Un guide pour développer votre marque personnelle sur LinkedIn

LinkedIn est plus qu'une simple plateforme de médias sociaux pour la recherche d'emploi - c'est un outil puissant pour construire votre marque personnelle.

À l'heure où des millions de professionnels rivalisent pour attirer l'attention, comment faire pour que votre profil se démarque ? La réponse réside dans l'élaboration stratégique d'une marque qui met en valeur vos compétences et raconte votre histoire unique.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est une marque personnelle et pourquoi elle est importante. Ensuite, nous vous donnerons un guide étape par étape pour créer une marque personnelle sur LinkedIn. Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que la marque personnelle ?

L'image de marque personnelle est le processus de définition et de promotion de ce que vous représentez en tant qu'individu. Votre marque personnelle est l'aboutissement des expériences, des compétences et des valeurs qui vous différencient.

Tout comme votre organisation dispose d'une stratégie de gestion de la marque pour construire une identité unique sur un marché encombré, votre marque personnelle est importante pour créer une solide réputation professionnelle dans le secteur.

Pensez-y comme à votre campagne de marketing personnelle, où vous partagez votre histoire et vos apprentissages

Créer une marque personnelle identité de marque consiste généralement à partager vos points de vue et à démontrer votre expertise dans un domaine ou un sujet particulier afin de vous présenter comme un leader d'opinion.

Vous partagez des points de vue et des expériences uniques avec votre public afin de créer une impression durable, d'influencer l'audience et parfois de lancer la discussion sur des sujets moins abordés.

Prenons un exemple.

Mel Robbins est une célèbre conférencière et coach en motivation. Observez attentivement sa marque personnelle sur LinkedIn. À première vue, sa bannière LinkedIn indique qu'elle aide les gens à atteindre leurs objectifs (Make it Happen). Cela va bien avec son profil de coach en motivation.

Source d'information En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir la section " À propos ", où elle parle de sujets tels que comment être plus confiant et comment arrêter de se cacher au travail.

Source d'information Les gens se souviennent de vous pour la valeur que vous apportez, et votre nom devient synonyme du sujet que vous abordez. Cette forte association ouvre la voie à des opportunités de collaboration.

Qu'il s'agisse de partenariats, de conférences ou de coentreprises, les acteurs de votre secteur d'activité souhaitent travailler avec une personne reconnue et respectée.

Rappel amical: Il est important de construire une marque qui soit authentique et dans votre créneau. Se contenter de copier quelqu'un que vous admirez n'est pas fidèle à votre histoire, et votre public peut s'en rendre compte. Plus vous êtes honnête et axé sur la valeur, plus il vous sera facile d'apparaître sur LinkedIn.

Les étapes de la construction de votre marque personnelle

Voici les étapes à suivre pour développer votre marque personnelle sur LinkedIn :

Étape 1 : Créer votre profil

La première étape consiste à créer votre profil LinkedIn.

Les deux éléments les plus importants pour cela sont votre photo de profil et un titre clair. Ces deux éléments sont ce que tout visiteur de votre profil regardera en premier.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image11-1400x625.png Exemple de profil LinkedIn sans photo /$$$img/ Source d'information Si votre profil LinkedIn n'a pas de photo d'affichage et que le titre ne dit pas grand-chose sur qui vous êtes et ce que vous faites, vous laissez passer l'occasion d'établir une connexion significative. Sans photo de profil, votre profil LinkedIn n'apporte pratiquement aucune valeur ajoutée aux autres utilisateurs de LinkedIn, et ils pourraient être sceptiques à l'idée de se connecter ou d'interagir avec vous.

Veillez donc à créer un profil adéquat avec une image professionnelle et un titre.

Lors de l'ajout de la photo de profil, gardez les éléments suivants à l'esprit :

Choisissez une image claire et de haute qualité où votre visage est visible et bien éclairé

Habillez-vous professionnellement d'une manière qui reflète votre secteur d'activité

Utilisez un arrière-plan simple qui ne détourne pas l'attention de votre visage

Souriez ou ayez une expression amicale pour paraître accessible et confiant

Créez une URL personnalisée pour LinkedIn

Source du lien De même, veillez à ce que votre titre soit détaillé. Il doit contenir suffisamment d'informations pour que quelqu'un ait envie de faire défiler le texte vers le bas.

le profil du psychologue Adam Grant est un excellent exemple de la manière dont vous devez paramétrer votre profil LinkedIn.

Source d'information Voici pourquoi son profil se démarque :

La photo de profil vérifie tous les points que nous avons mentionnés ci-dessus

Le titre est clair et contient des informations convaincantes

Outre la photo de profil et le titre, il existe un autre élément important dans le paramètre de votre profil, et c'est votre en-tête - l'image qui se trouve derrière votre photo de profil

Remarquez que le profil de Grant contient un en-tête solide qui fait la promotion de ses livres. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous pouvez mettre en place un en-tête faisant la promotion de votre entreprise

En revanche, si vous travaillez pour une entreprise, votre en-tête peut faire la promotion de votre entreprise.

À faire comme Katie Berg :

Source d'information Vous pouvez rendre votre en-tête LinkedIn amusant, excentrique et coloré. Il peut s'agir de tout sauf d'un espace vide. Veillez à ce que les couleurs restent largement neutres ou synchronisées avec le thème de couleur de votre profil.

Étape #2 : Comprendre votre marque

Votre marque correspond à ce dont vous voulez parler sur LinkedIn. Par exemple, Ben Meers parle de systèmes, tandis que Mel Robbins parle de confiance et de croissance personnelle

Prenez donc un peu de recul et réfléchissez à ce qui vous rend unique. Quelles sont vos principales forces ? L'identification de ces forces vous aidera à définir ce qui vous distingue des autres dans votre champ.

Ensuite, réfléchissez à vos passions. Quels sont les sujets ou les activités qui vous stimulent ? Par exemple, si vous êtes passionné par le développement durable, cela pourrait devenir un thème clé pour votre marque.

Une autre approche que vous pouvez adopter est de parler de votre champ de travail. Par exemple, un écrivain parlerait de sujets tels que des conseils pour mieux écrire, partagerait ses difficultés avec l'écriture ou fournirait des ressources pour améliorer l'écriture.

Si vous êtes développeur, vous pouvez commencer à partager des conseils de programmation ou des astuces avec votre réseau LinkedIn. À force de faire cela, vous deviendrez progressivement la personne connue pour partager des astuces de développeur uniques.

ClickUp Branding Modèle

Pour commencer votre parcours de marque personnelle, vous pouvez utiliser le modèle de marque Modèle de marque ClickUp . Il vous aide à construire une identité personnelle professionnelle et digne de confiance sur LinkedIn.

modèle de marque ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définir le style de votre marque personnelle et les éléments visuels

Maintenir la cohérence de la marque sur plusieurs canaux

Créer une bibliothèque d'actifs de marque

Étape #3 : Optimiser votre profil LinkedIn

LinkedIn a plus d'un milliard de membres . Ainsi, créer un profil et le laisser faire ne suffira pas. Il est nécessaire d'optimiser régulièrement votre profil. Cela peut ressembler à la mise à jour de vos compétences nouvellement acquises et de vos réalisations récentes, ce qui permet d'améliorer la visibilité dans les résultats de recherche. LinkedIn propose également de nombreuses rubriques pour vous permettre de faire cela.

Voici les sections que vous devriez mettre à jour sur votre profil LinkedIn :

A propos: Donnez un résumé professionnel rapide, y compris votre proposition de valeur unique et vos réalisations

Donnez un résumé professionnel rapide, y compris votre proposition de valeur unique et vos réalisations Expérience et compétences: Mettez en évidence vos rôles passés et actuels ainsi que vos compétences

Mettez en évidence vos rôles passés et actuels ainsi que vos compétences Formation et certifications: Ajoutez vos diplômes, le nom de l'établissement d'enseignement et les certifications de l'industrie

Ajoutez vos diplômes, le nom de l'établissement d'enseignement et les certifications de l'industrie Recommandations: Demandez à vos mentors, clients ou collègues de vous recommander sur LinkedIn

Demandez à vos mentors, clients ou collègues de vous recommander sur LinkedIn Autres réalisations: Indiquez les prix professionnels, les reconnaissances ou les distinctions que vous avez reçus

Vous devrez ajouter des informations pertinentes à chacune de ces sections. Il est utile que chaque information mette en évidence vos points forts et vos compétences et construise un récit cohérent. Cela renforce l'aspect général et la crédibilité de votre profil.

💡Pro Tip: You can alsoouse ChatGPT invite, instructions pour LinkedIn pour optimiser votre profil LinkedIn.

Utiliser judicieusement la section À propos

La section À propos de LinkedIn est votre espace pour vous démarquer.

Avec 2600 caractères, vous pouvez mettre en évidence ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi c'est important et comment vous pouvez aider les autres. Commencez par une introduction forte, qui attire l'attention et qui reflète votre passion ou une réalisation clé.

Mettez l'accent sur l'impact que vous avez eu plutôt que de vous contenter de dresser une liste de tâches. **Par exemple, vous pouvez dire : "Je dirige une équipe commerciale très performante qui dépasse constamment ses cibles grâce à des stratégies innovantes", au lieu de "Je gère une équipe commerciale"

Parlez directement à votre cible - que vous soyez à la recherche de nouvelles opportunités ou que vous proposiez des services en tant qu'entrepreneur, expliquez clairement pourquoi quelqu'un devrait entrer en connexion avec vous ou considérer votre candidature pour une opportunité.

Note amicale: Vous pouvez également faire en sorte que votre section "À propos de moi" se démarque en ajoutant un propos d'ascenseur créatif. Vous pouvez utiliser des instances de votre enfance qui démontrent les qualités qui vous tiennent le plus à cœur aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir une accroche qui puisse inciter votre public à en savoir plus sur vous.

Étape #4 : Créer un contenu de haute qualité faisant autorité

La création d'un contenu de haute qualité et faisant autorité est essentielle pour développer votre marque personnelle sur LinkedIn.

Au fil du temps, cet effort constant s'intensifie, et c'est ainsi que votre marque se construit - en présentant régulièrement des informations précieuses qui vous établissent en tant que leader dans votre champ.

La publication d'un contenu de haute qualité n'est pas négociable. Si vous essayez de faire des économies en publiant des articles médiocres, vous aurez du mal à avoir un impact. Votre public est à la recherche d'un contenu de qualité qui l'informe, l'inspire ou résout un problème. Il est donc essentiel de faire l'effort de créer des articles qui ont une véritable résonance.

Voici comment Lara Costa, consultante en stratégie de marque personnelle sur LinkedIn, recommande de créer des posts LinkedIn engageants :

Modèle ClickUp pour les médias sociaux

En outre, vous pouvez rationaliser votre processus de création de contenu avec la fonction Modèle ClickUp pour les médias sociaux . Ce modèle vous aide à planifier et programmer vos posts ce qui vous permet de rester plus facilement cohérent avec votre contenu de haute qualité.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image9.png modèle de média social ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377084&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organiser les idées et les forfaits de contenu

Créer un forfait unifié pour tous vos canaux sociaux

Assurer la cohérence des messages sur toutes vos plateformes sociales pour construire une personnalité unique

Vous pouvez commencer par ajouter toutes les idées de posts dans la section À faire. Au fur et à mesure de la progression des tâches, vous pouvez continuer à les déplacer le long du Tableau. Pour chaque À faire, vous pouvez attribuer des dates, des estimations de durée, des étiquettes, des priorités et même suivre le temps.

💡 Bonus: Créez des posts LinkedIn engageants et percutants avec Le générateur de posts LinkedIn de ClickUp

Étape #5 : Engagez-vous auprès de votre réseau

L'engagement avec votre réseau professionnel sur LinkedIn est tout aussi important que la création de contenu pertinent.

Il ne suffit pas de publier et de disparaître ensuite - vous devez participer activement aux discussions, commenter les publications des autres et répondre aux commentaires sur votre contenu.

C'est ainsi qu'il faut agir, gestion de la marque permet d'établir des relations, de montrer que vous êtes accessible et de vous maintenir en tête de liste dans votre secteur d'activité.

En vous engageant régulièrement, vous gagnez également en visibilité, car l'algorithme de $$$a favorise les profils actifs et interactifs. Plus vous vous engagez, plus votre réseau se développera et plus les opportunités se multiplieront.

En outre, vous pouvez également rejoindre des groupes LinkedIn pertinents pour faire partie d'une communauté de personnes soucieuses de créer des liens.

Étape #6 : Rester cohérent

La cohérence est la clé pour la construction d'une marque personnelle forte sur LinkedIn. Publier un contenu de haute qualité une fois de temps en temps n'aura pas le même impact que de le faire régulièrement. Lorsque vous restez constant - qu'il s'agisse d'une publication hebdomadaire, d'un engagement quotidien ou d'un mélange des deux - vous créez une dynamique.

**Votre public commence à anticiper votre contenu et, au fil du temps, votre présence régulière contribue à consolider votre réputation en tant que source fiable d'informations et de points de vue

La constance indique également aux employeurs, clients et collaborateurs potentiels que vous êtes engagé et fiable, des qualités très appréciées dans tous les paramètres professionnels.

Créez votre marque personnelle avec ClickUp

Dans votre parcours de marque personnelle sur LinkedIn ou d'autres plateformes de médias sociaux, rester organisé, cohérent et stratégique est crucial - et c'est là que ClickUp entre en jeu.

Grâce à ses solides fonctionnalités, ClickUp vous aide à rationaliser chaque aspect de la construction de votre marque personnelle, de la création de contenu à la gestion des tâches.

Que vous rédigiez des posts dans ClickUp Docs, que vous planifiez votre Calendrier de contenu ou que vous suiviez vos activités d'engagement, ClickUp fournit les outils dont vous avez besoin pour rester au top.

En utilisant ClickUp, vous pouvez vous assurer que chaque contenu que vous créez et chaque interaction que vous avez sont intentionnels et alignés sur les objectifs de votre marque. N'attendez plus pour construire votre marque. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer.