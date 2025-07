Les meilleures alternatives à Loomly pour une gestion plus intelligente des réseaux sociaux en 2025

Loomly s'est forgé une solide réputation parmi les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux grâce à ses outils de planification, ses calendriers de contenu intuitifs et ses fonctionnalités intégrées de collaboration en équipe. Élégant, doté d'une interface épurée, il facilite relativement la gestion du flux de votre contenu.

Cependant, il n'est pas parfait. La fonctionnalité d'analyse n'est pas toujours aussi approfondie que vous le souhaiteriez. De plus, si vous avez besoin d'une automatisation plus avancée, d'intégrations plus poussées et d'informations basées sur l'IA, Loomly pourrait commencer à vous sembler un peu... basique.

Et ne parlons même pas de la rapidité avec laquelle les prix peuvent grimper à mesure que votre équipe s'agrandit.

Si cela correspond à votre expérience avec Loomly, il est temps de chercher de meilleures options. Dans cet article, nous avons listé quelques alternatives fiables à Loomly qui offrent des fonctionnalités impressionnantes pour le marketing sur les réseaux sociaux, des analyses plus avancées et tout ce dont vous avez besoin, tout en restant dans votre budget.

Les alternatives à Loomly en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Loomly en fonction de leurs fonctionnalités de gestion des réseaux sociaux, de leur structure et de leurs tarifs.

Outils Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Toutes les tailles d'équipe (particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises) IA intégrée pour la génération automatique de rapports, calendrier partagé, modèles de planification de contenu, outils de collaboration et automatisation des flux de travail Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/mois par utilisateur Buffer Petites et moyennes entreprises et créateurs Publication automatisée, modèles pour réseaux sociaux et analyses approfondies Gratuit ; forfaits payants à partir de 6 $/mois Hootsuite Entreprises de taille moyenne et grandes entreprises Suivi des tendances, suivi des performances et IA intégrée Forfaits payants à partir de 149 $/mois par utilisateur CoSchedule Petites et moyennes entreprises Automatisation des flux de travail et planification basée sur l'IA Gratuit ; forfaits payants à partir de 29 $/mois par utilisateur Planable Agences de marketing à grande échelle Génération de contenu IA, historique des versions et aperçu des publications Gratuit ; forfaits payants à partir de 39 $/mois par environnement de travail Sprout Social Entreprises de taille moyenne à grande Analyse des sentiments, écoute sociale et planification de contenu Forfaits payants à partir de 199 $/mois par utilisateur Agorapulse Entreprises Rapports sur l'engagement pour plusieurs canaux, boîte de réception partagée et outils d'IA pour les réseaux sociaux Gratuit ; forfaits payants à partir de 99 $/mois par utilisateur SocialPilot Startups et petites entreprises Idées de contenu générées par l'IA, boîte de réception unifiée et gestion des publicités Forfaits payants à partir de 30 $/mois Plus tard Entreprises de taille moyenne à grande menant des campagnes d'influence Suivi des influenceurs, suggestions de hashtags, Linkin. bio Forfaits payants à partir de 25 $/mois Sendible Entreprises et agences marketing Suivi UTM, analyses et suggestions de contenu Forfaits payants à partir de 29 $/mois SocialBee Startups et créateurs Idées de contenu alimentées par l'IA, recyclage de contenu et planification de publications Forfaits payants à partir de 29 $/mois

Pourquoi choisir des alternatives à Loomly ?

Loomly est un point de départ solide pour la planification de contenu, la programmation des réseaux sociaux et la collaboration, en particulier pour les petites équipes. Cependant, à mesure que votre stratégie sur les réseaux sociaux se développe, vous pourriez rencontrer certaines limites.

Analyses limitées : manque d'analyses approfondies telles que la segmentation de l'audience, les tendances en matière de clics et le suivi du retour sur investissement

Automatisation de base : ne prend pas en charge les flux de travail complexes, les réponses automatiques ou la planification en plusieurs étapes

Problèmes liés à la tarification : le prix augmente rapidement sans offrir de fonctionnalités avancées proportionnelles

Outils d'engagement manquants : pas de boîte de réception unifiée ni d'outils intégrés pour gérer les réponses, les commentaires ou les messages privés

Écoute sociale limitée : offre des informations minimales et ne dispose pas de fonctionnalités d'écoute robustes

Intégrations limitées : ne se connecte pas facilement avec les outils CRM de niche, les créateurs de contenu IA ou les logiciels avancés

Loomly fonctionne bien pour la planification simple et le travail d'équipe. Cependant, il peut être préférable de passer à un logiciel de gestion de campagne plus avancé. Surtout si vous visez une portée plus large, des informations plus approfondies et des flux de travail plus intelligents.

Les 11 meilleures alternatives à Loomly

Maintenant que vous savez que Loomly est assez limitatif pour la gestion avancée des réseaux sociaux et du marketing de contenu, explorons des alternatives qui répondent mieux à vos besoins.

1. ClickUp (Idéal pour la planification de contenu, les flux de travail de projet et la collaboration)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Il va au-delà de la planification de contenu pour gérer toutes vos tâches liées aux réseaux sociaux en un seul endroit. Pensez à des analyses approfondies en temps réel, à une IA intégrée, à l'automatisation des flux de travail, à des modèles de rédaction de contenu pour les campagnes sur les réseaux sociaux, et plus encore !

Pour commencer, ClickUp Calendar vous aide à planifier vos publications sur les réseaux sociaux, à attribuer des tâches marketing et à organiser des réunions à partir d'une interface unifiée. Il se met à jour en temps réel, garantissant ainsi la coordination de toute votre équipe.

Vous pouvez personnaliser votre affichage (quotidien, hebdomadaire, mensuel) et le connecter à Google, Outlook ou Apple Agenda pour gérer tous vos évènements au même endroit, sans avoir à jongler entre plusieurs applications.

Visualisez les échéanciers de vos campagnes, collaborez sur des forfaits de gestion des réseaux sociaux et accédez à des rapports détaillés avec ClickUp Marketing

Il vous permet de gérer visuellement votre pipeline de contenu en faisant glisser les tâches de vos sections Backlog ou Overdue vers vos Priorités, afin que les publications les plus importantes soient toujours au premier plan. Chaque tâche peut se voir attribuer une priorité, ce qui permet de se concentrer facilement sur les campagnes à fort impact.

La section Backlog vous aide à garder une trace des idées de contenu non planifiées, afin que vous puissiez rapidement combler les lacunes de votre calendrier selon vos besoins. Le meilleur dans tout ça ? Le calendrier ClickUp est alimenté par l'IA. Il peut vous recommander les moments idéaux pour publier en fonction de votre flux de travail, vous aidant ainsi à optimiser facilement votre stratégie de contenu.

En parlant d'IA, ClickUp Brain vous aide à repérer les lacunes de votre stratégie sur les réseaux sociaux, à résumer votre progression et à générer des idées de contenu, des légendes et des publications.

Résumez la progression, générez des légendes et des publications, et créez des stratégies pour les réseaux sociaux avec ClickUp Brain

Votre équipe de contenu peut créer en masse des légendes Instagram autour d'un thème produit, les adapter à différentes plateformes et même rédiger des briefs de campagne complets et des feuilles de route de marketing de contenu en quelques minutes. Vous avez besoin de réponses toutes faites pour les commentaires fréquents ou de textes pour vos publicités payantes ? Brain peut également s'en charger !

En bref, ClickUp pour les équipes marketing facilite le brainstorming, l'élaboration de stratégies et l'exécution de campagnes sur les réseaux sociaux à partir d'un seul endroit. Attribuez des tâches de conception à l'équipe créative et suivez l'approbation des publications à l'aide de statuts personnalisés tels que « Brouillon », « Prêt pour révision » et « Planifié », et gérez tout, du contenu aux commentaires, dans un seul environnement de travail.

Vous ne savez pas par où commencer avec le marketing sur les réseaux sociaux ? Les modèles de planification des réseaux sociaux de ClickUp sont un excellent point de départ.

Le modèle avancé pour réseaux sociaux de ClickUp, par exemple, vous permet d'organiser vos publications par canal, statut de publication et partenariat. Planifiez votre contenu à venir, suivez les collaborations de votre marque et réfléchissez à de nouvelles idées en fonction des tendances émergentes, le tout dans un tableau personnalisable.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent se sentir un peu dépassés au début par les fonctionnalités étendues et personnalisables de création de rapports sur les projets

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les clients réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius indique :

Un avis TrustRadius indique :

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, à modifier, planifié, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour discuter et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond à notre besoin de suivi et de suivi de notre cycle de création de contenu).

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, à modifier, planifié, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour discuter et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond à notre besoin de suivi et de suivi de notre cycle de création de contenu).

💡 Conseil de pro : passez la souris sur votre tâche dans le calendrier ClickUp et cliquez sur Forfait. Les heures disponibles s'affichent dans le calendrier en fonction de l'estimation de durée de la tâche. Ensuite, passez la souris sur le jour et l'heure auxquels vous souhaitez planifier la tâche, cliquez sur Bloquer le temps et ajoutez des détails pour créer un évènement.

2. Buffer (idéal pour les petites équipes et les influenceurs qui gèrent des campagnes sur une ou deux plateformes de réseaux sociaux)

via Buffer

Bien que Loomly soit intuitif et dispose d'une interface épurée, il s'oriente fortement vers des flux de travail structurés et des systèmes d'approbation, idéaux pour les processus rigides. Buffer, en revanche, offre une expérience plus flexible pour les créateurs individuels, les petites entreprises et les équipes agiles.

Il offre une courbe d'apprentissage minimale, des fonctionnalités de planification rapide des publications, des modèles pour les réseaux sociaux et une tarification transparente. Cela en fait une plateforme de gestion des réseaux sociaux plus accessible pour les utilisateurs qui souhaitent se lancer rapidement sans avoir à naviguer dans des couches de collaboration complexes ou des paramètres de permission.

Les fonctionnalités exceptionnelles de Buffer comprennent la planification multiplateforme, des analyses complètes et un assistant IA intégré pour la rédaction de légendes, le tout disponible même dans les forfaits les moins chers. De plus, la fonctionnalité « Page de démarrage » permet aux utilisateurs de créer une page d'accueil personnalisable pour générer du trafic à partir des biographies sur les réseaux sociaux.

Meilleures fonctionnalités de Buffer

Découvrez les meilleurs moments, formats et fréquences pour publier sur différentes plateformes

Étiquetez et recyclez les contenus les plus performants et enregistrez de nouvelles idées

Identifiez le contenu qui fonctionne le mieux sur chaque plateforme et pourquoi

Créez des pages d'accueil accessibles directement depuis vos biographies sur les réseaux sociaux

Créez un hub de connaissances avec des guides stylistiques et des normes de contenu

Automatisez la publication et répondez aux commentaires sur plusieurs réseaux sociaux

Limites de Buffer

Le système ralentit souvent lors du traitement de grands ensembles de données

La gestion de Pinterest depuis Buffer est un peu délicate

Tarifs de Buffer

Free Forever

Essentiels : À partir de 6 $/mois

Équipe : À partir de 12 $/mois

Évaluations et avis sur Buffer

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les clients réels à propos de Buffer ?

Un avis sur Capterra indique :

J'adore le fait de pouvoir gérer 3 canaux gratuitement. C'est une ressource très rentable pour les clients qui souhaitent disposer d'une plateforme en dehors de Meta Business pour planifier/programmer leur contenu ! Buffer limite l'analyse personnelle LinkedIn ! Cependant, vous pouvez connecter un compte LinkedIn personnel si vous gérez des comptes personnels.

J'adore le fait de pouvoir gérer 3 canaux gratuitement. C'est une ressource très rentable pour les clients qui recherchent une plateforme autre que Meta Business pour planifier et programmer leur contenu ! Buffer limite les analyses personnelles LinkedIn ! Cependant, vous pouvez connecter un compte LinkedIn personnel si vous gérez des comptes personnels.

3. Hootsuite (idéal pour le trendjacking sur plusieurs comptes de réseaux sociaux)

via Hootsuite

Près de 9 clients sur 10 se tournent vers les réseaux sociaux pour rester au fait des dernières tendances et des événements culturels. C'est pourquoi les marques doivent suivre les sujets émergents et s'y intéresser afin d'accroître leur visibilité et de se connecter avec leur audience.

Hootsuite combine la planification des réseaux sociaux avec des fonctionnalités de suivi des tendances, ce que Loomly n'offre pas. Ses principaux atouts résident dans la gestion des réseaux sociaux au niveau de l'entreprise. Vous bénéficiez d'un tableau de bord unifié pour la planification, la publication, l'écoute sociale et l'analyse détaillée des réseaux sociaux sur les principales plateformes.

Hootsuite offre également une assistance en matière de marketing de contenu alimentée par l'IA, de solides fonctionnalités de collaboration en équipe et des intégrations natives avec des outils tels que Canva, Google Drive et Adobe.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Planifiez vos publications sur toutes les principales plateformes sociales à partir d'un calendrier facile à utiliser

Suivez les performances grâce à des analyses approfondies qui montrent l'engagement, la portée et le retour sur investissement

Générez des légendes et des idées de contenu à l'aide d'OwlyWriter, l'outil alimenté par l'IA de Hootsuite

Surveillez les tendances et les mentions de votre marque en temps réel grâce aux outils de veille sociale

Répondez aux messages et commentaires provenant de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception unifiée

Connectez des outils tels que Canva, Google Drive et Dropbox pour rationaliser la création de contenu

Collaborez avec des équipes à l'aide de flux de travail d'approbation, de rôles et de permissions

Limites de Hootsuite

Répondre aux messages privés et aux commentaires depuis cette plateforme de gestion des réseaux sociaux prend du temps

La plateforme d'analyse peut sembler intimidante pour les petites équipes

Tarifs Hootsuite

Standard : 149 $/utilisateur par mois

Avancé : 399 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,2/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (3 000 avis)

Que disent les clients réels à propos de Hootsuite ?

Un avis G2 dit :

*J'apprécie la possibilité d'écrire et de modifier des légendes pour plusieurs plateformes de réseaux sociaux dans l'interface « Créer une publication ». J'aime également pouvoir publier directement sur les plateformes de réseaux sociaux de mon organisation depuis Hootsuite. J'utilise Hootsuite 4 à 5 fois par semaine, en fonction de mon emploi du temps, donc je dirais que je l'utilise assez souvent. Il est également assez facile de reconnecter les comptes lorsqu'ils sont déconnectés (pour quelque raison que ce soit)

*J'apprécie la possibilité d'écrire et de modifier des légendes pour plusieurs plateformes de réseaux sociaux dans l'interface « Créer une publication ». J'aime également pouvoir publier directement sur les plateformes de réseaux sociaux de mon organisation depuis Hootsuite. J'utilise Hootsuite 4 à 5 fois par semaine, en fonction de mon emploi du temps, donc je dirais que je l'utilise assez souvent. Il est également assez facile de reconnecter les comptes lorsqu'ils sont déconnectés (pour quelque raison que ce soit)

4. CoSchedule (idéal pour identifier les lacunes dans les calendriers de contenu et sélectionner les publications les plus performantes)

via CoSchedule

Loomly gère bien la planification et la gestion de contenu, mais CoSchedule va plus loin avec des outils alimentés par l'IA qui vous aident à repérer les lacunes et à ajuster facilement les priorités grâce à la replanification par glisser-déposer.

Grâce à des tâches réutilisables, des modèles de calendrier de contenu et des flux de travail d'approbation intégrés, CoSchedule rationalise votre processus et vous fait gagner du temps. Il offre également des informations détaillées sur les performances de publication afin de voir ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré.

Pour les marques qui souhaitent rester organisées et stratégiques tout en conservant une présence en ligne cohérente, CoSchedule offre une meilleure flexibilité que Loomly.

Meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Créez, organisez et surveillez plusieurs messages sur les réseaux sociaux individuellement ou en groupe

Automatisez les flux de travail des réseaux sociaux grâce à des modèles de tâches réutilisables et des processus de validation

Optimisez les heures de publication en fonction de l'activité de votre audience et remettez automatiquement en file d'attente les meilleurs contenus

Mesurez les performances grâce à des rapports intégrés offrant des informations sur l'engagement et la portée

Collaborez avec des équipes sur la gestion de projets sur les réseaux sociaux en attribuant des tâches, en définissant des délais et en assurant le suivi de la progression

Limites de CoSchedule

Il manque des intégrations avec Google Business Profile

L'équipe d'assistance client prend le temps de résoudre les problèmes

Tarifs CoSchedule

Calendrier gratuit

Calendrier social : 29 $/mois par utilisateur

Calendrier de l'agence : 69 $/mois par utilisateur

Calendrier de contenu : Tarification personnalisée

Suite marketing : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoSchedule

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les clients réels à propos de CoSchedule ?

Un avis Capterra dit :

CoSchedule a élevé le traitement des flux de travail au rang d'art ! En tant que responsable d'une équipe de rédacteurs, je ne peux vous dire combien de temps j'ai gagné grâce à cette application. Elle facilite la planification, l'attribution et le suivi, jusqu'au partage du contenu sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Un peu cher, mais c'est un assistant virtuel, ce qui le rend beaucoup moins coûteux qu'un employé à temps plein !

CoSchedule a élevé le traitement des flux de travail au rang d'art ! En tant que responsable d'une équipe de rédacteurs, je ne peux vous dire combien de temps j'ai gagné grâce à cette application. Elle facilite la planification, l'attribution et le suivi, jusqu'au partage du contenu sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Un peu cher, mais c'est un assistant virtuel, ce qui le rend beaucoup moins coûteux qu'un employé à temps plein !

📖 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

5. Planable (idéal pour le brainstorming et la planification de contenu pour les réseaux sociaux)

via Planable

Environ 84 % des spécialistes du marketing affirment que l'IA les aide à créer plus rapidement du contenu de haute qualité. Avec Loomly, cependant, vous aurez besoin de plugins externes pour intégrer l'IA dans votre gestion des réseaux sociaux.

Planable, quant à lui, vous permet de générer des légendes, de réfléchir à des idées et de réécrire du contenu pour différents tons ou plateformes, le tout directement dans ses flux de travail.

Il se distingue vraiment par ses outils de collaboration avancés et son interface visuelle en direct. Il prend en charge plusieurs formats de contenu et offre un aperçu pixel par pixel de l'apparence des publications une fois publiées.

En bref, il offre tout ce que Loomly fait, mais plus rapidement, de manière plus collaborative et grâce à l'IA. Ces qualités en font l'un des meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux pour les agences et les entreprises.

Meilleures fonctionnalités de Planable

Utilisez des outils d'IA pour générer, réécrire ou développer des légendes de publications directement depuis la plateforme

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe grâce à des commentaires, des suggestions et des validations

Prévisualisez vos publications exactement telles qu'elles apparaîtront sur les réseaux sociaux avant de les publier

Organisez vos ressources grâce à la planification par glisser-déposer et aux dossiers de contenu à plusieurs niveaux

Gérez les approbations grâce à des flux de travail personnalisés pour des validations à un ou plusieurs niveaux

Suivez les modifications à l'aide de l'historique des versions pour afficher et restaurer les modifications précédentes

Simplifiez la publication grâce à des intégrations directes aux réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et bien d'autres encore

Limites de Planable

Les fonctionnalités d'analyse et de rapports de cet outil de gestion des réseaux sociaux manquent de profondeur

Vous ne pouvez pas publier directement sur Instagram Stories et Pinterest

Tarification Planable

Free Forever

Basique : 39 $/mois par environnement de travail

Pro : 59 $/mois par environnement de travail

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Planable

G2 : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Que disent les clients réels à propos de Planable ?

Un utilisateur de G2 dit :

J'aime la facilité de collaboration, l'approbation des clients, l'application, le classement des commentaires sous chaque publication, et bien plus encore ! J'apprécie son prix abordable et la clarté de ses structures de facturation. Le service client est excellent et très agréable.

J'apprécie la facilité de collaboration, l'approbation des clients, l'application, l'organisation des commentaires sous chaque publication, et bien plus encore ! J'aime son prix abordable et la clarté de ses structures de facturation. Le service client est excellent et très agréable.

6. Sprout Social (le meilleur pour l'écoute sociale et l'analyse des sentiments)

via Sprout Social

Environ 61 % des entreprises utilisent l'écoute sociale pour renforcer leurs efforts sur les réseaux sociaux, et 82 % la considèrent comme essentielle à leur stratégie sur les réseaux sociaux. Mais vous n'obtiendrez pas cela avec Loomly, et qui veut jongler avec un autre outil de surveillance distinct ?

Sprout Social est une plateforme qui offre une écoute sociale avancée, des outils d'engagement en temps réel et des analyses. Elle suit les mentions de la marque, les tendances des mots-clés et les discussions des concurrents sur tous les canaux, même lorsque votre marque n'est pas directement étiquetée. Grâce à sa boîte de réception intelligente, ses rapports personnalisables et son analyse des sentiments alimentée par l'IA, votre équipe marketing peut réagir plus rapidement aux tendances et garder une longueur d'avance.

Meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Suivez les mentions de votre marque, les mots-clés et les discussions de vos concurrents

Accédez à tous les messages, commentaires et DM dans une boîte de réception intelligente pour faciliter l'engagement

Générez des rapports personnalisables et détaillés pour mesurer les performances et le retour sur investissement de vos efforts sur les réseaux sociaux

Collaborez avec votre équipe à l'aide de flux de travail d'approbation, d'attributions de tâches et de notes internes

Planifiez et publiez du contenu sur plusieurs plateformes grâce à un calendrier de contenu visuel

Surveillez le sentiment en temps réel pour comprendre ce que votre audience pense de votre marque

Limites de Sprout Social

Cet outil de gestion des réseaux sociaux est plus cher que les autres alternatives à Loomly

Les petites équipes et les débutants peuvent se sentir dépassés

Tarifs de Sprout Social

Standard : 199 $/mois par utilisateur

Professionnel : 299 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Marketing d'influence : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Que disent les clients réels à propos de Sprout Social ?

Un critique de Capterra écrit :

J'adore la possibilité d'avoir un nombre illimité de comptes, ainsi que les rapports sur la concurrence et l'intégration de l'IA. Je n'aime pas trop le coût, mais je le trouve relativement raisonnable compte tenu des fonctionnalités.

J'adore la possibilité d'avoir un nombre illimité de comptes, ainsi que les rapports sur la concurrence et l'intégration de l'IA. Je n'aime pas trop le prix, mais je le trouve relativement raisonnable compte tenu des fonctionnalités.

7. Agorapulse (idéal pour gérer l'engagement sur plusieurs comptes de réseaux sociaux)

via Agorapulse

Contrairement à Loomly, Agorapulse est doté d'un système d'attribution et de libellé des messages dans la boîte de réception. Il vous permet d'acheminer les messages entrants vers les bons collaborateurs, d'ajouter des libellés pour contextualiser et de suivre chaque réponse. Il convient mieux aux marques qui gèrent un volume important d'engagement social et aux équipes de service client très sollicitées.

En plus d'une gestion simplifiée de la boîte de réception, Agorapulse offre la planification de contenu en masse, la mise en file d'attente des publications et des rapports de suivi des performances détaillés et exportables. Il comprend également une analyse intégrée de la concurrence, des outils avancés de collaboration d'équipe et un calendrier de contenu unifié.

Les meilleures fonctionnalités d'Agorapulse

Regroupez tous vos messages, commentaires et mentions provenant des réseaux sociaux dans une seule boîte de réception

Planifiez vos publications en masse et organisez-les à l'aide de libellés et de files d'attente

Obtenez des rapports clairs sur l'engagement, la croissance de votre audience et les performances de votre contenu grâce à l'analyse des réseaux sociaux

Attribuez facilement des tâches et des approbations de gestion des réseaux sociaux aux membres de votre équipe

Surveillez les mentions de votre marque et l'activité de vos concurrents sur les réseaux sociaux

Utilisez des outils d'IA pour les réseaux sociaux afin de générer et d'automatiser du contenu

Limites d'Agorapulse

Certaines fonctionnalités indispensables, telles que l'intégration de Canva, le suivi des publicités TikTok et LinkedIn, ainsi que des analyses approfondies, sont réservées aux forfaits payants

Les fonctionnalités de gestion de communauté peuvent parfois présenter des dysfonctionnements

Tarifs Agorapulse

Free Forever

Standard : 99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 149 $/mois par utilisateur

Avancé : 199 $/mois par utilisateur

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Agorapulse

G2 : 4,5/5 (plus de 950 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les clients réels à propos d'Agorapulse ?

Un avis G2 dit :

Agorapulse est un outil incroyablement intuitif qui simplifie la gestion des réseaux sociaux. J'adore la facilité avec laquelle je peux organiser mon calendrier de contenu et respecter mon planning de publication, ce qui me fait gagner un temps considérable chaque semaine. Une autre fonctionnalité remarquable est leur excellente équipe d'assistance, toujours aimable, disponible et rapide pour résoudre les problèmes.

Agorapulse est un outil incroyablement intuitif qui simplifie la gestion des réseaux sociaux. J'adore la facilité avec laquelle je peux organiser mon calendrier de contenu et respecter mon planning de publication, ce qui me fait gagner beaucoup de temps chaque semaine. Une autre fonctionnalité remarquable est leur excellente équipe d'assistance, toujours aimable, disponible et rapide pour résoudre les problèmes.

📖 À lire également : Indicateurs clés de performance du marketing de contenu à suivre

via SocialPilot

Alors que Loomly se concentre principalement sur la planification des publications et la planification du contenu, SocialPilot va encore plus loin. Il permet aux utilisateurs de gérer les commentaires, les messages et même les avis provenant de plateformes tierces via une boîte de réception unique et unifiée.

Cela permet aux marques de rester réactives, de renforcer la confiance et de ne jamais manquer une occasion d'interagir avec leur audience.

En outre, cet outil de gestion des réseaux sociaux offre également des fonctionnalités puissantes telles que la planification groupée, un calendrier de contenu, des outils de collaboration en équipe et des analyses détaillées. Il prend en charge plusieurs réseaux sociaux, aide à gérer les comptes des clients et propose des rapports en marque blanche.

Meilleures fonctionnalités de SocialPilot

Gérez les commentaires, les messages et les avis depuis une boîte de réception unifiée

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à des accès basés sur les rôles et des flux de travail d'approbation

Analysez les performances grâce à des analyses approfondies et des indicateurs d'engagement

Créez et personnalisez des rapports en marque blanche pour vos clients

Forfait Contenu facile à l'aide d'un calendrier visuel

Organisez vos idées de contenu grâce aux suggestions intégrées

Boostez vos publications directement depuis le tableau de bord grâce à l'intégration publicitaire

Limites de SocialPilot

Vous devez passer à un niveau supérieur pour bénéficier de fonctionnalités spécifiques à la plateforme, telles que l'étiquetage et l'utilisation de l'outil de collaboration sur Instagram

La publication sur X (anciennement Twitter) n'est pas aussi fluide que sur les autres alternatives à Loomly

Tarifs SocialPilot

SocialPilot

Essentiel : 30 $/mois

Standard : 50 $/mois

Premium : 100 $/mois

Ultimate : 200 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SocialPilot

G2 : 4,5/5 (plus de 830 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 370 avis)

Que disent les clients réels à propos de SocialPilot ?

Un avis sur Capterra indique :

J'aime son tableau de bord, simplifié et épuré. Il permet une prise en main facile, même lorsque vous êtes débutant. Malgré cette petite interface conviviale, SocialPilot dispose de nombreuses fonctionnalités. Planification des publications, analyse des performances, collaboration en équipe, gestion des publicités, etc. Tout y est. [Mais] Parfois, certains problèmes de chargement des pages. Prix un peu plus élevé que certains concurrents.

J'aime son tableau de bord, simplifié et épuré. Il permet une prise en main facile, même lorsque vous êtes débutant. Malgré cette petite interface conviviale, SocialPilot dispose de nombreuses fonctionnalités. Planification des publications, analyse des performances, collaboration en équipe, gestion des publicités, etc. Tout y est. [Mais] Parfois, certains problèmes de chargement des pages. Prix un peu plus élevé que certains concurrents.

9. Later (Idéal pour la gestion des influenceurs)

via Later

Près de la moitié des acheteurs effectuent des achats mensuels en fonction des publications d'influenceurs, et 86 % le font au moins une fois par an. Si le marketing d'influence fait partie de votre stratégie, Loomly pourrait ne pas vous convenir, car il ne propose pas d'outils dédiés à la gestion des partenariats avec les créateurs.

Layer, quant à lui, permet aux gestionnaires de réseaux sociaux d'entrer en contact avec des créateurs, de gérer des campagnes d'influence et de suivre leurs performances en un seul endroit. Il comprend un outil de collaboration pour les marques et les créateurs, une médiathèque, des suggestions de hashtags et des analyses détaillées pour vous aider à affiner votre stratégie de gestion des réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Later

Planifiez vos stories Instagram et vos publications multi-photos

Collaborez avec des influenceurs via Brand Collabs Manager

Accédez à des analyses détaillées sur l'engagement, la croissance du nombre d'abonnés et les heures de publication

Organisez votre bibliothèque multimédia et obtenez des suggestions de hashtags spécifiques à votre niche

Créez une page Linkin.bio avec des liens d'achat pour booster votre trafic et votre équipe commerciale

Limitations ultérieures

Cet outil de gestion des réseaux sociaux ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires pour gérer des campagnes sur d'autres plateformes qu'Instagram

Vous devez souscrire un forfait distinct pour gérer le marketing d'influence

Tarifs ultérieurs

Starter : 25 $/mois

Croissance : 45 $/mois

Avancé : 80 $/mois

Agence : 200 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Marketing d'influence : Tarification personnalisée

Évaluations et avis ultérieurs

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 390 avis)

Que disent les clients réels à propos de Later ?

Un avis G2 indique :

J'adore la façon dont Later Influence organise tout, ce qui facilite la gestion des collaborations, le suivi des échéances et la communication avec les marques. L'interface intuitive rationalise l'ensemble du processus, de la découverte des opportunités à l'analyse des performances des campagnes. Cela m'aide à rester au top de mes partenariats sans me sentir dépassé.

J'adore la façon dont Later Influence organise tout, ce qui facilite la gestion des collaborations, le suivi des échéances et la communication avec les marques. L'interface intuitive rationalise l'ensemble du processus, de la découverte des opportunités à l'analyse des performances des campagnes. Cela m'aide à rester au top de mes partenariats sans me sentir dépassé.

10. Sendible (le meilleur pour le suivi UTM sur les réseaux sociaux et la gestion des clients)

via Sendible

Sendible intègre des outils de gestion des clients qui permettent aux agences et aux équipes de gérer efficacement les comptes de plusieurs clients à partir d'un seul tableau de bord. Il offre également des rapports personnalisés et des fonctionnalités de collaboration adaptées aux agences.

Parmi les fonctionnalités clés, citons le suivi UTM intégré, qui ajoute automatiquement des codes de suivi pour une meilleure mesure des campagnes. Il existe également une boîte de réception unifiée pour gérer les commentaires, des analyses et des rapports avancés, l'écoute sociale et des suggestions de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Sendible

Gérez les commentaires, les messages et les avis dans une boîte de réception sociale unifiée

Ajoutez automatiquement le suivi UTM aux liens pour un meilleur suivi de vos campagnes

Créez des rapports personnalisables à l'image de votre marque pour vos clients ou vos équipes

Collaborez avec les membres de votre équipe à l'aide de rôles, de permissions et de flux de travail d'approbation

Surveillez les mentions de votre marque et les mots-clés grâce à des outils de veille sociale

Découvrez des idées de contenu grâce à des suggestions intégrées

Limites de Sendible

Ce n'est pas le meilleur outil de gestion des réseaux sociaux pour gérer les publicités payantes

Les forfaits sont assez chers pour les petites entreprises et les créateurs

Tarifs Sendible

Créateur : 29 $/mois

Traction : 89 $/mois

Échelle : 199 $/mois

Avancé : 299 $/mois

Enterprise : 750 $/mois

Évaluations et avis sur Sendible

G2 : 4,5/5 (plus de 880 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

Que disent les clients réels à propos de Sendible ?

Un avis Capterra dit :

Il est facile de programmer du contenu sur de nombreuses plateformes, notamment Instagram, Pinterest, Google my Business (oui, vous devriez y publier !). L'intégration de Canva facilite et optimise la création de graphiques. Il est également très facile de sélectionner de nouveaux contenus et d'ajouter des flux RSS. Je dirais leur application : je suis souvent en déplacement et pouvoir publier du contenu via l'application serait idéal. Elle n'est pas aussi intuitive que la plateforme de bureau. J'espère qu'elle est en cours de développement, ce qui est très probable.

Il est facile de programmer du contenu sur de nombreuses plateformes, notamment Instagram, Pinterest, Google my Business (oui, vous devriez y publier du contenu !). L'intégration de Canva facilite et optimise la création de graphiques. Il est également très facile de sélectionner de nouveaux contenus et d'ajouter des flux RSS. Je dirais leur application : je suis souvent en déplacement et pouvoir publier du contenu via l'application serait idéal. Elle n'est pas aussi intuitive que la plateforme de bureau. J'espère qu'elle est en cours de développement, ce qui est très probable.

11. SocialBee (le meilleur pour la génération de contenu sur les réseaux sociaux grâce à l'IA)

via SocialBee

SocialBee vous aide à créer du contenu de manière efficace, à analyser les données de votre audience et à optimiser vos stratégies de publication.

SocialBee offre également des fonctionnalités de planification facile, de catégorisation du contenu et d'engagement de l'audience qui vous aident à maintenir une présence cohérente sur les réseaux sociaux. Son interface conviviale est un atout supplémentaire qui permet à tout le monde d'utiliser facilement ses fonctionnalités.

Meilleures fonctionnalités de SocialBee

Utilisez l'IA pour générer des idées de contenu et accélérer la création de publications

Planifiez facilement vos publications sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux

Organisez le contenu en catégories pour une publication équilibrée et cohérente

Interagissez avec votre audience grâce à la gestion des commentaires et des messages

Analysez les performances grâce à des rapports détaillés et des informations pertinentes

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à un accès basé sur les rôles et des flux de travail

Recyclez automatiquement les contenus intemporels pour maximiser votre portée

Limites de SocialBee

La plateforme offre des options d'intégration limitées

Les analyses avancées sont uniquement disponibles dans les forfaits supérieurs

Tarifs SocialBee

Bootstrapped : 29 $/mois

Accelerate : 49 $/mois

Pro : 99 $/mois

Évaluations et avis sur SocialBee

G2 : 4,8/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les clients réels à propos de SocialBee ?

Un avis G2 indique :

SocialBee facilite l'organisation de mon contenu grâce à ses collections de hashtags et à sa planification par catégorie, ce qui m'aide à m'assurer que mes publications sont en phase avec mes piliers de contenu. L'une des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement est la façon dont l'outil détermine automatiquement si une vidéo YouTube doit être une vidéo courte ou une vidéo complète en fonction de sa durée et de son orientation, ce qui me fait gagner du temps.

SocialBee facilite l'organisation de mon contenu grâce à ses collections de hashtags et à sa planification par catégorie, ce qui m'aide à m'assurer que mes publications sont en phase avec mes piliers de contenu. L'une des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement est la façon dont l'outil détermine automatiquement si une vidéo YouTube doit être une vidéo courte ou une vidéo complète en fonction de sa durée et de son orientation, ce qui me fait gagner du temps.

Boostez vos efforts de gestion des réseaux sociaux avec ClickUp

Loomly fonctionne pour la planification de base, mais il s'avère insuffisant lorsque vous souhaitez étendre vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux. Pour les planificateurs visuels, Planable offre une installation plus intuitive. Vous souhaitez des légendes et une planification générées par l'IA ? SocialBee et Predis. ai sont d'excellents choix. Vous avez besoin de flux de travail au niveau de l'entreprise ? CoSchedule et Sprout Social sont là pour vous.

Ou évitez les conjectures et optez pour ClickUp, une alternative puissante à Loomly. Vous bénéficiez d'outils de collaboration d'équipe, d'un calendrier alimenté par l'IA, d'assistants IA intégrés, d'automatisations et de tableaux de bord personnalisables pour des analyses et des rapports approfondis. Des modèles gratuits de gestion des réseaux sociaux vous aident à simplifier la gestion de vos campagnes.

Prêt à passer au niveau supérieur ? Essayez ClickUp gratuitement et gérez des campagnes sur les réseaux sociaux qui boostent votre visibilité et vous connectent à votre audience.