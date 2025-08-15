les 10 meilleures alternatives à Axosoft en 2025 pour la gestion de projet agile

Si vous avez déjà été confronté à l'interface utilisateur peu intuitive, aux mises à jour lentes ou aux flux de travail rigides d'Axosoft, vous savez déjà que ce logiciel n'est pas adapté au mode de travail actuel des équipes Agile.

Il existe de meilleurs outils. Ceux qui éliminent le besoin de parcourir des menus déroulants interminables juste pour mettre à jour une user story. Ces outils offrent une visibilité en temps réel, des tableaux intuitifs par glisser-déposer, une planification de sprints assistée par IA et des intégrations qui fonctionnent réellement sans s'effondrer à chaque sprint.

Dans ce guide, nous allons droit au but et mettons en avant les alternatives à Axosoft qui tiennent leurs promesses. Cette liste est faite pour vous : vous êtes chef de projet jonglant avec le chaos interfonctionnel, responsable de développement ayant besoin de tableaux de sprint clairs, ou fondateur d'une start-up à la recherche d'une solution qui fonctionne. C'est parti !

👀 Le saviez-vous ? Dans les années 1990, les départements logiciels de classe mondiale figuraient souvent parmi les moins performants: les projets prenaient du retard, dépassaient les budgets et échouaient parfois complètement. Le tournant a eu lieu en 2001 avec l'introduction du Manifeste Agile, qui a déclenché un changement radical, passant de pratiques de gestion rigides à une approche plus flexible et collaborative du développement.

Pourquoi choisir les alternatives à Axosoft ?

Axosoft n'est pas un mauvais outil, mais il n'est pas adapté aux flux de travail Agile modernes. Voici pourquoi la plupart des équipes Agile l'abandonnent :

Interface utilisateur et expérience obsolètes : l'interface semble peu intuitive et peu conviviale par rapport aux outils Agile plus modernes

Courbe d'apprentissage abrupte : l'intégration de nouveaux membres dans l'équipe peut être lente et frustrante

Fonctionnalités de collaboration limitées : la modification en temps réel, : la modification en temps réel, les outils de collaboration pour le développement , les commentaires et les intégrations sont soit absents, soit décevants

Flux de travail rigides : personnaliser Axosoft pour l'adapter au processus réel de votre équipe demande souvent plus d'efforts que nécessaire

Mauvaise évolutivité : la gestion de plusieurs équipes ou de projets à grande échelle peut rapidement devenir chaotique

Manque de fonctionnalités modernes : l'absence de gestion des backlogs assistée par IA, l'automatisation limitée des tâches et le nombre réduit de modèles intégrés rendent son utilisation difficile à justifier

Les alternatives à Axosoft en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des cas d'utilisation et des structures tarifaires de chaque alternative à Axosoft dont nous parlons dans cet article :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp • Tableaux Agile avec Sprints, backlog, diagramme de Gantt, documents, tableaux de bord • Gestion de projet et des connaissances par l'IA avec ClickUp Brain • Flux de travail personnalisés, intégrations d'outils de développement (par exemple, GitHub, GitLab) Équipes de taille moyenne à grande ayant besoin d'une gestion de projet Agile de bout en bout Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Jira • Tableaux Scrum/Kanban, flux de travail personnalisés • Filtrage puissant avec JQL • Intégrations natives avec Confluence et Bitbucket Équipes Agile de taille moyenne à grande nécessitant une personnalisation et un suivi approfondis Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8,60 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises GitLab • DevOps unifié + planification Agile • CI/CD intégré, demandes de fusion, tests de sécurité • Gestion des versions et suivi du code Équipes DevSecOps des organisations de taille moyenne aux entreprises Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Wrike • Vues des tâches et de la charge de travail, tableaux de bord, formulaires • Mises à jour en temps réel, révision, suivi du temps • Analyses et rapports avancés Équipes interfonctionnelles gérant les projets et les charges de travail de manière collaborative Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Monday. com • Vues Kanban, Échéancier, Gantt • Automatisations des flux de travail, tableaux de bord • Modèles et intégrations Agile prédéfinis Équipes de petite et moyenne taille ayant besoin de flux de travail visuels et personnalisables Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Asana • Vues Échéancier et Charge de travail, dépendances • Suivi des objectifs, vue Portfolio • Automatisation et alignement OKR Équipes agiles dans les startups et les organisations de taille moyenne axées sur une exécution rapide Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises Targetprocess • Assistance pour les frameworks SAFe/LeSS/Nexus • Cartographie de la chaîne de valeur, feuilles de route • Alignement stratégique et au niveau de l'équipe Équipes Agile à grande échelle utilisant des frameworks Agile d'entreprise Tarification personnalisée pour les entreprises Trello • Tableaux Kanban par glisser-déposer • Power-Ups pour le calendrier, le vote, les champs personnalisés • Générateur d'automatisation Butler Particuliers et petites équipes gérant des flux de travail Agile simples ou personnels Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises Zoho Sprints • Épiques, backlog, planification de sprints • Intégrations de la suite Zoho • Rapports et rétrospectives Agile Startups et petites équipes Agile à la recherche d'une solution Agile abordable Forfaits payants à partir de 1 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises YouTrack • Scrum/Kanban, suivi du temps, automatisation • Diagrammes de Gantt, intégration d'un service d'assistance • Flux de travail et scripts personnalisés Équipes techniques de toutes tailles gérant des tâches de développement et le suivi des problèmes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 4,40 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises

Les 10 meilleures alternatives à Axosoft

Voici les meilleures alternatives à Axosoft et les meilleurs logiciels d'automatisation des tâches pour les équipes Agile modernes :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet Agile de bout en bout)

Commencez à gérer vos sprints dans ClickUp Exécutez efficacement des sprints Agile avec la plateforme de gestion de sprints ClickUp pour planifier, suivre et examiner chaque itération avec une visibilité complète sur l'ensemble de votre équipe

Si vous en avez assez de passer d'une douzaine d'outils pour gérer les sprints, les backlogs, la documentation et les échéanciers, ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, rassemble tout cela dans un espace clair et personnalisable.

L'expérience de gestion de sprint ClickUp est très intuitive : vous pouvez définir la durée des sprints, attribuer des points d'histoire et suivre les indicateurs de vélocité ou de burndown grâce à des tableaux de bord intégrés qui se mettent à jour automatiquement. Chaque sprint peut se clôturer automatiquement, les tâches peuvent être archivées automatiquement et vous bénéficiez d'une visibilité totale sur ce qui est fait et ce qui prend du retard.

Le suivi du backlog est tout aussi fluide. Au lieu d'utiliser des feuilles de calcul ou des outils désordonnés où les éléments se perdent, ClickUp vous permet de glisser-déposer, d'étiqueter et de hiérarchiser les éléments du backlog sur des tableaux Kanban avec un contrôle total. Ajoutez des sous-tâches, attribuez des dépendances et liez les éléments du backlog directement à des épopées ou à des objectifs. Tout reste clair et traçable pour simplifier votre processus de planification de sprint.

Visualisez clairement les échéanciers de projet grâce à la vue Diagramme de Gantt de ClickUp pour mapper les tâches, les dépendances et les jalons de manière à ce que votre équipe reste alignée et en avance

Et quand vient le moment de tout mapper visuellement, la vue Diagramme de Gantt de ClickUp fournit un échéancier complet du projet qui se met à jour en temps réel à mesure que les dépendances ou les durées changent. Elle est spécialement conçue pour éviter le chaos de dernière minute qui survient généralement lorsque les échéanciers ne sont pas clairs.

Documentez tout, des plans de projet aux bases de connaissances internes, avec ClickUp Docs pour créer, collaborer et connecter du contenu directement à votre flux de travail

La documentation est souvent un obstacle pour de nombreuses équipes Agile. Les récits des utilisateurs se trouvent dans Jira. Les spécifications techniques sont cachées dans des pages Confluence aléatoires. Les notes rétrospectives ? Elles sont enfouies quelque part dans les fils Slack. ClickUp Docs change tout cela.

Les documents sont intégrés directement dans vos flux de travail, de sorte que les rétrospectives de sprint, le backlog de produit, les notes de réunion et les plans de test sont toujours à portée de clic des tâches auxquelles ils se rapportent. Vous pouvez @mentionner les membres de l'équipe ou leur attribuer des commentaires pour recueillir leurs réactions, mettre en forme des blocs de code, organiser tout dans une structure qui évolue avec votre équipe, et même créer des tâches ClickUp à partir de texte en un seul clic. Fini les silos, fini la surcharge d'onglets.

Automatisez sans effort les tâches répétitives avec les automatisations ClickUp pour gagner du temps, réduire les erreurs et faire avancer vos projets sans vérifications manuelles

Pour gagner encore plus de temps, les automatisations ClickUp se chargent des tâches administratives fastidieuses à votre place. Vous pouvez configurer des automatisations sans code qui font passer les tâches d'une étape à l'autre en fonction de déclencheurs prédéfinis, réaffectent les membres de l'équipe ou envoient des mises à jour dès qu'un changement survient. Pour les équipes Agile qui itèrent rapidement, cela se traduit par une efficacité accrue pouvant atteindre 12 % et plus de temps à consacrer à la création de logiciels performants.

Accédez à des réponses instantanées à partir des données de votre environnement de travail, générez du contenu et hiérarchisez mieux les tâches avec ClickUp Brain

Et puis il y a ClickUp Brain, l'IA de travail la plus complète au monde qui vous aide à planifier, rédiger et construire sans quitter ClickUp. Elle peut extraire les mises à jour de vos sprints, hiérarchiser votre backlog en fonction des retards et même répondre à des questions internes en analysant les documents et les tâches de votre environnement de travail.

Demandez-lui de rédiger un rapport de planification de sprint ou de résumer la dernière rétro, et il générera un aperçu précis.

Vous pouvez même passer d'un LLM à l'autre, comme ChatGPT, Gemini, DeepSeek et Claude, en fonction du style de sortie ou de la profondeur dont vous avez besoin. Cette flexibilité est un facteur de différenciation majeur par rapport à tous les autres outils, offrant aux équipes plus de contrôle, une meilleure gestion du contexte et des résultats de meilleure qualité, le tout sans quitter ClickUp.

Passez d'un LLM à l'autre à l'aide de ClickUp Brain et optimisez le modèle pour la tâche à accomplir

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez automatiser les rapports quotidiens ou hebdomadaires de votre équipe ? C'est simple avec les agents Autopilot préconfigurés dans ClickUp! Il vous suffit de définir vos déclencheurs, de définir la portée (comme les tâches achevées ou les bloqueurs), et de laisser l'agent générer et partager les rapports, sans aucun suivi manuel. Restez au top de vos tâches quotidiennes grâce aux agents Autopilot préconfigurés dans ClickUp

Tout est relié grâce à la solution de gestion de projet agile de ClickUp . Elle prend en charge les flux de travail Kanban, Agile Scrum et hybrides, quels que soient les besoins de votre équipe, et facilite la configuration de tableaux de bord visuels, de rapports et de cycles de sprints récurrents.

Cela a permis à des organisations de premier plan telles que Stanley Security de réduire jusqu'à 50 % le temps consacré à la création et au partage de rapports .

Obtenez un modèle gratuit Lancez votre processus Agile plus rapidement avec le modèle de gestion de projet Agile ClickUp pour obtenir des flux de travail prédéfinis qui s'adaptent aux approches Scrum, Kanban ou hybrides

Le meilleur dans tout ça ? Si vous cherchez à prendre une longueur d'avance, le modèle de gestion de projet agile ClickUp est l'une des meilleures installations préconfigurées disponibles.

Il comprend une disposition complète du tableau pour les récits et les tâches des utilisateurs, une liste des tâches en attente, des sprints intégrés et des tableaux de bord pour surveiller les performances de l'équipe, le tout personnalisable. Il ne s'agit pas simplement d'un outil prêt à l'emploi, il est conçu pour vous aider à évoluer.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création de flux de travail Agile dans ClickUp.

Pour les équipes logicielles qui ont besoin de tout connecter, de la planification à la livraison, la solution de gestion de projet pour équipes logicielles de ClickUp regorge de fonctionnalités. Elle prend en charge les épiques, le suivi des fonctionnalités, les rapports de bugs et même les transferts QA, tout en s'intégrant à des outils de développement tels que GitHub. Votre équipe n'a plus besoin de passer de ClickUp à Jira ou Confluence : tout est regroupé au même endroit, spécialement conçu pour le développement.

Organisez intelligemment vos projets de développement logiciel grâce aux outils de gestion de projet logiciel ClickUp pour suivre les builds, gérer les versions et collaborer

De plus, contrairement à Axosoft, il est conçu pour une collaboration plus large, au-delà de l'ingénierie. Il s'adapte aussi bien aux flux de travail dans le marketing, la conception, les ressources humaines, l'informatique, etc.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte lorsqu'ils travaillent sur la plateforme pour la première fois

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 44 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique G2 déclare :

Le meilleur atout de ClickUp est la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés qui hiérarchisent certains types de tâches. Il est facile d'utiliser la vue Charge de travail pour attribuer ces tâches à votre équipe et de partager les tableaux de bord susmentionnés avec vos clients afin qu'ils puissent voir ce qui est important pour eux dans un espace dédié. Mieux encore, il s'intègre aux services existants tels que GitHub et, si vous êtes développeur, vous pouvez facilement créer des intégrations personnalisées si cela vous convient mieux. Je l'utilise désormais quotidiennement pour gérer tous mes projets.

Le principal atout de ClickUp est la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés qui hiérarchisent certains types de tâches. Il est facile d'utiliser la vue Charge de travail pour attribuer ces tâches à votre équipe et de partager les tableaux de bord susmentionnés avec vos clients afin qu'ils puissent voir ce qui est important pour eux dans un espace dédié. Mieux encore, il s'intègre à des services existants tels que GitHub et, si vous êtes développeur, vous pouvez facilement créer des intégrations personnalisées si cela vous convient mieux. Je l'utilise désormais quotidiennement pour gérer tous mes projets.

📮ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : des préoccupations en matière de sécurité ! Un client peut ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant une solution de résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. De la norme SOC 2 à la norme ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre environnement de travail.

2. Jira (idéal pour les équipes de développement avec des flux de travail complexes)

via Jira

Si vous utilisez des flux de travail Agile complexes, Jira est l'un des outils les plus couramment utilisés dans cet espace. Il est bien adapté à la gestion de cycles de sprints complexes, de backlogs, d'épopées et de dépendances, ce qui en fait un bon choix pour les équipes de développement.

Vous pouvez personnaliser presque chaque partie de votre processus, des flux de travail aux règles d'automatisation, et relier directement les tâches aux versions. Utilisez les tableaux Scrum ou Kanban intégrés pour visualiser le travail en cours. Et générez des diagrammes de vélocité ou de burndown pour surveiller les performances en temps réel.

Meilleures fonctionnalités de Jira

Structurez vos projets grâce au backlog grooming, aux types de problèmes personnalisés et aux informations sur les sprints

Configurez des flux de travail avec des branches, des conditions, des validateurs et des post-fonctions

Intégrez-les en profondeur avec Bitbucket, Confluence et Figma pour une visibilité complète du cycle de vie

Définissez des permissions et des niveaux de sécurité pour un contrôle d'accès granulaire

Recherchez et filtrez avec JQL dans des projets à grande échelle

Limites de Jira

Peut être intimidant pour les petites équipes ou les équipes non techniques

L'installation et la personnalisation nécessitent du temps et l'expertise d'un administrateur

Tarifs Jira

Free

Standard : 8,60 $/mois par utilisateur

Premium : 17 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Un avis Capterra:

J'aime le concept de gestion agile des sprints pour lequel Jira a été conçu. J'aime la façon dont les tâches sont organisées sur le tableau des tâches Jira... L'interface utilisateur peut être améliorée, elle pourrait être plus modulaire

J'aime le concept de gestion agile des sprints pour lequel Jira a été conçu. J'aime la façon dont les tâches sont organisées sur le tableau des tâches Jira... L'interface utilisateur peut être améliorée, elle pourrait être plus modulaire

3. GitLab (idéal pour les équipes combinant DevOps et planification Agile)

via GitLab

Si vous en avez assez de chercher différents outils pour le contrôle de source, le CI/CD, l'analyse de sécurité et la gestion de projet, optez pour GitLab.

Il élimine complètement la fragmentation. Il vous offre une application unique pour planifier, créer, sécuriser et déployer des logiciels. Vous pouvez gérer les problèmes, collaborer sur la révision du code, configurer des pipelines automatisés avec surveillance en temps réel et même appliquer des normes de sécurité et de conformité, le tout sans quitter la plateforme.

Les flux de travail de demande de fusion de GitLab, les intégrations Kubernetes et l'analyse intégrée des vulnérabilités permettent à vos équipes de passer de l'idée à la production sans perdre de vue l'ensemble du processus ni compromettre la qualité. Cette solution est robuste pour les grandes organisations qui gèrent des pipelines DevSecOps complexes et souhaitent bénéficier d'une visibilité constante sur leurs équipes.

Meilleures fonctionnalités de GitLab

Liez les problèmes aux référentiels, aux validations et aux demandes de fusion pour une meilleure visibilité DevOps, puis vérifiez-les

Automatisez les déploiements et les mises à jour sans outils tiers

Synchronisez les flux de travail avec les épiques, les jalons et le CI/CD dans un seul environnement de travail

Surveillez la productivité grâce à des indicateurs de durée du cycle, de déploiement et d'achèvement

Suivez automatiquement le temps grâce à la journalisation basée sur les problèmes et les demandes de fusion

Limites de GitLab

L'interface peut sembler dense et peu intuitive pour les non-développeurs

Tarifs GitLab

Free

Premium : Tarification personnalisée

Ultimate : Tarification personnalisée

GitLab Dedicated : Tarification personnalisée

GitLab dédié au secteur public : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GitLab

G2 : 4,5/5 (plus de 820 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitLab ?

Un critique Reddit déclare :

GitLab est presque un guichet unique pour le cycle de vie du développement logiciel. Il intègre des référentiels git, le suivi des problèmes, CI/CD, Wiki, un référentiel de conteneurs et bien plus encore dans une seule application. Certaines personnes trouvent cela problématique car il est lourd. Personnellement, j'apprécie d'avoir un seul outil pour lequel je peux obtenir de l'assistance et où tout est bien intégré...

GitLab est presque un guichet unique pour le cycle de vie du développement logiciel. Il intègre des référentiels git, le suivi des problèmes, CI/CD, Wiki, un référentiel de conteneurs et bien plus encore dans une seule application. Certaines personnes trouvent cela problématique car il est lourd. Personnellement, j'apprécie d'avoir un seul outil pour lequel je peux obtenir de l'assistance et où tout est bien intégré...

👀 Le saviez-vous ? Seules 25 % des entreprises du classement Fortune 500 disposent d'une approche cohérente et structurée pour anticiper et gérer les perturbations stratégiques, ce qui rend la plupart d'entre elles vulnérables aux changements inattendus.

4. Wrike (idéal pour les équipes interfonctionnelles avec un suivi détaillé des tâches)

via Wrike

Wrike offre une alternative moderne à Axosoft, en particulier pour les équipes qui souhaitent aller au-delà du simple suivi des tâches en attente. Il est conçu pour gérer le travail à tous les niveaux (individuel, équipe ou entreprise) grâce à des flux de travail personnalisables, des formulaires de demande dynamiques, des tableaux de bord en temps réel et des vues détaillées de la charge de travail.

Contrairement à Axosoft, qui peut sembler rigide et dépassé, Wrike prend en charge la révision créative, les analyses avancées et la collaboration interfonctionnelle, ce qui en fait une option flexible pour la gestion de projet et la supervision opérationnelle.

Meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez des formulaires de demande et des flux de travail pour rationaliser la prise en charge et personnaliser les processus

Définissez les dépendances entre les tâches et activez les mises à jour en temps réel pour éviter les goulots d'étranglement

Affichez la capacité de l'équipe à l'aide de diagrammes de charge de travail pour équilibrer les ressources et éviter le surmenage

Suivez les performances grâce à des rapports et au suivi du temps pour obtenir des informations sur les projets et le budget

Limites de Wrike

Wrike partage l'ADN d'Axosoft en matière de gestion de projet, mais s'oriente davantage vers le marketing, les opérations et les équipes interfonctionnelles. Bien qu'il prenne en charge les tableaux Agile et les dépendances, il ne dispose pas des détails spécifiques au développement fournis par Axosoft

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 270 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Un critique G2 déclare :

J'apprécie vraiment les différentes vues disponibles, notamment la possibilité d'accéder à la boîte de réception, aux tableaux de bord et aux listes de tâches. Grâce à ces vues, mon équipe et moi-même pouvons suivre notre travail et collaborer plus efficacement. Cela nous permet également de travailler avec différentes équipes au sein de notre agence.

J'apprécie vraiment les différentes vues disponibles, qui permettent d'accéder à la boîte de réception, aux tableaux de bord et aux listes de tâches. Grâce à ces vues, mon équipe et moi-même pouvons suivre notre travail et mieux collaborer. Cela nous permet également de travailler avec différentes équipes au sein de notre agence.

5. Monday. com (Idéal pour la planification visuelle et la collaboration à l'échelle de l'équipe)

Si l'interface utilisateur d'Axosoft vous semble trop rigide ou dépassée, Monday.com offre une alternative visuelle et innovante. Ses tableaux personnalisables rendent la planification Agile intuitive et collaborative, avec une transition facile entre les vues Kanban, Échéancier, Gantt et Calendrier.

Comparé à Axosoft, Monday.com rend l'automatisation et les intégrations plus librement accessibles, sans nécessiter de connaissances techniques.

Monday.com : meilleures fonctionnalités

Créez des modèles de projet avec des automatisations par glisser-déposer et des déclencheurs personnalisés

Regroupez les flux de travail dans des tableaux de bord partagés avec des données en temps réel provenant de plusieurs tableaux

Automatisez la création de projets, l'attribution des tâches et les rappels à l'aide de modèles Agile

Synchronisez automatiquement les mises à jour sur Slack, Teams et les notifications par e-mail

Limites de Monday.com

Rapports limités dans les forfaits bas de gamme

Le prix peut augmenter à mesure que la taille de l'équipe s'agrandit

Tarifs Monday.com

Free

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 450 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Un avis Capterra:

monday. com offre un environnement de travail numérique qui nous permet de consolider nos efforts et de collaborer sur nos tâches. Il nous a facilité le travail sur nos opérations de routine en nous aidant à planifier à l'avance.

monday. com offre un environnement de travail numérique qui nous permet de consolider nos efforts et de collaborer sur nos tâches. Il nous a facilité le travail sur nos opérations de routine en nous aidant à planifier à l'avance.

📖 À lire également : Une journée dans la vie d'un développeur logiciel

6. Asana (idéal pour les équipes Agile axées sur la simplicité et la rapidité)

via Asana

Asana est un bon choix pour les équipes Agile qui aiment la rapidité et la simplicité. Il offre des tableaux Agile, des flux de travail de sprint, des dépendances de tâches et des jalons de projet sans que l'interface de l'outil ne soit trop chargée.

Les équipes peuvent aligner les projets des différents départements sur les OKR trimestriels et les objectifs de l'entreprise grâce à une hiérarchie des objectifs. Tout est clair, rapide et bien organisé, ce qui en fait l'outil idéal pour les équipes qui préfèrent des flux de travail plus légers et une gestion des tâches plus rapide.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Organisez votre travail avec Portfolios et Objectifs pour une visibilité en temps réel des projets exécutifs

Déclenchez des actions automatisées telles que l'attribution de tâches ou le déplacement de cartes en fonction de la progression ou des dates d'échéance

Évitez les conflits de ressources pour les projets inter-équipes grâce à la fonctionnalité Charge de travail d'Asana

Mappez et gérez vos initiatives de manière visuelle à l'aide de la vue Échéancier et des lignes de dépendance

Limites d'Asana

Les rapports avancés sont disponibles uniquement dans les forfaits supérieurs

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 420 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 410 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Un critique Reddit déclare :

J'ai récemment testé Asana afin d'évaluer ses capacités, sa valeur, sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités globales. Bien que j'aie trouvé Asana plus coûteux que certains autres outils de gestion de projet disponibles sur le marché, je pense qu'il s'agit d'un excellent produit.

J'ai récemment testé Asana afin d'évaluer ses capacités, sa valeur, sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités globales. Bien que j'aie trouvé Asana plus coûteux que certains autres outils de gestion de projet disponibles sur le marché, je pense qu'il s'agit d'un excellent produit.

7. Targetprocess (Idéal pour déployer Agile à l'échelle des équipes d'entreprise)

via Targetprocess

Si vous exécutez des programmes Agile à grande échelle tels que SAFe ou LeSS, Targetprocess est l'un des rares outils conçus pour ce niveau d'orchestration. Il comble parfaitement le fossé entre la stratégie et l'exécution, en offrant une gestion de portefeuille et une planification PI ainsi que des tableaux de tâches détaillés.

Des vues personnalisables, des indicateurs en temps réel et une feuille de route stratégique en font un outil très apprécié des entreprises qui gèrent des centaines d'équipes Agile.

Meilleures fonctionnalités de Targetprocess

Assistance aux frameworks Agile (SAFe, LeSS, Nexus) avec mappage de la hiérarchie

Liez visuellement les éléments de travail entre les équipes, les programmes et les flux de valeur

Ajustez les vues au niveau de l'équipe, du portfolio ou de la solution grâce à des tableaux croisés dynamiques et des feuilles de route

Alignez les objectifs informatiques et commerciaux grâce au suivi de la stratégie à l'exécution

Analysez la progression, les goulots d'étranglement et les tendances grâce à des rapports personnalisables

Limites de Targetprocess

L'installation peut être longue pour les organisations complexes

L'interface utilisateur semble légèrement dépassée par rapport aux nouveaux outils Agile

Tarifs Targetprocess

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Targetprocess

G2 : 4,3/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 540 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Targetprocess ?

Un avis Capterra:

Il est facile à utiliser et offre des fonctionnalités de suivi, de planification et de gestion de projet.

Il est facile à utiliser et offre des fonctionnalités de suivi, de planification et de gestion de projet.

8. Trello (idéal pour les tableaux Agile légers et une prise en main rapide)

via Trello

Trello offre une approche simple de la gestion de projet qui s'adapte étonnamment bien à une grande variété de cas d'utilisation. C'est l'une des alternatives légères à Axosoft.

Basé sur les principes Kanban, les utilisateurs peuvent créer des tableaux avec des listes et des cartes de tâches faciles à adapter à des listes de tâches personnelles, des pipelines de développement de produits, des calendriers de contenu, etc.

Si l'interface principale reste claire et intuitive, les Power-Ups de Trello (intégrations et modules complémentaires) lui permettent de prendre en charge des flux de travail avancés. Pensez à des fonctionnalités telles que la liaison entre plusieurs tableaux, les vues Échéancier, les tâches récurrentes et les champs personnalisés.

Meilleures fonctionnalités de Trello

Automatisez l'attribution des tâches, les rappels de dates d'échéance et le tri des cartes avec Butler

Ajoutez des Power-Ups tels que le vote, le calendrier, l'ancienneté des cartes et TeamGantt aux tableaux Trello

Déployez Kanban à grande échelle grâce à des fonctionnalités avancées telles que les échéanciers et les vues de tableau de bord Agile dans Trello Premium

Suivez des détails tels que les budgets, les priorités ou les heures grâce à des champs personnalisés sur les cartes

Limites de Trello

Cela peut sembler trop basique pour faire évoluer des équipes Agile

Les automatisations sont limitées sauf en cas de mise à niveau

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 680 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 510 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un critique Reddit déclare :

Je suis obsédé par Trello et je l'utilise pour tellement de choses : planifier mes tâches au travail, planifier mes tâches en dehors du travail, organiser des voyages et des projets à la maison, planifier les repas... Je l'utilise littéralement pour toutes sortes de choses. Et l'une des choses que j'aime, c'est que, à un niveau basique, c'est très simple, comme vous l'avez dit, un tableau kanban basique avec des listes que vous pouvez faire glisser.

Je suis obsédé par Trello et je l'utilise pour tellement de choses : planifier mes tâches au travail, planifier mes tâches en dehors du travail, organiser des voyages et des projets à la maison, planifier les repas... Je l'utilise littéralement pour toutes sortes de choses. Et l'une des choses que j'aime, c'est que, à un niveau basique, c'est très simple, comme vous l'avez dit, un tableau kanban basique avec des listes que vous pouvez faire glisser.

9. Zoho Sprints (Idéal pour les petites équipes Agile disposant d'un budget limité)

via Zoho Sprints

Si vous recherchez les fonctionnalités Agile essentielles à moindre coût, Zoho Sprints est la solution idéale. Elle offre le suivi des récits d'utilisateurs, la gestion du backlog de produits, les sprints, les rapports, les relevés de temps et la gestion des réunions, le tout sans nécessiter un budget d'entreprise.

C'est assez simple pour les startups, mais suffisamment puissant pour exécuter efficacement un cycle Agile complet.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Sprints

Gérez les récits d'utilisateurs, les tâches, les bugs et les épiques dans un environnement Agile pour les PME

Améliorez vos estimations grâce à des diagrammes de burndown en temps réel, au suivi de la vélocité et à la planification des versions

Intégrez la planification des sprints à Zoho Projects, CRM et des outils tiers pour une meilleure visibilité

Organisez des rétrospectives à l'aide de modèles intégrés et du suivi des éléments d'action

Personnalisez les tableaux Scrum avec des couloirs, des limites de travail en cours (WIP) et des champs d'objectifs de sprint

Limites de Zoho Sprints

Intégrations limitées par rapport aux grands acteurs du marché

Les rapports peuvent sembler basiques pour les besoins des entreprises

Tarification de Zoho Sprints

Starter : 1 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Elite : 3 $/mois par utilisateur

Premier : 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Sprints

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 280 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Sprints ?

Un critique G2 déclare :

L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur claires et intuitives facilitent la gestion des flux de travail Agile. J'apprécie également la manière dont les principes Agile sont mis en œuvre dans la plateforme. Les options de personnalisation sont très flexibles et la vue globale offre un aperçu utile de plusieurs projets. Les tarifs sont également compétitifs.

L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur claires et intuitives facilitent la gestion des flux de travail Agile. J'apprécie également la manière dont les principes Agile sont mis en œuvre dans la plateforme. Les options de personnalisation sont très flexibles et la vue globale offre un aperçu utile de plusieurs projets. Les tarifs sont également compétitifs.

🧠 Fait amusant : Plus de 90 % des organisations ont adopté des pratiques Agile sous une forme ou une autre pour gérer leurs projets et accélérer leurs livraisons.

10. YouTrack (Idéal pour le suivi des problèmes avec des flux de travail personnalisables)

via YouTrack

YouTrack reflète l'esprit convivial d'Axosoft pour les développeurs, avec des tableaux Agile, le suivi des problèmes et des flux de travail pilotés par le clavier. Contrairement à de nombreux systèmes rigides, il vous permet de définir des flux de travail personnalisés, des champs de problèmes et des tableaux Agile adaptés aux processus naturels de votre équipe.

Il prend en charge les méthodologies Scrum, Kanban ou mixtes, ainsi que le suivi détaillé des problèmes, le suivi du temps et une fonctionnalité de base de connaissances.

YouTrack offre notamment des capacités d'automatisation étendues et des modèles de backlog de produit, allant des règles personnalisées à la création complète de scripts, permettant aux équipes d'automatiser la logique métier complexe directement dans l'outil.

Meilleures fonctionnalités de YouTrack

Personnalisez les flux de travail avec des commandes en langage naturel (par exemple, « À corriger avant vendredi, assigner à @John »)

Assistance Gestion de projet agile et traditionnelle ( gestion de projet Scrum + Waterfall)

Combinez le suivi de projet, la gestion des tickets d'assistance et la base de connaissances sur une seule plateforme

Analysez la santé de vos projets grâce à des rapports intégrés tels que les diagrammes de flux cumulatif, de burndown et de Gantt

Localisez les environnements de travail dans plusieurs langues et fuseaux horaires pour les équipes internationales

Limites de YouTrack

L'interface utilisateur peut sembler moins moderne que celle des outils plus récents

Un écosystème d'applications plus petit que les autres outils de cette liste

Tarifs YouTrack

Free

Payant : 4,40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur YouTrack

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de YouTrack ?

Un avis Capterra:

... il est très flexible et s'adapte à de nombreux styles de flux de travail. De plus, le logiciel lui-même est assez léger et rapide...

... il est très flexible et s'adapte à de nombreux styles de flux de travail. De plus, le logiciel lui-même est assez léger et rapide...

