Les 11 meilleurs logiciels collaboratifs pour le secteur de la santé en 2025

Dans le domaine de la santé, la collaboration ne se limite pas au travail d'équipe : elle permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et, au final, d'améliorer les résultats pour les patients. Mais lorsque les équipes soignantes, les administrateurs et le personnel informatique jonglent avec des dizaines de systèmes et de canaux de communication, même une simple coordination peut ressembler à un véritable casse-tête.

C'est là que les logiciels de collaboration dans le domaine de la santé entrent en jeu.

Ces outils rassemblent tous les acteurs, des responsables cliniques aux gestionnaires de cabinets, sur une plateforme unique afin de partager les dernières informations, de suivre les données des patients et de rationaliser les flux de travail.

Que vous cherchiez à réduire les goulots d'étranglement administratifs, à améliorer la communication au sein de votre équipe ou à renforcer la coordination entre les services, le logiciel adéquat peut vous aider à atteindre vos objectifs.

Dans cet article, nous passons en revue certains des meilleurs outils basés sur des flux de travail cliniques réels afin d'améliorer les soins prodigués aux patients.

C'est parti !

Aperçu des meilleurs logiciels de collaboration dans le domaine de la santé

Voici un aperçu des meilleurs logiciels de collaboration dans le domaine de la santé.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Coordination unifiée des soins et des opérations pour les équipes cliniques, de recherche et administratives dans des paramètres conformes à la norme HIPAA. Gestion de projet conforme à la norme HIPAA avec des rôles personnalisés, messagerie contextuelle avec ClickUp Chat, procédures opérationnelles standardisées et documentation partagées via ClickUp Docs, coordination intelligente des soins avec ClickUp Brain, planification en temps réel via AI Calendar, suivi des informations médicales protégées au niveau des tâches avec des champs personnalisés, vues centralisées des flux de travail des patients et du personnel, et checklist de sortie générée par l'IA et références CDC. Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. TigerConnect Messagerie clinique et coordination en temps réel pour les hôpitaux, les médecins et les équipes d'intervention d'urgence Communication basée sur le rôle avec Dynamic Teams, intégration des flux de travail de soins via les systèmes EHR et de surveillance, messagerie mobile sécurisée avec escalade automatique et acheminement des urgences avec alertes de priorité. Tarification personnalisée Sickbay Surveillance des patients et suivi des risques en temps réel pour les hôpitaux de recherche et les systèmes de santé multi-établissements Plateforme de données indépendante des fournisseurs pour l'examen des données télémétriques, l'analyse des tendances historiques, la collaboration à distance sur les évènements cliniques et les tableaux de bord de continuité multi-unités. Tarification personnalisée OceanMD Gestion des recommandations et interopérabilité pour les réseaux de fournisseurs multi-cliniques Références et consultations électroniques interprovinciales, outils automatisés de prise de rendez-vous et d'enregistrement, analyses des temps d'attente et des commentaires des patients, et intégration des DME sur plus de 30 plateformes. Tarification personnalisée CareCloud Documentation, facturation et flux de travail EHR basés sur l'IA pour les cliniques ambulatoires et spécialisées. cirrusAI assistance pour les notes cliniques automatisées, la génération d'appels, discuter avec l'assistance EHR, les conseils de soins fondés sur des preuves et l'interopérabilité certifiée ONC avec des systèmes externes. Tarification personnalisée Microsoft Teams Communications sécurisées et réunions vidéo pour les systèmes hospitaliers et les équipes de soins Discuter d'équipe, consultations vidéo et planification des horaires conformes à la norme HIPAA via Microsoft Cloud, canaux structurés pour les spécialités et lancement transparent des DME grâce à l'intégration FHIR. Gratuit ; forfaits payants à partir de 5,25 $ par mois et par utilisateur. Slack Communication interne conforme à la norme HIPAA pour les équipes de recherche, de paiement et d'administrateur Contrôle d'accès de niveau entreprise, Workflow Builder pour l'automatisation des processus de soins, Slack Connect pour les discussions inter-organisations et assistance DLP pour une utilisation sécurisée des fichiers et des messages. Gratuit ; forfaits payants à partir de 8,75 $/mois par utilisateur. Zoom pour les soins de santé Consultations de télésanté et tournées virtuelles pour les cliniques et les équipes de soins réparties Session vidéo conforme à la norme HIPAA avec un accès convivial pour les patients, intégration des dossiers médicaux électroniques (DME) avec des outils tels que MyChart, diffusion en continu depuis des appareils lors des consultations virtuelles et Zoom Rooms pour les cliniques intelligentes. Les forfaits payants commencent à 16,99 $ par mois et par utilisateur. Google environnement de travail Collaboration et productivité basées sur des documents pour l'éducation à la santé et la planification inter-équipes Google Docs et Meet conformes à la norme HIPAA, hub de formation intégré via Google Sites, formulaires et feuilles de calcul synchronisés pour l'admission, et accès sécurisé aux appareils mobiles. Les forfaits payants commencent à 8,40 $ par mois et par utilisateur. Epic Systems Gestion complète des dossiers médicaux électroniques et des opérations cliniques pour les hôpitaux et les systèmes de santé d'entreprise Interface utilisateur Hyperspace spécifique à chaque rôle, résumé des diagrammes par IA avec Comet, communication sécurisée via In Basket et accès mobile aux dossiers médicaux électroniques via Haiku et Canto. Tarification personnalisée Oracle Health (Cerner) Gestion intégrée des données cliniques, financières et opérationnelles à travers de vastes réseaux Flux de travail unifié grâce à Cerner Millennium, engagement des patients via HealtheLife, analyse de la santé de la population avec HealtheIntent et API ouvertes pour les outils tiers. Tarification personnalisée

Pourquoi le secteur de la santé a besoin de logiciels collaboratifs

La gestion de projet traditionnelle de la santé a souvent du mal à suivre le rythme des exigences de la pratique médicale moderne. Les logiciels de collaboration dans le domaine de la santé répondent à ces défis en :

Amélioration de la communication interprofessionnelle : facilite facilite la communication en temps réel, sécurisée et centralisée entre les professionnels de santé, garantissant une harmonisation et un partage précis des informations.

Rationalisation des flux de travail cliniques : s'intègre aux systèmes existants pour automatiser les tâches, réduire la charge administrative et permettre aux cliniciens de se concentrer davantage sur les soins aux patients.

Assistance des modèles à distance et hybrides : s'adapte aux équipes de télésanté et de soins mobiles, garantissant une communication continue quel que soit l'emplacement.

Garantir la conformité et la sécurité : respecte les réglementations telles que la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) afin de protéger les données des patients et de maintenir la confiance dans l'ensemble du système de santé.

💡 Conseil de pro : Documentez les décisions thérapeutiques en expliquant le « pourquoi » et pas seulement le « quoi ». Cela permet aux autres médecins traitants ou aux nouveaux membres de l'équipe de comprendre rapidement le raisonnement sans avoir à revenir en arrière.

Quels sont les avantages des logiciels de collaboration dans le domaine de la santé ?

La mise en œuvre d'un logiciel de collaboration pour les soins de santé offre de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, on peut citer :

Réduction des erreurs médicales : une documentation claire et des voies de communication rationalisées contribuent à minimiser les malentendus et les erreurs.

Amélioration de la satisfaction des patients : des temps de réponse plus rapides et des soins coordonnés permettent d'améliorer l'expérience des patients et leurs résultats.

Prise de décision accélérée : les outils de communication en temps réel permettent d'accélérer les consultations et les approbations, réduisant ainsi les retards dans les soins aux patients.

Partage actif des connaissances : les outils de collaboration permettent aux professionnels de santé de partager leurs connaissances et leurs bonnes pratiques pour un apprentissage continu.

Amélioration de l'allocation des ressources : ils permettent le suivi et la gestion efficace des ressources, garantissant ils permettent le suivi et la gestion efficace des ressources, garantissant une utilisation optimale et réduisant le gaspillage.

🧠 Anecdote : la collaboration peut même améliorer la convalescence après une intervention cardiaque. Les patients dont les médecins et les infirmières ont travaillé ensemble dans le cadre d'un « modèle de soins collaboratifs » structuré ont déclaré avoir mieux dormi, être en meilleure santé mentale et avoir une meilleure qualité de vie dans les trois mois qui ont suivi.

Que rechercher dans un logiciel de collaboration dans le domaine de la santé ?

Il est essentiel de sélectionner le bon logiciel de collaboration dans le domaine de la santé pour améliorer la coordination des équipes et les soins prodigués aux patients. Voici les facteurs clés à prendre en compte :

Interface conviviale : optez pour des plateformes intuitives et faciles à utiliser, qui réduisent au minimum la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs.

Accessibilité mobile : assurez-vous que le logiciel est accessible sur différents appareils, afin que les fournisseurs de soins puissent rester connectés et informés où qu'ils se trouvent.

Capacités d'intégration : choisissez des solutions qui s'intègrent de manière transparente aux dossiers médicaux électroniques (DME) existants et à d'autres systèmes cliniques afin de rationaliser les flux de travail.

Notifications personnalisables : recherchez des fonctionnalités qui permettent de personnaliser les alertes et les notifications, afin de garantir une réponse rapide aux besoins critiques des patients.

Outils de rapports complets : sélectionnez un logiciel de santé doté de fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes pour surveiller efficacement les performances et les résultats des patients.

🔍 Le saviez-vous ? La collaboration est également bénéfique dans le cas des maladies chroniques. Une méta-analyse a révélé que les soins interprofessionnels (collaboration entre différents professionnels de santé) réduisaient la pression artérielle systolique, le cholestérol LDL et l'HbA1c chez les patients, tout en diminuant la durée d'hospitalisation.

Les meilleurs logiciels de collaboration dans le domaine de la santé

Voici notre sélection des meilleurs logiciels de collaboration dans le domaine de la santé. 👇

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

ClickUp (idéal pour les équipes de soins de santé qui ont besoin d'une plateforme de collaboration sécurisée pour gérer les soins et les opérations)

Notre premier choix se porte sur ClickUp, et ce pour des raisons évidentes.

Le logiciel de gestion de projet de santé ClickUp est une plateforme de collaboration sécurisée qui rassemble les équipes cliniques et administratives dans un environnement de travail unifié.

Il est conçu pour gérer tout, des flux de travail et de la documentation des patients à la planification du personnel et à la gestion des stocks, le tout dans un environnement conforme à la norme HIPAA.

Contextualisez vos discussions avec ClickUp Chat. Assurez-vous que la communication au sein de l'équipe reste contextuelle dans l'espace de travail grâce à ClickUp Chat.

Rationalisez la communication en temps réel

La communication est un élément essentiel de la collaboration dans le domaine de la santé, et ClickUp Discuter la rend fluide grâce à des fonctionnalités telles que les discussions par canal et les réponses en fil de discussion.

Par exemple, une équipe soignante chargée de patients cardiaques peut créer un canal de discuter dédié à la « cardiologie » où les infirmières mettent à jour les signes vitaux en temps réel, un pharmacien indique les ajustements de médicaments et le cardiologue de garde est immédiatement averti par une @Mention pour une consultation rapide.

Comme les discussions sont directement liées aux tâches des patients et aux documents associés, les instructions de sortie ou les changements de médication restent visibles et exploitables par toutes les personnes concernées.

Centralisation des connaissances et de la documentation

ClickUp Docs permet aux équipes de créer et de partager des documents tels que des procédures opératoires normalisées, des supports pédagogiques destinés aux patients ou des protocoles, en les liant directement aux tâches ou aux cas de patients concernés. Ainsi, tout le monde dispose des informations les plus récentes.

Créez des dossiers centralisés dans ClickUp Document.

Vous pouvez également intégrer des références PubMed ou Scopus pour collaborer sur des publications ou des données expérimentales.

Grâce à la collaboration en temps réel, plusieurs cliniciens ou chercheurs peuvent effectuer de la modification en cours, commenter et mettre à jour des documents simultanément.

Gérez les dossiers des patients en toute clarté

Le calendrier ClickUp, alimenté par l'IA, centralise les rendez-vous, les horaires de travail et les réunions de l'équipe soignante dans un seul endroit sécurisé et accessible. Grâce à des mises à jour en temps réel, une visibilité partagée et une intégration transparente avec les tâches, il aide les équipes de soins de santé à se coordonner efficacement et à réduire les erreurs de planification.

Avec ClickUp tâches, les équipes soignantes peuvent attribuer et suivre les suivis des patients, planifier les orientations vers d'autres spécialistes ou gérer les flux de travail administratifs tels que les autorisations d'assurance.

Organisez chaque étape des soins prodigués aux patients avec ClickUp tâches

Les champs personnalisés ClickUp permettent aux équipes de saisir des informations essentielles telles que les données médicales confidentielles, les identifiants des patients ou les niveaux d'urgence, éliminant ainsi toute confusion lors de la prise de rendez-vous et des processus d'admission.

Utilisez l'IA pour établir la connexion avec le personnel clinique

Enfin, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, relie tout entre eux.

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour résumer les notes de réunion, extraire les mesures à prendre des discussions sur les soins ou générer des listes de contrôle pour le suivi des patients sans passer plus de temps à remplir manuellement des documents.

Obtenez des réponses rapides sur les politiques, les protocoles ou les flux de travail des patients avec ClickUp Brain

Par exemple, une équipe chargée du contrôle des infections dans un hôpital peut utiliser ClickUp Brain pour traiter les rapports d'incidents quotidiens et en extraire les tendances clés (comme les sources récurrentes d'infection).

Vous pouvez même générer une liste d'actions prioritaires pour l'équipe et fournir un accès instantané aux derniers protocoles du CDC au sein du même environnement de travail.

📌 Essayez ces invites, instructions : Résumer les notes de la réunion multidisciplinaire d'aujourd'hui et dressez la liste des éléments à prendre pour les équipes de cardiologie, de soins infirmiers et de pharmacie séparément.

Générez une checklist de suivi pour les patients postopératoires sur la base de ce protocole de sortie et attribuez des tâches à l'unité de récupération.

Soulignez les problèmes récurrents dans les rapports d'incidents liés au contrôle des infections de cette semaine et suggérez trois mesures de priorité pour la prochaine réunion d'évaluation.

Fournisseur, prestataire, un guide rapide des directives du CDC en matière d'hygiène des mains et liez-le à notre document sur le contrôle des infections.

Découvrez d'autres façons d'utiliser ClickUp Brain comme assistant personnel :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Protégez les données sensibles en toute confiance : ajoutez ajoutez des rôles personnalisés pour contrôler les accès et les permissions, afin que seules les personnes autorisées puissent afficher ou effectuer une modification en cours sur les informations critiques.

Organisez visuellement vos stocks et vos ressources : suivez les dates d'expiration des vaccins, les niveaux d'EPI et les équipements médicaux à l'aide des vues ClickUp telles que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban.

Automatisez les processus routiniers : configurez configurez les automatisations ClickUp pour gérer les rappels de rendez-vous, les envois de formulaires d'admission ou le réapprovisionnement des fournitures, afin que le personnel puisse consacrer plus de temps aux soins des patients.

Surveillez tout depuis un seul endroit : créez créez des tableaux de bord ClickUp pour obtenir une visibilité en temps réel sur les flux de travail des patients, les horaires du personnel et le statut des stocks afin de prendre rapidement des décisions.

Collectez et organisez efficacement les informations : créez créez des formulaires ClickUp pour recueillir les données des patients, les demandes d'approvisionnement ou les rapports d'incidents. Les réponses sont automatiquement converties en tâches, ce qui permet de centraliser les informations et de les suivre facilement.

Restez connecté où que vous soyez : gérez vos listes à faire, publiez des mises à jour, consultez vos notifications et bien plus encore depuis l'application mobile ClickUp.

Limites de ClickUp

Se familiariser avec l'intervalle de fonctionnalités et de personnalisations de ClickUp peut sembler un peu intimidant.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Une critique de G2 résume parfaitement la situation :

ClickUp facilite grandement l'organisation et le suivi de mon travail quotidien au bureau. Je peux rapidement créer des tâches, définir des rappels et suivre les activités en cours sans confusion. Je n'ai pas mis longtemps à me familiariser avec cet outil et je trouve qu'il est très facile à utiliser au quotidien. J'apprécie également le fait qu'il s'intègre bien avec les autres outils que nous utilisons, ce qui nous fait gagner du temps et nous facilite la tâche. Le service client est également très utile lorsque j'ai besoin d'aide.

ClickUp facilite grandement l'organisation et le suivi de mon travail quotidien au bureau. Je peux rapidement créer des tâches, définir des rappels et suivre les activités en cours sans confusion. Je n'ai pas mis longtemps à me familiariser avec cet outil et je trouve qu'il est très facile à utiliser au quotidien. J'apprécie également le fait qu'il s'intègre bien avec les autres outils que nous utilisons, ce qui nous fait gagner du temps et nous facilite la tâche. Le service client est également très utile lorsque j'ai besoin d'aide.

📮ClickUp Insight : 70 % des personnes interrogées déclarent garder des onglets ouverts parce qu'elles prévoient d'y « revenir plus tard ». Nous avons déjà entendu cela auparavant. 🤭Ironiquement, 30 % d'entre elles affirment qu'elles se sentiraient soulagées si elles perdaient tous ces onglets précédents en cas de plantage du navigateur, par exemple. C'est l'effet Zeigarnik à l'œuvre. Notre cerveau s'accroche aux tâches inachevées, transformant chaque onglet en un suspense. Vous vous sentez occupé, même si rien ne progresse réellement. En tant qu'environnement de travail convergent basé sur l'IA, ClickUp place vos priorités au premier plan. Demandez à ClickUp Brain de faire apparaître vos priorités quotidiennes ou hebdomadaires, ou effectuez des recherches en temps réel sur le Web pour trouver les informations pertinentes au moment où vous en avez besoin. Vous pouvez désormais fermer les onglets sans fermer les boucles. 🕊️

2. TigerConnect (le meilleur pour la communication clinique et la coordination des soins)

via TigerConnect

TigerConnect est une plateforme cloud native de communication et de collaboration cliniques (CC&C) conçue pour combler les lacunes en matière de communication entre les établissements de santé.

Il regroupe les messages, les alertes et les flux de travail cliniques sur une seule plateforme, garantissant ainsi aux équipes soignantes, des médecins et infirmières aux fournisseurs de services médicaux d'urgence, un accès rapide aux informations essentielles.

Le logiciel de gestion de projet de santé s'intègre parfaitement aux systèmes hospitaliers existants, notamment aux solutions d'appel infirmier, aux dispositifs de surveillance et aux outils de planification des consultations médicales. Cela permet aux équipes soignantes de collaborer en temps réel, de transmettre automatiquement les messages urgents et de maintenir une connexion continue, même en cas de panne informatique.

Les meilleures fonctionnalités de TigerConnect

Améliorez la coordination des soins en envoyant des alertes riches en contexte provenant des DME, des systèmes de surveillance et des demandes de consultation directement aux membres appropriés de l'équipe.

Simplifiez la communication grâce à la messagerie basée sur les rôles , qui permet aux cliniciens de contacter n'importe quel fournisseur, prestataire en fonction de son rôle plutôt que de son nom.

Activez instantanément les équipes dynamiques personnalisées pour coordonner le personnel sur les flux de travail urgents et les transferts de patients.

Assurez-vous que les messages urgents sont traités grâce aux fonctionnalités Priorité Messaging et Message Escalations pour les alertes sans réponse.

Limites de TigerConnect

Assistance clientèle en direct limite, avec des nombres conçus pour éviter les appels directs avec les représentants.

Retards occasionnels lors de la connexion, pouvant perturber la rapidité de la communication.

Les utilisateurs ont fait état de rapports indiquant l'impossibilité de placer des étiquettes sur des personnes spécifiques dans les messages, ce qui réduit la clarté de la communication.

Les permissions d'accès aux archives sont trop larges ; certains utilisateurs qui ont accès aux archives peuvent voir tous les messages, même ceux auxquels ils ne devraient idéalement pas avoir accès.

Tarifs TigerConnect

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TigerConnect

G2 : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TigerConnect ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à partager :

Je pense que cette plateforme est un excellent outil pour établir une connexion avec vos patients/clients à l'aide d'un autre moyen (SMS/message texte). Je pense également qu'elle travaille plutôt bien comme solution de visioconférence. Cependant, il y a un nombre de choses que j'aimerais voir changer dans cette plateforme. Je pense qu'il serait utile de pouvoir également communiquer avec les gens par d'autres moyens, tels que les e-mails, le tout au sein du même produit.

Je pense que cette plateforme est un excellent outil pour établir une connexion avec vos patients/clients à l'aide d'un autre moyen (SMS/message texte). Je pense également qu'elle fonctionne plutôt bien comme solution de visioconférence. Cependant, il y a un nombre de choses que j'aimerais voir changer dans cette plateforme. Je pense qu'il serait utile de pouvoir également communiquer avec les gens par d'autres moyens, tels que les e-mails, le tout au sein du même produit.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les unités de soins intensifs médicaux, les visites quotidiennes effectuées par des équipes pluridisciplinaires réduisent la mortalité des patients. Les hôpitaux disposant d'un personnel médical très dense et d'équipes de soins complètes affichaient des taux de mortalité nettement inférieurs, même pour les cas graves tels que la septicémie.

3. Sickbay (idéal pour l'analyse des données de surveillance des patients et les flux de travail)

via Sickbay

Sickbay est un logiciel de collaboration dans le domaine de la santé indépendant des fournisseurs qui rend les données de surveillance des patients exploitables tout au long du continuum de soins.

Au-delà de la surveillance, Sickbay transforme les données en un outil de recherche, d'amélioration opérationnelle et de soins proactifs. Il permet aux dirigeants, aux équipes informatiques et au personnel clinique de collaborer de manière transparente, d'annoter les évènements et de normaliser les pratiques de soins.

Vous pouvez également optimiser la répartition du personnel et des ressources à l'aide de tableaux de bord de surveillance des patients en temps réel et d'informations télémétriques, afin que les soignants appropriés soient toujours au bon endroit au bon moment.

Les meilleures fonctionnalités de Sickbay

Standardisez les flux de travail cliniques et de recherche à l'aide d' Analyze , qui fournit des informations exploitables grâce à des données historiques et en temps quasi réel.

Rationalisez les opérations multi-sites avec Automate , qui numérise les flux de travail et réduit les transferts manuels.

Facilitez la recherche à l'échelle de la population et les améliorations opérationnelles grâce à des outils analytiques et collaboratifs intégrés.

Améliorez la continuité des soins grâce au suivi des patients d'un service à l'autre et au partage efficace des informations relatives aux risques.

Limites des infirmeries

Il confie la charge de l'installation, de la maintenance et du dépannage au personnel informatique interne de l'hôpital.

Les cliniciens et les chercheurs ont besoin d'une formation d'extension pour utiliser ses fonctionnalités d'analyse approfondie des données.

Tarifs Sickbay

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sickbay

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Fait intéressant : les partenariats au-delà des hôpitaux ont également leur importance. Lorsque les cliniques, les administrations locales et les services sociaux travaillent ensemble, les résultats en matière de santé communautaire s'améliorent. Cependant, la réussite dépend fortement de la manière dont ces collaborations sont structurées et maintenues.

🌟 Bonus : utilisez ClickUp Brain MAX pour effectuer des recherches instantanées dans les dossiers des patients, les documents cliniques et les communications de l'équipe soignante, le tout à partir d'un seul compagnon de bureau alimenté par l'IA. Ils aident les professionnels de santé à trouver des informations, à résumer les mises à jour et à rationaliser les flux de travail, ce qui leur permet de gagner un temps précieux et d'améliorer la prise en charge des patients.

4. OceanMD (le meilleur pour la connexion du réseau de fournisseurs et la gestion des orientations)

via OceanMD

OceanMD est une plateforme de gestion clinique conçue pour assurer la connexion des patients, des professionnels de santé et des systèmes de santé sans friction.

Conçu dans un souci d'interopérabilité, OceanMD s'intègre aux principaux dossiers médicaux électroniques et systèmes d'information de santé, permettant un échange sécurisé de données entre les cliniques, les hôpitaux et les provinces.

La plateforme est tout aussi utile pour le personnel de première ligne que pour les patients. Grâce à sa suite d'engagement des patients, les cliniques peuvent proposer des outils en libre-service tels que la prise de rendez-vous en ligne, les rappels et les enregistrements numériques, tandis que le réseau Ocean Provider Network simplifie les eReferrals, les eConsults et les eOrders.

Les meilleures fonctionnalités d'OceanMD

Offrez à vos patients plus de commodité grâce à la prise de rendez-vous en ligne, aux messages patients, aux rappels et aux bornes/tablettes d'enregistrement .

Suivez les résultats à l'aide d'outils de rapports avancés qui fournissent des données d'utilisation, des publications sur les temps d'attente et des indicateurs sur l'expérience des patients.

Intégrez plus de 30 systèmes d'information clinique et référentiels à l'aide d'API ouvertes et basées sur des normes.

Créez des modèles d'enregistrement de nouveaux patients qui préremplissent automatiquement les champs du dossier à partir des réponses du patient.

Limites d'OceanMD

OceanMD est conçu pour faciliter l'échange de données et n'est pas une solution de stockage à long terme pour les informations des patients.

Le système de prise de rendez-vous en ligne exige une correspondance exacte entre les informations saisies par le patient (nom, date de naissance, numéro de carte de santé) et celles figurant dans son dossier médical. Même des divergences mineures peuvent entraîner des erreurs.

Tarifs OceanMD

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OceanMD

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Consignez les enseignements tirés des cas inter-équipes dans une base de connaissances interne. Si le parcours de soins d'un patient a permis de découvrir une astuce de coordination ou une amélioration du flux de travail, documentez-la afin que l'ensemble de l'organisation puisse en bénéficier.

5. CareCloud (le meilleur pour la documentation clinique alimentée par /IA et l'intégration des dossiers médicaux électroniques)

via CareCloud

Pour la plupart des cabinets médicaux, le plus grand obstacle réside dans la routine quotidienne liée à la documentation, à la facturation et aux silos informatiques. CareCloud répond à ces difficultés en combinant DME, gestion de cabinet, optimisation du cycle de revenus et interopérabilité.

Ce qui distingue CareCloud des autres logiciels de gestion des patients, c'est sa suite cirrusAI, basée sur l'IA générative pour des notes cliniques plus intelligentes, l'automatisation des appels et l'assistance à la décision.

Ajoutez à cela des outils d'interopérabilité certifiés ONC tels que CareCloud Connector, et votre cabinet bénéficiera d'un moyen offrant une sécurité et une évolutivité pour échanger des données entre les laboratoires, les registres de vaccination et les systèmes de dossiers médicaux électroniques.

Les meilleures fonctionnalités de CareCloud

Automatisez la documentation clinique avec cirrusAI Notes , qui enregistre les discussions entre les patients et les fournisseurs de soins pour créer des notes compatibles avec les dossiers médicaux électroniques.

Assistancez la précision des traitements grâce aux recommandations fondées sur des preuves et basées sur l'IA de cirrusAI Guide lors des consultations médicales.

Accélérez les remboursements grâce à cirrusAI Appeals , qui génère des lettres de recours personnalisées à partir des données de réclamation et des exigences des payeurs.

Fournisseur, prestataire d'assistance en langage naturel à votre personnel grâce à cirrusAI Chat, un assistant intégré au dossier médical électronique qui facilite l'intégration et la navigation dans les flux de travail.

Limites de CareCloud

Il n'existe pas d'application Android disponible.

Le logiciel plante fréquemment et les utilisateurs doivent composer avec des performances médiocres et des temps de latence importants.

Les utilisateurs signalent de graves problèmes liés au service client.

Retards dans la facturation et le traitement des demandes de remboursement, avec des utilisateurs signalant des pertes financières par rapport aux rapports

Tarifs CareCloud

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CareCloud

G2 : 3,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 3,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CareCloud ?

Voici comment un utilisateur le décrit :

L'un des principaux avantages de CareCloud est qu'il s'agit d'un logiciel en ligne qui ne nécessite aucune installation locale sur votre ou vos ordinateurs. L'interface est très bien organisée et permet une navigation rapide au sein du système. Cependant, la chambre de compensation n'a pas la possibilité de soumettre électroniquement les demandes d'indemnisation pour les accidents du travail ou les assurances automobiles, ce qui a pour résultat que ces demandes doivent être imprimées sur papier et envoyées par courrier postal.

L'un des principaux avantages de CareCloud est qu'il s'agit d'un logiciel en ligne qui ne nécessite aucune installation locale sur votre ou vos ordinateurs. L'interface est très bien organisée et permet une navigation rapide au sein du système. Cependant, la chambre de compensation n'a pas la possibilité de soumettre électroniquement les demandes d'indemnisation pour les accidents du travail ou les assurances automobiles, ce qui a pour résultat que ces demandes doivent être imprimées sur papier et envoyées par courrier postal.

💡 Conseil de pro : intégrez des boucles de rétroaction directement dans les outils collaboratifs. En exemple, permettez aux infirmières de signaler si un forfait de sortie semble irréaliste ou aux pharmaciens de marquer les ordonnances peu claires. Les commentaires en temps réel permettent d'éviter les erreurs en aval.

6. Microsoft Teams (idéal pour les réunions d'équipes de soins de santé et la collaboration sécurisée)

via Microsoft Teams

Dans les hôpitaux, la rapidité des décisions dépend de la fluidité de la communication, mais les informations importantes sont souvent noyées sous les appels téléphoniques, les e-mails ou les messages manqués. Microsoft Teams résout ce problème en offrant aux professionnels de santé un moyen de sécurité et conforme à la norme HIPAA de discuter, de se réunir et de partager des informations en temps réel.

Intégré à Microsoft Cloud for Healthcare, Teams s'intègre directement aux DME compatibles FHIR, ce qui facilite le lancement d'une consultation patient ou la mise à jour des plans de soins à partir des systèmes existants.

Qu'il s'agisse d'un message urgent, d'une consultation vidéo programmée ou d'un flux de travail structuré avec des listes et des approbations, Teams aide les hôpitaux à réduire les retards et à assurer le flux des informations.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Lancez des consultations vidéo et des réunions d'équipe à l'aide de la fonction intégrée d'audioconférence/vidéoconférence.

Planifiez les visites des patients avec l' application Bookings , qui génère automatiquement des sessions Teams.

Utilisez des modèles prêts à l'emploi dans le domaine de la santé pour configurer rapidement des canaux et des applications destinés aux équipes médicales.

Coordonnez les horaires du personnel de première ligne avec l'application Shifts afin de simplifier les flux de travail administratifs.

Limites de Microsoft Teams

Capacités administrateurs limitées, restreignant certaines tâches informatiques telles que la saisie des identifiants ou la gestion des appareils via Teams.

La complexité des paramètres de notification rend plus difficile la personnalisation efficace des alertes par les utilisateurs.

Une expérience utilisateur incohérente entre les appareils/plateformes peut nuire à votre flux de travail.

Tarifs Microsoft Teams

Free

Entreprise : 5,25 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Microsoft 365 F3 : 8 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Premium : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 16 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Teams ?

Voici un commentaire tiré directement d'une évaluation G2:

Teams facilite grandement le fait de discuter, d'appeler ou de rejoindre une réunion rapide sans avoir à changer d'application. J'apprécie le fait que tout (messages, fichiers et calendrier) soit regroupé au même endroit. L'application est un peu lourde, tant sur ordinateur que sur mobile, et prend du temps à se charger. L'interface utilisateur pour discuter doit également être améliorée.

Teams facilite grandement le fait de discuter, d'appeler ou de rejoindre une réunion rapide sans avoir à changer d'application. J'apprécie le fait que tout (messages, fichiers et calendrier) soit regroupé au même endroit. L'application est un peu lourde, tant sur ordinateur que sur mobile, et prend du temps à se charger. L'interface utilisateur pour discuter doit également être améliorée.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Microsoft Teams pour la collaboration

7. Slack (idéal pour les flux de travail de communication conformes à la norme HIPAA)

via Slack

Slack est un outil de collaboration sécurisé qui offre un environnement flexible pour la connexion, le partage d'informations et la coordination des soins. Son forfait Enterprise Grid est configurable selon la norme HIPAA, ce qui permet aux fournisseurs, aux payeurs et aux chercheurs d'échanger des informations de santé protégées (ePHI) tout en restant conformes.

Grâce à des canaux dédiés, des intégrations sécurisées et des contrôles de sécurité robustes, ils contribuent à réduire les retards dans les soins aux patients et garantissent la protection des données sensibles.

Les intégrations avec des plateformes telles que Salesforce Health Cloud et Service Cloud permettent de centraliser les données des patients et des membres.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Automatisez les processus répétitifs, de l'admission des patients aux rapports et à l'approbation des incidents, grâce à Workflow Builder .

Collaborez en toute sécurité avec des organisations externes grâce aux canaux partagés Slack Connect .

Utilisez des outils de prévention des pertes de données pour surveiller l'utilisation de Slack par votre équipe et appliquer des restrictions sur les messages et les fichiers.

Consultez les mises à jour sur les patients de manière asynchrone avec Clip et organisez des réunions rapides avec votre équipe à l'aide de Huddles.

Limites de Slack

La fonction de recherche est limitée, ce qui rend plus difficile la récupération d'anciens messages ou fichiers par rapport aux alternatives à Slack

Pas d'option groupée pour effacer les messages directs, ce qui oblige les utilisateurs à supprimer manuellement les anciennes discussions.

Slack interdit explicitement l'utilisation de sa plateforme pour les communications avec les patients (patients, membres du forfait, familles ou employeurs) lorsque des informations médicales protégées sont en jeu. Toutes les discussions contenant des informations médicales protégées doivent rester internes.

Tarifs Slack

Free

Avantage : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 35 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 24 000 avis)

📖 À lire également : Slack ou ClickUp : quel est le meilleur outil de communication pour les équipes ?

8. Zoom (idéal pour les consultations de télésanté et les réunions virtuelles des équipes de soins)

via Zoom

Zoom for Healthcare est conçu pour simplifier la manière dont les fournisseurs de soins établissent des connexions avec leurs patients et leurs collègues.

Son offre spécifique au secteur de la santé comprend la conformité HIPAA, des accords de niveau de service (BAA) dédiés et des intégrations avec les principaux systèmes de dossiers médicaux électroniques (EHR). Cela garantit la protection des données sensibles tout en permettant aux fournisseurs de réaliser des consultations à distance, de gérer des cliniques virtuelles ou de collaborer avec des spécialistes situés dans différents emplacements.

Zoom concilie l'accessibilité pour les patients et l'efficacité du flux de travail clinique. Les patients peuvent participer à des consultations virtuelles à partir d'un simple lien, souvent via des portails tels que MyChart, sans avoir à télécharger ou installer de logiciel.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Utilisez le discuter en salle d'attente et les notifications des fournisseurs pour rationaliser le flux de patients.

Effectuez la connexion d'appareils médicaux tels que TytoCare lors des consultations virtuelles afin de transmettre en direct les données et les images des patients aux cliniciens.

Installez des chariots de télésanté dans les chambres des patients équipées de téléviseurs intelligents à l'aide de la technologie Zoom Rooms .

Collaborez visuellement avec Zoom Tableau blanc pour les comités tumoraux et la planification des traitements.

Limites de Zoom

Les mises à jour lourdes et les correctifs fréquents peuvent interrompre les réunions à des moments inopportuns.

Les préoccupations en matière de sécurité liées aux vulnérabilités passées (par exemple, le « zoom bombing » ou les failles de cryptage) suscitent encore des hésitations pour les cas d'utilisation sensibles.

Il manque certaines fonctionnalités intégrées spécifiques au secteur de la santé, telles que les formulaires d'admission avant la visite, les rappels automatiques et les flux de travail EHR intégrés ; ceux-ci doivent souvent être ajoutés via des outils externes.

Tarifs Zoom

Avantage : 16,99 $/mois par utilisateur

Business, Business Plus et Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,6/5 (plus de 60 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoom ?

Selon une récente étude G2:

L'une des fonctionnalités remarquables de Zoom Workplace est sa capacité à regrouper plusieurs outils de collaboration au sein d'une seule plateforme rationalisée. L'intégration des outils Zoom Meetings, Team Chat, Tableau blanc et Scheduling dans une seule interface permet de gagner beaucoup de temps et réduit le besoin de jongler entre plusieurs applications. L'expérience mobile peut être inégale.

L'une des fonctionnalités remarquables de Zoom Workplace est sa capacité à regrouper plusieurs outils de collaboration au sein d'une seule plateforme rationalisée. L'intégration des outils Zoom Réunion, Team Chat, Tableau blanc et Scheduling dans une seule interface permet de gagner beaucoup de temps et réduit le besoin de jongler entre plusieurs applications. L'expérience mobile peut être inégale.

🧠 Anecdote : la collaboration renforce la culture de la sécurité. Dans les hôpitaux japonais, lorsque le travail d'équipe et l'apprentissage organisationnel progressent ensemble, la sécurité hospitalière s'améliore : le personnel se sent plus à l'aise pour tenir des rapports d'erreurs, impliquer les familles et mener du travail pour prévenir les risques.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Zoom

via Google environnement de travail

Google Workspace rassemble des outils quotidiens tels que Gmail, Docs, Sheets et Meet dans un environnement de travail conforme à la norme HIPAA, spécialement conçu pour les soins de santé et les sciences de la vie.

Comme la plupart des membres du personnel et des cliniciens connaissent déjà ces applications, leur adoption est rapide et ne nécessite qu'une formation minimale. Cette familiarité facilite la réduction des cloisonnements entre les équipes cliniques.

Google Workspace a deux objectifs : offrir une assistance aux fournisseurs de soins de santé et accélérer la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Associé à une sécurité zéro confiance et à un chiffrement intégré, il permet aux organisations de collaborer à grande échelle sans les frais généraux liés aux VPN ou aux correctifs constants.

Les meilleures fonctionnalités de Google environnement de travail

Recueillez les informations sur les patients et leurs commentaires à l'aide de Google Forms et synchronisez instantanément les réponses avec Google Sheets .

Facilitez la planification grâce à Google Agenda .

Organisez des sessions de télésanté, des réunions d'équipe ou des évènements de formation en toute sécurité grâce à Google Meet .

Créez des portails d'intégration et des hubs de formation avec Google Sites et Google Vids .

Équipez le personnel de première ligne de Chromebooks et d'appareils Android Enterprise pour un accès sécurisé et mobile.

Limites de l'environnement de travail de Google

Certaines applications externes ne se synchronisent pas correctement, ce qui entraîne des problèmes de planification ou de flux de travail par rapport aux alternatives de l'environnement de travail de Google

Les administrateurs trouvent la console d'administration de l'environnement de travail Google trop complexe en raison du nombre impressionnant d'options de configuration.

Google Contacts (qui n'est pas toujours couvert par le BAA) peut stocker automatiquement les données relatives aux contacts et aux objets des e-mails, exposant potentiellement les informations médicales protégées (PHI).

Tarifs Google Workspace

Starter : 8,40 $/mois par utilisateur

Standard : 16,80 $/mois par utilisateur

Plus : 26,40 $ par mois et par utilisateur

Enterprise Plus : 42 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Google Workspace

G2 : 4,6/5 (plus de 46 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Workspace ?

Un utilisateur l'a résumé ainsi :

J'apprécie le fait que tout soit parfaitement connecté sur une seule plateforme. L'intégration de Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendrier et Réunion facilite la collaboration. Elle est très conviviale, facile à mettre en œuvre et accessible depuis n'importe quel appareil. La collaboration en temps réel sur des documents et des feuilles de calcul permet de gagner du temps et de maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde, ce qui est particulièrement utile pour le télétravail ou le travail hybride.

J'apprécie le fait que tout soit parfaitement connecté sur une seule plateforme. L'intégration de Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendrier et Réunion facilite la collaboration. Elle est très conviviale, facile à mettre en œuvre et accessible depuis n'importe quel appareil. La collaboration en temps réel sur des documents et des feuilles de calcul permet de gagner du temps et de maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde, ce qui est particulièrement utile pour le télétravail ou hybride.

💡 Conseil de pro : intégrez les checklists de tâches ClickUp pour les processus récurrents tels que la planification des sorties ou la préparation préopératoire. La standardisation facilite la collaboration en éliminant les approximations dans les tâches à haut risque. Créez des checklists de tâches dans ClickUp pour rationaliser les processus récurrents

10. Épique Systèmes (le meilleur pour la gestion complète des dossiers médicaux électroniques et les flux de travail cliniques)

via Epic Systems

Epic agit comme un système d'enregistrement, améliorant la coordination entre les cliniciens, les administrateurs et même les fournisseurs, prestataires externes autour des soins aux patients. Son interface, Hyperspace, s'adapte au rôle de chaque utilisateur, qu'il s'agisse d'un médecin, d'une infirmière ou d'un employé chargé de la facturation.

Comet fournit des informations prédictives sur les risques, les résultats et la durée du séjour, tandis que les fonctionnalités d'IA générative d'Epic facilitent la création de diagrammes, le code et même la rédaction de communications adaptées aux patients.

Les fournisseurs de soins de santé peuvent partager des informations de manière transparente lorsque les patients passent d'un établissement Epic à un autre. Le système gère à la fois le travail clinique et les tâches administratives, permettant ainsi aux équipes soignantes de rester coordonnées, qu'elles se trouvent dans le même bâtiment ou dans des lieux différents.

Les meilleures fonctionnalités épiques

Gérez les communications et les tâches en toute sécurité grâce à la messagerie et aux alertes In Basket .

Élargissez l'accès aux fournisseurs référents à l'aide d' EpicCare Link pour le partage de dossiers en ligne.

Réduisez le temps consacré à la documentation grâce à AI Charting et aux fonctionnalités d'IA générative.

Consultez et passez vos commandes où que vous soyez grâce aux applications Haiku (mobile) et Canto (tablette).

Limites d'épique Systems

Les données historiques limitées rendent plus difficile l'analyse des tendances au fil du temps.

Long délai de mise en œuvre, environ neuf mois en moyenne, avant l'adoption complète

Certaines intégrations externes sont difficiles.

Tarifs épique Systems

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Epic Systems

G2 : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : créez des voies d'escalade au sein de votre système de collaboration. Si un résultat de laboratoire ou une note sur un patient est signalé comme critique, il doit automatiquement être notifié au personnel senior concerné, au lieu de rester non lu dans la file d'attente de quelqu'un.

11. Oracle Health (le meilleur pour la gestion intégrée des données cliniques et opérationnelles)

via Oracle Health

Cerner, qui fait désormais partie d'Oracle Health, propose une plateforme de DME conçue pour assurer la connexion des données cliniques, financières et opérationnelles.

Sa solution principale, Cerner Millennium, offre aux organismes de santé un environnement unique où les fournisseurs, prestataires, peuvent documenter les soins, passer des commandes et accéder aux antécédents des patients en temps réel.

Cerner se distingue par l'importance qu'il accorde à l'interopérabilité et à l'engagement des patients. Grâce à des outils tels que HealtheIntent pour la santé de population et HealtheLife pour l'accès des patients, il étend la collaboration au-delà des équipes internes.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle Health

Gérez les commandes, la documentation et les forfaits de soins directement depuis PowerChart .

Échangez des dossiers en toute transparence via les réseaux CommonWell Health Alliance et Carequality.

Étendez la fonction du système à l'aide des API Oracle Health Developer et des intégrations tierces.

Impliquez directement les patients dans leurs soins grâce à HealtheLife, qui permet d'échanger des messages sécurisés, d'accéder aux résultats d'analyses et de prendre rendez-vous.

Limites d'Oracle Health

Manque de personnalisation dans la prestation de services pour répondre aux besoins spécifiques des organisations

La maintenance de grands ensembles de données, en particulier avec des fonctionnalités d'IA, peut s'avérer complexe et coûteuse.

Tarifs Oracle Health

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Oracle Health

G2 : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Fait intéressant : la collaboration entre les infirmières et les médecins améliore les résultats chirurgicaux. Une vaste étude portant sur plus de 1,3 million de patients dans 665 hôpitaux de soins aigus a montré que lorsque ces équipes travaillent bien ensemble, le risque de décès dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale diminue.

Comment choisir le bon logiciel de collaboration dans le domaine de la santé

La sélection d'un logiciel de collaboration pour le secteur de la santé est un enjeu important. Voici par où commencer.

Commencez par vos points faibles actuels.

Avant d'examiner les différents logiciels, suivez vos problèmes de communication pendant une semaine. Notez les cas où des messages se perdent, où le personnel ne parvient pas à trouver les dernières informations sur les patients ou où des informations importantes arrivent trop tard. Ces exemples concrets vous aideront à faire votre choix mieux que n'importe quelle liste de fonctionnalités.

Obtenez l'avis d'utilisateurs réels.

Ne choisissez pas un logiciel sans demander l'avis des personnes qui l'utiliseront quotidiennement.

Discutez avec les infirmières, les médecins et le personnel d'accueil pour connaître leurs principaux problèmes de communication. Qu'est-ce qui les ralentit ? De quelles informations ont-ils besoin rapidement ? Leurs réponses sont plus importantes que les promesses des fournisseurs.

💡 Conseil de pro : les utilisateurs apprécieront la fonctionnalité Talk to Text de ClickUp, qui leur permet de dicter rapidement des notes cliniques, des mises à jour sur les patients ou des instructions de soins, sans les mains et où qu'ils se trouvent. Cela rationalise la documentation, réduit la saisie manuelle et aide les professionnels de santé à saisir les informations critiques en temps réel, améliorant ainsi la précision et l'efficacité.

Vérifiez comment cela fonctionne avec vos systèmes actuels.

Votre outil de collaboration doit pouvoir établir une connexion facile avec vos logiciels existants de gestion des dossiers médicaux électroniques, de planification et de facturation. Si le personnel doit passer d'un programme à l'autre ou saisir deux fois les mêmes données, il ne l'utilisera pas.

Demandez au fournisseur des détails spécifiques sur la manière dont le logiciel est lié à ceux que vous possédez déjà.

Il va sans dire que tout ce que vous utilisez doit être conforme à la norme HIPAA.

Testez-les dans des situations réelles.

Testez le logiciel pendant les périodes de forte affluence avec des cas réels de patients. Essayez-le pendant les changements d'équipe, les urgences et les flux de travail quotidiens habituels. Observez ses performances lorsque votre réseau est lent ou lorsque le personnel est débordé.

Réfléchissez aux besoins futurs

Choisissez un logiciel capable d'évoluer avec votre cabinet. Peut-il prendre en charge deux fois plus d'utilisateurs ? Le fournisseur ajoute-t-il régulièrement de nouvelles fonctionnalités ? Choisissez une plateforme qui fonctionnera pendant des années, et pas seulement pendant quelques mois.

Cas d'utilisation des logiciels de collaboration dans le domaine de la santé

Les logiciels de collaboration dans le domaine de la santé transforment les flux de travail cliniques dans diverses spécialités. Voici quelques applications concrètes :

Assistance chirurgicale à distance : certaines plateformes permettent aux chirurgiens de guider les interventions depuis n'importe où grâce à la réalité augmentée et à des flux de vidéo en direct. Cette technologie a joué un rôle déterminant dans la réalisation d'opérations chirurgicales complexes pendant la pandémie de COVID-19.

Coordination des services d'urgence : dans les environnements à forte pression tels que les services d'urgence, les logiciels de collaboration facilitent la communication instantanée entre les équipes multidisciplinaires. Cet échange rapide d'informations est essentiel pour prendre des décisions rapides et éclairées.

Formation médicale et apprentissage entre pairs : ces plateformes permettent le partage de cas réels de patients et de discussions, favorisant ainsi l'apprentissage collaboratif. Cet ces plateformes permettent le partage de cas réels de patients et de discussions, favorisant ainsi l'apprentissage collaboratif. Cet échange de connaissances entre pairs améliore la précision des diagnostics et les compétences cliniques.

Détection des fraudes dans les demandes de remboursement de soins de santé : les outils d'IA dans le domaine de la santé aident à détecter les activités frauduleuses, telles que les fausses déclarations et la surfacturation. Cela aide les organismes de santé à minimiser les pertes liées à la fraude.

💡 Conseil de pro : les agents IA de ClickUp peuvent automatiser bon nombre de vos tâches répétitives, telles que le suivi des patients et la coordination des soins. Par exemple, vous pouvez configurer un agent personnalisé ClickUp pour surveiller les changements de statut d'un patient (comme sa sortie de l'hôpital ou un nouveau résultat d'examen), puis attribuer automatiquement des tâches de suivi aux membres de l'équipe soignante, envoyer des rappels et résumer les mises à jour clés dans un canal de discussion sécurisé. Cela réduit les efforts manuels, garantit des soins rapides aux patients et améliore à la fois l'efficacité et les résultats pour les patients. Apprenez à configurer votre premier agent IA sans code :

🔍 Le saviez-vous ? Les hôpitaux où la collaboration entre infirmières et médecins est meilleure affichent un taux de mortalité bien inférieur aux prévisions. Une étude a montré que les hôpitaux où la collaboration est forte enregistrent environ 41 % de décès en moins que prévu, tandis que ceux où la collaboration est faible dépassent de 58 % le taux de mortalité prévu.

📖 À lire également : Modèles gratuits de fiches de soins infirmiers pour améliorer la transmission des patients

Réunissez vos équipes de soins dans ClickUp

Les appels manqués, les notes éparpillées ou les calendriers obsolètes peuvent entraîner des retards critiques pour les patients. ClickUp remédie à cette dispersion en offrant aux équipes de soins de santé un espace de sécurité pour coordonner les traitements, documenter les mises à jour et gérer les flux de travail.

Les équipes soignantes peuvent attribuer des responsabilités, documenter des protocoles et suivre l'évolution des patients sans changer d'outil. Les discussions dans ClickUp Chat restent liées à la tâche pertinente du patient, de sorte que le contexte n'est jamais perdu. ClickUp Docs permet une collaboration en temps réel sur les directives de traitement, les notes de recherche ou les instructions de sortie, tandis que les champs personnalisés capturent des détails tels que les identifiants des patients ou les niveaux d'urgence directement dans le flux de travail.

ClickUp Brain ajoute une couche supplémentaire en mettant en évidence les risques, en générant des checklists de suivi et en répondant à des questions critiques à la demande.

ClickUp est une plateforme sécurisée qui facilite la collaboration dans le domaine de la santé, afin que vos équipes puissent se concentrer davantage sur les soins et moins sur la coordination.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

Les logiciels de collaboration dans le domaine de la santé établissent la connexion entre les cliniciens, le personnel et les patients en centralisant la communication, la gestion des tâches et le partage des données. Ces outils contribuent à réduire les cloisonnements, à améliorer la coordination des soins et à rationaliser les flux de travail entre les équipes et les services.

ClickUp Enterprise prend en charge la conformité HIPAA lorsqu'il est associé à un accord de partenariat commercial (BAA) signé. D'autres plateformes, telles que Slack Enterprise Grid et Microsoft Teams (forfaits d'entreprise), peuvent également être configurées pour être conformes à la norme HIPAA, à condition qu'elles soient correctement paramétrées et utilisées dans le cadre de politiques de sécurité strictes.

Pour une communication rapide et sécurisée, ClickUp et TigerConnect sont très appréciés. D'autre part, pour un échange sécurisé de données cliniques, Epic Systems et Oracle Health se distinguent particulièrement.

Si votre priorité est d'accéder directement aux données des patients et aux dossiers cliniques, les outils intégrés aux DSE tels qu'Epic ou Cerner sont les plus adaptés. Si vous avez besoin d'une gestion de projet plus large, de flux de travail interdépartementaux ou d'intégrations avec plusieurs applications, les plateformes générales telles que ClickUp offrent davantage de flexibilité.

Les logiciels de collaboration dans le domaine de la santé aident les équipes du secteur à favoriser un partage plus rapide des informations, à réduire les malentendus et à coordonner plus efficacement les traitements. Cela permet de réduire les retards, de prendre des décisions plus précises et d'améliorer la qualité globale des soins prodigués aux patients.

Les prix varient considérablement : les plateformes de gestion de projet de santé telles que ClickUp proposent un forfait gratuit et divers niveaux d'abonnement, notamment un forfait Entreprise conforme à la norme HIPAA, tandis que les outils spécifiques au secteur de la santé tels qu'Epic ou Oracle Health peuvent coûter des centaines de milliers de dollars par an aux hôpitaux, en fonction de leur taille et de leur personnalisation.

Non, les outils de collaboration complètent les DME, mais ne les remplacent pas. Bien qu'ils gèrent la communication et les flux de travail, les DME restent le système central d'enregistrement des documents cliniques et des antécédents des patients. Les deux fonctionnent mieux lorsqu'ils sont intégrés.