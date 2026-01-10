25 astuces ChatGPT pour transformer votre façon de travailler en 2026

Imaginez avoir un assistant capable de tout faire : rationaliser votre analyse de données, résumer de longs documents, réaliser l’automatisation de tâches de codage, mais aussi vous raconter des histoires ou des blagues pendant vos pauses café !

Mais ce n'est pas tout : vous pouvez également intégrer cet assistant de manière transparente à votre flux de travail et transformer les tâches routinières en expériences efficaces et de haute productivité.

Vous pouvez faire tout cela et bien plus encore avec ChatGPT. 🎉

ChatGPT, l'un des premiers outils d'IA à avoir été largement mis à disposition gratuitement, est désormais capable d'effectuer un large éventail d'actions.

Bien que certains utilisateurs aient émis des réserves quant à son efficacité en tant qu'outil de création de contenu — et que d'autres y voient une menace pour l'originalité —, ChatGPT s'est imposé comme un allié pour les professionnels de tous les domaines. En témoignent les centaines de millions de personnes qui affluent chaque semaine sur le site web.

Découvrons ensemble différentes astuces ChatGPT pour vous aider à booster votre productivité.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un chatbot gratuit basé sur un système d'IA développé par OpenAI. Ce chatbot s'appuie sur un modèle linguistique de grande envergure (LLM) capable de comprendre des représentations et des relations linguistiques complexes et d'engager une discussion naturelle avec l'utilisateur.

GPT signifie « Generative Pre-trained Transformer » : « generative » signifie que le modèle linguistique peut générer du contenu cohérent ou de nouveaux textes à partir des données d'entrée ; « pre-trained » signifie que le modèle a été entraîné sur une vaste quantité de données variées ; « transformer » fait référence à l'architecture de réseau neuronal sur laquelle ChatGPT a été construit.

ChatGPT est capable de comprendre et de traiter le langage naturel à l'aide de couches de règles complexes afin d'identifier des schémas dans les données et de les utiliser pour générer des réponses. Le chatbot réagit également aux commentaires des utilisateurs et peut affiner ses réponses en fonction d'une chaîne de discussion particulière.

La terminologie utilisée pour décrire la technologie de l'IA est complexe, mais en termes simples, ChatGPT excelle dans la conduite de discussions semblables à celles entre humains et dans la compréhension de ce que vous voulez dire.

Par exemple, voici comment ChatGPT se présente : « Bonjour ! Je m'appelle ChatGPT, un chatbot créé par OpenAI. Je suis là pour vous faciliter la vie et vous aider à accomplir vos tâches plus rapidement. Je peux vous aider dans diverses tâches et vous fournir des informations utiles. Posez-moi n'importe quelle question ou dites-moi ce dont vous avez besoin, et ensemble, optimisons votre travail et améliorons votre productivité ! » 💯

25 astuces ChatGPT pour tous les cas d'utilisation

Utilisez les suggestions ChatGPT de ClickUp pour la génération de prospects afin d'obtenir des idées personnalisées pour vos publics cibles

Partout dans le monde et dans pratiquement tous les secteurs, des professionnels utilisent ChatGPT pour simplifier leur façon de travailler. Ils utilisent ce chatbot pour rédiger des e-mails, générer du contenu, trouver des solutions, obtenir des informations, écrire du code, et même comme aide à l'apprentissage et comme dictionnaire.

ChatGPT fait office d'assistant IA compétent et toujours prêt à vous aider pour vous rendre plus efficace et créatif. Voici 25 astuces ChatGPT pour améliorer votre productivité et votre expérience de travail globale.

1. Maîtrisez l'art des invites

ChatGPT s'appuie sur des instructions claires et détaillées pour vous fournir une réponse. Ces instructions sont appelées « invites » : plus l'invite est précise, plus la réponse sera exacte.

Veillez à ce que vos invites ChatGPT soient claires, précises et fournissent suffisamment de contexte pour que l'outil comprenne parfaitement vos besoins. Si vos questions ou demandes sont complexes, essayez de les décomposer en une série d'invites plus simples menant à l'objectif visé.

Bien sûr, la maîtrise des invites est une question d'expérimentation.

Si vous êtes pressé, les modèles de prompts IA de ClickUp simplifient la création de prompts sur ChatGPT. Vous trouverez des prompts prêts à l'emploi pour les articles de blog, les e-mails, les descriptions de produits, la conception d'interfaces utilisateur, et bien plus encore. 👏🏼

2. Créez des plannings automatiquement

En utilisant ChatGPT comme assistant de planification, vous pouvez organiser votre journée et votre semaine en un clin d'œil.

Indiquez vos priorités et vos éléments à accomplir, et observez comment l'outil organise votre emploi du temps. Il peut vous réserver des blocs de travail dédiés au travail en profondeur, ponctuer votre journée de pauses café et vous envoyer des rappels pour que vous ne manquiez pas vos repas.

Voici un exemple de consigne pour tirer le meilleur parti de cette astuce ChatGPT : « Établissez un emploi du temps quotidien pour un chef de projet très occupé, en hiérarchisant les tâches de travail, les réunions, l'activité physique et les courses personnelles, tout en prévoyant suffisamment de temps pour les pauses et la détente. »

3. Automatisez les tâches répétitives

Les modèles d'IA excellent pour achever des tâches répétitives de manière autonome.

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer des modèles d'e-mails, résumer des documents volumineux, créer des présentations et réaliser l'automatisation de tâches de gestion de projet.

Par exemple, les chefs de projet reçoivent régulièrement des messages contenant des rapports d'état sur les tâches liées au projet. Ils compilent ces messages, analysent les réponses, puis résument l'avancement du projet.

ChatGPT vous aidera à achever tout ce processus en un clin d'œil.

Saisissez les informations que l'outil doit extraire et indiquez le format souhaité pour le résumé. À partir de là, il vous suffit de lui fournir des messages et de le regarder générer des rapports résumés parfaits.

4. Utilisez les plugins ChatGPT

Grâce aux nombreux plugins ChatGPT disponibles pour Gmail, Expedia, Zapier et bien d'autres, l'automatisation de vos flux de travail n'a jamais été aussi simple.

Grâce aux différents plugins disponibles pour Chrome, vous pouvez rechercher et réserver des billets de voyage, utiliser des outils de résumé pour extraire les points clés de fichiers PDF, générer des transcriptions à partir de vidéos, écrire du code dans plusieurs langages et même créer des images avec Canva.

Que vous soyez rédacteur, développeur ou spécialiste du marketing, un plugin ChatGPT peut vous aider à en faire plus avec moins d'efforts.

Pour découvrir d'autres outils d'IA géniaux, parcourez la vaste base de données ClickUp classée par cas d'utilisation.

Bonus : Apprenez à générer des images à l'aide de ChatGPT!

5. Laissez l'IA devenir votre mentor

En plus d'être un excellent assistant, ChatGPT est également un bon professeur.

Grâce à des résumés, des explications et des guides d'étude simplifiés, cet outil vous aide à mieux comprendre des sujets complexes dans presque tous les domaines.

Voici un exemple concret : si vous vous préparez à un entretien pour un rôle de développeur web, utilisez l'astuce ChatGPT ci-dessous. Grâce aux questions qu'elle génère, vous pourrez évaluer vos compétences et identifier les points à améliorer.

« Rédigez des questions d'entraînement pour un entretien de codage destiné à un développeur web front-end, en mettant l'accent sur la syntaxe JavaScript et HTML/CSS ainsi que sur les techniques de résolution de problèmes. »

Découvrez les meilleures alternatives à ChatGPT pour le codage!

6. Traduire d'une langue à l'autre

Que vous traduisiez pour l'entreprise ou vos voyages, que vous lisiez un article d'actualité dans une langue étrangère ou que vous entreteniez une discussion avec un ami d'un autre pays, laissez ChatGPT surmonter la barrière de la langue grâce à son assistance pour plus de 26 langues.

Essayez cette invitation : « Traduisez cet article du français vers l'anglais en conservant l'ambiance et le ton. » Ou celle-ci : « Comment dit-on "Comment allez-vous ?" en coréen ? »

7. Améliorez vos présentations

Avant l'IA générative, la création d'une bonne présentation prenait des heures. Il fallait créer un plan, ajouter du contenu, imaginer des animations et des transitions, insérer des images et ajuster la mise en page, sans parler de la rédaction des notes du présentateur à la fin.

Cette astuce de prompt ChatGPT vous permet de créer un plan de présentation bien plus rapidement. Et ce n'est pas tout : elle vous donnera également des conseils pour la création de contenu et des astuces de conception.

Voici : « Créez un plan de présentation résumant les objectifs de développement durable, en mettant l'accent sur la production et la consommation responsables. Cette présentation est destinée à un public d'entreprises et doit mettre en avant des applications concrètes. »

Vous pouvez aller encore plus loin : fournissez un ensemble d'instructions détaillées, telles que des informations sur votre public cible, le message clé, les données et statistiques, les thèmes de conception, etc. ChatGPT créera alors un plan complet, accompagné de diapositives visuellement attrayantes et de leur contenu.

8. Rédigez du contenu créatif

La création de contenu est devenue plus simple et plus rapide grâce à l'arrivée des outils de rédaction basés sur l'IA.

Avec ChatGPT, vous pouvez créer du contenu captivant, qu'il s'agisse de plans de blog, de brouillons de communiqués de presse, de présentations commerciales, de publications sur les réseaux sociaux ou même d'articles de leadership éclairé achevés. Le chatbot est également un excellent partenaire pour trouver des sujets et des angles originaux qui vous auraient autrement échappé. 💡

Essayez cette invitation : « Rédigez un article de blog sur les cinq meilleurs conseils de productivité pour les professionnels très occupés, en fournissant des étapes concrètes et des exemples tirés de la vie réelle. » À force d'essais et d'erreurs, vous pourrez affiner progressivement l'invitation pour créer des articles captivants dans divers styles rédactionnels.

9. Réfléchissez et affinez vos idées

Vous pouvez inviter ChatGPT à générer plusieurs concepts créatifs, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Vous pouvez ensuite affiner et itérer ces idées jusqu'à ce que vous trouviez celle qui correspond parfaitement à votre vision et à vos objectifs.

Par exemple, vous pouvez demander à l'outil de « proposer 10 idées créatives de lancement de produits pour une nouvelle gamme d'accessoires de mode durables, ciblant les consommateurs de la génération Y soucieux de l'environnement. »

Une fois que vous avez la liste, vous pouvez utiliser une deuxième invite : « Classez les idées de la plus prometteuse et réalisable à la moins prometteuse, en tenant compte du fait que nous sommes une équipe de [x] personnes et que nous disposons d'un budget de lancement de [y] dollars. »

Choisissez ensuite ceux qui correspondent le mieux à vos besoins.

10. Modifier le ton et le niveau de complexité

En matière de communication, la manière dont vous dites les choses importe tout autant (sinon plus) que ce que vous dites.

Le style utilisé peut faire ou défaire les relations, tant personnelles que professionnelles.

Heureusement, grâce à ChatGPT, vous pouvez rédiger des messages convaincants, dans un ton approprié, sur pratiquement n'importe quel sujet.

Voici une astuce de premier choix pour y parvenir. Une fois que vous avez généré votre message, votre e-mail ou même un article complet, adaptez son ton et sa complexité en fonction du public ou du destinataire. Par exemple : « Rendez le ton du message plus formel, poli et reconnaissant. » Ou encore : « Utilisez un ton différent pour rendre cet article de blog plus conversationnel, convivial et captivant. » Il faut éviter le jargon et utiliser un langage simple et courant. »

Les fonctionnalités de reformulation vous permettent de réécrire de grandes quantités de contenu pour les adapter à votre style spécifique.

ChatGPT est particulièrement utile pour rédiger des communications professionnelles, telles que des e-mails, des notes de service, des instructions et des rapports, en adoptant le ton et le style appropriés.

11. Rédigez des scripts captivants

Que vous créiez une publicité télévisée, une vidéo pour Instagram, un script de podcast ou une vidéo pour votre site web, ChatGPT peut vous servir de partenaire créatif pour générer un récit et un script captivants qui captiveront votre public dès le début !

Par exemple, essayez l'invite suivante : « Rédigez un script pour une vidéo promotionnelle de 15 secondes sur une nouvelle gamme de désinfectants, en mettant l'accent sur leur composition et leur prix abordable. »

Vous devrez peut-être fournir des informations détaillées, telles que les caractéristiques du produit et le format de l'annonce, pour que l'outil puisse générer un script personnalisé.

12. Créer des images et des illustrations

Bien que la version gratuite de ChatGPT ne propose pas d'outils de création d'images, l'intégration de la version premium (ChatGPT-4) à DALL-E 3 vous permet de créer des images et des illustrations saisissantes.

En fournissant au modèle IA une description ou des détails de votre idée, vous pouvez transposer les images de votre esprit sur votre écran. Par exemple, saisissez « Dessine un paysage magnifique avec des îles flottantes et une flore éclatante » pour voir ChatGPT transformer ces mots en images captivantes.

Vous pouvez effectuer une modification en cours de l'image à l'aide de instructions de texte, telles que « Ajoutez le titre “Visitez les Bahamas” en relief dans le corps de l'image. »

13. Effectuez une recherche de mots-clés

Augmentez la portée de votre contenu grâce à la capacité de l'IA à renforcer vos efforts en matière de référencement.

Saisissez vos mots-clés ou sujets cibles dans ChatGPT, et l'outil vous fournira une liste complète de mots-clés associés, y compris des options à longue traîne et à fort volume.

Vous pouvez également demander à ChatGPT d'identifier les mots-clés tendance et d'analyser l'intention de recherche afin de vous assurer que votre contenu correspond bien à ce que recherchent vos lecteurs.

14. Trouvez la bonne formule pour votre feuille de calcul

Cette astuce ChatGPT vous fera gagner de précieuses minutes et vous libérera l'esprit lorsque vous traitez des données sur des feuilles de calcul. Que ce soit sur MS Excel ou Google Sheets, vous pouvez utiliser ChatGPT pour découvrir des formules et apprendre à les utiliser.

Il vous suffit d'expliquer votre tâche d'analyse ou vos besoins spécifiques en matière de calcul, et l'outil identifiera la formule appropriée et vous fournira des instructions étape par étape.

Voici un exemple de demande de ce type : « Dans ma feuille de calcul, je dois calculer les chiffres de vente moyens pour chaque catégorie de produits. Il y a trois catégories de produits et environ 1 000 lignes de chiffres de vente. Aidez-moi à trouver la bonne formule et expliquez-moi comment l'utiliser. »

15. Accédez à un excellent moteur de recherche alternatif

Vous cherchez une réponse à une question complexe ? Vous en avez assez de parcourir de longs articles de blog qui prennent une éternité avant d'arriver aux réponses ?

ChatGPT est capable d'identifier votre intention et de synthétiser des informations provenant de multiples sources pour vous fournir instantanément des réponses sur mesure. Non seulement cela vous fait gagner du temps, mais cela personnalise également les résultats et ne partage que les informations pertinentes, contrairement aux moteurs de recherche classiques tels que Bing ou Google.

16. Effectuez une analyse des tendances de l'entreprise

Utilisez l'IA pour l'analyse des données afin d'obtenir des informations sur les tendances de l'entreprise.

Il vous suffit de fournir à ChatGPT des données pertinentes sur votre organisation ou votre secteur d'activité, telles que des rapports de marché, des états financiers et des commentaires de clients. Le chatbot identifiera les schémas, les tendances et les opportunités émergentes.

Avec les bonnes instructions, ChatGPT peut également fournir des recommandations personnalisées et identifier des solutions à des problèmes spécifiques. 🙌🏼

17. Effectuer une analyse des sentiments

Vous souhaitez comprendre les commentaires des clients en un clin d'œil ? C'est possible grâce à l'analyse des sentiments basée sur l'IA.

Il vous suffit de faire le suivi des données sous forme d'avis clients, de commentaires sur les réseaux sociaux ou d'autres types de retours clients.

L'outil identifiera et documentera le sentiment général des clients (positif, neutre ou négatif), classera les commentaires par thèmes et en extraira les points clés. Cette astuce ChatGPT est particulièrement utile pour les entreprises qui doivent traiter de petites quantités de données clients.

18. Parcourir et récupérer des informations

Transformez les données passives de vos fichiers en ressources hautement interactives grâce aux plugins ChatGPT !

Par exemple, utilisez AskYourPDF avec ChatGPT pour analyser le contenu de n'importe quel fichier, obtenir des réponses à vos questions et extraire des résumés.

Résumez instantanément de longs fils de commentaires d'un simple clic grâce à ClickUp AI

Même sans plugins, vous pouvez inviter GPT à extraire des informations spécifiques d'un texte.

Utilisez cette astuce de prompt GPT : écrivez l'invite « Extraire et créer une liste des informations factuelles clés de cet article », puis collez le contenu de l'article dans la zone de texte.

19. Résumez des vidéos à partir d'une transcription

En plus des fichiers, ChatGPT permet également aux utilisateurs d'extraire des informations sensibles clés de longues vidéos en résumant leurs transcriptions.

Cela s'avère particulièrement utile si vous cherchez à extraire des informations pertinentes à partir de transcriptions de réunions, de conférences et de présentations dans le domaine de l'entreprise. Comme pour les fichiers texte, saisissez une invitation demandant à GPT d'extraire les informations clés de la transcription de la vidéo.

20. Écrire du code

L'IA change la donne en matière de programmation. Que vous soyez débutant ou expert en programmation, il vous suffit de décrire ce que votre code doit faire, le langage que vous souhaitez utiliser, ainsi que les fonctionnalités et caractéristiques spécifiques dont vous avez besoin : ChatGPT se mettra alors à créer du code que vous pourrez ensuite implémenter.

Il vous suffit de vous assurer que l'instruction est précise et logique. 🖥️

Voici un bon exemple : « Créez une fonction Python qui prend une chaîne de caractères en entrée et renvoie le nombre de chaque mot unique dans cette chaîne. Ne tenez pas compte de la casse et considérez les mots comme des entités séparées par des espaces. »

21. Déboguer du code

Lorsque vous créez du code complexe, vous pouvez souvent rencontrer des erreurs difficiles à détecter. ChatGPT facilite grandement la résolution de ces erreurs en proposant une interface conversationnelle permettant d'identifier et de corriger les erreurs de code.

Il vous suffit de fournir à ChatGPT votre extrait de code ou une description de l'erreur, et l'outil analysera le code, identifiera la cause profonde du problème, vous fera part de ses commentaires et vous proposera des solutions possibles. 📈

Améliorez la lisibilité et la maintenabilité de votre code en utilisant ChatGPT pour générer des commentaires.

Saisissez votre extrait de code ou une description détaillée de son objectif et de ses fonctions, et l'outil générera des commentaires explicatifs qui décrivent la logique, la structure et l'intention du code.

23. Mettre en place une infrastructure informatique efficace

Dans les petites entreprises, les professionnels ont souvent la tâche de mettre en place eux-mêmes l'infrastructure informatique. Vous pouvez désormais demander à ChatGPT de rationaliser ce processus, garantissant ainsi une transition fluide et efficace.

En fournissant des conseils complets et une aide à la résolution des problèmes, ChatGPT peut simplifier les tâches complexes que sont la planification, la conception, le déploiement, la configuration et le dépannage du matériel, des logiciels et des composants réseau.

24. Divertissez-vous pendant votre pause-café

Il n'y a pas que le travail dans la vie ! Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour vous amuser. Et quelle meilleure occasion que votre pause-café ?

Avec les bonnes instructions, l'outil propose des quiz personnalisés, des devinettes et d'autres défis interactifs. Vous pouvez même jouer à des jeux comme les échecs et le morpion. Enfin, de bonnes alternatives pour ne plus passer notre vie à faire défiler des écrans !

Si vous êtes un lecteur assidu, utilisez les astuces de ChatGPT pour générer vos propres nouvelles à lire rapidement. Le meilleur dans tout ça ? C'est vous qui choisissez le genre (et le destin des caractères) ! 💫

25. Motivez-vous

Tout le monde connaît le blues du lundi à un moment ou à un autre. Et pour ceux qui ont un rôle au contact de la clientèle, il est naturel de ressentir une pointe d'anxiété avant de passer un appel ou d'assister à une réunion en présentiel !

Utilisez l'IA ChatGPT comme votre gourou de la motivation et venez à bout des freins à la productivité.

Voici une astuce ChatGPT toute simple : « Je manque de motivation pour commencer ma journée. Pourriez-vous me partager quelques citations et anecdotes motivantes pour m'aider à me mettre en route ? »

Il vous suffit d'utiliser une variante de ces instructions et d'exprimer vos objectifs, vos défis et vos aspirations. Le chatbot vous proposera des encouragements personnalisés, des suggestions sur mesure, des astuces, des conseils et des histoires inspirantes pour vous aider à rester motivé.

Vous voyez donc qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire avec ChatGPT. Il vous suffit de quelques astuces efficaces pour vous lancer.

Limites de l'utilisation de ChatGPT

Si ChatGPT offre de nombreux avantages, il faut également reconnaître ses limites et ses inconvénients potentiels.

Contrôle limité sur le contenu généré : la capacité de ChatGPT à générer du texte de type humain provient de son apprentissage sur un ensemble de données massif composé de texte et de code. Cet ensemble de données peut contenir des biais, des inexactitudes, voire du contenu offensant. En conséquence, le texte généré peut refléter ces biais ou inclure des informations inexactes ou offensantes

Préoccupations éthiques : la capacité à générer des textes réalistes et convaincants soulève des inquiétudes quant au risque de diffusion de fausses informations. Par exemple, des acteurs malveillants pourraient utiliser ChatGPT pour rédiger de faux articles d'actualité et des publications sur les réseaux sociaux, ou encore concevoir des sites web entiers. Il devient alors difficile de distinguer le contenu authentique du contenu falsifié.

Manque d'intelligence émotionnelle : ChatGPT ne peut pas comprendre ni répondre aux émotions humaines. Cela peut entraîner des malentendus et des frustrations, car les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que ChatGPT fasse preuve d'empathie envers leurs sentiments ou leur fournisse de l'assistance émotionnelle.

Préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité : ChatGPT recueille des informations auprès de ses utilisateurs, notamment leurs interactions avec le modèle et les instructions qu'ils fournissent. Beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant au fait que ces données pourraient être utilisées pour identifier les utilisateurs, effectuer le suivi de leur comportement ou les cibler avec des publicités personnalisées.

Il est important d'être conscient de ces questions de confidentialité et d'utiliser ChatGPT de manière responsable.

Enfin, même si ChatGPT peut générer des idées créatives, il ne peut pas remplacer la créativité et l'originalité humaines.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations liées à la sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, en fait une réalité. Il comprend les requêtes en langage naturel, résolvant ainsi les trois principaux obstacles à l'adoption de l'IA tout en reliant votre chat, vos tâches, vos documents et vos connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à ChatGPT pour vous aider au travail

Certes, ChatGPT offre de nombreuses fonctionnalités, mais si vous en voulez plus, il existe un large intervalle de services alternatifs à ChatGPT. Si vous recherchez une solution tout-en-un, nous avons la réponse !

Générez du contenu et des idées avec ClickUp AI

ClickUp AI peut vous aider à gérer votre équipe, à favoriser une meilleure communication, à automatiser des tâches, à maintenir vos projets sur la bonne voie et vous être utile de bien des façons.

Utilisez l'assistant de rédaction IA de ClickUp pour générer des articles de blog, trouver des idées, rédiger des e-mails et bien plus encore

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui utilise l'intelligence artificielle pour booster votre efficacité. Considérez ClickUp comme votre assistant de productivité personnel qui automatise les tâches répétitives, telles que la planification de réunions, l'envoi de rappels et la génération de rapports.

Grâce à ClickUp AI, les professionnels occupant différents rôles peuvent terminer leur travail rapidement. Par exemple, les spécialistes du marketing peuvent saisir quelques instructions rapides et générer du contenu web qui convertit. De même, un responsable des opérations peut élaborer des procédures opératoires normalisées sans effort.

Associez ClickUp AI aux centaines de modèles mis à votre disposition pour tirer le meilleur parti de la plateforme. Il existe un modèle pour pratiquement tous les cas d'utilisation dans les domaines du marketing, des opérations, de la gestion de produits et bien plus encore.

De plus, vos informations personnelles ne quittent jamais la plateforme : vos données sont protégées et votre confidentialité préservée. 🙌🏼

ClickUp Brain Max : une IA axée sur la voix pour des invites et une exécution des flux de travail plus rapides

Si ChatGPT vous aide à tester différentes invitations, ClickUp Brain Max vous évite d'avoir à utiliser le clavier.

Brain Max est un assistant IA de reconnaissance vocale pour ordinateur de bureau intégré directement à ClickUp. Au lieu de taper chaque instruction, vous pouvez dicter des invites, des invites négatives ou même des notes de réunion sans les mains. Brain Max transforme instantanément votre voix en texte structuré qui s'intègre directement dans les tâches, les documents ou les commentaires.

Brain Max Talk to Text

Vous pourrez ainsi trouver des idées de sujets pour votre blog, affiner les invitations ou les instructions, ou consigner les avancées de vos projets à la vitesse de la parole, tout en restant dans le flux.

💡 Pourquoi Brain Max améliore la productivité au-delà de ChatGPT :

Dictez, ne tapez pas : prononcez vos invitations ou vos instructions et laissez l'IA les transformer en un texte professionnel

Adapté aux flux de travail : se connecte directement aux tâches, aux documents et aux tableaux de bord dans ClickUp, rendant les résultats exploitables — et non plus du texte isolé

IA contextuelle : reconnaît les @mentions, les documents liés et le contexte du projet afin que vos notes et vos invitations s'intègrent parfaitement à votre environnement de travail

Itérations plus rapides : Idéal pour les créateurs et les équipes qui testent différentes variantes de prompts : il suffit de dicter les modifications au lieu de les retaper.

Pour tous ceux qui jonglent entre la création de contenu, la mise à jour des tâches ou l'ingénierie de prompts en temps réel, Brain Max comble le fossé entre les idées et leur mise en œuvre plus rapidement que ne le ferait la saisie manuelle.

Collaboration en temps réel et automatisation dans ClickUp

L'interface ClickUp est conçue pour permettre aux équipes de travailler en synergie au même endroit. Au lieu de jongler entre plusieurs applications, vous pouvez réfléchir, planifier et agir directement dans ClickUp.

Grâce à ClickUp Chat en temps réel, vos collègues peuvent discuter des dernières mises à jour sans changer de plateforme. ClickUp Docs vous permet de coéditer des documents en direct, d'y intégrer directement des tâches ou des tableaux de bord, et de laisser des commentaires en ligne pour un retour rapide. Ajoutez-y des tableaux de bord spécifiques à chaque projet, et votre équipe dispose d'un hub centralisé où les discussions, la documentation et l'exécution s'articulent harmonieusement.

ClickUp s'adapte également à la façon dont votre équipe travaille le mieux. La plateforme apprend vos préférences, propose des suggestions pertinentes et recommande même des automatisations ClickUp utiles — comme transformer des commentaires en tâches ou taguer les bonnes personnes — afin que la collaboration soit naturelle, et non forcée.

Personnalisez à grande échelle grâce à des invitations prédéfinies

Utilisez les suggestions ChatGPT de ClickUp pour la génération de prospects afin d'obtenir des idées personnalisées pour vos publics cibles

ClickUp propose également une bibliothèque de messages prédéfinis conçus pour susciter des discussions naturelles, imprégnés de la voix de votre marque et adaptés à chaque segment d'audience. Il analyse les données des utilisateurs et les signaux d'achat pour personnaliser chaque interaction.

Grâce à cet outil, vous pourrez instaurer un climat de confiance et identifier les besoins de vos clients à travers un flux de dialogue naturel, dépasser leurs attentes et fidéliser durablement votre clientèle.

Prêt à découvrir un outil qui vous aidera à accomplir vos tâches rapidement ?

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp!