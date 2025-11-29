Meilleures alternatives à WorkMax pour la gestion des effectifs sur le terrain

Le soleil vient à peine de se lever, votre équipe est sur place et tout le monde attend vos instructions. Vous ouvrez Workmax, affichez les relevés de temps, vérifiez les formulaires et commencez à trier les registres des actifs. Mais ces petites tâches vous ralentissent.

Il peut s'agir de problèmes de géorepérage, de feuilles de temps peu pratiques, de filtres de codes de tâches limités et d'une automatisation insuffisante. Et bientôt, ces « petites choses » deviennent de vrais problèmes. Imaginez des coûts plus élevés, des équipes frustrées, des retards dans le paiement des salaires et des heures de travail administratif que vous n'aviez pas prévues.

Dans cet article, nous allons explorer certaines des meilleures alternatives à WorkMax pour répondre à vos besoins en matière de gestion du personnel sur le terrain et résoudre ces problèmes de front. C'est parti ! 🎯

Les meilleures alternatives à WorkMax en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif de toutes les alternatives à WorkMax présentées dans cet article. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion de projet, exécution des tâches et coordination sur le terrain tout-en-un pour les petites équipes, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises. Tâches et champs personnalisés, vues flexibles (liste, Tableau, diagramme de Gantt, Calendrier), Tableaux blancs, documents, tableaux de bord, suivi du temps intégré, planification de la charge de travail et des ressources, chat et Clips natifs, IA intégrée et automatisations puissantes des flux de travail. Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Connecteam Planification mobile des effectifs, communication et opérations quotidiennes pour les petites équipes sur le terrain Outils mobiles, notamment tâches rapides, planification des tâches, horloge avec géorepérage et modèles de quarts de travail. Gratuit ; forfait payant à partir de 35 $/mois pour 30 utilisateurs Clockify Suivi simple du temps, journaux d'activité et rapports sur les heures facturables pour les équipes qui souhaitent disposer de relevés de temps précis. Saisie facile du temps grâce à l'outil de suivi du temps, au mode Relevé de temps, au kiosque, au suivi GPS, aux projets et tâches, et au blocage de temps dans le Calendrier. Gratuit ; forfait payant à partir de 4,99 $/mois par utilisateur. Bitrix24 CRM intégré, gestion des tâches et hubs de communication pour les entreprises de taille moyenne. Une suite d'outils offrant des pipelines CRM, des groupes de travail, des modèles de tâches, la gestion du temps et des présences, un flux d'activités et la téléphonie. Forfait payant à partir de 61 $/mois pour cinq utilisateurs. Wrike Automatisation des flux de travail, suivi structuré des projets et coordination inter-équipes pour les organisations gérant un volume important de travail et d'approbations. Outils de projet avancés tels que flux de travail personnalisés, plans, suivi du temps, rapports en temps réel, formulaires de demande et approbations. Essai gratuit de 14 jours, forfait payant à partir de 10 $/mois par utilisateur. Jibble Reconnaissance faciale, suivi GPS et relevés de temps automatisés pour les entreprises qui ont besoin d'un pointage précis et les équipes opérationnelles. Suivi précis des présences grâce à un système de pointage par reconnaissance faciale, l'emplacement GPS, les relevés de temps, le suivi des activités, les horaires de travail, les paramètres d'heures supplémentaires et les exportations. Gratuit ; forfait payant à partir de 4,99 $/mois par utilisateur. QuickBooks Time Saisie des temps de travail basée sur l'emplacement, synchronisation des salaires et calcul des coûts des travaux pour les équipes qui utilisent QuickBooks pour la comptabilité et le suivi du temps. Outils de calcul des coûts des travaux et de gestion de la paie, notamment outil de suivi du temps par GPS, éditeur de relevés de temps, alertes en cas d'heures supplémentaires, synchronisation de la paie et suivi basé sur les équipes. Les forfaits payants commencent à 14 $ par mois et par utilisateur. Buddy Patch Outils de pointage en ligne, règles personnalisables et gestion des congés payés pour les équipes qui souhaitent suivre les présences. Outils de présence flexibles avec arrondi des pointages, photos webcam, suivi des congés payés accumulés, pauses automatiques et codes départementaux. Essai gratuit de 14 jours, forfait payant à partir de 5,49 $/mois par utilisateur. Rippling Gestion unifiée des ressources humaines, de la paie, des appareils et du personnel pour les organisations à la recherche d'un système capable de gérer leurs employés. Plateforme intégrée pour la gestion du personnel combinant les profils unifiés des employés, le temps et les présences, la paie, les politiques et les permissions. Tarification personnalisée ClockShark Suivi du temps, calcul des coûts et itinéraires par GPS pour les équipes de construction et de service sur le terrain Fonctionnalités axées sur le terrain telles que le suivi du temps par GPS, KioskClock, le suivi des équipes, la vérification des relevés de temps et les rapports sur les coûts des travaux. Essai gratuit de 14 jours, forfaits payants à partir de 49 $/mois par utilisateur.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à WorkMax ?

Lorsque vous recherchez une alternative à WorkMax, l'objectif est de combler les lacunes opérationnelles quotidiennes qui ralentissent les équipes sur le terrain. Voici ce qui importe le plus :

Suivi fiable de l'emplacement : empêche les pointages inexacts et réduit les corrections manuelles dues aux erreurs de géorepérage.

Règles horaires flexibles : offre l'assistance pour les structures d'heures supplémentaires personnalisées pour les syndicats, les types de travaux et les exigences régionales.

Expérience mobile simple : minimise les plantages minimise les plantages de l'application de Relevé de temps , les pointages manqués et les perturbations liées aux mises à jour pour les équipes sur le terrain.

Sélection précise des codes de tâche : aide les travailleurs à choisir le bon code de tâche ou de coût grâce à des filtres et des options prédéfinies.

Approbations numériques : permet aux employés de vérifier et de valider leurs relevés de temps, leurs pauses et leurs heures supplémentaires avant le traitement de la paie.

Options d'automatisation : réduit les tâches administratives répétitives telles que le nettoyage des relevés de temps, la validation des pauses et l'enregistrement des changements de tâche.

Exportations faciles et rapports personnalisables : partagez les données des relevés de temps avec les services de paie, de comptabilité ou les clients sans captures d'écran ni reconstitutions manuelles.

Intégrations évolutives : effectue la connexion avec les outils de comptabilité, de planification, de gestion des actifs et des ressources humaines que vous utilisez déjà.

📮 ClickUp Insight : Alors que 40 % des employés consacrent moins d'une heure par semaine à des tâches invisibles au travail, 15 % d'entre eux perdent plus de 5 heures par semaine, soit l'équivalent de 2,5 jours par mois ! Cette perte de temps apparemment insignifiante mais invisible pourrait lentement éroder votre productivité. ⏱️ Utilisez le suivi du temps et l'assistant IA de ClickUp pour découvrir précisément où se perdent ces heures invisibles. Identifiez les inefficacités, laissez l'IA réaliser l'automatisation des tâches répétitives et récupérez un temps précieux !

Les meilleures alternatives à WorkMax

Voici une liste sélectionnée des meilleures alternatives à WorkMax qui améliorent l'automatisation de la planification, la planification des ressources et l'efficacité opérationnelle. 🎯

1. ClickUp (idéal pour la gestion de projet tout-en-un, l'exécution des tâches et la coordination sur le terrain)

Les équipes dépassent WorkMax pour différentes raisons. Certaines ont besoin d'une meilleure intégration avec les systèmes de comptabilité ou de CRM. D'autres souhaitent davantage de flexibilité dans le suivi des heures de travail des employés sur les chantiers.

Et pour être honnête, le défi ne consiste pas seulement à trouver un autre outil de suivi du temps, mais à trouver une plateforme qui assure la connexion entre la gestion des effectifs et le reste de vos opérations.

Améliorez la coordination de vos équipes et la progression des chantiers grâce à ClickUp for Construction.

ClickUp pour les équipes de construction regroupe ces flux de travail dans le premier espace de travail IA convergent au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail.

Le suivi du temps est directement lié aux tâches et aux projets, de sorte que les heures des employés sont associées à des tâches et à des clients spécifiques.

ClickUp élimine la dispersion du travail en fournissant un contexte complet dans une plateforme cloud unique où les responsables peuvent voir en temps réel la répartition de la main-d'œuvre, l'avancement des projets et la disponibilité des ressources.

Voici à quoi pourrait ressembler votre flux de travail avec ClickUp :

Créer des tâches ClickUp à partir de formulaires

ClickUp Forms vous permet de saisir des données sur le terrain en temps réel, de centraliser les commentaires et d'acheminer les réponses vers les bonnes équipes, le tout en lien avec votre flux de travail. Vous pouvez personnaliser chaque partie de votre formulaire avec des champs obligatoires, une logique conditionnelle et des téléchargements de fichiers afin de garantir une collecte de données précise, idéale pour :

Rapports quotidiens sur les tâches, registres des incidents ou checklists pour les inspections

Audits de sécurité, demandes d'équipement et tickets de maintenance

Laissez ClickUp Forms capturer les demandes, les données et les détails pour les convertir instantanément en tâches ClickUp

Chaque envoi de formulaire devient instantanément une tâche ClickUp, avec ses pièces jointes, ses commentaires et les détails de l’assigné, pour une action immédiate. Vous pouvez même glisser-déposer des champs personnalisés ClickUp pour ajouter du texte, des menus déroulants, des cases à cocher, des pièces jointes et bien plus encore, afin de collecter des données précises à chaque fois.

Enregistrez vos heures de travail sur le terrain avec le suivi du temps de ClickUp

Grâce au suivi du temps consacré aux projets de ClickUp, vous pouvez enregistrer avec précision chaque minute passée au travail, que votre équipe soit sur le terrain, à son bureau ou en train de passer d'une tâche à l'autre.

Définissez des estimations de durée pour donner à vos équipes sur le terrain des attentes claires et respecter le calendrier de chaque projet grâce au suivi du temps de projet de ClickUp.

Enregistrez le temps directement depuis votre ordinateur, votre application mobile ou votre navigateur web à l'aide de l'extension Chrome de ClickUp. Vous pouvez démarrer ou arrêter les chronomètres depuis n'importe quel appareil avec le chronomètre global de ClickUp, ou enregistrer le temps manuellement après un quart de travail.

Une fois que vous avez enregistré votre durée, veillez à ce qu'elle reste structurée et facile à lire :

Ajoutez des notes pour préciser sur quoi vous avez travaillé.

Marquez le temps facturable pour la facturation des clients.

Triez et filtrez par dates, étiquettes ou priorités pour analyser où passe votre temps.

Regroupez le temps consacré à toutes les tâches et sous-tâches pour voir l'effort total fourni.

Vérifiez, modifiez et approuvez les entrées de temps dans des relevés de temps détaillés par jour, par semaine ou par intervalle personnalisé.

L'application mobile ClickUp étend toutes ces fonctionnalités au terrain, permettant le suivi du temps directement depuis un téléphone, même hors ligne, en se synchronisant automatiquement dès la reconnexion.

Optimisez le travail sur le terrain avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, établit la connexion entre toutes les couches de votre environnement de travail. Il comprend votre travail en cours et vous aide à gérer vos projets, à résumer les mises à jour et à faire ressortir des informations utiles.

Générez des rapports d'avancement instantanés avec ClickUp Brain pour tenir les superviseurs informés et les équipes sur la bonne voie sur tous les chantiers.

Voici ce que vous pouvez faire avec ClickUp Brain :

Générez des résumés IA pour tout projet ou tâche afin de voir ce qui a changé.

Utilisez la mise à jour de progression par l’IA pour résumer ce qui a été achevé au cours de la dernière journée, semaine ou intervalle personnalisé.

Extrayez les éléments à mener à partir des notes de réunion, des rapports de terrain ou à partir des notes de réunion, des rapports de terrain ou des documents ClickUp Docs , et convertissez-les en tâches ou sous-tâches.

Créez des StandUps par l'IA qui résument la progression récente de votre équipe et les prochaines étapes.

Par exemple, si vous gérez trois chantiers actifs cette semaine. Au lieu d'attendre les rapports de fin de journée, il vous suffit de demander à ClickUp Brain : « Qu'est-ce qui retarde la progression du chantier A ? » Il analysera toutes les tâches, les notes de terrain et les mises à jour de l'équipe pour vous indiquer exactement où les approbations sont en attente.

Et lorsque deux équipes enregistrent des réparations similaires sur des équipements, l'outil d'IA détecte le chevauchement, vous aidant ainsi à éliminer les doublons.

Surveillez les activités sur les chantiers dans les tableaux de bord ClickUp

Lorsque vous avez besoin d'un aperçu actualisé de ce qui se passe sur vos chantiers, les tableaux de bord ClickUp regroupent en un seul endroit vos données relatives à la main-d'œuvre, aux actifs, à la progression des travaux, aux retards et aux rapports de terrain.

Chaque tableau de bord s'actualise automatiquement toutes les 30 minutes, ce qui garantit que les superviseurs et les agents sur le terrain affichent toujours les données les plus récentes. Cela s'avère particulièrement utile lorsque des décisions doivent être prises rapidement sur les sites actifs.

Voici quelques exemples de tableaux de bord de données que vous pouvez créer :

Heures enregistrées (via les cartes de suivi du temps )

Avancement des travaux (à l'aide de la liste des tâches ou des cartes à diagramme circulaire )

Distribution de la charge de travail pour équilibrer les affectations et prévenir l'épuisement professionnel

Réponses aux formulaires pour visualiser les rapports de terrain dès leur réception

Suivi des actifs ou de la sécurité grâce à l'intégration de cartes personnalisées et de cartes géographiques.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser l'allocation des ressources et les travaux en cours grâce aux mises à jour intégrées de ClickUp Brain

Intégré aux tableaux de bord ClickUp, ClickUp Brain vous fournit une mise à jour rapide des heures de travail, vous aide à vérifier les statuts des tâches et vous permet de suivre les mises à jour urgentes lorsque vous vous déplacez d'un site à l'autre. Les équipes sur le terrain peuvent l'utiliser pour consulter les tâches ayant une priorité élevée ou les changements prévus sans avoir à attendre les mises à jour du bureau.

💡 Conseil de pro : dans les tâches ClickUp, vous pouvez ajouter des commentaires, taguer votre équipe et discuter en temps réel depuis votre bureau, votre mobile ou votre navigateur. Ainsi, tout le monde dispose du contexte de la tâche et la communication reste précise.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les flux de travail sur le terrain : déclenchez l'attribution de tâches, envoyez des alertes et mettez à jour les statuts après l'envoi de formulaires ou la saisie d'entrées d'heures avec déclenchez l'attribution de tâches, envoyez des alertes et mettez à jour les statuts après l'envoi de formulaires ou la saisie d'entrées d'heures avec ClickUp Automations

Connectez vos systèmes : synchronisez les données relatives à la paie, au GPS, à la planification et à la gestion des actifs entre les différents outils à l'aide synchronisez les données relatives à la paie, au GPS, à la planification et à la gestion des actifs entre les différents outils à l'aide des intégrations ClickUp.

Recherchez tout instantanément : récupérez des tâches, des commentaires, des fichiers et des informations sur les chantiers passés grâce à récupérez des tâches, des commentaires, des fichiers et des informations sur les chantiers passés grâce à la recherche ClickUp Enterprise d'

Travaillez depuis n'importe quel appareil : enregistrez vos heures, envoyez des formulaires et mettez à jour vos tâches où que vous soyez grâce à l'application mobile ClickUp.

Gérez vos projets à votre façon : passez passez d'un affichage ClickUp à l'autre, comme l'échéancier, le Calendrier, la Charge de travail, la liste, etc.

Limitations de ClickUp

Avec sa gamme étendue de fonctionnalités et d'options de personnalisation, ClickUp peut demander un certain temps d'adaptation aux équipes avant d'être pleinement maîtrisé.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique G2 résume bien la situation :

ClickUp est sans conteste l'outil de gestion de projet le plus flexible et le plus puissant avec lequel j'ai travaillé. En tant que fondateur de WRKSTN, j'aide les agences et les équipes créatives à rationaliser leurs opérations, et ClickUp joue un rôle central dans ce domaine. La possibilité de tout personnaliser, des types de tâches aux automatisations, combinée à des outils tels que les tableaux de bord, les formulaires et désormais ClickUp Brain, me permet de créer des systèmes évolutifs et efficaces pour n'importe quel flux de travail. De plus, j'apprécie la rapidité avec laquelle la plateforme continue d'évoluer.

💡 Conseil de pro : les automatisations ClickUp éliminent les tâches administratives répétitives qui vous éloignent de la supervision réelle sur le terrain. Configurez des déclencheurs qui informent automatiquement les superviseurs lorsque les heures des employés dépassent le temps prévu, acheminent les demandes de congés vers la personne chargée de les approuver ou déplacent les tâches vers « Achevé » lorsque les équipes enregistrent leurs dernières heures. Utilisez les automatisations ClickUp pour suivre l'avancement, gérer les tâches et veiller à ce que vos projets de construction respectent les délais et le budget. Vous pouvez également créer des automatisations qui attribuent des tâches de suivi lorsque des incidents de sécurité sont signalés ou déclenchent la création de factures lorsque les travaux atteignent certains statuts, le tout grâce à une logique simple « si ceci, alors cela » qui ne nécessite aucune assistance informatique.

2. Connecteam (idéal pour la planification des équipes mobiles et les opérations quotidiennes)

via Connecteam

Connecteam est une solution de gestion des effectifs conçue pour les équipes « sans bureau ». Elle combine le suivi du temps, la planification, la gestion des tâches et les checklists numériques. Les équipes peuvent pointer, vérifier les détails des tâches, soumettre des formulaires, consulter les procédures de sécurité et recevoir des mises à jour sur leurs horaires directement depuis leur téléphone.

La plateforme vous permet de créer des horaires à l'aide de modèles de suivi du temps, et les travailleurs sur le terrain peuvent achever des formulaires à l'aide de la saisie vocale, traduire les mises à jour dans leur langue préférée ou accéder à des modules de formation en cours de service sans quitter l'application.

La communication s'effectue également dans la même application : vous disposez d'un chat de groupe, de flux d'actualités de l'entreprise, de sondages, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Créez des plannings intelligents grâce à la fonctionnalité Auto Scheduling , qui affecte automatiquement les bonnes personnes en fonction de leurs rôles, de leur disponibilité et des exigences du chantier.

Suivez précisément les heures de travail grâce à l'application GPS intégrée Time Clock qui permet de contrôler les présences et de convertir les heures exactes en relevés de temps prêtes à être intégrées à la paie.

Créez des formulaires numériques avec Forms & Checklists pour saisir les signatures, les photos et les empreintes GPS pour les rapports sur le terrain.

Accélérez la formation grâce à le créateur d'applications IA pour transformer n'importe quel processus ou exigence de sécurité en modules d'apprentissage adaptés aux appareils mobiles.

Limitations de Connecteam

Les données backend provenant des formulaires sont incohérentes et ne disposent pas d'un schéma stable, ce qui rend difficile l'extraction et l'automatisation fiables.

Les utilisateurs avancés doivent souvent créer des solutions manuelles en raison du manque d'intégration transparente entre les modules, contrairement aux alternatives à Connecteam.

Tarifs Connecteam

Free

Basique : 35 $/mois pour 30 utilisateurs

Avancé : 59 $/mois pour 30 utilisateurs

Expert : 119 $/mois pour 30 utilisateurs

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Connecteam ?

Une critique résume ainsi la situation :

Tout avoir à portée de main et regroupé à un seul emplacement est extrêmement pratique. La plateforme est très professionnelle et facile à gérer […] Les processus semblent parfois compromis, car nous ne pouvons pas reproduire entièrement nos opérations existantes, mais honnêtement, ce n'est pas très grave.

🧠 Fait amusant : des chercheurs ont découvert que le simple fait d'être conscient d'un chronomètre augmente la concentration et la précision. Ce phénomène est appelé « effet de repère temporel ».

Regardez : dans cette vidéo, nous passons en revue les meilleurs logiciels de gestion de projet de construction pour vous aider à respecter vos objectifs, votre budget et votre calendrier.

3. Clockify (idéal pour un suivi simple du temps et la création de rapports sur les heures facturables)

via Clockify

Clockify est une plateforme cloud conçue pour les professionnels de la construction, des services sur le terrain et d'autres secteurs où les opérations prennent beaucoup de temps. Elle offre un chronomètre, un mode kiosque et un suivi hors ligne. Les travailleurs peuvent pointer à partir d'appareils partagés, suivre leur travail sur des appareils mobiles ou remplir des relevés de temps hebdomadaires selon les besoins.

Au-delà du simple suivi du temps de travail des employés, il offre des flux de travail opérationnels tels que la budgétisation des projets, le codage des coûts, la planification et la gestion des congés.

Et comme il se synchronise sur tous les appareils, y compris le web, les applications mobiles, les ordinateurs de bureau et les extensions de navigateur, Clockify reste fiable pour les équipes travaillant dans des zones reculées ou passant du bureau au terrain.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Surveillez les budgets des projets pour éviter les risques de dépassement budgétaire pour vos clients et vos tâches à l'aide des estimations et alertes .

Organisez les coûts de main-d'œuvre pour calculer les revenus, les dépenses et la rentabilité grâce aux taux et codes de coûts .

Visualisez le temps suivi à l'aide d'un Calendrier, d'un tableau de bord et de rapports afin d'améliorer la productivité et de gérer les plannings.

Classez les entrées de temps à l'aide d'étiquettes, de champs personnalisés et de hiérarchies basées sur les projets.

Limitations de Clockify

Contrairement aux alternatives à Clockify , il manque de contrôles administratifs avancés et de certaines fonctionnalités d'approbation essentielles.

Actions webhook et options d'automatisation limitées, restreignant la personnalisation du flux de travail ou les intégrations externes.

Tarifs Clockify

Free

Basique : 6,99 $/mois par utilisateur

Standard : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 14,99 $/mois par utilisateur

Suite de productivité : 15,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Clockify

G2 : 4,5/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 9 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clockify ?

Témoignage d'un utilisateur vérifié:

Ce que j'ai le plus apprécié chez Clockify, c'est la simplicité et la commodité du suivi du temps. Je l'utilisais quotidiennement et il est rapidement devenu une partie intégrante de ma routine. L'interface est claire et facile à naviguer, donc enregistrer les heures ou passer d'une tâche à l'autre ne prenait que quelques clics. […] L'application mobile peut parfois sembler buguée. De plus, la personnalisation et l'exportation de rapports détaillés ne sont pas toujours intuitives et auraient pu être mieux conçues.

📖 À lire également : Clockify vs Toggl : quelle est la meilleure application de suivi du temps ?

4. Bitrix24 (idéal pour le CRM intégré et la gestion des tâches)

via Bitrix24

Bitrix24 propose une suite d'outils pour la gestion de la relation client (CRM), la gestion des tâches, la communication au sein des équipes et l'automatisation des flux de travail. Pour les superviseurs de services sur le terrain et les responsables de chantier, il donne accès aux discussions avec les clients, aux mises à jour des travaux, aux documents de travail et à l'avancement des tâches.

Ses outils intégrés d'automatisation des flux de travail sans code permettent de faire progresser les prospects à travers différentes étapes. Par exemple, créez des tâches lorsque des mises à jour sont reçues de la part des clients et informez le personnel lorsque le travail avance.

Sa robotic process automation (RPA) vous permet de rationaliser les tâches routinières et non techniques, telles que l'approbation automatique de documents, la génération de tâches et le déclenchement d'e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Gérez les pipelines et suivez les prospects depuis leur acquisition jusqu'à l'achevement du projet grâce à des outils de gestion des prospects et des transactions.

Encaisser les paiements grâce aux paiements en ligne , directement intégrés aux devis et aux factures.

Acheminez les demandes des clients grâce à son centre de contact omnicanal via le chat, l'e-mail, la téléphonie et les réseaux sociaux.

Générez du contenu marketing avec AI CoPilot pour les e-mails, les transcriptions d'appels, les idées et la saisie des champs de données CRM sur le terrain.

Limitations de Bitrix24

Contrairement aux autres alternatives à Workmax, il manque de fonctionnalités avancées pour les rapports, les analyses et les outils de gestion de projet.

Les performances peuvent être ralenties en cas de très grands ensembles de données ou pendant les pics d'utilisation.

Tarifs Bitrix24

Basique : 61 $/mois pour cinq utilisateurs

Standard : 124 $/mois pour 50 utilisateurs

Professionnel : 249 $/mois pour 100 utilisateurs

Enterprise : 499 $/mois pour 250 utilisateurs

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bitrix24 ?

Selon une critique de Capterra:

C'est un très bon outil de gestion des tâches, de communication d'équipe et de suivi de projet. Il offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes telles que les chats et les appels vidéo, les réunions, le Calendrier, le suivi du temps, les rappels de tâches, le partage de documents. […] Son interface utilisateur est complexe et difficile à comprendre pour un novice. C'est un programme coûteux avec des options de personnalisation limitées.

🔍 Le saviez-vous ? Le concept d'« heures facturables » remonte au début des années 1900 dans les cabinets d'avocats. Il était à l'origine considéré comme un système équitable, facturant aux clients uniquement le temps travaillé, mais il est ensuite devenu un indicateur de productivité dans tous les secteurs.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Bitrix24

5. Wrike (idéal pour l'automatisation des flux de travail et le suivi structuré des projets)

via Wrike

Wrike se positionne comme une plateforme de gestion du travail conçue pour la planification, l'exécution et les rapports au sein d'équipes en constante évolution. Les équipes sur le terrain peuvent saisir les tâches entrantes à l'aide de formulaires de demande détaillés, acheminer les tâches à l'aide de règles d'automatisation et s'appuyer sur Wrike Spaces pour les configurations centralisées.

Ses tableaux de bord, dotés de widgets, de diagrammes et de données en temps réel, affichent immédiatement la progression, les modèles de charge de travail et les retards critiques pour la sécurité.

Les diagrammes de Gantt et les outils de gestion des ressources apportent de la clarté sur le séquençage et la capacité. L'accès aux appareils mobiles permet aux superviseurs sur le terrain de mettre à jour les tâches, de vérifier les échéanciers et d'approuver les documents lors de leurs déplacements.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Saisissez les demandes de travail structurées à l'aide de formulaires personnalisés comportant des questions conditionnelles et une automatisation de l'acheminement.

Wrike AI Copilot , qui résume les mises à jour, hiérarchise le travail et génère du contenu. Améliorez la productivité de vos équipes mobiles grâce à, qui résume les mises à jour, hiérarchise le travail et génère du contenu.

Enregistrez les entrées de temps en masse ou modifiez/supprimez les entrées passées selon vos besoins pour prendre des décisions éclairées.

Analysez les budgets des projets, les jalons importants et les performances des équipes grâce à des rapports dynamiques et à l'intégration de la veille économique.

Limitations de Wrike

La hiérarchisation des tâches se limite à un indicateur de haute importance, sans paramètres de priorité nuancés pour guider efficacement les flux de travail.

Ne dispose pas d'outils avancés de gestion du temps, tels que le suivi GPS, le géorepérage et la différenciation des heures supplémentaires, contrairement aux alternatives à Wrike

Tarifs Wrike

Essai gratuit de 14 jours

Forfait Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Selon un utilisateur vérifié:

Wrike est l'une des plateformes de gestion de projet les plus faciles à configurer et à prendre en main. Elle nous aide à organiser les projets en fonction de leur échéance, de leurs clients et de leur sujet, et à personnaliser notre flux de travail. […] Wrike fait le travail, mais son interface semble trop complexe pour une petite équipe à la recherche d'une plateforme simple. Certaines fonctionnalités, telles que la modification des échéanciers et la configuration des dépendances, prennent du temps et peuvent dérouter les débutants.

🧠 Anecdote amusante : La première horloge mécanique a été inventée en 1888 par Willard Bundy, un bijoutier de New York. Son « pointeuse » a marqué le début de l’automatisation du chronométrage. Le voici avec son invention ! Source

📚 À lire également : Meilleur logiciel de planification des équipes

6. Jibble (idéal pour la reconnaissance faciale et les relevés de temps automatisés)

via Jibble

Jibble positions est une plateforme de suivi du temps conçue pour les équipes qui se déplacent d'un site à l'autre. Elle enregistre les heures de travail directement sur le terrain à l'aide d'appareils mobiles, de tablettes ou d'ordinateurs de bureau. Elle synchronise automatiquement tout lorsque la connexion est rétablie.

La plateforme combine un système simple de pointage avec des niveaux de vérification avancés, tels que la reconnaissance faciale et la localisation GPS. Vous pouvez ainsi vous assurer que chaque registre reflète fidèlement qui était présent sur le site, à quel moment et où le travail a été effectué.

Jibble calcule également les heures supplémentaires selon vos règles, attribue les heures à des projets ou clients spécifiques et génère des relevés de temps prêtes à être utilisés pour la paie.

Les meilleures fonctionnalités de Jibble

Répartissez les heures par site, activité, métier ou sous-traitant, repérez les équipes en sous-effectif ou identifiez les écarts de productivité des employés grâce à son moteur de rapports.

Limitez la présence à des sites spécifiques et bloquez les pointages hors intervalle grâce au géorepérage.

Assurez-vous de disposer d'un registre précis du temps consacré aux tâches et aux projets grâce à ses outils de suivi des projets et des activités.

Limitations de Jibble

Options de personnalisation et visualisations de rapports limitées, telles que les tableaux de bord ou les diagrammes.

L'application mobile prend du temps pour synchroniser les données lors du changement de réseau.

Tarifs Jibble

Free

Premium : 4,99 $/mois par utilisateur

Ultimate : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jibble

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 1 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jibble ?

Comme le dit un utilisateur:

Jibble offre une interface claire et intuitive qui facilite considérablement la prise en compte des heures d'arrivée et de départ, que vous soyez à votre bureau ou en déplacement. L'application mobile est réactive et fiable, ce qui est essentiel pour nos équipes à distance ou celles qui travaillent sur le terrain. […] Si les fonctions de base sont solides, les options de personnalisation sont quelque peu limitées, en particulier en ce qui concerne les filtres de rapports et les formats d'exportation.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Timely

7. QuickBooks Time (idéal pour la saisie des temps de travail par emplacement et la synchronisation des paies)

QuickBooks Time est un bon choix pour les petites entreprises qui gèrent déjà la paie ou la facturation dans QuickBooks. Il élimine l'un des principaux points faibles auxquels vous pourriez être confronté : la saisie manuelle des heures.

Grâce aux relevés de temps automatisés, à la capture GPS, aux outils de suivi du temps et aux approbations intégrées, vous passez moins de temps à collecter les heures. Le forfait Elite comprend le suivi du kilométrage, les estimations de projet par rapport aux résultats réels, le géorepérage et des flux d'activité détaillés.

Cela vous permet de voir clairement comment le temps se traduit en budgets et en délais. Et comme cette solution fait partie de l'écosystème QuickBooks, les entreprises bénéficient d'un flux de travail connecté pour suivre les heures, gérer la paie, facturer les clients et rester en conformité.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Time

Créez, modifiez et partagez les horaires de travail à l'aide des options de planification d'équipe intégrées au logiciel de comptabilité.

Installez un appareil Time Kiosk partagé pour les équipes sur site.

Comparez les efforts fournis aux attentes grâce à la fonctionnalité Estimations du projet par rapport aux résultats réels .

Suivez automatiquement les déplacements sur le champ grâce au suivi du kilométrage.

Limites de QuickBooks Time

Les employés ne peuvent pas accéder aux données des relevés de temps au-delà de deux périodes de paie, ce qui limite les références historiques pour le suivi du temps.

Manque d'options pour les rapports et impossibilité d'archiver le travail, ce qui entraîne une perte d'efficacité.

Tarifs QuickBooks Time

Time Premium : 20 $/mois par utilisateur

Time Elite : 40 $/mois par utilisateur

Time Premium + Payroll Premium : 88 $/mois par utilisateur

Time Elite + Payroll Elite : 134 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur QuickBooks Time

G2 : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de QuickBooks Time ?

Voici l'avis d' un utilisateur sur la plateforme :

J'apprécie beaucoup le fait que QB Time s'intègre à notre logiciel de gestion de cabinet et à QBO. Cela dit, certaines fonctionnalités manquantes pourraient avoir un impact plus important pour ceux qui effectuent le suivi du temps consacré à des tâches spécifiques. […] Je n'aime pas le fait que les tâches ne puissent pas être archivées dans Quickbooks. Nous devons alors faire défiler des années de travaux anciens pour suivre le temps.

📖 À lire également : Modèles de relevés de temps Google Docs

💡 Conseil de pro : Les opérations de service sur le terrain génèrent d'énormes quantités de données, qui s'accumulent rapidement. Il est difficile de donner un sens à toutes ces données tout en coordonnant les équipes sur plusieurs emplacements. ClickUp Brain transforme ces données en informations exploitables. Voici comment : Mises à jour vocales depuis le terrain : utilisez : utilisez la fonction Talk to Text pour enregistrer les heures de travail des employés, mettre à jour le statut des tâches, signaler des problèmes d'équipement ou attribuer des tâches en mode mains libres, tout en conduisant entre les chantiers ou en vous déplaçant dans les installations.

Recherche instantanée dans tous vos systèmes : trouvez des formulaires d'inspection de sécurité, des devis, des manuels d'équipement ou des contrats clients en effectuant une recherche simultanée dans ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint et toutes les applications en connexion.

Une IA contextuelle qui connaît vos opérations : accédez à plusieurs modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini qui comprennent déjà les horaires de votre personnel, les échéanciers de vos projets et l'allocation de vos ressources. Débloquez des informations pertinentes sur votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain MAX.

via Buddy Punch

Buddy Punch est un logiciel de suivi du temps conçu pour les consultants. Il offre une interface conviviale qui vous permet de pointer depuis le terrain, le bureau ou une borne partagée. Il intègre ensuite des outils pour empêcher le vol de temps, faire respecter les horaires et garantir l'exactitude des heures travaillées par les employés.

Des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale, la photo-on-punch, les tampons GPS, le géorepérage et les verrous IP éliminent les approximations en matière de présence. Les alertes en temps réel aident les superviseurs à repérer les retards, les absences et les départs anticipés avant qu'ils ne deviennent des problèmes de paie.

Les meilleures fonctionnalités de Buddy Punch

Mesurez l'effort par tâche à l'aide de codes de tâche pour le suivi du temps par projet.

Automatisez les calculs de temps grâce aux règles relatives aux heures supplémentaires , à l' arrondi et au suivi des pauses .

Accélérez le traitement des salaires grâce au calcul automatique des heures, aux intégrations directes et à l'exportation de rapports.

Consultez le statut de votre personnel en temps réel via le tableau de bord « Qui travaille ? ».

Limitations de Buddy Punch

La vue du calendrier et l'affichage des quarts de travail présentent des problèmes de disposition, tels que des espaces inutiles et des options limitées pour marquer des conditions de travail spécifiques.

La publication des horaires doit être effectuée pour tous les horaires en même temps. Il n'est pas possible de publier individuellement des horaires spécifiques.

Tarifs Buddy Punch

Essai gratuit de 14 jours

Starter : 5,49 $/mois par utilisateur

Pro : 6,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 11,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Buddy Punch ?

Selon les commentaires d'un utilisateur:

Le logiciel est très convivial. J'apprécie le fait qu'il nous avertisse des retards, des arrivées en avance ou des absences, et j'aime aussi qu'il soit possible de désactiver toutes les alertes si nécessaire. […] J'aimerais que la version informatique facilite le remplissage des champs vides lors de la planification. J'apprécie la fonctionnalité glisser-déposer, mais elle s'avère assez lente et fastidieuse lorsque je dois attribuer des quarts de travail au bon membre du personnel.

🧠 Anecdote : le concept de « géorepérage » est apparu dès les années 1990 dans les systèmes de suivi des animaux et de logistique avant de se généraliser dans les applications destinées aux employés. Il a d'abord été utilisé pour créer des clôtures virtuelles pour le bétail.

📖 À lire également : Clockify vs Toggl : quelle est la meilleure application de suivi du temps ?

9. Rippling (idéal pour la gestion des ressources humaines, de la paie, des appareils et du personnel)

via Rippling

Rippling est une plateforme de gestion des services sur le terrain conçue pour gérer conjointement les ressources humaines, la paie, l'informatique, les finances et la conformité. Son modèle de données Employee Graph relie tout, des horaires et les données d'emplacement aux codes de poste, aux taux de rémunération et aux structures organisationnelles.

De cette façon, les systèmes de gestion du temps, des présences et des salaires se synchronisent automatiquement. Le suivi du temps est directement lié aux politiques de l'entreprise, ce qui vous permet d'automatiser le calcul des heures supplémentaires, les contrôles de géolocalisation, l'intégration, les audits, etc. Les responsables ont une visibilité en temps réel sur les personnes présentes sur le site, celles qui sont en retard et la conformité des heures travaillées avec les plans de dotation en personnel.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Configurez des politiques personnalisées pour la planification, la conformité, les heures supplémentaires et les règles de dotation en personnel.

Créez des automatisations avancées avec Workflow Studio à partir des données en temps réel sur les employés et les applications.

Intégrez vos employés en quelques minutes grâce à l'approvisionnement automatique, aux contrats, à l'accès et à l'installation des appareils.

Réduisez les risques liés à la conformité grâce à des mises à jour automatiques de la législation du travail, des exigences en matière de formation et des audits.

Limitations de Rippling

De nombreuses fonctionnalités clés sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente de manière inattendue la prolifération des outils.

Les fonctionnalités de rapports ne disposent pas de fonctionnalités avancées telles que les tableaux croisés dynamiques, l'affichage détaillé et les aperçus dans la plateforme, contrairement aux alternatives à Rippling

Tarification dégressive

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Rippling

G2 : 4,8/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rippling ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

J'adore la fonctionnalité d'aide et de chat, je trouve que même l'option IA est très complète, mais aussi la possibilité de discuter assez rapidement avec un agent, qui est vraiment très serviable. La fonctionnalité d'assistance est toujours suivie d'un suivi. […] J'aimerais qu'il y ait une intégration avec Docusign afin que les lettres d'offre que nous envoyons puissent être intégrées. Je n'apprécie pas non plus le nombre d'e-mails quotidiens, qui inondent ma boîte de réception.

🔍 Le saviez-vous ? Les êtres humains sont connus pour être mauvais lorsqu'il s'agit d'estimer la durée d'une tâche. Le biais de planification explique cette particularité. Notre cerveau a tendance à supposer que tout se passera sans encombre, en ignorant les retards, les distractions et les nombreuses petites tâches qui s'accumulent. Nous imaginons la version idéale d'un projet, et non la version réelle.

10. ClockShark (idéal pour le suivi du temps et le calcul des coûts des travaux grâce au GPS)

via ClockShark

ClockShark est un logiciel de facturation horaire destiné aux équipes qui travaillent en déplacement. Au lieu de se fier à la mémoire de fin de journée, l'application mobile invite les travailleurs à sélectionner le travail et la tâche dès qu'ils pointent.

Chaque minute suivie est automatiquement synchronisée avec le code de coût de main-d'œuvre approprié, ce qui vous permet d'obtenir un calcul précis des coûts de main-d'œuvre, des données salariales exactes et un registre clair des personnes qui ont effectué du travail et à quel endroit.

Crew Clock permet aux superviseurs d'enregistrer facilement les heures de travail de toute leur équipe, tandis que les outils de planification vous permettent d'attribuer des tâches, d'ajouter des instructions et d'informer instantanément les équipes des changements. Grâce à son assistance hors ligne, ses rappels géolocalisés et ses intégrations approfondies avec QuickBooks, Sage, Xero, ADP et Paychex, ClockShark assure le bon déroulement de vos opérations.

Les meilleures fonctionnalités de ClockShark

Enregistrez les présences avec précision grâce au suivi GPS , aux chemins de fil d'Ariane et à la fonction Qui travaille actuellement .

Stockez les détails des tâches, les notes et les instructions à l'aide des outils de gestion des tâches sans papier.

Générez des rapports et des tableaux de bord en temps réel sur le temps, la présence, la productivité et les finances pour prendre des décisions basées sur les données.

Limites de ClockShark

Ne dispose pas de fonctionnalité de suivi du temps hors ligne, ce qui peut poser problème pour les chantiers dont la connexion Internet est faible ou inexistante.

Il ne permet qu'une seule intégration active à la fois, ce qui peut être restrictif pour les entreprises utilisant plusieurs systèmes.

Tarifs ClockShark

Essai gratuit de 14 jours

Standard : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 71 $/mois par utilisateur 11 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClockShark

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClockShark ?

Cet avis le résume bien :

Tous mes employés sont regroupés dans une seule application. Je peux consulter leurs emplois du temps, ajouter des rendez-vous, voir où ils se trouvent et où ils ont été pendant la journée, et mes employés peuvent m'envoyer des notes. […] J'aimerais qu'il y ait une fonctionnalité d'horodatage pour suivre la date à laquelle un rendez-vous a été pris ou une note a été saisie.

📖 À lire également : Flux de travail efficaces : analyse approfondie de TimeCamp

Gérez vos opérations sur le terrain de bout en bout avec ClickUp.

Certains jours, ce ne sont pas les problèmes majeurs qui ralentissent vos équipes, mais les frictions constantes. Si les frustrations quotidiennes liées à WorkMax deviennent monnaie courante, c'est le signe que votre prochaine plateforme doit vous fournir des données plus claires, des processus plus fluides et une meilleure visibilité sur tous les chantiers.

Les outils de cette liste comblent les lacunes de WorkMax de différentes manières.

Mais si vous recherchez une solution qui unifie l'ensemble de vos opérations sur le terrain, y compris les tâches, le suivi du temps, les formulaires, la communication et l'assistance IA, ClickUp se démarque.

Avec ClickUp Suivi du temps pour un enregistrement précis des tâches, ClickUp Forms pour la collecte de données sur le terrain adaptée aux appareils mobiles et ClickUp Brain pour des réponses contextuelles, vous disposez d'un environnement de travail unique qui élimine tous les silos.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ⚓