Les meilleures alternatives à StoryChief pour booster le marketing de contenu

StoryChief est une plateforme de marketing de contenu performante, particulièrement adaptée aux équipes qui recherchent un espace tout-en-un pour rédiger, optimiser et publier du contenu. Ses fonctionnalités de notation SEO et de « publication partout » sont les principales raisons pour lesquelles de nombreux spécialistes du marketing s'y intéressent.

Mais à mesure que les opérations de contenu se développent, certaines équipes commencent à remarquer des limites : modification en cours plus lente avec plusieurs collaborateurs, contrôle des versions confus et prix qui peuvent augmenter à mesure que l'équipe s'agrandit.

C'est généralement à ce moment-là que les spécialistes du marketing commencent à comparer les alternatives. Après avoir analysé les meilleures plateformes utilisées aujourd'hui par les équipes de contenu et de marketing, j'ai sélectionné les 10 meilleures alternatives à StoryChief (y compris ClickUp ) qui répondent à ces défis et permettent à votre flux de travail de se dérouler sans heurts.

C'est parti ! 🎯

Aperçu des meilleures alternatives à StoryChief

Voici un tableau comparatif de toutes les plateformes de gestion des réseaux sociaux mentionnées dans cet article. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Gestion tout-en-un des projets et des flux de travail liés au contenu Taille de l'équipe : équipes de contenu, opérations marketing, agences AI Writer for Work, documents, Tableaux blancs, modèles, Calendrier et automatisation Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Planable Approbations collaboratives + publication multi-plateforme Taille de l'équipe : agences, équipes sociales, spécialistes du marketing en contact avec le client Afficher le flux, afficher le calendrier, approbations basées sur les rôles, commentaires de partage Forfait Free ; forfait payant à partir de 39 $/mois ContentStudio Planification et rapports de contenu assistés par l'IA Taille de l'équipe : agences, freelances, gestionnaires multimarques Sous-titrage IA, analyses, raccourcisseurs de liens, rapports en marque blanche Les forfaits commencent à 29 $/mois. Semrush Optimisation du référencement naturel (SEO) et du marketing de contenu Taille de l'équipe : spécialistes du marketing de croissance, stratèges SEO Planificateur de mots-clés, recherche de sujets, audit de contenu, informations sur la concurrence Les forfaits commencent à 199 $/mois. Hootsuite Publication sur les réseaux sociaux + suivi des sentiments Taille de l'équipe : entreprises, agences, équipes interfonctionnelles OwlyGPT, Streams, écoute sociale, boîte de réception avancée Les forfaits commencent à 149 $/mois. Buffer Publication multi-plateforme + campagnes de liens dans la bio Taille de l'équipe : Créateurs, startups, équipes marketing réduites Tableau de bord Engage, page d'accueil, importation Canva, outils de collaboration Forfait Free ; payant à partir de 6 $/mois Surfer SEO Optimisation SEO on-page à l'aide des données SERP Taille de l'équipe : équipes SEO, gestionnaires de blogs, spécialistes du marketing de contenu éditeur de contenu, analyseur SERP, audit, humaniseur IA Les forfaits commencent à 99 $/mois. Jasper Création de contenu IA à grande échelle Taille de l'équipe : équipes de contenu, agences, spécialistes du marketing e-commerce Voix de marque, discuter IA, modèles de campagne, suite d'images IA Forfaits payants à partir de 69 $/mois CoSchedule Planification de campagnes basée sur un calendrier Taille de l'équipe : équipes marketing, managers d'équipe Calendrier, ReQueue, Insights, Headline Studio Forfait Free ; payant à partir de 19 $/mois Prismic CMS headless + création de pages basée sur des composants Taille de l'équipe : équipes de développeurs-marketeurs, organisations à forte charge de contenu Slice Machine, localisation, mode aperçu, publication programmée Forfait Free ; payant à partir de 15 $/mois

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à StoryChief ?

Lorsque vous explorez les alternatives à StoryChief, commencez par identifier ce qui freine la gestion du marketing de contenu, comme des outils de collaboration d'équipe limite, des flux de travail rigides ou des coûts croissants.

Voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte :

Outils flexibles de curation de contenu : assistance pour les documents, les modèles de calendrier de contenu et la rédaction assistée par IA pour accélérer la rédaction et la collaboration.

Publication multicanal : vous permet de publier sur plusieurs canaux ou de gérer des calendriers de contenu sans changer d'outil.

Gestion de projet robuste : intègre les tâches, les validations et les échéanciers en un seul endroit pour un meilleur suivi des projets marketing.

Assistance IA intégrée : va au-delà des vérifications grammaticales, en proposant la génération d'idées, des résumés de contenu, une assistance à la modification en cours et des modèles de rédaction de contenu

Analyses et rapports avancés : mesure l'engagement, les performances SEO et le retour sur investissement des campagnes en temps réel.

Tarification et intégrations évolutives : se connecte à d'autres plateformes, telles que Slack, HubSpot et votre profil Google Business, pour vous permettre de vous développer à moindre coût avec votre équipe.

📮 ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre espace de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'espace de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre espace de travail.

Les meilleures alternatives à StoryChief

Voici les meilleures alternatives à StoryChief. 👇🏼

ClickUp (idéal pour la gestion tout-en-un des projets et des flux de travail liés au contenu)

Gérez vos projets créatifs avec ClickUp Tasks Créez des tâches ClickUp pour chaque support de marketing de contenu afin de vous assurer que rien ne soit oublié.

J'ai utilisé ClickUp dans le cadre de plusieurs projets de contenu et, honnêtement, c'est l'outil vers lequel je reviens sans cesse. Contrairement à StoryChief, qui se concentre principalement sur la publication et la collaboration, il m'a fourni un écosystème complet pour planifier, créer, réviser et programmer du contenu.

ClickUp for Content Marketers est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Voici comment les équipes marketing peuvent utiliser ClickUp. 🤩

La hiérarchie de projets de ClickUp vous permet de sortir du chaos du « tout dans un seul panier » et de créer une structure avec des Espaces, des dossiers, des listes, des tâches et des sous-tâches.

Les tâches ClickUp constituent ici la base du projet marketing. Imaginons que vous ayez cinq rédacteurs, deux éditeurs et une personne chargée des graphiques. Vous pouvez créer des cartes de tâches pour « l'article de blog A » et attribuer le rédacteur, lier une sous-tâche et ajouter un indicateur de priorité avec une date d'échéance. De cette façon, les informations restent centralisées et le contexte est conservé.

Documentez sans effort

Une fois votre structure de gestion de contenu mise en place, il est temps de rédiger la documentation, les briefs, les forfaits de contenu et les guides de style. ClickUp Docs regroupe la rédaction, la collaboration et l'exécution en un seul endroit.

Connectez vos briefs de contenu à leur exécution avec ClickUp Docs

Prenant en charge la collaboration en temps réel, cet outil permet aux rédacteurs, éditeurs et concepteurs de travailler sur le même document sans écraser les modifications des autres. De plus, les commentaires peuvent directement être transformés en actions à entreprendre. Imaginons que vous laissiez un commentaire tel que « Ajouter plus d'éléments visuels à cette section ». Vous pouvez convertir cette note en tâche et l'attribuer à votre conception sans quitter l'espace.

Intégrez des checklist, des tableaux et même des vues en direct des tâches ou des tableaux de bord centralisés. Cela signifie que votre document de stratégie de contenu peut également inclure une vue en direct de votre calendrier éditorial !

Apprenez comment atteindre vos objectifs marketing spécifiques avec ClickUp. 👀

Bénéficiez d'une assistance basée sur l'IA

La prochaine étape pour améliorer votre productivité consiste à utiliser ClickUp Brain pour stimuler, hiérarchiser et automatiser votre travail. Cet outil établit la connexion entre vos tâches, vos documents et vos discussions.

Utilisez l'AI Writer for Work de ClickUp Brain dans ClickUp Docs chaque fois que vous êtes face à un bloc d'inspiration !

Il repose sur trois piliers :

gestion de projet par l'IA pour automatiser les activités courantes de gestion de projet telles que le suivi de l'avancement, les résumés rapides, les mises à jour et la génération de tâches.

gestion des connaissances par l'IA, alias ClickUp Enterprise Search , pour obtenir des réponses contextuelles instantanées à partir de l'ensemble de votre environnement de travail.

AI Writer for Work pour rédiger des rapports, des e-mails, de la documentation et bien plus encore, adaptés à chaque rôle et contexte.

Voici quelques-unes de mes invitations préférées pour l'assistant de rédaction alimenté par l'IA : Rédigez une introduction de 200 mots pour notre blog afin de présenter la mise à jour de notre nouveau produit.

Résumer ce document en trois points clés destinés aux clients.

Transformez cette note de brainstorming en plan de contenu.

Et comme il est intégré à votre flux de travail sur les réseaux sociaux, il comprend vos projets, vos délais et vos objectifs afin de garantir la précision et la pertinence de ses résultats.

ClickUp Brain prend également en charge la dernière génération de modèles d'IA afin d'éliminer la prolifération de l'IA, notamment ChatGPT, Claude Opus et Sonnet, ainsi que Gemini.

Utilisez des modèles pré-structurés

Lorsque je ne souhaite pas créer de flux de travail marketing personnalisé à partir de zéro, je me tourne simplement vers les modèles ClickUp.

L'une de mes préférées est le modèle de gestion de contenu ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, organisez et suivez le contenu tout en mesurant les performances par rapport aux objectifs grâce au modèle de gestion de contenu ClickUp.

Il propose des statuts personnalisés ClickUp tels que Concept, En cours de révision, En cours de développement et Publié pour voir exactement où en est chaque élément de contenu dans le pipeline. Les champs personnalisés ClickUp, tels que Canal, Budget, Nom de la campagne et Maquettes, permettent de relier chaque tâche aux détails marketing. Je passe également d'une vue ClickUp à l'autre, comme Tableau, Échéancier ou diagramme de Gantt, pour mapper les échéances.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp limitations

Avec autant de fonctionnalités regroupées sur une seule plateforme, les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte au début.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 en dit long :

En tant que spécialiste du marketing de contenu, la plupart de mon travail me vient assigné par notre chef de projet, et ClickUp a considérablement facilité l'ensemble du processus. Au lieu de passer au crible les e-mail ou les fils de discussion Slack pour essayer de déterminer les priorités, je peux ouvrir ClickUp et voir instantanément ce que j'ai à faire, ce qui est à venir et ce qui est en retard. J'adore la clarté de la présentation. Chaque tâche est accompagnée de toutes les informations dont j'ai besoin (briefings, pièces jointes, délais, commentaires), ce qui m'évite d'avoir à rechercher des informations ou à me demander ce qu'on attend de moi...

En tant que spécialiste du marketing de contenu, la plupart de mon travail me vient assigné par notre chef de projet, et ClickUp a considérablement facilité l'ensemble du processus. Au lieu de passer au crible les e-mail ou les fils de discussion Slack pour essayer de déterminer les priorités, je peux ouvrir ClickUp et voir instantanément ce que j'ai à faire, ce qui est à venir et ce qui est en retard.

J'adore la clarté de la présentation. Chaque tâche est accompagnée de toutes les informations dont j'ai besoin (briefings, pièces jointes, délais, commentaires), ce qui m'évite d'avoir à rechercher des informations ou à me demander ce qu'on attend de moi...

💡 Conseil de pro : rendez vos automatisations plus intelligentes avec les agents ClickUp Autopilot. Activez des agents prédéfinis tels que Team StandUp pour les mises à jour, Weekly Project Update pour les rapports de contenu ou Answers Agent pour les réponses rapides sur le statut. Vous pouvez également créer des agents personnalisés tels que Content Review, Campaign Monitoring ou Publishing Agents pour les adapter à vos flux de travail. Voici un petit guide !

2. Planable (idéal pour les validations collaboratives sur les réseaux sociaux et la publication multi-plateforme)

via Planable

Planable est un logiciel de collaboration de contenu conçu pour planifier, approuver et programmer des publications sur plusieurs plateformes. Vous pouvez voir les publications exactement telles qu'elles apparaîtront sur chaque plateforme, laisser des commentaires, des suggestions ou des annotations. Cela permet de séparer les commentaires des clients des discussions internes.

J'apprécie particulièrement la possibilité de visualiser les grilles Instagram et de m'assurer que les publications sont cohérentes, même lorsque du contenu publié en dehors de l'outil apparaît dans la disposition. Mon équipe crée des environnements de travail distincts pour chaque client, contrôle les rôles et les permission, et personnalise les flux d'approbation afin que le contenu passe sans encombre des brouillons aux publications finales.

Les meilleures fonctionnalités de Planable

Affichez le contenu avec Feed View pour voir comment vos publications apparaissent sur différentes plateformes sociales.

Planifiez, approuvez et modifiez vos publications dans la vue calendrier, à l'aide de la fonction glisser-déposer et de libellés de couleur pour une meilleure organisation.

Conservez tous les commentaires au même endroit, résolvez rapidement les fils de discussion et partagez des liens uniques pour une révision ad hoc avec Commentaires et suggestions .

Centralisez votre contenu grâce à la bibliothèque multimédia intégrée, où vous pouvez également stocker des images, des vidéos et d'autres ressources pour y accéder facilement.

Limites de Planable

Les analyses ne sont pas incluses dans les forfaits de base et nécessitent des frais supplémentaires.

La gestion de plusieurs clients ou de campagnes à grande échelle peut s'avérer difficile.

Tarification Planable

Free

Basique : 39 $/mois par environnement de travail

Pro : 59 $/mois par environnement de travail

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Planable

G2 : 4,6/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Planable ?

Selon les commentaires d'un utilisateur:

Planable est le logiciel de planification des publications sur les réseaux sociaux le plus fiable que nous ayons testé, et nous l'utilisons depuis plusieurs années maintenant. […] Les fonctionnalités telles que les analyses et les discussions sont des ajouts très intéressants et semblaient être les seules pièces manquantes, mais leur coût supplémentaire nous a empêchés de les ajouter à un logiciel déjà assez onéreux.

Planable est le logiciel de planification des publications sur les réseaux sociaux le plus fiable que nous ayons testé, et nous l'utilisons depuis plusieurs années maintenant. […] Les fonctionnalités telles que les analyses et les discussions sont des ajouts très intéressants et semblaient être les seules pièces manquantes, mais leur coût supplémentaire nous a empêchés de les ajouter à un logiciel déjà assez onéreux. *

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX intègre plusieurs modèles d'IA de pointe, notamment ChatGPT, Claude et Gemini. Instance, alors que ChatGPT excelle dans la génération de contenu créatif et le brainstorming d'idées, Claude pourrait être plus apte à gérer des tâches complexes d'analyse de données. Utilisez l'invite, les instructions de ChatGPT depuis ClickUp Brain MAX pour vous aider à générer du contenu pour vos campagnes.

3. ContentStudio (idéal pour la planification, la programmation et le suivi des performances du contenu assistés par l'IA)

via ContentStudio

J'ai utilisé ContentStudio pour gérer et développer simultanément plusieurs canaux sociaux. Il combine des outils de publication, d'analyse et d'IA pour les réseaux sociaux, aidant les spécialistes du marketing et les agences à simplifier leurs flux de travail quotidiens et leurs résultats. La boîte de réception vous permet de gérer tous les engagements, ce qui facilite la réponse aux messages privés et aux commentaires sur toutes les plateformes.

Tout semble organisé. Des espaces de travail dédiés, des tableaux de bord en marque blanche et des rapports automatisés permettent de garder les marques organisées et d'impressionner les clients. Je peux configurer des rapports personnalisés qui sont envoyés automatiquement par e-mail, entièrement personnalisés avec le logo et les données de chaque client.

Les meilleures fonctionnalités de ContentStudio

Accélérez la création de contenu avec AI Powerpack pour générer des légendes, des hashtags et des idées de publication à partir de simples instructions.

Concevez sans effort grâce au générateur d'images IA qui transforme vos idées en visuels uniques et fidèles à votre marque.

Suivez votre réussite sur les réseaux sociaux grâce à Competitor Analytics pour comparer vos performances et identifier les tendances.

Simplifiez l'intégration des clients à l'aide d'EasyConnect, qui leur permet de connecter leurs comptes sociaux sans partage de mot de passe, en toute sécurité.

Limites de ContentStudio

Les notifications internes pour les messages non lus peuvent être intrusives ou répétitives.

Les outils de gestion des influenceurs doivent être améliorés pour les audiences de niche, notamment la gestion des messages directs et des campagnes.

Tarifs de ContentStudio

Standard : 29 $/mois par utilisateur

Avancé : 69 $/mois pour deux utilisateurs

Agency Unlimited : 139 $/mois (nombre d'utilisateurs illimité)

Évaluations et avis sur ContentStudio

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ContentStudio ?

Extrait d'une critique publiée sur Capterra:

Dotée de nombreuses fonctionnalités, ContentStudio est vraiment une plateforme solide pour tous ceux qui souhaitent contrôler leur contenu en ligne et gérer leurs indicateurs... Pour les non-initiés, cette plateforme peut sembler un peu intimidante. Certains diront qu'il y a trop d'options et qu'il faut un certain temps pour apprendre à l'utiliser correctement. Cependant, je préfère avoir un contrôle et une gestion précis de mon contenu.

Dotée de nombreuses fonctionnalités, ContentStudio est vraiment une plateforme solide pour tous ceux qui souhaitent contrôler leur contenu en ligne et gérer leurs indicateurs... Pour les non-initiés, cette plateforme peut sembler un peu intimidante. Certains diront qu'il y a trop d'options et qu'il faut un certain temps pour apprendre à l'utiliser correctement. Cependant, je préfère avoir un contrôle et une gestion précis de mon contenu.

🧠 Anecdote : le premier effort de marketing de contenu connu remonte à 1732, lorsque Benjamin Franklin publia le Poor Richard's Almanack pour promouvoir son entreprise d'imprimerie. Ce livre combinait des informations utiles et une publicité subtile.

4. Semrush (idéal pour le référencement basé sur les données et l'optimisation du marketing de contenu)

via Semrush

Semrush est l'une des plateformes de marketing numérique les plus riches en données, conçue pour aider les marques à comprendre leur marché, à optimiser leur visibilité et à surpasser leurs concurrents. Ce qui a commencé comme une boîte à outils SEO s'est transformé en une suite complète de plus de 50 outils couvrant le référencement, le PPC, le marketing de contenu, les études de marché et la gestion des réseaux sociaux.

J'apprécie la façon dont il combine la collecte massive de données et les algorithmes d'apprentissage automatique pour fournir des informations précises et exploitables sur les facteurs qui influencent le trafic, les conversions et les classements. Je l'utilise pour analyser les classements de mes concurrents, la provenance de leur trafic et les mots-clés ou les backlinks qui alimentent leurs performances.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Auditez automatiquement les sites web à l'aide d'outils SEO techniques pour détecter les erreurs d'exploration, les liens rompus et les problèmes de performance.

Découvrez les opportunités offertes par la boîte à outils Keyword Research pour identifier les termes de recherche à fort impact et à faible concurrence.

Renforcez l'autorité de votre domaine à l'aide d'outils de création de liens qui identifient les prospects crédibles en matière de backlinks.

Optimisez le contenu existant grâce à la boîte à outils Content Optimization (Optimisation du contenu), en l'alignant sur les intentions de recherche et les normes de lisibilité.

Limites de Semrush

Les informations issues de l'IA manquent de transparence quant à la manière dont elles sont générées.

Certaines fonctionnalités spécifiques (telles que les sujets sélectionnés ou les mentions LLM) pourraient être clarifiées ou bénéficier de sources de données supplémentaires.

Tarifs Semrush

Starter : 199 $/mois

Pro+ : 299 $/mois

Avancé : 549 $/mois

Évaluations et avis sur Semrush

G2 : 4,5/5 (plus de 2 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Semrush ?

Cet avis le résume bien :

Semrush est incroyablement facile à utiliser, même pour les débutants, tout en offrant la profondeur et la sophistication nécessaires pour une analyse avancée du référencement et du marketing. L'interface de la plateforme est intuitive, et son intégration avec d'autres outils (tels que Google Analytics ou Search Console) est rapide et transparente. […] Bien que la plateforme soit puissante, je m'interroge parfois sur la précision de certaines des nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA et des informations fournies par les données.

Semrush est incroyablement facile à utiliser, même pour les débutants, tout en offrant la profondeur et la sophistication nécessaires pour une analyse avancée du référencement et du marketing. L'interface de la plateforme est intuitive, et son intégration avec d'autres outils (tels que Google Analytics ou Search Console) est rapide et transparente. […] Bien que la plateforme soit puissante, je m'interroge parfois sur la précision de certaines des nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA et des informations fournies par les données. *

🔍 Le saviez-vous ? Le premier e-mail de masse a été envoyé en 1978 par Gary Thuerk, de Digital Equipment Corp., à 400 destinataires. Il a généré 13 millions de dollars de ventes.

5. Hootsuite (idéal pour la publication centralisée sur les réseaux sociaux, l'écoute et la gestion de l'engagement)

via Hootsuite

Hootsuite reste un logiciel de gestion de campagne fiable pour les entreprises et les agences qui gèrent plusieurs marques. Hootsuite Analytics me permet de planifier, publier et analyser l'engagement sur toutes les principales plateformes, telles qu'Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok et bien d'autres, grâce à des benchmarks personnalisés et des rapports sur le sentiment.

Ce qui distingue vraiment Hootsuite à mes yeux, c'est OwlyGPT, son assistant IA intégré qui est formé aux tendances sociales en temps réel. Il me donne des idées basées sur des sujets d'actualité, analyse le sentiment du public et propose des recommandations de stratégie de marketing de contenu adaptées à ma marque.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Automatisez les interactions avec les clients à l'aide des fonctionnalités Advanced Inbox telles que les réponses enregistrées et les réponses de chat alimentées par l'IA.

Découvrez des informations sur les marques grâce à des outils de écoute sociale qui surveillent les mentions, les hashtags et les changements de sentiment.

Optimisez vos calendriers de publication grâce aux heatmaps « Meilleur moment pour publier », qui indiquent quand votre audience est la plus active.

Élargissez votre audience à l'aide de Hootsuite Boost pour convertir automatiquement les publications organiques les plus performantes en publicités payantes.

Limites de Hootsuite

L'analyse des sentiments peine à détecter le sarcasme et l'argot

Expérience obsolète ou fragmentée entre les modules tels que Planner, Streams et Analytics.

Tarifs Hootsuite

Standard : 149 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,3/5 (plus de 6 800 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hootsuite ?

Voici ce qu'en dit un critique de Capterra:

La possibilité de publier sur plusieurs sites était très utile. La facilité avec laquelle on peut mettre à jour le texte de la publication sur chacun d'entre eux est également un processus agréable. J'ai également apprécié la possibilité de programmer les publications... Il m'arrivait souvent de constater que la publication n'avait pas été diffusée et je ne recevais aucune notification m'informant qu'elle n'avait pas été diffusée, ce qui me faisait la manquer. J'ai également constaté qu'elle se déconnectait souvent d'une plateforme.

La possibilité de publier sur plusieurs sites était très utile. La facilité avec laquelle on peut mettre à jour le texte de la publication sur chacun d'entre eux est également un processus agréable. J'ai également apprécié la possibilité de programmer les publications... Il m'arrivait souvent de constater que la publication n'avait pas été diffusée et je ne recevais aucune notification m'informant qu'elle n'avait pas été diffusée, ce qui me faisait la manquer. J'ai également constaté qu'elle se déconnectait souvent d'une plateforme.

🧠 Anecdote amusante : en 1900, le Guide Michelin a été lancé pour encourager les gens à conduire davantage. Les frères Michelin ont créé ce guide gratuit afin de fournir aux automobilistes des informations telles que des mapper, l'emplacement des stations-service et des garages. Cela a rendu les déplacements en voiture plus faciles et plus attrayants, et ils espéraient que les gens conduiraient davantage, useraient leurs pneus et auraient finalement besoin de les remplacer.

6. Buffer (idéal pour simplifier la planification multi-plateforme et les campagnes de liens dans la biographie)

via Buffer

À mon avis, Buffer est un choix judicieux pour les créateurs et les petites équipes marketing qui recherchent un moyen simple de planifier, publier et suivre les performances de leur contenu sans complexité. Il offre un large intervalle d'intégrations de publication, notamment Instagram, TikTok et même Bluesky. Je l'utilise pour programmer des publications, les publier automatiquement ou recevoir un rappel natif lorsqu'il est temps de publier.

Et si vous cherchez à améliorer l'engagement, Buffer vous aide à gérer les discussions avec votre audience et même à concevoir votre propre page de liens personnalisable dans votre biographie afin de rediriger le trafic vers votre contenu ou vos produits.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Organisez vos idées de manière visuelle grâce au mode Création , qui regroupe les contenus par thèmes, campagnes ou objectifs.

Connectez-vous avec votre audience à l'aide du tableau de bord Engage pour répondre aux commentaires et aux messages sur Facebook et Instagram.

Créez votre hub de marque à l'aide de link-in-bio (Page d'accueil), une page personnalisable qui permet de présenter des liens, des vidéos et des produits avec des analyses intégrées.

Importez facilement des médias depuis Canva, Google Drive ou Dropbox pour regrouper la conception et la publication en un seul flux.

Limites de Buffer

Pas de boîte de réception unifiée ni de fonctionnalités avancées d'engagement pour répondre aux commentaires/messages, contrairement aux alternatives à Buffer

Problèmes techniques occasionnels ou échecs de publication, en particulier sur Instagram.

Tarifs Buffer

Free

Essentiel : 6 $/mois par utilisateur

Équipe : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Buffer

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Buffer ?

Voici comment un avis G2 le présente :

Ce que j'apprécie le plus chez Buffer, c'est la simplicité et la clarté qu'il apporte à tout. Il élimine le sentiment d'accablement lié à la gestion des réseaux sociaux...

Ce que j'apprécie le plus chez Buffer, c'est la simplicité et la clarté qu'il apporte à tout. Il élimine le sentiment d'accablement lié à la gestion des réseaux sociaux...

7. Surfer SEO (idéal pour la planification de contenu SEO et l'optimisation en direct sur page à l'aide des données SERP)

via Surfer SEO

Surfer SEO est ma plateforme de référence pour tous ceux qui souhaitent sérieusement améliorer leur classement sur Google. Elle analyse ce qui fonctionne déjà pour les concurrents les mieux classés et me fournit une feuille de route de marketing de contenu étayée par des données pour améliorer mes pages.

Le éditeur de contenu analyse plus de 500 facteurs, de la densité et de la structure des mots-clés au nombre de mots et aux titres, afin de garantir que le contenu corresponde à ce qui est valorisé par les moteurs de recherche (et les robots IA).

D'après mon expérience, Surfer fait un travail bien pour les gestionnaires de contenu, car il combine des informations basées sur l'IA et la créativité humaine. Grâce à des outils tels que le Content Planner, vous pouvez mapper des groupes de thèmes qui renforcent votre autorité au fil du temps, tandis que le Content Audit met en évidence les opportunités manquées dans vos pages existantes.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Analysez les stratégies de vos concurrents avec SERP Analyzer , qui compare plus de 500 facteurs de classement influençant les performances.

AI Humanizer pour créer des textes naturels et faciles à lire. Utilisez l'IA dans le marketing de contenu avecpour créer des textes naturels et faciles à lire.

Générez instantanément des briefs de contenu avec Outline Builder , achevés avec des titres et des questions optimisés.

Rédigez et optimisez dans n'importe quelle langue pour toucher un public international grâce à des informations SEO localisées.

Limites de Surfer SEO

Coûteux pour les freelances et les petites équipes, en particulier pour les forfaits d'entrée.

Le système basé sur des crédits limite la quantité de contenu que vous pouvez générer par forfait.

Tarifs de Surfer SEO

Essentiel : 99 $/mois par utilisateur

Échelle : 219 $/mois par utilisateur

Enterprise : à partir de 999 $/mois (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Surfer SEO

G2 : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Surfer SEO ?

Un avis publié sur G2 indique :

Surfer est très facile à utiliser, précis et offre un EXCELLENT service client... Le seul inconvénient est que je ne peux pas acheter plus de crédits pour le rédacteur de contenu. À part cela, tout est parfait 🙂

Surfer est très facile à utiliser, précis et offre un EXCELLENT service client... Le seul inconvénient est que je ne peux pas acheter plus de crédits pour le rédacteur de contenu. À part cela, tout est parfait 🙂

🧠 Anecdote : le contenu interactif est apparu au début du XXe siècle. Kodak a fidélisé ses clients grâce à des concours annuels de photographie, encourageant les photographes amateurs à soumettre leurs clichés pour tenter de remporter des prix. Cela a permis de créer une communauté de passionnés de photographie tout en faisant la promotion de ses appareils photo. Voici la première photo primée (d'une valeur impressionnante de 2 500 dollars en 1929 !) : Source

8. Jasper (Idéal pour la création de contenu alimenté par l'IA et la rédaction cohérente avec la marque, tous les mises en forme confondues)

via Jasper

Jasper est une plateforme d'IA générative conçue pour aider les spécialistes du marketing, les agences et les équipes de contenu à créer du contenu écrit et visuel de haute qualité à grande échelle. Elle offre une suite d'outils qui permettent de maintenir la cohérence de la marque, de rationaliser les flux de travail des campagnes et de fournir des informations marketing exploitables.

J'apprécie particulièrement sa suite d'images IA avancée qui me permet de créer ou de réaliser la modification en cours de visuels pour des campagnes en quelques secondes. De la suppression des arrière-plans et du recadrage des images à l'amélioration en masse et à la suppression de texte, cet outil permet de réduire les goulots d'étranglement dans le flux de travail du contenu visuel.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Effectuez la maintenance de la cohérence de votre marque à l'aide de Brand Voice et Brand IQ afin de vous assurer que chaque élément correspond à votre style et à votre ton.

Réfléchissez et collaborez avec Jasper Discuter pour imaginer, affiner et effectuer la modification en cours du contenu de manière interactive.

Automatisez les flux de travail avec Canva et des agents personnalisés pour gérer la recherche, l'optimisation et la personnalisation.

Générez du contenu à l'aide de modèles pour les réseaux sociaux destinés aux articles de blog, aux réseaux sociaux, aux e-mails et aux descriptions de produits.

Limites de Jasper

Les utilisateurs se plaignent que le résultat reste similaire malgré des invites personnalisées.

Le contenu court généré par l'IA ne répond pas aux attentes.

Tarifs Jasper

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

Jasper Chat est un excellent outil d'aide à la rédaction qui me permet de surmonter le syndrome de la page blanche. Il m'aide à trouver des idées créatives et me permet de ne jamais être à court de nouvelles façons d'aborder le problème. […] Pour être honnête, il n'est pas très efficace dans la production de contenu, et cela semble peu précis, en particulier lorsqu'il s'agit de questions factuelles.

Jasper Chat est un excellent outil d'aide à la rédaction qui me permet de surmonter le syndrome de la page blanche. Il m'aide à trouver des idées créatives et me permet de ne jamais être à court de nouvelles façons d'aborder le problème. […] Pour être honnête, il n'est pas très efficace à faire du contenu, et cela semble peu précis, surtout lorsqu'il s'agit de questions factuelles.

9. CoSchedule (idéal pour la planification de campagnes marketing et la coordination basée sur un calendrier)

via CoSchedule

Neuvième sur ma liste, CoSchedule est un calendrier marketing et une plateforme de gestion de projet sur les réseaux sociaux conçue pour organiser efficacement les campagnes marketing.

La plateforme automatise les tâches répétitives telles que la publication sur les réseaux sociaux avec ReQueue, effectue le suivi des performances des campagnes et rationalise les processus d'approbation. Je peux organiser des projets à l'aide de champs personnalisés, de tableaux Kanban et de flux de travail collaboratifs, afin que tous les membres de mon équipe sachent ce qui se passe et qui est responsable à chaque étape.

Les meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Utilisez le Calendrier pour visualiser tous les projets, tâches et publications sur les réseaux sociaux.

Publiez sur tous les canaux à partir d'un seul tableau de bord, couvrant les blogs, les e-mail et les réseaux sociaux.

Analysez vos campagnes à l'aide de Insights Assistant pour le suivi des performances sur toutes les plateformes en temps réel.

Optimisez vos textes et vos titres grâce à des outils basés sur l'IA tels que Headline Studio et Hire Mia.

Limites de CoSchedule

Intégrations faibles ou défaillantes avec des plateformes telles que Meta (Facebook) et absence d'assistance de X.

N'alerte pas les utilisateurs lorsque les comptes sont déconnectés, ce qui entraîne des échecs de publication.

Tarifs CoSchedule

Free

Social Calendar : 19 $/mois par utilisateur

Agency Calendrier : 59 $/mois par utilisateur

Calendrier de contenu : tarification personnalisée

Suite marketing : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoSchedule

G2 : 4,5/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CoSchedule ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Mes titres s'améliorent. Les gens cliquent réellement sur mes articles. Ce n'était pas seulement une question de scores ou de conseils. C'était la confiance que cela m'a donnée. Je ne remettais plus en question chaque choix de mot... Cela ne convient peut-être pas parfaitement à tous les secteurs. Si vous écrivez juste pour le plaisir, certaines fonctionnalités avancées peuvent être superflues.

Mes titres s'améliorent. Les gens cliquent réellement sur mes articles. Ce n'était pas seulement une question de scores ou de conseils. C'était la confiance que cela m'a donnée. Je ne remettais plus en question chaque choix de mot... Cela ne convient peut-être pas parfaitement à tous les secteurs. Si vous écrivez juste pour le plaisir, certaines fonctionnalités avancées peuvent être superflues.

🧠 Anecdote : la première occurrence du mot « publicité » remonte à un texte de William Shakespeare datant d'avant 1616.

10. Prismic (idéal pour la création de pages headless avec des composants définis par les développeurs)

via Prismic

J'utilise Prismic comme CMS headless et constructeur de pages pour lancer rapidement des sites web et des pages d'accueil sans compromettre la cohérence de la marque. Il s'articule autour de Slices, des composants modulaires et réutilisables qui facilitent le maintien d'une apparence cohérente sur plusieurs pages. Ils réduisent également considérablement le travail de développement répétitif.

J'apprécie particulièrement l'outil Slice Machine, qui permet de créer des composants pré-approuvés et de les intégrer dans des générateurs de pages personnalisés. Cela signifie que mon équipe peut se concentrer sur le développement de fonctionnalités tout en laissant aux spécialistes du marketing la liberté de lancer ou de mettre à jour des pages de manière indépendante.

Les meilleures fonctionnalités de Prismic

Utilisez le Page Builder pour créer et effectuer la modification en cours de pages visuellement attrayantes en temps réel.

Tirez parti d'intégrations approfondies avec des frameworks tels que Next.js, Nuxt et SvelteKit.

Planifiez des publications pour publier des pages ou des mises à jour groupées à des moments optimaux.

Gérez la localisation en créant et en effectuant la modification en cours efficacement de pages dans plusieurs langues.

Limites de Prismic

Options limitées à ajouter à vos « tranches »

La fonctionnalité d'enregistrement automatique n'enregistre pas toujours le contenu, en particulier avant que vous ne quittiez la page.

Tarifs Prismic

Free

Starter : 15 $/mois pour trois utilisateurs

Petite entreprise : 30 $/mois pour sept utilisateurs

Medium : 180 $/mois pour 25 utilisateurs

Platinum : 750 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations et avis sur Prismic

G2 : 4,3/5 (plus de 350 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Prismic ?

Voici ce qu'un critique avait à dire :

J'ai créé l'intégralité de notre page d'accueil marketing à l'aide de Prismic et je l'ai utilisé quotidiennement pendant environ une semaine. Prismic est extrêmement simple à utiliser une fois que vous en avez appris les bases. […] La documentation de démarrage était un peu succincte, ils pourraient donc améliorer le guide de démarrage. Plus précisément, je trouvais confus la manière d'exploiter des éléments tels que les tranches dans les types personnalisés.

J'ai créé l'intégralité de notre page d'accueil marketing à l'aide de Prismic et je l'ai utilisée quotidiennement pendant environ une semaine. Prismic est extrêmement simple à utiliser une fois que vous en avez appris les bases. […] La documentation de démarrage était un peu succincte, ils pourraient donc améliorer le guide de démarrage. Plus précisément, je trouvais confus la manière d'utiliser des éléments tels que les tranches dans les types personnalisés. *

🔍 Le saviez-vous ? Le storytelling dans le marketing de contenu n'est pas une nouveauté. En 1885, John Deere a commencé à publier The Furrow, un magazine proposant des conseils agricoles pour vendre des tracteurs. Le principe est le même aujourd'hui : un contenu de qualité permet d'instaurer la confiance avant la vente.

Réécrivez votre « histoire » avec ClickUp

Trouver le bon outil de marketing de contenu consiste à mettre en place un processus plus collaboratif qui fournit de l'assistance à la croissance de votre équipe. StoryChief est idéal pour centraliser le contenu, mais à mesure que votre stratégie se développe, vous avez besoin de plus de flexibilité, d'une collaboration en temps réel ou d'intégrations plus étroites.

Tous les outils de ma liste offrent des atouts différents.

Cependant, aucune ne connecte véritablement toutes les étapes du parcours du contenu comme le fait ClickUp. De la rédaction d'idées dans ClickUp Docs, au brainstorming et à l'automatisation avec ClickUp Brain, en passant par la planification de campagnes dans ClickUp Calendar, tout est réuni dans un seul environnement de travail.

Alors avant que votre prochain cycle de campagne ne commence, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et vous me remercierez plus tard ! 🚀

Foire aux questions (FAQ)

Recherchez des fonctionnalités de publication multicanal, des conseils SEO intégrés, une collaboration en temps réel, des flux de travail d'approbation et la planification de contenu. L'intégration avec les plateformes sociales et CMS est également clé pour une distribution fluide du contenu.

Certains outils moins coûteux couvrent un ou deux aspects, comme la planification des publications sur les réseaux sociaux ou les vérifications SEO de base, mais offrent rarement l'ensemble complet des flux de travail collaboratifs, des validations et de l'optimisation SEO sur une seule plateforme.

Prévoyez entre 40 et 450 dollars par mois, selon la taille de l'équipe et les canaux de publication. Les petites équipes peuvent commencer à un prix inférieur, tandis que les agences ou les équipes plus importantes paient plus cher pour bénéficier d'intégrations étendues, de places utilisateurs et de fonctionnalités d'analyse.

C'est essentiel. Sans analyse, il est difficile de voir ce qui fonctionne, d'optimiser les campagnes ou de justifier le retour sur investissement marketing. Le suivi des performances garantit des décisions plus éclairées et une meilleure stratégie de contenu au fil du temps.