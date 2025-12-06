Quelle pile IA convient aux flux de travail semi-automatisés ?

Vos flux de travail ne sont pas entièrement manuels, mais ils ne sont pas non plus entièrement automatisés. Et ce juste milieu est source de friction.

Les tâches répétitives continuent de faire perdre du temps à votre équipe, les validations prennent du retard et les outils d'IA génèrent du bruit ou ne parviennent pas à transférer correctement le travail. Les équipes de taille moyenne sont souvent confrontées à ce défi particulier.

Les flux de travail semi-automatisés peuvent résoudre ce problème, mais seulement si vous savez où intégrer l'IA, où le jugement humain est essentiel et comment établir la connexion avec les bons outils.

Dans cet article, nous vous présenterons la pile IA adaptée aux flux de travail semi-automatisés et les domaines dans lesquels le jugement humain doit intervenir. 💪

P. S. Nous examinerons également comment des outils tels que ClickUp s'intègrent ici ! 🪢

L'essor des flux de travail semi-automatisés

L'essor des flux de travail semi-automatisés est une réponse directe à la complexité croissante du travail moderne.

Alors que les équipes hybrides gèrent des communications distribuées, des transferts répétitifs et un volume de données croissant, les flux de travail entièrement manuels ne peuvent plus suivre le rythme.

C'est là que la semi-automatisation entre en jeu. Elle allie l'efficacité de l'automatisation à la flexibilité du contrôle humain.

Plusieurs changements ont accéléré cette évolution :

L'IA n'est plus expérimentale : les systèmes intelligents sont désormais intégrés dans les outils quotidiens.

La coordination manuelle épuise les équipes : les mises à jour et les vérifications constantes fragmentent la concentration, ce qui crée un besoin de rationaliser la communication.

La collaboration interfonctionnelle devient difficile : les projets impliquant les équipes marketing, opérationnelles et produit, il existe un besoin croissant de technologies capables de relier les efforts dispersés en acheminant les tâches et en résumant les progrès réalisés.

Les équipes hybrides et à distance redéfinissent les rythmes de travail : les fuseaux horaires dispersés et les horaires asynchrones nécessitent des solutions qui permettent de maintenir le contexte et la dynamique malgré les divisions géographiques et temporelles.

Que sont les flux de travail semi-automatisés ?

Les flux de travail semi-automatisés sont des processus de travail dans lesquels les responsabilités sont partagées entre les travailleurs humains et les systèmes d’automatisation.

Dans cette installation, certaines tâches routinières ou répétitives sont gérées par un logiciel d'automatisation des tâches, tandis que les humains conservent le contrôle sur la prise de décision, les jugements et les exceptions.

Semi-automatisation ou automatisation complète

La différence entre la semi-automatisation et l'automatisation complète se résume souvent à un facteur clé : le niveau de contrôle que vous conservez par rapport à celui que vous déléguez aux machines.

Comprenons la différence :

Aspect Semi-automatisation Automatisation complète Définition Une machine de flux de travail gère les actions répétitives, tandis que les humains interviennent pour les décisions ou les validations. Un système dans lequel les machines exécutent l'ensemble du processus de bout en bout avec une intervention humaine minimale, voire inexistante. Implication humaine Élevé ; les utilisateurs examinent, approuvent ou orientent les résultats à des étapes définies. Faible ; le rôle humain se limite à l'installation du système ou à la gestion des exceptions. Adaptabilité Facilement adaptable aux nouvelles règles ou priorités Rigide. Les modifications nécessitent une reprogrammation ou une reconfiguration complète. Utilisation optimale pour Escalades, validations créatives, acheminement des tickets ou toute tâche nécessitant un jugement humain. Migration de données, rapprochement des factures ou flux de travail répétitifs avec une logique fixe Avantages Offre flexibilité, supervision contextuelle et correction de trajectoire plus rapide. Garantit la rapidité, la cohérence et l'exécution à grande échelle. Inconvénients Légèrement plus lent en raison des points de contrôle manuels Risque de passer à côté de nuances, d'erreurs dues à une automatisation excessive et de visibilité réduite

Les avantages des flux de travail semi-automatisés

La semi-automatisation convient bien au travail rapide, basé sur le jugement, où le contexte reste important. Au lieu de supprimer les humains, elle les repositionne là où ils sont le plus utiles, par exemple pour interpréter, examiner et décider.

Voici à quoi cela ressemble dans la pratique :

Équipes marketing : l'IA rédige des briefs ou des légendes de campagne, mais les spécialistes du marketing affinent le ton et finalisent le texte. Vous pouvez l'IA rédige des briefs ou des légendes de campagne, mais les spécialistes du marketing affinent le ton et finalisent le texte. Vous pouvez automatiser des flux de travail tels que le marquage et le routage des ressources, tout en conservant des boucles de révision pour garantir la cohérence de la marque et la conformité.

Équipes opérationnelles : les automatisations déclenchent des mises à jour en cas de retards ou d'incidents, tandis que les responsables valident les causes profondes avant que les actions ne soient approuvées.

Équipes de conception : l'IA suggère des dispositions, crée rapidement des maquettes ou organise les fils de discussion pour recueillir les commentaires, tandis que les concepteurs sélectionnent les visuels finaux.

Équipes d'assistance et informatiques : les tickets entrants sont automatiquement classés et escaladés en fonction de leur gravité, mais des spécialistes humains confirment les escalades critiques et fournissent les réponses finales.

Découvrez ici le flux de travail d'une équipe marketing. 👇🏼

Caractéristiques clés des flux de travail semi-automatisés

Chaque flux de travail semi-automatisé fonctionne selon un rythme prévisible. Quelque chose le déclenche, quelqu'un le valide et l'IA le fait avancer de manière intelligente.

Ces composants rendent le système fluide tout en permettant un contrôle là où cela est nécessaire :

Déclencheurs : lancez ou mettez à jour un processus lorsque des conditions prédéfinies sont remplies (par exemple, gravité = critique, violation du SLA client ou conception prête à être examinée). Les déclencheurs agissent comme un signal qui met le flux de travail en mouvement.

Logique conditionnelle : ajoutez des chemins « si-alors » qui acheminent le travail différemment en fonction des entrées. Par exemple, attribuez automatiquement les problèmes à haute priorité aux agents seniors, tandis que les problèmes à faible priorité sont transférés vers les files d'attente en libre-service.

Points de contrôle humains : définissez des étapes de révision pour les approbations, les modifications en cours ou les décisions manuelles, afin de garantir que chaque automatisation reste contextualisée et responsable.

Assistance IA : utilisez l'IA pour résumer les réunions, extraire les tâches ou générer automatiquement des checklists de suivi, ce qui vous permet de gagner du temps tout en conservant la précision.

Boucles d'apprentissage : réinjectez les résultats (approbations, rejets, modifications) dans votre système afin d'affiner la précision de l'automatisation au fil du temps.

Pistes d'audit : capturez chaque déclencheur automatisé, chaque résultat de l'IA et chaque action humaine pour garantir la transparence des rapports et le suivi de la conformité.

🔍 Le saviez-vous ? En 1946, Delmar S. Harder, vice-président chargé de la fabrication chez Ford Motor Company, aux États-Unis, a inventé le terme « automatisation ». Il s'agissait d'un « surnom » pour décrire les machines capables d'effectuer des séquences de tâches de fabrication sans contrôle humain direct.

Avantages des flux de travail semi-automatisés

La semi-automatisation offre une voie structurée entre le travail manuel et le contrôle total par la machine. Pour les équipes qui gèrent les escalades, ce juste milieu débloque des avantages mesurables tels que :

Propriété équilibrée : les humains restent responsables des décisions tandis que les machines gèrent le routage et les changements de statut.

Efficacité à tous les niveaux : les tâches répétitives sont automatisées, ce qui libère les équipes pour des tâches nécessitant du jugement ou de la créativité.

Collaboration évolutive : la semi-automatisation permet à plusieurs membres de l'équipe de travailler en parallèle en gérant les dépendances entre les tâches et leur acheminement.

Flux de travail adaptables : les processus s'ajustent de manière dynamique à mesure que les conditions changent, sans nécessiter de refonte complète.

Impact visible : des indicateurs tels que le délai d'action, le cycle de résolution et les étapes d'approbation sont suivis afin de fournir aux dirigeants des informations exploitables.

Précision améliorée et réduction des erreurs : l'automatisation impose des règles et un traitement des données cohérents, réduisant ainsi le risque d'erreurs humaines.

Meilleure concentration humaine : lorsque l'automatisation gère les parties prévisibles, votre équipe peut se concentrer sur les décisions, les exceptions et la créativité au lieu d'un suivi constant.

Évolutivité sans augmentation des effectifs : à mesure que la charge de travail augmente, une pile semi-automatisée vous permet de traiter des volumes plus importants sans augmenter considérablement vos effectifs.

Qu'est-ce qui rend une pile IA idéale pour la semi-automatisation ?

Votre pile IA est la colonne vertébrale opérationnelle de votre flux de travail de semi-automatisation. La pile doit intégrer, déclencher, informer, impliquer les humains et exposer chaque étape.

Comprenons les cinq dimensions essentielles qui définissent une pile IA idéale pour les processus semi-automatisés. 💁

Flexibilité d'intégration

Dans les flux de travail semi-automatisés, le contexte est tout, et un contexte réel implique de rassembler des données provenant de plusieurs Outils d'IA, systèmes et formats. Si votre pile ne parvient pas à assembler les sources de données en un tout cohérent, vous obtiendrez une automatisation sans perspective.

Principales fonctionnalités à privilégier :

Pipelines de données unifiés qui synchronisent en temps réel les outils CRM, de gestion des tickets, de discussion et d'analyse.

Architecture API-first ou iPaaS pour une extension facile du système et des intégrations plug-and-play

Capacité à traiter des données (structurées, non structurées et semi-structurées) sans flux de travail distincts

🧠 Anecdote : La première « automatisation » répertoriée remonte à la Grèce antique. Vers 250 avant J.-C., l'ingénieur Ctésibios a créé une horloge à eau capable de se remplir et de sonner automatiquement. Voici à quoi cela ressemblait ! Source

Couches d'automatisation personnalisées

Il n'existe pas deux flux de travail identiques, et une automatisation rigide peut faire plus de mal que de bien. La semi-automatisation est efficace lorsque les règles peuvent s'adapter et que les humains peuvent intervenir. Votre pile doit permettre une logique intelligente, mais jamais absolue.

Les applications pratiques comprennent :

Déclencheurs conditionnels qui agissent instantanément lorsque des paramètres prédéfinis (tels que le SLA ou la gravité) sont remplis.

Options de dérogation manuelle lorsque les scores de confiance tombent en dessous des seuils de sécurité

Règles d'escalade par niveaux qui définissent quand qui définissent quand l'automatisation des processus s'arrête et quand le jugement humain prend le relais.

Traitement des données en temps réel

Lorsque les décisions dépendent d'entrées dynamiques, telles que les escalades d'assistance ou les variations de stock, votre pile doit analyser et agir instantanément.

Les principaux facteurs favorisant la réactivité sont les suivants :

Diffusion continue des données , afin que la logique et l'inférence IA se produisent au fur et à mesure que les évènements se produisent.

Tableaux de bord et alertes en temps réel qui reflètent les conditions actuelles plutôt que des instantanés statiques.

Prise de décision en ligne pour les approbations, les escalades ou le routage sans actualisation manuelle

🧠 Anecdote : Internet lui-même a commencé comme un flux de travail semi-automatisé. Le projet ARPANET (1969) acheminait automatiquement des « paquets » d'informations numériques entre des ordinateurs connectés.

Conception « human-in-the-loop »

La semi-automatisation fonctionne mieux lorsque les humains restent responsables des résultats. La conception du système doit offrir aux utilisateurs une visibilité claire et des moyens faciles d'intervenir, plutôt que de se contenter d'observer passivement.

Voici comment cela devrait fonctionner :

Insérez des points de contrôle à intervalles définis. Par exemple, après le routage automatique d'un ticket P0, une vérification humaine est nécessaire avant la résolution finale.

Affichez le raisonnement de la machine (pourquoi la tâche a-t-elle été acheminée ici ?) afin que les humains fassent confiance à l'automatisation et la comprennent.

Fournissez des mécanismes de secours sûrs qui transmettent les exceptions aux humains avant que des actions critiques ne se produisent.

Transparence et traçabilité

Chaque décision (humaine ou machine) doit être traçable, enregistrée et explicable. Sans cela, vous perdez toute visibilité sur la manière dont les résultats ont été obtenus.

Voici ce qui le rend robuste :

Enregistrez chaque activité , y compris l'activation des déclencheurs, les décisions de routage, les interventions humaines et l'horodatage de fin.

Contrôle de version pour les règles d'automatisation et les invitations du modèle d'IA, afin que vous puissiez voir ce qui a changé et quand.

Tableaux de bord de gouvernance destinés aux dirigeants, affichant les exécutions d'automatisation, les décisions réussies/échouées et les interventions humaines.

🔍 Le saviez-vous ? En 1801, Joseph-Marie Jacquard a révolutionné le tissage en inventant le Loom à cartes perforées, qui utilisait des trous codés pour réaliser l’automatisation des motifs des tissus. Cela a inspiré Charles Babbage pour la conception du premier ordinateur programmable.

Comment créer une pile IA pour des flux de travail semi-automatisés (étape par étape)

La mise en place d'un flux de travail semi-automatisé nécessite une séquence réfléchie des logiciels, des processus et des mécanismes de supervision.

N'oubliez pas que votre objectif est d'identifier les domaines dans lesquels les machines peuvent exceller et ceux dans lesquels le jugement humain reste essentiel.

C'est parti ! ✔️

Étape n° 1 : mappez votre flux de travail actuel et identifiez les déclencheurs d'automatisation

Commencez par auditer vos processus existants afin d'identifier les tâches répétitives et basées sur des règles qui prennent du temps mais ne nécessitent pas de réflexion stratégique.

Voici une petite checklist à suivre avant de créer la carte des processus:

Quelles tâches se produisent quotidiennement ou hebdomadairement selon des schémas réguliers ?

Où se produisent les goulots d'étranglement dus aux transferts manuels ou à l'entrée de données ?

Quelles décisions suivent une logique prévisible (par exemple, si la facture dépasse 5 000 dollars, la transmettre au service financier) ?

Une fois identifié, documentez le déclencheur exact, le moment où le travail doit commencer ou avancer. Ce déclencheur devient le point de départ de l'automatisation. Par exemple, un déclencheur peut être « lorsqu'un formulaire est soumis » ou « lorsqu'un statut change dans la base de données ».

💡 Conseil de pro : planifiez votre flux de travail à l'aide des tableaux blancs ClickUp. Commencez par générer des diagrammes de flux de travail à l'aide de formes et de connecteurs glisser-déposer pour montrer comment le travail circule entre les équipes. Utilisez des couleurs ou des icônes rapides pour dessiner les étapes répétitives qui semblent prêtes à être automatisées et ajoutez des couloirs ou des colonnes pour indiquer la propriété afin de faciliter l'identification des transferts et des retards.

Étape n° 2 : définir les points de contrôle et les portes de décision humains

Plutôt que de laisser l'automatisation décider de tout, vous spécifiez où la révision, l'approbation ou le traitement des exceptions doivent avoir lieu.

Voici quelques types de points de contrôle clés :

Étapes d'approbation : lorsqu'une personne doit examiner et approuver avant toute action (par exemple, le service financier approuve les remboursements de frais avant le paiement).

Gestion des exceptions : lorsque l'automatisation achemine les cas inhabituels vers des spécialistes (par exemple, les factures comportant des données manquantes sont acheminées vers un membre de l'équipe au lieu d'échouer silencieusement).

Contrôles de la qualité du code : les résultats sont validés avant de passer à l'étape suivante (par exemple, l'exactitude des résumés générés par l'IA est vérifiée avant d'être envoyée aux clients).

Créez un organigramme simple qui illustre les étapes d’automatisation et les points de contact humains requis.

Par exemple, dans un flux de travail de validation de contenu : l'IA résume les commentaires > un éditeur humain les examine et les approuve > l'automatisation les publie. Cela permet de tenir les personnes informées aux moments clés.

🔍 Le saviez-vous ? Dans son article intitulé « Computing Machinery and Intelligence » publié en 1950, Alan Turing décrivait un test permettant aux machines d'imiter le raisonnement humain. Cet article exposait en effet les fondements philosophiques de la prise de décision dans les flux de travail basés sur l'IA avant même que celle-ci n'existe.

Votre pile IA doit inclure trois catégories d'outils :

Outils de données et de routage pour gérer le flux d'informations, comme extraire des données de sources de données, décider où elles doivent aller et déclencher les étapes suivantes. Outils d'assistance IA pour améliorer la prise de décision humaine en analysant les informations, en suggérant des catégories, en rédigeant du contenu ou en résumant des données. Outils de visibilité et de supervision pour garantir la transparence sur ce qui est automatisé et ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ces tableaux de bord et journaux garantissent la responsabilité et aident les équipes à détecter les problèmes à un stade précoce.

La plupart des équipes n'ont pas besoin d'une pile complexe. Un flux de travail semi-automatisé bien conçu combine souvent :

Une plateforme d'automatisation des flux de travail (pour connecter les outils et gérer le routage)

Un assistant IA ou une intégration LLM (pour l'analyse intelligente ou la génération de contenu)

Un projet ou une plateforme opérationnelle avec automatisation intégrée et tableaux de bord (pour centraliser le travail et maintenir la visibilité)

Étape n° 4 : commencez par un flux de travail pilote

Évitez l'automatisation de tout en même temps. Choisissez un flux de travail, idéalement celui qui prend actuellement beaucoup de temps ou qui crée des goulots d'étranglement, et testez votre installation.

Critères pilotes :

Répétition élevée (quotidienne ou plusieurs fois par semaine)

Logique décisionnelle claire (les règles sont documentées ou évidentes)

Résultats mesurables (vous pouvez suivre le temps gagné ou les erreurs évitées)

Par exemple, le responsable d'une équipe chargée des opérations de projet passe 45 minutes à extraire manuellement des données et à rédiger des résumés. Il crée une automatisation pour les mises à jour hebdomadaires qui se déclenchent lorsque tous les membres de l'équipe soumettent leurs mises à jour. Un outil d'IA consolide les données et rédige un rapport que le responsable examine et approuve avant de l'envoyer à la direction.

Au cours de la phase pilote, mesurez :

Gain de temps par cycle : mesurez dans quelle mesure chaque instance de flux de travail est accélérée par rapport au processus manuel précédent.

Réduction des erreurs ou amélioration de la qualité : surveillez la fréquence des erreurs, des retouches ou des défauts avant et après l'automatisation.

Fréquence des interventions humaines nécessaires (et raisons) : suivez quand et pourquoi les membres de l'équipe interviennent pendant les processus d'automatisation, en identifiant les exceptions courantes, les points de décision ou les cas limites qui nécessitent un jugement humain.

🚀 Avantage ClickUp : lorsque vous choisissez un flux de travail à tester (idéalement très répétitif, avec une logique claire et mesurable), ClickUp Automations devient votre outil de prédilection. L'outil d'automatisation des flux de travail intégré permet à votre travail de se poursuivre en arrière-plan, tout en vous offrant des points de contrôle humains et une bonne visibilité. Fonctionnant selon des règles de base du type « si ceci, alors fais cela », voici comment les automatisations vous aident à piloter le projet : Actions basées sur des déclencheurs : définissez des règles telles que « Lorsque tous les membres de l'équipe soumettent leurs mises à jour » ou « Lorsque le statut d'une tâche passe à « Prêt pour révision ».

Chaînes d'automatisation en plusieurs étapes : définissez des séquences telles que « créer un rapport préliminaire > attribuer au responsable > informer les parties prenantes ».

Notifications et rappels : envoyez des alertes lorsque les entrées sont en retard ou lorsqu'une intervention humaine est nécessaire.

Étape n° 5 : intégrer l'assistance IA pour une automatisation plus intelligente

Une fois que votre flux de travail de base fonctionne correctement, ajoutez une assistance IA pour rendre les décisions automatisées plus intelligentes et réduire la charge de travail des réviseurs humains.

L'IA peut vous aider de plusieurs façons :

Catégorisation et acheminement : tri automatique des demandes entrantes par type, urgence ou personne assignée.

Résumé : Résumer de longs documents ou e-mails en points clés pour une révision plus rapide.

Rédaction de contenu : génération de premières ébauches (e-mails, rapports, résumés) que les humains peaufinent ensuite.

Détection des anomalies : signaler les modèles inhabituels (par exemple, une facture 10 fois plus élevée que la normale) pour une attention immédiate.

L'IA doit réduire le bruit et mettre en évidence ce qui importe, et non remplacer le jugement humain.

🚀 Avantage ClickUp : mettez en évidence des informations, organisez les données et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA de la plateforme.

Cet assistant IA contextuel gère automatiquement les tâches administratives, du résumé des comptes rendus de réunion debout et du suivi des progrès à la génération de nouvelles tâches ClickUp en fonction des mises à jour ou des retards.

De plus, il rédige des rapports, résume les commentaires et génère du code et des mises à jour client à partir de simples instructions en langage naturel. Il adapte chaque résultat à votre rôle et aux données de votre environnement de travail.

📌 Exemples d’invites : Rédigez une mise à jour du projet à l'intention des parties prenantes, en résumant les jalons franchis et les prochaines étapes.

Résumez les mises à jour des tâches de cette semaine et soulignez les éléments en retard.

Créez des tâches de suivi pour toutes les demandes clients en cours issues de la réunion d'hier.

Étape n° 6 : Configurez des tableaux de bord et des pistes d'audit pour garantir la responsabilité

La semi-automatisation ne fonctionne que si tout le monde peut voir ce qui se passe. Configurez des tableaux de bord qui affichent :

Avancement du flux de travail : combien d'éléments ont franchi chaque étape aujourd'hui ?

Décisions humaines : Qu'est-ce que les équipes ont approuvé, rejeté ou escaladé ?

Performances de l'IA : les suggestions de l'IA sont-elles utilisées ? Où sont-elles inexactes ?

Goulots d'étranglement : où les éléments attendent-ils le plus longtemps ?

Tout aussi importante est la piste d'audit. Il s'agit d'un journal qui indique exactement ce qui s'est passé, quand et qui était impliqué. Cela est essentiel pour la conformité, le débogage des problèmes et l'amélioration continue.

🚀 Avantage ClickUp : garantissez la transparence de chaque étape de votre flux de travail semi-automatisé grâce aux tableaux de bord ClickUp. Ils vous aident à transformer des processus complexes en informations claires et en temps réel, permettant ainsi aux équipes de rester responsables et confiantes. Voici comment procéder : Suivez la progression en temps réel à l'aide de cartes telles que « Tâches par statut » et « Flux cumulatif ».

Identifiez rapidement les goulots d'étranglement, équilibrez les flux de travail et évitez les retards à l'aide des cartes « Temps au statut » et « Charge de travail par assignataire ».

Visualisez clairement les décisions humaines grâce à la vue Activité et aux cartes de commentaires assignés qui enregistrent les approbations, les rejets et les escalades.

Surveillez les performances de l'IA à l'aide des cartes StandUp par l'IA et AI Project Update qui résument l'activité et signalent les cas nécessitant une vérification humaine. Suivez les tendances relatives aux évaluations en attente ou aux demandes de commentaires à l'aide de cartes personnalisées et prédéfinies dans les tableaux de bord ClickUp.

Étape n° 7 : surveiller, mesurer et affiner

Les flux de travail semi-automatisés ne sont pas « configurés et oubliés ». Vérifiez les performances chaque semaine ou chaque mois, en posant les questions suivantes :

Le gain de temps escompté est-il au rendez-vous ?

Les erreurs diminuent-elles ?

Les points de contrôle humains fonctionnent-ils ou doivent-ils être ajustés ?

Y a-t-il de nouveaux modèles ou exceptions que l'IA devrait détecter ?

Utilisez ces commentaires pour ajuster les règles d'automatisation, ajouter ou supprimer des points de contrôle et améliorer le flux de travail.

💡 Conseil de pro : ClickUp Analytics vous aide à affiner votre flux de travail à l'aide d'informations à l'échelle de l'organisation. Voici ce que vous pouvez faire : Comparez les performances avant et après l'automatisation pour constater les gains réels.

Repérez les exceptions récurrentes ou les étapes d'approbation lentes avant qu'elles ne deviennent des obstacles.

Évaluez dans quelle mesure les suggestions de l'IA et les points de contrôle humains équilibrent efficacité et précision.

Suivez la durée pendant laquelle les tâches restent en cours de révision, la fréquence des interventions humaines et vérifiez si l'automatisation permet réellement de gagner du temps. Affinez, optimisez et adaptez l'automatisation en toute confiance grâce à ClickUp Analytics

Exemples de piles IA pour les flux de travail semi-automatisés

Une fois que vous avez mappé votre processus et établi les bases de l'automatisation, l'étape suivante consiste à choisir les outils qui rendront votre système intelligent.

Voici quelques outils d'IA que vous pouvez intégrer à votre pile technologique pour créer un exemple de flux de travail idéal. ⚒️

➡️ Couche d'orchestration et de routage des flux de travail

1. ClickUp (idéal pour gérer tout, des tâches aux équipes, dans un environnement de travail unifié)

Assurez le bon déroulement de vos projets 24 h/24 et 7 j/7 grâce aux agents ClickUp Autopilot qui exécutent les actions routinières.

En tant que couche d'orchestration et de routage des flux de travail de votre pile IA, ClickUp relie les données, les tâches et les équipes entre les différents outils.

Voici comment cela garantit que chaque automatisation, mise à jour ou intervention humaine suit le flux approprié au bon endroit au bon moment :

Effectuez l'automatisation des flux de travail dynamiques avec ClickUp Ambient Agents

Contrairement aux automatisations statiques, les agents ClickUp interprètent les intentions et agissent de manière intelligente. Ils surveillent ce qui se passe dans les outils intégrés tels que Google Drive, GitHub ou Salesforce, puis s'assurent que chaque mise à jour, notification ou tâche vous parvienne.

Vous pouvez créer des agents personnalisés sans code, en définissant ce qu'ils surveillent, comment ils réagissent et quels Outils d'IA ils utilisent. Par exemple, une équipe marketing gère les validations de campagnes. Un agent personnalisé peut détecter quand de nouveaux éléments créatifs sont téléchargés sur Drive, résumer l'envoi, le transmettre au bon évaluateur et signaler tout détail manquant dans la campagne.

En bref, l'assistance IA agentique est disponible dans tout votre environnement de travail.

Éliminez la prolifération de l'IA avec ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX est conçu comme le hub IA de bureau (et extension de navigateur) de ClickUp qui fonctionne comme une couche IA intelligente au-dessus de votre écosystème de travail. Il sert de hub pour rechercher, demander, automatiser et créer dans vos tâches, documents, chats et applications intégrées.

Vous pouvez :

Recueillez des informations sur ClickUp, les applications connectées et le Web pour faciliter les tâches, les décisions ou les étapes suivantes.

Convertissez vos notes vocales en tâches exploitables , mises à jour ou résumés à l'aide de la fonction , mises à jour ou résumés à l'aide de la fonction Talk-to-Text.

Choisissez parmi des modèles d'IA avancés tels que GPT, Claude et Gemini pour vous assurer que votre flux de travail bénéficie uniquement du meilleur.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Documentez facilement les flux de travail : définissez des procédures opératoires normalisées, des étapes d'approbation, des règles de gestion des exceptions et des contrôles qualité à l'aide d'outils de mise en forme avancés tels que des titres, des tableaux et des organigrammes dans définissez des procédures opératoires normalisées, des étapes d'approbation, des règles de gestion des exceptions et des contrôles qualité à l'aide d'outils de mise en forme avancés tels que des titres, des tableaux et des organigrammes dans ClickUp Docs.

Intégrez-le à votre pile technologique : utilisez les webhooks et utilisez les webhooks et les intégrations ClickUp pour établir la connexion entre ClickUp et des outils CRM, de gestion des tickets et de données.

Restez informé sans consulter les tableaux de bord : configurez configurez les rapports programmés ClickUp pour fournir des aperçus des performances des projets ou des campagnes aux parties prenantes à intervalles réguliers (quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement).

Recueillez les commentaires de votre équipe : commencez à élaborer votre flux de travail à partir des contributions structurées de votre équipe en créant un commencez à élaborer votre flux de travail à partir des contributions structurées de votre équipe en créant un formulaire dans ClickUp.

Suivez les progrès avec précision : définissez des étapes de flux de travail uniques avec définissez des étapes de flux de travail uniques avec les statuts personnalisés ClickUp pour signaler les transferts de l'IA à l'humain et mettre en évidence les interventions manuelles.

Capturez et organisez les données de flux de travail : ajoutez ajoutez des champs personnalisés ClickUp (texte, nombres, menus déroulants, dates, formules) pour enrichir les tâches, stimuler les automatisations et conserver le contexte des processus assistés par l'IA.

Limitations de ClickUp

Ses fonctionnalités étendues et ses systèmes multi-agents peuvent demander un certain temps d'adaptation.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 partage également :

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la conversion de la parole en texte sur toute la plateforme permet un gain de temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont cela m'aide à faire le tri et à penser plus clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la conversion de la parole en texte sur toute la plateforme permet un gain de temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité.

Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont cela m'aide à faire le tri et à penser plus clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

2. Make (anciennement Integromat) (Idéal pour créer et faire évoluer visuellement une automatisation sans code entre différentes applications)

via Make

Make offre à votre équipe un environnement visuel pour créer des flux de travail sans compétences en codage, alliant automatisation et points de décision humains. Vous glissez-déposez des modules provenant de plus de 3 000 applications pré-construites (ou API personnalisées) et liez des déclencheurs, des actions et des logiques.

Son intérêt réside dans la manière dont il permet de faire évoluer l'automatisation : vous pouvez créer des flux de travail agentifs, visualiser votre environnement d'automatisation (via Make Grid) et intégrer des modules d'IA directement dans la chaîne.

Tirez le meilleur parti des fonctionnalités

Intégrez des tâches d'IA telles que la génération de texte, la traduction et le traitement d'images à l'aide des modules d'IA.

Surveillez les flux de travail en direct et identifiez les goulots d'étranglement grâce à l'orchestration et à l'observabilité en temps réel.

Transformez, filtrez et acheminez les données de manière dynamique à l'aide de la logique conditionnelle et de la manipulation des données.

Fixer des limites

Pas d’assistance pour plusieurs déclencheurs dans un même scénario

Traitement séquentiel plutôt que entièrement parallèle dans les flux de travail

Définissez vos tarifs

Free

Core : 10,59 $/mois

Pro : 18,82 $/mois

Teams : 34 $ par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Donnez des évaluations et rédigez des avis

G2 : 4,6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 400 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Avant l'« automatisation cloud », les équipes planifiaient les processus à l'aide de tâches cron. Il s'agissait d'une fonctionnalité Unix datant de 1975 qui permettait aux ordinateurs d'exécuter automatiquement des tâches complexes à des moments précis.

➡️ Assistance IA et couche d'intelligence

3. ChatGPT (idéal pour générer des idées, rédiger du contenu et interpréter des données dans vos flux de travail)

via ChatGPT

ChatGPT est une plateforme de modèle linguistique à grande échelle (LLM) polyvalente qui vous aide à rédiger du contenu, analyser des données et classer des informations. Ses derniers modèles, tels que GPT-4. 1, GPT-4o et la famille GPT-5, offrent l'assistance pour les invites complexes, les fenêtres contextuelles plus longues, l'utilisation d'outils (y compris la recherche sur le Web, le téléchargement de fichiers et l'exécution Python) et l'accès à vos systèmes via des connecteurs.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Analysez les fichiers téléchargés tels que les PDF, les feuilles de calcul ou les images grâce à l'accès aux fichiers et aux outils (Python, entrées visuelles).

Catégorisez, classez ou acheminez le contenu à l'aide d'intégrations de connecteurs (Google Drive, Dropbox, GitHub) pour faire évoluer l'automatisation de vos processus d'entreprise

Intégrez-le à votre pile technologique à l'aide d'un accès API (complétions de chat, réponses, appels d'outils).

Conservez le contrôle humain grâce à l'apprentissage automatique qui préserve les données historiques et en tire des enseignements.

Limites de ChatGPT

Accès limité aux informations en temps réel ou actualisées sans navigation sur le Web

Inexactitudes occasionnelles ou « hallucinations » dans les réponses à des sujets techniques ou spécialisés.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Avantage : 200 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 250 avis)

4. Jasper (idéal pour les spécialistes du marketing qui automatisent la création de contenu à grande échelle tout en préservant l'image de marque)

via Jasper

Jasper est une plateforme de contenu alimentée par l'IA, conçue pour les spécialistes du marketing qui ont besoin de générer à grande échelle des e-mails, des textes publicitaires, des publications sur les réseaux sociaux et des messages conformes à l'image de marque. Elle vous permet de définir le ton et le style de votre marque, puis s'en sert comme base pour créer des supports marketing convaincants.

Mettez en place des flux de travail de type « générer puis vérifier ». Cela signifie que l'IA rédige le contenu pour vous, que votre équipe le révise et le peaufine, puis que le contenu est transféré vers votre pile martech pour être déployé.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Générez des supports marketing à l'aide de modèles de flux de travail spécialement conçus à cet effet.

Intégrez-le à votre pile technologique via l'accès API et l'intégration des flux de travail.

Assurez-vous que votre contenu est optimisé pour la recherche et les performances à l'aide du mode SEO et de l'intégration Surfer SEO.

Créez et modifiez des visuels en accord avec vos campagnes à l'aide de la suite d'images IA.

Limitations de Jasper

Pas de mode test dédié pour les scénarios de débogage

Les messages d'erreur et les outils de débogage peuvent parfois prêter à confusion.

Tarifs Jasper

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

5. Typeface (idéal pour les entreprises qui créent des ressources marketing conformes à leur image de marque grâce à un design basé sur l'IA)

via Typeface

Typeface est une plateforme IA de niveau entreprise axée sur la création de contenu et de ressources cohérents avec l'image de marque.

Il regroupe tout, depuis les directives de votre marque jusqu'aux ressources visuelles et au style utilisé, dans un Brand Hub. Celui-ci sert de base à la création et à la gestion de contenus sous forme de textes, d'images, de vidéos, etc. Vous pouvez former son système à l'aide des règles de votre marque et laisser Arc Agents générer des concepts de campagne, des variations de contenu ou des ressources réutilisées.

Les meilleures fonctionnalités de Typeface

Générez des variations de contenu ciblées tout en préservant la cohérence de la marque grâce à la personnalisation dynamique .

Détectez automatiquement les problèmes liés à la marque, à la conformité ou à la sécurité avant le déploiement grâce à Brand Governance .

Parcourez tous vos référentiels de contenu à l'aide d'instructions en langage naturel et réutilisez rapidement vos ressources grâce à Discovery and Search .

Intégrez vos flux de travail, effectuez la connexion de vos données et lancez vos systèmes à l'aide de la bibliothèque de connecteurs.

Limitations des polices de caractères

La tarification opaque et les contrats de grande envergure rendent cette solution peu pratique pour les équipes de petite ou moyenne taille.

Elle est moins efficace pour les équipes de contenu ad hoc ou légères.

Tarification des polices de caractères

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les polices de caractères

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Avant les API, les entreprises intégraient des outils via le « sneakernet ». Cela consistait littéralement à transporter des disquettes d'un ordinateur à l'autre.

➡️ Couche d'intégration et de synchronisation des données

6. Airbyte (idéal pour établir et transférer de manière transparente des connexions entre des sources de données différentes et les transférer vers un seul pipeline)

via Airbyte

Airbyte est un outil d'intégration de données open source qui simplifie le processus de transfert de données depuis diverses sources de données vers une destination, communément appelé pipeline ELT (extract, load, transform). Avec plus de 600 connecteurs pré-intégrés, une architecture open-core et des options de déploiement dans le cloud, cet outil répond aux besoins en matière de base de données pour les opérations compatibles avec l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Airbyte

Préservez votre souveraineté et votre conformité en choisissant le mode de déploiement (sur site, dans le cloud, hybride).

Accélérez les intégrations personnalisées à l'aide de Connector Builder et CDK pour la création de connecteurs low-code/assistés par l'IA.

Bénéficiez d'une synchronisation en temps quasi réel et d'une capture des données modifiées grâce à la technologie CDC haut débit et à la réplication en temps réel.

Surveillez l'état, les erreurs et l'utilisation du pipeline via Observability & Logging (intégrations Datadog, Prometheus).

Limitations d'Airbyte

Instabilité des connecteurs et échecs fréquents des tâches de synchronisation en production, en particulier avec ceux gérés par la communauté.

Le manque de documentation et de rapports d'erreurs complique le dépannage des pipelines complexes.

Tarifs Airbyte

Noyau : Gratuit

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Avantage : tarification personnalisée

Enterprise Flex : tarification personnalisée

Autogéré par l'entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airbyte

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? La première grande réussite commerciale des fonctionnalités IA remonte à 1980 avec R1 (plus tard connu sous le nom de XCON). Il s'agissait d'un système expert développé à l'université Carnegie Mellon et déployé par Digital Equipment Corporation (DEC). Cet outil configurait automatiquement des systèmes informatiques complexes en sélectionnant les processeurs, la mémoire, les câbles et les logiciels appropriés en fonction des commandes des clients.

7. Zapier (idéal pour lier des applications et réaliser l’automatisation de flux de travail simples à moyennement complexes sans codage)

via Zapier

Zapier est un logiciel d'automatisation des flux de travail basé sur l'IA qui connecte près de 8 000 applications, permettant aux responsables des opérations, aux chefs de projet et aux équipes axées sur l'IA d'automatiser les tâches répétitives. Des fonctionnalités telles que les filtres, les chemins et la planification garantissent que l'IA ou les étapes automatisées ne s'exécutent que dans les bonnes conditions.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Utilisez Zaps pour transférer des informations et déclencher des actions sans codage.

Configurez des chemins pour diriger les prospects, les tickets ou les tâches en fonction d'une logique « si/alors ».

Utilisez Formatter pour nettoyer, convertir ou normaliser les dates, les devises, le texte, etc.

Limitations de Zapier

L'interface utilisateur peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs, ce qui rend l'installation légèrement difficile.

Les connexions entre applications peuvent être interrompues si l'une des applications intégrées change, ce qui perturbe les flux de travail.

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois par utilisateur

Équipe : 103,5 $/mois (jusqu'à 25 utilisateurs)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

🧠 Anecdote : Dans les années 1980, les entreprises japonaises ont été les premières à utiliser le terme « fabrication sans surveillance ». Il s'agit d'un exemple classique de flux de travail entièrement automatisés. Dans ce cas, des usines entièrement automatisées continuaient à produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans présence humaine. Cette idée continue de gagner du terrain aujourd'hui.

➡️ Couche de communication et de notifications

8. Slack (idéal pour centraliser la communication et intégrer le travail entre les équipes et les applications)

via Slack

Slack est une plateforme de messagerie et de collaboration en temps réel. Elle vous aide à réduire les tâches répétitives en vous permettant d'automatiser certaines tâches grâce à son Workflow Builder alimenté par l'IA. Vous pouvez configurer des rappels, des notifications ou des validations automatisés afin que votre équipe puisse se concentrer sur les tâches ayant la plus grande priorité.

La plateforme propose également Slack CLI et Bolt pour créer et déployer des agents IA. Vous pouvez créer des bots qui gèrent des tâches spécifiques, acheminent automatiquement les demandes ou interagissent même avec vos autres systèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez vos équipes et travaillez avec Channels et Slack Connect .

Connectez-vous à plus de 2 600 outils tiers que votre équipe utilise déjà.

Discutez, appelez ou organisez une réunion quotidienne avec les membres de votre équipe à l'aide des fonctionnalités de messagerie et d'audio/vidéo.

Créez des documents flexibles et effectuez le suivi de vos projets avec Canva et Listes.

Limitations de Slack

Les messages et fichiers anciens peuvent être difficiles à trouver, en particulier dans les environnements de travail actifs.

La suppression du bruit dans les réunions quotidiennes peut être irrégulière.

Tarifs Slack

Free

Pro : 4,38 $/mois par utilisateur

Business+ : 9 $/mois par utilisateur

Entreprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 36 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

9. Microsoft Teams (idéal pour combiner chat, réunions et travail collaboratif sur une seule plateforme)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams est un outil de collaboration basé sur le cloud qui offre des fonctionnalités de chat, de visioconférence, de partage de fichiers et d'intégration d'applications. Il vous aide à communiquer, à gérer des projets et à collaborer sur des documents via des navigateurs Web, des applications de bureau ou des appareils mobiles.

Grâce à Microsoft 365 Copilot, vous pouvez automatiser des tâches administratives telles que la prise de notes, l'attribution de tâches et le suivi des réunions, tout en obtenant des informations contextuelles à partir des données de votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Teams de Microsoft

Planifiez, suivez et hiérarchisez les tâches directement à partir des discussions en réunion.

Permettez le travail hybride grâce à Teams Rooms et à l'assistance pour les appareils de réunion virtuelle.

Town Hall et Rationalisez les évènements à grande échelle grâce aux fonctionnalitéset de gestion des flux de travail d'entreprise.

Limitations de Teams de Microsoft

Peut sembler lent, en particulier avec des équipes nombreuses ou un grand nombre de messages.

L'application de bureau consomme beaucoup de RAM et de CPU, ce qui provoque des dysfonctionnements ou des plantages.

Tarifs Teams

Free

Personnel : 9,99 $/mois par utilisateur

Famille : 12,99 $/mois (jusqu'à 6 utilisateurs)

Enterprise : 8,55 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Microsoft 365 E3 : 36 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 E5 Plus : 57 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 17 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 600 avis)

🚀 Avantage ClickUp : Assurez-vous que votre équipe reste connectée, que vos décisions sont visibles et que vos flux de travail semi-automatisés se déroulent sans heurts grâce à ClickUp Chat. Voici comment cela rationalise la collaboration : Organisez vos discussions par équipe, projet ou sujet grâce aux canaux et aux messages directs .

Convertissez n'importe quel message de chat en tâche afin de saisir les éléments à entreprendre sans interrompre le flux de la discussion.

Déclenchez des rappels, des mises à jour ou des actions lorsque des messages spécifiques sont publiés.

Mettez en avant les décisions importantes ou les mises à jour des points de contrôle grâce aux publications et aux annonces. P. S. ClickUp Brain fonctionne également ici, en résumant les longs fils de discussion, en extrayant les éléments clés et en vous donnant des réponses instantanées. 🤩

Erreurs courantes lors de la conception de flux de travail semi-automatisés

Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes et des solutions pratiques pour vous aider à concevoir des flux de travail efficaces. 👇

Erreurs courantes Solutions Automatisation d'un processus défaillant (vous numérisez simplement ce qui ne fonctionne pas) Commencez par mapper et optimiser manuellement le flux de travail. Supprimez les redondances, clarifiez les étapes, puis appliquez l'automatisation uniquement au processus épuré. Absence d'objectifs clairs ou d'indicateurs de réussite mesurables Définissez des objectifs mesurables (réduction de la durée du cycle de X %, diminution du nombre d'erreurs, etc.). Intégrez ces indicateurs dans des tableaux de bord afin de savoir si l'automatisation fonctionne. Automatisation trop précoce/excessive sans points de contrôle humains Intégrez des étapes de décision humaine dans le flux de travail. Effectuez l'automatisation des tâches routinières, conservez les humains pour les points de jugement et testez un processus avant de le déployer à grande échelle. Mauvaise intégration des outils d'automatisation des flux de travail IA/silos de données Choisissez des outils qui assurent les connexions, cartographient les flux de données et testent les intégrations dès le début. Vous devez vous assurer que vos systèmes partagent les données de manière transparente. Complication excessive des flux de travail avec trop d'étapes et une logique de branchement trop précoce Commencez par un processus simple et hautement répétitif. Simplifiez le flux de travail, puis effectuez l'automatisation. N'ajoutez de la complexité que lorsque la base fonctionne. Sans impliquer les parties prenantes ni gérer le changement Impliquez toutes les équipes concernées dès le début. Communiquez les raisons, formez les utilisateurs et intégrez des boucles de rétroaction afin que le flux de travail corresponde à la façon dont les gens travaillent réellement.

