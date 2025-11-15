Les agents de santé communautaires (ASC) accomplissent certaines des tâches médicales les plus difficiles au monde. Ils diagnostiquent des maladies dans des endroits où le laboratoire le plus proche se trouve à une journée de marche et assurent le suivi de la santé maternelle dans des villages entiers.

Et ils le font avec des outils qui n'ont pas beaucoup changé depuis les années 1980.

Des formulaires papier, des crayons, peut-être un téléphone satellite pour les urgences. Pendant ce temps, l'IA est devenue suffisamment performante pour aider les radiologues à détecter des tumeurs et assister les chirurgiens pendant les interventions, mais cette technologie n'a pas encore atteint les premières lignes où elle pourrait être la plus utile.

Cela est enfin en train de changer grâce aux outils d'IA destinés aux agents de santé communautaires.

Dans cet article, nous présentons les meilleurs outils IA destinés aux agents de santé communautaires, qui fonctionnent dans des conditions réelles sur le terrain et facilitent quelque peu leur travail exigeant. C'est parti ! 💪🏼

Voici les meilleurs outils d'IA pour les agents de santé communautaires comparés. 👇

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Gestion de projet de santé communautaire basée sur l'IA pour les agents de santé communautaires, les ONG et les coordinateurs de programmes régionaux Taille de l'équipe : idéal pour les ONG, les équipes de santé publique et les programmes décentralisés d'agents de santé communautaires Résumés ClickUp Brain, conformité HIPAA, mode hors ligne, coordination par discuter, conversion de la parole en texte, formulaires, listes de tâches, tableaux de bord Free Forever ; personnalisations personnalisées disponibles pour les entreprises. Pear Suite Automatisation de la facturation Medicaid et documentation des soins dans les États éligibles Taille de l'équipe : Idéal pour les agents de santé communautaires, les doulas et les promoteurs travaillant dans le cadre du remboursement Medicaid Facturation Z-code, planification IA, tableaux de bord de conformité, forfaits de soins, piste d'audit des remboursements À partir de 50 $/mois par utilisateur AIRA de Qure. ai Dépistage de la tuberculose et automatisation de l'admission dans les pays à revenu faible et intermédiaire Taille de l'équipe : idéal pour les unités de diagnostic mobiles et les équipes de sensibilisation à la tuberculose Analyse instantanée des radiographies, notes vocales, discuter d'admission, tableaux de bord de population Tarification personnalisée ASHABot Assistance par questions-réponses sur WhatsApp pour les agents ASHA indiens Taille de l'équipe : idéal pour les agents ASHA en Inde ayant un accès limité à la technologie Bot hindi/anglais/hinglish, recherche vocale, alertes de campagne, assistance au dosage Tarification personnalisée CHARM Aide à la décision au niveau du client et suivi des performances Taille de l'équipe : Idéal pour les agents de santé communautaires spécialisés dans la santé maternelle et infantile et les superviseurs d'ONG Routage des rendez-vous, alertes, visites guidées par l'IA, formation intégrée Tarification personnalisée CommCare Collecte de données et gestion des cas hors ligne Taille de l'équipe : idéal pour les équipes d'agents de santé communautaires en milieu rural et les programmes d'ONG dans les régions reculées Suivi longitudinal des cas, générateur d'application par glisser-déposer, synchroniser hors ligne Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 300 $/mois (pour 50 utilisateurs) openCHA Création d'agents conversationnels personnalisés dans le domaine de la santé Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de développeurs, les chercheurs en IA et les organisations spécialisées dans l'informatique de santé Réglage LLM, tableau de bord explicatif, DME + saisie portable, modes multilingues Gratuit (open source) Causal Foundry Incitations comportementales pour les patients à haut risque dans les paramètres défavorisés Taille de l'équipe : Idéal pour les ONG et les programmes communautaires offrant des soins ciblés Apprentissage par renforcement, incitations par SMS, analyse de l'utilisation des applications, déclencheurs de soins adaptatifs Tarification personnalisée HealthPulse IA Interprétation et rapports des TDR sur smartphone Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de surveillance des maladies et les programmes de diagnostic Numérisation d'images hors ligne, reconnaissance des lignes de test, alertes qualité, rapports en temps réel Tarification personnalisée ThinkMD Évaluations des patients conformes à l'IMCI sur le terrain Taille de l'équipe : Idéal pour les agents de santé communautaires spécialisés dans la santé maternelle et infantile et les cliniques rurales Flux de travail OMS, géolocalisation GPS, calculateur de dosage, évaluation de grossesse Tarification personnalisée

🧠 Anecdote : Inspiré par son expérience au centre de santé Pholela en Afrique du Sud, le Dr Jack Geiger a fondé les premiers centres de santé communautaires afin de répondre aux besoins en matière de soins de santé des populations défavorisées.

Le bon outil de gestion de projet de santé basé sur l'IA doit aider les agents de santé communautaires à collecter des données précises, à répondre plus rapidement aux besoins des patients et à gérer efficacement les défis du champ. Idéalement, vous devriez rechercher :

Accès hors ligne : prend en charge l'assistance à la mise à jour des dossiers des patients et le synchroniser des données dans les zones où la connexion est mauvaise.

Options de langue locale : permet la communication dans les dialectes régionaux afin d'améliorer la compréhension et la confiance.

Détection précoce des risques : utilise les tendances des symptômes pour identifier les patients vulnérables avant que leur condition ne s'aggrave.

Visualisation des données : transforme les données brutes collectées dans le champ en informations claires pour une action rapide et transforme les données brutes collectées dans le champ en informations claires pour une action rapide et une gestion efficace des ressources lors des visites.

Intégration système : liens avec les programmes de santé nationaux, les plateformes de dossiers médicaux électroniques et les bases de données de vaccination.

Saisie vocale : permet une entrée rapide des informations relatives aux patients sans avoir à les taper manuellement.

Protection des données : garantit la sécurité des informations des patients conformément aux réglementations locales en matière de confidentialité.

Compatibilité avec les appareils à faibles ressources : fonctionne de manière fiable sur les smartphones basiques et les installations à batterie limite.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA de discussion tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant conversationnel IA qui peut vous aider dans un intervalle de cas d'utilisation. D'autre part, les agents basés sur l'IA des canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

Avertissement médical : Les outils mentionnés dans cet article sont conçus pour fournir de l'assistance, mais non remplacer, le jugement clinique professionnel. Ils ne doivent pas être utilisés en remplacement d'un diagnostic, d'une décision thérapeutique ou de soins médicaux d'urgence. Suivez toujours les directives cliniques nationales, les protocoles locaux et les instructions des fournisseurs de soins de santé agréés lorsque vous utilisez des outils d'IA dans le cadre de la santé communautaire. Les capacités des outils et leur statut réglementaire peuvent varier selon les régions ; veuillez vérifier leur conformité et leur adéquation avant de les mettre en œuvre.

Voici notre sélection des meilleurs outils d'IA pour les agents de santé communautaires. 🩺

ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet de santé communautaire basée sur l'IA)

Résumer les mises à jour du champ à l'aide de ClickUp Brain pour obtenir des informations plus rapidement

Le logiciel de gestion de projet de santé ClickUp, associé à la solution de gestion de projet à but non lucratif ClickUp, offre un espace de travail sécurisé et unifié aux agents de santé communautaires.

ClickUp répond aux exigences des agents de santé communautaires grâce à sa conformité HIPAA et à son mode hors ligne qui permet d'accéder à vos tâches même lorsque la connexion réseau est instable.

Les programmes de santé communautaire reposent sur d'innombrables éléments : dossiers des patients, mises à jour des actions de sensibilisation, coordination des ressources et rapports de données. ClickUp Brain rassemble tous ces éléments, vous aidant ainsi à rester organisé et à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Il s'agit d'un assistant IA intégré à votre environnement de travail qui comprend votre contexte.

Transformez vos rapports de champ en informations exploitables.

Par exemple, supposons que votre équipe locale soumette des mises à jour quotidiennes sur les examens prénataux. Au lieu de passer en revue chaque tâche, demandez à ClickUp Brain de compiler un résumé des suivis en attente ou des visites en retard. Vous verrez instantanément les domaines qui nécessitent une attention particulière afin que les agents de terrain puissent agir plus rapidement.

Si vous préparez un rapport pour l'examen trimestriel de votre ONG, ClickUp Brain peut le rédiger à partir des dernières données du projet de l'espace de travail.

Vous pouvez même mettre en évidence des statistiques clés telles que le nombre total d'examens terminés ou les régions qui ont besoin d'une assistance supplémentaire.

Essayez cette invite : Créez un résumé hebdomadaire des activités de santé indiquant les examens médicaux achevés et en attente dans tous les districts.

Assurez la cohésion de vos équipes

De nombreux programmes de santé communautaire sont mis en œuvre dans des régions où les équipes ne peuvent pas toujours se réunir ou rester connectées. ClickUp Brain aide tout le monde à rester sur la même longueur d'onde sans avoir à échanger des messages ou à effectuer des mises à jour manuelles.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer les réunions et assurer la cohésion des équipes régionales

Par exemple, si un nouveau bénévole souhaite savoir comment enregistrer un rapport de vaccination, il peut demander à ClickUp Brain de lui expliquer le processus en fonction du flux de travail existant de votre équipe. L'outil extrait instantanément les instructions appropriées de vos documents ou tâches, afin qu'il n'ait pas à attendre la réponse d'un superviseur.

Vous pouvez également l'utiliser pour récapituler les synchronisations hebdomadaires ou les mises à jour inter-équipes.

ClickUp Brain résume les points clés de la discussion, met en évidence les éléments à prendre et partage les prochaines étapes afin que personne ne passe à côté d'informations cruciales.

Essayez cette invite : Résumer la réunion du projet de vaccination de la semaine dernière et dressez la liste des mesures de suivi pour chaque région.

Faites en sorte que vos activités de sensibilisation et de formation soient planifiées de manière plus intelligente.

Forfait des programmes de sensibilisation à la santé à l'aide des suggestions contextuelles de ClickUp Brain.

Supposons que vous organisiez une campagne de sensibilisation à la nutrition le mois prochain. Demandez à ClickUp Brain de créer un plan étape par étape basé sur votre précédent évènement communautaire. Il peut inclure des tâches telles que la prise de rendez-vous avec des médecins, l'organisation du transport et la collecte des commentaires après l'évènement.

Vous pouvez même l'utiliser pour préparer les listes de bénévoles. Il peut suggérer des missions en fonction des personnes disponibles la semaine suivante.

Essayez cette invite : Créez une checklist détaillée pour un camp de sensibilisation à la nutrition en vous basant sur les tâches précédentes liées aux évènements communautaires.

Capturez les informations du champ sans perdre le contexte.

Une fois de retour sur le terrain, les agents de santé communautaires peuvent utiliser la fonction Talk to Texte de ClickUp pour dicter leurs mises à jour directement dans ClickUp Brain MAX (c'est quatre fois plus rapide que de taper au clavier !).

Enregistrez rapidement vos notes de terrain à l'aide de la fonction Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Par exemple, un agent pourrait dire : « J'ai suivi cinq patients dans le service 3, deux ont manqué leur rendez-vous de vaccination et un a demandé une assistance pour le renouvellement de ses médicaments. » ClickUp Brain MAX capture les détails, les organise en tâches ou notes structurées, et peut même les résumer dans un rapport rapide destiné aux superviseurs.

Plus tard, lorsque les coordinateurs se connecteront, ils pourront demander à Brain MAX d'extraire des informations de ces mises à jour sans avoir à faire défiler manuellement chaque entrée.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Comme pour tous les outils d'IA dans le domaine de la santé , si les tâches des agents de santé communautaires ne sont pas bien structurées ou ont des descriptions variables, l'IA peut les classer ou les résumer de manière erronée.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 580 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un évaluateur vérifié sur G2 partage son avis :

La nature sur mesure de la plateforme permet une conception personnalisable et flexible des flux de travail sans compromettre la traçabilité et la transparence. […] ClickUp est devenu le logiciel central pour la gestion de mon service de laboratoire de diagnostic pour un fournisseur, prestataire de soins de santé. Il nous sert d'outil de gestion de la qualité, d'outil de gestion des flux de travail, d'outil de gestion du personnel et d'outil de recherche et développement.

La nature sur mesure de la plateforme permet une conception personnalisable et flexible des flux de travail sans compromettre la traçabilité et la transparence. […] ClickUp est devenu le logiciel central pour la gestion de mon service de laboratoire de diagnostic pour un fournisseur, prestataire de soins de santé. Il nous sert d'outil de gestion de la qualité, d'outil de gestion des flux de travail, d'outil de gestion du personnel et d'outil de recherche et développement.

🧠 Anecdote : Le Black Panther Party (années 1960-1970, États-Unis) a mis en place des cliniques gratuites, des services d'ambulance, des vaccinations, des soins dentaires, etc., en particulier dans les communautés qui se méfiaient des soins de santé traditionnels. Leur modèle a montré que lorsque la confiance et l'accès s'alignent, il est possible de changer les résultats en matière de santé et l'action communautaire.

2. Pear Suite (idéal pour les flux de travail de remboursement Medicaid)

via Pear Suite

Pear Suite établit la connexion entre les agents de santé communautaires, les organisations communautaires et les forfaits de santé dans les États où Medicaid rembourse le travail de santé communautaire. Plus de 300 fournisseurs et plus de 2 500 agents de santé communautaires, promoteurs, doulas et autres travailleurs de première ligne l'utilisent désormais pour gérer leur quotidien chaotique.

Ce qui distingue Pear Suite, c'est la façon dont elle gère l'aspect financier. De nombreux programmes d'ASC ont du mal à survivre car personne n'a encore trouvé de modèles de paiement durables. Les outils d'IA de la plateforme automatisent la planification, la conformité et la prise de notes, ce qui signifie que vous passez moins de temps à prouver que vous avez fait le travail et plus de temps à le faire réellement.

Les meilleures fonctionnalités de Pear Suite

Créez des formulaires d'admission, des flux de travail d'évaluation et des parcours de soins pour les patients à l'aide du générateur de formulaires visuels qui ne nécessite aucune connaissance en codage ni l'intervention du service informatique.

Soumettez vos demandes de remboursement avec les codes Z appropriés via la chambre de compensation intégrée, puis effectuez le suivi précis de chaque demande dans le processus de remboursement.

Laissez l'assistant de planification IA gérer la coordination des rendez-vous pour l'ensemble de vos dossiers, trouver automatiquement les créneaux disponibles et envoyer des rappels afin de réduire le nombre de rendez-vous manqués.

Générez des rapports de conformité qui démontrent aux organismes de réglementation que vous respectez les exigences en matière de service, les normes de documentation et les indicateurs de qualité.

Limites de Pear Suite

Travaille principalement dans les États qui ont mis en place un remboursement Medicaid pour les agents de santé communautaires, laissant les programmes des autres États avec une fonction limitée.

Nécessite un investissement en temps initial pour créer des flux de travail personnalisés et les automatiser , ce qui peut sembler fastidieux lorsque vous êtes déjà débordé.

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles sur la version web, ce qui limite son accessibilité dans le champ.

Tarifs de Pear Suite

Essentiel : 50 $/mois par utilisateur

Base : 100 $/mois par utilisateur

Plus : 150 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pear Suite

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? L'une des plus grandes réussites en matière de santé publique : le projet North Karelia en Finlande (lancé en 1972) a réduit la mortalité due aux maladies cardiovasculaires chez les hommes en âge de travailler d'environ 80 % en plusieurs décennies en modifiant l'alimentation, le tabagisme, la consommation de sel, etc. Il est souvent cité comme une étude de cas illustrant comment les campagnes communautaires + les politiques + la culture = des changements à long terme en matière de santé.

3. AIRA de Qure. ai (idéal pour la collecte automatisée des données des patients)

Le copilote de Qure.ai, AIRA, analyse les radiographies thoraciques et identifie les cas potentiels de tuberculose en quelques secondes. Les agents de santé communautaires capturent les images à l'aide d'appareils de radiographie portables, les téléchargent via l'application et reçoivent instantanément des commentaires sur les anomalies. Cela élimine l'attente de plusieurs semaines pour l'examen par un spécialiste, qui retarde généralement le traitement de la tuberculose.

AIRA signale les résultats suspects et recommande les étapes à suivre, transformant les agents de santé communautaires en dépisteurs efficaces pour une maladie qui exige une réponse rapide. Cet outil est particulièrement utile dans les régions à forte charge de morbidité où les experts en radiologie restent rares. Le logiciel de gestion clinique conserve également une archive numérique de tous les scans, créant ainsi des dossiers longitudinaux qui aident au suivi de la progression de la maladie et des résultats du traitement.

Les meilleures fonctionnalités d'AIRA de Qure.ai

Saisissez les informations relatives aux patients grâce à des discussions naturelles via l'interface AIRA, sans avoir à cliquer sur des dizaines de menus déroulants et de champs à cocher.

Vérifiez vos décisions thérapeutiques par rapport aux protocoles cliniques spécifiques aux contextes des pays à revenu faible et intermédiaire, afin de détecter les erreurs potentielles avant qu'elles n'atteignent les patients.

Analysez les tendances en matière de santé communautaire grâce à des tableaux de bord de population qui regroupent les symptômes, les diagnostics et les résultats de toutes les interactions avec les patients.

Enregistrez les antécédents des patients à l'aide de la saisie vocale lors des visites à domicile, puis laissez AIRA transcrire et structurer automatiquement les informations.

Limites de l'AIRA de Qure.ai

Conçu exclusivement pour les paramètres à revenu faible et intermédiaire, ce qui limite son utilité pour les agents de santé communautaires travaillant dans des paramètres disposant de ressources plus importantes.

Lancé récemment, il n'existe pas encore de données sur ses performances à long terme.

Nécessite une connexion aux systèmes de santé numériques existants pour fonctionner, ce qui ajoute à la complexité de la mise en œuvre.

Tarifs AIRA de Qure. ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis AIRA de Qure. ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de l'AIRA de Qure.ai ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Il dispose des meilleures fonctionnalités d'apprentissage profond et d'automatisation de l'IA pour le suivi et l'interprétation des radiographies, des tomodensitométries et des échographies en une durée considérablement réduite grâce aux meilleurs traitements d'images et visions IA.

Il dispose des meilleures fonctionnalités d'apprentissage profond et d'automatisation de l'IA pour le suivi et l'interprétation des radiographies, des tomodensitométries et des échographies en une durée considérablement réduite grâce aux meilleurs traitements d'images et visions IA.

🚀 Avantage ClickUp : Restez responsable de chaque minute de soins. Identifiez le temps que vous consacrez aux visites, à la paperasserie et à la formation à l'aide du suivi du temps de projet ClickUp. Lorsque vous travaillez dans le champ en tant qu'agent de santé communautaire, votre temps est votre ressource la plus précieuse : visites à domicile, sensibilisation porte-à-porte, éducation sanitaire, suivis et orientations. Grâce au suivi du temps passé sur les projets de ClickUp, vous pouvez enregistrer exactement le temps que vous consacrez à chaque activité.

4. ASHABot (idéal pour accéder à des connaissances gratuites sans jugement)

via ASHABot

ASHABot rencontre les agents de santé communautaires là où ils passent déjà leur temps : sur WhatsApp. Ce chatbot répond à des questions sur la santé dans les langues locales, en s'appuyant sur une base de connaissances couvrant les conditions et les traitements courants. Au lieu de fouiller dans des manuels papier ou d'appeler leurs superviseurs, les agents tapent leurs questions et reçoivent des réponses instantanées.

Le bot traite les requêtes relatives aux posologies des médicaments, à l'évaluation des symptômes et aux critères d'orientation vers un spécialiste. Il envoie également des rappels programmés concernant les campagnes de santé et les mises à jour des politiques. ASHABot apprend des interactions et améliore ses réponses à mesure que de plus en plus d'agents l'utilisent. La plateforme ne nécessite rien de plus qu'un smartphone et une connexion Internet, supprimant ainsi les obstacles qui entravent les technologies de santé plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'ASHABot

Posez des questions cliniques dans un langage de discussion et obtenez des réponses fondées sur des preuves en quelques secondes.

Tapez vos questions dans n'importe quelle combinaison de hindi, d'anglais ou de hinglish qui vous semble naturelle ; le bot comprend les trois langues et vous répond dans la langue de votre choix.

Recevez des messages proactifs sur les prochaines campagnes de santé, les calendriers de vaccination et les dates limites de rapports.

Effectuez des recherches dans la base de connaissances à l'aide de messages vocaux lorsque la saisie au clavier s'avère peu pratique pendant le travail sur le terrain.

Limites d'ASHABot

Ne concerne que les agents ASHA du système de santé indien, ce qui le rend inadapté aux agents de santé communautaires d'autres pays.

Cesse le travail lorsque les réseaux mobiles sont hors service, ce qui arrive fréquemment dans les zones rurales.

Tarifs ASHABot

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ASHABot

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour la prise de décision que les équipes adorent

5. CHARM (Idéal pour un accompagnement personnalisé lors des visites chez les clients)

via mothers2mothers

CHARM s'attaque à un problème que la plupart des agents de santé communautaires connaissent bien : la dispersion des informations sur les clients dans trop d'endroits différents. mothers2mothers a créé cet outil de gestion de projet de santé afin de regrouper tout : antécédents médicaux, comportements, notes des visites précédentes, le tout avec une visibilité en un seul endroit. De plus, ses algorithmes d'apprentissage automatique basés sur l'IA analysent ces données et suggèrent ce dont chaque client a besoin à un moment donné.

Peut-être qu'une personne ne suit pas correctement son traitement médicamenteux ou qu'elle a manqué un rendez-vous de suivi. CHARM repère ces schémas et vous guide vers l'intervention appropriée. Vous êtes confronté à un cas difficile lors d'une visite à domicile ? Consultez les vidéos de formation intégrées à l'application pour vous rafraîchir rapidement la mémoire. Les outils de géolocalisation vous évitent un autre casse-tête : planifier votre journée afin de ne pas avoir à faire des allers-retours entre les quartiers.

Les meilleures fonctionnalités de CHARM

Générez des rapports de performance qui vous aideront, vous et votre supérieur hiérarchique, à identifier les domaines à améliorer et à célébrer les réussites.

Ouvrez les dossiers clients et consultez immédiatement les informations filtrées par l'IA qui sont pertinentes pour le rendez-vous du jour, au lieu de faire défiler des années de données historiques.

Suivez vos performances grâce à des tableaux de bord qui signalent les domaines dans lesquels une formation supplémentaire pourrait être utile et comparent vos indicateurs à ceux du reste du réseau.

Limites du CHARM

Développé spécifiquement pour les opérations du réseau mothers2mothers, nécessitant une adaptation importante pour d'autres organisations.

Cet outil étant encore relativement récent, les commentaires sur sa facilité d'utilisation au cours de longues périodes restent rares.

Tarifs CHARM

Tarification personnalisée

Évaluations et avis CHARM

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🚀 Avantage ClickUp : Le temps est une ressource inestimable, c'est pourquoi vous devez essayer les agents ClickUp AI. Ils sont conçus pour automatiser vos tâches quotidiennes grâce à l'IA, vous permettant ainsi de vous concentrer davantage sur les soins aux patients et moins sur les tâches administratives. Voici ce à quoi ils peuvent vous aider : Vous devez planifier des suivis ou envoyer des rappels ? Laissez votre nouvel assistant de terrain s'en charger.

Après une visite, obtenez rapidement un résumé de vos notes pour le partage avec votre équipe.

Les patients posent souvent les mêmes questions. L'IA peut fournir des réponses instantanées et précises.

Coordonnez et confirmez facilement vos rendez-vous sans aller-retour.

6. CommCare (idéal pour la collecte de données hors ligne)

via CommCare

CommCare est une plateforme de collecte de données mobiles hors ligne qui a gagné la confiance de plus de 700 000 travailleurs de première ligne dans plus de 130 pays. Conçue spécialement pour les environnements difficiles, elle permet aux utilisateurs de collecter des données, de gérer des cas et d'accéder à des ressources sans connexion réseau, avec la possibilité d'effectuer un synchroniser automatique lorsque la connexion est rétablie.

La plateforme utilise l'intelligence artificielle pour aider les agents de santé à prendre de meilleures décisions en temps réel. Ses algorithmes intelligents peuvent analyser les données des patients, signaler les risques potentiels pour la santé, fournir des recommandations de soins personnalisées et guider les agents à travers des protocoles cliniques complexes.

Les meilleures fonctionnalités de CommCare

Concevez des applications mobiles de collecte de données à l'aide du générateur de formulaires par glisser-déposer qui assemble les questions, les branchements logiques et les règles de validation sans avoir à écrire de code.

Collectez les données des patients, mettez à jour les dossiers médicaux et consultez les directives cliniques sans aucune connexion Internet achevée.

Suivez les patients ou des ménages entiers pendant des mois ou des années à l'aide d'un système de gestion de cas longitudinal qui assure la continuité même lorsque différents agents effectuent les visites.

Lancez-vous rapidement à l'aide de modèles d'application préconfigurés pour des programmes courants tels que les soins prénataux, le traitement de la tuberculose ou le suivi des vaccinations, puis personnalisez-les en fonction de votre flux de travail spécifique.

Limites de CommCare

Son apprentissage prend plus de temps que celui des applications de collecte de données plus simples, même s'il ne nécessite aucun code.

Les utilisateurs signalent des dysfonctionnements spécifiques à Android, tels que des formulaires mis en quarantaine ou des erreurs d'attribution de propriété.

Tarifs CommCare

Essai gratuit

Standard : 300 $/mois (50 utilisateurs inclus)

Pro : 600 $/mois (inclut 250 utilisateurs)

Avancé : 1 200 $/mois (comprend 500 utilisateurs)

entreprise : à partir de 4 000 $/mois

Évaluations et avis sur CommCare

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de CommCare ?

Selon une évaluation G2:

CommCare dispose d'une interface utilisateur bien organisée qui garantit un environnement de travail clair et ordonné. Sa plateforme de messagerie facile à utiliser nous permet de transmettre et de relayer des messages à nos employés par le biais d'une diffusion. De plus, la capacité de CommCare à fonctionner en ligne garantit un flux de travail ininterrompu. La plateforme de rapports nous permet de générer facilement des rapports, ce qui nous est très utile.

CommCare dispose d'une interface utilisateur bien organisée qui garantit un environnement de travail clair et ordonné. Sa plateforme de messagerie facile à utiliser nous permet de transmettre et de relayer des messages à nos employés par le biais d'une diffusion. De plus, la capacité de CommCare à fonctionner en ligne garantit un flux de travail ininterrompu. La plateforme de rapports nous est très utile pour générer facilement des rapports.

💡 Conseil de pro : associez les informations fournies par l'IA au jugement humain. Laissez l'IA mettre en évidence les risques ou les opportunités, mais examinez-les toujours et replacez-les dans leur contexte avant d'agir. Cela permet de garantir la pertinence des interventions et d'éviter que l'automatisation excessive des flux de travail par l'IA ne nuise à la confiance.

7. openCHA (Idéal pour les développeurs qui créent des agents de santé personnalisés)

via openCHA

openCHA est un cadre open source qui permet aux développeurs de relier entre elles des sources de données, des bases de connaissances et des modèles d'analyse pour créer des solutions basées sur le LLM. Il ne s'agit pas d'un outil utilisé directement par les agents de santé communautaires, mais d'une infrastructure destinée aux développeurs de logiciels qui créent des agents de discussion personnalisés pour des contextes de soins de santé spécifiques. Ce cadre permet de pallier une limite fondamentale de l'IA à usage général.

Dans la gestion des patients diabétiques, un CHA développé à l'aide d'openCHA a atteint une évaluation de 92,1 %, surpassant les 51,8 % de GPT4. De plus, le cadre s'intègre à des plateformes de traduction pour fournir une assistance à la communication avec diverses communautés.

Les meilleures fonctionnalités d'openCHA

Connectez les bases de données EHR, les API des appareils portables, les systèmes d'information des laboratoires et les bases de connaissances médicales à un agent conversationnel capable de formuler des requêtes à leur encontre.

Personnalisez les agents pour traiter les messages texte, analyser les images médicales et comprendre les commandes vocales en configurant des gestionnaires d'entrée multimodaux.

Testez différents LLM médicaux spécialisés et ajustez les stratégies d'invite, d'instructions grâce au moteur IA personnalisable jusqu'à ce que les performances répondent aux exigences cliniques.

Suivez précisément comment l'agent a généré chaque réponse à l'aide du tableau de bord d'explicabilité qui indique les sources de données, les étapes de raisonnement et les niveaux de confiance qui ont contribué à la réponse finale.

Limites d'openCHA

Sa mise en œuvre nécessite de solides compétences techniques ; vous aurez besoin d'ingénieurs qui comprennent à la fois les soins de santé et le développement de logiciels.

Aucune assistance nécessaire pour les utilisateurs non techniciens qui veulent simplement un outil qui fait du travail prêt à l'emploi.

Ne dispose pas de l'infrastructure d'assistance client que vous obtiendriez avec les plateformes commerciales.

Tarifs openCHA

Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur openCHA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

8. Causal Foundry (idéal pour les interventions personnalisées auprès des patients)

via Causal Foundry

Causal Foundry apporte l'apprentissage par renforcement et l'IA adaptative aux paramètres de santé communautaires. La plateforme propose des recommandations en matière d'observance des traitements médicamenteux, de tests diagnostiques, d'orientation des patients et de gestion des fournitures médicales, sur la base des comportements historiques et des informations en temps réel.

Les agents de santé communautaires reçoivent des incitations et des encouragements personnalisés via leurs applications mobiles ou leurs outils numériques existants, ce qui permet à la couche IA de travailler avec n'importe quel système qu'ils utilisent déjà. Les responsables de programme peuvent surveiller la manière dont les applications et les tablettes sont utilisées par les fournisseurs de soins de santé sur le terrain, en évaluant quelles parties des plateformes sont utilisées et lesquelles sont ignorées ou utilisées de manière incorrecte. Cela crée une boucle de rétroaction qui permet d'améliorer continuellement les outils.

Les meilleures fonctionnalités de Causal Foundry

Identifiez les patients à haut risque grâce à des algorithmes de triage qui donnent la priorité aux cas nécessitant une orientation urgente vers des établissements de soins secondaires.

Recevez des rappels et des incitations par SMS qui s'adaptent aux comportements individuels des agents de santé communautaires.

Faites la connexion entre des appareils portables et des dossiers médicaux électroniques afin de générer des informations cliniques et comportementales utiles pour la prise de décisions en matière de soins aux patients.

Analysez les habitudes d'utilisation de l'application CHW grâce au tableau de bord de surveillance afin de déterminer les fonctionnalités qui fonctionnent et celles qui doivent être améliorées.

Limites de Causal Foundry

Informations publiques limitées sur les fonctionnalités et capacités spécifiques

Peut nécessiter une installation initiale importante pour former les modèles sur la population locale de patients.

Tarifs de Causal Foundry

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Causal Foundry

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Pendant la pandémie de COVID-19, les fans de K-pop (en particulier ceux du groupe BTS) ont largement relayé les messages de santé publique tels que #WearAMask. Les tweets mentionnant la K-pop et les messages des agences ont suscité plus de 100 fois plus d'engagement que ceux qui n'en faisaient pas mention, contribuant ainsi à atteindre les zones rurales ou mal desservies.

9. HealthPulse IA (idéal pour la lecture rapide des tests diagnostiques)

via HealthPulse IA

HealthPulse IA transforme les smartphones en lecteurs pour des tests de diagnostic rapide, ce qui est utile dans les endroits où l'accès à un laboratoire est limité ou inexistant. Avec un simple appareil photo de smartphone bas de gamme (5 MP), la plateforme peut identifier une marque de test et une maladie spécifiques, les lignes de test individuelles, et fournir une interprétation. La bibliothèque actuelle offre l'assistance pour la plupart des tests de diagnostic rapide (TDR) les plus couramment utilisés pour le paludisme, le VIH et la COVID-19, qui sont préqualifiés par l'OMS.

L'assurance qualité des images de HealthPulse IA identifie les conditions d'image défavorables et signale les problèmes détectés afin que l'utilisateur puisse reprendre la photo en temps réel. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent, car les résultats des tests de diagnostic rapide ont une durée de validité limitée.

Les meilleures fonctionnalités de HealthPulse IA

Travaillez hors ligne à l'aide du SDK mobile lorsque la connexion Internet n'est pas disponible dans les emplacements isolés.

Soumettez les résultats des tests pour un suivi et une surveillance en temps réel des maladies via le système de rapports lorsque la connexion est rétablie.

Formez les nouveaux agents de santé communautaires à la bonne administration des tests en utilisant cet outil comme support pédagogique qui est un fournisseur de retour instantané sur la technique.

Limites de HealthPulse IA

Il est limite aux types de TDR d'assistance que le modèle a été formé à reconnaître.

La précision de l'IA dépend de la qualité des images, souvent médiocre avec les appareils photo des smartphones.

Tarifs de HealthPulse IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HealthPulse IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🚀 Avantage ClickUp : rationalisez les soins aux patients sur une seule plateforme. Obtenez un modèle gratuit Réduisez les lacunes en matière de soins de santé communautaires grâce au modèle de gestion des patients ClickUp. Le modèle de gestion des patients ClickUp offre des vues prêtes à l'emploi telles que vue Liste (pour voir tous les patients et leur statut actuel), vue Tableau (pour faire passer les patients d'une étape à l'autre de manière visuelle), vue Calendrier (pour planifier les visites à domicile, les suivis ou les campagnes de vaccination) et vue formulaire (pour les registres d'admission ou de sensibilisation). Pour chaque tâche liée à un patient, vous trouverez des champs personnalisés ClickUp que vous pouvez utiliser immédiatement, tels que Type et posologie des médicaments, Progression du plan de soins, Date de la prochaine visite, Identifiant du foyer / Emplacement du village, Statut vaccinal.

10. ThinkMD (idéal pour le respect du protocole IMCI)

via ThinkMD

ThinkMD aide les agents de santé communautaires à suivre les directives de l'OMS en matière de PCIME sans avoir à mémoriser des protocoles complexes ou à consulter constamment des brochures papier. La plateforme interprète 42 points de données cliniques clés basés sur les directives et protocoles de l'OMS en matière de PCIME et de gestion intégrée des cas au niveau communautaire (ICCM), en utilisant la logique bayésienne pour générer des évaluations.

L'outil d'IA guide les agents de santé communautaires à travers une série de questions sur la santé du patient et leur fournit de l'assistance pour diagnostiquer, traiter et orienter les patients. De plus, l'outil est disponible en anglais et en français et travaille pour les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les femmes en post-partum.

Les meilleures fonctionnalités de ThinkMD

Calculez automatiquement les doses de médicaments en fonction du poids et des symptômes des patients afin de réduire les erreurs de prescription.

Stockez les données relatives aux consultations des patients sur votre appareil, qui se synchronise avec le serveur dès que vous disposez d'une connexion Internet.

Générez des données géolocalisées en temps réel à chaque évaluation afin de permettre la surveillance des maladies et le suivi des épidémies.

Limites de ThinkMD

Axé principalement sur la santé maternelle et infantile plutôt que sur la couverture de la population.

Les tableaux de bord de données nécessitent une installation et une configuration techniques par les administrateurs du programme.

Tarifs ThinkMD

Tarification personnalisée

Évaluations et avis ThinkMD

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Depuis près de deux décennies, l'évènement « Paint the Town Pink » (Peindre la ville en rose ) organisé à Manistee, dans le Michigan, sensibilise le public et collecte des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Initialement organisé par la West Shore Healthcare Foundation, cet évènement s'est développé et comprend désormais une course de 5 km, une marche commémorative et diverses activités communautaires, contribuant ainsi de manière significative aux services locaux de santé mammaire.

Réalisez un diagramme plus intelligent avec ClickUp

Les outils d'IA destinés aux agents de santé communautaires redéfinissent la manière dont les soins de première ligne sont dispensés.

Chaque visite, chaque rapport et chaque interaction avec un patient contient désormais des données précieuses qui peuvent guider des décisions plus rapides et plus intelligentes en matière de santé. Le défi consiste à garder ces informations organisées, en sécurité et prêtes à être utilisées aux moments les plus importants.

ClickUp simplifie tout cela. Il unifie les données de terrain, la coordination de l'équipe et la création de rapports au sein d'un seul environnement de travail intelligent. Grâce à ClickUp Brain et Brain MAX, les agents de santé communautaires peuvent résumer les mises à jour, suivre les résultats des patients et générer des informations détaillées sans avoir à gérer plusieurs systèmes. Il en résulte une meilleure collaboration, une plus grande responsabilisation et plus de temps consacré aux soins qui comptent vraiment.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

ClickUp et Pear Suite comptent parmi les meilleurs outils d'IA destinés aux agents de santé communautaires. ClickUp aide à gérer les projets de sensibilisation, à suivre les patients et à rationaliser la création de rapports. Pear Suite utilise les technologies d'IA pour mapper les besoins de santé de la communauté, automatiser le suivi des cas et générer des informations qui améliorent les programmes de soins locaux.

Les outils d'IA destinés aux agents de santé communautaires permettent de nettoyer, d'organiser et d'analyser les données plus rapidement que les systèmes manuels. Ils réduisent les erreurs, mettent en évidence les tendances telles que l'augmentation du nombre de cas dans une région, et génèrent automatiquement des rapports qui aident les équipes de santé et les décideurs politiques à prendre de meilleures décisions.

Oui. De nombreux systèmes d'IA prennent désormais en charge les fonctionnalités hors ligne, ce qui permet aux agents de santé de collecter et de stocker des données sans accès à Internet. Une fois connectés, les données se synchronisent automatiquement, garantissant ainsi qu'aucune information ne soit perdue.

ClickUp centralise le suivi des projets, l'attribution des tâches et les mises à jour sur l'avancement des travaux. Les ONG peuvent créer des listes de tâches pour chaque campagne de sensibilisation, suivre les patients, partager des données en toute sécurité et programmer des rappels pour les visites sur le terrain à partir d'un emplacement centralisé.

Les principaux défis à relever sont la connexion Internet limitée, le manque de compétences numériques des agents, les coûts d'installation élevés et les préoccupations liées à la confidentialité des données. L'adaptation des outils aux langues locales et la compatibilité des appareils constituent également des obstacles majeurs.