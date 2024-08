10 meilleurs outils de marketing TikTok pour développer votre activité en 2024

Avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs, TikTok est un canal incontournable pour les marketeurs avisés qui souhaitent atteindre leur cible.

Les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu utilisent les fonctionnalités de TikTok telles que TikTok Live, la modification des vidéos et TikTok Shop pour s'engager avec leurs fans TikTok.

Les entreprises de tous les secteurs d'activité prennent le train du marketing TikTok pour se démarquer auprès de leur public cible. Pour les spécialistes du marketing moderne, TikTok en tant que plateforme de marketing est un combat pour les yeux.

Que vous cherchiez à exploiter la puissance des publicités TikTok ou du contenu organique, vous avez besoin des meilleurs outils TikTok pour voir votre entreprise et vos abonnés se développer sur cette plateforme de médias sociaux.

Cet article regroupe notre liste des 10 meilleurs outils TikTok pour élever votre contenu sur l'application TikTok, optimiser vos campagnes et favoriser la croissance de votre entreprise.

Que faut-il rechercher dans les outils de marketing TikTok ?

Voici ce que vous devriez rechercher dans un outil TikTok pour le marketing.

Interface facile à utiliser : Choisissez un outil de marketing TikTok avec une interface intuitive pour une expérience transparente pour les nouveaux marketeurs et les marketeurs chevronnés, permettant à votre équipe de naviguer dans les fonctionnalités sans effort

: Choisissez un outil de marketing TikTok avec une interface intuitive pour une expérience transparente pour les nouveaux marketeurs et les marketeurs chevronnés, permettant à votre équipe de naviguer dans les fonctionnalités sans effort analyses et informations sur TikTok : TikTok analytics and insights: Analyses TikTok aide à décoder votre audience TikTok en analysant les affichages de vidéos, les taux d'engagement, la durée moyenne de visionnage et la performance du contenu. Recherchez des outils d'analyse TikTok qui offrent des rapports et des tableaux de bord analytiques robustes pour prendre des décisions basées sur les données

Analyses TikTok aide à décoder votre audience TikTok en analysant les affichages de vidéos, les taux d'engagement, la durée moyenne de visionnage et la performance du contenu. Recherchez des outils d'analyse TikTok qui offrent des rapports et des tableaux de bord analytiques robustes pour prendre des décisions basées sur les données Capacités de création de contenu : Les vidéos sont une partie essentielle de votre campagne TikTok, alors assurez-vous que votre outil d'édition vidéo TikTok assiste la création de contenu facile et dispose de fonctionnalités de modification pour les filtres et les effets visuels pour que votre contenu se démarque

: Les vidéos sont une partie essentielle de votre campagne TikTok, alors assurez-vous que votre outil d'édition vidéo TikTok assiste la création de contenu facile et dispose de fonctionnalités de modification pour les filtres et les effets visuels pour que votre contenu se démarque Planification et automatisation: Pour atteindre vos abonnés TikTok au bon moment, l'outil de planification TikTok que vous choisissez doit vous permettre de planifier des posts en masse. Cela vous permettra de forfaiter et de poster votre contenu sur votre compte TikTok à des heures optimales pour une portée maximale

Pour atteindre vos abonnés TikTok au bon moment, l'outil de planification TikTok que vous choisissez doit vous permettre de planifier des posts en masse. Cela vous permettra de forfaiter et de poster votre contenu sur votre compte TikTok à des heures optimales pour une portée maximale Recherche et suivi des hashtags: Les hashtags forment le formulaire d'une stratégie de marketing TikTok. Choisissez un outil qui fait de la recherche sur les hashtags pour trouver les étiquettes en vogue et suivre l'historique des performances des hashtags

Les hashtags forment le formulaire d'une stratégie de marketing TikTok. Choisissez un outil qui fait de la recherche sur les hashtags pour trouver les étiquettes en vogue et suivre l'historique des performances des hashtags Mesures de sécurité : Choisissez un outil TikTok doté de mécanismes de sécurité robustes et conforme aux réglementations en matière de confidentialité et de sécurité au niveau du pays et de l'industrie

Les 10 meilleurs outils de marketing TikTok à utiliser en 2024

1. Iconosquare

via Iconosquare Vous jonglez entre différentes applications pour faire tourner votre jeu de médias sociaux ? Facilitez-vous la vie avec un seul logiciel de marketing et connectez tous vos canaux de médias sociaux sur un tableau de bord centralisé, y compris votre profil TikTok.

Exemple concret : une grande marque de vêtements dotée d'une équipe de médias sociaux de plus de 10 personnes utilise Iconosquare pour gérer tous les aspects de ses efforts de marketing sur les médias sociaux. De la planification et de la programmation du contenu à la gestion de plusieurs comptes TikTok et à l'analyse des publicités TikTok des concurrents, tout se passe au sein d'Iconosquare.

Iconosquare est un outil TikTok tout-en-un qui permet de créer des vidéos, d'analyser le contenu des posts, de suivre les performances et de booster les posts grâce à des options de ciblage avancées. L'interface facile à utiliser est accompagnée d'outils de segmentation de l'audience TikTok, qui vous aident à atteindre vos fans, et d'outils TikTok outils de marketing d'influence pour collaborer avec les meilleurs influenceurs sur l'application TikTok.

Les meilleures fonctionnalités d'Iconosquare

Vous pouvez comprendre vos performances et votre engagement pour prendre des décisions basées sur des données grâce à l'analyse TikTok

Analysez d'où vient votre communauté, quelles langues elle parle, son âge et son sexe pour optimiser votre compte TikTok

Engagez-vous avec tous vos abonnés et ne manquez aucun commentaire en les marquant comme lus ou non lus

Limites d'Iconosquare

Les utilisateurs ne reçoivent aucune notification lorsque le post programmé n'est pas mis en ligne en raison d'une erreur

Une courbe d'apprentissage pour naviguer et utiliser les fonctionnalités clés

Prix d'Iconosquare

Un seul utilisateur: 49,00 €/utilisateur/mois

49,00 €/utilisateur/mois Teams: €49.00/utilisateur/mois

€49.00/utilisateur/mois Tarification personnalisée pour des solutions spécifiques

G2: 4.5/5 (116 commentaires)

4.5/5 (116 commentaires) Capterra: 4.4/5 (51 commentaires)

2. Champ social

via Championnat social La plupart des spécialistes du marketing TikTok planifient à l'avance leurs calendriers pour toutes les plateformes de médias sociaux. Qu'il s'agisse de se préparer à l'avance pour un festival à venir ou un évènement sportif majeur, les idées de posts TikTok sont finalisées, créées et programmées à l'avance.

Les spécialistes du marketing utilisent Social Champ pour forfaiter leur calendrier de médias sociaux, programmer plusieurs vidéos et posts TikTok, et suivre les performances de leurs campagnes TikTok à partir d'un seul tableau de bord.

Les meilleures fonctionnalités de Social Champ

Production de contenu à grande échelle avec la fonctionnalité de téléchargement en masse de vidéos et programmer des vidéos TikTok de 60 secondes maximum directement à partir du compositeur de contenu

La suite IA de Champ permet aux spécialistes du marketing de générer des copies et des images pour leurs posts TikTok

Collaboration basée sur les rôles dans TikTok Scheduler pour créer des flux de travail d'approbation et gérer le calendrier de contenu TikTok

Limites de Social Champ

Des fonctionnalités limitées sur l'application mobile

Pas d'aperçu disponible pour les posts programmés

Prix de Social Champ

**Free

Champion: 26$/mois (2 utilisateurs)

26$/mois (2 utilisateurs) Business: 89$/mois (6 utilisateurs)

89$/mois (6 utilisateurs) Agence: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (31 commentaires)

4.5/5 (31 commentaires) Capterra: 4.5/5 (59 commentaires)

3. CapCut

via CapCut Votre CMO vous a envoyé une vidéo TikTok virale de votre concurrent. Il veut maintenant que vous passiez en direct sur TikTok et que vous créiez des publicités TikTok similaires que vos abonnés adoreront. Cependant, vous ne voulez pas perdre de temps ni avoir le budget pour une campagne à part entière.

Les outils du créateur TikTok de CapCut vous permettent de le faire rapidement et avec un budget limité. L'éditeur vidéo avancé permet aux utilisateurs de créer des vidéos époustouflantes sur la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de CapCut

L'éditeur vidéo TikTok coupe les vidéos, ajuste la vitesse et fusionne plusieurs vidéos - une fonctionnalité pratique lorsque vous gérez plusieurs comptes TikTok

Stabilisation intelligente, suppression de l'arrière-plan, synthèse vocale et génération de sous-titres automatiques pour les utilisateurs avancés

Bandes sonores prêtes à l'emploi pour vos vidéos TikTok

Limites de CapCut

À ne fait pas l'assistance du mode paysage sur les appareils mobiles

La suppression de l'arrière-plan n'est pas toujours précise

Prix de CapCut

Free

CapCut Pro: 9,99 $/mois ou 74,99 $/an

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. PicsArt

via PicsArt Les modèles sont le rêve de tout marketeur TikTok, car l'accès à des modèles TikTok prêts à l'emploi et récemment ajoutés leur permet de sauter sur les tendances et de créer rapidement des posts viraux.

PicsArt est une application de modification en cours d'images et de vidéos tout-en-un avec des modèles premium pour toutes les occasions et des capacités d'IA générative pour améliorer vos efforts de marketing sur TikTok.

Les meilleures fonctionnalités de PicsArt

Premium personnalisablemodèles de médias sociauxpour accélérer la création de contenu

Capacité de gestion de compte pour inviter des membres de l'équipe à collaborer

Ajoutez des sous-titres à vos vidéos pour rendre votre contenu plus accessible

Limites de PicsArt

L'application devient peu réactive et lente lorsque vous ajoutez des filtres ou des effets

La version bureau n'est pas facile à utiliser par rapport à l'application mobile

Prix de PicsArt

Free

PicsArt Plus: 5 $/mois facturés annuellement

5 $/mois facturés annuellement PicsArt Pro: 7$/mois facturés annuellement

G2: 4.5/5 (489 commentaires)

4.5/5 (489 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Analisa.io

via Analisa À quand remonte la dernière fois que vous avez jeté un coup d'œil à vos analyses sur TikTok ? Faites-vous le point sur votre taux d'engagement ou sur l'endroit où vos abonnés regardent vos vidéos ? Àvez vous manqué de rattraper la dernière tendance une fois de plus avant qu'elle ne devienne trop courante ?

L'analyse des performances de TikTok et des hashtags en vogue sont des stratégies essentielles de growth hacking. Les outils de modification en cours sur TikTok vous permettent de réaliser des vidéos et des posts visuellement attrayants.

Analisa est une plateforme d'analyse sociale alimentée par l'IA qui fait tout ce qui précède. Les spécialistes du marketing de marque, les agences de performance et de marketing numérique et les influenceurs TikTok utilisent cet outil pour obtenir un rapport complet en temps réel sur leur stratégie TikTok. Qu'il s'agisse de publier du contenu organique ou d'utiliser TikTok pour promouvoir des publicités, Analisa vous aide avec l'analyse des concurrents, le suivi historique des performances, la cartographie des influenceurs et les tableaux de bord des rapports.

Les meilleures fonctionnalités d'Analisa.io

Éliminez les rapports basés sur des feuilles de calcul avec Analisa et exportez des rapports d'analyse visuellement attrayants au format PDF ou CSV

Identifiez vos cibles en fonction de l'âge, du sexe et de la région tout en vérifiant la qualité pour minimiser la fraude

Trouvez du contenu engageant et des influenceurs à partir de la place de marché TikTok Creator avec des analyses en temps réel des posts, des légendes et des hashtags

Tirez des données historiques des posts et des insights sociaux à partir d'intervalles de dates personnalisés

Limites d'Analisa.io

Les fonctionnalités d'avancées telles que l'analyse comparative des hashtags et l'analyse de la démographie sont disponibles sur les forfaits payants

Les utilisateurs se plaignent de l'inexactitude des analyses

Prix d'Analisa.io

Basic: Gratuit

Gratuit Premium: 48,30 $/mois facturés annuellement

48,30 $/mois facturés annuellement Plus: $104.30 / mois facturé annuellement

$104.30 mois facturé annuellement Pro: $167.30/mois facturé annuellement

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. Surveillance de la marque

via Surveillance des marques (Brandwatch) La suite complète de médias sociaux Brandwatch permet aux marques d'utiliser marketing numérique et faire de la publicité sur plusieurs points de contact avec les clients à l'aide d'une seule plateforme.

Par exemple, une marque de soins de la peau lance et gère sa campagne de marketing d'influence TikTok à l'aide de Brandwatch. L'équipe utilise des fonctionnalités essentielles telles que la surveillance des médias sociaux, l'analyse des sentiments, la gestion des performances de la campagne et crée des rapports de campagne détaillés à partir de cette plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Brandwatch

Boîte de réception facile à utiliser et personnalisable pour garder une trace des commentaires et les assigner aux membres de l'équipe pour s'assurer qu'aucun commentaire ne reste non lu

Obtenez des rapports en temps réel personnalisables pour les posts et les indicateurs au niveau du compte à partager avec différentes parties prenantes

Enregistrez les coordonnées de l'influenceur et les informations de paiement et capturez des données supplémentaires de première partie avec des champs personnalisés

Limites de Brandwatch

Il arrive que les posts ne soient pas publiés selon le calendrier prévu

La mise à jour du tableau de bord prend du temps

Prix de Brandwatch

Tarifs personnalisés

7. Trou de serrure

via Trou de serrure TikTok, c'est être pertinent et répondre aux tendances actuelles !

Rester à l'affût des tendances TikTok et analyser les mentions de marque aide les spécialistes du marketing à répondre de manière proactive au jeu social en constante évolution.

Keyhole pour la surveillance des médias sociaux aide les marques à analyser ce que d'autres utilisateurs de TikTok disent de la marque et le sentiment général de la marque, à programmer des posts TikTok pour plusieurs profils TikTok et à partager des rapports d'analyse prêts à être publiés avec les dirigeants.

Keyhole meilleures fonctionnalités

Utilisez la publication intelligente illimitée de Keyhole pour programmer et publier vos posts sur les différentes plateformes de médias sociaux

Le suivi et l'analyse des hashtags améliorent votre portée sur TikTok

Les fonctionnalités de marketing des influenceurs mesurent les collaborations et les performances des campagnes

Limites de Keyhole

L'écoute sociale n'est pas complète et doit être améliorée

Manque de tutoriels sur les produits pour les utilisateurs débutants

Prix de Keyhole

Individuel: 63 $/mois

63 $/mois Teams: $119/mois

$119/mois Pro : 199 $/mois

: 199 $/mois Avancé: 359 $/mois

359 $/mois **Enterprise : à partir de 833 $/mois

G2: 4.3/5 (68 commentaires)

4.3/5 (68 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. SocialBee

via SocialBee Le forfait de contenu est la première étape d'une campagne de marketing sur TikTok ou d'autres plateformes de médias sociaux. Lorsque vous choisissez parmi les meilleurs outils TikTok, choisissez celui qui rend intuitive la visualisation de votre forfait de contenu et la mise en ligne en quelques clics.

Prenez en charge votre calendrier de publication avec SocialBee. Prévisualisez les posts à venir, décidez des meilleurs moments pour publier en ligne et utilisez l'IA pour obtenir un forfait de contenu exploitable en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de SocialBee

Options de modification en cours et de planification pour tous les types de posts TikTok

Intégrations avec Canva, Unsplash et GIPHY pour accéder à un large intervalle de modèles de conception

Copilote alimenté par l'IA pour créer automatiquement du contenu pour n'importe quelle plateforme de médias sociaux

Limites de SocialBee

L'application mobile ne dispose pas de certaines des fonctionnalités avancées disponibles sur l'application bureau

Il n'est pas intuitif de modifier les dates d'un post TikTok déjà programmé

Prix de SocialBee

Bootstrap: 24 $/mois

24 $/mois Accelerate: 49$/mois

49$/mois Pro: $82/mois

$82/mois Agence Pro50: 149$/mois

149$/mois Agence Pro100 : 274 $/mois

: 274 $/mois Agence Pro150 : 374 $/mois

G2: 4.8/5 (334 commentaires)

4.8/5 (334 commentaires) Capterra: 4.6/5 (36 commentaires)

9. Planable

via Planifiable Utilisez-vous encore des feuilles de calcul pour suivre vos campagnes TikTok ? Les défis liés à l'utilisation de calendriers TikTok basés sur des feuilles de calcul sont les erreurs de copier-coller, la visibilité limitée sur les posts et les campagnes à venir, et la création manuelle de rapports.

L'outil de gestion des médias sociaux de Planable fait passer tous vos posts TikTok des feuilles de calcul à une interface épurée. Exportez vos rapports de performance en quelques clics et automatisez la création de rapports visuellement attrayants.

Les meilleures fonctionnalités de Planable

Les outils de création de contenu aident à personnaliser le contenu et offrent un aperçu pour plusieurs comptes de médias sociaux, y compris la plateforme TikTok

Des fonctionnalités de collaboration avec un accès basé sur les rôles pour que les différents membres de votre équipe puissent travailler ensemble sur une campagne

Options de planification flexibles avec des affichages de contenu tels que Feed, Calendrier, etc

Limites planifiables

Courbe d'apprentissage initiale très prononcée

Les analyses TikTok ne peuvent pas être téléchargées au format PDF

Prix de Planable

Free

Essentiel: 11$/utilisateur/mois

11$/utilisateur/mois Pro: 22$/utilisateur/mois

22$/utilisateur/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (595 commentaires)

4.6/5 (595 commentaires) Capterra: 4.5/5 (305 commentaires)

10. Forfait

via Forfait Planly est une plateforme de gestion des médias sociaux dotée d'une interface facile pour catégoriser les posts, les médias et les canaux sociaux. Son outil intégré de planification automatisée permet aux utilisateurs de TikTok de publier automatiquement des posts et des vidéos TikTok.

Pour les spécialistes du marketing numérique très occupés qui gèrent plusieurs clients, Planly combine toutes les tâches en un seul tableau de bord, de la gestion du calendrier à la planification et à l'analyse.

Les meilleures fonctionnalités de Planly

Modifiez, découpez et ajoutez des modules complémentaires à vos vidéos TikTok, et utilisez l'affichage du calendrier hebdomadaire et mensuel pour ne pas perdre de vue vos prochains posts TikTok

Suivez, mesurez et analysez vos performances dans un tableau de bord d'analyse TikTok unique

Intégrez votre compte TikTok à Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest et Google Business Profile pour publier automatiquement vos vidéos TikTok sur d'autres plateformes

Limites du forfait

Certaines fonctionnalités essentielles ne sont disponibles qu'avec le forfait payant

Prix de Planly

Débutant: 15$/utilisateur/mois

15$/utilisateur/mois Pro : 40$/utilisateur/mois

: 40$/utilisateur/mois Guru : 80$/utilisateur/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Autres outils de marketing : ClickUp

Tandis que TikTok outils de marketing se concentrent sur l'écoute sociale et la modification en cours, des solutions comme ClickUp adoptent une approche holistique. ClickUp rationalise votre flux de travail et améliore votre rendement global.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les fonctionnalités de ClickUpgestion de projet des médias sociaux permet aux utilisateurs de comptes TikTok de gérer et de créer des projets liés aux médias sociaux et toutes les tâches dans un seul tableau de bord

L'outil de gestion de projets de ClickUp, pré-construit, permet aux utilisateurs de TikTok de gérer des projets liés aux médias sociaux et toutes les tâches au sein d'un tableau de bord uniquemodèles de médias sociaux vous permettent de gagner du temps en rationalisant vos processus de médias sociaux

Lancez votre prochaine campagne de médias sociaux avec ce modèle complet

UtiliserL'IA de ClickUp pour trouver des idées de contenu, construire votre calendrier de contenu et rédiger des légendes pour les médias sociaux et des scripts pour les vidéos TikTok

Vous êtes à court d'inspiration pour votre prochain message sur les médias sociaux ? Laissez ClickUp AI vous aider..

Lors du forfait de votre stratégie sur Teams, avec de multiples idées en cours au sein de l'équipe, tirez parti de l'outil de gestion de l'information de ClickUp AItableau des idées pour capturer et rationaliser les bonnes idées et les convertir en tâches réalisables

Organisez clairement vos idées et partez à la conquête du marché avec ce modèle de tableau blanc ClickUp Roadmap

Tableau blanc ClickUp est conçu pour permettre aux équipes de médias sociaux de collaborer, d'ajouter des notes et de connecter des notes et des flux de travail existants

Après l'étape de l'idéation, utilisezClickUp Documents pour mettre en œuvre les idées, intégrer les lignes directrices de votre marque et modifier en cours en temps réel avec votre équipe

Construisez chaque étape du flux de travail de votre campagne dans ce modèle de briefing dans ClickUp Docs

Limites de ClickUp

La version gratuite limite l'accès aux fonctionnalités avancées telles que les échéanciers de projet

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Business: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

Commencez à utiliser les bons outils TikTok pour booster votre productivité et devenir viral

Choisissez un outil TikTok qui vous permet de de gérer plusieurs projets et des campagnes de médias sociaux sur un tableau de bord consolidé.

Les fonctionnalités de ClickUp outil de gestion de projet possède des fonctionnalités essentielles telles que les modèles de calendrier de contenu , des fonctionnalités IA, des documents et des capacités de collaboration, vous permettant de consolider vos idées créatives TikTok en un seul endroit.

ClickUp gère vos tâches, vos projets et vos flux de travail avec un minimum d'effort et vous épargne l'effort d'utiliser plusieurs outils et plateformes. Planifiez, gérez et suivez toutes vos stratégies TikTok dans cet outil de gestion de projet tout-en-un avec les meilleurs modèles personnalisables pour stimuler votre productivité.

De plus, ClickUp s'intègre avec d'autres marketing numérique et outils de marketing entrant pour automatiser le flux de données entre ces applications.

Commencez sur ClickUp gratuit .