Sondage : ce que 1 000 employés pensent de la prolifération de l'IA et comment y remédier

Les chefs d'entreprise sont pris dans un paradoxe en matière d'investissement. Les dépenses en IA ont augmenté de 130 %, mais 80 % des organisations déclarent aucun impact tangible sur l'EBIT à l'échelle de l'entreprise suite à leurs investissements dans l'IA générative (Source : Wharton, McKinsey ).

Cet écart entre l'investissement et l'impact ne provient pas de la technologie elle-même. Il résulte d'une stratégie réactive, dictée par la peur, qui alimente la prolifération des agents et la surcharge d'outils.

La peur d'être laissé pour compte entraîne une obsession précipitée pour l'intégration de nouveaux outils d'IA déconnectés, créant ainsi par inadvertance une « prolifération de l'IA », c'est-à-dire un écosystème déconnecté où les outils individuels sont puissants, mais manquent du contexte partagé des principaux domaines de travail d'une équipe.

Ce chaos interne est désormais visible par tous, les géants du logiciel tels que Salesforce et Atlassian commençant à limiter ou à bloquer l'accès des outils tiers aux données sensibles et aux informations contextuelles sur le travail.

La prolifération de l'IA avec plusieurs outils

C'est précisément ce chaos et cette fragmentation qui remettent en question l'hypothèse selon laquelle le prochain outil d'IA résoudra le problème de la prolifération. Pour aller au-delà des spéculations et découvrir la réalité de l'utilisation quotidienne de l'IA, nous avons interrogé plus de 1 000 travailleurs du savoir à travers le monde.

Notre objectif était de répondre à des questions cruciales : Quel est le coût réel de la prolifération de l'IA et qu'est-ce qui pousse réellement les travailleurs du savoir à adopter l'IA pour des utilisations fréquentes et à forte valeur ajoutée ?

Principales conclusions de notre sondage :

Seulement 7,2 % des équipes évaluent leur stratégie IA comme « très efficace » avec un retour sur investissement élevé

91 % des employés n'utilisent que 1 à 4 outils d'IA par semaine, malgré les investissements considérables des entreprises dans ce domaine

44,8 % des équipes ont déjà abandonné les outils d'IA adoptés au cours de l'année écoulée

Les utilisateurs disposant d'une IA intégrée sont 2,78 fois plus susceptibles d'utiliser quotidiennement leurs applications

La solution ? Nos recherches montrent que l'IA contextuelle et intégrée offre des taux d'adoption et une satisfaction des utilisateurs nettement plus élevés.

Le grand abandon de l'IA est déjà en cours

Alors que les services informatiques continuent leurs achats effrénés, les employés ont déjà fait leur choix en fonction de leurs flux de travail. Malgré les investissements des entreprises dans des dizaines d'outils d'IA, 91 % des employés n'utilisent qu'un à quatre outils par semaine :

Sondage ClickUp sur la prolifération de l'IA : distribution hebdomadaire de l'utilisation des outils d'IA

54,4 % n'utilisent qu'un ou deux outils

36,8 % utilisent 3 à 4 outils

Seuls 9 % utilisent régulièrement 5 outils ou plus

Plus alarmant encore, 44,8 % des équipes ont déjà abandonné les outils d'IA adoptés au cours de l'année écoulée :

Sondage ClickUp sur la prolifération de l'IA : crise liée à l'abandon des outils d'IA

32,0 % ont abandonné certains outils (moins de la moitié)

12,8 % ont abandonné plus de la moitié de leurs investissements dans l'IA

Il ne s'agit pas seulement d'une perte de coûts de licence, mais aussi d'un temps de mise en œuvre perdu, de ressources de formation et d'une érosion de la confiance des employés dans les futures initiatives d'IA.

Le message est clair : votre portfolio d'IA contient probablement un poids mort important. Chaque nouvel outil ajouté sans en supprimer d'autres augmente le risque d'abandon ultérieur.

Le coût caché du changement de contexte

Près de la moitié des travailleurs (46,5 %) sont obligés de passer d'un outil d'IA à un autre pour achever une seule tâche.

Ce modèle qui nuit à la productivité (commencer dans un outil, copier les résultats dans un autre, reformuler les invites, rapprocher les résultats) crée des risques de non-conformité et de confusion. Ce n'est pas de l'automatisation. C'est de la complication

L'impact se mesure à la satisfaction des utilisateurs :

79,3 % des travailleurs déclarent que les efforts liés aux invites de l'IA semblent disproportionnés par rapport à la valeur produite

Seuls 21,7 % des répondants déclarent rarement rencontrer ce décalage entre l'effort fourni et la valeur obtenue

Chaque changement d'outil nécessite :

Réexpliquer le contexte

Reformatage des données

Gérer différentes interfaces

Concilier des résultats contradictoires

La charge cognitive s'accumule jusqu'à ce que l'utilisation de l'IA devienne plus difficile que le travail manuel.

*conclusion : vous ne perdez pas seulement en productivité à cause des changements, vous apprenez à vos équipes à éviter complètement l'IA.

L'IA fonctionne dans le noir : aucun contexte

Plus d'un tiers des travailleurs (34,4 %) utilisent des outils d'IA sans aucune intégration à leurs principaux domaines de travail : projets, documents et discussions.

Sondage ClickUp sur la prolifération de l'IA : niveaux d'intégration de l'IA dans les organisations

Cela signifie que les systèmes d'IA ne connaissent pas leurs projets, ne peuvent pas accéder à leurs documents et ne peuvent pas comprendre leurs discussions. C'est comme embaucher un assistant et lui bander les yeux.

Les statistiques d'intégration révèlent toute l'ampleur du problème :

Niveau d'intégration Pourcentage d'utilisateurs Intégration complète (les 3 domaines de travail) 25. 6 Intégration partielle (2 domaines) 22. 8 Intégration minimale (1 domaine) 17. 3 Intégration zéro 34. 4

Lorsque l'IA ne peut pas accéder au contexte dans lequel le travail s'effectue, chaque interaction repart de zéro, ce qui favorise l'essor d'outils d'IA parallèles adoptés sans supervision ni intégration adéquate. Les utilisateurs doivent fournir manuellement des informations contextuelles, expliquer la terminologie et reconstruire le contexte qui existe déjà dans leurs systèmes de travail.

La réalité : sans intégration, les outils d'IA deviennent des calculatrices coûteuses qui ajoutent des risques pour la sécurité au lieu de fonctionner comme des assistants intelligents.

Voici une conclusion qui devrait mettre fin à toutes les réunions sur la stratégie en matière d'IA : 77,5 % des employés se sentiraient indifférents ou soulagés si la moitié de leurs outils d'IA étaient supprimés.

Sondage ClickUp sur la prolifération de l'IA : opinion des travailleurs sur la consolidation des outils d'IA

La ventilation révèle l'ampleur de la fatigue liée aux outils :

53,6 % se sentiraient indifférents

23,9 % se sentiraient réellement soulagés

Seuls 15 % se sentiraient contrariés par une consolidation

Il ne s'agit pas de réfractaires à la technologie, mais de travailleurs du savoir submergés par la complexité des outils, qui voient dans la consolidation une libération. Ils comprennent ce que beaucoup de dirigeants ignorent : plus d'outils signifie plus de changements de contexte, plus de mots de passe, plus d'interfaces à apprendre et, au final, moins de productivité.

La voie à suivre est claire : la réussite de l'IA passe par la consolidation, et non par la prolifération. Vos équipes ne demandent pas plus d'options, elles ont besoin de simplification.

La preuve : l'intégration change tout

Les données cristallisent une seule vérité : l'intégration fait la différence entre la réussite et l'échec de l'IA.

L'avantage de l'intégration

Les employés qui disposent d'une IA entièrement intégrée sont 2,78 fois plus susceptibles d'utiliser l'IA de manière constante tout au long de leur journée :

Sondage ClickUp sur la prolifération de l'IA : impact de l'intégration de l'IA sur l'utilisation quotidienne

21,1 % des utilisateurs intégrés déclarent utiliser l'IA plus de 20 fois par jour

Seuls 7,6 % des utilisateurs non intégrés atteignent cette fréquence

La réalité du retour sur investissement que personne ne veut affronter

Moins d'une équipe sur dix obtient des résultats significatifs grâce à l'IA :

📊 Indicateurs clés du retour sur investissement :

seuls 7,2 %* jugent leur stratégie IA « très efficace » avec un retour sur investissement élevé

Plus de 66 % recherchent activement des conseils d'experts sur la mise en œuvre de l'IA

95 % des employés s'en tiennent naturellement à seulement 1 ou 2 outils par tâche lorsqu'ils ont le choix

Ce n'est pas une déception, c'est un échec total. La ruée vers l'expertise externe révèle une reconnaissance généralisée de l'échec des approches actuelles, souvent dû à de profondes lacunes en matière de gouvernance dans la conception et le déploiement des stratégies d'IA.

Le comportement des employés en dit long. Ils comprennent intuitivement ce que de nombreuses stratégies ignorent : la prolifération des outils est l'ennemie de la productivité.

La dure réalité : votre stratégie en matière d'IA ne fonctionne probablement pas, et vos équipes le savent.

De la prolifération à la stratégie

L'étude met en évidence des mesures claires à prendre par les dirigeants prêts à aller au-delà de la prolifération de l'IA :

❌ STOP :

Acheter des solutions ponctuelles sans forfait d'intégration native

Mesurer la réussite de l'IA en fonction du nombre d'outils plutôt que des indicateurs de résultats

Ignorer les preuves de plus en plus nombreuses de la fatigue et de l'abandon des outils

Création de flux de travail dépendants d'intégrations tierces fragiles

✅ COMMENCER :

Auditez votre portfolio IA actuel pour détecter les redondances et les abandons

Donner la priorité à des solutions d'IA contextuelles et profondément intégrées

Mesurer la réussite à l'aide des taux d'adoption et des gains d'efficacité

Consolidez vos activités autour de plateformes qui fournissent l'IA au sein de votre flux de travail

La solution d'IA contextuelle

C'est pourquoi nous avons créé ClickUp Brain , non pas comme un outil supplémentaire à ajouter à votre arsenal, mais comme une solution.

ClickUp Brain, la solution à la prolifération de l'IA

Contrairement aux assistants IA génériques, ClickUp Brain :

Apprend le contexte et la terminologie spécifiques à votre organisation

Fonctionne dans les flux de travail existants (aucun changement d'outil requis)

Fournit des capacités d'IA dans tous les domaines de travail à partir d'une plateforme unique

Offre l'intégration qui multiplie par 2,78 les taux d'adoption

Rapport des utilisateurs de ClickUp Brain :

2. Taux d'intégration complète 26 fois plus élevé

39,1 % atteignent une intégration complète (contre 17,3 % pour les autres outils)

27,1 % des utilisateurs sont rarement frustrés par l'IA, soit le taux de satisfaction le plus élevé

83 % des utilisateurs se disent soulagés par la consolidation des outils (contre 13,5 % des non-utilisateurs)

Ces utilisateurs ont expérimenté ce qui fonctionne et se tournent naturellement vers la simplification grâce à des outils efficaces.

Le verdict : une intégration native et approfondie ne se contente pas d'améliorer l'IA, elle transforme le travail des équipes.

Le choix est clair

Nos recherches prouvent que la prolifération de l'IA tue la promesse de l'IA, qui est d'éliminer les tâches fastidieuses, et non d'en créer davantage. Frustrés par la fragmentation, les employés rejettent les outils, abandonnent les investissements et aspirent à une consolidation.

La petite minorité qui réussit partage une caractéristique : une IA contextuelle profondément intégrée.

L'avenir appartient aux organisations qui comprennent cette vérité : la valeur de l'IA ne réside pas dans le nombre d'outils dont vous disposez, mais dans le fait d'avoir le bon outil, celui qui comprend votre contexte de travail, s'intègre à vos flux de travail et gagne en valeur au fil du temps.

La question que se posent tous les dirigeants :

Allez-vous continuer à aggraver la prolifération, à voir les taux d'abandon augmenter et le retour sur investissement décevoir ?

Ou allez-vous choisir la voie éprouvée de l'IA contextuelle ?

Agissez dès aujourd'hui

En savoir plus sur ClickUp Brain

La seule IA qui connecte l'ensemble de votre travail.

📺 Accédez au webinaire à la demande et au guide pratique

Découvrez comment les équipes de pointe éliminent la prolifération de l'IA et obtiennent un véritable retour sur investissement.

💬 Planifiez une consultation personnalisée

Discutez avec nos experts des possibilités de consolidation de l'IA dans votre organisation.

Méthodologie de recherche : les données de ce rapport ont été recueillies sur une période de deux semaines, entre la mi-juin et la fin juin 2025. Le sondage, composé de 10 questions à choix multiples, a été administré de manière anonyme à plus de 1 000 participants. Les répondants représentaient un mélange équilibré de rôles professionnels, allant de la direction et des cadres supérieurs aux travailleurs du savoir individuels et aux entrepreneurs. Pour obtenir la méthodologie complète et les résultats détaillés, veuillez contacter research@clickup.com