Modèles de calendrier de contenu Asana gratuit pour planifier et programmer plus intelligemment

La planification du contenu peut souvent s'avérer plus exigeante que la création de contenu elle-même.

Vous devez suivre les dates clés, les annonces de l'entreprise, les mises à jour des produits et l'activité en ligne de votre public cible afin de maximiser l'engagement.

C'est là qu'un calendrier de contenu devient essentiel. Il permet de maintenir la cohérence, sans doute la stratégie la plus efficace pour toute campagne.

Pour simplifier votre flux de travail, nous avons sélectionné les meilleurs modèles de calendrier de contenu d'Asana, qui vous aideront à gagner du temps, à rester organisé et à harmoniser votre stratégie de contenu dès le premier jour.

Les meilleurs modèles de calendrier de contenu en un coup d'œil

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de calendrier de contenu Asana et ClickUp :

Que sont les modèles de calendrier de contenu Asana ?

Les modèles de calendrier de contenu Asana sont des structures prêtes à l'emploi conçues pour aider les spécialistes du marketing de contenu, les responsables des réseaux sociaux et les équipes à planifier, gérer, créer des modèles et suivre l'ensemble de leur flux de travail de création de contenu.

N'oubliez pas : un modèle efficace doit inclure des champs essentiels tels que la date de publication, la plateforme, le type de contenu et le statut (par exemple, brouillon, en cours, publié). Il doit également servir de logiciel de collaboration et offrir une visibilité claire sur votre calendrier de contenu, facilitant ainsi la communication entre les équipes.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de calendrier de contenu Asana ?

Que vous gériez un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux, un pipeline de blog ou un calendrier éditorial, ces modèles vous permettront de :

✅ Fournisseur de structures prédéfinies pour créer un calendrier de contenu à partir de zéro ou optimiser un calendrier existant

✅ Permet d'afficher chaque élément de contenu (publications, vidéos, ressources de campagne) dans une vue de calendrier partagée

✅ Permet aux équipes d'attribuer des tâches, de fixer des dates d'échéance et d'ajouter des champs personnalisés pour les catégories, les canaux ou le statut

✅ Améliore la coordination entre les membres de l'équipe, y compris les rédacteurs, les concepteurs et les validateurs

✅ Vous permet de suivre la progression, de combler les lacunes en matière de contenu et de maintenir un calendrier de publication prévisible

Nous avons présenté ci-dessus les fonctionnalités fondamentales d'un modèle de calendrier de contenu Asana, mais vous pouvez également profiter des offres suivantes pour une expérience encore plus riche :

Permet la personnalisation grâce à des champs personnalisés pour le statut, le public cible et la catégorie de contenu

Utilisez des sections ou des étiquettes pour organiser le contenu par plateforme, canal ou campagne

Comprend des champs détaillés pour les descriptions de publications, les liens et les ressources afin de rationaliser l'exécution

Prend en charge le suivi en temps réel pour garantir un flux cohérent, de la création à la publication

👀 Anecdote : c'est peut-être Hollywood qui a inventé le terme « contenu ». Dans les années 1990, alors que les studios exploraient de nouveaux canaux de distribution numérique, les dirigeants ont commencé à désigner les films, les émissions de télévision et les promotions sous le terme générique de « contenu », qui s'est depuis imposé dans le vocabulaire marketing.

Modèles de calendrier de contenu Asana gratuit

Les modèles gratuits sont la meilleure option si vous souhaitez éviter le processus d'installation et commencer immédiatement à planifier.

Voici sept modèles de calendrier de contenu Asana gratuits qui offrent des structures prêtes à l'emploi pour organiser vos idées de contenu et gérer votre calendrier de publication, facilitant ainsi l'attribution de nouvelles tâches.

1. Modèle de calendrier pour réseaux sociaux Asana

via Asana

Si vous organisez des publications sur les réseaux sociaux sur des plateformes telles que Facebook, LinkedIn et Instagram, ce modèle vous permet d'assurer la cohérence de votre stratégie de contenu globale.

Le modèle de calendrier pour réseaux sociaux Asana est un calendrier de contenu gratuit conçu pour aider les équipes à créer, suivre et gérer le contenu des réseaux sociaux dans un espace de travail centralisé.

Grâce à des fonctionnalités telles que l'affichage du calendrier, les dépendances entre les tâches et les champs personnalisés pour la date de publication, le canal, le type de contenu et le statut de la publication, ce modèle vous garantit une visibilité totale sur votre calendrier de publication.

De plus, vous pouvez permettre aux membres de votre équipe d'attribuer des tâches, de vérifier les détails des publications et de mettre à jour leur statut en temps réel.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Classez vos publications par canal, type de contenu et date de publication dans la vue Calendrier.

Affectez des propriétaires, définissez des dépendances et suivez le statut.

Filtrez par plateforme ou par campagne pour mieux visualiser les ressources.

✨ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les spécialistes du marketing de contenu et les équipes numériques qui gèrent un volume important de contenu sur les réseaux sociaux.

2. Modèle de calendrier éditorial Asana

via Asana

Vous gérez des blogs, des newsletters, des vidéos ou des articles multicanaux ? Le modèle de calendrier éditorial Asana est un calendrier de contenu gratuit conçu pour organiser et suivre le contenu à toutes les étapes, de la conception à la publication.

Les champs personnalisés vous permettent d'étiqueter chaque tâche par type de contenu, plateforme et statut, tandis que la vue calendrier vous permet de visualiser ce qui sera publié et à quel moment. Vous pouvez également attribuer des tâches de rédaction, de modification en cours et de révision, et collaborer facilement entre les équipes marketing, relations publiques et conception.

Des articles longs aux publications de taille sur les réseaux sociaux, ce calendrier de contenu dans Asana vous aide à planifier à l'avance, à suivre la progression et à gérer les mises à jour.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez vos idées à travers les étapes de rédaction, d'édition, de révision et de publication.

Étiquette le contenu par type, public et canal.

Utilisez les vues Calendrier et Liste pour repérer les lacunes et équilibrer la charge de travail sur plusieurs semaines.

✨ Idéal pour : les spécialistes du marketing de contenu, les équipes éditoriales et les responsables marketing qui gèrent la création de contenu interfonctionnelle.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing

3. Modèle de calendrier marketing par e-mail Asana

via Asana

Si votre équipe envoie régulièrement des mises à jour sur les produits, des e-mails de campagne ou des newsletters, ce modèle vous aide à organiser chaque message et à éviter les chevauchements entre les services.

Le modèle de calendrier de marketing par e-mail Asana vous offre un moyen structuré de planifier les dates d'envoi, d'attribuer des tâches et de suivre la progression.

Grâce aux vues de projet intégrées, telles que la vue Liste et la vue Calendrier, vous pouvez tout gérer, des objets d'e-mails et des notes de test A/B aux ressources de contenu et aux listes d'e-mails segmentées. Vous pouvez également utiliser des intégrations avec des outils tels que Gmail, Outlook et Salesforce pour rationaliser la collaboration et éviter les retards.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez les dates d'envoi, les validations et les tâches de segmentation.

Suivez les objets, les ressources et les tests A/B en un seul endroit.

Connectez la boîte de réception et les intégrations CRM pour accélérer la coordination.

✨ Idéal pour : les spécialistes du marketing par e-mail, les équipes CRM et les responsables marketing qui coordonnent des campagnes par e-mail impliquant plusieurs équipes.

👋🏾 Vous cherchez un meilleur moyen de gérer plusieurs calendriers ? Regroupez tous vos flux de travail dans une seule solution de calendrier alimentée par l'IA :

4. Modèle de forfait de projet de conception Asana

via Asana

Si votre équipe créative passe plus de temps à obtenir des validations qu'à produire des ressources, ce modèle vous aide à simplifier le processus de conception, du brief à la livraison.

Le modèle de plan de projet Asana Design structure votre travail en étapes claires : brainstorming, création d'actifs, révisions et approbations, tout en organisant les fichiers, les commentaires et les éléments à mener dans un environnement de travail partagé.

Les vues Calendrier et Liste offrent des moyens flexibles de gérer les échéanciers, tandis que les intégrations avec des outils tels que Figma garantissent que les fichiers de conception et le contexte du projet restent en connexion. De plus, ce calendrier de contenu dans Asana prend également en assistance les dépendances entre les tâches, garantissant ainsi que rien ne progresse sans les approbations nécessaires.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Structurez les briefs, la création de ressources, les révisions et les validations.

Utilisez les dépendances et l'échéancier pour débloquer le travail.

Joignez des fichiers Figma et des commentaires aux tâches.

✨ Idéal pour : les graphistes, les équipes créatives et les chefs de projet qui gèrent des livrables de conception en plusieurs étapes.

💡 Conseil de pro : si vous avez déjà eu du mal à rester à la pointe des tendances dans votre secteur, l'article « Comment repérer les tendances (avec des exemples) » explique en détail comment détecter les changements à un stade précoce.

5. Modèle de stratégie marketing Asana

via Asana

Le modèle de stratégie marketing Asana est un cadre gratuit basé sur des projets qui aide les équipes à définir, mettre en œuvre et suivre leur contenu.

Voici comment procéder : ce modèle de stratégie de marketing de contenu décompose votre stratégie marketing en éléments structurés tels que les objectifs d'entreprise, les indicateurs clés et les initiatives marketing.

Vous pouvez lier votre stratégie à des projets en cours, définir des échéanciers et assurer la coordination entre les équipes chargées du contenu, de l'équipe commerciale et du marketing produit.

De plus, les intégrations avec HubSpot, Salesforce et Google Workspace facilitent la création de tâches à partir des mises à jour CRM et l'ajout de pièces jointes pertinentes.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Traduisez vos objets en initiatives, échéanciers et propriétaires.

Associez les projets à des indicateurs et à des campagnes afin que les rapports restent liés aux objectifs.

Intégrez des documents et des mises à jour CRM dans vos tâches.

✨ Idéal pour : les responsables marketing, les équipes stratégiques et les managers d'équipe qui harmonisent les objectifs en matière de contenu, d'équipe commerciale et de marketing numérique.

Planifiez votre contenu, créez des textes et bien plus encore grâce à ClickUp AI.

6. Modèle de calendrier de projet Asana

via Asana

Si vous gérez un projet complexe comportant de nombreux éléments mobiles, le modèle de calendrier de projet Asana aide les équipes à décomposer les initiatives de grande envergure en étapes réalisables. Pour plus de responsabilité, vous bénéficiez de délais et de propriétaires clairement définis.

Grâce à la vue Échéancier et aux dépendances entre les tâches, vous pouvez créer une feuille de route visuelle qui établit la connexion entre chaque tâche et la suivante. Les fonctionnalités d'automatisation intégrées vous permettent de modifier les dates et de déclencher des mises à jour lorsque les priorités changent.

Enfin, les champs personnalisés, les règles et les jalons permettent à votre équipe de rester alignée, tandis que les intégrations avec Gmail, Outlook, Clockwise et Google Workspace intègrent la planification dans vos flux de travail quotidiens.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez une feuille de route visuelle avec des jalons et des dépendances.

Modifiez automatiquement les dates à l'aide de règles lorsque les priorités changent.

Suivez les propriétaires, le statut et les obstacles pour garantir que les suivis soient précis et rapides.

✨ Idéal pour : les chefs de projet, les équipes opérationnelles et les responsables interfonctionnels qui gèrent des livrables détaillés et urgents.

💡 Conseil de pro : Vous vous sentez submergé par des blogs, des ressources et des idées de contenu éparpillés ? Comment créer une base de données de contenu (avec des modèles) vous montre comment tout organiser dans un système évolutif et consultable.

7. Modèle de demandes créatives Asana

via Asana

Si votre équipe créative est submergée par des demandes éparpillées provenant d'e-mails, de Slack et de réunions, le modèle de demandes créatives Asana apporte structure et clarté au processus de réception.

Au lieu de collecter manuellement des briefs éparpillés, les équipes peuvent utiliser des formulaires intégrés pour saisir à l'avance les exigences créatives.

Par ailleurs, les règles de tâches automatisent les transferts, tandis que les intégrations avec Figma et d'autres outils permettent de regrouper les commentaires et les ressources en un seul endroit.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Recevez les demandes via des formulaires comportant des champs obligatoires pour commencer le travail avec un contexte complet.

Affectez automatiquement les tâches à la bonne équipe et au bon statut pour que les transferts se fassent sans intervention manuelle.

Suivez les accords de niveau de service, les ressources et les validations dans une seule file d'attente.

✨ Idéal pour : les responsables créatifs, les designers et les équipes de contenu qui gèrent un volume important de demandes provenant de différents services.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux pour les agences

Limites de la gestion de projet Asana

Asana est largement utilisé pour la planification de contenu, mais comme toute plateforme, il présente des avantages et des inconvénients. Comprendre ces limites peut aider les équipes à décider si Asana répond à leurs besoins spécifiques ou si des alternatives à Asana sont nécessaires pour combler les lacunes.

Asana ne dispose pas d'une fonctionnalité intégrée de suivi du temps , ce qui nécessite des intégrations tierces pour surveiller les heures de travail ou la durée des tâches.

Les nouveaux utilisateurs sont souvent confrontés à une courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation, qui peuvent sembler intimidantes au premier abord.

Une seule personne peut être assignée à chaque tâche, ce qui limite la collaboration sur les responsabilités partagées et conduit souvent à des tâches en double

L'interface peut sembler complexe pour des besoins basiques, en particulier lorsque des projets simples sont imbriqués dans trop d'afficher ou de fonctionnalités

Si l'offre gratuite couvre les besoins de base, les fonctionnalités avancées telles que l'affichage chronologique, les champs personnalisés et l'augmentation de la taille de l'équipe sont réservées aux offres tarifaires supérieures

💡 Conseil de pro : vous vous sentez coincé entre la mise à l'échelle du contenu et le maintien d'une qualité élevée ? Le blog « Comment automatiser la création de contenu » vous montre comment utiliser l'IA pour gérer les tâches répétitives, afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie et non sur l'épuisement professionnel.

Modèles Asana alternatifs

Si vous avez rencontré des limites avec Asana, ClickUp apporte des solutions immédiates à bon nombre de ces problèmes. Le logiciel de calendrier de contenu offre un suivi du temps intégré, plusieurs assignés par tâche et des flux de travail plus flexibles.

Voici 15 modèles de calendrier de contenu performants proposés par ClickUp qui aident les équipes à créer, organiser et suivre le contenu plus efficacement :

1. Modèle de calendrier de contenu mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez simultanément le volume de contenu et la visibilité de vos campagnes grâce au modèle de calendrier de contenu mensuel ClickUp

Imaginons que votre équipe planifie le lancement d'un produit, une série d'articles de blog pour le troisième trimestre et une campagne de leadership éclairé sur LinkedIn. Pour être sûr de ne pas manquer les échéances, vous devez pouvoir visualiser l'alignement de ces flux de contenu sur plusieurs semaines sans avoir à passer d'un tableau à l'autre.

Le modèle de calendrier de contenu mensuel ClickUp vous offre une vue consolidée qui vous permet de tout visualiser d'un seul coup d'œil.

Conçus pour une planification de haut niveau, ils vous permettent de suivre les campagnes, de coordonner les ressources et de fixer des délais réalistes mois après mois. Grâce aux champs personnalisés pour le type de contenu, la date de publication et les membres de l'équipe assignés, vous pouvez éviter les conflits de planification et vous assurer que chaque élément soutient votre stratégie globale.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Consultez toutes les campagnes et publications sur un seul calendrier

Marquez les éléments par type, canal et propriétaire afin de maintenir un équilibre dans la capacité mensuelle

Faites glisser les dates et mettez automatiquement à jour les dépendances

✨ Idéal pour : les gestionnaires de contenu qui coordonnent plusieurs flux de contenu sur des échéanciers mensuels.

🎥 Découvrez comment créer un flux de travail achevé de production de contenu avec ClickUp :

2. Modèle de calendrier de contenu hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Synchronisez vos publications, vos échéances et les propriétaires des tâches sur une période de sept jours à l'aide du modèle de calendrier de contenu hebdomadaire ClickUp

Si votre équipe de contenu travaille par sprints hebdomadaires, par exemple en publiant des articles de blog tous les lundis, en préparant les publications sur les réseaux sociaux en milieu de semaine et en révisant les brouillons de newsletters avant le vendredi, ce modèle vous offre le niveau de contrôle idéal.

Le modèle de calendrier de contenu hebdomadaire ClickUp est idéal pour les équipes très actives qui ont besoin de gérer des calendriers de publication détaillés semaine par semaine sans s'enliser dans des feuilles de calcul.

Ils sont spécialement conçus pour vous aider à regrouper les tâches, coordonner les campagnes à court terme et vous adapter rapidement aux changements de dernière minute.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez un sprint de sept jours avec statut et propriétaires

Regroupez le travail par canal ou par thème pour éviter les changements de contexte

Affichez les tâches à faire aujourd'hui et celles en retard pour rendre les comptes rendus plus efficaces

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui travaillent par sprints hebdomadaires ou gèrent des flux de travail récurrents.

💡 Conseil de pro : Vous gérez des campagnes pour plusieurs clients sans rien laisser passer ? L'article « Qu'est-ce que la gestion des campagnes marketing (avec exemples et modèles) » vous montre comment rationaliser votre processus, de la planification à l'exécution.

3. Modèle de liste de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Plusieurs membres de votre équipe contribuent à une même campagne ? Assurez-vous d'une bonne visibilité grâce au modèle de liste de calendrier de contenu ClickUp

Si votre équipe préfère les checklist structurées aux tableaux visuels et que vous avez besoin d'un moyen d'avancer rapidement sans activer/désactiver d'affichage, ce modèle basé sur des listes vous permet de garder une vue d'ensemble claire.

Le modèle de liste de calendrier de contenu ClickUp est idéal pour les spécialistes du marketing de contenu qui recherchent un moyen simple de planifier, programmer et publier du contenu.

De plus, ils vous fournissent une liste linéaire et triable de tâches de contenu, achevées avec les dates d'échéance, les personnes assignées, le statut et les canaux, afin que vous puissiez gérer la production de contenu comme une liste à faire.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Gérez une liste triable avec les dates d'échéance, le statut et le canal

Filtrez par assigné, étape ou campagne afin que le travail pertinent reste affiché

Effectuez une modification en cours massive des champs et des dates pour faciliter les changements de calendrier

✨ Idéal pour : les coordinateurs de contenu et les spécialistes du marketing indépendants qui préfèrent travailler à partir de vues structurées et basées sur des listes.

4. Modèle de plan de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Associez facilement le contenu aux résultats d'entreprise grâce au modèle de plan de contenu de ClickUp

Votre directeur marketing vient de vous demander une feuille de route trimestrielle pour le contenu, ventilée par segment d'audience, étape du funnel et canal de distribution... pour la fin de la journée.

Pour y parvenir, vous avez besoin du modèle de plan de contenu ClickUp. Ce modèle vous offre un cadre stratégique pour organiser vos initiatives de contenu par campagne, public et objectif. Il est conçu pour vous aider à suivre non seulement ce qui est créé, mais aussi pourquoi.

Grâce à des vues personnalisées pour les blogs, les vidéos et le contenu protégé, vous pouvez attribuer des tâches, mapper des échéances et surveiller les performances, tout en harmonisant vos messages sur tous les formats.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mapper vos initiatives à votre public, à l'étape du funnel et à vos objectifs

Suivez les briefs, les ressources et les échéances pour chaque initiative

Examinez les progrès réalisés grâce à des vues segmentées

✨ Idéal pour : les stratèges de contenu qui élaborent des forfaits de contenu structurés et segmentés pour des équipes axées sur la performance.

👀 Anecdote : le plus ancien calendrier connu remonte à plus de 10 000 ans. Des archéologues ont découvert en Écosse une série de 12 fosses qui servaient vraisemblablement au suivi des mois lunaires. Bien qu'il ne s'agisse pas tout à fait d'un calendrier de blog, cela montre que notre tendance à planifier des dates est très ancienne.

5. Modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et découvrez ce qui fonctionne en temps réel grâce au modèle de calendrier moderne pour réseaux sociaux ClickUp

Imaginons que vous gériez trois comptes de marque, que vous prépariez du contenu de lancement pour deux secteurs d'activité et que vous répondiez à des demandes promotionnelles de dernière minute provenant de l'équipe commerciale. Mais vous devez également assurer la cohérence de vos publications régulières sur Instagram, LinkedIn et X.

Le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp est conçu pour répondre précisément à ce niveau de chaos (autrement dit, le multitâche).

Ce modèle utilise un tableau de bord unique pour désigner toutes les tâches : organiser les publications par plateforme, attribuer des propriétaires, suivre les performances en temps réel et harmoniser les messages entre les campagnes.

Grâce aux vues de planification intégrées, au suivi des objectifs et aux étiquettes de performance, vous pouvez rester agile sans perdre de vue votre stratégie à long terme.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez vos publications par plateforme avec des objectifs et des étiquettes

Surveillez les champs de performance à côté des tâches afin d'optimiser votre travail en temps opportun

Coordonnez les calendriers de plusieurs comptes dans un seul tableau pour maintenir une cadence régulière

✨ Idéal pour : les gestionnaires de réseaux sociaux qui jonglent entre plusieurs comptes et campagnes et qui ont besoin d'un contrôle en temps réel et d'une harmonisation entre les différents canaux.

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à gérer à la fois les campagnes, les créateurs et les calendriers de contenu ? Le blog Social Media Project Management in 2025 explique étape par étape comment mener des projets sociaux plus fluides et plus intelligents !

6. Modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez votre calendrier de publication clair sans microgérer le processus grâce au modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Votre graphique est prêt, le texte a été approuvé, mais l'équipe vidéo est encore en train de faire de la modification en cours, et personne ne sait exactement quel message sera publié en premier. Tout le monde travaille, mais le calendrier ne cesse de prendre du retard.

Le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp résout ce dilemme en fournissant à votre équipe un calendrier centralisé où chaque ressource, mise en forme et date de publication est clairement mapper. Il est conçu pour vous aider à coordonner les contributions interfonctionnelles, la rédaction, la conception et la vidéo sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

De plus, vous pouvez suivre l'état de préparation de chaque publication et vous assurer que le timing, la commande et le message restent intacts sur tous les canaux.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Disposez les ressources, les mises en forme et l'ordre de publication afin de clarifier la séquence

Suivez l'état d'avancement à l'aide de checklist et de statuts afin que rien ne soit livré à moitié terminé

Synchroniser les tâches entre les équipes afin que la rédaction, la conception et la vidéo soient coordonnées

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent des publications multiformats nécessitant une coordination entre le contenu, la conception et les médias.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour une création de contenu plus rapide

7. Modèle de forfait de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez à l'avance et coordonnez vos équipes pour assurer la cohérence de votre message sur tous les canaux grâce au modèle de plan de contenu pour réseaux sociaux ClickUp

L'une des erreurs les plus courantes commises par les équipes chargées des réseaux sociaux est de publier sans structure claire.

Voici à quoi cela ressemble : lancement d'une campagne où le teaser Instagram est publié avec une semaine de retard, le fil Twitter n'est jamais mis en ligne et l'appel à l'action varie d'une plateforme à l'autre. Ce scénario rend souvent votre message fragmenté et oubliable.

Le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp permet d'éviter cela en offrant aux équipes un espace centralisé pour mapper du contenu spécifique à chaque plateforme et lié à des objectifs clairs.

Vous pouvez même planifier chaque publication avec des messages cohérents, attribuer des propriétaires de contenu et tout programmer à l'avance grâce à ce modèle de planification média.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez les thèmes de vos campagnes et les variations de plateformes

Attribuez des propriétaires et des dates à chaque publication afin de garantir la responsabilité de chacun

Affichez le calendrier et la liste côte à côte pour garder la stratégie et l'exécution liées

✨ Idéal pour : les équipes chargées des réseaux sociaux qui gèrent des campagnes multi-plateformes nécessitant une coordination étroite et une cohérence des messages.

👀 Anecdote amusante : Le mot « calendrier » vient des registres fiscaux romains. Le mot latin calendae désignait le premier jour du mois, date à laquelle les dettes devaient être payées et les comptes réglés.

8. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Aidez vos équipes à rester responsables même lorsqu'elles gèrent des plans éditoriaux à long terme grâce au modèle de calendrier éditorial ClickUp

Contrairement aux calendriers de contenu basiques qui se limitent aux dates de publication, ce modèle vous offre une visibilité sur l'ensemble du processus éditorial, de la réception des idées à la validation finale.

Le modèle de calendrier éditorial ClickUp est conçu pour les équipes qui gèrent du contenu multiformat sur des blogs, e-mail et des campagnes.

De plus, le document comporte des fonctionnalités dédiées aux résumés de contenu, aux échéances, aux propriétaires et aux cycles de révision, afin que chaque élément reçoive l'attention nécessaire avant sa mise en ligne.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Gérez vos idées à travers des briefs, des brouillons, des révisions et des publications

Suivez les propriétaires, les échéances et les obstacles

Utilisez le calendrier pour équilibrer les projets à long terme et les actions rapides

✨ Idéal pour : les équipes éditoriales qui jonglent entre blogs, newsletters et contenus multicanaux avec plusieurs niveaux de révision.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles gratuits pour les publications, les campagnes et le contenu sur les réseaux sociaux

9. Modèle de calendrier éditorial pour blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Profitez d'un système structuré pour réfléchir, attribuer, rédiger, réviser et publier du contenu de blog grâce au modèle de calendrier éditorial ClickUp Blog

Lorsque votre blog est un canal de trafic clé qui alimente le référencement, le leadership éclairé et les campagnes associées, vous avez besoin de plus que des notes autocollantes ou un tableau Notion.

Ce modèle est spécialement conçu pour les équipes de blogueurs qui considèrent la publication comme un processus et non comme une course effrénée.

Le modèle de calendrier éditorial du blog ClickUp vous offre une visibilité totale sur le statut de chaque publication, l'auteur assigné et les délais, tout en mettant en évidence les lacunes dans votre pipeline avant qu'elles ne deviennent des urgences. Grâce à l'accès au calendrier ClickUp, vous pouvez organiser les articles de blog par thème, étape du funnel ou type de contenu, et fixer des délais réalistes.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Marquez les publications par thème, objectif SEO et étape du funnel

Attribuez des dates d'échéances aux rédacteurs et aux relecteurs afin de garantir un débit prévisible

Visualisez le pipeline dans Calendrier ou liste pour détecter rapidement les goulots d'étranglement

✨ Idéal pour : les éditeurs de blogs, les spécialistes du marketing de contenu et les rédacteurs indépendants qui souhaitent contrôler entièrement le calendrier de publication de leur blog.

10. Modèle de calendrier de podcast ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vous collaborez avec une équipe de production dispersée ? Restez sur la bonne voie grâce au modèle de calendrier de podcast ClickUp

Le modèle de calendrier de podcast ClickUp transforme la production de podcasts en un processus répétable et organisé.

Voici comment : de la conception à la promotion, ce modèle offre aux équipes un espace centralisé pour gérer les tâches, attribuer les rôles et visualiser les échéances. Il vous permet de planifier les prochains épisodes, d'attribuer des tâches aux éditeurs et aux animateurs, et de fixer des échéances pour l'enregistrement et la publication.

De plus, grâce aux vues calendrier et liste, vous pouvez suivre chaque étape de la production, vous assurer que la logistique de l'invité est prise en charge et maintenir un calendrier de publication cohérent.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Forfait vos épisodes avec des tâches pour la réservation, l'enregistrement, la modification en cours et la promotion.

Suivez la logistique et les ressources de l'invité en un seul endroit.

Planifiez vos publications dans le calendrier.

✨ Idéal pour : les équipes de podcast et les créateurs indépendants qui ont besoin d'un flux de travail structuré pour organiser leurs épisodes et respecter leur calendrier.

11. Modèle de calendrier éditorial pour le marketing de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez les rédacteurs, les éditeurs et les parties prenantes autour des objectifs de la campagne à l'aide du modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu de ClickUp.

Une structure éditoriale claire permet souvent de distinguer une stratégie de contenu axée sur les résultats d'articles de blog dispersés.

Le modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu ClickUp est conçu pour les équipes marketing qui ont besoin d'une visibilité totale sur ce qui est créé, pourquoi c'est important et quand cela sera mis en ligne.

Le modèle aide à aligner les rédacteurs, les éditeurs et les parties prenantes sur les objectifs de la campagne en mapper chaque élément de contenu, du brief à la promotion. De plus, les équipes marketing sur ClickUp bénéficient d'un suivi des tâches intégré, d'une attribution des rôles et d'une gestion des délais pour chaque phase de production.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Alignez le contenu sur les objectifs de la campagne et les indicateurs clés de performance (KPI).

Coordonnez-vous avec les rédacteurs, les concepteurs et les parties prenantes.

Rendez compte du statut par campagne ou par format.

✨ Idéal pour : les équipes de marketing de contenu qui gèrent des campagnes longues et multiformats avec des délais stricts et des objectifs stratégiques.

12. Modèle de calendrier promotionnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité claire sur les initiatives à venir grâce au modèle de calendrier promotionnel ClickUp.

Votre calendrier du quatrième trimestre comprend une vente de fin d'année, un lancement pour le Black Friday et une offre groupée de fin d'année. Chacun de ces projets est géré par différentes équipes dont les échéanciers se chevauchent.

Sans calendrier centralisé, vous risquez la lassitude promotionnelle, la confusion interne ou pire encore... la publication de messages contradictoires.

Le modèle de calendrier promotionnel ClickUp est conçu pour éviter cela. Ce modèle offre à votre équipe une source unique et fiable pour planifier, organiser et suivre chaque promotion. Vous pouvez mapper les campagnes par gamme de produits, attribuer des propriétaires et apposer des étiquettes aux dépendances interfonctionnelles afin d'éviter les conflits.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Centralisez les promotions par gamme de produits et par canal.

Marquez les dépendances entre les équipes pour conserver un ordre réaliste.

Partagez une vue promotionnelle unique pour que vos messages restent cohérents partout.

✨ Idéal pour : les équipes marketing et produit qui gèrent des promotions qui se chevauchent entre différents canaux et services.

13. Modèle de calendrier de publication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Augmentez votre production sans sacrifier votre sommeil grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp.

Lorsque votre public voit un flux constant de contenu pertinent et opportun, il commence à faire confiance à votre marque. C'est pourquoi la cohérence est essentielle pour établir une relation de confiance à long terme.

Le modèle de calendrier de publication ClickUp vous aide à assurer cette cohérence en offrant à votre équipe un système clair et centralisé pour gérer chaque article de blog, mise à jour sociale et annonce.

Au lieu de vous noyer dans les échéances entre les différents outils ou canaux, vous pouvez gagner en visibilité sur ce qui est prévu, ce qui est en cours de révision et ce qui prend du retard afin de maintenir un rythme de publication fiable.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les éléments planifiés, en cours de révision et retardés.

Regroupez-les par canal ou par propriétaire pour clarifier la couverture et la capacité.

Utilisez des tâches récurrentes pour un système basé sur des séries afin de garantir la cohérence.

✨ Idéal pour : les équipes marketing et contenu qui ont fait leur validation en faveur de la construction de la confiance de leur audience grâce à des publications organisées et opportunes.

14. Modèle de calendrier de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez facilement plusieurs points de contact entre le contenu, les e-mail et les publicités grâce au modèle de calendrier de campagne ClickUp.

Ce modèle se distingue par sa capacité à établir la connexion entre les objectifs de la campagne et son exécution tactique. Ainsi, vous ne vous contentez pas de planifier des tâches, vous effectuez également un suivi de leur impact.

Le modèle de calendrier de campagne ClickUp est conçu pour gérer des campagnes en plusieurs phases avec des éléments mobiles entre les équipes.

Que vous lanciez un produit ou meniez une campagne de génération de prospects, ce modèle de plan marketing vous permet de mapper des échéanciers, d'attribuer des tâches interfonctionnelles et de visualiser les dépendances afin de garantir la cohérence des campagnes, du lancement à la livraison.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mapper les phases, les jalons et les dépendances pour garder la visibilité

Attribuez des tâches interfonctionnelles avec des dates afin que l'exécution soit conforme au plan

Surveillez les champs d'impact à côté des tâches pour que vos décisions restent en phase avec vos objectifs

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui gèrent des échéanciers de campagne de haut niveau avec plusieurs collaborateurs et livrables.

15. Modèle ClickUp pour la production de contenu à grande échelle

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité totale sur chaque étape de la production grâce au modèle de mise à l'échelle de la production de contenu de ClickUp

La mise à l'échelle du contenu peut sembler attrayante, mais elle peut devenir fastidieuse lorsque vous devez gérer des dizaines de briefs, de brouillons d'URL, de statuts CMS et d'échéanciers de publication à l'aide de divers outils.

Le modèle de production de contenu à grande échelle de ClickUp est conçu pour les équipes très productives qui doivent agir rapidement sans compromettre la qualité.

Ils centralisent la création des backlogs, l'attribution des tâches et les échéanciers de production dans un seul environnement de travail. De plus, vous affichez le rendement mensuel, la propriété des tâches et les liens vers les brouillons en temps réel.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Standardisez les briefs, les statuts et les checklist

Suivez le volume mensuel et la propriété

Affichez les liens vers les brouillons et le statut CMS

✨ Idéal pour : les équipes marketing et de contenu qui produisent de grands volumes de contenu sur plusieurs canaux et qui ont besoin d'une structure sans ralentir leur travail.

ClickUp et compte à rebours pour une cohérence du contenu

Nous avons commencé par dire que les calendriers de contenu sont essentiels pour la planification, mais ils sont bien plus que cela. Les modèles éliminent les approximations en proposant des structures prêtes à l'emploi, ce qui permet à votre équipe de passer moins de temps à s'organiser.

Si les modèles Asana constituent un bon point de départ, les équipes se heurtent souvent à des limites lorsque les flux de travail nécessitent davantage de flexibilité, d'automatisation ou de visibilité interfonctionnelle. C'est là que ClickUp prend le relais.

ClickUp est un moteur de flux de travail complet doté d'une structure, d'afficher et de modèles permettant d'assurer l'assistance de tous types de projets de contenu, des e-mails d'intégration aux lancements de campagnes.

Comme l'explique Alexis Valentin, responsable du développement commercial international chez Pigment :

Grâce à ClickUp, nous avons réduit le temps nécessaire à l'attribution et à l'exécution des tâches de quelques jours à quelques heures. Désormais, les employés savent quelles tâches sont en attente pour leur intégration et ce qu'ils doivent faire, ce qui est un véritable cauchemar à organiser par e-mail. Grâce aux modèles, les responsables peuvent créer en un clic des tableaux d'intégration pour chaque nouvel employé. Une véritable révolution.

Donnez à votre équipe les outils nécessaires pour rester à jour en vous inscrivant dès aujourd'hui à ClickUp!