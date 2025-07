Modèles gratuits de listes de tâches Asana pour organiser vos tâches

Vous vous asseyez enfin pour vous attaquer à votre journée de travail, mais vous vous rendez compte que vous avez passé plus de temps à réfléchir à ce que vous avez à faire qu'à le faire.

C'est là qu'une liste de tâches bien conçue peut faire toute la différence. Si vous utilisez Asana, ses modèles de listes de tâches gratuits vous permettent d'organiser rapidement vos priorités quotidiennes, les livrables de votre équipe ou vos objectifs personnels.

Mais si vous avez déjà eu l'impression que votre liste de tâches ne suivait pas le rythme de votre journée de travail, vous n'avez pas tort. Lisez jusqu'à la fin et vous découvrirez qu'il existe un moyen plus intelligent de tout gérer avec ClickUp. 🤩

Que sont les modèles de liste de tâches Asana ?

Un modèle de liste de tâches Asana est une installation de projet prédéfinie conçue pour rationaliser le suivi des tâches dans Asana.

Il fournit un environnement de travail réutilisable où les tâches sont organisées en sections, telles que des listes quotidiennes, hebdomadaires ou par projet. Vous pouvez l'utiliser pour attribuer des propriétaires, définir des dates d'échéance et établir des dépendances dans une grille personnalisable.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de tâches Asana ?

Les meilleurs modèles de listes de tâches trouvent le juste équilibre entre structure et flexibilité, aidant les équipes à éviter les installations répétitives pour les tâches quotidiennes tout en s'adaptant aux besoins uniques d'un projet.

Voici une liste des éléments clés pour soutenir la productivité à long terme de votre équipe. 👀

Sections centralisées : configure des colonnes structurées telles que « À faire », « En cours » et « Terminé » pour suivre le statut des tâches et maintenir le flux de travail dans le bon ordre

Informations détaillées sur les tâches : Comprend les personnes assignées, les échéances, les sous-tâches et les étiquettes pour chaque tâche afin de réduire l'ambiguïté et les suivis

Champs personnalisés structurés : Implémente des champs pour la priorité, le statut ou l'effort, standardisés via des champs de bibliothèque pour faciliter le filtrage et les rapports

Automatisations et dépendances : utilise des règles personnalisées pour organiser le travail achevé ou définir des séquences de tâches, améliorant ainsi les transferts de tâches et la précision du flux de travail

Plusieurs vues : Offre des dispositions sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou d'échéancier afin que vous puissiez changer de perspective en fonction des exigences de la tâche

Amélioration régulière : mise à jour du modèle en fonction des commentaires de l'équipe et de l'évolution des méthodes de travail afin de maintenir l'efficacité

Modèles gratuits de listes de tâches Asana

Voici les meilleurs modèles de liste de tâches Asana, qui peuvent vous aider à créer un système de liste de tâches et à simplifier la gestion des tâches.

1. Modèle de liste de tâches hebdomadaire Asana

Ce modèle de liste de tâches hebdomadaire vous offre un espace de travail numérique flexible pour organiser, ajuster et planifier votre semaine en toute simplicité. Utilisez des tableaux Kanban pour trier les tâches par jour de la semaine, attribuer des propriétaires, définir des dates d'échéance et ajouter des dépendances qui permettent d'aligner le travail interfonctionnel. À mesure que les priorités changent, il suffit de glisser-déposer les tâches pour les réorganiser.

📌 Idéal pour : Les équipes ou les personnes qui jonglent avec plusieurs priorités tout au long de la semaine

2. Modèle de planificateur quotidien Asana

Ce modèle vous aide à planifier chaque journée de manière plus structurée qu'en notant simplement vos tâches. Il vous permet de mapper vos tâches à faire en conservant leur contexte : priorités, efforts, blocs de temps et dates d'échéance.

Utilisez des champs personnalisés pour étiqueter et trier les tâches à votre guise, et Mes tâches pour obtenir un tableau de bord personnalisé affichant tout ce que vous avez à faire.

📌 Idéal pour : les particuliers qui gèrent un volume de travail important lors de journées chargées

3. Modèle d'objectifs à court terme Asana

Ce modèle de liste de tâches Asana vous aide à décomposer des objectifs ambitieux en plans d'action ciblés et à court terme. Utilisez-le pour définir des jalons plus petits et plus faciles à atteindre, reliez-les à des stratégies à long terme et créez une dynamique grâce à des indicateurs de progression visibles.

Le modèle fournit également à votre équipe une feuille de route à suivre, vous aidant à suivre les tâches, à adapter les forfaits et à progresser vers l'objectif global.

📌 Idéal pour : Les équipes qui définissent des cibles trimestrielles ou des objectifs de sprint qui contribuent à des résultats commerciaux plus larges

🔍 Le saviez-vous ? Cette case non cochée sur votre liste de tâches vous hante ? Les psychologues appellent cela l'effet Zeigarnik, lorsque notre cerveau se fixe sur les tâches inachevées plutôt que de célébrer celles que nous avons terminées.

4. Modèle de checklist Asana pour démarrer une entreprise

Ce modèle de liste de tâches Asana est idéal pour tous ceux qui souhaitent lancer leur entreprise mais se sentent dépassés par la tâche. Si vous ne savez pas par où commencer, pas de problème. Il est pré-conçu avec des sections structurées, notamment Stratégie, Enregistrement de votre entreprise, Image de marque et marketing et Logistique. Cela vous aide à exécuter chaque étape dans le bon ordre, sans stress.

Chaque section comprend un suivi de la progression, une comparaison entre les budgets estimés et proposés, ainsi qu'un espace pour s'adapter à l'évolution des priorités. De plus, vous pouvez partager des tâches avec vos cofondateurs ou collaborateurs afin de répartir les responsabilités et signaler les risques à un stade précoce.

📌 Idéal pour : Les fondateurs qui élaborent leur première feuille de route opérationnelle, de l'enregistrement au lancement

5. Modèle de matrice Eisenhower Asana

Basé sur la méthode de la matrice d'Eisenhower, ce modèle vous aide à séparer les tâches en quatre catégories claires en fonction de leur urgence et de leur importance : À faire, À planifier, À déléguer et À supprimer.

La disposition réutilisable vous permet de glisser-déposer les tâches dans le quadrant approprié. Ajoutez du contexte à ces tâches à l'aide de champs personnalisés, ajoutez des documents ou des notes, définissez des dates de début et impliquez vos collègues pour les éléments délégués.

📌 Idéal pour : Les dirigeants qui hiérarchisent leurs tâches chaque semaine pour prendre des décisions efficaces

6. Modèle de journal de travail Asana

Ce modèle de liste de tâches Asana vous aide à saisir vos activités quotidiennes en fonction de leur statut. Identifiez facilement ce que vous avez prévu, ce qui a été réellement accompli et le temps consacré à chaque tâche.

Contrairement aux relevés de temps génériques, il vous permet d'étiqueter les tâches avec leur contexte, comme le type de facturation, le niveau d'effort et la priorité. Il est ainsi plus facile de repérer les tendances, de suivre les pertes de temps à faible valeur ajoutée et d'ajuster les flux de travail en temps réel.

📌 Idéal pour : Les professionnels qui effectuent un suivi quotidien de leur rendement afin d'optimiser leur utilisation du temps, leur facturation et leurs tendances en matière de productivité

💡 Conseil de pro : dans les projets Lean ou Agile, essayez la méthode Weighted Shortest Job First pour hiérarchiser les tâches en fonction de leur rendement. Divisez le coût du retard par la taille de la tâche et vous saurez exactement quelle tâche vous offre le meilleur retour sur investissement.

7. Modèle de forfait de projet de conception Asana

Vous souhaitez passer d'une simple checklist à un forfait de projet structuré pour vos flux de travail de conception ?

Ce modèle vous aide à planifier et à suivre vos ressources créatives dans différents formats, notamment les bannières Web, les graphiques sociaux et les visuels d'e-mail, afin que vous ne manquiez rien.

Vous pouvez organiser votre travail en sections claires telles que Référence, Ressources Web, Ressources sociales, etc., avec des champs personnalisés pour spécifier les types ou le statut des ressources. Les équipes peuvent également l'utiliser comme nomenclature de travail pour des projets interfonctionnels où la coordination est clé, comme le déploiement d'une campagne de cybersécurité.

📌 Idéal pour : Les équipes créatives qui coordonnent des ressources visuelles sur plusieurs canaux avec de nombreux collaborateurs

💡 Conseil de pro : Commencez par la tâche la plus importante (et généralement la plus intimidante). La méthode Eat That Frog vous aide à prendre un bon départ, afin que le reste de la journée soit plus léger.

8. Modèle d'objectifs d'entreprise et d'objectifs commerciaux Asana

Ce modèle est conçu pour faciliter la planification axée sur les résultats. Il simplifie l'attribution des propriétaires, la définition des délais et la division des objectifs en composants mesurables à l'aide d'OKR ou de cadres similaires.

Vous pouvez tout aligner, des objectifs de chiffre d'affaires aux indicateurs de satisfaction client en passant par les objectifs d'embauche, le tout au même endroit. Utilisez-le pour relier la stratégie à l'exécution, suivre les contributions de l'équipe et donner à chacun une visibilité sur la manière dont son travail contribue à la réussite de l'entreprise.

📌 Idéal pour : Les équipes de direction qui traduisent les objectifs stratégiques en plans d'exécution inter-équipes.

📖 À lire également : Les meilleures applications de liste de tâches IA

9. Modèle de collaboration Asana pour agences

Le modèle de liste de tâches d'Asana offre aux équipes internes et aux agences une visibilité sur le travail à venir, les tâches actives et le pipeline des clients. Chaque section, telle que Tâches à planifier, Travail en cours et Livrables à venir, permet de clarifier ce qui nécessite une attention particulière, à quelle date et par qui.

De plus, il maintient des échéanciers clairs, garantissant que les approbations ne prennent pas de retard.

📌 Idéal pour : Les équipes marketing ou opérationnelles qui travaillent avec des agences et souhaitent rationaliser les campagnes, les échéanciers et les approbations

10. Modèle de forfait de projet interfonctionnel Asana

Lorsque plusieurs équipes participent à un projet, les moindres détails peuvent facilement se perdre entre les différents outils et boîtes de réception. Ce modèle de gestion de projet Asana permet de centraliser la planification interfonctionnelle en offrant une visibilité sur chaque phase du projet : Planification, Jalons, Prochaines étapes et Plan de communication.

Il vous aide à visualiser les dépendances dans un échéancier de type diagramme de Gantt et à les ajuster facilement en fonction des changements de calendrier.

📌 Idéal pour : Les chefs de projet qui gèrent des initiatives impliquant plusieurs services, avec des échéanciers et des livrables variables

Limites du modèle de liste de tâches Asana

Il est vrai que les modèles de listes de tâches d'Asana peuvent aider les équipes à démarrer sur les chapeaux de roue. Cependant, ils présentent plusieurs contraintes qui peuvent nuire à l'efficacité et à l'évolutivité.

En voici quelques-uns :

Portée limitée du projet : Les modèles sont limités à des projets individuels, donc les modifications apportées ultérieurement ne sont pas répercutées rétroactivement sur les copies existantes

Installation manuelle pour les tâches récurrentes : nécessite que les utilisateurs reconfigurent les règles de périodicité à chaque fois que le modèle est réutilisé, ce qui ajoute un travail répétitif

Lacunes en matière d'automatisation des sous-tâches : les règles ignorent souvent les sous-tâches, sauf si des étapes supplémentaires ou des installations de contournement sont appliquées

Stockage des modèles limité : Limite le nombre de modèles de tâches enregistrés par projet, sans gestion centralisée des modèles

Comportement incohérent des champs entre les projets : les champs personnalisés qui n'ont pas été ajoutés via la bibliothèque de champs ne se synchronisent pas ou ne s'affichent pas correctement dans les rapports lorsque vous passez d'un projet à l'autre

Les limites actuelles d'Asana en matière de flexibilité des modèles, de profondeur des rapports et d'intégrations de calendriers posent des défis. Bon nombre de nos modèles nécessitent une révision manuelle, et les règles d'automatisation peuvent s'avérer peu fiables lorsqu'elles sont appliquées à plusieurs projets

En résumé, les modèles Asana fonctionnent souvent en silos, ce qui est idéal pour un projet unique, mais peut s'avérer difficile à harmoniser entre les services sans créer de doublons.

Modèles Asana alternatifs

ClickUp comble les limites d'Asana avec des modèles qui regroupent les tâches, les documents, les échéanciers et les checklists dans un environnement de travail unifié. En tant que logiciel de gestion des tâches, il facilite la visibilité partagée entre les modèles sans compromettre le contrôle au niveau des tâches.

Les automatisations sont très utiles et les modèles de tâches et de listes permettent de gagner beaucoup de temps. J'adore la disposition et la possibilité de personnalisation, des champs personnalisés aux vues.

Voici les meilleurs modèles ClickUp qui combinent la structure des listes de tâches à faire avec la flexibilité des flux de travail personnalisables. 🧰

1. Modèle de liste de tâches ClickUp Basic

Obtenez un modèle gratuit Gérez les tâches changeantes et les courses personnelles avec le modèle de liste de tâches ClickUp Basic

Le modèle de liste de tâches de base de ClickUp élimine la complexité de la gestion des tâches et vous offre une installation simple pour planifier votre journée et rester au fait des priorités. Avec cette alternative à Asana, vous pouvez démarrer instantanément à l'aide de colonnes prédéfinies, basculer entre les formats en fonction de votre style et mettre à jour la progression des tâches.

Voici comment cela vous aide à rester concentré et organisé :

Passez de la vue Tableau pour une liste visuelle des tâches à la vue Liste pour des checklists structurées

Utilisez les deux statuts intégrés, À faire et Achevé , pour garder votre système propre et exploitable

Ajoutez et modifiez rapidement des tâches sans installation fastidieuse grâce à une disposition minimaliste

📌 Idéal pour : Les personnes qui gèrent des tâches quotidiennes personnelles ou professionnelles et ont besoin d'une structure légère pour s'organiser rapidement

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste de tâches fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de hiérarchisation pour gérer leurs tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur celles qui ont une grande valeur, sans établir de priorités efficaces. Les priorités des tâches de ClickUp transforment la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par où commencer.

2. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez concentré sur la réalisation de vos objectifs quotidiens grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp est conçu pour structurer votre journée de manière à vous aider à atteindre vos objectifs quotidiens. Il vous aide à identifier ce qui est important à un moment donné, afin que la planification quotidienne ressemble davantage à un rythme qu'à une remise à zéro.

Cet exemple de liste de tâches vous aide à :

Assurez la cohérence grâce à un compteur de séries pour suivre vos habitudes quotidiennes

Triez les tâches à l'aide des champs Catégorie et Où pour regrouper les éléments liés à la maison, au travail ou aux courses

Affichez votre journée dans la vue Calendrier ou activez/désactivez les vues Charge de travail et Gantt lorsque vous planifiez entre plusieurs équipes

📌 Idéal pour : Les professionnels qui jonglent entre plusieurs priorités tout au long de la journée et qui cherchent à se concentrer sur des tâches à fort impact heure après heure

3. Modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'un hub central qui filtre les tâches en fonction des rôles et des catégories grâce au modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp

Si votre emploi du temps change constamment, essayez le modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp pour rester au top. Il transforme votre liste de tâches en un calendrier dynamique qui vous aide à planifier, visualiser et ajuster votre charge de travail sur plusieurs jours ou semaines.

Ce modèle peut également servir de liste de tâches pour les personnes atteintes de TDAH, et vous pouvez vous concentrer sur les éléments essentiels grâce à la vue Par rôle qui filtre les tâches en fonction des responsabilités.

Voici comment ce modèle apporte plus de clarté :

Affichez toutes les tâches dans un échéancier à l'aide de la vue Calendrier pour planifier vos semaines ou vos mois

Utilisez des champs personnalisés tels que Catégorie, Ressources et Niveau de productivité pour évaluer rapidement le contexte des tâches

Planifiez des réunions efficaces grâce à la vue Demande de réunion qui synchronise les éléments à traiter avant la réunion

📌 Idéal pour : Les équipes et les freelances qui gèrent des tâches soumises à des délais et nécessitant un blocage précis du temps et une planification visuelle

🔍 Le saviez-vous ? Benjamin Franklin est souvent crédité de l'invention officielle de la liste de tâches, dans le cadre de sa quête pour vivre selon 13 vertus personnelles. Sa liste de tâches n'était pas simplement une série de points, elle était organisée par heure. Elle commençait à 5 heures du matin par « Se lever, se laver et s'adresser à la bonté puissante »

4. Modèle de liste de tâches ClickUp Work

Obtenez un modèle gratuit Maintenez votre élan vers vos objectifs professionnels grâce au modèle de liste de tâches ClickUp Work

Le modèle de liste de tâches ClickUp regroupe vos tâches professionnelles par type (travail client, administrateur, sensibilisation), enregistre les informations critiques directement dans les cartes de tâches et vous aide à repérer instantanément les retards ou les obstacles.

Voici comment ce modèle vous permet de contrôler votre semaine de travail :

Ajoutez des détails contextuels à l'aide de champs personnalisés tels que Type de tâche, Notes importantes et Fréquence

Planifiez votre semaine avec la vue Calendrier hebdomadaire et passez à la vue Mensuelle pour une planification plus large

Gardez la communication relative aux tâches bien organisée grâce à des champs tels que E-mail du contact et Ressources

📌 Idéal pour : Les équipes interfonctionnelles et les chefs d'équipe qui ont besoin de décomposer les flux de travail, d'attribuer la propriété et de suivre clairement les travaux en cours

5. Modèle de liste d'activités ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez l'activité à plusieurs niveaux (projets, indicateurs, assignés) grâce au modèle de liste d'activités ClickUp

Le modèle de liste d'activités de ClickUp vous aide à organiser, surveiller et gérer diverses activités en cours dans plusieurs contextes. Il comprend des champs et des vues spécifiques au flux de travail qui vous aident à relier les activités aux projets, aux rôles et aux indicateurs de progression.

Voici ce qui rend ce modèle unique et fonctionnel :

Gestionnaire de projet et Nom du projet Attribuez la propriété à l'aide des champs personnalisés et dans ClickUp pour éviter toute ambiguïté

Suivez la progression en temps réel à l'aide du champ Progression de l'achèvement

Gérez de grands ensembles d'activités avec des sous-tâches imbriquées et plusieurs vues pour coordonner des échéanciers complexes et équilibrer la capacité de votre équipe

📌 Idéal pour : les responsables des opérations, les équipes du service client ou toute personne supervisant des flux de travail à plusieurs niveaux nécessitant plus qu'une simple checklist linéaire

💡 Conseil de pro : Si vous en avez assez de hiérarchiser les tâches au feeling, le cadre RICE vous aide à noter les tâches en fonction de leur portée, de leur impact, de votre niveau de confiance et de l'effort requis, afin que vous sachiez ce qui vaut vraiment la peine d'être fait en premier. Il est particulièrement utile pour les chefs de produit qui doivent justifier leurs priorités et montrer comment les décisions ont été prises.

6. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Hiérarchisez et planifiez mieux vos tâches grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Lorsque tout semble tout aussi urgent, le modèle de gestion des tâches ClickUp vous permet de trier les tâches par impact et par échéance. Vous obtenez un dossier structuré et prêt à l'emploi qui classe votre travail en étapes claires : Éléments d'action, Idées et Backlog.

En quoi ce modèle améliore-t-il la gestion des tâches ? Découvrons-le :

Définissez et attribuez le travail de manière intelligente à l'aide de la vue Équipe pour visualiser la propriété des tâches

Suivez instantanément les détails des tâches essentielles grâce à des champs personnalisés préchargés tels que Assigné, Date d'échéance et Temps estimé

Changez de perspective grâce à six vues dynamiques, dont la vue Tableau pour un suivi de type Kanban et la vue Calendrier pour une planification par glisser-déposer

📌 Idéal pour : Les responsables et chefs de service qui cherchent à coordonner les tâches entre différents projets sans avoir à passer d'une application de liste de tâches à l'autre

7. Modèle de liste de tâches à déplacer ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez un déménagement sans tracas grâce au modèle de liste de tâches de déménagement ClickUp

Coordonner un déménagement, qu'il s'agisse de l'installation de votre domicile ou du déménagement d'un bureau, peut donner l'impression de gérer une centaine de micro-projets à la fois. Le modèle de liste de tâches de déménagement de ClickUp vous aide à diviser chaque tâche en étapes claires et réalisables afin que vous ne manquiez rien.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ouvrez la vue Étapes du déménagement pour mapper chaque phase du déménagement

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés tels que « À faire », « Planifié » ou « Achevé »

Attribuez des responsabilités et triez les tâches à l'aide de champs personnalisés tels que Propriétaire, Emplacement ou Niveau d'urgence

📌 Idéal pour : les particuliers ou les responsables administratifs internes chargés de la logistique détaillée d'un déménagement

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

8. Modèle de liste de choses à faire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez vos aspirations avec le modèle de liste de choses à faire ClickUp

Le modèle de liste de choses à faire ClickUp est un système de suivi des objectifs destiné aux personnes qui souhaitent transformer leurs grands rêves en plans concrets. Il vous permet de :

Regroupez et filtrez vos idées à l'aide de champs personnalisés tels que Continent, Destination, Personnes impliquées et Satisfaction

Conservez vos souvenirs dans leur contexte à l'aide du champ Photos pour joindre des inspirations visuelles ou des publications après vos expériences

Hiérarchisez vos objectifs à l'aide de l' affichage par évaluation ou filtrez les déplacements et les projets en fonction des participants via l' affichage par personne

Planifiez en fonction de la géographie ou du thème à l'aide de l'affichage par continent et décomposez les objectifs plus importants en sous-tâches faciles à suivre

📌 Idéal pour : Les professionnels axés sur les objectifs qui souhaitent suivre leurs ambitions personnelles, leurs cibles de développement de compétences ou leurs aspirations à long terme

9. Modèle de liste de tâches pour les devoirs de classe ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Facilitez la gestion des tâches académiques grâce au modèle de liste de tâches ClickUp Class Assignments

Gérer les plans de cours, les notes et les contrôles des élèves n'est pas toujours facile. Le modèle de liste de tâches ClickUp pour les devoirs de classe vous aide à garder le contrôle sans avoir à fouiller dans des dossiers cloisonnés.

Avec 12 statuts de tâche prêts à l'emploi, des vues prédéfinies telles que Liste par date d'échéance ou Documents, et des champs pour Note, Type de tâche et Sujets traités, vous bénéficiez d'une visibilité optimale sans avoir à réinventer la roue chaque semestre.

Voici ce que vous pouvez faire :

Définissez des rappels de notation à l'aide des tâches récurrentes ClickUp , afin que les missions à long terme ne passent pas inaperçues

Suivez la progression tout au long du semestre grâce à un affichage sous forme d'échéancier qui met en évidence les objectifs pédagogiques hebdomadaires et la charge de notation

📌 Idéal pour : Les enseignants, les équipes pédagogiques ou les parents qui font l'école à la maison et qui souhaitent assurer le suivi des devoirs, des envois et des cycles de notation

10. Modèle ClickUp « Getting Things Done » (Terminé)

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre système de tâches pour un impact maximal avec le modèle ClickUp Getting Things Done

Conçu autour de la méthodologie GTD de David Allen, le modèle ClickUp Getting Things Done vous aide à saisir, clarifier et exécuter vos tâches en les classant dans sept listes GTD prêtes à l'emploi, telles que Prochaines actions, En attente et Fichier de suivi.

Étiquetez les tâches en fonction de l'environnement et du temps/de l'énergie requis

Accédez à sept listes préenregistrées qui correspondent à chaque étape GTD, de la capture dans la boîte de réception à la revue hebdomadaire

Épinglez la vue Document GTD pour créer des procédures opératoires normalisées, des notes de réunion ou un guide GTD évolutif pour votre équipe

📌 Idéal pour : Les passionnés de productivité qui utilisent la méthode GTD pour décomposer leurs idées, hiérarchiser leurs actions et passer à l'exécution des tâches

💡 Conseil de pro : Le changement de contexte nuit à la productivité. Regroupez vos tâches par type (travail administratif, tâches nécessitant une concentration intense ou réponses rapides, par exemple) et répartissez-les dans des créneaux horaires spécifiques pour rester concentré sans interruption. Pensez « réunion le lundi » ou « rédaction le mercredi ».

11. Modèle de liste de tâches pour la rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez au top de vos tâches de rénovation grâce au modèle de liste de tâches de rénovation ClickUp

Vous essayez de gérer la rénovation de votre maison entre les appels Zoom et les e-mails tardifs ? Le modèle de liste de tâches pour la rénovation de maison ClickUp simplifie ce processus. Il divise votre projet de rénovation en phases claires et vous permet de mapper les tâches pièce par pièce, d'affecter des entrepreneurs et de séquencer les dépendances afin que vous ne planifiiez pas la peinture avant la plomberie.

Utilisez la vue Tableau pour organiser votre travail à différentes étapes telles que Conception, Approvisionnement et Exécution

Ajoutez des champs de suivi des coûts pour contrôler la main-d'œuvre et les matériaux par tâche

Attribuez des tâches à des sous-traitants ou à des fournisseurs avec des délais et des indicateurs de statut

📌 Idéal pour : les propriétaires et les entrepreneurs qui planifient des rénovations, gèrent des budgets et coordonnent les travaux avec les fournisseurs ou les équipes

⚙️ Bonus : associez ces modèles de listes de tâches à la puissance de ClickUp Brain, l'assistant IA intégré et contextuel de ClickUp. Vous pouvez lui demander de hiérarchiser les tâches pour vous, de suggérer des délais optimaux, et bien plus encore ! Demandez à ClickUp Brain de vous suggérer des délais optimaux pour vos tâches et de mieux hiérarchiser votre travail

12. Modèle de checklist de produits numériques ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez les phases de développement de vos produits avec le modèle de checklist numérique ClickUp

Le modèle de checklist de produit numérique de ClickUp offre aux membres des équipes produit et marketing une disposition de document prête à l'emploi pour chaque étape critique. Vous pouvez ajouter les détails de propriété, les dates d'échéance et les fichiers clés directement dans le document.

Voici comment vous pouvez en bénéficier :

Ajoutez des champs personnalisés tels que Date de lancement, Service et Indicateurs de risque pour suivre le contexte du travail

Intégrez des enregistrements d'écran via ClickUp Clips et des commentaires collaboratifs pour centraliser les retours

Associez-le aux automatisations ClickUp ou aux résumés ClickUp Brain pour rationaliser les tâches répétitives et les transferts

📌 Idéal pour : Les fondateurs, les chefs de produit ou les équipes de développement qui assurent le suivi des mises à jour de fonctionnalités, des éléments en attente et des jalons de publication

13. Modèle de liste de tâches pour l'organisation d'une fête ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Divisez votre évènement en étapes simples pour faciliter la planification grâce au modèle de liste de tâches ClickUp pour l'organisation de fêtes

Le modèle de liste de tâches pour l'organisation de fêtes ClickUp vous aide à tout organiser en un seul endroit pour organiser la fête parfaite. Créez et gérez les listes d'invités et les informations sur les fournisseurs. Ajoutez des détails sur les décorations, les échéanciers et les courses de dernière minute qui surgissent toujours. Vous pouvez également marquer ce qui est en cours, ce qui est en attente et ce qui doit encore être décidé, afin que rien ne soit oublié.

Voici pourquoi vous en avez besoin :

Triez les tâches par étapes d'évènement pour enregistrer la progression visuelle et les mises à jour en temps réel

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Besoin d'informations supplémentaires » et « Bloqué » pour toujours savoir ce qui avance et ce qui nécessite votre attention

Suivez la préparation des repas, de la décoration et des divertissements dans des vues distinctes telles que Tableau des fournisseurs ou Checklist décoration pour éviter les allers-retours

📌 Idéal pour : Les organisateurs d'évènements qui coordonnent une célébration avec plusieurs éléments mobiles, comme la restauration et la décoration

14. Modèle de liste de tâches ClickUp pour prendre soin de soi

Obtenez un modèle gratuit Mappez vos routines quotidiennes et hebdomadaires de soins personnels avec le modèle de liste de tâches ClickUp Self-Care

Le modèle de liste de tâches ClickUp Self-Care vous aide à consacrer du temps à votre bien-être avec le même niveau de structure que celui que vous apportez à votre travail ou aux priorités de votre équipe. Vous pouvez créer un forfait personnalisé pour prendre soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme, avec des statuts suivis pour identifier les tendances et vous responsabiliser.

Comment ce modèle vous aide-t-il à gérer vos tâches personnelles?

Catégorisez vos habitudes à l'aide des champs personnalisés Notes, Références, Type de soins personnels et Type de bien-être

Suivez votre progression grâce à des statuts tels que En cours, Hors piste et En attente

Planifiez vos routines à l'aide de la vue Calendrier ou regroupez-les par type avec la vue Type de soins personnels

📌 Idéal pour : Les professionnels très occupés qui souhaitent adopter des habitudes de bien-être cohérentes dans leurs routines physiques, mentales et émotionnelles

15. Modèle de checklist pour le contrôle qualité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Clarifiez votre processus d'assurance qualité grâce au modèle de checklist de contrôle qualité ClickUp

Le modèle de checklist de contrôle qualité ClickUp vous aide à identifier les lacunes, à signaler les problèmes et à consigner les résultats dans un espace centralisé. Grâce à des champs prédéfinis tels que Procédure de test, Critique, Mineur et Résultats, vous pouvez instantanément classer et hiérarchiser les problèmes.

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle pour le contrôle qualité :

Consignez les résultats et les niveaux de gravité des inspections de documents dans huit sections, notamment Résultats, Critique et Procédure de test

Appliquez des statuts personnalisés tels que « Nouvelle approbation » ou « Rejeté » pour indiquer où se trouve chaque élément dans le pipeline de contrôle qualité

Basculez entre la vue Liste des projets et la vue Tableur pour gérer les inspections selon votre méthode de travail préférée

📌 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité et les responsables de production chargés de superviser la fabrication, les audits de processus ou les contrôles de conformité réglementaire

16. Modèle de checklist SEO ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que votre contenu est aligné sur les algorithmes de recherche grâce au modèle de checklist SEO ClickUp

Le modèle de checklist SEO ClickUp suit les balises de titre, les données structurées, les liens internes et les optimisations spécifiques à chaque page pour votre contenu. Grâce à des champs prédéfinis tels que Page d'accueil, Page de détails du produit, Page FAQ et Importance, vous pouvez facilement segmenter les tâches en fonction de leur emplacement et de leur impact.

Ce qui distingue ce modèle de checklist SEO :

Suivez l'état d'avancement de l'optimisation à l'aide d'étiquettes prédéfinies telles que Achevé , En cours ou En attente

Utilisez des vues intégrées telles que Checklist SEO et Capacité de l'équipe pour suivre la progression des tâches et la bande passante de l'équipe

Ajoutez des références ou des notes d'audit directement dans le champ Référence pour centraliser vos informations

📌 Idéal pour : les stratèges de contenu, les spécialistes du référencement ou les spécialistes du marketing qui effectuent le suivi des corrections techniques et des optimisations à l'échelle des pages

17. Modèle de checklist de recrutement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque point de contact des candidats grâce au modèle de checklist de recrutement ClickUp

Le modèle de checklist de recrutement ClickUp vous aide à suivre les candidatures, à gérer les entretiens et à organiser les étapes d'intégration de vos nouvelles recrues. Chaque étape du processus de recrutement est mappée, ce qui vous permet de suivre d'un seul coup d'œil le statut, les échéances et la propriété.

La vue Liste garantit la transparence totale pour votre équipe, tandis que les sous-tâches imbriquées et les fils de commentaires facilitent la collaboration et le suivi.

Voici comment utiliser cette checklist pour le recrutement :

Appliquez les champs Source du candidat et Étape de l'entretien pour savoir d'où vient chaque candidat et où il en est dans le processus

Enregistrez les commentaires issus des entretiens et les décisions finales directement dans chaque tâche à l'aide des champs Notes d'entretien et Résultat du recrutement

Triez les candidats par service ou par rôle à l'aide de vues filtrées telles que Pipeline spécifique au rôle ou Progression du recrutement par service

📌 Idéal pour : Les recruteurs et les équipes RH qui gèrent les offres d'emploi, les entretiens et les tâches d'intégration

💡 Conseil de pro : Tenez une liste unique et complète de toutes les tâches et idées qui vous passent par la tête, classées par priorité. Puis, chaque matin, sélectionnez 3 à 5 tâches et ajoutez-les à votre liste quotidienne en fonction de leur priorité et de votre niveau d'énergie. Vous resterez ainsi concentré sans vous sentir submergé.

18. Modèle de checklist de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez plusieurs livrables simultanément avec le modèle de checklist de projet ClickUp

Le modèle de checklist de projet ClickUp n'est pas une checklist de projet ordinaire. Il vous aide à suivre la séquence, le statut et l'impact de chaque tâche, ce qui facilite la gestion des flux de travail complexes entre les services ou les équipes.

Voici comment cette checklist de gestion de projet vous aide à rester prêt à passer à l'action :

Identifiez les phases à haut risque à l'aide des champs Risque de progression et Type de phase

Automatisez les transferts interfonctionnels à l'aide des relations entre tâches ClickUp avec des déclencheurs intégrés

Surveillez les changements de délais grâce aux mises à jour en temps réel dans la vue Échéancier du projet

Identifiez rapidement les lacunes en matière de ressources grâce à la vue Résumé de l'affectation des équipes, conçue pour mettre en évidence les surcharges dans les projets parallèles

📌 Idéal pour : Les chefs de projet qui coordonnent des initiatives en plusieurs phases nécessitant une séquence, un suivi des statuts et une transparence à l'échelle de l'équipe

19. Modèle de checklist de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de checklist de vacances ClickUp pour planifier un moment de détente et profiter pleinement de votre absence

Personne ne veut passer ses vacances à stresser à cause d'un chargeur oublié ou d'une réservation de dernière minute. Le modèle de checklist de vacances ClickUp organise tout, des confirmations de réservation aux rappels pour emporter votre crème solaire et vos baskets, afin que vous puissiez profiter de votre temps libre sans vérifier dix fois vos bagages.

Vous pouvez suivre ce qui reste à acheter, ce qui est déjà emballé et même attribuer des tâches de préparation du voyage à votre partenaire, vos enfants ou vos coéquipiers si vous planifiez un voyage en groupe.

Voici comment fonctionne ce modèle :

Segmentez les éléments liés au voyage en À emporter, Emballé et À acheter à l'aide des statuts de tâche

Classez les éléments essentiels dans les champs Type d'élément, Vacances, et Quantité pour une préparation plus rapide

Naviguez entre les vues telles que Liste des achats et Vue du statut des éléments pour repérer instantanément les lacunes

📌 Idéal pour : Les planificateurs et les grands voyageurs qui organisent les éléments essentiels de leur voyage, leurs bagages et leurs échéanciers

20. Modèle de checklist de départ à la retraite ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre vie après la retraite grâce au modèle de checklist pour la retraite de ClickUp

Le modèle de checklist de retraite ClickUp est un hub de planification structuré dans ClickUp Documents qui vous permet de centraliser vos documents, liens, notes et échéanciers. Si vous avez repoussé des tâches importantes, comme le transfert d'un plan 401(k) ou la mise en place d'avantages sociaux après la retraite, ce modèle vous aide à les réaliser grâce à un plan solide.

Voici ce qui rend ce modèle efficace :

Mappez les jalons de votre préretraite à l'aide de groupes de tâches tels que Préparation financière, Préparation juridique et Planification du mode de vie

Utilisez les liens de référence et la section « Documents intégrés » pour conserver les formulaires, les détails des politiques et les informations sur les fournisseurs au même endroit

Définissez des rappels ClickUp pour les éléments à faible priorité mais urgents, comme les inscriptions à l'assurance maladie ou les échéanciers de réduction de la taille de votre propriété

📌 Idéal pour : Les professionnels qui se préparent à une transition, qui assurent le suivi de jalons tels que la planification financière, l'installation des avantages sociaux et les changements de mode de vie

Les modèles de liste de tâches Asana structurent les tâches simples, mais lorsque votre journée implique de jongler entre des échéances changeantes, des collaborations interfonctionnelles ou des tâches personnelles, il est facile de dépasser ces formats.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Les modèles de liste de tâches ClickUp offrent des vues personnalisables, des titres de tâches détaillés, des champs de suivi plus approfondis et des cadres personnalisables adaptés à tout, du référencement à la prise en charge de soi, s'adaptant ainsi à votre façon de travailler.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et créez un système de tâches qui évolue avec vous ! ✅