent également automatiser les réponses, résumer les points clés de l'analyse de la concurrence et affiner le contenu en fonction des informations sur les performances, le tout en temps réel.

En tant qu'utilisateur de ClickUp Brain, vous pouvez choisir le modèle linguistique large (LLM) qui correspond le mieux à la voix de votre marque, que vous recherchiez quelque chose d'audacieux et d'esprit ou de professionnel et concis. Cette flexibilité vous permet d'adapter la génération de contenu à chaque plateforme et segment d'audience.

De plus, avec les agents ClickUp AI, vous pouvez automatiser les flux de travail répétitifs et déléguer les tâches routinières à des agents intelligents qui travaillent aux côtés de votre équipe. Les agents peuvent tout gérer, de la planification des publications et du suivi de l'engagement à la génération de rapports et à la mise en évidence d'informations exploitables, vous libérant ainsi pour vous concentrer sur la stratégie et la créativité.

Planifiez plus intelligemment avec le calendrier ClickUp

Simplifiez la planification avec le calendrier ClickUp

Le calendrier ClickUp aide les équipes chargées des réseaux sociaux à transformer des idées de contenu éparpillées en un calendrier clair et exploitable. D'un simple glisser-déposer, vous pouvez instantanément mapper des campagnes, visualiser les publications à venir, attribuer des propriétaires de contenu et ajuster les échéanciers.

Vous pouvez créer des flux de travail réutilisables pour différentes plateformes, ajouter des champs personnalisés pour les hashtags, les ressources image ou les segments d'audience, et organiser toutes les tâches, du brainstorming à la révision finale, en un seul endroit. Que vous gériez une campagne multicanale ou planifiiez un mois de contenu, la vue Calendrier vous permet de tout synchroniser.

ClickUp vous permet également de basculer entre plusieurs vues (Calendrier, Liste ou Tableau) en fonction de la façon dont votre équipe aime planifier. Et grâce à la collaboration en temps réel, à la révision du contenu et aux tâches liées, vous ne perdrez jamais le fil de ce qui se passe ni quand.

Si vous gérez le quand et le comment derrière le contenu, et pas seulement la publication, le Calendrier ClickUp vous offre la visibilité et le contrôle que Buffer ne peut pas vous offrir.

De plus, si vous souhaitez synchroniser avec Google Agenda, ClickUp vous permet de le faire en toute simplicité, en synchronisant vos tâches marketing et en gardant votre planning sous contrôle. Vous ne manquerez plus jamais rien, qu'il s'agisse d'une mise à jour LinkedIn, d'une annonce X ou d'une vidéo Instagram.

Rationalisez la curation, la stratégie et la gestion de contenu avec ClickUp Docs

ClickUp Docs est votre environnement de travail central pour le brainstorming, la rédaction et l'organisation du contenu des réseaux sociaux. Vous pouvez co-éditer des documents en direct, laisser des commentaires et même transformer du texte en tâches exploitables, sans changer d'outil.

Collaborez avec des équipes pour obtenir des commentaires en direct ou modifier des documents en collaboration avec ClickUp Docs

Ils vous aident à mapper vos stratégies de contenu, à stocker les directives de votre marque et à collaborer sur des briefs marketing.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits pour la rédaction de contenu pour une création plus rapide

Passez au niveau supérieur en matière de gestion des réseaux sociaux avec l'outil marketing ClickUp

Avec les solutions marketing de ClickUp, vous pouvez réfléchir, planifier et exécuter les programmes marketing de votre équipe (campagnes multicanales, évènements mondiaux ou tout autre projet) au sein d'une seule et même plateforme de productivité puissante.

De plus, les tableaux de bord ClickUp fournissent un aperçu des indicateurs de performance, et les automatisations ClickUp éliminent les tâches répétitives.

Obtenez un aperçu de vos activités marketing grâce au tableau de bord Campagnes marketing de ClickUp

Cela vous aidera à :

Rationalisez la planification et l'exécution de vos campagnes grâce à des flux de travail automatisés

Suivez les performances des réseaux sociaux en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisables

Gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives telles que la planification et les rapports

Collaborez en toute transparence avec votre équipe grâce à des environnements de travail et des tâches partagés

Modèle ClickUp pour les réseaux sociaux

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la planification de votre contenu à l'aide du modèle ClickUp pour les réseaux sociaux

Le modèle ClickUp pour les réseaux sociaux vous aide à planifier, programmer et suivre votre contenu sur plusieurs plateformes. Grâce à un environnement de travail centralisé, les équipes peuvent collaborer en toute transparence, rationaliser les validations et garantir la cohérence de la marque dans chaque publication.

De la conception du contenu au suivi des performances, ce modèle simplifie la gestion des réseaux sociaux grâce à des statuts personnalisés, des flux de travail automatisés et des affichages organisés.

Fonctionnalités clés :

Suivez la progression des publications grâce à des statuts personnalisés tels que « En attente de validation » et « En cours »

Utilisez le formulaire de suggestion de contenu pour recueillir les idées de contenu de votre équipe

Surveillez les mentions, les partages et les abonnés via les tableaux de bord ClickUp

Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux, les équipes marketing et les créateurs de contenu qui souhaitent rationaliser la planification, la validation et l'analyse du contenu dans un espace collaboratif unique.

💡 Astuce bonus : Vous souhaitez que vos publications sur les réseaux sociaux soient cohérentes et attrayantes ? Utilisez ce modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp pour planifier, programmer et suivre votre contenu sans effort ! 🚀

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Planifiez vos publications, fixez des échéances et visualisez vos campagnes à l'aide du calendrier ClickUp

Réfléchissez, affinez et optimisez le contenu de vos réseaux sociaux avec ClickUp Brain

Mappez vos stratégies sur les réseaux sociaux et vos idées de collaboration avec les tableaux blancs ClickUp

Rédigez, modifiez et organisez vos publications sur les réseaux sociaux, vos légendes et vos documents stratégiques avec ClickUp Docs

Discutez d'idées de contenu, approuvez des publications et obtenez des commentaires instantanés de votre équipe à l'aide de ClickUp Chat

Limites de ClickUp

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées disponibles dans la version de bureau

Ne comprend pas de fonctionnalités intégrées de publication de contenu

Peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs en raison de son large intervalle de fonctionnalités et de ses flux de travail personnalisables

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

Personnellement, j'aime beaucoup la vue Tableau de ClickUp et son « Mode Moi », car cela m'aide à rester informé de toutes mes tâches à tout moment. Je peux également personnaliser facilement les colonnes pour n'afficher que celles que je souhaite, ce que j'apprécie beaucoup. J'apprécie également sa fonctionnalité d'automatisation (ClickUpBot). Par exemple, si j'oublie certaines tâches d'un sprint précédent, elles sont automatiquement ajoutées à mon sprint actuel. Cela permet également d'automatiser les mises à jour du statut des tâches. De plus, ClickUp offre une excellente assistance. Il y a quelques jours, j'ai rencontré quelques problèmes, mais j'ai pu trouver facilement des solutions grâce à son forum.

Personnellement, j'aime beaucoup la vue Tableau de ClickUp et son « Mode Moi », car cela m'aide à rester informé de toutes mes tâches à tout moment. Je peux également personnaliser facilement les colonnes pour n'afficher que celles que je souhaite, ce que j'apprécie beaucoup. J'apprécie également sa fonctionnalité d'automatisation (ClickUpBot). Par exemple, si j'oublie certaines tâches d'un sprint précédent, elles sont automatiquement ajoutées à mon sprint actuel. Cela permet également d'automatiser les mises à jour du statut des tâches. De plus, ClickUp offre une excellente assistance. Il y a quelques jours, j'ai rencontré quelques problèmes, mais j'ai pu trouver facilement des solutions grâce à son forum.

2. Hootsuite (idéal pour planifier des publications sur plusieurs réseaux sociaux)

via Hootsuite

Concurrent de longue date de Buffer, Hootsuite vous permet de programmer à l'avance vos publications sur les principales plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Instagram, LinkedIn et X (anciennement Twitter). Par exemple, vous pouvez programmer la publication de vos messages pendant les périodes de forte activité afin d'accroître leur visibilité.

De plus, il offre des analyses des réseaux sociaux pour surveiller les performances, vous aidant ainsi à affiner votre stratégie sur les réseaux sociaux. Cela vous permet de suivre l'engagement et la portée, ce qui facilite la prise de décisions basées sur des données qui stimulent les campagnes futures et les performances globales.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Surveillez les réseaux sociaux pour détecter les mentions de votre marque et les mots-clés

Analysez les performances de vos réseaux sociaux grâce à des analyses complètes

Collaborez avec les membres de votre équipe à l'aide d'outils intégrés

Limites de Hootsuite

Manque de capacités d'IA et d'optimisation du contenu spécifique à la plateforme

Interface peu intuitive et obsolète, difficile à naviguer

Tarifs Hootsuite

Professionnel : 149 $/mois par utilisateur

Équipe : 399 $/mois pour un maximum de 3 utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,2/5 (plus de 5 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 700 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

Ce que j'aime le plus chez Hootsuite, c'est la façon dont il simplifie les flux de travail complexes des réseaux sociaux en un seul espace intuitif. J'apprécie particulièrement les rapports en marque blanche : ce qui me prenait des heures ne me prend plus que quelques secondes, et les graphiques sont soignés et prêts à être présentés aux clients. En me permettant de rester concentré et organisé, la combinaison avec Canva et Feedly me permet également de gérer la conception et la curation de contenu à partir du même tableau de bord.

Ce que j'aime le plus chez Hootsuite, c'est la façon dont il simplifie les flux de travail complexes des réseaux sociaux en un seul espace intuitif. J'apprécie particulièrement les rapports en marque blanche : ce qui me prenait des heures ne prend désormais que quelques secondes, et les graphiques sont soignés et prêts à être présentés aux clients. En me permettant de rester concentré et organisé, la combinaison avec Canva et Feedly me permet également de gérer la conception et la curation de contenu à partir du même tableau de bord.

➡️ En savoir plus : Principaux indicateurs clés de performance à suivre pour le marketing de contenu

3. Sprout Social (le meilleur pour une gestion complète des réseaux sociaux)

via Sprout Social

Si vous recherchez une plateforme d'entreprise offrant des fonctionnalités de planification, d'analyse et d'engagement dans une seule plateforme, essayez Sprout Social. Elle permet aux entreprises de publier et de planifier des publications sur plusieurs réseaux sociaux. Elle assure également le suivi des performances grâce à des analyses approfondies et interagit avec le public à l'aide d'une boîte de réception sociale unifiée.

De plus, Sprout Social fournit des outils d'écoute et d'engagement sociaux basés sur l'IA pour aider les marques à surveiller les tendances et le sentiment des clients.

Meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Suivez les mentions de votre marque et les tendances du secteur grâce à des fonctionnalités de veille sociale basées sur l'IA

Gérez les messages sur toutes les plateformes grâce à une boîte de réception unifiée

Prenez des décisions basées sur les données grâce à des analyses et des rapports avancés

Limites de Sprout Social

Les tarifs sont plus élevés que ceux d'autres plateformes de gestion des réseaux sociaux

Les fonctionnalités d'automatisation pour l'optimisation des publications sont limitées

Tarifs de Sprout Social

Standard : 199 $/mois par utilisateur

Professionnel : 299 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 3 800 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 590 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

J'aime tout chez Sprout, à tel point que j'ai vraiment insisté pour l'adopter lorsque j'ai quitté mon ancien emploi pour occuper mon poste actuel. L'interface est très facile à utiliser, elle est très agréable et nous avons accès à un service quasi complet pour la planification des publications sur les réseaux sociaux. Je l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour.

J'aime tout chez Sprout, à tel point que j'ai vraiment insisté pour l'adopter lorsque j'ai quitté mon ancien emploi pour occuper mon poste actuel. L'interface est très facile à utiliser, elle est très agréable et nous avons accès à un service quasi complet pour la planification des publications sur les réseaux sociaux. Je l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour.

🔎 Le saviez-vous ? Le tout premier tweet? Il s'agissait d'un simple « just setting up my twttr » (je suis en train de configurer mon twttr) publié par Jack Dorsey, cofondateur de la plateforme, en 2006. Ce message sans prétention a marqué la naissance d'une plateforme qui allait révolutionner la communication et devenir la pierre angulaire de notre monde numérique.

4. SocialPilot (le meilleur pour planifier vos publications sur les réseaux sociaux à petit prix)

via SocialPilot

SocialPilot est une plateforme de gestion des réseaux sociaux très populaire, idéale pour les petites entreprises et les agences qui gèrent du contenu sur les principales plateformes sociales. Elle permet aux utilisateurs de programmer et de publier des messages sur plusieurs réseaux sociaux, de collaborer avec des équipes et d'accéder à des analyses pour suivre les performances.

SocialPilot comprend également une fonctionnalité de curation de contenu, qui aide les utilisateurs à découvrir les sujets tendance et à partager du contenu pertinent avec leur audience.

Meilleures fonctionnalités de SocialPilot

Planification groupée pour planifier et publier du contenu à l'avance

Évaluez les performances de chaque publication, hashtag et profil démographique de votre audience

Intégrez des outils tels que Canva, Google Drive et Dropbox pour améliorer la création de contenu

Limites de SocialPilot

Ne prend pas en charge la programmation directe des Reels Instagram

Des fonctionnalités d'engagement limitées peuvent entraver la croissance du réseau

Tarifs SocialPilot

Essentiels : 30 $/mois par utilisateur

Standard : 50 $/mois par utilisateur

Premium : 100 $/mois par utilisateur

Ultimate : 200 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SocialPilot

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 370 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

SocialPilot est un outil élégant et organisé qui permet aux gestionnaires de réseaux sociaux de créer et de modifier très facilement des publications pour plusieurs comptes sur toutes les principales plateformes. Je n'ai rencontré que très peu de problèmes lors de mon travail avec SocialPilot, ce qui me facilite grandement la vie ! En cas de problème, le service client est souvent très réactif ! J'utilise SocialPilot tous les jours pour mon travail, je suis donc très reconnaissant d'avoir accès à un outil aussi simple et efficace !

SocialPilot est un outil élégant et organisé qui permet aux gestionnaires de réseaux sociaux de créer et de modifier très facilement des publications pour plusieurs comptes sur toutes les principales plateformes. Je n'ai rencontré que très peu de problèmes lors de mon travail avec SocialPilot, ce qui me facilite grandement la vie ! En cas de problème, le service client est souvent très réactif ! J'utilise SocialPilot tous les jours pour mon travail, je suis donc très reconnaissant d'avoir accès à un outil aussi simple et efficace !

➡️ En savoir plus : Les meilleurs modèles gratuits pour les publications, les campagnes et le contenu sur les réseaux sociaux

5. Agorapulse (Idéal pour l'engagement sur les réseaux sociaux et la gestion de la boîte de réception)

via Agorapulse

Agorapulse se concentre sur les discussions et l'engagement sur les réseaux sociaux, offrant une boîte de réception unifiée pour gérer les commentaires, les messages et les mentions de marque sur toutes les plateformes. Il comprend également des outils de publication, d'écoute sociale et de rapports détaillés pour améliorer la stratégie sur les réseaux sociaux.

De plus, Agorapulse offre une modération automatisée de la boîte de réception pour aider les entreprises à gérer efficacement de grands volumes d'interactions.

Meilleures fonctionnalités d'Agorapulse

Gérez les interactions sur les réseaux sociaux grâce à la fonctionnalité de boîte de réception unifiée

Suivez les mentions et les tendances grâce aux fonctionnalités d'écoute des réseaux sociaux

Rationalisez l'engagement à grande échelle grâce à des outils de modération automatisés

Limitations d'Agorapulse

Ne prend pas en charge la publication d'Instagram Stories ou de publications contenant plusieurs photos

Les analyses manquent de la profondeur et de la granularité nécessaires pour obtenir des informations exploitables

Tarifs Agorapulse

Gratuit pour toujours

Standard : 99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 149 $/mois par utilisateur

Avancé : 199 $/mois/par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Agorapulse

G2 : 4,5/5 (plus de 940 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Selon un avis d'utilisateur Capterra:

J'apprécie la facilité avec laquelle je peux programmer nos publications sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'Agora doit améliorer son IA. Il manque des fonctionnalités qui sont facilement disponibles avec d'autres outils de réseaux sociaux.

J'apprécie la facilité avec laquelle je peux programmer nos publications sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'Agora doit améliorer son IA. Il manque des fonctionnalités qui sont facilement disponibles avec d'autres outils de réseaux sociaux.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez élaborer une stratégie de contenu gagnante ? Découvrez comment créer une feuille de route pour le marketing de contenu avec des exemples et des étapes pour planifier et rester sur la bonne voie : 📋 Élaborez un forfait de marketing de contenu adapté à vos objectifs, qu'il s'agisse de notoriété de marque, de part de marché ou de fidélisation de la clientèle

⏳ Plongez-vous dans les informations sur votre audience, la perception de votre marque et l'analyse de vos concurrents pour affiner votre stratégie

🎯 Fixez des objectifs réalistes et mesurables, puis divisez-les en tâches avec des priorités claires

📊 Organisez tout dans un calendrier structuré, puis revoyez et affinez régulièrement votre feuille de route

6. CoSchedule (Idéal pour le marketing de contenu et la gestion de calendriers éditoriaux)

via CoSchedule

CoSchedule est un outil d'IA pour les réseaux sociaux axé sur le marketing de contenu qui aide les équipes à planifier, créer et programmer des publications ainsi que du contenu pour les blogs et des campagnes marketing.

Il offre un calendrier éditorial, l'automatisation des flux de travail et des intégrations avec WordPress et des outils marketing. La fonctionnalité ReQueue de CoSchedule automatise la planification des réseaux sociaux en recyclant les publications les plus performantes.

Meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Planifiez votre contenu et programmez-le à l'aide du calendrier éditorial

Recyclez les contenus performants grâce à l'automatisation ReQueue

Intégrez-les facilement à WordPress, HubSpot et d'autres outils marketing

Limitations de CoSchedule

Principalement axé sur le marketing de contenu plutôt que sur l'engagement sur les réseaux sociaux

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits les plus chers

Tarifs CoSchedule

Gratuit pour toujours

Calendrier social : 19 $/mois par utilisateur

Calendrier d'agence : 49 $/mois par utilisateur

Calendrier de contenu : Tarification personnalisée

Suite marketing : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoSchedule

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

CoSchedule Marketing Suite m'impressionne par son arsenal complet d'outils marketing qui fonctionnent en harmonie pour simplifier la planification des campagnes, automatiser les flux de travail, favoriser la collaboration et maximiser l'efficacité du marketing, ce qui se traduit par une efficacité accrue et des résultats exceptionnels.

CoSchedule Marketing Suite m'impressionne par son arsenal complet d'outils marketing qui fonctionnent harmonieusement ensemble pour simplifier la planification des campagnes, automatiser les flux de travail, favoriser la collaboration et maximiser l'efficacité du marketing, ce qui se traduit par une efficacité accrue et des résultats exceptionnels.

💡 Bonus : Vous recherchez le meilleur moyen de rationaliser vos campagnes marketing ? De l'automatisation à l'analyse, ces meilleurs outils logiciels de gestion de campagne vous aideront à optimiser vos flux de travail, à suivre les performances et à stimuler l'engagement sans effort.

7. SocialBee (le meilleur pour la gestion des réseaux sociaux basée sur l'IA)

via SocialBee

SocialBee est un outil de planification des réseaux sociaux basé sur l'IA qui simplifie la création de contenu, la catégorisation des publications et l'engagement sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Sa fonctionnalité de catégorisation du contenu vous permet de maintenir un mélange équilibré de publications, garantissant ainsi une présence diversifiée et engageante sur les réseaux sociaux.

Avec cet outil, vous pouvez créer des catégories pour les promotions, les articles de blog et le contenu généré par les utilisateurs, puis les programmer en conséquence afin de maintenir l'intérêt de votre audience.

Meilleures fonctionnalités de SocialBee

Automatisez la planification de contenu pour maintenir une routine de publication cohérente

Catégorisez le contenu pour un flux de réseaux sociaux équilibré et diversifié

Analysez les performances grâce à des outils d'analyse et de rapports avancés

Limites de SocialBee

l'essai gratuit de 14 jours peut être trop court pour explorer toutes les fonctionnalités

Les utilisateurs ont signalé des problèmes techniques et des retards occasionnels lors de la publication

Tarifs SocialBee

Standard Bootstrap : 29 $/mois par utilisateur Accelerate : 49 $/mois par utilisateur Pro : 99 $/mois par utilisateur

Bootstrap : 29 $/mois par utilisateur

Accelerate : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 99 $/mois par utilisateur

Agence Pro50 (petite) : 179 $/mois par utilisateur Pro100 (moyenne) : 329 $/mois par utilisateur Pro150 (grande) : 449 $/mois par utilisateur

Pro50 (Petite entreprise) : 179 $/mois par utilisateur

Pro100 (Medium) : 329 $/mois par utilisateur

Pro150 (grande entreprise) : 449 $/mois par utilisateur

Bootstrap : 29 $/mois par utilisateur

Accelerate : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 99 $/mois par utilisateur

Pro50 (Petite entreprise) : 179 $/mois par utilisateur

Pro100 (Medium) : 329 $/mois par utilisateur

Pro150 (grande entreprise) : 449 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SocialBee

G2 : 4,8/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Voici ce qu'un utilisateur G2 dit à propos de cet outil :

J'apprécie la possibilité de publier sur plusieurs plateformes à partir d'un seul endroit. Le tableau de bord vous invite, vous donne des instructions et vous avertit si vous devez apporter des modifications pour vous conformer aux règles d'un certain canal.

J'apprécie la possibilité de publier sur plusieurs plateformes à partir d'un seul endroit. Le tableau de bord vous invite, vous donne des instructions et vous aide à respecter les règles de chaque canal.

8. Later (Idéal pour la planification de contenu visuel)

via Later

Later est l'une des meilleures alternatives à Buffer. Elle est réputée pour ses capacités de planification visuelle du contenu, ce qui la rend idéale pour des plateformes telles qu'Instagram. Grâce à son calendrier de contenu par glisser-déposer, vous pouvez facilement programmer vos publications sur les réseaux sociaux en mappant visuellement votre contenu.

De plus, Later propose une médiathèque où vous pouvez stocker et organiser vos photos et vidéos, ce qui simplifie votre processus de création de contenu.

🔎 Le saviez-vous ? La toute première plateforme de réseaux sociaux s'appelait SixDegrees et a été lancée en 1997 ! 😲 Elle permettait aux utilisateurs de se connecter avec leurs amis et leur famille en ligne. C'était comme une version très précoce des réseaux sociaux que nous connaissons et apprécions aujourd'hui ! 🌐

Meilleures fonctionnalités à venir

Accédez à des fonctionnalités de gestion des réseaux sociaux telles que le glisser-déposer pour planifier visuellement votre flux

Planifiez vos publications sur différentes plateformes telles que Facebook, Instagram, LinkedIn et Pinterest

Analysez les performances des publications afin d'optimiser le contenu futur

Limitations ultérieures

Offre des fonctionnalités limitées pour les plateformes sociales autres qu'Instagram

Manque de fonctionnalités avancées telles que l'écoute sociale et les rapports détaillés

Tarification ultérieure

Starter : 25 $/mois
Croissance : 45 $/mois
Avancé : 80 $/mois
Agence : 200 $/mois
Enterprise : Tarification personnalisée

Starter : 25 $/mois

Croissance : 45 $/mois

Avancé : 80 $/mois

Agences et entreprises Agence : 200 $/mois Entreprise : tarification personnalisée

Agence : 200 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Starter : 25 $/mois

Croissance : 45 $/mois

Avancé : 80 $/mois

Agence : 200 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis ultérieurs

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 390 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

Il est facile à utiliser et m'aide à planifier facilement le contenu des réseaux sociaux. La mise en œuvre a été facile et le service client m'aide toujours lorsque j'ai des questions.

Il est facile à utiliser et m'aide à planifier facilement le contenu des réseaux sociaux. La mise en œuvre a été facile et le service client m'aide toujours lorsque j'ai des questions.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de calendriers de contenu pour les réseaux sociaux dans Excel et Sheets

9. Zoho Social (le meilleur pour le suivi des performances sur les réseaux sociaux)

via Zoho Social

Faisant partie de la suite Zoho, Zoho Social est une plateforme complète de gestion des réseaux sociaux qui offre une surveillance en temps réel, vous permettant de suivre et d'interagir rapidement avec votre audience. Les analyses avancées de la plateforme fournissent des informations détaillées sur vos performances sur les réseaux sociaux, vous aidant ainsi à affiner vos stratégies de gestion de projet sur les réseaux sociaux.

La plateforme prend également en charge la planification sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, garantissant ainsi que votre contenu atteigne le bon public au bon moment.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Social

Surveillez les mentions sur les réseaux sociaux en temps réel

Planifiez vos publications sur plusieurs plateformes en toute simplicité

Générez des rapports personnalisables pour suivre les performances

Limitations de Zoho Social

Limite les téléchargements de vidéos YouTube à une taille maximale de 5 Go

Restriction de la collaboration en n'autorisant qu'un seul membre de l'équipe par compte

Tarifs Zoho Social

Pour les entreprises Gratuit pour toujours Standard : 15 $/mois par utilisateur Professionnel : 40 $/mois par utilisateur Premium : 65 $/mois pour un maximum de 3 membres de l'équipe

Gratuit pour toujours

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Professionnel : 40 $/mois par utilisateur

Premium : 65 $/mois pour un maximum de 3 membres de l'équipe

Pour les agences Agence : 320 $/mois pour un maximum de 5 membres de l'équipe Agence Plus : 460 $/mois pour un maximum de 5 membres de l'équipe

Agence : 320 $/mois pour un maximum de 5 membres de l'équipe

Agency Plus : 460 $/mois pour un maximum de 5 membres de l'équipe

Gratuit pour toujours

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Professionnel : 40 $/mois par utilisateur

Premium : 65 $/mois pour un maximum de 3 membres de l'équipe

Agence : 320 $/mois pour un maximum de 5 membres de l'équipe

Agency Plus : 460 $/mois pour un maximum de 5 membres de l'équipe

Évaluations et avis sur Zoho Social

G2 : 4,6/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra dit à propos de cet outil :

J'aime la façon dont Zoho Social permet d'utiliser différents réseaux sociaux en un seul endroit et de programmer mes publications en fonction de l'heure souhaitée. Le rapport m'aide à voir les performances de mes publications afin que je sache où je peux m'améliorer.

J'aime la façon dont Zoho Social permet d'utiliser différents réseaux sociaux au même endroit et de programmer mes publications en fonction de l'heure souhaitée. Le rapport m'aide à voir les performances de mes publications afin que je sache où je peux m'améliorer.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez booster votre marketing de contenu grâce à l'IA ? Découvrez comment utiliser l'IA dans le marketing de contenu et transformer votre stratégie : ✨Générez de nouvelles idées de contenu en analysant les sujets tendance et les informations sur les mots-clés

📝 Créez des plans de blog détaillés en quelques secondes à l'aide d'outils basés sur l'IA tels que ClickUp Brain

🎯 Résumez et affinez votre contenu sans effort : adieu le jargon, bonjour la clarté !

📈 Optimisez vos stratégies SEO grâce à la recherche de mots-clés et à l'analyse de la concurrence basées sur l'IA

💡 Développez la production de contenu grâce à l'automatisation tout en conservant une touche humaine

10. Sendible (idéal pour gérer plusieurs clients)

via Sendible

Sendible est spécialement conçu pour les agences et les équipes qui gèrent de nombreux profils clients. Son système de gestion des clients permet aux membres de l'équipe de rédiger des publications que vous pouvez réviser et approuver, garantissant ainsi une qualité constante sur tous les réseaux sociaux.

Sendible fournit également des analyses et des rapports détaillés pour une gestion optimisée des réseaux sociaux pour les petites entreprises.

Meilleures fonctionnalités de Sendible

Gérez plusieurs comptes sociaux à partir d'un seul tableau de bord

Planifiez vos publications sur différentes plateformes pour garantir la cohérence de votre contenu

Surveillez les mentions de votre marque pour rester informé des discussions

Limitations de Sendible

Les coûts peuvent être élevés pour les petites entreprises

Certains utilisateurs signalent des plantages lors du téléchargement ou de la modification en cours de fichiers image volumineux

Tarifs Sendible

Créateur : 29 $/mois par utilisateur

Traction : 89 $/mois pour un maximum de 4 utilisateurs

Tarification : 199 $/mois pour jusqu'à 7 utilisateurs

Avancé : 299 $/mois pour un maximum de 20 utilisateurs

Enterprise : 750 $/mois pour un maximum de 80 utilisateurs

Évaluations et avis sur Sendible

G2 : 4,5/5 (plus de 880 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

C'est l'un des moyens les plus rentables de programmer des publications sur plusieurs plateformes. Son prix est beaucoup plus raisonnable que celui de certains concurrents. Je l'utilise quotidiennement dans mon travail actuel, car j'utilisais déjà Sendible dans mon rôle précédent. Dans l'ensemble, c'est une plateforme fiable et efficace. Le service client m'a toujours répondu très rapidement.

C'est l'un des moyens les plus rentables de programmer des publications sur plusieurs plateformes. Son prix est beaucoup plus raisonnable que celui de certains concurrents. Je l'utilise quotidiennement dans mon travail actuel, car j'utilisais déjà Sendible dans mon rôle précédent. Dans l'ensemble, c'est une plateforme fiable et efficace. Le service client m'a toujours répondu très rapidement.

➡️ À lire également : Les meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux pour les agences

11. Metricool (le meilleur pour une analyse complète des publications)

via Metricool

Metricool se concentre sur la consolidation des analyses des réseaux sociaux provenant des plateformes de réseaux sociaux, des sites web (via Google Analytics) et des plateformes publicitaires en ligne (Google/Facebook Ads) dans un tableau de bord unique pour un suivi holistique des performances.

Vous pouvez programmer des publications sur plusieurs plateformes sociales et utiliser des analyses approfondies des réseaux sociaux pour affiner votre stratégie. Cet outil est idéal pour les responsables des réseaux sociaux et les spécialistes du marketing qui souhaitent optimiser leurs efforts sur les réseaux sociaux.

Meilleures fonctionnalités de Metricool

Analysez les indicateurs de performance pour affiner votre stratégie sur les réseaux sociaux

Surveillez les mentions de votre marque pour rester informé des discussions de votre audience

Générez des rapports personnalisables pour mettre en valeur vos efforts sur les réseaux sociaux

Limitations de Metricool

Manque de fonctionnalités robustes de curation de contenu

Limite les modèles de rapports aux forfaits supérieurs

Tarifs Metricool

Gratuit pour toujours

Starter : 22 $/mois par utilisateur

Avancé : 54 $/mois par utilisateur

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Metricool

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

La fonctionnalité Planner facilite la planification des publications sur plusieurs réseaux sociaux. Les analyses fournissent des informations essentielles et la boîte de réception intégrée vous permet de voir et de répondre à chaque interaction en un seul endroit. Il est facile de configurer des connexions à tous vos comptes et, une fois liés, ils sont facilement maintenus.

La fonctionnalité Planner facilite la planification des publications sur plusieurs réseaux sociaux. Les analyses fournissent des informations essentielles et la boîte de réception intégrée vous permet de voir et de répondre à chaque interaction en un seul endroit. Il est facile de configurer les connexions à tous vos comptes et, une fois liés, ils sont facilement maintenus.

💡 Astuce bonus : Vous vous demandez comment les meilleures équipes marketing restent organisées et efficaces ? 🤔 Découvrez comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp pour rationaliser ses campagnes, définir des objectifs SMART et suivre les progrès, le tout en un seul endroit ! Chaque initiative est structurée pour un impact maximal, de l'organisation des flux de travail dans les Espaces à l'obtention d'informations en temps réel grâce aux vues ClickUp.

12. Loomly (Idéal pour la création de contenu et la planification groupée)

via Loomly

Loomly est une plateforme de gestion des réseaux sociaux conviviale qui facilite la création et la planification de contenu. Son affichage intuitif sous forme de calendrier vous permet de planifier et d'organiser vos publications sur différents réseaux sociaux, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à Buffer.

Par exemple, vous pouvez rédiger le contenu d'une semaine, recevoir des conseils d'optimisation et planifier des publications pour garantir un engagement constant.

Les meilleures fonctionnalités de Loomly

Planifiez et programmez vos publications à l'aide d'un calendrier de contenu visuel

Recevez des idées de publications et de l'inspiration pour améliorer votre stratégie de contenu

Intégrez des outils tels que Canva et Unsplash pour la création de contenu

Limitations de Loom

Les analyses manquent de profondeur pour évaluer les performances du contenu

Les calendriers et les comptes se déconnectent parfois sans avertissement

Tarifs Loomly

Base : 42 $/mois pour jusqu'à 2 utilisateurs

Standard : 80 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs

Avancé : 175 $/mois pour un maximum de 14 utilisateurs

Premium : 369 $/mois pour un maximum de 30 utilisateurs

Évaluations et avis sur Loomly

G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Voici ce qu'un utilisateur dit à propos de cet outil :

J'ai essayé plusieurs plateformes de planification sociale et je suis impressionné par Loomly. Elle est très facile à utiliser si vous recherchez quelque chose de simple. Vous pouvez également modifier les médias au sein de la plateforme s'ils ne vous conviennent pas. Vous pouvez également les envoyer pour approbation si nécessaire.

J'ai essayé plusieurs plateformes de planification sociale et je suis impressionné par Loomly. Elle est très facile à utiliser si vous recherchez quelque chose de simple. Vous pouvez également modifier les médias au sein de la plateforme s'ils ne vous conviennent pas. Vous pouvez également les envoyer pour approbation si nécessaire.

13. HubSpot (le meilleur pour les solutions marketing intégrées)

via HubSpot

HubSpot, qui fait partie de son Marketing Hub plus large, est une autre alternative à Buffer qui vous permet de surveiller les interactions, de programmer des publications et d'analyser les performances des réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez suivre les mentions de votre marque, programmer du contenu pour les moments où l'engagement est le plus fort et évaluer les publications qui génèrent le plus de trafic.

Cet outil de planification des réseaux sociaux est utile aux entreprises qui cherchent à aligner leurs efforts sur les réseaux sociaux avec des stratégies marketing plus larges.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot

Intégrez les données des réseaux sociaux à votre CRM pour obtenir des informations plus précises sur vos clients

Collaborez avec les membres de votre équipe à l'aide d'outils intégrés

Utilisez l'écoute sociale pour rester informé des mentions de votre marque

Limitations de HubSpot

Limite les téléchargements à 100 Mo par fichier, avec un plafond de 500 Mo pour plusieurs fichiers

Un ensemble complet de fonctionnalités s'accompagne d'une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs HubSpot

Gratuit pour toujours

Marketing Hub Starter : 20 $/mois par place

Plateforme client Starter : 20 $/mois par place

Marketing Hub Professional : 890 $/mois pour un maximum de 3 places

Marketing Hub Enterprise : 3 650 $/mois pour un maximum de 5 places

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Voici ce qu'un utilisateur dit à propos de Hubspot :

Hubspot est très convivial, surtout par rapport à d'autres outils tels que Salesforce/Pardot. J'apprécie particulièrement le fait qu'il s'agisse d'un outil tout-en-un et que toutes vos données soient à portée de main. Cela facilite la segmentation lors des actions marketing. Il est également assez facile à mettre en œuvre et, si nécessaire, il existe de nombreuses façons de contacter l'équipe du service client.

Hubspot est très convivial, surtout par rapport à d'autres outils tels que Salesforce/Pardot. J'apprécie particulièrement le fait qu'il s'agisse d'un outil tout-en-un et que toutes vos données soient à portée de main. Cela facilite la segmentation lors des actions marketing. Il est également assez facile à mettre en œuvre et, si nécessaire, il existe de nombreuses façons de contacter l'équipe du service client.

14. Planable (idéal pour la collaboration en équipe et la validation de contenu)

via Planable

Avec Planable, vous pouvez accéder à un environnement de travail visuel où vous et votre équipe pouvez créer, réviser et approuver le contenu avant sa publication. Rédigez des brouillons, recueillez des commentaires et finalisez le contenu ensemble.

Cet outil de curation de contenu est idéal pour les équipes marketing qui souhaitent améliorer leur flux de travail et garantir la qualité du contenu sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux.

Meilleures fonctionnalités de Planable

Créez et planifiez des publications à l'aide d'un calendrier de contenu convivial

Gérez plusieurs clients ou marques grâce à des environnements de travail dédiés

Intégrez des outils tels que Canva pour une création de contenu fluide

Limitations de Planable

Le forfait Free limite la publication sur les réseaux sociaux à 50 publications au total

Les vidéos peuvent être téléchargées dans une taille maximale de 1 Go

Tarification planifiable

Gratuit pour toujours

Basique : 39 $/mois par utilisateur

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Planable

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Selon un avis d'utilisateur G2:

Planable est le logiciel de planification des réseaux sociaux le plus fiable que nous ayons testé, et nous l'utilisons depuis plusieurs années. Nous avions toujours l'impression qu'il manquait au moins une fonctionnalité essentielle aux autres plateformes, mais nous n'avons pas rencontré ce problème avec Planable. L'assistance est rapide et fiable.

Planable est le logiciel de planification des réseaux sociaux le plus fiable que nous ayons testé, et nous l'utilisons depuis plusieurs années maintenant. Nous avions toujours l'impression qu'il manquait au moins une fonctionnalité essentielle aux autres plateformes, mais nous n'avons finalement pas rencontré ce problème avec Planable. L'assistance est rapide et fiable.

💡 Bonus : Vous avez du mal à rationaliser votre processus de gestion des réseaux sociaux ? Ces bonnes pratiques pour créer un flux de travail efficace sur les réseaux sociaux vous aideront à rester organisé et à gagner en efficacité !

15. Tailwind (idéal pour le téléchargement groupé d'images et les suggestions de hashtags)

via Tailwind

Tailwind est spécialisé dans la planification de contenu visuel, en particulier pour Pinterest et Instagram, ce qui en fait un excellent choix pour les créateurs axés sur les plateformes visuelles. Il offre des fonctionnalités telles que le téléchargement groupé d'images, un calendrier par glisser-déposer et des suggestions de hashtags pour une gestion efficace des réseaux sociaux.

Alternative idéale à Buffer, Tailwind est parfait pour les blogueurs, les influenceurs et les entreprises qui misent sur les plateformes visuelles pour renforcer leur présence sur les réseaux sociaux.

Meilleures fonctionnalités de Tailwind

Générez des légendes et des designs attrayants, simplifiant ainsi la création de contenu

Accédez à des analyses pertinentes pour suivre vos performances

Recevez des recommandations de hashtags pertinents pour un engagement maximal

Limitations de Tailwind

Se concentrer sur Pinterest et Instagram limite l'utilité sur les autres plateformes

Son prix élevé le rend moins adapté aux petites entreprises

Tarifs Tailwind

Gratuit pour toujours

Pro : 24,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 49,99 $/mois pour un maximum de 2 comptes

Max : 99,99 $/mois pour un maximum de 3 comptes

Évaluations et avis Tailwind

G2 : 4,3/5 (plus de 130 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Selon un avis d'utilisateur G2:

Tailwind excelle dans la rationalisation de la planification de contenu sur des plateformes telles que Pinterest et Instagram. La fonctionnalité SmartSchedule est particulièrement impressionnante, car elle sélectionne automatiquement les meilleurs moments pour publier en fonction de l'engagement de l'audience. J'apprécie également Tailwind Create, qui simplifie le processus de création de publications visuellement attrayantes, ce qui me fait gagner du temps sur les tâches de conception. Les Tribes de Tailwind offrent un moyen unique de se connecter avec des utilisateurs partageant les mêmes idées et d'élargir sa portée grâce au partage de contenu communautaire.

Tailwind excelle dans la rationalisation de la planification de contenu sur des plateformes telles que Pinterest et Instagram. La fonctionnalité SmartSchedule est particulièrement impressionnante, car elle sélectionne automatiquement les meilleurs moments pour publier en fonction de l'engagement de l'audience. J'apprécie également Tailwind Create, qui simplifie le processus de création de publications visuellement attrayantes, ce qui me fait gagner du temps sur les tâches de conception. Les Tribes de Tailwind offrent un moyen unique de se connecter avec des utilisateurs partageant les mêmes idées et d'élargir sa portée grâce au partage de contenu communautaire.

