10 stratégies de marketing vidéo pour la croissance des startups

Vous faites défiler votre fil d'actualité lorsqu'un Clip de 15 secondes attire votre attention. Il raconte une histoire qui vous intéresse. Il vous intrigue et vous donne envie d'explorer davantage la page. Avant même de vous en rendre compte, vous avez passé une heure à suivre le compte.

Un excellent marketing vidéo incite les gens à s'arrêter, à regarder et à se souvenir.

Il n'est donc pas surprenant que 93 % des spécialistes du marketing affirment que la vidéo leur a permis d'obtenir un bon retour sur investissement.

Dans cet article, nous explorerons les stratégies de marketing vidéo adaptées pour assurer la réussite des startups et transformer quelques secondes d'attention en relations clients durables. 🤩

🔍 Le saviez-vous ? La vidéo continue de générer des rendements solides, les deux tiers des participants à l'étude affirmant que le retour sur investissement s'améliore ou reste stable. Près de 50 % des spécialistes du marketing font état de résultats plus solides, tandis que 44 % des professionnels de l'équipe commerciale affirment la même chose.

Pourquoi le marketing vidéo est essentiel à la croissance des startups

Lorsque vous créez une entreprise, l'attention est la devise la plus précieuse, et la vidéo est l'un des moyens les plus rapides d'attirer l'attention.

Voici pourquoi vous devez mettre en place un flux de travail de production de vidéos:

Stimulez l'engagement en combinant des éléments visuels et sonores pour créer des messages mémorables et émouvants.

Simplifiez les idées complexes grâce à grâce à des vidéos explicatives qui aident le public à comprendre rapidement les produits techniques ou innovants.

Augmentez les conversions en utilisant des vidéos sur vos pages d'accueil, transformant ainsi les visiteurs passifs en clients actifs.

Améliorez vos performances SEO car les moteurs de recherche donnent la priorité aux pages contenant des vidéos intégrées, ce qui génère davantage de trafic organique vers votre site.

Élargissez votre portée et renforcez votre crédibilité grâce à un storytelling authentique et partageable qui instaure la confiance et amplifie votre visibilité sur toutes les plateformes.

Diversifiez votre stratégie de contenu en utilisant la vidéo pour des démonstrations, des présentations de produits, des témoignages, des récits culturels ou des clips éducatifs pour chaque étape de votre entonnoir de conversion.

Tirez parti des contenus courts et des créateurs pour mettre en avant la valeur de vos produits, présenter la personnalité de votre marque et fidéliser votre clientèle sans vous ruiner.

Obtenez des résultats mesurables grâce à une augmentation des inscriptions, de l'intérêt pour vos produits et du partage sur les réseaux sociaux.

🧠 Fait amusant : les formats vidéo courts (comme les « Shorts » sur YouTube) ont plus de vues et de likes par vue que les vidéos classiques. Mais ils ont aussi moins de commentaires par vue et ne fonctionnent pas aussi bien dans les catégories éducation/politique.

10 stratégies de marketing vidéo éprouvées pour la croissance des startups

Vous avez créé quelque chose d'important : un produit qui résout un problème, une équipe qui y croit et un marché qui est prêt à l'accueillir. Vous ne pouvez pas vous contenter de monter un clip et d'espérer que tout se passe bien ; vous devez mettre en œuvre des stratégies éprouvées qui transforment les spectateurs occasionnels en utilisateurs fidèles.

Eh bien, c'est exactement ce que nous vous proposons ici ! 💁

1. Définissez les objectifs de marketing vidéo de votre start-up

Commencez par définir une orientation avant la production ; ne vous lancez pas directement dans le tournage. Demandez-vous quel est l'objectif de cette vidéo.

Avant même d'appuyer sur « Enregistrer », déterminez ce que signifie pour vous la réussite. Cherchez-vous à augmenter le nombre d'inscriptions, à accroître le trafic sur votre site web ou à informer les utilisateurs sur votre produit ?

📌 Exemple : Une nouvelle start-up spécialisée dans la gestion de produits se fixe pour objectif d'augmenter les demandes de démonstration de 15 % en 60 jours à l'aide d'une série de courtes vidéos explicatives. Chaque script et chaque CTA (appel à l'action) visent directement cet objectif.

🔍 Le saviez-vous ? Même l'idée de la durée minimale d'une publicité vidéo a une histoire : le terme « blipvert » (publicité ultra-courte) a été inventé dans la série télévisée Max Headroom des années 1980 pour désigner des publicités pouvant durer à peine une seconde.

2. Connaissez votre public et adaptez-vous à la plateforme

Vos vidéos s'adressent à un public cible spécifique (au bon endroit également). Commencez par identifier où se trouvent vos utilisateurs cibles et comment ils consomment du contenu à cet endroit.

📌 Exemple : une start-up B2B SaaS pourrait trouver son public le plus actif sur LinkedIn, où les vidéos rapides et axées sur les informations pertinentes obtiennent les meilleurs résultats. Parallèlement, une start-up proposant une application lifestyle pourrait constater un engagement plus important sur Instagram Reels ou TikTok, où le storytelling visuel et les tendances dominent.

💡 Conseil de pro : créez rapidement des profils d'audience et liez-les à des forfaits de contenu spécifiques à chaque plateforme dans des modèles de réseaux sociaux. Cela aidera votre équipe à adapter le ton, les visuels et la durée des vidéos en conséquence.

3. Créez une histoire de marque forte

Au lieu d'énumérer les fonctionnalités, construisez un récit autour du problème que vous résolvez et des personnes que vous aidez. Pour vous assurer de bien raconter votre histoire, créez un storyboard et un script pour chaque vidéo avant la production.

Une belle histoire de groupe :

Mettez en évidence le problème en soulignant un point sensible auquel le public peut s'identifier.

Présentez votre solution comme le héros

Établit une connexion émotionnelle avec les gens

📌 Exemple : une start-up spécialisée dans la mode durable pourrait commencer sa vidéo en abordant le problème des déchets générés par la fast fashion, puis expliquer comment elle s'approvisionne en matériaux éthiques, et terminer par un appel à « acheter de manière responsable ». C'est émotionnel, simple et pertinent.

🚀 Astuce rapide : le brainstorming créatif n'est pas souvent linéaire. Les tableaux blancs ClickUp vous aident à visualiser votre histoire au fur et à mesure que les idées surgissent. Tracez l'arc narratif, ajoutez des notes autocollantes pour les scènes clés et attribuez des éléments à votre équipe créative. Cela permet à tout le monde, des rédacteurs aux éditeurs, de rester aligné sur le même fil narratif. Harmonisez votre processus de production dans les tableaux blancs ClickUp. Réfléchissez à une stratégie de marketing vidéo gagnante pour les plateformes de réseaux sociaux grâce aux tableaux blancs alimentés par l'IA dans ClickUp.

4. Planifiez votre calendrier de contenu vidéo

La cohérence l'emporte sur l'intensité. Vous n'avez pas besoin de publier une vidéo dès que l'inspiration vous vient ; il vous suffit d'élaborer un calendrier de contenu qui correspond à vos cycles de lancement, vos campagnes ou vos évènements. N'oubliez pas d'équilibrer les types de contenu.

Combinez des démonstrations de produits, des vidéos explicatives et des clips en coulisses pour attirer différents segments d'audience. Vous pouvez également synchroniser les publications vidéo avec les lancements d'e-mails, les évènements ou les promotions pour une meilleure portée.

📌 Exemple : une start-up de livraison de repas pourrait prévoir de publier chaque semaine des vidéos « Behind-the-Box » (Dans les coulisses) montrant les chefs au travail, les avis des clients et des conseils sur l'application, afin de maintenir un engagement constant sur toutes les plateformes.

💡 Conseil de pro : le modèle de calendrier de contenu ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à publier votre contenu plus efficacement. Ce modèle offre une interface simple et conviviale qui facilite le glisser-déposer de fichiers, l'ajout de commentaires et le suivi de la progression de votre contenu. Obtenez un modèle gratuit Oubliez les feuilles de calcul ennuyeuses et utilisez le modèle de calendrier de contenu de ClickUp pour planifier, organiser et suivre votre contenu tout au long de l'année.

5. Concentrez-vous sur les types de vidéos à fort impact

Lorsque le budget et la bande passante de votre start-up sont limités, toutes les vidéos ne méritent pas le même temps d'écran. La clé est de se concentrer sur les formats qui offrent à la fois une portée et une rétention. Le juste milieu entre une narration créative et des performances mesurables.

Commencez par des idées de vidéos qui attirent et retiennent naturellement l'attention : vidéos explicatives, témoignages de clients et tutoriels. Ces formats simplifient votre proposition de valeur tout en renforçant rapidement votre crédibilité.

Voici ce que révèlent les données d'engagement de Wistia:

Voici le problème : plus la vidéo est longue, plus le taux d'engagement est faible. C'est ainsi que fonctionne l'attention humaine. Mais plus court n'est pas toujours mieux. Un tutoriel de 10 minutes qui approfondit la valeur peut surpasser un Clip d'une minute en termes de temps de visionnage total.

Une chose est sûre : les gens restent attentifs lorsqu'ils apprennent quelque chose d'utile. Qu'il s'agisse d'un conseil rapide de 60 secondes ou d'une présentation détaillée d'un produit, essayez d'enseigner avant de vendre.

📌 Exemple : une start-up pourrait publier une série de clips de deux minutes expliquant le fonctionnement de ses différentes fonctionnalités, accompagnés de courts témoignages. Ces vidéos courtes et riches en informations permettent de se familiariser avec le produit et de susciter l'intérêt plus rapidement qu'une longue vidéo de présentation.

6. Optimisez vos vidéos pour une portée maximale

Considérez la visibilité comme faisant partie intégrante de votre flux de travail de création de contenu. Facilitez la recherche de vos vidéos en utilisant des titres clairs, des mots-clés simples et des miniatures attrayantes. Adaptez le format et la durée à la plateforme afin que l'algorithme ne vous pénalise pas.

Partagez vos vidéos sur vos réseaux sociaux pour leur donner un petit coup de pouce supplémentaire. N'oubliez pas : de petits ajustements = une plus grande portée sans drames.

Voici comment vous pouvez maximiser votre portée :

Utilisez des titres optimisés pour le référencement : concentrez-vous sur l'intention de recherche (ce que votre public tape réellement) et limitez les titres à 60 caractères afin qu'ils ne soient pas tronqués.

Rédigez des descriptions riches en mots-clés : incluez les mots-clés principaux de manière naturelle dans les premières lignes et ajoutez des horodatages ou des liens vers des ressources pour les vidéos plus longues.

Concevez des miniatures attrayantes : utilisez des couleurs contrastées, des visuels expressifs et un minimum de texte tout en conservant une image de marque cohérente.

Ajoutez des CTA percutants : incitez les spectateurs à passer à l'étape suivante, comme s'abonner, visiter ou télécharger, à l'aide d'invites à l'écran ou d'écrans de fin.

Optimisez les métadonnées et les étiquettes : ajoutez des mots-clés précis, des étiquettes de marque et des catégories pertinentes pour aider les algorithmes à indexer correctement votre contenu.

Ajoutez des sous-titres et des transcriptions : améliorez l'accessibilité, optimisez le référencement et rendez vos vidéos visionnables sans son.

💡 Conseil de pro : produisez plusieurs vidéos courtes et percutantes en une seule session. Cela vous permettra de garantir la cohérence et l'efficacité de votre contenu, qui sera prêt à être utilisé sur plusieurs plateformes, tout en maximisant chaque seconde de l'attention de votre public.

7. Exploitez efficacement les réseaux sociaux

Chaque plateforme sociale a son propre rythme, et vos vidéos doivent être adaptées à celui-ci. Ce qui fonctionne sur YouTube peut échouer sur Instagram, et ce qui devient viral sur LinkedIn peut sombrer dans l'oubli sur TikTok. L'astuce ? Adaptez votre message au support.

Voici quelques conseils :

Adaptez votre format vidéo : utilisez des vidéos verticales (9:16) pour Instagram Reels et TikTok, et horizontales (16:9) pour YouTube et LinkedIn.

Captez l'attention dès le début : captez l'attention dès les trois premières secondes, en particulier sur les plateformes où l'on fait beaucoup défiler, comme Instagram et TikTok.

Personnalisez vos légendes : rédigez des légendes adaptées à chaque plateforme : conversationnelles sur Instagram, axées sur la valeur ajoutée sur LinkedIn et en phase avec les tendances sur TikTok.

Publiez au bon moment : consultez les analyses pour identifier les moments où votre audience est la plus active et programmez vos vidéos en conséquence.

🤝 Rappel amical : répondez aux commentaires, partagez les clips générés par les utilisateurs et épinglez vos meilleures vidéos pour maintenir votre visibilité.

💡 Bonus : Vous avez besoin de retrouver le script de démonstration du produit datant d'il y a trois semaines ou la version finale de votre vidéo de lancement ? Avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez faire cela et bien plus encore : Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, Dropbox et toutes vos applications connectées pour trouver des fichiers vidéo, des scripts et des briefs créatifs en quelques secondes. Plus besoin de fouiller dans les dossiers ou de demander « Qui a la dernière version ? ».

Utilisez Talk to Text pour trouver des idées de vidéos, attribuer des tâches de modification en cours ou mettre à jour les échéanciers de production à l'aide de la voix, sans les mains, pendant que vous visionnez les séquences ou préparez votre prochain tournage.

Utilisez des modèles d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini dans une solution unique et contextuelle qui comprend vos objectifs de marketing vidéo, le ton de votre marque et les performances de vos campagnes passées. Essayez ClickUp Brain MAX pour approfondir vos recherches et votre contexte. Essayez ClickUp Brain MAX, l'IA qui connaît la stratégie vidéo, les préférences de votre audience et le calendrier de contenu de votre start-up. Abandonnez dès aujourd'hui la prolifération des outils d'IA.

8. Réutilisez et adaptez les vidéos existantes

Créer de nouvelles vidéos chaque semaine n'est pas viable pour la plupart des start-ups, mais une réutilisation intelligente l'est. Vous avez déjà de l'or dans vos archives, il suffit de le polir.

Vous pouvez découper le contenu long en extraits, par exemple en transformant des webinaires ou des démonstrations en clips de 30 à 60 secondes pour les réseaux sociaux. De plus, il est judicieux de réutiliser les transcriptions de vidéos longues pour créer du contenu écrit optimisé pour le référencement naturel (SEO) de votre site web.

Écoutez le responsable de l'équipe internationale des blogs chez Wix:

Il n'y a aucun inconvénient à réutiliser votre contenu long format dans des formats courts (comme Instagram Reels, YouTube Shorts, etc.) et vice versa. Vous pourrez ainsi attirer des personnes qui consomment l'information de différentes manières. Il s'agit d'une technique intemporelle qui permet d'accroître la valeur de votre travail.

9. Suivez les indicateurs d'engagement et de performance

Les données vous aident à identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et où concentrer vos prochains efforts. Voici quelques indicateurs de performance que vous pouvez suivre dans votre logiciel de gestion de projet pour la production de vidéos:

Nombre de vues : nombre de fois que votre vidéo a été visionnée ; indicateur de base de la portée.

Temps de visionnage : temps total passé par les spectateurs à regarder votre vidéo ; forte valeur pour les algorithmes des plateformes.

Taux de visionnage (VTR) : pourcentage de spectateurs qui regardent votre vidéo jusqu'à la fin.

Fidélisation : montre où les spectateurs abandonnent, vous aidant ainsi à identifier les moments forts et les moments faibles de votre vidéo.

Durée moyenne de visionnage : combien de temps le spectateur moyen reste-t-il engagé avant de quitter la page ?

Taux de clics (CTR) : mesure le nombre de spectateurs qui ont cliqué sur votre appel à l'action, votre miniature ou votre lien après avoir regardé la vidéo.

Taux d'engagement : nombre total d'interactions (likes, commentaires, partages, enregistrements) par rapport au nombre total de vues ou à la portée.

Partages sur les réseaux sociaux : fréquence à laquelle votre vidéo est partagée, ce qui augmente sa visibilité et sa portée organique.

Taux de conversion : nombre de spectateurs ayant achevé l'action souhaitée (inscription, achat, téléchargement) après avoir regardé la vidéo.

📌 Exemple : si la vidéo de démonstration de votre produit enregistre un temps de visionnage élevé mais un faible CTR, votre CTA apparaît peut-être trop tard ; essayez de le placer plus tôt dans la vidéo.

🧠 Anecdote amusante : La première vidéo de marque véritablement virale a souvent reçu le crédit pour la série « Will It Blend ? » de BlendTec (lancée vers 2006). L'idée simple (le PDG mixant des objets étranges comme des iPhones dans une vidéo) a montré comment vidéo + humour + partageabilité = marketing en or à l'ère du numérique.

10. Itérez à partir des commentaires et des informations recueillis

Considérez chaque publication comme une expérience, tirez les leçons de vos réussites (et de vos échecs) pour améliorer la suivante. Utilisez les commentaires du public, les graphiques de temps de visionnage, les tests A/B et les analyses de la plateforme pour affiner votre approche créative, votre rythme, vos messages et vos appels à l'action.

Même de petits ajustements, comme modifier les miniatures, retravailler les phrases d'introduction ou tester de nouveaux formats, peuvent apporter des améliorations significatives. Voici quelques moyens simples d'améliorer vos vidéos grâce aux commentaires :

Essayez différentes miniatures, introductions ou CTA.

Encouragez les commentaires, les sondages ou les sondages.

Comparez chaque mois les types de vidéos, les sujets et les tendances en matière de performances.

Mettez à jour votre stratégie de contenu en fonction du comportement de votre audience et des changements apportés aux algorithmes des plateformes.

📌 Exemple : si les vidéos éducatives obtiennent de meilleurs résultats que les clips culturels, consacrez 60 % de votre prochain calendrier de production à des tutoriels ou des guides pratiques.

💡 Conseil de pro : créez dès le début un format de vidéo récurrent. Même quelque chose d'aussi simple que « Friday Fixes » ou « Startup Snacks » permet de créer une cohérence, et la cohérence l'emporte sur la viralité pour une portée à long terme.

🧠 Anecdote amusante : la campagne The Force de Volkswagen en 2011 a été diffusée sur YouTube quatre jours avant le Super Bowl. Elle a attiré 1,8 million de vues jeudi matin et 17 millions avant le coup d'envoi, transformant la nature des publicités du Super Bowl, qui sont passées de « spots télévisés ponctuels » à des campagnes numériques à part entière.

Comment gérer efficacement les flux de travail de marketing vidéo

Vous savez que la vidéo fonctionne. Les données sont claires : le contenu vidéo stimule l'engagement, renforce la confiance et convertit mieux que le texte seul.

Mais pour les start-ups, le fossé entre « nous devrions faire plus de vidéos » et la diffusion effective de contenus cohérents et de qualité semble impossible à combler. Cela se traduit par des ressources dispersées dans des dossiers, des versions perdues dans d'anciens fils de discussion par e-mail, des délais qui approchent à grands pas sans que personne ne s'en aperçoive et des goulots d'étranglement au niveau des validations. C'est ce qu'on appelle la « prolifération des tâches ». ClickUp rassemble toutes vos opérations de marketing vidéo en un seul endroit grâce au premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde.

Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp rassemble toutes les applications, données et flux de travail. De la conception initiale à la publication finale, votre équipe peut planifier des calendriers de contenu, collaborer sur des scripts, suivre les échéanciers de production, gérer les ressources et analyser les performances sans changer d'outil.

Voici comment l'outil de gestion de projet de production vidéo centralise la conception, la production et la publication dans un seul environnement de travail :

Idées créatives avec ClickUp documents

Toute bonne vidéo commence par une idée forte, et ClickUp Docs stimule cette créativité. Ces documents collaboratifs et évolutifs vous offrent un espace pour réfléchir à des concepts de campagne, rédiger des scripts et stocker des briefs créatifs.

Créez un document ClickUp, avec IA intégrée, pour documenter vos idées de stratégie vidéo de manière collaborative.

Vous pouvez mettre en forme vos idées à l'aide d'en-têtes, de checklists, d'éléments intégrés et même mentionner vos collègues (@mention) pour obtenir un retour instantané. De plus, comme les documents sont directement liés aux tâches ClickUp, vous pouvez transformer n'importe quelle idée en une étape concrète.

📌 Exemple : votre équipe marketing rédige un concept vidéo « Behind the Startup » (Dans les coulisses de la start-up) dans un document ClickUp. À partir de ce même document, vous ajoutez une étiquette à votre responsable conception pour qu'il ajoute des visuels au storyboard, vous attribuez une tâche à votre rédacteur pour le script vidéo et vous liez le concept final à votre calendrier de contenu.

📮 ClickUp Insight : 45 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage déclarent conserver pendant des semaines les onglets ouverts liés à leurs recherches professionnelles. Pour 23 % d'entre elles, ces onglets précieux contiennent des fils de discussion IA riches en contexte. En gros, la grande majorité des gens externalisent leur mémoire et leur contexte vers des onglets de navigateur fragiles. Répétez après nous : les onglets ne sont pas des bases de connaissances. 👀 ClickUp Brain MAX change la donne. Cette super application d'IA vous permet de rechercher dans votre environnement de travail, d'interagir avec plusieurs modèles d'IA et même d'utiliser des commandes vocales pour récupérer du contexte à partir d'une seule interface. Comme MAX réside sur votre PC, il ne prend pas d'espace dans vos onglets et peut enregistrer vos discussions jusqu'à ce que vous les supprimiez !

Créez un flux de travail facile à suivre pour les tâches.

Une fois vos idées prêtes, il est temps de transformer votre créativité en un plan structuré. Décomposez chaque projet vidéo en étapes claires et réalisables à l'aide des tâches ClickUp avec des sous-tâches et des checklists dans le logiciel de marketing vidéo.

Créez des tâches ClickUp spécifiques pour décomposer les projets de vidéo en travaux réalisables

Vous pouvez attribuer la propriété, définir des priorités, ajouter des dépendances (afin que les modifications en cours ne commencent pas avant la fin du tournage) et utiliser des modèles de tâches pour gagner du temps sur les types de vidéos récurrentes, telles que les démonstrations de produits ou les témoignages.

📌 Exemple : l'équipe marketing de votre start-up crée une tâche pour chaque phase : concept, validation du script, tournage, modification en cours, publication, avec des délais, des personnes assignées et des documents ou Clips en pièce jointe. Le chef de projet peut voir instantanément qui travaille sur quoi, ce qui est en retard et ce qui est prêt à être révisé.

Un client partage également son expérience :

Plus précisément, la fonctionnalité « Sous-tâche » et la possibilité de définir les dépendances entre les projets ont changé la donne pour nous, car nous travaillons fréquemment sur des projets comportant plusieurs composantes, souvent touchées par différents membres de nos équipes (ou de celles de nos clients). De plus, l'onglet « Accueil », qui offre une vue d'ensemble complète du projet, s'est avéré très utile pour éviter les retards inutiles dans la communication ou la production.

Ajoutez l'automatisation alimentée par l'IA avec ClickUp Brain.

ClickUp Brain accélère votre flux de travail de marketing vidéo, de la conception à la publication.

Utilisez-le pour générer des scripts vidéo basés sur le positionnement de votre produit, réfléchir à des accroches attrayantes pour diverses plateformes ou rédiger des descriptions et des légendes vidéo en accord avec l'image de votre marque.

Vous avez besoin de transformer un webinaire en clips courts ?

ClickUp Brain peut vous suggérer les moments clés à mettre en avant et rédiger des textes pour les réseaux sociaux pour chaque segment. Vous êtes bloqué sur les titres ou les miniatures de vos vidéos ? Demandez à Brain d'analyser vos contenus les plus performants et de vous recommander des façons de les réaménager pour qu'ils trouvent un écho auprès de votre public. Découvrez ci-dessous comment optimiser l'ensemble de votre production de contenu vidéo grâce à ClickUp AI.

Le véritable avantage : Brain comprend le contexte de votre start-up car il a accès à votre environnement de travail connecté. Il connaît vos directives de marque, votre public cible, les performances de vos campagnes passées et le message de vos produits. Ainsi, lorsque vous lui demandez de vous aider à élaborer une stratégie vidéo, vous n'obtenez pas des conseils marketing génériques, mais des recommandations adaptées à ce qui a réellement fonctionné pour votre équipe et qui correspond à vos objectifs actuels.

De plus, Brain peut également devenir votre co-chef de projet. Par exemple, si vous créez une tâche « Vidéo de démonstration du produit », il génère instantanément un cadre complet, comprenant des sous-tâches pour la rédaction du script, le tournage, la modification en cours et la publication, chacune étant attribuée au bon propriétaire.

Vous pouvez même demander : « Quel est le statut du lancement de notre prochaine vidéo ? » ou « Quelles tâches vidéo sont en retard ? ». En quelques secondes, l 'outil de marketing IA résume les mises à jour, attribue les propriétaires et met en évidence les obstacles potentiels.

🧠 Anecdote amusante : le 1er juillet 1941, un spot publicitaire de 10 secondes pour Bulova a été diffusé sur la chaîne de télévision new-yorkaise WNBT (aujourd'hui WNBC) avant un match de baseball. Il a coûté environ 9 dollars, montrait une horloge au-dessus d'une carte des États-Unis et est largement reconnu comme la première publicité télévisée payante.

Assurez-vous d'un flux de travail d'approbation fluide grâce à ClickUp Clips.

Lorsque votre équipe a besoin de communiquer visuellement, ClickUp Clips transforme les fils de commentaires interminables en messages vidéo clairs et concis.

Au lieu de taper des commentaires détaillés sur les modifications en cours de vidéo ou d'expliquer votre vision pour la prochaine campagne, enregistrez un partage d'écran rapide montrant exactement ce que vous voulez dire.

Donnez votre avis sur les vidéos marketing pour une clarté maximale avec ClickUp Clips

Par exemple, votre directeur créatif peut enregistrer un Clip présentant les différentes options de miniatures et expliquer pourquoi l'une d'entre elles est plus performante.

Chaque clip est automatiquement enregistré dans votre Hub Clips, créant ainsi une bibliothèque consultable de commentaires vidéo, d'orientations créatives et de discussions stratégiques que votre équipe peut consulter à tout moment. Les nouveaux membres de l'équipe peuvent regarder les clips précédents pour comprendre votre style et vos normes en matière de vidéo, plutôt que de les reconstituer à partir de messages Slack éparpillés.

🚀 Conseil pratique : ClickUp Brain vous offre un assistant de rédaction intégré qui comprend le contexte de votre projet, les exemples de kits de marque et le flux de travail. Grâce à lui, vous pouvez rédiger des scripts de vidéo, des légendes pour les réseaux sociaux, des descriptions et même esquisser des flux de travail. Exemple de consigne : Rédigez un script de 90 secondes pour la prochaine vidéo de témoignage client de notre start-up. Ton : amical mais professionnel. Incluez un appel à l'action fort pour « essayer une démo gratuite » à la fin.

Automatisez la progression du flux de travail avec les automatisations ClickUp.

Au fur et à mesure que les vidéos progressent de la conception à la publication, les transferts manuels ralentissent le processus. Les automatisations ClickUp utilisent des déclencheurs > conditions > actions pour déplacer des tâches, attribuer des propriétaires, changer de statut et publier des commentaires automatiquement.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Par exemple, lorsqu'une tâche dont le statut « Tournage » passe à « Achevé », les automatisations peuvent automatiquement attribuer la tâche « Modification en cours » à votre éditeur, fixer la date d'échéance à +2 jours et en informer les parties prenantes. Ainsi, votre pipeline de production vidéo continue de fonctionner même lorsque vous êtes occupé à faire 10 autres choses.

🚀 Astuce rapide : tandis que les automatisations gèrent les actions prévisibles basées sur des règles, les agents ClickUp apportent une intelligence adaptative à votre flux de travail. Ils comprennent le contexte, analysent les modèles et prennent des décisions intelligentes. Par exemple, si votre éditeur ne respecte pas le délai pour une vidéo de démonstration de produit, un agent ambiant peut automatiquement redéfinir les priorités des tâches associées, informer votre gestionnaire de projet et même résumer les mises à jour en attente. Ajoutez des agents IA pour : Détectez les obstacles potentiels

Générez rapidement des résumés de tous les exemples de vidéos de formation en cours.

Répartissez les tâches de manière dynamique en fonction de la charge de travail ou des compétences.

Organisez votre emploi du temps avec le calendrier ClickUp.

Une publication régulière est essentielle à la croissance d'une start-up. Le Calendrier ClickUp vous permet de visualiser en un coup d'œil chaque script, tournage, modification en cours et publication.

Utilisez le calendrier ClickUp pour gérer le marketing vidéo des start-ups

Grâce à sa synchronisation bidirectionnelle avec des calendriers externes, tels que Google Agenda, toute mise à jour effectuée dans ClickUp est automatiquement répercutée sur les plateformes connectées. Vous pouvez également glisser-déposer des tâches entre les jours ou les semaines pour les reprogrammer instantanément et choisir entre des dispositions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles en fonction de votre rythme de production.

Les tâches sont identifiées par des codes couleur, ce qui permet d'identifier facilement les priorités : rouge pour « Modification en cours », vert pour « Approuvé » et bleu pour « Publié ». Les sous-tâches avec des dates d'échéance spécifiques apparaissent même comme des évènements distincts.

💡 Conseil de pro : lorsque les délais sont serrés, les rappels personnalisés permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, en incitant votre équipe à se mobiliser avant les grands tournages, les lancements de vidéos ou les révisions de contenu.

Suivez et mesurez vos résultats grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Une fois les vidéos mises en ligne, vous devez évaluer leurs performances, et les tableaux de bord ClickUp vous offrent cette visibilité en temps réel. Vous pouvez ajouter des cartes pour les tâches en cours de production, le temps moyen entre la rédaction du script et la publication, la charge de travail par éditeur ou des indicateurs de performance tels que l'engagement et la conversion.

Ajoutez des cartes personnalisées à votre tableau de bord ClickUp pour suivre les bons indicateurs

Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord intitulé « Indicateurs de production vidéo ».

Une carte affiche huit vidéos actuellement en cours de modification, tandis qu'une autre indique le délai moyen de traitement de 12 jours (contre 9 jours au trimestre dernier).

🔍 Le saviez-vous ? 78 % des consommateurs souhaitent que les marques utilisent davantage la vidéo pour communiquer avec eux. Et lorsque ces vidéos sont personnalisées, elles ont encore plus d'impact. Une vidéo personnalisée a 3,5 fois plus de chances qu'une vidéo générique de convertir ou de fidéliser un client.

Erreurs courantes commises par les start-ups dans le marketing vidéo

Voici quelques erreurs courantes que vous pourriez commettre dans le domaine du marketing vidéo, ainsi que des solutions pratiques pour chacune d'entre elles :

Erreurs courantes ✅ Solutions Pas d'objectifs ni d'indicateurs clés de performance clairs Définissez des objectifs de vidéo spécifiques avant la production afin d'orienter le contenu. Rechercher la viralité plutôt que la valeur fondamentale Concentrez-vous sur la création de contenu qui trouve un écho profond auprès de publics cibles spécifiques. Budget mal alloué Investissez suffisamment dans la stratégie, rédigez des scripts pour les vidéos et assurez-vous d'une distribution multicanal, et pas seulement en matière d'équipement. Absence de stratégie de distribution Élaborez un plan clair pour utiliser les canaux détenus, acquis et payants. Messagerie axée sur les fonctionnalités Mettez en avant les avantages et l'impact émotionnel plutôt que de simplement énumérer les fonctionnalités du produit. Messages peu clairs ou prêtant à confusion Utilisez un langage simple et gratuit qui transmet clairement le message principal. Rythme médiocre et accroche faible Captez l'attention dès les premières secondes et maintenez l'élan grâce à un récit clair et un montage rigoureux. Ignorer le public cible Recherchez et adaptez les vidéos aux intérêts, aux difficultés et aux préférences d'un public cible bien défini.

« Pause » et « Lecture » intelligentes : optez pour ClickUp

Pour créer des vidéos efficaces, il faut miser sur la structure, le timing et une exécution intelligente. Lorsque vos scripts, vos modifications en cours et vos calendriers de publication sont tous regroupés dans un seul environnement de travail, le marketing vidéo devient... facile (oui, nous osons le dire !).

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rend chaque étape de votre flux de travail vidéo plus efficace. Utilisez ClickUp Docs pour rédiger le script de vos vidéos, Tasks pour gérer les étapes de production et Calendrier pour planifier les dates de publication sans rien manquer.

Suivez la progression de vos campagnes grâce aux tableaux de bord et laissez ClickUp Automations se charger des tâches répétitives. Et bien sûr, vous pouvez toujours compter sur ClickUp Brain pour optimiser chaque étape en résumant les mises à jour, en hiérarchisant les tâches et en transformant les données en informations exploitables.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Les start-ups doivent commencer par des vidéos courtes et claires qui expliquent leur produit ou service, partagent leur marque ou l'histoire de leur fondateur et instaurent la confiance. Les types de vidéos efficaces comprennent les vidéos explicatives, les témoignages de clients, les démonstrations de produits, les vidéos professionnelles pratiques et les aperçus des coulisses.

Avec un petit budget, les start-ups peuvent tirer parti des smartphones ou des appareils photo bon marché et des outils de modification gratuits ou abordables. Concentrez-vous sur un storytelling authentique plutôt que sur une production sophistiquée. L'utilisation de contenus existants, tels que des clips générés par les utilisateurs ou des témoignages de clients, permet de réduire les coûts. La collaboration avec des freelances ou l'utilisation d'animations et de modèles simples peut également s'avérer utile.

La fréquence de publication dépend de la plateforme et de l'audience, mais un calendrier pratique consiste à publier trois à sept posts par semaine sur des plateformes telles qu'Instagram et Facebook. TikTok permet une fréquence plus élevée, avec quatre posts par jour ; toutefois, il est raisonnable de publier 3 à 5 fois par semaine.

La mesure du retour sur investissement implique le suivi des vues, des indicateurs d'engagement, des taux de clics et de conversion, ainsi que de la fidélisation de l'audience. Intégrez l'analyse vidéo aux systèmes de vente ou de CRM afin d'attribuer les prospects ou les ventes au contenu vidéo. Parmi les indicateurs supplémentaires, citons la notoriété de la marque, la durée de vie et la génération de prospects.

Des outils tels que Filmora, CapCut et iMovie permettent d'effectuer des modifications à moindre coût. Cependant, si vous recherchez une plateforme pour gérer l'ensemble de votre flux de travail de création de contenu vidéo, ClickUp est une excellente option. Il offre des outils complets pour vous fournir de l'assistance à toutes les étapes, de la conception et la rédaction du scénario dans ClickUp Docs au tournage, à la modification en cours et à la publication à l'aide du Calendrier ClickUp.